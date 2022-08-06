Стадион: Фольксваген-Арена Зрители: 18000
2:2
Конец матча
0'
1:0
11' ГолНмеча Лукас
1:1
21' ГолФуллкруг Никлас
1:2
23' ГолБиттенкорт Леонардо
52' Желтая карточкаВан де Вен Микки
56' Желтая карточкаВайзер Митчелл
58' Желтая карточкаПипер Амос
2:2
84' ГолГилавоги Жошуа
90' Желтая карточкаНмеча Лукас
90'+5
Все видео голов с матчей
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Ход матча
11'
1:0
21'
1:1
23'
52'
56'
58'
76'
84'
2:2
90'
Статистика матча
-
2 Голы 2
-
5 Удары по воротам 3
-
2 Удары в створ 4
-
2 Угловые 5
-
1 Офсайды 4
-
11 Нарушения правил 14
-
2 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 4
-
59 Владение мячом, % 41
Владение мячом
20
Баку
Ридле
33
Мармуш
Омар
10
Нмеча
Лукас
32
Фридль
Марко
- Основной состав
- Вратарь
-
20 Баку РидлеЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
33 Мармуш ОмарПолузащитник
-
10 Нмеча ЛукасНападающий
- Запасные игроки
-
12 Перван ПаваоВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Винд ЖонасПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Ковач Нико
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
32 Фридль МаркоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
23 Рапп НиколайЗащитник
-
26 Бьюкенен ЛиЗащитник
-
20 Шмид РоманоПолузащитник
- Полузащитник
-
22 Шмидт НикласПолузащитник
-
27 Агу ФеликсПолузащитник
-
28 Груев ИлияПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Ole Werner
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Вольфсбург
Вердер
17 матчей
76.5%
23.5%
13 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
64.7%
29.4%
5.9%
11 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
70.6%
29.4%
7.105427357601E-15%
12 побед 5 ничьих 0 побед
13 матчей
7.7%
92.3%
0 побед 1 ничья 12 побед
Первый тайм
46.2%
53.8%
0 побед 6 ничьих 8 побед
Второй тайм
23.1%
76.9%
0 побед 3 ничьи 10 побед
30 матчей
43.3%
16.7%
40%
13 побед 5 ничьих 12 побед
Первый тайм
36.7%
36.7%
26.6%
11 побед 11 ничьих 8 побед
Второй тайм
40%
26.7%
33.3%
12 побед 8 ничьих 10 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Вольфсбург
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Нмеча Лукас
|1
|1
|Гилавоги Жошуа
|1
|1
|Виммер Патрик
|0
|0
Вердер
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Биттенкорт Леонардо
|1
|1
|Фуллкруг Никлас
|1
|1
|Дукш Марвин
|0
|0
|Стаге Йенс
|0
|0
Карточки
Вольфсбург
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Нмеча Лукас
|1
|0
|Ван де Вен Микки
|1
|0
Вердер
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Вайзер Митчелл
|1
|0
|Пипер Амос
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
2
2
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
2
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Пропущено
2
2
2 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
1
50%
1-15
2
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Забито
2
2
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
2
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Пропущено
2
2
2 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
1
50%
1-15
2
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Результаты последних матчей
Вольфсбург
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Карл Цейсс - Вольфсбург 0:1 Вольфсбург - Брентфорд 4:0 Мехелен - Вольфсбург 3:4 Тироль - Вольфсбург 1:7
Вольфсбург - Ганновер 96 1:1 Вольфсбург - Оснабрюк 1:3 Вольфсбург - Бавария 2:2 Кёльн - Вольфсбург 0:1 Штуттгарт - Вольфсбург 1:1 Вольфсбург - Майнц 5:0 Боруссия Д - Вольфсбург 6:1 Вольфсбург - Арминия 4:0 Аугсбург - Вольфсбург 3:0 Вольфсбург - Байер Л 0:2 Фрайбург - Вольфсбург 3:2 Вольфсбург - Унион Берлин 1:0 Боруссия М - Вольфсбург 2:2 Вольфсбург - Хоффенхайм 1:2 Айнтрахт Фр - Вольфсбург 0:2 Вольфсбург - Гройтер Фюрт 4:1
Вердер
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Энерги Коттбус - Вердер 1:2 Бешикташ - Вердер 2:1 Карлсруэ - Вердер 1:2 Вердер - Ольденбург 1:3
Вердер - Ян 2:0 Эрцгебирге Ауэ - Вердер 0:3 Вердер - Хольштайн Киль 2:3 Шальке 04 - Вердер 1:4 Вердер - Нюрнберг 1:1 Санкт-Паули - Вердер 1:1 Вердер - Зандхаузен 1:1 Вердер - Дармштадт 1:0 Хайденхайм - Вердер 2:1 Вердер - Динамо Дрезден 2:1 Гамбург - Вердер 2:3 Вердер - Ингольштадт 1:1 Ганза - Вердер 1:2 Вердер - Карлсруэ 2:1 Падерборн - Вердер 3:4 Вердер - Фортуна 3:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бавария
|1
|1
|0
|0
|6 - 1
|3
|2.
|Фрайбург
|1
|1
|0
|0
|4 - 0
|3
|3.
|Унион Берлин
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|4.
|Боруссия М
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|5.
|Майнц
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|6.
|Вердер
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|7.
|Вольфсбург
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|8.
|Шальке 04
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|Штуттгарт
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|РБ Лейпциг
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Байер Л
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|Боруссия Д
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|Кёльн
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|Бохум
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|15.
|Хоффенхайм
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|16.
|Герта
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|17.
|Аугсбург
|1
|0
|0
|1
|0 - 4
|0
|18.
|Айнтрахт Фр
|1
|0
|0
|1
|1 - 6
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Унион Берлин
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|2.
|Боруссия М
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|3.
|Вольфсбург
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|4.
|РБ Лейпциг
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|5.
|Майнц
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|6.
|Вердер
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|7.
|Шальке 04
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|Штуттгарт
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|Фрайбург
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|Бавария
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Боруссия Д
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|Кёльн
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|Хоффенхайм
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|Герта
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|Байер Л
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|16.
|Бохум
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|17.
|Аугсбург
|1
|0
|0
|1
|0 - 4
|0
|18.
|Айнтрахт Фр
|1
|0
|0
|1
|1 - 6
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бавария
|1
|1
|0
|0
|6 - 1
|3
|2.
|Фрайбург
|1
|1
|0
|0
|4 - 0
|3
|3.
|Майнц
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|4.
|Вердер
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|5.
|Унион Берлин
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|6.
|Боруссия М
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|7.
|Вольфсбург
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|Шальке 04
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|Штуттгарт
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|РБ Лейпциг
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Боруссия Д
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|Кёльн
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|Бохум
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|Аугсбург
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|Байер Л
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|16.
|Айнтрахт Фр
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|17.
|Хоффенхайм
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|18.
|Герта
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
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Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Вольфсбург 2:2 Вердер
Исход игры
Вольфсбург
84.6% (104)
Ничья
13% (16)
Вердер
2.4% (3)
Тотал 2.5
Больше
67.77% (82)
Меньше
32.23% (39)
Обе команды забьют
Да
76.03% (92)
Нет
23.97% (29)
Популярный счёт
2:1 Вольфсбург
50.4% (62)
1:0 Вольфсбург
11.4% (14)
2:0 Вольфсбург
10.6% (13)
1:1 Ничья
8.9% (11)
2:2 Ничья
4.1% (5)
3:2 Вольфсбург
4.1% (5)
3:1 Вольфсбург
3.3% (4)
4:1 Вольфсбург
1.6% (2)
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