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Голландия: Эредивизие

2022-2023

Стадион:
Фортуна Ситтард
2:3
Конец матча
Аякс
0'
1:0
6' Гол
Гладон Пол
27' Желтая карточка
Сёнтьенс Матс
1:1
48' Гол
Тейлор Кеннет
1:2
51' Гол
Ренсх Девайн
1:3
62' Гол
Броббей Брайан
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Бергвейн Стевен
82' Желтая карточка
Ферати Арианит
2:3
87' Гол
Йилмаз Бурак
88' Желтая карточка
Гладон Пол
90'+5

Ход матча

6'
Гладон Пол
(Ферати Арианит)
1:0
27'
Сёнтьенс Матс
 
46'
 
Броббей Брайан
Бергёйс Стивен
46'
 
Классен Дэви
Шуурс Перр
48'
1:1
Тейлор Кеннет
(Антони)
51'
1:2
Ренсх Девайн
(Броббей Брайан)
62'
1:3
Броббей Брайан
(Тадич Душан)
66'
Йилмаз Бурак
Tijjani Noslin
 
66'
Кордоба Иньиго
Эрдоган Доган
 
74'
 
Магальян Лисандро
Ренсх Девайн
78'
Пинту Иву
Гут Родриго
 
79'
 
Бергвейн Стевен
82'
Ферати Арианит
 
87'
Йилмаз Бурак
2:3
88'
Гладон Пол
 
90'
 
Кудус Мохаммед
Бергвейн Стевен

Статистика матча

  • 2 Голы 3
  • 8 Удары по воротам 4
  • 2 Удары в створ 4
  • 3 Угловые 10
  • 3 Офсайды 2
  • 15 Нарушения правил 12
  • 3 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 4
  • 29 Владение мячом, % 71

Владение мячом

Новости матча
Новости
1
Ван
Осх
Яник
25
Тирпан
Микаэль
14
Гут
Родриго
33
Сиовас
Димитрис
5
Кокс
Джордж
21
Эрдоган
Доган
6
Дуарте
Дерой
77
Tijjani
Noslin
19
Ферати
Арианит
10
Сёнтьенс
Матс
11
Гладон
Пол
22
Пасвер
Ремко
15
Ренсх
Девайн
2
Тимбер
Юррьен
3
Шуурс
Перр
5
Вайндал
Оуэн
23
Бергёйс
Стивен
17
Блинд
Дэйли
8
Тейлор
Кеннет
11
Антони
10
Тадич
Душан
7
Бергвейн
Стевен
Фортуна Ситтард
4-2-3-1
Аякс
4-3-3

История личных встреч

Фортуна Ситтард
Аякс

7 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 7 побед

Первый тайм

14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 5 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 6 побед

7 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 7 побед

Первый тайм

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед

Второй тайм

14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 6 побед

История матчей

Э
5:0
Э
0:5
Э
1:2
Э
5:2
Э
5:0
Э
4:0
Э
0:2

Бомбардиры внутри турнира

Фортуна Ситтард
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Йилмаз Бурак 1 1
Гладон Пол 1 1
Ферати Арианит 0 0
Аякс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Броббей Брайан 1 1
Тейлор Кеннет 1 1
Ренсх Девайн 1 1
Тадич Душан 0 0
Антони 0 0

Карточки

Фортуна Ситтард
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гладон Пол 1 0
Сёнтьенс Матс 1 0
Ферати Арианит 1 0
Аякс
Игрок Желтая карточка Красная карточка

Голы по времени матча

Забито

2
3
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
67%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Пропущено

3
2
0 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
67%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Забито

2
3
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
67%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Пропущено

3
2
0 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
67%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Результаты последних матчей

Фортуна Ситтард
(20 матчей)
40%
10%
50%
8 побед 2 ничьи 10 поражений
НЕК Неймеген - Фортуна Ситтард 0:1 Фортуна Ситтард - Витесс 1:2 Твенте - Фортуна Ситтард 1:2 Фортуна Ситтард - Фейеноорд 1:3
Фортуна Ситтард - Гоу Эхед Иглс 1:0 Фортуна Ситтард - Спарта Роттердам 3:0 Утрехт - Фортуна Ситтард 1:1 Фортуна Ситтард - Хераклес 0:2 ПСВ - Фортуна Ситтард 5:0 Фортуна Ситтард - Виллем II 1:0 Фортуна Ситтард - ПЕК Зволле 0:1 Камбюр - Фортуна Ситтард 2:1 Гронинген - Фортуна Ситтард 0:1 Фортуна Ситтард - Херенвен 2:0 Ваалвейк - Фортуна Ситтард 2:1 Фортуна Ситтард - АЗ Алкмаар 1:2 Аякс - Фортуна Ситтард 5:0 Фортуна Ситтард - Утрехт 2:2 ПСВ - Фортуна Ситтард 2:0 ПЕК Зволле - Фортуна Ситтард 0:1
Аякс
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Алмере Сити - Аякс 1:1 Аякс - ПСВ 3:5 Аякс - Шахтёр Донецк 3:1 Ред Булл Зальцбург - Аякс 2:3
Аякс - Эйпен 1:1 Аякс - Локомотив Загреб 3:0 Падерборн - Аякс 5:2 Меппен - Аякс 0:3 Витесс - Аякс 2:2 Аякс - Херенвен 5:0 АЗ Алкмаар - Аякс 2:2 Аякс - ПЕК Зволле 3:0 НЕК Неймеген - Аякс 0:1 ПСВ - Аякс 2:1 Аякс - Спарта Роттердам 2:1 Гронинген - Аякс 1:3 Аякс - Фейеноорд 3:2 Аякс - Бенфика 0:1 Камбюр - Аякс 2:3 Аякс - Ваалвейк 3:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСВ 3:0 1 1 0 0 3 - 0 3
2. Эксельсиор 1 1 0 0 2 - 0 3
3. Аякс 1 1 0 0 3 - 2 3
4. Утрехт 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
5. Ваалвейк 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
6. Спарта Роттердам 1 0 1 0 0 - 0 1
7. Херенвен 1 0 1 0 0 - 0 1
8. Гоу Эхед Иглс 0 0 0 0 0 - 0 0
9. АЗ Алкмаар 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Твенте 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Витесс 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Фейеноорд 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Волендам 0 0 0 0 0 - 0 0
14. Гронинген 0 0 0 0 0 - 0 0
15. НЕК Неймеген 0 0 0 0 0 - 0 0
16. Фортуна Ситтард 1 0 0 1 2 - 3 0
17. Камбюр 1 0 0 1 0 - 2 0
18. Эммен 0:3 1 0 0 1 0 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСВ 3:0 1 1 0 0 3 - 0 3
2. Ваалвейк 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
3. Херенвен 1 0 1 0 0 - 0 1
4. Аякс 0 0 0 0 0 - 0 0
5. Утрехт 0:0 0 0 0 0 0 - 0 0
6. Спарта Роттердам 0 0 0 0 0 - 0 0
7. Гоу Эхед Иглс 0 0 0 0 0 - 0 0
8. АЗ Алкмаар 0 0 0 0 0 - 0 0
9. Эксельсиор 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Твенте 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Фейеноорд 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Волендам 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Гронинген 0 0 0 0 0 - 0 0
14. НЕК Неймеген 0 0 0 0 0 - 0 0
15. Витесс 0 0 0 0 0 - 0 0
16. Эммен 0:3 0 0 0 0 0 - 0 0
17. Фортуна Ситтард 1 0 0 1 2 - 3 0
18. Камбюр 1 0 0 1 0 - 2 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Эксельсиор 1 1 0 0 2 - 0 3
2. Аякс 1 1 0 0 3 - 2 3
3. Утрехт 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
4. Спарта Роттердам 1 0 1 0 0 - 0 1
5. Твенте 0 0 0 0 0 - 0 0
6. Ваалвейк 0:0 0 0 0 0 0 - 0 0
7. Херенвен 0 0 0 0 0 - 0 0
8. Гоу Эхед Иглс 0 0 0 0 0 - 0 0
9. АЗ Алкмаар 0 0 0 0 0 - 0 0
10. ПСВ 3:0 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Фейеноорд 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Волендам 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Гронинген 0 0 0 0 0 - 0 0
14. НЕК Неймеген 0 0 0 0 0 - 0 0
15. Фортуна Ситтард 0 0 0 0 0 - 0 0
16. Камбюр 0 0 0 0 0 - 0 0
17. Витесс 0 0 0 0 0 - 0 0
18. Эммен 0:3 1 0 0 1 0 - 3 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в плей-офф за право попасть в квалификацию Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Эредивизие
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