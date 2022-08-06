Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)

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Первый тайм

49' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

48' Боруссия М вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

48' Нойхаус Флориан не смог попасть в створ ударом издали

47' Удар от ворот произведет Хоффенхайм

46' Нойхаус Флориан оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)

42' Г О О О О Л - Бенсебаини Рами точно бьет ножницами и забивает гол левой ногой! Кайф!

42' Боруссия М вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

41' Матч возобновлен

41' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

39' Боруссия М вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

38' Хоффенхайм вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

37' Хоффенхайм вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

37' Бенсебаини Рами выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

36' Удар от ворот произведет Хоффенхайм

34' Удар от ворот произведет Хоффенхайм

33' Хоффенхайм вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

33' Боруссия М вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

32' Боруссия М вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

32' Удар от ворот произведет Хоффенхайм

32' Плеа Алассан не смог попасть в створ ударом издали

31' Боруссия М вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

30' Боруссия М вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

25' Г О О О О Л - Сков Роберт забивает с левой ноги!

25' Хоффенхайм идет вперед с потенциально опасной атакой.

25' Удар от ворот произведет Хоффенхайм

24' Бенсебаини Рами оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

23' Самассеку Диади получил желтую карточку от судьи

22' Хорошую попытку сделал Тюрам Маркус . Удар в створ, но вратарь начеку

21' Хофманн Йонас навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

17' Нойхаус Флориан на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

15' Пош Штефан получил желтую карточку от судьи

15' Хоффенхайм вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

13' Скалли Джозеф получил желтую карточку от судьи

13' Боруссия М вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

12' Баумгартнер Кристоф не смог попасть в створ ударом издали

10' Хоффенхайм вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля