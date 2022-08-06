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Норвегия: Типпелиген

2022

Стадион: Зрители: 5211
Будё-Глимт
7:0
Конец матча
Одд
0'
1:0
12' Гол
Пеллегрино Амаль
2:0
26' Гол
Ветлесен Уго
3:0
44' Гол
Пеллегрино Амаль
4:0
45' Гол
Ветлесен Уго
5:0
53' Гол
Ветлесен Уго
6:0
67' Гол
Эспейор Рунар
7:0
78' Гол
Салтнес Ульрик
90'+3

Ход матча

12'
Пеллегрино Амаль
(Ветлесен Уго)
1:0
26'
Ветлесен Уго
(Хаген Элиас)
2:0
44'
Пеллегрино Амаль
3:0
45'
Ветлесен Уго
4:0
46'
Сёрли Сондре
Вембангомо Брис
 
53'
Ветлесен Уго
(Пеллегрино Амаль)
5:0
55'
 
Ролантссон Гилли
Thomas Rekdal
55'
 
Dennis Gjengaar
Аас Сайвер
62'
Зугеля Нино
Пеллегрино Амаль
 
62'
Эспейор Рунар
Сальвесен Ларс-Йорген
 
67'
Эспейор Рунар
(Салтнес Ульрик)
6:0
75'
Сьоволд Фредрик
Ветлесен Уго
 
77'
Кумсан Джилберт
Мугиша Джоэл
 
78'
Салтнес Ульрик
(Хаген Элиас)
7:0

Статистика матча

  • 10 Удары по воротам 2
  • 11 Удары в створ 1
  • 9 Угловые 2
  • 1 Офсайды 1
  • 5 Нарушения правил 9
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 2
  • 66 Владение мячом, % 34
12
Хайкин
Никита
3
Сампстед
Альфонс
6
Амундсен
Исак
4
Хейбротен
Мариус
5
Вембангомо
Брис
10
Ветлесен
Уго
23
Хаген
Элиас
14
Салтнес
Ульрик
32
Мугиша
Джоэл
88
Сальвесен
Ларс-Йорген
7
Пеллегрино
Амаль
12
Вальштед
Леопольд
2
Рууд
Эспен
4
Бьортуфт
Один
Лурас
21
Хаген
Стеффен
3
Баккай
Йосеф
Бриан
14
Валлем
Конрад
17
Овусу
Соломон
20
Thomas
Rekdal
18
Аас
Сайвер
22
Abel
William
Stensrud
8
Евтович
Милан
Будё-Глимт
4-3-3
Одд
4-3-3

История личных встреч

Будё-Глимт
Одд

6 матчей

66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
66.7%
3 победы 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед

7 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 7 побед

Первый тайм

42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 3 победы

Второй тайм

42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 4 победы

13 матчей

30.8%
15.4%
53.8%
4 победы 2 ничьи 7 побед

Первый тайм

23.1%
53.8%
23.1%
3 победы 7 ничьих 3 победы

Второй тайм

30.8%
38.5%
30.7%
4 победы 5 ничьих 4 победы

История матчей

Т
3:2
Т
1:1
Т
1:0
Т
6:1
Т
0:4
Т
3:1
Т
3:0
Т
1:1
Т
1:0
Т
2:1
Т
2:1
Т
2:1
Т
2:4

Бомбардиры внутри турнира

Будё-Глимт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Пеллегрино Амаль 15 (2) 0.88
Ветлесен Уго 6 0.35
Бонифасе Виктор 6 (1) 0.35
Салтнес Ульрик 5 0.29
Эспейор Рунар 4 0.24
Мугиша Джоэл 2 0.12
Вембангомо Брис 1 0.06
Сольбаккен Ола 1 0.06
Сёрли Сондре 1 0.06
Мо Бреде 1 0.06
Сампстед Альфонс 1 0.06
Амундсен Исак 1 0.06
Хаген Элиас 0 0
Хейбротен Мариус 0 0
Сери Яфет 0 0
Одд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Леуритсен Тобиас 6 0.33
Евтович Милан 5 (1) 0.28
Рууд Эспен 3 (1) 0.17
Йоргенсен Филип 2 0.11
Валлем Конрад 1 0.06
Ингебритсен Микаэль 1 0.06
Abel William Stensrud 1 0.06
Баккай Йосеф Бриан 0 0
Бьортуфт Один Лурас 0 0

Карточки

Будё-Глимт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хейбротен Мариус 3 0
Ветлесен Уго 3 0
Бонифасе Виктор 1 1
Вембангомо Брис 2 0
Хаген Элиас 2 0
Салтнес Ульрик 1 0
Кумсан Джилберт 1 0
Хайкин Никита 1 0
Сёрли Сондре 1 0
Сампстед Альфонс 1 0
Сольбаккен Ола 1 0
Сери Яфет 1 0
Одд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бьортуфт Один Лурас 2 2
Рууд Эспен 3 0
Евтович Милан 3 0
Китолано Джошуа 3 0
Валлем Конрад 3 0
Хаген Стеффен 1 1
Месик Иван 2 0
Йоргенсен Филип 2 0
Аас Сайвер 2 0
Леквен Магнус 1 0
Ингебритсен Микаэль 1 0
Кителано Йон 1 0
Овусу Соломон 1 0
Abel William Stensrud 1 0

Голы по времени матча

Забито

29
6
14 В 1-м тайме 2
15 Во 2-м тайме 4
5 Забивали первыми 3
8 Не забивали 14
3
10%
0
0%
1-15
3
10%
2
33%
16-30
8
28%
0
0%
31-45
2
7%
3
50%
46-60
6
21%
1
17%
61-75
7
24%
0
0%
76-90

Пропущено

8
15
4 В 1-м тайме 9
4 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 6
1
13%
3
20%
1-15
1
13%
2
13%
16-30
2
25%
4
27%
31-45
1
13%
2
13%
46-60
1
13%
3
20%
61-75
2
25%
1
7%
76-90

Забито

16
14
7 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 10
5 Забивали первыми 5
10 Не забивали 11
2
13%
3
21%
1-15
2
13%
1
7%
16-30
3
19%
0
0%
31-45
1
6%
4
29%
46-60
3
19%
3
21%
61-75
5
31%
3
21%
76-90

Пропущено

10
17
4 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 11
3 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 8
1
10%
2
12%
1-15
2
20%
3
18%
16-30
1
10%
1
6%
31-45
3
30%
5
29%
29%
46-60
2
20%
2
12%
61-75
1
10%
4
24%
76-90

Забито

45
20
21 В 1-м тайме 6
24 Во 2-м тайме 14
10 Забивали первыми 8
1 Не забивали 7
5
11%
3
15%
1-15
5
11%
3
15%
16-30
11
24%
0
0%
31-45
3
7%
7
35%
46-60
9
20%
4
20%
61-75
12
27%
3
15%
76-90

Пропущено

18
32
8 В 1-м тайме 15
10 Во 2-м тайме 17
7 Пропускали первыми 9
12 Не пропускали 14
2
11%
5
16%
1-15
3
17%
5
16%
16-30
3
17%
5
16%
31-45
4
22%
7
22%
46-60
3
17%
5
16%
61-75
3
17%
5
16%
76-90

Результаты последних матчей

Будё-Глимт
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Будё-Глимт - Жальгирис 5:0 Олесунн - Будё-Глимт 1:2 Будё-Глимт - Линфилд 8:0 Будё-Глимт - Дьерв 5:0
Линфилд - Будё-Глимт 1:0 Хам-Кам - Будё-Глимт 0:2 Клаксвик - Будё-Глимт 3:1 Будё-Глимт - Сарпсборг-08 4:1 Будё-Глимт - Клаксвик 3:0 Одд - Будё-Глимт 3:2 Волеренга - Будё-Глимт 0:1 Будё-Глимт - Олесунн 2:0 Харстад - Будё-Глимт 0:5 Кристиансунд - Будё-Глимт 0:2 Мольде - Будё-Глимт 3:1 Будё-Глимт - Стрёмсгодсет 2:2 Хёугесунн - Будё-Глимт 1:4 Рана - Будё-Глимт 0:4 Будё-Глимт - Тромсё 1:1 Будё-Глимт - Лиллестрём 1:1
Одд
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Одд - Русенборг 2:3 Кристиансунд - Одд 2:2 Одд - Лиллестрём 1:2 Стрёмсгодсет - Одд 0:0
Одд - Будё-Глимт 3:2 Волеренга - Одд 0:1 Флеккерёй - Одд 2:3 Одд - Мольде 1:2 Одд - КФУМ 0:0 Хам-Кам - Одд 1:2 Одд - Саннефьёрд 0:1 Дьерв - Одд 0:1 Хей - Одд 1:6 Одд - Хёугесунн 0:4 Мольде - Одд 3:0 Сарпсборг-08 - Одд 1:0 Фредрикстад - Одд 0:2 Одд - Олесунн 2:3 Одд - Викинг 2:1 Русенборг - Одд 1:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мольде 17 12 3 2 35 - 15 39
2. Лиллестрём 16 11 3 2 31 - 14 36
3. Будё-Глимт 17 10 4 3 44 - 19 34
4. Русенборг 0:0 17 7 8 2 29 - 19 29
5. Викинг 17 8 4 5 30 - 23 28
6. Волеренга 16 7 2 7 25 - 26 23
7. Стрёмсгодсет 16 6 4 6 21 - 25 22
8. Олесунн 16 5 6 5 18 - 21 21
9. Саннефьёрд 16 6 2 8 27 - 32 20
10. Одд 18 6 2 10 19 - 33 20
11. Сарпсборг-08 16 6 1 9 30 - 28 19
12. Хам-Кам 0:0 17 3 10 4 19 - 19 19
13. Тромсё 15 3 8 4 20 - 27 17
14. Хёугесунн 16 4 4 8 24 - 28 16
15. Дьерв 16 3 2 11 12 - 35 11
16. Кристиансунд 16 1 3 12 12 - 32 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мольде 10 7 1 2 23 - 10 22
2. Будё-Глимт 9 5 4 0 29 - 8 19
3. Лиллестрём 7 6 0 1 13 - 2 18
4. Русенборг 0:0 8 5 3 0 16 - 6 18
5. Викинг 9 5 3 1 16 - 6 18
6. Стрёмсгодсет 8 4 2 2 14 - 13 14
7. Волеренга 7 4 1 2 11 - 9 13
8. Тромсё 7 3 3 1 12 - 10 12
9. Олесунн 8 3 3 2 9 - 9 12
10. Хёугесунн 8 3 2 3 14 - 14 11
11. Хам-Кам 0:0 9 2 4 3 10 - 10 10
12. Сарпсборг-08 9 3 1 5 13 - 13 10
13. Дьерв 9 3 1 5 8 - 16 10
14. Одд 9 3 0 6 13 - 18 9
15. Саннефьёрд 7 1 2 4 11 - 16 5
16. Кристиансунд 7 0 3 4 8 - 16 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лиллестрём 9 5 3 1 18 - 12 18
2. Мольде 7 5 2 0 12 - 5 17
3. Будё-Глимт 8 5 0 3 15 - 11 15
4. Саннефьёрд 9 5 0 4 16 - 16 15
5. Русенборг 0:0 9 2 5 2 13 - 13 11
6. Одд 9 3 2 4 6 - 15 11
7. Волеренга 9 3 1 5 14 - 17 10
8. Викинг 8 3 1 4 14 - 17 10
9. Олесунн 8 2 3 3 9 - 12 9
10. Сарпсборг-08 7 3 0 4 17 - 15 9
11. Хам-Кам 0:0 8 1 6 1 9 - 9 9
12. Стрёмсгодсет 8 2 2 4 7 - 12 8
13. Хёугесунн 8 1 2 5 10 - 14 5
14. Тромсё 8 0 5 3 8 - 17 5
15. Кристиансунд 9 1 0 8 4 - 16 3
16. Дьерв 7 0 1 6 4 - 19 1
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  • — Вылет в Первый дивизион
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    46'
    Г О О О О Л - Ветлесен Уго бьет в цель!
  • Описание гола
    44'
    Г О О О О Л - Пеллегрино Амаль бьет в цель!
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