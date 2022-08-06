Стадион: Fortuna Sittard Stadion
1:3
Второй тайм: 78'
0'
1:0
6' ГолГладон Пол
27' Желтая карточкаСёнтьенс Матс
1:1
48' ГолТейлор Кеннет
1:2
51' ГолРенсх Девайн
1:3
62' ГолБроббей Брайан
Ход матча
6'
1:0
27'
48'
1:1
51'
1:2
62'
1:3
78'
Статистика матча
-
1 Голы 3
-
4 Удары по воротам 4
-
1 Удары в створ 4
-
2 Угловые 8
-
2 Офсайды 1
-
10 Нарушения правил 6
-
1 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
2 Замены 2
-
25 Владение мячом, % 75
Владение мячом
14
Гут
Родриго
11
Гладон
Пол
22
Пасвер
Ремко
15
Ренсх
Девайн
17
Блинд
Дэйли
11
Антони
10
Тадич
Душан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
14 Гут РодригоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Гладон ПолНападающий
- Запасные игроки
-
22 Хендрикс ТомВратарь
-
31 Пандур ИворВратарь
- Защитник
-
12 Пинту ИвуЗащитник
- Защитник
-
61 Вита РемиЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Йилмаз БуракНападающий
-
Главный тренер: Ульте Сьорс
- Основной состав
-
22 Пасвер РемкоВратарь
-
15 Ренсх ДевайнЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
17 Блинд ДэйлиПолузащитник
- Полузащитник
-
11 АнтониНападающий
-
10 Тадич ДушанНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
16 Гортер ДжейВратарь
-
12 Клейбер ШонЗащитник
- Защитник
-
25 Бас ЮриЗащитник
-
26 Регер ЮриЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Схрёдер Альфред
- Травмы и дисквалификации
- Дисквалифицирован
- Дисквалифицирован
История личных встреч
Фортуна Ситтард
Аякс
7 матчей
100%
0 побед 0 ничьих 7 побед
Первый тайм
14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 5 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 6 побед
7 матчей
100%
0 побед 0 ничьих 7 побед
Первый тайм
28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед
Второй тайм
14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 6 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Фортуна Ситтард
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гладон Пол
|1
|1
|Ферати Арианит
|0
|0
Аякс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Броббей Брайан
|1
|1
|Тейлор Кеннет
|1
|1
|Ренсх Девайн
|1
|1
|Тадич Душан
|0
|0
|Антони
|0
|0
Карточки
Фортуна Ситтард
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сёнтьенс Матс
|1
|0
Аякс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
Результаты последних матчей
Фортуна Ситтард
(20 матчей)
40%
10%
50%
8 побед 2 ничьи 10 поражений
НЕК Неймеген - Фортуна Ситтард 0:1 Фортуна Ситтард - Витесс 1:2 Твенте - Фортуна Ситтард 1:2 Фортуна Ситтард - Фейеноорд 1:3
Фортуна Ситтард - Гоу Эхед Иглс 1:0 Фортуна Ситтард - Спарта Роттердам 3:0 Утрехт - Фортуна Ситтард 1:1 Фортуна Ситтард - Хераклес 0:2 ПСВ - Фортуна Ситтард 5:0 Фортуна Ситтард - Виллем II 1:0 Фортуна Ситтард - ПЕК Зволле 0:1 Камбюр - Фортуна Ситтард 2:1 Гронинген - Фортуна Ситтард 0:1 Фортуна Ситтард - Херенвен 2:0 Ваалвейк - Фортуна Ситтард 2:1 Фортуна Ситтард - АЗ Алкмаар 1:2 Аякс - Фортуна Ситтард 5:0 Фортуна Ситтард - Утрехт 2:2 ПСВ - Фортуна Ситтард 2:0 ПЕК Зволле - Фортуна Ситтард 0:1
Аякс
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Алмере Сити - Аякс 1:1 Аякс - ПСВ 3:5 Аякс - Шахтёр Донецк 3:1 Ред Булл Зальцбург - Аякс 2:3
Аякс - Эйпен 1:1 Аякс - Локомотив Загреб 3:0 Падерборн - Аякс 5:2 Меппен - Аякс 0:3 Витесс - Аякс 2:2 Аякс - Херенвен 5:0 АЗ Алкмаар - Аякс 2:2 Аякс - ПЕК Зволле 3:0 НЕК Неймеген - Аякс 0:1 ПСВ - Аякс 2:1 Аякс - Спарта Роттердам 2:1 Гронинген - Аякс 1:3 Аякс - Фейеноорд 3:2 Аякс - Бенфика 0:1 Камбюр - Аякс 2:3 Аякс - Ваалвейк 3:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аякс
|3:1
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|2.
|Херенвен
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|3.
|Спарта Роттердам
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|4.
|АЗ Алкмаар
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|5.
|Гоу Эхед Иглс
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|6.
|Твенте
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|7.
|НЕК Неймеген
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|Витесс
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|Фейеноорд
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|Волендам
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Ваалвейк
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|Утрехт
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|Эммен
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|ПСВ
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|Эксельсиор
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|16.
|Камбюр
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|17.
|Гронинген
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|18.
|Фортуна Ситтард
|1:3
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Херенвен
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|2.
|Волендам
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|3.
|Спарта Роттердам
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|АЗ Алкмаар
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|5.
|Гоу Эхед Иглс
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|6.
|Твенте
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|7.
|НЕК Неймеген
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|Витесс
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|Фейеноорд
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|Аякс
|3:1
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Утрехт
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|Эммен
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|ПСВ
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|Эксельсиор
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|Камбюр
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|16.
|Гронинген
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|17.
|Ваалвейк
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|18.
|Фортуна Ситтард
|1:3
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аякс
|3:1
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|2.
|Спарта Роттердам
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|3.
|АЗ Алкмаар
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|Гоу Эхед Иглс
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|5.
|Твенте
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|6.
|НЕК Неймеген
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|7.
|Витесс
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|Фейеноорд
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|Херенвен
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|Волендам
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Утрехт
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|Эммен
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|ПСВ
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|Эксельсиор
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|Камбюр
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|16.
|Гронинген
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|17.
|Ваалвейк
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|18.
|Фортуна Ситтард
|1:3
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в плей-офф за право попасть в квалификацию Лиги конференций
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Эредивизие
- — Вылет в Первый дивизион