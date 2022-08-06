Стадион: ВВК Арена
0'
0:1
46' ГолГрегорич Михаэль
0:2
48' ГолГрифо Винченцо
55' Undefined phrase: football_event_Шаллаи Роланд
0:3
61' ГолГинтер Маттиас
0:4
78' ГолДоан Рицу
90'+1
Все видео голов с матчей
Бонусы букмекеров для посетителей LiveResult
Ход матча
46'
48'
0:2
55'
61'
78'
0:4
Статистика матча
-
0 Голы 4
-
5 Удары по воротам 6
-
2 Удары в створ 7
-
5 Угловые 8
-
0 Офсайды 2
-
13 Нарушения правил 13
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
51 Владение мячом, % 49
Владение мячом
22
Иаго
Лопес
10
Майер
Арне
28
Хан
Андре
26
Флеккен
Марк
42
Доан
Рицу
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
22 Иаго ЛопесЗащитник
-
10 Майер АрнеПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
28 Хан АндреНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
37 Мэлоун МорисПолузащитник
- Нападающий
-
18 Пепи РикардоНападающий
-
Главный тренер: Enrico Maassen
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
-
26 Флеккен МаркВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
42 Доан РицуПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
2 Сике УгоПолузащитник
- Полузащитник
-
29 Чон У-ЁнПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Штрайх Кристиан
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
История личных встреч
Аугсбург
Фрайбург
12 матчей
50%
50%
6 побед 6 ничьих 0 побед
Первый тайм
33.3%
58.3%
8.4%
4 победы 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
50%
50%
6 побед 6 ничьих 0 побед
13 матчей
7.7%
92.3%
0 побед 1 ничья 12 побед
Первый тайм
61.5%
38.5%
0 побед 8 ничьих 6 побед
Второй тайм
23.1%
76.9%
0 побед 3 ничьи 10 побед
25 матчей
24%
28%
48%
6 побед 7 ничьих 12 побед
Первый тайм
16%
60%
24%
4 победы 15 ничьих 6 побед
Второй тайм
24%
36%
40%
6 побед 9 ничьих 10 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Аугсбург
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
Фрайбург
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Грегорич Михаэль
|1
|1
|Гинтер Маттиас
|1
|1
|Грифо Винченцо
|1
|1
|Доан Рицу
|1
|1
|Сильдиллия Килианн
|0
|0
Карточки
Голы по времени матча
Забито
0
4
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 4
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
50%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
1
25%
76-90
Пропущено
4
0
0 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
50%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90
Забито
0
4
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 4
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
50%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
1
25%
76-90
Пропущено
4
0
0 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
50%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Аугсбург
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Блау-Вайс Лоне - Аугсбург 0:4 Аугсбург - Ренн 2:3 Шальке 04 - Аугсбург 1:1 Аугсбург - Ческе-Будеевице 0:1
Аугсбург - Зандхаузен 1:1 Аугсбург - Швабен Аугсбург 5:0 Аугсбург - Гройтер Фюрт 2:1 РБ Лейпциг - Аугсбург 4:0 Аугсбург - Кёльн 1:4 Бохум - Аугсбург 0:2 Аугсбург - Герта 0:1 Бавария - Аугсбург 1:0 Аугсбург - Майнц 2:1 Аугсбург - Вольфсбург 3:0 Штуттгарт - Аугсбург 3:2 Арминия - Аугсбург 0:1 Аугсбург - Боруссия Д 1:1 Аугсбург - Фрайбург 1:2 Боруссия М - Аугсбург 3:2 Аугсбург - Унион Берлин 2:0
Фрайбург
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Кайзерслаутерн - Фрайбург 1:2 Страсбург - Фрайбург 3:3 Фрайбург - Ренн 1:0 Фрайбург - Райо Вальекано 3:0
Санкт-Галлен - Фрайбург 3:4 Фрайбург - Эльвeрсберг 0:0 Фрайбург - РБ Лейпциг 1:1 Байер Л - Фрайбург 2:1 Фрайбург - Унион Берлин 1:4 Хоффенхайм - Фрайбург 3:4 Фрайбург - Боруссия М 3:3 Гамбург - Фрайбург 1:3 Фрайбург - Бохум 3:0 Айнтрахт Фр - Фрайбург 1:2 Фрайбург - Бавария 1:4 Фрайбург - Хайденхайм 1:1 Гройтер Фюрт - Фрайбург 0:0 Фрайбург - Вольфсбург 3:2 РБ Лейпциг - Фрайбург 1:1 Бохум - Фрайбург 1:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бавария
|1
|1
|0
|0
|6 - 1
|3
|2.
|Фрайбург
|1
|1
|0
|0
|4 - 0
|3
|3.
|Унион Берлин
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|4.
|Боруссия М
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|5.
|Майнц
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|6.
|Вердер
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|7.
|Вольфсбург
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|8.
|Шальке 04
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|Штуттгарт
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|РБ Лейпциг
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Байер Л
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|Боруссия Д
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|Кёльн
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|Бохум
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|15.
|Хоффенхайм
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|16.
|Герта
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|17.
|Аугсбург
|1
|0
|0
|1
|0 - 4
|0
|18.
|Айнтрахт Фр
|1
|0
|0
|1
|1 - 6
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Унион Берлин
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|2.
|Боруссия М
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|3.
|Вольфсбург
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|4.
|РБ Лейпциг
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|5.
|Майнц
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|6.
|Вердер
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|7.
|Шальке 04
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|Штуттгарт
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|Фрайбург
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|Бавария
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Боруссия Д
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|Кёльн
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|Хоффенхайм
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|Герта
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|Байер Л
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|16.
|Бохум
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|17.
|Аугсбург
|1
|0
|0
|1
|0 - 4
|0
|18.
|Айнтрахт Фр
|1
|0
|0
|1
|1 - 6
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бавария
|1
|1
|0
|0
|6 - 1
|3
|2.
|Фрайбург
|1
|1
|0
|0
|4 - 0
|3
|3.
|Майнц
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|4.
|Вердер
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|5.
|Унион Берлин
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|6.
|Боруссия М
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|7.
|Вольфсбург
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|Шальке 04
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|Штуттгарт
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|РБ Лейпциг
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Боруссия Д
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|Кёльн
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|Бохум
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|Аугсбург
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|Байер Л
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|16.
|Айнтрахт Фр
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|17.
|Хоффенхайм
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|18.
|Герта
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
- — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге
- — Вылет в Бундеслигу 2
Прогнозы на матч Аугсбург 0:4 Фрайбург
Исход игры
Аугсбург
17.2% (21)
Ничья
43.4% (53)
Фрайбург
39.3% (48)
Тотал 2.5
Больше
41.67% (50)
Меньше
58.33% (70)
Обе команды забьют
Да
82.5% (99)
Нет
17.5% (21)
Популярный счёт
1:1 Ничья
40.2% (49)
1:2 Фрайбург
27.9% (34)
1:0 Аугсбург
7.4% (9)
2:1 Аугсбург
6.6% (8)
0:1 Фрайбург
5.7% (7)
2:2 Ничья
3.3% (4)
2:0 Аугсбург
3.3% (4)
2:3 Фрайбург
1.6% (2)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!