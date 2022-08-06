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Германия: Бундеслига

2022-2023

Стадион: Зрители: 18000
Вольфсбург
2:2
Конец матча
Вердер
0'
1:0
11' Гол
Нмеча Лукас
1:1
21' Гол
Фуллкруг Никлас
1:2
23' Гол
Биттенкорт Леонардо
52' Желтая карточка
Ван де Вен Микки
56' Желтая карточка
Вайзер Митчелл
58' Желтая карточка
Пипер Амос
2:2
84' Гол
Гилавоги Жошуа
90' Желтая карточка
Нмеча Лукас
90'+5
2:2. Гол Жосуа Гюйавоги (видео)....
1:1. Гол Никласа Фюллькруга (вид...
1:2. Гол Леонардо Биттенкурта (в...
1:0. Гол Лукаса Нмеча (видео). Ч...

Ход матча

11'
Нмеча Лукас
(Виммер Патрик)
1:0
21'
1:1
Фуллкруг Никлас
(Стаге Йенс)
23'
1:2
Биттенкорт Леонардо
(Дукш Марвин)
46'
Гилавоги Жошуа
Сванберг Маттиас
 
52'
Ван де Вен Микки
 
56'
Винд Жонас
Брекало Йосип
 
56'
 
Вайзер Митчелл
58'
 
Пипер Амос
67'
Вальдшмидт Лука
Мармуш Омар
 
67'
Каминьски Якуб
Виммер Патрик
 
69'
 
Бьюкенен Ли
Юнг Антони
75'
 
Рапп Николай
Биттенкорт Леонардо
75'
 
Агу Феликс
Вайзер Митчелл
76'
Крузе Макс
Баку Ридле
 
80'
 
Бёрк Оливер
Фуллкруг Никлас
84'
Гилавоги Жошуа
(Нмеча Лукас)
2:2
90'
Нмеча Лукас
 

Статистика матча

  • 2 Голы 2
  • 5 Удары по воротам 3
  • 2 Удары в створ 4
  • 2 Угловые 5
  • 1 Офсайды 4
  • 11 Нарушения правил 14
  • 2 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 4
  • 59 Владение мячом, % 41

Владение мячом

Новости матча
Прогнозы 123
Вольфсбург 84.6% (104)
X 13% (16)
Вердер 2.4% (3)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости
1
Кастельс
Коэн
20
Баку
Ридле
3
Борнаув
Себастьян
4
Лакруа
Максанс
5
Ван
де
Вен
Микки
27
Арнольд
Максимилиан
32
Сванберг
Маттиас
39
Виммер
Патрик
14
Брекало
Йосип
33
Мармуш
Омар
10
Нмеча
Лукас
1
Павленка
Иржи
5
Пипер
Амос
13
Велькович
Милош
32
Фридль
Марко
8
Вайзер
Митчелл
3
Юнг
Антони
10
Биттенкорт
Леонардо
36
Гросс
Кристиан
6
Стаге
Йенс
11
Фуллкруг
Никлас
7
Дукш
Марвин
Вольфсбург
4-2-3-1
Вердер
3-5-2

История личных встреч

Вольфсбург
Вердер

17 матчей

76.5%
23.5%
13 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

64.7%
29.4%
5.9%
11 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

70.6%
29.4%
7.105427357601E-15%
12 побед 5 ничьих 0 побед

13 матчей

7.7%
92.3%
0 побед 1 ничья 12 побед

Первый тайм

46.2%
53.8%
0 побед 6 ничьих 8 побед

Второй тайм

23.1%
76.9%
0 побед 3 ничьи 10 побед

30 матчей

43.3%
16.7%
40%
13 побед 5 ничьих 12 побед

Первый тайм

36.7%
36.7%
26.6%
11 побед 11 ничьих 8 побед

Второй тайм

40%
26.7%
33.3%
12 побед 8 ничьих 10 побед

История матчей

Б
1:2
Б
5:3
Б
0:1
Б
2:3
Б
1:1
Б
2:0
Б
3:1
Б
1:1
Б
1:2
Б
2:1
Б
3:2
Б
6:0
Б
3:5
Б
2:1
Б
1:3
Б
3:0
Б
0:3
ТМС
2:1
Б
1:1
Б
3:1
Б
4:1
Б
0:1
Б
0:0
Б
2:4
Б
2:2
С
1:2
Б
5:1
К
2:5
Б
2:1
Б
0:1

Бомбардиры внутри турнира

Вольфсбург
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Нмеча Лукас 1 1
Гилавоги Жошуа 1 1
Виммер Патрик 0 0
Вердер
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Биттенкорт Леонардо 1 1
Фуллкруг Никлас 1 1
Дукш Марвин 0 0
Стаге Йенс 0 0

Карточки

Вольфсбург
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Нмеча Лукас 1 0
Ван де Вен Микки 1 0
Вердер
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Вайзер Митчелл 1 0
Пипер Амос 1 0

Голы по времени матча

Забито

2
2
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
2
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Пропущено

2
2
2 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
1
50%
1-15
2
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Забито

2
2
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
2
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Пропущено

2
2
2 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
1
50%
1-15
2
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Результаты последних матчей

Вольфсбург
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Карл Цейсс - Вольфсбург 0:1 Вольфсбург - Брентфорд 4:0 Мехелен - Вольфсбург 3:4 Тироль - Вольфсбург 1:7
Вольфсбург - Ганновер 96 1:1 Вольфсбург - Оснабрюк 1:3 Вольфсбург - Бавария 2:2 Кёльн - Вольфсбург 0:1 Штуттгарт - Вольфсбург 1:1 Вольфсбург - Майнц 5:0 Боруссия Д - Вольфсбург 6:1 Вольфсбург - Арминия 4:0 Аугсбург - Вольфсбург 3:0 Вольфсбург - Байер Л 0:2 Фрайбург - Вольфсбург 3:2 Вольфсбург - Унион Берлин 1:0 Боруссия М - Вольфсбург 2:2 Вольфсбург - Хоффенхайм 1:2 Айнтрахт Фр - Вольфсбург 0:2 Вольфсбург - Гройтер Фюрт 4:1
Вердер
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Энерги Коттбус - Вердер 1:2 Бешикташ - Вердер 2:1 Карлсруэ - Вердер 1:2 Вердер - Ольденбург 1:3
Вердер - Ян 2:0 Эрцгебирге Ауэ - Вердер 0:3 Вердер - Хольштайн Киль 2:3 Шальке 04 - Вердер 1:4 Вердер - Нюрнберг 1:1 Санкт-Паули - Вердер 1:1 Вердер - Зандхаузен 1:1 Вердер - Дармштадт 1:0 Хайденхайм - Вердер 2:1 Вердер - Динамо Дрезден 2:1 Гамбург - Вердер 2:3 Вердер - Ингольштадт 1:1 Ганза - Вердер 1:2 Вердер - Карлсруэ 2:1 Падерборн - Вердер 3:4 Вердер - Фортуна 3:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария 1 1 0 0 6 - 1 3
2. Фрайбург 1 1 0 0 4 - 0 3
3. Унион Берлин 1 1 0 0 3 - 1 3
4. Боруссия М 1 1 0 0 3 - 1 3
5. Майнц 1 1 0 0 2 - 1 3
6. Вердер 1 0 1 0 2 - 2 1
7. Вольфсбург 1 0 1 0 2 - 2 1
8. Шальке 04 0 0 0 0 0 - 0 0
9. Штуттгарт 0 0 0 0 0 - 0 0
10. РБ Лейпциг 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Байер Л 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Боруссия Д 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Кёльн 0 0 0 0 0 - 0 0
14. Бохум 1 0 0 1 1 - 2 0
15. Хоффенхайм 1 0 0 1 1 - 3 0
16. Герта 1 0 0 1 1 - 3 0
17. Аугсбург 1 0 0 1 0 - 4 0
18. Айнтрахт Фр 1 0 0 1 1 - 6 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Унион Берлин 1 1 0 0 3 - 1 3
2. Боруссия М 1 1 0 0 3 - 1 3
3. Вольфсбург 1 0 1 0 2 - 2 1
4. РБ Лейпциг 0 0 0 0 0 - 0 0
5. Майнц 0 0 0 0 0 - 0 0
6. Вердер 0 0 0 0 0 - 0 0
7. Шальке 04 0 0 0 0 0 - 0 0
8. Штуттгарт 0 0 0 0 0 - 0 0
9. Фрайбург 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Бавария 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Боруссия Д 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Кёльн 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Хоффенхайм 0 0 0 0 0 - 0 0
14. Герта 0 0 0 0 0 - 0 0
15. Байер Л 0 0 0 0 0 - 0 0
16. Бохум 1 0 0 1 1 - 2 0
17. Аугсбург 1 0 0 1 0 - 4 0
18. Айнтрахт Фр 1 0 0 1 1 - 6 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария 1 1 0 0 6 - 1 3
2. Фрайбург 1 1 0 0 4 - 0 3
3. Майнц 1 1 0 0 2 - 1 3
4. Вердер 1 0 1 0 2 - 2 1
5. Унион Берлин 0 0 0 0 0 - 0 0
6. Боруссия М 0 0 0 0 0 - 0 0
7. Вольфсбург 0 0 0 0 0 - 0 0
8. Шальке 04 0 0 0 0 0 - 0 0
9. Штуттгарт 0 0 0 0 0 - 0 0
10. РБ Лейпциг 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Боруссия Д 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Кёльн 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Бохум 0 0 0 0 0 - 0 0
14. Аугсбург 0 0 0 0 0 - 0 0
15. Байер Л 0 0 0 0 0 - 0 0
16. Айнтрахт Фр 0 0 0 0 0 - 0 0
17. Хоффенхайм 1 0 0 1 1 - 3 0
18. Герта 1 0 0 1 1 - 3 0
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  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге
  • — Вылет в Бундеслигу 2
Новости матча
  • 95'
    Фридль Марко из команды Вердер своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
  • Угловой
    95'
    Фридль Марко из команды Вердер разыграл угловой с правого угла.
  • 95'
    Матч возобновлен
  • 94'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • 94'
    Арнольд Максимилиан успешно блокирует удар.
  • 94'
    Агу Феликс нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 94'
    Дукш Марвин создает голевую возможность для своего партнера по команде.
  • 94'
    Дукш Марвин из команды Вердер своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
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    Прогнозы 123
    Вольфсбург 84.6% (104)
    X 13% (16)
    Вердер 2.4% (3)
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    Прогнозы на матч Вольфсбург 2:2 Вердер

    Исход игры
    Вольфсбург
    84.6% (104)
    Ничья
    13% (16)
    Вердер
    2.4% (3)
    Тотал 2.5
    Больше
    67.77% (82)
    Меньше
    32.23% (39)
    Обе команды забьют
    Да
    76.03% (92)
    Нет
    23.97% (29)
    Популярный счёт
    2:1 Вольфсбург
    50.4% (62)
    1:0 Вольфсбург
    11.4% (14)
    2:0 Вольфсбург
    10.6% (13)
    1:1 Ничья
    8.9% (11)
    2:2 Ничья
    4.1% (5)
    3:2 Вольфсбург
    4.1% (5)
    3:1 Вольфсбург
    3.3% (4)
    4:1 Вольфсбург
    1.6% (2)
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