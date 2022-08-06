Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [7] минут(а)

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Первый тайм

49' Команда Майнц играла лучше в этом тайме.

49' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

48' Майнц вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

46' Машович Эрхан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

46' Майнц вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

45' Майнц вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

44' Майнц вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

43' Майнц вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

43' Майнц вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

41' Асано Такума не смог попасть в створ ударом издали

40' Этот гол претендует на звание "Гола года"!

39' Г О О О О Л - Штёгер Кевин из команды Бохум левой ногой наносит удар из-за пределов штрафной!

38' Хорошую попытку сделал Фернандес Эдимилсон . Удар в створ, но вратарь начеку

33' Стах Антон получил желтую карточку от судьи

32' Удар от ворот произведет Бохум

31' Майнц вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

29' Матч возобновится спорным мячом

29' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

29' Хорошую попытку сделал Стах Антон . Удар в створ, но вратарь начеку

29' [player1] успешно блокирует удар.

29' Стах Антон создает голевую возможность для своего партнера по команде.

28' Фернандес Эдимилсон из команды Майнц своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

27' Команда Майнц забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?

26' Фернандес Эдимилсон из команды Майнц своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

26' Хорошую попытку сделал Стах Антон . Удар в створ, но вратарь начеку

26' Фюльжени Анжело создает голевую возможность для своего партнера по команде.

25' Майнц вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

24' Удар от ворот произведет Майнц

24' Штёгер Кевин из команды Бохум своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

23' Бохум вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

22' Бохум вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

22' Штёгер Кевин навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

21' После проверки VAR рефери не стал менять решения - Бохум пробьет пенальти!

19' VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.

19' Стафилидис Костас из команды Бохум своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

17' Бохум вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

17' Удар от ворот произведет Бохум

16' Майнц вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

14' Аарон Мартин навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

13' Стафилидис Костас получил желтую карточку от судьи

13' Хольтманн Геррит пробует нанести удар издали, но Робин Центнер ловит мяч

13' Хольтманн Геррит создает голевую возможность для своего партнера по команде.

13' Хорошую попытку сделал Лайч Максим . Удар в створ, но вратарь начеку

12' Аарон Мартин навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

12' Майнц вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

11' Удар от ворот произведет Майнц

11' Штёгер Кевин из команды Бохум не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот

10' Удар от ворот произведет Бохум

9' Бохум вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

8' Бохум вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

7' Бохум вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

6' Бохум вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

4' Майнц вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

3' Майнц вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

3' Матч возобновлен

3' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

2' Майнц вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля