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Германия: Бундеслига

2022-2023

Стадион:
Бохум
1:2
Конец матча
Майнц
0'
13' Желтая карточка
Стафилидис Костас
0:1
26' Гол
Онисиво Карим
33' Желтая карточка
Стах Антон
1:1
39' Гол
Штёгер Кевин
64' Желтая карточка
Бель Штефан
1:2
77' Гол
Онисиво Карим
84' Желтая карточка
Бюргзорг Делано
90' Желтая карточка
Ганвула Сильвер
90'+8
1:2. Гол Карима Онисиво (видео)....
1:1. Гол Кевина Штёгера (видео)....
0:1. Гол Карима Онисиво (видео)....

Ход матча

13'
Стафилидис Костас
 
26'
0:1
Онисиво Карим
(Фернандес Эдимилсон)
33'
 
Стах Антон
39'
Штёгер Кевин
(Стафилидис Костас)
1:1
62'
 
Бюргзорг Делано
Фюльжени Анжело
62'
 
Баррейро Леандро
Ли Чхэ-Сон
64'
 
Бель Штефан
76'
Осей-Туту Джорди
Цоллер Симон
 
76'
Ганвула Сильвер
Хофманн Филипп
 
77'
1:2
Онисиво Карим
(Стах Антон)
81'
Фёрстер Филипп
Хольтманн Геррит
 
84'
 
Бюргзорг Делано
85'
 
Мустафа Сулиман
Онисиво Карим
87'
Янко Саиди
Гамбоа Кристиан
 
90'
Ганвула Сильвер
 
90'
 
Каси Антони
Фернандес Эдимилсон

Статистика матча

  • 1 Голы 2
  • 8 Удары по воротам 3
  • 3 Удары в створ 6
  • 3 Угловые 5
  • 1 Офсайды 2
  • 11 Нарушения правил 16
  • 2 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 4
  • 60 Владение мячом, % 40

Владение мячом

Новости матча
Прогнозы 123
Бохум 25.2% (31)
X 48.8% (60)
Майнц 26% (32)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
1
Риман
Мануэль
2
Гамбоа
Кристиан
4
Машович
Эрхан
20
Ордец
Иван
16
Стафилидис
Костас
8
Лосилья
Антони
7
Штёгер
Кевин
9
Цоллер
Симон
11
Асано
Такума
17
Хольтманн
Геррит
33
Хофманн
Филипп
27
Центнер
Робин
16
Бель
Штефан
42
Хак
Александер
5
Лайч
Максим
20
Фернандес
Эдимилсон
3
Аарон
Мартин
7
Ли
Чхэ-Сон
II
31
Кор
Доминик
6
Стах
Антон
10
Фюльжени
Анжело
9
Онисиво
Карим
Бохум
4-2-3-1
Майнц
3-4-2-1

История личных встреч

Бохум
Майнц

3 матча

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

4 матча

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 3 победы

Второй тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

7 матчей

42.9%
14.3%
42.8%
3 победы 1 ничья 3 победы

Первый тайм

28.6%
28.6%
42.8%
2 победы 2 ничьи 3 победы

Второй тайм

42.9%
14.3%
42.8%
3 победы 1 ничья 3 победы

История матчей

К
3:1
Б
1:0
Б
2:0
К
2:2
ТМС
5:0
Б
0:0
Б
2:3

Бомбардиры внутри турнира

Бохум
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Штёгер Кевин 1 1
Стафилидис Костас 0 0
Майнц
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Онисиво Карим 2 2
Фернандес Эдимилсон 0 0
Стах Антон 0 0

Карточки

Бохум
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Стафилидис Костас 1 0
Ганвула Сильвер 1 0
Майнц
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бель Штефан 1 0
Стах Антон 1 0
Бюргзорг Делано 1 0

Голы по времени матча

Забито

1
2
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Пропущено

2
1
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Забито

1
2
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Пропущено

2
1
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Бохум
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Виктория Берлин - Бохум 0:3 Бохум - Антальяспор 6:2 Атлетик Б - Бохум 4:1 Специя - Бохум 1:2
Лечче - Бохум 2:3 Падерборн - Бохум 2:0 Ситтард - Бохум 1:1 Бохольт - Бохум 1:3 Монхайм - Бохум 1:1 Вупперталь - Бохум 0:2 Унион Берлин - Бохум 3:2 Бохум - Арминия 2:1 Боруссия Д - Бохум 3:4 Бохум - Аугсбург 0:2 Фрайбург - Бохум 3:0 Бохум - Байер Л 0:0 Хоффенхайм - Бохум 1:2 Бохум - Хераклес 2:0 Айнтрахт Фр - Бохум 2:1 Бохум - Гройтер Фюрт 2:1
Майнц
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Эрцгебирге Ауэ - Майнц 0:3 Майнц - Атлетик Б 1:1 Майнц - Ньюкасл 1:0 Бешикташ - Майнц 1:0
Майнц - Ворматия 4:0 Майнц - Айнтрахт Фр 2:2 Герта - Майнц 1:2 Майнц - Бавария 3:1 Вольфсбург - Майнц 5:0 Майнц - Штуттгарт 0:0 Кёльн - Майнц 3:2 Аугсбург - Майнц 2:1 Боруссия М - Майнц 1:1 Майнц - Арминия 4:0 Майнц - Боруссия Д 0:1 Унион Берлин - Майнц 3:1 Майнц - Байер Л 3:2 Фрайбург - Майнц 1:1 Майнц - Хоффенхайм 2:0 Майнц - Айнтрахт Фр 0:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария 1 1 0 0 6 - 1 3
2. Фрайбург 1 1 0 0 4 - 0 3
3. Унион Берлин 1 1 0 0 3 - 1 3
4. Боруссия М 1 1 0 0 3 - 1 3
5. Майнц 1 1 0 0 2 - 1 3
6. Вердер 1 0 1 0 2 - 2 1
7. Вольфсбург 1 0 1 0 2 - 2 1
8. Шальке 04 0 0 0 0 0 - 0 0
9. Штуттгарт 0 0 0 0 0 - 0 0
10. РБ Лейпциг 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Байер Л 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Боруссия Д 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Кёльн 0 0 0 0 0 - 0 0
14. Бохум 1 0 0 1 1 - 2 0
15. Хоффенхайм 1 0 0 1 1 - 3 0
16. Герта 1 0 0 1 1 - 3 0
17. Аугсбург 1 0 0 1 0 - 4 0
18. Айнтрахт Фр 1 0 0 1 1 - 6 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Унион Берлин 1 1 0 0 3 - 1 3
2. Боруссия М 1 1 0 0 3 - 1 3
3. Вольфсбург 1 0 1 0 2 - 2 1
4. РБ Лейпциг 0 0 0 0 0 - 0 0
5. Майнц 0 0 0 0 0 - 0 0
6. Вердер 0 0 0 0 0 - 0 0
7. Шальке 04 0 0 0 0 0 - 0 0
8. Штуттгарт 0 0 0 0 0 - 0 0
9. Фрайбург 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Бавария 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Боруссия Д 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Кёльн 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Хоффенхайм 0 0 0 0 0 - 0 0
14. Герта 0 0 0 0 0 - 0 0
15. Байер Л 0 0 0 0 0 - 0 0
16. Бохум 1 0 0 1 1 - 2 0
17. Аугсбург 1 0 0 1 0 - 4 0
18. Айнтрахт Фр 1 0 0 1 1 - 6 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария 1 1 0 0 6 - 1 3
2. Фрайбург 1 1 0 0 4 - 0 3
3. Майнц 1 1 0 0 2 - 1 3
4. Вердер 1 0 1 0 2 - 2 1
5. Унион Берлин 0 0 0 0 0 - 0 0
6. Боруссия М 0 0 0 0 0 - 0 0
7. Вольфсбург 0 0 0 0 0 - 0 0
8. Шальке 04 0 0 0 0 0 - 0 0
9. Штуттгарт 0 0 0 0 0 - 0 0
10. РБ Лейпциг 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Боруссия Д 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Кёльн 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Бохум 0 0 0 0 0 - 0 0
14. Аугсбург 0 0 0 0 0 - 0 0
15. Байер Л 0 0 0 0 0 - 0 0
16. Айнтрахт Фр 0 0 0 0 0 - 0 0
17. Хоффенхайм 1 0 0 1 1 - 3 0
18. Герта 1 0 0 1 1 - 3 0
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    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Vonovia Ruhrstadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 123
    Бохум 25.2% (31)
    X 48.8% (60)
    Майнц 26% (32)
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    Прогнозы на матч Бохум 1:2 Майнц

    Исход игры
    Бохум
    25.2% (31)
    Ничья
    48.8% (60)
    Майнц
    26% (32)
    Тотал 2.5
    Больше
    36.67% (44)
    Меньше
    63.33% (76)
    Обе команды забьют
    Да
    78.33% (94)
    Нет
    21.67% (26)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    41.5% (51)
    1:2 Майнц
    18.7% (23)
    2:1 Бохум
    10.6% (13)
    1:0 Бохум
    6.5% (8)
    0:1 Майнц
    5.7% (7)
    2:0 Бохум
    4.9% (6)
    0:0 Ничья
    3.3% (4)
    2:2 Ничья
    3.3% (4)
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