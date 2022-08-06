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Польша: Экстракласса

2022-2023

Стадион:
Ягеллония
1:0
Первый тайм: 38'
Радомьяк Радом
0'
1:0
14' Гол
Гуаль Марк
23' Желтая карточка
Цэру Богдан
24' Желтая карточка
Thabo Cele
30' Желтая карточка
Имас Хесус

Ход матча

14'
Гуаль Марк
(Войцеховский Оливье)
1:0
23'
Цэру Богдан
 
24'
 
Thabo Cele
30'
Имас Хесус
 
Лучшие коэффициенты
Ягеллония
Ничья
Радомьяк Радом
2.25
3.40
3.40
Все Коэффициенты
1
Аломерович
Златан
25
Цэру
Богдан
72
Скшипчак
Матеуш
5
Настич
Боян
14
Пржикрыл
Томаш
26
Поспишил
Мартин
22
Войцеховский
Оливье
27
Вдовик
Бартломей
11
Имас
Хесус
10
Черных
Фёдор
28
Гуаль
Марк
1
Gabriel
Kobylak
30
Mateusz
Grzybek
29
Бранко
Рафаэл
16
Цихоцки
Матеуш
33
Абрамович
Давид
10
Roberto
Alves
23
Нашименту
Филипе
2
Thabo
Cele
9
Леандро
13
Мауридес
Жуниор
20
Машаду
Луиш
Ягеллония
3-4-3
Радомьяк Радом
4-3-3

История личных встреч

Ягеллония
Радомьяк Радом

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
100%
1 победа 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

2 матча

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

История матчей

Э
2:2
Э
1:1

Бомбардиры внутри турнира

Ягеллония
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гуаль Марк 1 0.25
Mateusz Kowalski 1 0.25
Имас Хесус 1 0.25
Andrzej Trubeha 0 0
Радомьяк Радом
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Абрамович Давид 2 0.5
Thabo Cele 0 0
Pedro Justiniano 0 0

Карточки

Ягеллония
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гуаль Марк 2 0
Пржикрыл Томаш 1 0
Поспишил Мартин 1 0
Цэру Богдан 1 0
Имас Хесус 1 0
Нене III 1 0
Радомьяк Радом
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Нашименту Филипе 2 0
Бранко Рафаэл 2 0
Цихоцки Матеуш 1 0
Леандро 1 0
Мауридес Жуниор 1 0
Машаду Луиш 1 0

Голы по времени матча

Забито

2
1
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Пропущено

2
1
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
1
100%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Забито

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 0
3 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Пропущено

1
4
1 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

2
2
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
1
50%
76-90

Пропущено

3
5
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
1
33%
2
40%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Ягеллония
(20 матчей)
20%
40%
40%
4 победы 8 ничьих 8 поражений
Погонь Щецин - Ягеллония 1:0 Ягеллония - Видзев Лодзь 0:2 Ягеллония - Пяст 2:0 Гурник Ленчна - Ягеллония 0:1
Ягеллония - Легия 2:2 Висла Краков - Ягеллония 0:0 Ягеллония - Шлёнск 1:1 Пяст - Ягеллония 2:1 Ягеллония - Погонь Щецин 1:2 Радомьяк Радом - Ягеллония 2:2 Ягеллония - Заглембе Любин 2:1 Лех - Ягеллония 3:0 Ягеллония - Висла Плоцк 0:1 Сталь Мелец - Ягеллония 1:1 Ягеллония - Варта Познань 1:1 Ягеллония - Краковия 0:0 Гурник Забже - Ягеллония 1:2 Брук-Бет Термалица - Ягеллония 2:1 Ягеллония - Вайле 1:1 Ракув - Ягеллония 5:0
Радомьяк Радом
(20 матчей)
15%
45%
40%
3 победы 9 ничьих 8 поражений
Радомьяк Радом - Анортосис 0:0 Радомьяк Радом - Гурник Забже 0:3 Сталь Мелец - Радомьяк Радом 1:1 Радомьяк Радом - Медзь 1:1
Радомьяк Радом - Ворскла 1:2 Радомьяк Радом - Арка Гдыня 3:2 Радомьяк Радом - Лехия Гданьск 1:2 Пяст - Радомьяк Радом 1:1 Радомьяк Радом - Висла Краков 4:2 Радомьяк Радом - Заглембе Любин 1:6 Гурник Забже - Радомьяк Радом 0:0 Радомьяк Радом - Краковия 0:1 Гурник Ленчна - Радомьяк Радом 1:0 Радомьяк Радом - Ягеллония 2:2 Брук-Бет Термалица - Радомьяк Радом 1:1 Радомьяк Радом - Сталь Мелец 1:1 Шлёнск - Радомьяк Радом 0:0 Погонь Щецин - Радомьяк Радом 4:0 Радомьяк Радом - Лехия Гданьск 2:0 Варта Познань - Радомьяк Радом 3:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Висла Плоцк 3 3 0 0 10 - 1 9
2. Краковия 4 3 0 1 7 - 2 9
3. Сталь Мелец 4 2 1 1 7 - 4 7
4. Легия 4 2 1 1 5 - 4 7
5. Корона Кельце 4 2 1 1 5 - 4 7
6. Ракув 2 2 0 0 4 - 2 6
7. Погонь Щецин 3 2 0 1 4 - 3 6
8. Ягеллония 1:0 4 2 0 2 3 - 3 6
9. Шлёнск 3 1 1 1 3 - 4 4
10. Заглембе Любин 3 1 1 1 1 - 2 4
11. Гурник Забже 2 1 0 1 3 - 2 3
12. Лехия Гданьск 3 1 0 2 3 - 6 3
13. Видзев Лодзь 3 1 0 2 5 - 5 3
14. Варта Познань 3 1 0 2 2 - 6 3
15. Радомьяк Радом 0:1 4 0 2 2 2 - 6 2
16. Медзь 2 0 1 1 2 - 3 1
17. Лех 2 0 0 2 1 - 5 0
18. Пяст 3 0 0 3 0 - 5 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Краковия 2 2 0 0 5 - 0 6
2. Легия 2 2 0 0 4 - 0 6
3. Ракув 2 2 0 0 4 - 2 6
4. Погонь Щецин 2 2 0 0 3 - 1 6
5. Ягеллония 1:0 3 2 0 1 3 - 2 6
6. Сталь Мелец 2 1 1 0 3 - 1 4
7. Корона Кельце 2 1 1 0 4 - 2 4
8. Висла Плоцк 1 1 0 0 3 - 0 3
9. Шлёнск 1 1 0 0 2 - 1 3
10. Заглембе Любин 1 0 1 0 0 - 0 1
11. Радомьяк Радом 0:1 2 0 1 1 1 - 4 1
12. Лехия Гданьск 1 0 0 1 0 - 1 0
13. Видзев Лодзь 1 0 0 1 2 - 3 0
14. Варта Познань 1 0 0 1 0 - 4 0
15. Медзь 1 0 0 1 1 - 2 0
16. Пяст 1 0 0 1 0 - 1 0
17. Гурник Забже 1 0 0 1 0 - 2 0
18. Лех 2 0 0 2 1 - 5 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Висла Плоцк 2 2 0 0 7 - 1 6
2. Сталь Мелец 2 1 0 1 4 - 3 3
3. Краковия 2 1 0 1 2 - 2 3
4. Гурник Забже 1 1 0 0 3 - 0 3
5. Видзев Лодзь 2 1 0 1 3 - 2 3
6. Варта Познань 2 1 0 1 2 - 2 3
7. Корона Кельце 2 1 0 1 1 - 2 3
8. Заглембе Любин 2 1 0 1 1 - 2 3
9. Лехия Гданьск 2 1 0 1 3 - 5 3
10. Медзь 1 0 1 0 1 - 1 1
11. Радомьяк Радом 0:1 2 0 1 1 1 - 2 1
12. Шлёнск 2 0 1 1 1 - 3 1
13. Легия 2 0 1 1 1 - 4 1
14. Ракув 0 0 0 0 0 - 0 0
15. Лех 0 0 0 0 0 - 0 0
16. Погонь Щецин 1 0 0 1 1 - 2 0
17. Ягеллония 1:0 1 0 0 1 0 - 1 0
18. Пяст 2 0 0 2 0 - 4 0
  • — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Вылет в Первую лигу
  • Первый тайм
  • Желтая карточка
    30'
    Имас Хесус получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    24'
    Thabo Cele получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    23'
    Цэру Богдан получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    14'
    Г О О О О Л - Гуаль Марк бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Ягеллония
Ничья
Радомьяк Радом
2.25
3.40
3.40
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Ягеллония 1:0 Радомьяк Радом онлайн

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Ягеллония
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