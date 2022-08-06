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Германия: Бундеслига

2022-2023

Стадион:
Аугсбург
0:4
Конец матча
Фрайбург
0'
0:1
46' Гол
Грегорич Михаэль
0:2
48' Гол
Грифо Винченцо
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Шаллаи Роланд
0:3
61' Гол
Гинтер Маттиас
0:4
78' Гол
Доан Рицу
90'+1
0:4. Гол Рицу Доана (видео). Чем...
0:3. Гол Маттиаса Гинтера (видео...
0:1. Гол Михаэля Грегорича (виде...
0:2. Гол Винченцо Грифо (видео)....

Ход матча

46'
0:1
Грегорич Михаэль
(Сильдиллия Килианн)
48'
0:2
Грифо Винченцо
55'
 
Шаллаи Роланд
59'
Йенсен Фредрик
Хан Андре
 
59'
Педерсен Мадс
Калиджиури Даниэль
 
59'
Нидерлехнер Флориан
Демирович Эрмедин
 
61'
0:3
Гинтер Маттиас
(Грегорич Михаэль)
75'
Пепи Рикардо
Реджбекай Элвис
 
76'
 
Киере Даниэль-Кофи
Шаллаи Роланд
76'
 
Петерсен Нильс
Грегорич Михаэль
78'
0:4
Доан Рицу
81'
 
Вайсхаупт Ноа
Грифо Винченцо
81'
 
Чон У-Ён
Доан Рицу
82'
Гумни Роберт
Иаго Лопес
 
84'
 
Сике Уго
Сильдиллия Килианн

Статистика матча

  • 0 Голы 4
  • 5 Удары по воротам 6
  • 2 Удары в створ 7
  • 5 Угловые 8
  • 0 Офсайды 2
  • 13 Нарушения правил 13
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 51 Владение мячом, % 49

Владение мячом

Новости матча
Прогнозы 122
Аугсбург 17.2% (21)
X 43.4% (53)
Фрайбург 39.3% (48)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости
1
Гикевич
Рафал
23
Бауэр
Максимилиан
6
Гоувелеув
Джеффри
19
Удуохаи
Феликс
20
Калиджиури
Даниэль
22
Иаго
Лопес
10
Майер
Арне
8
Груэсо
Карлос
13
Реджбекай
Элвис
28
Хан
Андре
9
Демирович
Эрмедин
26
Флеккен
Марк
25
Сильдиллия
Килианн
28
Гинтер
Маттиас
3
Линхарт
Филипп
30
Гюнтер
Кристиан
8
Эггештайн
Максимилиан
27
Хёфлер
Николас
42
Доан
Рицу
22
Шаллаи
Роланд
32
Грифо
Винченцо
38
Грегорич
Михаэль
Аугсбург
3-5-2
Фрайбург
4-2-3-1

История личных встреч

Аугсбург
Фрайбург

12 матчей

50%
50%
6 побед 6 ничьих 0 побед

Первый тайм

33.3%
58.3%
8.4%
4 победы 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
50%
6 побед 6 ничьих 0 побед

13 матчей

7.7%
92.3%
0 побед 1 ничья 12 побед

Первый тайм

61.5%
38.5%
0 побед 8 ничьих 6 побед

Второй тайм

23.1%
76.9%
0 побед 3 ничьи 10 побед

25 матчей

24%
28%
48%
6 побед 7 ничьих 12 побед

Первый тайм

16%
60%
24%
4 победы 15 ничьих 6 побед

Второй тайм

24%
36%
40%
6 побед 9 ничьих 10 побед

История матчей

Б
1:2
Б
3:0
Б
2:0
Б
1:1
Б
1:1
Б
1:1
Б
5:1
Б
4:1
Б
2:0
Б
3:3
Б
1:1
Б
2:1
К
0:3
Б
2:0
Б
2:0
Б
2:4
Б
2:1
Б
2:0
Б
1:1
Б
1:0
Б
2:2
К
1:0
Б2
1:0
Б2
1:3
Б2
1:0

Бомбардиры внутри турнира

Аугсбург
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Фрайбург
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Грегорич Михаэль 1 1
Гинтер Маттиас 1 1
Грифо Винченцо 1 1
Доан Рицу 1 1
Сильдиллия Килианн 0 0

Карточки

Голы по времени матча

Забито

0
4
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 4
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
50%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Пропущено

4
0
0 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
50%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Забито

0
4
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 4
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
50%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Пропущено

4
0
0 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
50%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Аугсбург
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Блау-Вайс Лоне - Аугсбург 0:4 Аугсбург - Ренн 2:3 Шальке 04 - Аугсбург 1:1 Аугсбург - Ческе-Будеевице 0:1
Аугсбург - Зандхаузен 1:1 Аугсбург - Швабен Аугсбург 5:0 Аугсбург - Гройтер Фюрт 2:1 РБ Лейпциг - Аугсбург 4:0 Аугсбург - Кёльн 1:4 Бохум - Аугсбург 0:2 Аугсбург - Герта 0:1 Бавария - Аугсбург 1:0 Аугсбург - Майнц 2:1 Аугсбург - Вольфсбург 3:0 Штуттгарт - Аугсбург 3:2 Арминия - Аугсбург 0:1 Аугсбург - Боруссия Д 1:1 Аугсбург - Фрайбург 1:2 Боруссия М - Аугсбург 3:2 Аугсбург - Унион Берлин 2:0
Фрайбург
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Кайзерслаутерн - Фрайбург 1:2 Страсбург - Фрайбург 3:3 Фрайбург - Ренн 1:0 Фрайбург - Райо Вальекано 3:0
Санкт-Галлен - Фрайбург 3:4 Фрайбург - Эльвeрсберг 0:0 Фрайбург - РБ Лейпциг 1:1 Байер Л - Фрайбург 2:1 Фрайбург - Унион Берлин 1:4 Хоффенхайм - Фрайбург 3:4 Фрайбург - Боруссия М 3:3 Гамбург - Фрайбург 1:3 Фрайбург - Бохум 3:0 Айнтрахт Фр - Фрайбург 1:2 Фрайбург - Бавария 1:4 Фрайбург - Хайденхайм 1:1 Гройтер Фюрт - Фрайбург 0:0 Фрайбург - Вольфсбург 3:2 РБ Лейпциг - Фрайбург 1:1 Бохум - Фрайбург 1:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария 1 1 0 0 6 - 1 3
2. Фрайбург 1 1 0 0 4 - 0 3
3. Унион Берлин 1 1 0 0 3 - 1 3
4. Боруссия М 1 1 0 0 3 - 1 3
5. Майнц 1 1 0 0 2 - 1 3
6. Вердер 1 0 1 0 2 - 2 1
7. Вольфсбург 1 0 1 0 2 - 2 1
8. Шальке 04 0 0 0 0 0 - 0 0
9. Штуттгарт 0 0 0 0 0 - 0 0
10. РБ Лейпциг 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Байер Л 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Боруссия Д 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Кёльн 0 0 0 0 0 - 0 0
14. Бохум 1 0 0 1 1 - 2 0
15. Хоффенхайм 1 0 0 1 1 - 3 0
16. Герта 1 0 0 1 1 - 3 0
17. Аугсбург 1 0 0 1 0 - 4 0
18. Айнтрахт Фр 1 0 0 1 1 - 6 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Унион Берлин 1 1 0 0 3 - 1 3
2. Боруссия М 1 1 0 0 3 - 1 3
3. Вольфсбург 1 0 1 0 2 - 2 1
4. РБ Лейпциг 0 0 0 0 0 - 0 0
5. Майнц 0 0 0 0 0 - 0 0
6. Вердер 0 0 0 0 0 - 0 0
7. Шальке 04 0 0 0 0 0 - 0 0
8. Штуттгарт 0 0 0 0 0 - 0 0
9. Фрайбург 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Бавария 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Боруссия Д 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Кёльн 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Хоффенхайм 0 0 0 0 0 - 0 0
14. Герта 0 0 0 0 0 - 0 0
15. Байер Л 0 0 0 0 0 - 0 0
16. Бохум 1 0 0 1 1 - 2 0
17. Аугсбург 1 0 0 1 0 - 4 0
18. Айнтрахт Фр 1 0 0 1 1 - 6 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария 1 1 0 0 6 - 1 3
2. Фрайбург 1 1 0 0 4 - 0 3
3. Майнц 1 1 0 0 2 - 1 3
4. Вердер 1 0 1 0 2 - 2 1
5. Унион Берлин 0 0 0 0 0 - 0 0
6. Боруссия М 0 0 0 0 0 - 0 0
7. Вольфсбург 0 0 0 0 0 - 0 0
8. Шальке 04 0 0 0 0 0 - 0 0
9. Штуттгарт 0 0 0 0 0 - 0 0
10. РБ Лейпциг 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Боруссия Д 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Кёльн 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Бохум 0 0 0 0 0 - 0 0
14. Аугсбург 0 0 0 0 0 - 0 0
15. Байер Л 0 0 0 0 0 - 0 0
16. Айнтрахт Фр 0 0 0 0 0 - 0 0
17. Хоффенхайм 1 0 0 1 1 - 3 0
18. Герта 1 0 0 1 1 - 3 0
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  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге
  • — Вылет в Бундеслигу 2
Новости матча
  • Второй тайм
  • 91'
    Фрайбург заслуженно побеждает в отличном матче
  • Свисток
    91'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 91'
    Контроль мяча: Аугсбург: 51%, Фрайбург: 49%.
  • 91'
    Флеккен Марк взял и забрал мяч на выходе
  • 90'
    Аугсбург пытается что-то создать.
  • Угловой
    90'
    Педерсен Мадс навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
  • 90'
    Уго Сике ослабляет давление, выбив мяч.
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    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на WWK Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 122
    Аугсбург 17.2% (21)
    X 43.4% (53)
    Фрайбург 39.3% (48)
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    Прогнозы на матч Аугсбург 0:4 Фрайбург

    Исход игры
    Аугсбург
    17.2% (21)
    Ничья
    43.4% (53)
    Фрайбург
    39.3% (48)
    Тотал 2.5
    Больше
    41.67% (50)
    Меньше
    58.33% (70)
    Обе команды забьют
    Да
    82.5% (99)
    Нет
    17.5% (21)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    40.2% (49)
    1:2 Фрайбург
    27.9% (34)
    1:0 Аугсбург
    7.4% (9)
    2:1 Аугсбург
    6.6% (8)
    0:1 Фрайбург
    5.7% (7)
    2:2 Ничья
    3.3% (4)
    2:0 Аугсбург
    3.3% (4)
    2:3 Фрайбург
    1.6% (2)
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