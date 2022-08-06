Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Г О О О О Л - Девайн Ренш забивает с левой ноги!

Первый тайм

47' Команда Фортуна Ситтард имеет минимальное преимущество на конец первого тайма.

47' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

46' Антони из команды Аякс наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)

45' Бергвейн Стевен из команды Аякс своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

45' Аякс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

44' Тадич Душан навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

44' Антони из команды Аякс своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

43' Аякс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

38' Эрдоган Доган создает голевую возможность для своего партнера по команде.

38' Фортуна Ситтард идет вперед с потенциально опасной атакой.

38' Эрдоган Доган выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

37' Матч возобновлен

36' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

36' Удар от ворот произведет Аякс

35' Удар от ворот произведет Аякс

34' Аякс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

34' Матч возобновлен

33' Сёнтьенс Матс на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

33' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

33' Тадич Душан навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

32' Аякс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

31' Тадич Душан навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

31' Тадич Душан пробил со штрафного прямо в стенку

29' Аякс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

28' Аякс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

28' Аякс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

27' Аякс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

27' Сёнтьенс Матс получил желтую карточку от судьи

27' Безумный фол. Сёнтьенс Матс грубо играет против соперника. Пострадал Девайн Ренш

26' Удар от ворот произведет Аякс

25' Фортуна Ситтард вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

24' Хорошую попытку сделал Тейлор Кеннет . Удар в створ, но вратарь начеку

24' Блинд Дэйли создает голевую возможность для своего партнера по команде.

23' Девайн Ренш выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

23' Сёнтьенс Матс выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

23' Аякс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

23' Аякс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

22' Аякс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

22' Аякс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

22' Блинд Дэйли создает голевую возможность для своего партнера по команде.

21' Аякс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

21' Аякс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

20' Блинд Дэйли создает голевую возможность для своего партнера по команде.

20' Аякс идет вперед с потенциально опасной атакой.

20' Вайндал Оуэн выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

19' Удар от ворот произведет Аякс

17' Антони нанес удар, но тот был заблокирован.

17' Тадич Душан создает голевую возможность для своего партнера по команде.

16' Тимбер Юррьен выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

16' Тирпан Микаэль выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

15' Аякс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

13' Фортуна Ситтард вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

11' Девайн Ренш из команды Аякс своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

11' Вайндал Оуэн выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

10' Тадич Душан создает голевую возможность для своего партнера по команде.

10' Аякс идет вперед с потенциально опасной атакой.

10' Игрок из команды Фортуна Ситтард вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

9' Фортуна Ситтард вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

8' Антони не смог попасть в створ ударом издали

8' Тадич Душан навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

8' Тадич Душан навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

8' Аякс идет вперед с потенциально опасной атакой.

7' ГОЛ ЗАСЧИТАН! - После просмотра видео, судья решил, что гол Фортуна Ситтард будет все-таки засчитан.

7' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет просмотр VAR, решается судьба гола.

6' Г О О О О Л - Гладон Пол забивает с правой ноги!

6' Ферати Арианит создает голевую возможность для своего партнера по команде.

6' Фортуна Ситтард идет вперед с потенциально опасной атакой.

6' Тиджани Нослин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

6' Аякс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

5' Аякс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

5' Фортуна Ситтард вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

5' Бергёйс Стивен выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

2' Аякс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

2' Фортуна Ситтард вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Над стадионом сейчас сгущаются тучи.

1' Аякс начинает с центра поля