Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Было много шансов в этой игре, но ни одна из команд не смогла забить решающий гол

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

90' Сегодняшная посещаемость составляет 18000 болельщиков

90' Вердер вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

90' Игрок из команды Вольфсбург вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

89' Удар от ворот произведет Вольфсбург

89' Дукш Марвин из команды Вердер наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел чуууть мимо ворот. К сожалению, мимо!

88' Вольфсбург вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

86' Рапп Николай создает голевую возможность для своего партнера по команде.

86' Гилавоги Жошуа выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

85' Кастельс Коэн взял и забрал мяч на выходе

85' Рапп Николай создает голевую возможность для своего партнера по команде.

84' Г О О О О Л - Гилавоги Жошуа забивает с правой ноги!

84' Нмеча Лукас создает голевую возможность для своего партнера по команде.

84' Крузе Макс из команды Вольфсбург своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

83' Кастельс Коэн взял и забрал мяч на выходе

83' Агу Феликс выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

83' Удар от ворот произведет Вольфсбург

83' Бёрк Оливер создает голевую возможность для своего партнера по команде.

82' Бьюкенен Ли выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

82' Велькович Милош выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

82' Стаге Йенс выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

81' Павленка Иржи взял и забрал мяч на выходе

81' Вольфсбург вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

80' Вердер вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

80' Удар от ворот произведет Вердер

80' Матч возобновлен

79' Фуллкруг Никлас на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

79' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

79' Удар от ворот произведет Вердер

78' Вольфсбург вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

77' Вольфсбург вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

77' Матч возобновлен

74' Фуллкруг Никлас на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

74' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

73' Гросс Кристиан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

72' Удар от ворот произведет Вердер

72' Якуб Камински оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

72' Нмеча Лукас создает голевую возможность для своего партнера по команде.

72' Вольфсбург вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

71' Вольфсбург вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

70' Удар от ворот произведет Вердер

70' Арнольд Максимилиан из команды Вольфсбург своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

69' Павленка Иржи взял и забрал мяч на выходе

69' Оооо... вот это был удар! Якуб Камински должен был забить с этой позиции.

68' Якуб Камински нанес удар, но тот был заблокирован.

68' Арнольд Максимилиан создает голевую возможность для своего партнера по команде.

68' Гилавоги Жошуа выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

68' Вердер вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

67' Тактическая замена. Виммер Патрик уходит с поля и его заменяет Якуб Камински

67' Вольфсбург вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

66' Удар от ворот произведет Вердер

65' Дукш Марвин пробует нанести удар издали, но Кун Кастельс держит все под контролем

65' Биттенкорт Леонардо создает голевую возможность для своего партнера по команде.

64' Стаге Йенс выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

64' Матч возобновлен

64' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

63' Фридль Марко из команды Вердер своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

61' Удар от ворот произведет Вердер

61' Вольфсбург вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

60' Кастельс Коэн взял и забрал мяч на выходе

60' Вайзер Митчелл создает голевую возможность для своего партнера по команде.

60' Баку Ридле выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

59' Матч возобновлен

59' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

58' Пипер Амос получил желтую карточку от судьи

57' Павленка Иржи взял и забрал мяч на выходе

56' Вайзер Митчелл получил желтую карточку от судьи

56' Вольфсбург вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

55' Вердер вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

55' Вольфсбург вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

54' Вольфсбург вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

54' Игрок Вердер толкает соперника. Это был обижен Лакруа Максанс , и он зарабатывает штрафной своей команде.

54' Дукш Марвин из команды Вердер своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

53' Матч возобновлен

53' Биттенкорт Леонардо на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

53' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

52' Удар от ворот произведет Вердер

51' Арнольд Максимилиан решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно

50' Вольфсбург вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

50' Фридль Марко выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

49' Фридль Марко выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

48' Мармуш Омар создает голевую возможность для своего партнера по команде.

48' Виммер Патрик из команды Вольфсбург своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

47' Кастельс Коэн взял и забрал мяч на выходе

47' Вердер вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля