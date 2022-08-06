Стадион: Боруссия Парк Зрители: 48000
3:1
Конец матча
0'
13' Желтая карточкаСкалли Джозеф
15' Желтая карточкаПош Штефан
19' Вторая желтая карточкаПош Штефан
23' Желтая карточкаСамассеку Диади
0:1
25' ГолСков Роберт
1:1
42' ГолБенсебаини Рами
2:1
71' ГолТюрам Маркус
75' Желтая карточкаФогт Кевин
3:1
78' ГолЭльведи Нико
90'+3
Ход матча
13'
15'
19'
23'
25'
0:1
42'
1:1
71'
2:1
75'
78'
3:1
Статистика матча
-
3 Голы 1
-
8 Удары по воротам 1
-
8 Удары в створ 1
-
5 Угловые 1
-
2 Офсайды 1
-
18 Нарушения правил 12
-
1 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 1
-
2 Замены 5
-
62 Владение мячом, % 38
Владение мячом
30
Эльведи
Нико
17
Коне
Куадио
14
Плеа
Алассан
10
Тюрам
Маркус
38
Пош
Штефан
22
Фогт
Кевин
29
Сков
Роберт
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
30 Эльведи НикоЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
17 Коне КуадиоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Плеа АлассанПолузащитник
-
10 Тюрам МаркусНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
24 Янчке ТониЗащитник
-
11 Вольф ХаннесПолузащитник
-
22 Фрауло ОскарПолузащитник
-
27 Райтц РоккоПолузащитник
- Полузащитник
-
-
Главный тренер: Фарке Даниэль
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Вызван в сборную
- Основной состав
- Вратарь
-
38 Пош ШтефанЗащитник
-
22 Фогт КевинЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
29 Сков РобертЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
37 Филипп ЛукаВратарь
- Защитник
-
34 Нсоки СтенлиЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Беккер ФиннПолузащитник
-
39 Бишоф ТомПолузащитник
- Нападающий
-
10 Даббур МунасНападающий
-
-
Главный тренер: Брайтенрайтер Андре
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Боруссия М
Хоффенхайм
14 матчей
57.1%
42.9%
8 побед 6 ничьих 0 побед
Первый тайм
128.6%
21.4%
18 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
57.1%
28.6%
14.3%
8 побед 4 ничьи 0 побед
17 матчей
29.4%
70.6%
0 побед 5 ничьих 12 побед
Первый тайм
29.4%
70.6%
0 побед 5 ничьих 5 побед
Второй тайм
17.6%
82.4%
0 побед 3 ничьи 16 побед
31 матч
25.8%
35.5%
38.7%
8 побед 11 ничьих 12 побед
Первый тайм
58.1%
25.8%
16.1%
18 побед 8 ничьих 5 побед
Второй тайм
25.8%
22.6%
51.6%
8 побед 7 ничьих 16 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Боруссия М
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Эльведи Нико
|1
|1
|Бенсебаини Рами
|1
|1
|Тюрам Маркус
|1
|1
|Плеа Алассан
|0
|0
|Итакура Ко
|0
|0
Хоффенхайм
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сков Роберт
|1
|1
|Крамарич Андрей
|0
|0
Карточки
Боруссия М
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Скалли Джозеф
|1
|0
Хоффенхайм
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Пош Штефан
|1
|1
|Фогт Кевин
|1
|0
|Самассеку Диади
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
3
1
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Пропущено
1
3
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Забито
3
1
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Пропущено
1
3
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Результаты последних матчей
Боруссия М
(20 матчей)
45%
40%
15%
9 побед 8 ничьих 3 поражения
Оберахерн - Боруссия М 1:9 Боруссия М - Реал Сосьедад 1:1 Боруссия М - Ваалвейк 1:1 Стандард - Боруссия М 1:1
Боруссия М - Виктория Кёльн 5:2 Мюнхен-1860 - Боруссия М 0:6 Рот-Вайсс Эссен - Боруссия М 2:4 Боруссия М - Хоффенхайм 5:1 Айнтрахт Фр - Боруссия М 1:1 Боруссия М - РБ Лейпциг 3:1 Фрайбург - Боруссия М 3:3 Боруссия М - Кёльн 1:3 Гройтер Фюрт - Боруссия М 0:2 Боруссия М - Майнц 1:1 Боруссия М - Герта 2:0 Штуттгарт - Боруссия М 3:2 Боруссия М - Вольфсбург 2:2 Боруссия Д - Боруссия М 6:0 Боруссия М - Аугсбург 3:2 Арминия - Боруссия М 1:1
Хоффенхайм
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Рёдингхаузен - Хоффенхайм 0:2 Хоффенхайм - Верона 3:2 Салернитана - Хоффенхайм 2:2 Хоффенхайм - Пушкаш-Академия 2:0
Хоффенхайм - Хайденхайм 2:0 РВ Вальдорф - Хоффенхайм 0:4 Боруссия М - Хоффенхайм 5:1 Хоффенхайм - Байер Л 2:4 Хоффенхайм - Фрайбург 3:4 Айнтрахт Фр - Хоффенхайм 2:2 Хоффенхайм - Гройтер Фюрт 0:0 РБ Лейпциг - Хоффенхайм 3:0 Хоффенхайм - Бохум 1:2 Герта - Хоффенхайм 3:0 Хоффенхайм - Бавария 1:1 Кёльн - Хоффенхайм 0:1 Хоффенхайм - Штуттгарт 2:1 Вольфсбург - Хоффенхайм 1:2 Хоффенхайм - Арминия 2:0 Майнц - Хоффенхайм 2:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бавария
|1
|1
|0
|0
|6 - 1
|3
|2.
|Фрайбург
|1
|1
|0
|0
|4 - 0
|3
|3.
|Унион Берлин
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|4.
|Боруссия М
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|5.
|Майнц
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|6.
|Вердер
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|7.
|Вольфсбург
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|8.
|Шальке 04
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|Штуттгарт
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|РБ Лейпциг
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Байер Л
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|Боруссия Д
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|Кёльн
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|Бохум
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|15.
|Хоффенхайм
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|16.
|Герта
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|17.
|Аугсбург
|1
|0
|0
|1
|0 - 4
|0
|18.
|Айнтрахт Фр
|1
|0
|0
|1
|1 - 6
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Унион Берлин
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|2.
|Боруссия М
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|3.
|Вольфсбург
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|4.
|РБ Лейпциг
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|5.
|Майнц
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|6.
|Вердер
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|7.
|Шальке 04
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|Штуттгарт
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|Фрайбург
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|Бавария
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Боруссия Д
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|Кёльн
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|Хоффенхайм
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|Герта
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|Байер Л
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|16.
|Бохум
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|17.
|Аугсбург
|1
|0
|0
|1
|0 - 4
|0
|18.
|Айнтрахт Фр
|1
|0
|0
|1
|1 - 6
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бавария
|1
|1
|0
|0
|6 - 1
|3
|2.
|Фрайбург
|1
|1
|0
|0
|4 - 0
|3
|3.
|Майнц
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|4.
|Вердер
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|5.
|Унион Берлин
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|6.
|Боруссия М
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|7.
|Вольфсбург
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|Шальке 04
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|Штуттгарт
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|РБ Лейпциг
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Боруссия Д
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|Кёльн
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|Бохум
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|Аугсбург
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|Байер Л
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|16.
|Айнтрахт Фр
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|17.
|Хоффенхайм
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|18.
|Герта
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
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Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Боруссия М 3:1 Хоффенхайм
Исход игры
Боруссия М
72.6% (90)
Ничья
25% (31)
Хоффенхайм
2.4% (3)
Тотал 2.5
Больше
69.17% (83)
Меньше
30.83% (37)
Обе команды забьют
Да
83.33% (100)
Нет
16.67% (20)
Популярный счёт
2:1 Боруссия М
48.4% (60)
1:1 Ничья
13.7% (17)
1:0 Боруссия М
10.5% (13)
2:2 Ничья
8.1% (10)
2:0 Боруссия М
4% (5)
3:2 Боруссия М
4% (5)
3:1 Боруссия М
3.2% (4)
3:3 Ничья
1.6% (2)
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