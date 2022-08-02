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Англия: Премьер-лига

2022-2023

Стадион:
Борнмут
 
Позже
Астон Вилла

История личных встреч

Борнмут
Астон Вилла

3 матча

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
33.3%
3 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 4 победы

5 матчей

60%
40%
3 победы 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы

История матчей

ПЛ
2:1
ПЛ
1:2
ПЛ
1:2
ПЛ
0:1
К
2:1

Результаты последних матчей

Борнмут
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Борнмут - Реал Сосьедад 1:2 Борнмут - Бристоль Сити 0:1 Брага - Борнмут 2:1 Борнмут - Шеффилд Уэнсдей 2:1
Борнмут - Миллуолл 1:0 Борнмут - Ноттингем Форест 1:0 Блэкберн - Борнмут 0:3 Суонси - Борнмут 3:3 Борнмут - Фулхэм 1:1 Ковентри - Борнмут 0:3 Борнмут - Мидлсбро 0:0 Шеффилд Юнайтед - Борнмут 0:0 Вест Бромвич - Борнмут 2:0 Борнмут - Бристоль Сити 3:2 Хаддерсфилд Таун - Борнмут 0:3 Борнмут - Рединг 1:1 Борнмут - Дерби 2:0 Борнмут - Питерборо Юнайтед 1:1 Престон Норт Энд - Борнмут 2:1 Борнмут - Сток Сити 2:1
Астон Вилла
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Ренн - Астон Вилла 1:2 Манчестер Юнайтед - Астон Вилла 2:2 Брисбен Роар - Астон Вилла 0:1 Астон Вилла - Лидс 1:0
Уолсолл - Астон Вилла 0:4 Манчестер Сити - Астон Вилла 3:2 Астон Вилла - Бёрнли 1:1 Астон Вилла - Кристал Пэлас 1:1 Астон Вилла - Ливерпуль 1:2 Бёрнли - Астон Вилла 1:3 Астон Вилла - Норвич 2:0 Лестер - Астон Вилла 0:0 Астон Вилла - Тоттенхэм 0:4 Вулверхэмптон - Астон Вилла 2:1 Астон Вилла - Арсенал 0:1 Вест Хэм - Астон Вилла 2:1 Лидс - Астон Вилла 0:3 Астон Вилла - Саутгемптон 4:0 Брайтон - Астон Вилла 0:2 Астон Вилла - Уотфорд 0:1
Команда И В Н П Г О
1. Кристал Пэлас 0 0 0 0 0 - 0 0
2. Вест Хэм 0 0 0 0 0 - 0 0
3. Манчестер Сити 0 0 0 0 0 - 0 0
4. Брайтон 0 0 0 0 0 - 0 0
5. Манчестер Юнайтед 0 0 0 0 0 - 0 0
6. Эвертон 0 0 0 0 0 - 0 0
7. Челси 0 0 0 0 0 - 0 0
8. Ньюкасл 0 0 0 0 0 - 0 0
9. Ноттингем Форест 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Лестер 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Борнмут 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Саутгемптон 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Тоттенхэм 0 0 0 0 0 - 0 0
14. Вулверхэмптон 0 0 0 0 0 - 0 0
15. Лидс 0 0 0 0 0 - 0 0
16. Фулхэм 0 0 0 0 0 - 0 0
17. Ливерпуль 0 0 0 0 0 - 0 0
18. Арсенал 0 0 0 0 0 - 0 0
19. Астон Вилла 0 0 0 0 0 - 0 0
20. Брентфорд 0 0 0 0 0 - 0 0
Команда И В Н П Г О
1. Брентфорд 0 0 0 0 0 - 0 0
2. Манчестер Сити 0 0 0 0 0 - 0 0
3. Брайтон 0 0 0 0 0 - 0 0
4. Манчестер Юнайтед 0 0 0 0 0 - 0 0
5. Эвертон 0 0 0 0 0 - 0 0
6. Челси 0 0 0 0 0 - 0 0
7. Ньюкасл 0 0 0 0 0 - 0 0
8. Ноттингем Форест 0 0 0 0 0 - 0 0
9. Лестер 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Вест Хэм 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Борнмут 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Тоттенхэм 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Вулверхэмптон 0 0 0 0 0 - 0 0
14. Лидс 0 0 0 0 0 - 0 0
15. Фулхэм 0 0 0 0 0 - 0 0
16. Ливерпуль 0 0 0 0 0 - 0 0
17. Арсенал 0 0 0 0 0 - 0 0
18. Астон Вилла 0 0 0 0 0 - 0 0
19. Саутгемптон 0 0 0 0 0 - 0 0
20. Кристал Пэлас 0 0 0 0 0 - 0 0
Команда И В Н П Г О
1. Брентфорд 0 0 0 0 0 - 0 0
2. Манчестер Сити 0 0 0 0 0 - 0 0
3. Брайтон 0 0 0 0 0 - 0 0
4. Манчестер Юнайтед 0 0 0 0 0 - 0 0
5. Эвертон 0 0 0 0 0 - 0 0
6. Челси 0 0 0 0 0 - 0 0
7. Ньюкасл 0 0 0 0 0 - 0 0
8. Ноттингем Форест 0 0 0 0 0 - 0 0
9. Лестер 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Вест Хэм 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Борнмут 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Тоттенхэм 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Вулверхэмптон 0 0 0 0 0 - 0 0
14. Лидс 0 0 0 0 0 - 0 0
15. Фулхэм 0 0 0 0 0 - 0 0
16. Ливерпуль 0 0 0 0 0 - 0 0
17. Арсенал 0 0 0 0 0 - 0 0
18. Астон Вилла 0 0 0 0 0 - 0 0
19. Саутгемптон 0 0 0 0 0 - 0 0
20. Кристал Пэлас 0 0 0 0 0 - 0 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Вылет в Чемпионшип
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Борнмут - Астон Вилла от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 6 августа 2022, осталось 2 дня 8 часов 4 минуты.

    Главный судья: Питер Банкс

    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

    • Прогнозы 39
    Борнмут 25.6% (10)
    X 35.9% (14)
    Астон Вилла 38.5% (15)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Борнмут
    Ничья
    Астон Вилла
    3.98
    3.63
    3.70
    Все Коэффициенты
    Новости
    Где смотреть матч Борнмут - Астон Вилла онлайн

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    Прогнозы на матч Борнмут - Астон Вилла

    Исход игры
    Борнмут
    25.6% (10)
    Ничья
    35.9% (14)
    Астон Вилла
    38.5% (15)
    Тотал 2.5
    Больше
    40.54% (15)
    Меньше
    59.46% (22)
    Обе команды забьют
    Да
    75.68% (28)
    Нет
    24.32% (9)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    33.3% (13)
    1:2 Астон Вилла
    25.6% (10)
    1:0 Борнмут
    10.3% (4)
    2:1 Борнмут
    10.3% (4)
    0:1 Астон Вилла
    7.7% (3)
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