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Германия: Бундеслига

2022-2023

Стадион: Зрители: 48000
Боруссия М
3:1
Конец матча
Хоффенхайм
0'
13' Желтая карточка
Скалли Джозеф
15' Желтая карточка
Пош Штефан
19' Вторая желтая карточка
Пош Штефан
23' Желтая карточка
Самассеку Диади
0:1
25' Гол
Сков Роберт
1:1
42' Гол
Бенсебаини Рами
2:1
71' Гол
Тюрам Маркус
75' Желтая карточка
Фогт Кевин
3:1
78' Гол
Эльведи Нико
90'+3

Ход матча

13'
Скалли Джозеф
 
15'
 
Пош Штефан
19'
 
Пош Штефан
23'
 
Самассеку Диади
24'
 
Нсоки Стенли
Самассеку Диади
25'
0:1
Сков Роберт
(Крамарич Андрей)
42'
Бенсебаини Рами
(Итакура Ко)
1:1
64'
 
Ларсен Якоб-Бруун
Рюттер Жоржиньо
64'
 
Акпогума Кевин
Кадержабек Павел
71'
Тюрам Маркус
(Плеа Алассан)
2:1
75'
 
Фогт Кевин
78'
Эльведи Нико
(Плеа Алассан)
3:1
80'
 
Руди Себастьян
Крамарич Андрей
80'
 
Muhammed Mehmet Damar
Баумгартнер Кристоф
84'
Лайнер Штефан
Скалли Джозеф
 
89'
Херрманн Патрик
Хофманн Йонас
 

Статистика матча

  • 3 Голы 1
  • 8 Удары по воротам 1
  • 8 Удары в створ 1
  • 5 Угловые 1
  • 2 Офсайды 1
  • 18 Нарушения правил 12
  • 1 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 1
  • 2 Замены 5
  • 62 Владение мячом, % 38

Владение мячом

Новости матча
Прогнозы 124
Боруссия М 72.6% (90)
X 25% (31)
Хоффенхайм 2.4% (3)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости
1
Зоммер
Янн
29
Скалли
Джозеф
3
Итакура
Ко
30
Эльведи
Нико
25
Бенсебаини
Рами
6
Крамер
Кристоф
17
Коне
Куадио
23
Хофманн
Йонас
32
Нойхаус
Флориан
14
Плеа
Алассан
10
Тюрам
Маркус
1
Бауманн
Оливер
38
Пош
Штефан
22
Фогт
Кевин
5
Кабак
Озан
3
Кадержабек
Павел
29
Сков
Роберт
6
Прёмель
Гриша
18
Самассеку
Диади
14
Баумгартнер
Кристоф
33
Рюттер
Жоржиньо
27
Крамарич
Андрей
Боруссия М
4-2-3-1
Хоффенхайм
3-5-2

История личных встреч

Боруссия М
Хоффенхайм

14 матчей

57.1%
42.9%
8 побед 6 ничьих 0 побед

Первый тайм

128.6%
21.4%
18 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

57.1%
28.6%
14.3%
8 побед 4 ничьи 0 побед

17 матчей

29.4%
70.6%
0 побед 5 ничьих 12 побед

Первый тайм

29.4%
70.6%
0 побед 5 ничьих 5 побед

Второй тайм

17.6%
82.4%
0 побед 3 ничьи 16 побед

31 матч

25.8%
35.5%
38.7%
8 побед 11 ничьих 12 побед

Первый тайм

58.1%
25.8%
16.1%
18 побед 8 ничьих 5 побед

Второй тайм

25.8%
22.6%
51.6%
8 побед 7 ничьих 16 побед

История матчей

Б
5:1
Б
1:1
Б
3:2
Б
1:2
Б
1:1
Б
0:3
Б
2:2
Б
0:0
Б
3:3
Б
1:3
ТК
0:0
Б
5:3
Б
1:1
Б
3:1
Б
3:3
Б
1:4
Б
3:1
Б
2:2
Б
2:1
Б
0:0
Б
2:1
Б
1:2
Б
1:0
Б
2:0
К
2:0
Б
3:2
Б
2:2
Б
2:4
Б
1:1
Б
1:0
Б2
4:2

Бомбардиры внутри турнира

Боруссия М
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Эльведи Нико 1 1
Бенсебаини Рами 1 1
Тюрам Маркус 1 1
Плеа Алассан 0 0
Итакура Ко 0 0
Хоффенхайм
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сков Роберт 1 1
Крамарич Андрей 0 0

Карточки

Боруссия М
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Скалли Джозеф 1 0
Хоффенхайм
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Пош Штефан 1 1
Фогт Кевин 1 0
Самассеку Диади 1 0

Голы по времени матча

Забито

3
1
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Пропущено

1
3
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Забито

3
1
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Пропущено

1
3
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Результаты последних матчей

Боруссия М
(20 матчей)
45%
40%
15%
9 побед 8 ничьих 3 поражения
Оберахерн - Боруссия М 1:9 Боруссия М - Реал Сосьедад 1:1 Боруссия М - Ваалвейк 1:1 Стандард - Боруссия М 1:1
Боруссия М - Виктория Кёльн 5:2 Мюнхен-1860 - Боруссия М 0:6 Рот-Вайсс Эссен - Боруссия М 2:4 Боруссия М - Хоффенхайм 5:1 Айнтрахт Фр - Боруссия М 1:1 Боруссия М - РБ Лейпциг 3:1 Фрайбург - Боруссия М 3:3 Боруссия М - Кёльн 1:3 Гройтер Фюрт - Боруссия М 0:2 Боруссия М - Майнц 1:1 Боруссия М - Герта 2:0 Штуттгарт - Боруссия М 3:2 Боруссия М - Вольфсбург 2:2 Боруссия Д - Боруссия М 6:0 Боруссия М - Аугсбург 3:2 Арминия - Боруссия М 1:1
Хоффенхайм
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Рёдингхаузен - Хоффенхайм 0:2 Хоффенхайм - Верона 3:2 Салернитана - Хоффенхайм 2:2 Хоффенхайм - Пушкаш-Академия 2:0
Хоффенхайм - Хайденхайм 2:0 РВ Вальдорф - Хоффенхайм 0:4 Боруссия М - Хоффенхайм 5:1 Хоффенхайм - Байер Л 2:4 Хоффенхайм - Фрайбург 3:4 Айнтрахт Фр - Хоффенхайм 2:2 Хоффенхайм - Гройтер Фюрт 0:0 РБ Лейпциг - Хоффенхайм 3:0 Хоффенхайм - Бохум 1:2 Герта - Хоффенхайм 3:0 Хоффенхайм - Бавария 1:1 Кёльн - Хоффенхайм 0:1 Хоффенхайм - Штуттгарт 2:1 Вольфсбург - Хоффенхайм 1:2 Хоффенхайм - Арминия 2:0 Майнц - Хоффенхайм 2:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария 1 1 0 0 6 - 1 3
2. Фрайбург 1 1 0 0 4 - 0 3
3. Унион Берлин 1 1 0 0 3 - 1 3
4. Боруссия М 1 1 0 0 3 - 1 3
5. Майнц 1 1 0 0 2 - 1 3
6. Вердер 1 0 1 0 2 - 2 1
7. Вольфсбург 1 0 1 0 2 - 2 1
8. Шальке 04 0 0 0 0 0 - 0 0
9. Штуттгарт 0 0 0 0 0 - 0 0
10. РБ Лейпциг 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Байер Л 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Боруссия Д 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Кёльн 0 0 0 0 0 - 0 0
14. Бохум 1 0 0 1 1 - 2 0
15. Хоффенхайм 1 0 0 1 1 - 3 0
16. Герта 1 0 0 1 1 - 3 0
17. Аугсбург 1 0 0 1 0 - 4 0
18. Айнтрахт Фр 1 0 0 1 1 - 6 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Унион Берлин 1 1 0 0 3 - 1 3
2. Боруссия М 1 1 0 0 3 - 1 3
3. Вольфсбург 1 0 1 0 2 - 2 1
4. РБ Лейпциг 0 0 0 0 0 - 0 0
5. Майнц 0 0 0 0 0 - 0 0
6. Вердер 0 0 0 0 0 - 0 0
7. Шальке 04 0 0 0 0 0 - 0 0
8. Штуттгарт 0 0 0 0 0 - 0 0
9. Фрайбург 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Бавария 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Боруссия Д 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Кёльн 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Хоффенхайм 0 0 0 0 0 - 0 0
14. Герта 0 0 0 0 0 - 0 0
15. Байер Л 0 0 0 0 0 - 0 0
16. Бохум 1 0 0 1 1 - 2 0
17. Аугсбург 1 0 0 1 0 - 4 0
18. Айнтрахт Фр 1 0 0 1 1 - 6 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария 1 1 0 0 6 - 1 3
2. Фрайбург 1 1 0 0 4 - 0 3
3. Майнц 1 1 0 0 2 - 1 3
4. Вердер 1 0 1 0 2 - 2 1
5. Унион Берлин 0 0 0 0 0 - 0 0
6. Боруссия М 0 0 0 0 0 - 0 0
7. Вольфсбург 0 0 0 0 0 - 0 0
8. Шальке 04 0 0 0 0 0 - 0 0
9. Штуттгарт 0 0 0 0 0 - 0 0
10. РБ Лейпциг 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Боруссия Д 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Кёльн 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Бохум 0 0 0 0 0 - 0 0
14. Аугсбург 0 0 0 0 0 - 0 0
15. Байер Л 0 0 0 0 0 - 0 0
16. Айнтрахт Фр 0 0 0 0 0 - 0 0
17. Хоффенхайм 1 0 0 1 1 - 3 0
18. Герта 1 0 0 1 1 - 3 0
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    Прогнозы 124
    Боруссия М 72.6% (90)
    X 25% (31)
    Хоффенхайм 2.4% (3)
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    Прогнозы на матч Боруссия М 3:1 Хоффенхайм

    Исход игры
    Боруссия М
    72.6% (90)
    Ничья
    25% (31)
    Хоффенхайм
    2.4% (3)
    Тотал 2.5
    Больше
    69.17% (83)
    Меньше
    30.83% (37)
    Обе команды забьют
    Да
    83.33% (100)
    Нет
    16.67% (20)
    Популярный счёт
    2:1 Боруссия М
    48.4% (60)
    1:1 Ничья
    13.7% (17)
    1:0 Боруссия М
    10.5% (13)
    2:2 Ничья
    8.1% (10)
    2:0 Боруссия М
    4% (5)
    3:2 Боруссия М
    4% (5)
    3:1 Боруссия М
    3.2% (4)
    3:3 Ничья
    1.6% (2)
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