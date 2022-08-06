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Голландия: Эредивизие

2022-2023

Стадион:
Фортуна Ситтард
1:3
Второй тайм: 78'
Аякс
0'
1:0
6' Гол
Гладон Пол
27' Желтая карточка
Сёнтьенс Матс
1:1
48' Гол
Тейлор Кеннет
1:2
51' Гол
Ренсх Девайн
1:3
62' Гол
Броббей Брайан

Ход матча

6'
Гладон Пол
(Ферати Арианит)
1:0
27'
Сёнтьенс Матс
 
46'
 
Броббей Брайан
Бергёйс Стивен
46'
 
Классен Дэви
Шуурс Перр
48'
1:1
Тейлор Кеннет
(Антони)
51'
1:2
Ренсх Девайн
(Броббей Брайан)
62'
1:3
Броббей Брайан
(Тадич Душан)
66'
Йилмаз Бурак
Tijjani Noslin
 
66'
Кордоба Иньиго
Эрдоган Доган
 
74'
 
Магальян Лисандро
Ренсх Девайн
78'
Пинту Иву
Гут Родриго
 

Статистика матча

  • 1 Голы 3
  • 4 Удары по воротам 4
  • 1 Удары в створ 4
  • 2 Угловые 8
  • 2 Офсайды 1
  • 10 Нарушения правил 6
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 2 Замены 2
  • 25 Владение мячом, % 75

Владение мячом

Лучшие коэффициенты
Фортуна Ситтард
Ничья
Аякс
9.90
7.20
1.43
Все Коэффициенты
Новости
1
Ван
Осх
Яник
25
Тирпан
Микаэль
14
Гут
Родриго
33
Сиовас
Димитрис
5
Кокс
Джордж
21
Эрдоган
Доган
6
Дуарте
Дерой
77
Tijjani
Noslin
19
Ферати
Арианит
10
Сёнтьенс
Матс
11
Гладон
Пол
22
Пасвер
Ремко
15
Ренсх
Девайн
2
Тимбер
Юррьен
3
Шуурс
Перр
5
Вайндал
Оуэн
23
Бергёйс
Стивен
17
Блинд
Дэйли
8
Тейлор
Кеннет
11
Антони
10
Тадич
Душан
7
Бергвейн
Стевен
Фортуна Ситтард
4-2-3-1
Аякс
4-3-3

История личных встреч

Фортуна Ситтард
Аякс

7 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 7 побед

Первый тайм

14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 5 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 6 побед

7 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 7 побед

Первый тайм

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед

Второй тайм

14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 6 побед

История матчей

Э
5:0
Э
0:5
Э
1:2
Э
5:2
Э
5:0
Э
4:0
Э
0:2

Бомбардиры внутри турнира

Фортуна Ситтард
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гладон Пол 1 1
Ферати Арианит 0 0
Аякс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Броббей Брайан 1 1
Тейлор Кеннет 1 1
Ренсх Девайн 1 1
Тадич Душан 0 0
Антони 0 0

Карточки

Фортуна Ситтард
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сёнтьенс Матс 1 0
Аякс
Игрок Желтая карточка Красная карточка

Результаты последних матчей

Фортуна Ситтард
(20 матчей)
40%
10%
50%
8 побед 2 ничьи 10 поражений
НЕК Неймеген - Фортуна Ситтард 0:1 Фортуна Ситтард - Витесс 1:2 Твенте - Фортуна Ситтард 1:2 Фортуна Ситтард - Фейеноорд 1:3
Фортуна Ситтард - Гоу Эхед Иглс 1:0 Фортуна Ситтард - Спарта Роттердам 3:0 Утрехт - Фортуна Ситтард 1:1 Фортуна Ситтард - Хераклес 0:2 ПСВ - Фортуна Ситтард 5:0 Фортуна Ситтард - Виллем II 1:0 Фортуна Ситтард - ПЕК Зволле 0:1 Камбюр - Фортуна Ситтард 2:1 Гронинген - Фортуна Ситтард 0:1 Фортуна Ситтард - Херенвен 2:0 Ваалвейк - Фортуна Ситтард 2:1 Фортуна Ситтард - АЗ Алкмаар 1:2 Аякс - Фортуна Ситтард 5:0 Фортуна Ситтард - Утрехт 2:2 ПСВ - Фортуна Ситтард 2:0 ПЕК Зволле - Фортуна Ситтард 0:1
Аякс
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Алмере Сити - Аякс 1:1 Аякс - ПСВ 3:5 Аякс - Шахтёр Донецк 3:1 Ред Булл Зальцбург - Аякс 2:3
Аякс - Эйпен 1:1 Аякс - Локомотив Загреб 3:0 Падерборн - Аякс 5:2 Меппен - Аякс 0:3 Витесс - Аякс 2:2 Аякс - Херенвен 5:0 АЗ Алкмаар - Аякс 2:2 Аякс - ПЕК Зволле 3:0 НЕК Неймеген - Аякс 0:1 ПСВ - Аякс 2:1 Аякс - Спарта Роттердам 2:1 Гронинген - Аякс 1:3 Аякс - Фейеноорд 3:2 Аякс - Бенфика 0:1 Камбюр - Аякс 2:3 Аякс - Ваалвейк 3:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аякс 3:1 1 1 0 0 3 - 1 3
2. Херенвен 1 0 1 0 0 - 0 1
3. Спарта Роттердам 1 0 1 0 0 - 0 1
4. АЗ Алкмаар 0 0 0 0 0 - 0 0
5. Гоу Эхед Иглс 0 0 0 0 0 - 0 0
6. Твенте 0 0 0 0 0 - 0 0
7. НЕК Неймеген 0 0 0 0 0 - 0 0
8. Витесс 0 0 0 0 0 - 0 0
9. Фейеноорд 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Волендам 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Ваалвейк 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Утрехт 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Эммен 0 0 0 0 0 - 0 0
14. ПСВ 0 0 0 0 0 - 0 0
15. Эксельсиор 0 0 0 0 0 - 0 0
16. Камбюр 0 0 0 0 0 - 0 0
17. Гронинген 0 0 0 0 0 - 0 0
18. Фортуна Ситтард 1:3 1 0 0 1 1 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Херенвен 1 0 1 0 0 - 0 1
2. Волендам 0 0 0 0 0 - 0 0
3. Спарта Роттердам 0 0 0 0 0 - 0 0
4. АЗ Алкмаар 0 0 0 0 0 - 0 0
5. Гоу Эхед Иглс 0 0 0 0 0 - 0 0
6. Твенте 0 0 0 0 0 - 0 0
7. НЕК Неймеген 0 0 0 0 0 - 0 0
8. Витесс 0 0 0 0 0 - 0 0
9. Фейеноорд 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Аякс 3:1 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Утрехт 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Эммен 0 0 0 0 0 - 0 0
13. ПСВ 0 0 0 0 0 - 0 0
14. Эксельсиор 0 0 0 0 0 - 0 0
15. Камбюр 0 0 0 0 0 - 0 0
16. Гронинген 0 0 0 0 0 - 0 0
17. Ваалвейк 0 0 0 0 0 - 0 0
18. Фортуна Ситтард 1:3 1 0 0 1 1 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аякс 3:1 1 1 0 0 3 - 1 3
2. Спарта Роттердам 1 0 1 0 0 - 0 1
3. АЗ Алкмаар 0 0 0 0 0 - 0 0
4. Гоу Эхед Иглс 0 0 0 0 0 - 0 0
5. Твенте 0 0 0 0 0 - 0 0
6. НЕК Неймеген 0 0 0 0 0 - 0 0
7. Витесс 0 0 0 0 0 - 0 0
8. Фейеноорд 0 0 0 0 0 - 0 0
9. Херенвен 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Волендам 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Утрехт 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Эммен 0 0 0 0 0 - 0 0
13. ПСВ 0 0 0 0 0 - 0 0
14. Эксельсиор 0 0 0 0 0 - 0 0
15. Камбюр 0 0 0 0 0 - 0 0
16. Гронинген 0 0 0 0 0 - 0 0
17. Ваалвейк 0 0 0 0 0 - 0 0
18. Фортуна Ситтард 1:3 0 0 0 0 0 - 0 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в плей-офф за право попасть в квалификацию Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Эредивизие
  • — Вылет в Первый дивизион
  • Второй тайм
  • 78'
    Аякс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 78'
    Тактическая замена. Гут Родриго уходит с поля и его заменяет Пинту Иву
  • 77'
    Гут Родриго ослабляет давление, выбив мяч.
  • 77'
    Аякс пытается что-то создать.
  • 76'
    Удар от ворот произведет Аякс
  • 76'
    Фортуна Ситтард вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 76'
    Магальян Лисандро из команды Аякс перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
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    Лучшие коэффициенты
    Фортуна Ситтард
    Ничья
    Аякс
    9.90
    7.20
    1.43
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