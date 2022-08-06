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Финляндия: Вейккауслига

2022

Стадион:
Мариехамн
2:0
Конец матча
Хака
0'
1:0
3' Гол
De
43' Желтая карточка
Лайне Янне-Пекка
57' Желтая карточка
Мастокангас Элиас
60' Желтая карточка
Лахти Тими
60' Желтая карточка
Ниссинен Йири
70' Желтая карточка
Аувинен Ээро-Матти
75' Желтая карточка
Нгамба Альваро
81' Желтая карточка
De
89' Желтая карточка
Филлион Янн-Александр
2:0
90' Гол
De
90'+6
1
Филлион
Янн-Александр
28
Ниссинен
Йири
2
Лахти
Тими
29
Райтанен
Патрик
13
Кубронн
Жан-Кристоф
25
Хопкатт
Джейми
8
Нгамба
Альваро
16
Балисо
Янга
18
Олавале
Мухамед
19
Овоери
Джон
9
De
12
Хакала
Аату
18
Сааринен
Сет
3
Фриберг
Никлас
4
Аувинен
Ээро-Матти
20
Малундама
Хенри
15
Пурме
Тино
23
Ойала
Саломо
17
Лайне
Янне-Пекка
11
Роджерсон
Логан
9
Эрвин
Ли
13
Мастокангас
Элиас
Мариехамн
Хака

История личных встреч

Мариехамн
Хака

11 матчей

90.9%
9.1%
10 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
27.3%
11 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

45.5%
27.3%
27.2%
5 побед 3 ничьи 0 побед

13 матчей

23.1%
76.9%
0 побед 3 ничьи 10 побед

Первый тайм

38.5%
61.5%
0 побед 5 ничьих 5 побед

Второй тайм

61.5%
38.5%
0 побед 8 ничьих 8 побед

24 матча

41.7%
16.7%
41.6%
10 побед 4 ничьи 10 побед

Первый тайм

45.8%
33.3%
20.9%
11 побед 8 ничьих 5 побед

Второй тайм

20.8%
45.8%
33.4%
5 побед 11 ничьих 8 побед

История матчей

В
3:2
В
2:0
В
1:2
В
0:3
К
3:0
В
0:1
В
2:2
В
1:1
В
0:1
В
0:2
КЛ
2:2
КЛ
0:1
В
1:1
В
2:1
В
0:2
КЛ
4:0
В
2:1
В
2:3
В
5:1
В
2:1
В
2:1
В
1:0
КЛ
2:1
В
1:2

Бомбардиры внутри турнира

Мариехамн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
De 5 0.29
Овоери Джон 4 (1) 0.24
Joakim Latonen 2 0.12
Хамбо Вахид 2 0.12
Сумусало Микко 1 0.06
Сид Робин 1 0.06
Абубакари Мохаммед 1 0.06
Менса Баба 1 0.06
Тамминен Ээро 1 0.06
Ниссинен Йири 0 0
Олавале Мухамед 0 0
Хака
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Эрвин Ли 11 (2) 0.65
Stavros Zarokostas 5 0.29
Роджерсон Логан 3 0.18
Лайне Янне-Пекка 2 0.12
Мастокангас Элиас 2 0.12
Oliver Whyte 1 0.06
Ойала Саломо 1 0.06
Сааринен Сет 1 0.06
Ацка Нтоналнто 1 0.06
Малундама Хенри 0 0

Карточки

Мариехамн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ниссинен Йири 6 0
De 4 1
Кубронн Жан-Кристоф 5 0
Овоери Джон 3 1
Балисо Янга 4 0
Тамминен Ээро 2 1
Абубакари Мохаммед 3 0
Лахти Тими 3 0
Менса Баба 3 0
Нгамба Альваро 3 0
Филлион Янн-Александр 2 0
Райтанен Патрик 2 0
Фелипе 2 0
Сумусало Микко 1 0
Сид Робин 1 0
Хамбо Вахид 1 0
Joakim Latonen 1 0
Виклеф Оскар 1 0
Олавале Мухамед 1 0
Хенрикссон Элмо 1 0
Хака
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Де Лукас Луии 4 0
Stavros Zarokostas 4 0
Эрвин Ли 3 0
Фриберг Никлас 3 0
Atte Sihvonen 3 0
Лайне Янне-Пекка 3 0
Малундама Хенри 2 0
Хакала Аату 2 0
Сааринен Сет 2 0
Ацка Нтоналнто 2 0
Аувинен Ээро-Матти 1 0
Мастокангас Элиас 1 0
Пурме Тино 1 0

Голы по времени матча

Забито

10
13
5 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 8
4 Забивали первыми 3
10 Не забивали 10
2
20%
2
15%
1-15
1
10%
2
15%
16-30
2
20%
1
8%
31-45
1
10%
1
8%
46-60
1
10%
4
31%
61-75
3
30%
3
23%
76-90

Пропущено

8
19
6 В 1-м тайме 12
2 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 6
6 Не пропускали 7
2
25%
4
21%
1-15
1
13%
3
16%
16-30
3
38%
5
26%
31-45
0
0%
2
11%
46-60
2
25%
3
16%
61-75
0
0%
2
11%
76-90

Забито

8
14
3 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 8
3 Забивали первыми 4
12 Не забивали 10
2
25%
0
0%
1-15
1
13%
4
29%
16-30
0
0%
2
14%
31-45
1
13%
3
21%
46-60
2
25%
1
7%
61-75
2
25%
4
29%
76-90

Пропущено

16
11
11 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 7
6 Пропускали первыми 4
9 Не пропускали 8
1
6%
2
18%
1-15
7
44%
1
9%
16-30
3
19%
1
9%
31-45
2
13%
2
18%
46-60
1
6%
1
9%
61-75
2
13%
4
36%
76-90

Забито

18
27
8 В 1-м тайме 11
10 Во 2-м тайме 16
7 Забивали первыми 7
5 Не забивали 3
4
22%
2
7%
1-15
2
11%
6
22%
16-30
2
11%
3
11%
31-45
2
11%
4
15%
46-60
3
17%
5
19%
61-75
5
28%
7
26%
76-90

Пропущено

24
30
17 В 1-м тайме 16
7 Во 2-м тайме 14
9 Пропускали первыми 10
15 Не пропускали 15
3
13%
6
20%
1-15
8
33%
4
13%
16-30
6
25%
6
20%
31-45
2
8%
4
13%
46-60
3
13%
4
13%
61-75
2
8%
6
20%
76-90

Результаты последних матчей

Мариехамн
(20 матчей)
20%
30%
50%
4 победы 6 ничьих 10 поражений
ХИК - Мариехамн 1:0 Оулу - Мариехамн 3:1 Мариехамн - ХИФК 1:1 ВПС - Мариехамн 1:3
Хонка - Мариехамн 1:1 Мариехамн - ХИК 2:1 Хака - Мариехамн 3:2 Мариехамн - ХИФК 1:1 Мариехамн - ВПС 1:3 Эспоон Паллосеура - Мариехамн 0:3 СЯК Сейнайоки - Мариехамн 1:0 Ильвес - Мариехамн 1:0 Мариехамн - КуПС 1:1 Интер Турку - Мариехамн 4:0 Мариехамн - Оулу 2:1 Мариехамн - Хонка 1:1 ХИФК - Мариехамн 1:1 Мариехамн - Лахти 0:0 Сириус - Мариехамн 3:0 Хака - Мариехамн 2:0
Хака
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Хака - КуПС 2:1 ВПС - Хака 3:3 Хака - Интер Турку 3:2 ХИФК - Хака 0:2
Хака - КуПС 2:2 СЯК Сейнайоки - Хака 2:2 Хака - Мариехамн 3:2 ХЯС Академия - Хака 0:1 Хака - Лахти 1:1 КТП - Хака 2:4 ХИК - Хака 4:1 Хака - СЯК Сейнайоки 1:1 КуПС - Хака 2:1 Хака - ВПС 0:2 Оулу - Хака 3:0 Хака - ХИФК 2:1 Интер Турку - Хака 0:2 Хонка - Хака 3:2 Хака - Ильвес 2:1 Хака - Мариехамн 2:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. КуПС 16 11 3 2 30 - 12 36
2. ХИК 17 11 3 3 25 - 15 36
3. Хонка 16 10 3 3 32 - 13 33
4. Хака 17 7 4 6 27 - 30 25
5. Интер Турку 17 7 3 7 31 - 22 24
6. Оулу 16 7 3 6 24 - 25 24
7. СЯК Сейнайоки 17 6 4 7 23 - 28 22
8. ВПС 17 6 2 9 35 - 28 20
9. Ильвес 17 5 5 7 23 - 27 20
10. Мариехамн 17 4 6 7 18 - 24 18
11. Лахти 17 3 4 10 16 - 38 13
12. ХИФК 16 1 4 11 11 - 33 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. КуПС 8 7 1 0 20 - 5 22
2. Хонка 8 6 2 0 22 - 5 20
3. ХИК 9 6 1 2 16 - 11 19
4. Хака 8 5 2 1 14 - 11 17
5. СЯК Сейнайоки 9 4 3 2 16 - 14 15
6. Интер Турку 9 4 2 3 16 - 10 14
7. Оулу 8 4 2 2 12 - 14 14
8. Мариехамн 8 3 4 1 10 - 8 13
9. Ильвес 8 4 0 4 12 - 12 12
10. ВПС 8 1 2 5 10 - 13 5
11. Лахти 8 1 2 5 5 - 16 5
12. ХИФК 9 0 1 8 3 - 20 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ХИК 8 5 2 1 9 - 4 17
2. ВПС 9 5 0 4 25 - 15 15
3. КуПС 8 4 2 2 10 - 7 14
4. Хонка 8 4 1 3 10 - 8 13
5. Интер Турку 8 3 1 4 15 - 12 10
6. Оулу 8 3 1 4 12 - 11 10
7. Лахти 9 2 2 5 11 - 22 8
8. Хака 9 2 2 5 13 - 19 8
9. Ильвес 9 1 5 3 11 - 15 8
10. СЯК Сейнайоки 8 2 1 5 7 - 14 7
11. ХИФК 7 1 3 3 8 - 13 6
12. Мариехамн 9 1 2 6 8 - 16 5
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • 45'
      Хопкатт Джейми уходит с поля. Joakim Latonen выходит вместо него
    • Желтая карточка
      43'
      Лайне Янне-Пекка получил желтую карточку от судьи
    • 24'
      Ойала Саломо уходит с поля. Артур Джуд выходит вместо него
    • Описание гола
      3'
      Г О О О О Л - De бьет в цель!
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    Где смотреть матч Мариехамн 2:0 Хака онлайн

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