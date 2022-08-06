Стадион: Ревирпауэрштадион
0'
13' Желтая карточкаСтафилидис Костас
0:1
26' ГолОнисиво Карим
33' Желтая карточкаСтах Антон
1:1
39' ГолШтёгер Кевин
64' Желтая карточкаБель Штефан
1:2
77' ГолОнисиво Карим
84' Желтая карточкаБюргзорг Делано
90' Желтая карточкаГанвула Сильвер
90'+8
Все видео голов с матчей
Бонусы букмекеров для посетителей LiveResult
Ход матча
26'
33'
39'
64'
77'
1:2
84'
90'
Статистика матча
-
1 Голы 2
-
8 Удары по воротам 3
-
3 Удары в створ 6
-
3 Угловые 5
-
1 Офсайды 2
-
11 Нарушения правил 16
-
2 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
4 Замены 4
-
60 Владение мячом, % 40
Владение мячом
20
Ордец
Иван
11
Асано
Такума
16
Бель
Штефан
31
Кор
Доминик
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
20 Ордец ИванЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Асано ТакумаПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
23 Янко СаидиЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Thomas Reis
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
-
16 Бель ШтефанЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
31 Кор ДоминикПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
19 Каси АнтониЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Свенссон Бо
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Бохум
Майнц
3 матча
100%
3 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
3 победы 0 ничьих 0 побед
4 матча
25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы
Первый тайм
50%
50%
0 побед 2 ничьи 3 победы
Второй тайм
25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы
7 матчей
42.9%
14.3%
42.8%
3 победы 1 ничья 3 победы
Первый тайм
28.6%
28.6%
42.8%
2 победы 2 ничьи 3 победы
Второй тайм
42.9%
14.3%
42.8%
3 победы 1 ничья 3 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Бохум
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Штёгер Кевин
|1
|1
|Стафилидис Костас
|0
|0
Майнц
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Онисиво Карим
|2
|2
|Фернандес Эдимилсон
|0
|0
|Стах Антон
|0
|0
Карточки
Бохум
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Стафилидис Костас
|1
|0
|Ганвула Сильвер
|1
|0
Майнц
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бель Штефан
|1
|0
|Стах Антон
|1
|0
|Бюргзорг Делано
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
1
2
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Пропущено
2
1
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Забито
1
2
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Пропущено
2
1
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Бохум
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Виктория Берлин - Бохум 0:3 Бохум - Антальяспор 6:2 Атлетик Б - Бохум 4:1 Специя - Бохум 1:2
Лечче - Бохум 2:3 Падерборн - Бохум 2:0 Ситтард - Бохум 1:1 Бохольт - Бохум 1:3 Монхайм - Бохум 1:1 Вупперталь - Бохум 0:2 Унион Берлин - Бохум 3:2 Бохум - Арминия 2:1 Боруссия Д - Бохум 3:4 Бохум - Аугсбург 0:2 Фрайбург - Бохум 3:0 Бохум - Байер Л 0:0 Хоффенхайм - Бохум 1:2 Бохум - Хераклес 2:0 Айнтрахт Фр - Бохум 2:1 Бохум - Гройтер Фюрт 2:1
Майнц
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Эрцгебирге Ауэ - Майнц 0:3 Майнц - Атлетик Б 1:1 Майнц - Ньюкасл 1:0 Бешикташ - Майнц 1:0
Майнц - Ворматия 4:0 Майнц - Айнтрахт Фр 2:2 Герта - Майнц 1:2 Майнц - Бавария 3:1 Вольфсбург - Майнц 5:0 Майнц - Штуттгарт 0:0 Кёльн - Майнц 3:2 Аугсбург - Майнц 2:1 Боруссия М - Майнц 1:1 Майнц - Арминия 4:0 Майнц - Боруссия Д 0:1 Унион Берлин - Майнц 3:1 Майнц - Байер Л 3:2 Фрайбург - Майнц 1:1 Майнц - Хоффенхайм 2:0 Майнц - Айнтрахт Фр 0:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бавария
|1
|1
|0
|0
|6 - 1
|3
|2.
|Фрайбург
|1
|1
|0
|0
|4 - 0
|3
|3.
|Унион Берлин
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|4.
|Боруссия М
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|5.
|Майнц
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|6.
|Вердер
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|7.
|Вольфсбург
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|8.
|Шальке 04
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|Штуттгарт
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|РБ Лейпциг
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Байер Л
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|Боруссия Д
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|Кёльн
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|Бохум
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|15.
|Хоффенхайм
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|16.
|Герта
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|17.
|Аугсбург
|1
|0
|0
|1
|0 - 4
|0
|18.
|Айнтрахт Фр
|1
|0
|0
|1
|1 - 6
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Унион Берлин
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|2.
|Боруссия М
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|3.
|Вольфсбург
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|4.
|РБ Лейпциг
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|5.
|Майнц
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|6.
|Вердер
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|7.
|Шальке 04
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|Штуттгарт
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|Фрайбург
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|Бавария
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Боруссия Д
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|Кёльн
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|Хоффенхайм
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|Герта
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|Байер Л
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|16.
|Бохум
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|17.
|Аугсбург
|1
|0
|0
|1
|0 - 4
|0
|18.
|Айнтрахт Фр
|1
|0
|0
|1
|1 - 6
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бавария
|1
|1
|0
|0
|6 - 1
|3
|2.
|Фрайбург
|1
|1
|0
|0
|4 - 0
|3
|3.
|Майнц
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|4.
|Вердер
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|5.
|Унион Берлин
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|6.
|Боруссия М
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|7.
|Вольфсбург
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|Шальке 04
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|Штуттгарт
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|РБ Лейпциг
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Боруссия Д
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|Кёльн
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|Бохум
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|Аугсбург
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|Байер Л
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|16.
|Айнтрахт Фр
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|17.
|Хоффенхайм
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|18.
|Герта
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
- — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге
- — Вылет в Бундеслигу 2
Прогнозы на матч Бохум 1:2 Майнц
Исход игры
Бохум
25.2% (31)
Ничья
48.8% (60)
Майнц
26% (32)
Тотал 2.5
Больше
36.67% (44)
Меньше
63.33% (76)
Обе команды забьют
Да
78.33% (94)
Нет
21.67% (26)
Популярный счёт
1:1 Ничья
41.5% (51)
1:2 Майнц
18.7% (23)
2:1 Бохум
10.6% (13)
1:0 Бохум
6.5% (8)
0:1 Майнц
5.7% (7)
2:0 Бохум
4.9% (6)
0:0 Ничья
3.3% (4)
2:2 Ничья
3.3% (4)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!