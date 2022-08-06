  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Польша
  4. Экстракласса 2022-2023

Польша: Экстракласса

2022-2023

Стадион:
Ягеллония
1:2
Конец матча
Радомьяк Радом
0'
1:0
12' Гол
Гуаль Марк
23' Желтая карточка
Скшипчак Матеуш
24' Желтая карточка
Нашименту Филипе
30' Желтая карточка
Имас Хесус
44' Вторая желтая карточка
Скшипчак Матеуш
45' Желтая карточка
Roberto Alves
45' Желтая карточка
Машаду Луиш
62' Желтая карточка
Цэру Богдан
1:1
63' Пенальти
Нашименту Филипе
69' Красная карточка
Andrzej Trubeha
1:2
90' Гол
Мауридес Жуниор
90'+6
1
Аломерович
Златан
25
Цэру
Богдан
72
Скшипчак
Матеуш
5
Настич
Боян
14
Пржикрыл
Томаш
26
Поспишил
Мартин
22
Войцеховский
Оливье
27
Вдовик
Бартломей
11
Имас
Хесус
10
Черных
Фёдор
28
Гуаль
Марк
1
Gabriel
Kobylak
30
Mateusz
Grzybek
29
Бранко
Рафаэл
16
Цихоцки
Матеуш
33
Абрамович
Давид
10
Roberto
Alves
23
Нашименту
Филипе
2
Thabo
Cele
9
Леандро
13
Мауридес
Жуниор
20
Машаду
Луиш
Ягеллония
3-4-3
Радомьяк Радом
4-3-3

История личных встреч

Ягеллония
Радомьяк Радом

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
100%
1 победа 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

2 матча

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

История матчей

Э
2:2
Э
1:1

Бомбардиры внутри турнира

Ягеллония
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гуаль Марк 1 0.25
Mateusz Kowalski 1 0.25
Имас Хесус 1 0.25
Andrzej Trubeha 0 0
Войцеховский Оливье 0 0
Радомьяк Радом
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Абрамович Давид 2 0.5
Мауридес Жуниор 1 0.25
Нашименту Филипе 1 (1) 0.25
Леандро 0 0
Thabo Cele 0 0
Pedro Justiniano 0 0

Карточки

Ягеллония
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Скшипчак Матеуш 1 1
Цэру Богдан 2 0
Имас Хесус 2 0
Гуаль Марк 2 0
Andrzej Trubeha 0 1
Пржикрыл Томаш 1 0
Поспишил Мартин 1 0
Нене III 1 0
Радомьяк Радом
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Нашименту Филипе 3 0
Бранко Рафаэл 2 0
Машаду Луиш 2 0
Цихоцки Матеуш 1 0
Леандро 1 0
Roberto Alves 1 0
Мауридес Жуниор 1 0

Голы по времени матча

Забито

3
3
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
1
33%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
1
33%
1
33%
76-90

Пропущено

4
2
0 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
50%
1
50%
61-75
2
50%
0
0%
76-90

Забито

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 0
4 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Пропущено

1
4
1 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

3
4
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 1
2 Не забивали 1
1
33%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
1
33%
2
50%
76-90

Пропущено

5
6
1 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 4
1
20%
1
17%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
2
40%
2
33%
61-75
2
40%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Ягеллония
(20 матчей)
20%
40%
40%
4 победы 8 ничьих 8 поражений
Погонь Щецин - Ягеллония 1:0 Ягеллония - Видзев Лодзь 0:2 Ягеллония - Пяст 2:0 Гурник Ленчна - Ягеллония 0:1
Ягеллония - Легия 2:2 Висла Краков - Ягеллония 0:0 Ягеллония - Шлёнск 1:1 Пяст - Ягеллония 2:1 Ягеллония - Погонь Щецин 1:2 Радомьяк Радом - Ягеллония 2:2 Ягеллония - Заглембе Любин 2:1 Лех - Ягеллония 3:0 Ягеллония - Висла Плоцк 0:1 Сталь Мелец - Ягеллония 1:1 Ягеллония - Варта Познань 1:1 Ягеллония - Краковия 0:0 Гурник Забже - Ягеллония 1:2 Брук-Бет Термалица - Ягеллония 2:1 Ягеллония - Вайле 1:1 Ракув - Ягеллония 5:0
Радомьяк Радом
(20 матчей)
15%
45%
40%
3 победы 9 ничьих 8 поражений
Радомьяк Радом - Анортосис 0:0 Радомьяк Радом - Гурник Забже 0:3 Сталь Мелец - Радомьяк Радом 1:1 Радомьяк Радом - Медзь 1:1
Радомьяк Радом - Ворскла 1:2 Радомьяк Радом - Арка Гдыня 3:2 Радомьяк Радом - Лехия Гданьск 1:2 Пяст - Радомьяк Радом 1:1 Радомьяк Радом - Висла Краков 4:2 Радомьяк Радом - Заглембе Любин 1:6 Гурник Забже - Радомьяк Радом 0:0 Радомьяк Радом - Краковия 0:1 Гурник Ленчна - Радомьяк Радом 1:0 Радомьяк Радом - Ягеллония 2:2 Брук-Бет Термалица - Радомьяк Радом 1:1 Радомьяк Радом - Сталь Мелец 1:1 Шлёнск - Радомьяк Радом 0:0 Погонь Щецин - Радомьяк Радом 4:0 Радомьяк Радом - Лехия Гданьск 2:0 Варта Познань - Радомьяк Радом 3:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Висла Плоцк 3 3 0 0 10 - 1 9
2. Краковия 4 3 0 1 7 - 2 9
3. Сталь Мелец 4 2 1 1 7 - 4 7
4. Легия 4 2 1 1 5 - 4 7
5. Корона Кельце 4 2 1 1 5 - 4 7
6. Ракув 2 2 0 0 4 - 2 6
7. Погонь Щецин 3 2 0 1 4 - 3 6
8. Шлёнск 0:0 4 1 2 1 3 - 4 5
9. Радомьяк Радом 4 1 2 1 4 - 6 5
10. Заглембе Любин 3 1 1 1 1 - 2 4
11. Видзев Лодзь 0:0 4 1 1 2 5 - 5 4
12. Гурник Забже 2 1 0 1 3 - 2 3
13. Лехия Гданьск 3 1 0 2 3 - 6 3
14. Варта Познань 3 1 0 2 2 - 6 3
15. Ягеллония 4 1 0 3 3 - 5 3
16. Медзь 2 0 1 1 2 - 3 1
17. Лех 2 0 0 2 1 - 5 0
18. Пяст 3 0 0 3 0 - 5 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Краковия 2 2 0 0 5 - 0 6
2. Легия 2 2 0 0 4 - 0 6
3. Ракув 2 2 0 0 4 - 2 6
4. Погонь Щецин 2 2 0 0 3 - 1 6
5. Сталь Мелец 2 1 1 0 3 - 1 4
6. Корона Кельце 2 1 1 0 4 - 2 4
7. Шлёнск 0:0 2 1 1 0 2 - 1 4
8. Висла Плоцк 1 1 0 0 3 - 0 3
9. Ягеллония 3 1 0 2 3 - 4 3
10. Заглембе Любин 1 0 1 0 0 - 0 1
11. Радомьяк Радом 2 0 1 1 1 - 4 1
12. Лехия Гданьск 1 0 0 1 0 - 1 0
13. Видзев Лодзь 0:0 1 0 0 1 2 - 3 0
14. Гурник Забже 1 0 0 1 0 - 2 0
15. Варта Познань 1 0 0 1 0 - 4 0
16. Медзь 1 0 0 1 1 - 2 0
17. Пяст 1 0 0 1 0 - 1 0
18. Лех 2 0 0 2 1 - 5 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Висла Плоцк 2 2 0 0 7 - 1 6
2. Радомьяк Радом 2 1 1 0 3 - 2 4
3. Видзев Лодзь 0:0 3 1 1 1 3 - 2 4
4. Сталь Мелец 2 1 0 1 4 - 3 3
5. Варта Познань 2 1 0 1 2 - 2 3
6. Краковия 2 1 0 1 2 - 2 3
7. Гурник Забже 1 1 0 0 3 - 0 3
8. Корона Кельце 2 1 0 1 1 - 2 3
9. Заглембе Любин 2 1 0 1 1 - 2 3
10. Лехия Гданьск 2 1 0 1 3 - 5 3
11. Медзь 1 0 1 0 1 - 1 1
12. Шлёнск 0:0 2 0 1 1 1 - 3 1
13. Легия 2 0 1 1 1 - 4 1
14. Ракув 0 0 0 0 0 - 0 0
15. Лех 0 0 0 0 0 - 0 0
16. Погонь Щецин 1 0 0 1 1 - 2 0
17. Ягеллония 1 0 0 1 0 - 1 0
18. Пяст 2 0 0 2 0 - 4 0
  • — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Вылет в Первую лигу
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Второй тайм начался
      46'
      Второй тайм начался
    • Первый тайм
    • Желтая карточка
      50'
      Машаду Луиш получил желтую карточку от судьи
    • 49'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • 46'
      УДАЛЕНИЕ! - [player1] увидел перед собой красную карточку! Одноклубники протестуют!
    • Желтая карточка
      46'
      Roberto Alves получил желтую карточку от судьи
    • Желтая карточка
      44'
      [player1] получил желтую карточку от судьи
    • 44'
      Скшипчак Матеуш получает вторую желтую карточку. Удаление.
    • Желтая карточка
      42'
      Цихоцки Матеуш получил желтую карточку от судьи
    • Желтая карточка
      30'
      Имас Хесус получил желтую карточку от судьи
    • Желтая карточка
      24'
      Нашименту Филипе получил желтую карточку от судьи
    Где смотреть матч Ягеллония 1:2 Радомьяк Радом онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

    Видеотрансляция

    Фонбет

    Winline + Бесплатная ставка 2000 рублей

    БетСити

    Парибет



    Бонусы букмекеров

    Букмекеры

    1 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (4) Обзор Играть
    Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
    Акции
    Супер-кэшбэк от Winline!
    Новая программа кэшбэка ! Получай до 20 000 рублей в месяц!
    Фрибет 2000р
    Регистрируйся в Фонбет и используй фрибет 2000р

     


    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     