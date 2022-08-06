Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Рикардо Пепи оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

Первый тайм

49' Обе команды достойно сыграли в первом тайме

49' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

48' Удар от ворот произведет Аугсбург

48' Эггештайн Максимилиан оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

48' Грифо Винченцо выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

47' Хорошую попытку сделал Майер Арне . Удар в створ, но вратарь начеку

46' Аугсбург вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

46' Линхарт Филипп выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

46' Реджбекай Элвис выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

45' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

45' Аугсбург вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

44' Удуохаи Феликс выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

43' Фрайбург вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

42' Флеккен Марк взял и забрал мяч на выходе

41' Гикевич Рафал взял и забрал мяч на выходе

40' Майер Арне навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

40' Майер Арне навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

39' Удуохаи Феликс создает голевую возможность для своего партнера по команде.

39' Гикевич Рафал взял и забрал мяч на выходе

38' Удар от ворот произведет Фрайбург

38' Демирович Эрмедин оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

38' Майер Арне создает голевую возможность для своего партнера по команде.

37' Аугсбург вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

37' Удар от ворот произведет Аугсбург

37' Гюнтер Кристиан из команды Фрайбург наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.

37' Игрок из команды Фрайбург вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

37' Грифо Винченцо выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

37' Иаго Лопес выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

36' Аугсбург вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

35' Грифо Винченцо выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

34' Доан Рицу выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

34' Фрайбург вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

33' Гикевич Рафал взял и забрал мяч на выходе

33' Игрок из команды Фрайбург вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

33' ШТАНГА! Так было близко к голу - Гюнтер Кристиан нанес удар в каркас ворот!

33' Фрайбург идет вперед с потенциально опасной атакой.

33' Гюнтер Кристиан навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

32' Хёфлер Николас выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

31' Сильдиллия Килианн выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

30' Аугсбург вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

30' Гикевич Рафал взял и забрал мяч на выходе

29' Гюнтер Кристиан навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

29' Грифо Винченцо нанес удар головой, но Рафал Гикевич спокойно отбил мяч.

28' Игрок из команды Фрайбург вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

28' Гинтер Маттиас выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

27' Гикевич Рафал взял и забрал мяч на выходе

26' Сильдиллия Килианн выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

26' Аугсбург вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

25' Матч возобновится спорным мячом

23' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

22' Игра останавливается на короткое время, так как мяч был задет судьей

21' Аугсбург вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

20' Флеккен Марк взял и забрал мяч на выходе

19' Реджбекай Элвис выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

18' Фрайбург вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

18' Удар от ворот произведет Аугсбург

17' Удар от ворот произведет Аугсбург

17' Оооо... вот это был удар! Грегорич Михаэль должен был забить с этой позиции.

17' Грегорич Михаэль оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

17' Грифо Винченцо создает голевую возможность для своего партнера по команде.

16' Гюнтер Кристиан навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

15' Грифо Винченцо навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

13' Флеккен Марк взял и забрал мяч на выходе

13' Калиджиури Даниэль из команды Аугсбург своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

13' Груэсо Карлос выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

13' Сильдиллия Килианн выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

11' Удар от ворот произведет Фрайбург

11' Калиджиури Даниэль оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

10' Аугсбург вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

10' Шаллаи Роланд выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

8' Игрок из команды Фрайбург вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

8' Фрайбург вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

8' Фрайбург вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

6' Фрайбург вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

5' Грифо Винченцо навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

4' Удар от ворот произведет Фрайбург

4' Калиджиури Даниэль оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.