Стадион: Виталити
Позже
История личных встреч
Борнмут
Астон Вилла
3 матча
100%
3 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
33.3%
3 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
2 матча
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 4 победы
5 матчей
60%
40%
3 победы 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы
История матчей
Результаты последних матчей
Борнмут
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Борнмут - Реал Сосьедад 1:2 Борнмут - Бристоль Сити 0:1 Брага - Борнмут 2:1 Борнмут - Шеффилд Уэнсдей 2:1
Борнмут - Миллуолл 1:0 Борнмут - Ноттингем Форест 1:0 Блэкберн - Борнмут 0:3 Суонси - Борнмут 3:3 Борнмут - Фулхэм 1:1 Ковентри - Борнмут 0:3 Борнмут - Мидлсбро 0:0 Шеффилд Юнайтед - Борнмут 0:0 Вест Бромвич - Борнмут 2:0 Борнмут - Бристоль Сити 3:2 Хаддерсфилд Таун - Борнмут 0:3 Борнмут - Рединг 1:1 Борнмут - Дерби 2:0 Борнмут - Питерборо Юнайтед 1:1 Престон Норт Энд - Борнмут 2:1 Борнмут - Сток Сити 2:1
Астон Вилла
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Ренн - Астон Вилла 1:2 Манчестер Юнайтед - Астон Вилла 2:2 Брисбен Роар - Астон Вилла 0:1 Астон Вилла - Лидс 1:0
Уолсолл - Астон Вилла 0:4 Манчестер Сити - Астон Вилла 3:2 Астон Вилла - Бёрнли 1:1 Астон Вилла - Кристал Пэлас 1:1 Астон Вилла - Ливерпуль 1:2 Бёрнли - Астон Вилла 1:3 Астон Вилла - Норвич 2:0 Лестер - Астон Вилла 0:0 Астон Вилла - Тоттенхэм 0:4 Вулверхэмптон - Астон Вилла 2:1 Астон Вилла - Арсенал 0:1 Вест Хэм - Астон Вилла 2:1 Лидс - Астон Вилла 0:3 Астон Вилла - Саутгемптон 4:0 Брайтон - Астон Вилла 0:2 Астон Вилла - Уотфорд 0:1
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Кристал Пэлас
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|2.
|Вест Хэм
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|3.
|Манчестер Сити
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|Брайтон
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|5.
|Манчестер Юнайтед
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|6.
|Эвертон
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|7.
|Челси
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|Ньюкасл
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|Ноттингем Форест
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|Лестер
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Борнмут
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|Саутгемптон
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|Тоттенхэм
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|Вулверхэмптон
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|Лидс
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|16.
|Фулхэм
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|17.
|Ливерпуль
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|18.
|Арсенал
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|19.
|Астон Вилла
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|20.
|Брентфорд
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Брентфорд
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|2.
|Манчестер Сити
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|3.
|Брайтон
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|Манчестер Юнайтед
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|5.
|Эвертон
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|6.
|Челси
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|7.
|Ньюкасл
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|Ноттингем Форест
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|Лестер
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|Вест Хэм
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Борнмут
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|Тоттенхэм
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|Вулверхэмптон
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|Лидс
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|Фулхэм
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|16.
|Ливерпуль
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|17.
|Арсенал
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|18.
|Астон Вилла
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|19.
|Саутгемптон
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|20.
|Кристал Пэлас
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Брентфорд
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|2.
|Манчестер Сити
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|3.
|Брайтон
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|Манчестер Юнайтед
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|5.
|Эвертон
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|6.
|Челси
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|7.
|Ньюкасл
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|Ноттингем Форест
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|Лестер
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|Вест Хэм
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Борнмут
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|Тоттенхэм
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|Вулверхэмптон
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|Лидс
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|Фулхэм
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|16.
|Ливерпуль
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|17.
|Арсенал
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|18.
|Астон Вилла
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|19.
|Саутгемптон
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|20.
|Кристал Пэлас
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
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- — Вылет в Чемпионшип
Прогнозы на матч Борнмут - Астон Вилла
Исход игры
Борнмут
25.6% (10)
Ничья
35.9% (14)
Астон Вилла
38.5% (15)
Тотал 2.5
Больше
40.54% (15)
Меньше
59.46% (22)
Обе команды забьют
Да
75.68% (28)
Нет
24.32% (9)
Популярный счёт
1:1 Ничья
33.3% (13)
1:2 Астон Вилла
25.6% (10)
1:0 Борнмут
10.3% (4)
2:1 Борнмут
10.3% (4)
0:1 Астон Вилла
7.7% (3)
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