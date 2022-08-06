Стадион: Виклоф Холдинг Арена
0'
1:0
3' ГолDe
43' Желтая карточкаЛайне Янне-Пекка
57' Желтая карточкаМастокангас Элиас
60' Желтая карточкаЛахти Тими
60' Желтая карточкаНиссинен Йири
70' Желтая карточкаАувинен Ээро-Матти
75' Желтая карточкаНгамба Альваро
81' Желтая карточкаDe
89' Желтая карточкаФиллион Янн-Александр
2:0
90' ГолDe
90'+6
Ход матча
3'
1:0
43'
60'
60'
75'
81'
90'
2:0
16
Балисо
Янга
19
Овоери
Джон
9
De
12
Хакала
Аату
18
Сааринен
Сет
15
Пурме
Тино
23
Ойала
Саломо
9
Эрвин
Ли
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Балисо ЯнгаПолузащитник
- Нападающий
-
19 Овоери ДжонНападающий
-
9 DeНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
17 Сид РобинНападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Daniel Norrmen
- Основной состав
-
12 Хакала АатуВратарь
-
18 Сааринен СетЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
15 Пурме ТиноПолузащитник
-
23 Ойала СаломоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
9 Эрвин ЛиНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Нападающий
-
27 Артур ДжудНападающий
-
-
19 Elias Collin
-
-
Главный тренер: Teemu Tainio
История личных встреч
Мариехамн
Хака
11 матчей
90.9%
9.1%
10 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
27.3%
11 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
45.5%
27.3%
27.2%
5 побед 3 ничьи 0 побед
13 матчей
23.1%
76.9%
0 побед 3 ничьи 10 побед
Первый тайм
38.5%
61.5%
0 побед 5 ничьих 5 побед
Второй тайм
61.5%
38.5%
0 побед 8 ничьих 8 побед
24 матча
41.7%
16.7%
41.6%
10 побед 4 ничьи 10 побед
Первый тайм
45.8%
33.3%
20.9%
11 побед 8 ничьих 5 побед
Второй тайм
20.8%
45.8%
33.4%
5 побед 11 ничьих 8 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Мариехамн
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|De
|5
|0.29
|Овоери Джон
|4 (1)
|0.24
|Joakim Latonen
|2
|0.12
|Хамбо Вахид
|2
|0.12
|Сумусало Микко
|1
|0.06
|Сид Робин
|1
|0.06
|Абубакари Мохаммед
|1
|0.06
|Менса Баба
|1
|0.06
|Тамминен Ээро
|1
|0.06
|Ниссинен Йири
|0
|0
|Олавале Мухамед
|0
|0
Хака
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Эрвин Ли
|11 (2)
|0.65
|Stavros Zarokostas
|5
|0.29
|Роджерсон Логан
|3
|0.18
|Лайне Янне-Пекка
|2
|0.12
|Мастокангас Элиас
|2
|0.12
|Oliver Whyte
|1
|0.06
|Ойала Саломо
|1
|0.06
|Сааринен Сет
|1
|0.06
|Ацка Нтоналнто
|1
|0.06
|Малундама Хенри
|0
|0
Карточки
Мариехамн
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ниссинен Йири
|6
|0
|De
|4
|1
|Кубронн Жан-Кристоф
|5
|0
|Овоери Джон
|3
|1
|Балисо Янга
|4
|0
|Тамминен Ээро
|2
|1
|Абубакари Мохаммед
|3
|0
|Лахти Тими
|3
|0
|Менса Баба
|3
|0
|Нгамба Альваро
|3
|0
|Филлион Янн-Александр
|2
|0
|Райтанен Патрик
|2
|0
|Фелипе
|2
|0
|Сумусало Микко
|1
|0
|Сид Робин
|1
|0
|Хамбо Вахид
|1
|0
|Joakim Latonen
|1
|0
|Виклеф Оскар
|1
|0
|Олавале Мухамед
|1
|0
|Хенрикссон Элмо
|1
|0
Хака
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Де Лукас Луии
|4
|0
|Stavros Zarokostas
|4
|0
|Эрвин Ли
|3
|0
|Фриберг Никлас
|3
|0
|Atte Sihvonen
|3
|0
|Лайне Янне-Пекка
|3
|0
|Малундама Хенри
|2
|0
|Хакала Аату
|2
|0
|Сааринен Сет
|2
|0
|Ацка Нтоналнто
|2
|0
|Аувинен Ээро-Матти
|1
|0
|Мастокангас Элиас
|1
|0
|Пурме Тино
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
10
13
5 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 8
4 Забивали первыми 3
10 Не забивали 10
2
20%
2
15%
1-15
1
10%
2
15%
16-30
2
20%
1
8%
31-45
1
10%
1
8%
46-60
1
10%
4
31%
61-75
3
30%
3
23%
76-90
Пропущено
8
19
6 В 1-м тайме 12
2 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 6
6 Не пропускали 7
2
25%
4
21%
1-15
1
13%
3
16%
16-30
3
38%
5
26%
31-45
0
0%
2
11%
46-60
2
25%
3
16%
61-75
0
0%
2
11%
76-90
Забито
8
14
3 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 8
3 Забивали первыми 4
12 Не забивали 10
2
25%
0
0%
1-15
1
13%
4
29%
16-30
0
0%
2
14%
31-45
1
13%
3
21%
46-60
2
25%
1
7%
61-75
2
25%
4
29%
76-90
Пропущено
16
11
11 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 7
6 Пропускали первыми 4
9 Не пропускали 8
1
6%
2
18%
1-15
7
44%
1
9%
16-30
3
19%
1
9%
31-45
2
13%
2
18%
46-60
1
6%
1
9%
61-75
2
13%
4
36%
76-90
Забито
18
27
8 В 1-м тайме 11
10 Во 2-м тайме 16
7 Забивали первыми 7
5 Не забивали 3
4
22%
2
7%
1-15
2
11%
6
22%
16-30
2
11%
3
11%
31-45
2
11%
4
15%
46-60
3
17%
5
19%
61-75
5
28%
7
26%
76-90
Пропущено
24
30
17 В 1-м тайме 16
7 Во 2-м тайме 14
9 Пропускали первыми 10
15 Не пропускали 15
3
13%
6
20%
1-15
8
33%
4
13%
16-30
6
25%
6
20%
31-45
2
8%
4
13%
46-60
3
13%
4
13%
61-75
2
8%
6
20%
76-90
Результаты последних матчей
Мариехамн
(20 матчей)
20%
30%
50%
4 победы 6 ничьих 10 поражений
ХИК - Мариехамн 1:0 Оулу - Мариехамн 3:1 Мариехамн - ХИФК 1:1 ВПС - Мариехамн 1:3
Хонка - Мариехамн 1:1 Мариехамн - ХИК 2:1 Хака - Мариехамн 3:2 Мариехамн - ХИФК 1:1 Мариехамн - ВПС 1:3 Эспоон Паллосеура - Мариехамн 0:3 СЯК Сейнайоки - Мариехамн 1:0 Ильвес - Мариехамн 1:0 Мариехамн - КуПС 1:1 Интер Турку - Мариехамн 4:0 Мариехамн - Оулу 2:1 Мариехамн - Хонка 1:1 ХИФК - Мариехамн 1:1 Мариехамн - Лахти 0:0 Сириус - Мариехамн 3:0 Хака - Мариехамн 2:0
Хака
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Хака - КуПС 2:1 ВПС - Хака 3:3 Хака - Интер Турку 3:2 ХИФК - Хака 0:2
Хака - КуПС 2:2 СЯК Сейнайоки - Хака 2:2 Хака - Мариехамн 3:2 ХЯС Академия - Хака 0:1 Хака - Лахти 1:1 КТП - Хака 2:4 ХИК - Хака 4:1 Хака - СЯК Сейнайоки 1:1 КуПС - Хака 2:1 Хака - ВПС 0:2 Оулу - Хака 3:0 Хака - ХИФК 2:1 Интер Турку - Хака 0:2 Хонка - Хака 3:2 Хака - Ильвес 2:1 Хака - Мариехамн 2:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|КуПС
|16
|11
|3
|2
|30 - 12
|36
|2.
|ХИК
|17
|11
|3
|3
|25 - 15
|36
|3.
|Хонка
|16
|10
|3
|3
|32 - 13
|33
|4.
|Хака
|17
|7
|4
|6
|27 - 30
|25
|5.
|Интер Турку
|17
|7
|3
|7
|31 - 22
|24
|6.
|Оулу
|16
|7
|3
|6
|24 - 25
|24
|7.
|СЯК Сейнайоки
|17
|6
|4
|7
|23 - 28
|22
|8.
|ВПС
|17
|6
|2
|9
|35 - 28
|20
|9.
|Ильвес
|17
|5
|5
|7
|23 - 27
|20
|10.
|Мариехамн
|17
|4
|6
|7
|18 - 24
|18
|11.
|Лахти
|17
|3
|4
|10
|16 - 38
|13
|12.
|ХИФК
|16
|1
|4
|11
|11 - 33
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|КуПС
|8
|7
|1
|0
|20 - 5
|22
|2.
|Хонка
|8
|6
|2
|0
|22 - 5
|20
|3.
|ХИК
|9
|6
|1
|2
|16 - 11
|19
|4.
|Хака
|8
|5
|2
|1
|14 - 11
|17
|5.
|СЯК Сейнайоки
|9
|4
|3
|2
|16 - 14
|15
|6.
|Интер Турку
|9
|4
|2
|3
|16 - 10
|14
|7.
|Оулу
|8
|4
|2
|2
|12 - 14
|14
|8.
|Мариехамн
|8
|3
|4
|1
|10 - 8
|13
|9.
|Ильвес
|8
|4
|0
|4
|12 - 12
|12
|10.
|ВПС
|8
|1
|2
|5
|10 - 13
|5
|11.
|Лахти
|8
|1
|2
|5
|5 - 16
|5
|12.
|ХИФК
|9
|0
|1
|8
|3 - 20
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ХИК
|8
|5
|2
|1
|9 - 4
|17
|2.
|ВПС
|9
|5
|0
|4
|25 - 15
|15
|3.
|КуПС
|8
|4
|2
|2
|10 - 7
|14
|4.
|Хонка
|8
|4
|1
|3
|10 - 8
|13
|5.
|Интер Турку
|8
|3
|1
|4
|15 - 12
|10
|6.
|Оулу
|8
|3
|1
|4
|12 - 11
|10
|7.
|Лахти
|9
|2
|2
|5
|11 - 22
|8
|8.
|Хака
|9
|2
|2
|5
|13 - 19
|8
|9.
|Ильвес
|9
|1
|5
|3
|11 - 15
|8
|10.
|СЯК Сейнайоки
|8
|2
|1
|5
|7 - 14
|7
|11.
|ХИФК
|7
|1
|3
|3
|8 - 13
|6
|12.
|Мариехамн
|9
|1
|2
|6
|8 - 16
|5
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