Стадион: Городской стадион Белостока
1:0
Первый тайм: 38'
0'
1:0
14' ГолГуаль Марк
23' Желтая карточкаЦэру Богдан
24' Желтая карточкаThabo Cele
30' Желтая карточкаИмас Хесус
Ход матча
14'
23'
24'
30'
25
Цэру
Богдан
11
Имас
Хесус
10
Черных
Фёдор
28
Гуаль
Марк
9
Леандро
20
Машаду
Луиш
- Основной состав
- Вратарь
-
25 Цэру БогданЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Имас ХесусНападающий
-
10 Черных ФёдорНападающий
-
28 Гуаль МаркНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
8 Нене IIIПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
Главный тренер: Maciej Stolarczyk
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
9 ЛеандроНападающий
- Нападающий
-
20 Машаду ЛуишНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
-
11 Пик ДаниэльПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
-
Главный тренер: Mariusz Lewandowski
История личных встреч
Ягеллония
Радомьяк Радом
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
100%
1 победа 1 ничья 0 побед
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
2 матча
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Второй тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Ягеллония
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гуаль Марк
|1
|0.25
|Mateusz Kowalski
|1
|0.25
|Имас Хесус
|1
|0.25
|Andrzej Trubeha
|0
|0
Радомьяк Радом
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Абрамович Давид
|2
|0.5
|Thabo Cele
|0
|0
|Pedro Justiniano
|0
|0
Карточки
Ягеллония
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гуаль Марк
|2
|0
|Пржикрыл Томаш
|1
|0
|Поспишил Мартин
|1
|0
|Цэру Богдан
|1
|0
|Имас Хесус
|1
|0
|Нене III
|1
|0
Радомьяк Радом
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Нашименту Филипе
|2
|0
|Бранко Рафаэл
|2
|0
|Цихоцки Матеуш
|1
|0
|Леандро
|1
|0
|Мауридес Жуниор
|1
|0
|Машаду Луиш
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
2
1
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Пропущено
2
1
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
1
100%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Забито
0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 0
3 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90
Пропущено
1
4
1 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
2
2
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
1
50%
76-90
Пропущено
3
5
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
1
33%
2
40%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Ягеллония
(20 матчей)
20%
40%
40%
4 победы 8 ничьих 8 поражений
Погонь Щецин - Ягеллония 1:0 Ягеллония - Видзев Лодзь 0:2 Ягеллония - Пяст 2:0 Гурник Ленчна - Ягеллония 0:1
Ягеллония - Легия 2:2 Висла Краков - Ягеллония 0:0 Ягеллония - Шлёнск 1:1 Пяст - Ягеллония 2:1 Ягеллония - Погонь Щецин 1:2 Радомьяк Радом - Ягеллония 2:2 Ягеллония - Заглембе Любин 2:1 Лех - Ягеллония 3:0 Ягеллония - Висла Плоцк 0:1 Сталь Мелец - Ягеллония 1:1 Ягеллония - Варта Познань 1:1 Ягеллония - Краковия 0:0 Гурник Забже - Ягеллония 1:2 Брук-Бет Термалица - Ягеллония 2:1 Ягеллония - Вайле 1:1 Ракув - Ягеллония 5:0
Радомьяк Радом
(20 матчей)
15%
45%
40%
3 победы 9 ничьих 8 поражений
Радомьяк Радом - Анортосис 0:0 Радомьяк Радом - Гурник Забже 0:3 Сталь Мелец - Радомьяк Радом 1:1 Радомьяк Радом - Медзь 1:1
Радомьяк Радом - Ворскла 1:2 Радомьяк Радом - Арка Гдыня 3:2 Радомьяк Радом - Лехия Гданьск 1:2 Пяст - Радомьяк Радом 1:1 Радомьяк Радом - Висла Краков 4:2 Радомьяк Радом - Заглембе Любин 1:6 Гурник Забже - Радомьяк Радом 0:0 Радомьяк Радом - Краковия 0:1 Гурник Ленчна - Радомьяк Радом 1:0 Радомьяк Радом - Ягеллония 2:2 Брук-Бет Термалица - Радомьяк Радом 1:1 Радомьяк Радом - Сталь Мелец 1:1 Шлёнск - Радомьяк Радом 0:0 Погонь Щецин - Радомьяк Радом 4:0 Радомьяк Радом - Лехия Гданьск 2:0 Варта Познань - Радомьяк Радом 3:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Висла Плоцк
|3
|3
|0
|0
|10 - 1
|9
|2.
|Краковия
|4
|3
|0
|1
|7 - 2
|9
|3.
|Сталь Мелец
|4
|2
|1
|1
|7 - 4
|7
|4.
|Легия
|4
|2
|1
|1
|5 - 4
|7
|5.
|Корона Кельце
|4
|2
|1
|1
|5 - 4
|7
|6.
|Ракув
|2
|2
|0
|0
|4 - 2
|6
|7.
|Погонь Щецин
|3
|2
|0
|1
|4 - 3
|6
|8.
|Ягеллония
|1:0
|4
|2
|0
|2
|3 - 3
|6
|9.
|Шлёнск
|3
|1
|1
|1
|3 - 4
|4
|10.
|Заглембе Любин
|3
|1
|1
|1
|1 - 2
|4
|11.
|Гурник Забже
|2
|1
|0
|1
|3 - 2
|3
|12.
|Лехия Гданьск
|3
|1
|0
|2
|3 - 6
|3
|13.
|Видзев Лодзь
|3
|1
|0
|2
|5 - 5
|3
|14.
|Варта Познань
|3
|1
|0
|2
|2 - 6
|3
|15.
|Радомьяк Радом
|0:1
|4
|0
|2
|2
|2 - 6
|2
|16.
|Медзь
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|17.
|Лех
|2
|0
|0
|2
|1 - 5
|0
|18.
|Пяст
|3
|0
|0
|3
|0 - 5
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Краковия
|2
|2
|0
|0
|5 - 0
|6
|2.
|Легия
|2
|2
|0
|0
|4 - 0
|6
|3.
|Ракув
|2
|2
|0
|0
|4 - 2
|6
|4.
|Погонь Щецин
|2
|2
|0
|0
|3 - 1
|6
|5.
|Ягеллония
|1:0
|3
|2
|0
|1
|3 - 2
|6
|6.
|Сталь Мелец
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|7.
|Корона Кельце
|2
|1
|1
|0
|4 - 2
|4
|8.
|Висла Плоцк
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|9.
|Шлёнск
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|10.
|Заглембе Любин
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|11.
|Радомьяк Радом
|0:1
|2
|0
|1
|1
|1 - 4
|1
|12.
|Лехия Гданьск
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|13.
|Видзев Лодзь
|1
|0
|0
|1
|2 - 3
|0
|14.
|Варта Познань
|1
|0
|0
|1
|0 - 4
|0
|15.
|Медзь
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|16.
|Пяст
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|17.
|Гурник Забже
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|18.
|Лех
|2
|0
|0
|2
|1 - 5
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Висла Плоцк
|2
|2
|0
|0
|7 - 1
|6
|2.
|Сталь Мелец
|2
|1
|0
|1
|4 - 3
|3
|3.
|Краковия
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|4.
|Гурник Забже
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|5.
|Видзев Лодзь
|2
|1
|0
|1
|3 - 2
|3
|6.
|Варта Познань
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|7.
|Корона Кельце
|2
|1
|0
|1
|1 - 2
|3
|8.
|Заглембе Любин
|2
|1
|0
|1
|1 - 2
|3
|9.
|Лехия Гданьск
|2
|1
|0
|1
|3 - 5
|3
|10.
|Медзь
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|11.
|Радомьяк Радом
|0:1
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|12.
|Шлёнск
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|13.
|Легия
|2
|0
|1
|1
|1 - 4
|1
|14.
|Ракув
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|Лех
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|16.
|Погонь Щецин
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|17.
|Ягеллония
|1:0
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|18.
|Пяст
|2
|0
|0
|2
|0 - 4
|0
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