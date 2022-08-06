Стадион: Аспмира Стадион Зрители: 5211
7:0
Конец матча
0'
1:0
12' ГолПеллегрино Амаль
2:0
26' ГолВетлесен Уго
3:0
44' ГолПеллегрино Амаль
4:0
45' ГолВетлесен Уго
5:0
53' ГолВетлесен Уго
6:0
67' ГолЭспейор Рунар
7:0
78' ГолСалтнес Ульрик
90'+3
Ход матча
12'
1:0
26'
2:0
44'
3:0
45'
4:0
53'
5:0
67'
6:0
78'
7:0
Статистика матча
-
10 Удары по воротам 2
-
11 Удары в створ 1
-
9 Угловые 2
-
1 Офсайды 1
-
5 Нарушения правил 9
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 2
-
66 Владение мячом, % 34
10
Ветлесен
Уго
23
Хаген
Элиас
32
Мугиша
Джоэл
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
10 Ветлесен УгоПолузащитник
-
23 Хаген ЭлиасПолузащитник
- Полузащитник
-
32 Мугиша ДжоэлНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
26 Квиле СигурЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
29 Зугеля НиноПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
27 Сёрли СондреНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Кьетил Кнутсен
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Аас СайверНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
23 Anders Ryste
-
-
Главный тренер: Paal Arne Johansen
История личных встреч
Будё-Глимт
Одд
6 матчей
66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
50%
66.7%
3 победы 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед
7 матчей
100%
0 побед 0 ничьих 7 побед
Первый тайм
42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 3 победы
Второй тайм
42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 4 победы
13 матчей
30.8%
15.4%
53.8%
4 победы 2 ничьи 7 побед
Первый тайм
23.1%
53.8%
23.1%
3 победы 7 ничьих 3 победы
Второй тайм
30.8%
38.5%
30.7%
4 победы 5 ничьих 4 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Будё-Глимт
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Пеллегрино Амаль
|15 (2)
|0.88
|Ветлесен Уго
|6
|0.35
|Бонифасе Виктор
|6 (1)
|0.35
|Салтнес Ульрик
|5
|0.29
|Эспейор Рунар
|4
|0.24
|Мугиша Джоэл
|2
|0.12
|Вембангомо Брис
|1
|0.06
|Сольбаккен Ола
|1
|0.06
|Сёрли Сондре
|1
|0.06
|Мо Бреде
|1
|0.06
|Сампстед Альфонс
|1
|0.06
|Амундсен Исак
|1
|0.06
|Хаген Элиас
|0
|0
|Хейбротен Мариус
|0
|0
|Сери Яфет
|0
|0
Одд
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Леуритсен Тобиас
|6
|0.33
|Евтович Милан
|5 (1)
|0.28
|Рууд Эспен
|3 (1)
|0.17
|Йоргенсен Филип
|2
|0.11
|Валлем Конрад
|1
|0.06
|Ингебритсен Микаэль
|1
|0.06
|Abel William Stensrud
|1
|0.06
|Баккай Йосеф Бриан
|0
|0
|Бьортуфт Один Лурас
|0
|0
Карточки
Будё-Глимт
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Хейбротен Мариус
|3
|0
|Ветлесен Уго
|3
|0
|Бонифасе Виктор
|1
|1
|Вембангомо Брис
|2
|0
|Хаген Элиас
|2
|0
|Салтнес Ульрик
|1
|0
|Кумсан Джилберт
|1
|0
|Хайкин Никита
|1
|0
|Сёрли Сондре
|1
|0
|Сампстед Альфонс
|1
|0
|Сольбаккен Ола
|1
|0
|Сери Яфет
|1
|0
Одд
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бьортуфт Один Лурас
|2
|2
|Рууд Эспен
|3
|0
|Евтович Милан
|3
|0
|Китолано Джошуа
|3
|0
|Валлем Конрад
|3
|0
|Хаген Стеффен
|1
|1
|Месик Иван
|2
|0
|Йоргенсен Филип
|2
|0
|Аас Сайвер
|2
|0
|Леквен Магнус
|1
|0
|Ингебритсен Микаэль
|1
|0
|Кителано Йон
|1
|0
|Овусу Соломон
|1
|0
|Abel William Stensrud
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
29
6
14 В 1-м тайме 2
15 Во 2-м тайме 4
5 Забивали первыми 3
8 Не забивали 14
3
10%
0
0%
1-15
3
10%
2
33%
16-30
8
28%
0
0%
31-45
2
7%
3
50%
46-60
6
21%
1
17%
61-75
7
24%
0
0%
76-90
Пропущено
8
15
4 В 1-м тайме 9
4 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 6
1
13%
3
20%
1-15
1
13%
2
13%
16-30
2
25%
4
27%
31-45
1
13%
2
13%
46-60
1
13%
3
20%
61-75
2
25%
1
7%
76-90
Забито
16
14
7 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 10
5 Забивали первыми 5
10 Не забивали 11
2
13%
3
21%
1-15
2
13%
1
7%
16-30
3
19%
0
0%
31-45
1
6%
4
29%
46-60
3
19%
3
21%
61-75
5
31%
3
21%
76-90
Пропущено
10
17
4 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 11
3 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 8
1
10%
2
12%
1-15
2
20%
3
18%
16-30
1
10%
1
6%
31-45
3
30%
5
29%
29%
46-60
2
20%
2
12%
61-75
1
10%
4
24%
76-90
Забито
45
20
21 В 1-м тайме 6
24 Во 2-м тайме 14
10 Забивали первыми 8
1 Не забивали 7
5
11%
3
15%
1-15
5
11%
3
15%
16-30
11
24%
0
0%
31-45
3
7%
7
35%
46-60
9
20%
4
20%
61-75
12
27%
3
15%
76-90
Пропущено
18
32
8 В 1-м тайме 15
10 Во 2-м тайме 17
7 Пропускали первыми 9
12 Не пропускали 14
2
11%
5
16%
1-15
3
17%
5
16%
16-30
3
17%
5
16%
31-45
4
22%
7
22%
46-60
3
17%
5
16%
61-75
3
17%
5
16%
76-90
Результаты последних матчей
Будё-Глимт
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Будё-Глимт - Жальгирис 5:0 Олесунн - Будё-Глимт 1:2 Будё-Глимт - Линфилд 8:0 Будё-Глимт - Дьерв 5:0
Линфилд - Будё-Глимт 1:0 Хам-Кам - Будё-Глимт 0:2 Клаксвик - Будё-Глимт 3:1 Будё-Глимт - Сарпсборг-08 4:1 Будё-Глимт - Клаксвик 3:0 Одд - Будё-Глимт 3:2 Волеренга - Будё-Глимт 0:1 Будё-Глимт - Олесунн 2:0 Харстад - Будё-Глимт 0:5 Кристиансунд - Будё-Глимт 0:2 Мольде - Будё-Глимт 3:1 Будё-Глимт - Стрёмсгодсет 2:2 Хёугесунн - Будё-Глимт 1:4 Рана - Будё-Глимт 0:4 Будё-Глимт - Тромсё 1:1 Будё-Глимт - Лиллестрём 1:1
Одд
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Одд - Русенборг 2:3 Кристиансунд - Одд 2:2 Одд - Лиллестрём 1:2 Стрёмсгодсет - Одд 0:0
Одд - Будё-Глимт 3:2 Волеренга - Одд 0:1 Флеккерёй - Одд 2:3 Одд - Мольде 1:2 Одд - КФУМ 0:0 Хам-Кам - Одд 1:2 Одд - Саннефьёрд 0:1 Дьерв - Одд 0:1 Хей - Одд 1:6 Одд - Хёугесунн 0:4 Мольде - Одд 3:0 Сарпсборг-08 - Одд 1:0 Фредрикстад - Одд 0:2 Одд - Олесунн 2:3 Одд - Викинг 2:1 Русенборг - Одд 1:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мольде
|17
|12
|3
|2
|35 - 15
|39
|2.
|Лиллестрём
|16
|11
|3
|2
|31 - 14
|36
|3.
|Будё-Глимт
|17
|10
|4
|3
|44 - 19
|34
|4.
|Русенборг
|0:0
|17
|7
|8
|2
|29 - 19
|29
|5.
|Викинг
|17
|8
|4
|5
|30 - 23
|28
|6.
|Волеренга
|16
|7
|2
|7
|25 - 26
|23
|7.
|Стрёмсгодсет
|16
|6
|4
|6
|21 - 25
|22
|8.
|Олесунн
|16
|5
|6
|5
|18 - 21
|21
|9.
|Саннефьёрд
|16
|6
|2
|8
|27 - 32
|20
|10.
|Одд
|18
|6
|2
|10
|19 - 33
|20
|11.
|Сарпсборг-08
|16
|6
|1
|9
|30 - 28
|19
|12.
|Хам-Кам
|0:0
|17
|3
|10
|4
|19 - 19
|19
|13.
|Тромсё
|15
|3
|8
|4
|20 - 27
|17
|14.
|Хёугесунн
|16
|4
|4
|8
|24 - 28
|16
|15.
|Дьерв
|16
|3
|2
|11
|12 - 35
|11
|16.
|Кристиансунд
|16
|1
|3
|12
|12 - 32
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мольде
|10
|7
|1
|2
|23 - 10
|22
|2.
|Будё-Глимт
|9
|5
|4
|0
|29 - 8
|19
|3.
|Лиллестрём
|7
|6
|0
|1
|13 - 2
|18
|4.
|Русенборг
|0:0
|8
|5
|3
|0
|16 - 6
|18
|5.
|Викинг
|9
|5
|3
|1
|16 - 6
|18
|6.
|Стрёмсгодсет
|8
|4
|2
|2
|14 - 13
|14
|7.
|Волеренга
|7
|4
|1
|2
|11 - 9
|13
|8.
|Тромсё
|7
|3
|3
|1
|12 - 10
|12
|9.
|Олесунн
|8
|3
|3
|2
|9 - 9
|12
|10.
|Хёугесунн
|8
|3
|2
|3
|14 - 14
|11
|11.
|Хам-Кам
|0:0
|9
|2
|4
|3
|10 - 10
|10
|12.
|Сарпсборг-08
|9
|3
|1
|5
|13 - 13
|10
|13.
|Дьерв
|9
|3
|1
|5
|8 - 16
|10
|14.
|Одд
|9
|3
|0
|6
|13 - 18
|9
|15.
|Саннефьёрд
|7
|1
|2
|4
|11 - 16
|5
|16.
|Кристиансунд
|7
|0
|3
|4
|8 - 16
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лиллестрём
|9
|5
|3
|1
|18 - 12
|18
|2.
|Мольде
|7
|5
|2
|0
|12 - 5
|17
|3.
|Будё-Глимт
|8
|5
|0
|3
|15 - 11
|15
|4.
|Саннефьёрд
|9
|5
|0
|4
|16 - 16
|15
|5.
|Русенборг
|0:0
|9
|2
|5
|2
|13 - 13
|11
|6.
|Одд
|9
|3
|2
|4
|6 - 15
|11
|7.
|Волеренга
|9
|3
|1
|5
|14 - 17
|10
|8.
|Викинг
|8
|3
|1
|4
|14 - 17
|10
|9.
|Олесунн
|8
|2
|3
|3
|9 - 12
|9
|10.
|Сарпсборг-08
|7
|3
|0
|4
|17 - 15
|9
|11.
|Хам-Кам
|0:0
|8
|1
|6
|1
|9 - 9
|9
|12.
|Стрёмсгодсет
|8
|2
|2
|4
|7 - 12
|8
|13.
|Хёугесунн
|8
|1
|2
|5
|10 - 14
|5
|14.
|Тромсё
|8
|0
|5
|3
|8 - 17
|5
|15.
|Кристиансунд
|9
|1
|0
|8
|4 - 16
|3
|16.
|Дьерв
|7
|0
|1
|6
|4 - 19
|1
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