Стадион: Городской стадион Вроцлава Зрители: 15145
0:0
Конец матча
0'
18' Желтая карточкаГретарссон Даниэль
0:0
39' Не забитый пенальтиПавловски Бартоломей
90' Желтая карточкаОльсен Патрик
90'+5
Ход матча
39'
90'
17
Шварц
Петр
10
Кинтана
Кайе
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
17 Шварц ПетрПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Кинтана КайеПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Хиек ХавьерПолузащитник
-
33 Лыщаш АдрианПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Джурджевич Иван
- Основной состав
-
26 Равас ГенрихВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
92 Нунеш ФабиуПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
21 Сыпек ЯкубПолузащитник
-
22 Dominik KunПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Janusz Niedzwiedz
История личных встреч
Шлёнск
Видзев Лодзь
5 матчей
80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
20%
60%
20%
1 победа 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
80%
40%
4 победы 2 ничьи 0 побед
6 матчей
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы
Первый тайм
100%
0 побед 6 ничьих 1 победа
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 3 победы
11 матчей
36.4%
27.3%
36.3%
4 победы 3 ничьи 4 победы
Первый тайм
9.1%
81.8%
9.1%
1 победа 9 ничьих 1 победа
Второй тайм
36.4%
36.4%
27.2%
4 победы 4 ничьи 3 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Шлёнск
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гретарссон Даниэль
|1
|0.25
|Замора Джон
|1
|0.25
|Ястржембски Деннис
|1
|0.25
|Шварц Петр
|0
|0
|Гарсия Виктор III
|0
|0
|Экспозито Эрик
|0
|0
Видзев Лодзь
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Павловски Бартоломей
|3 (1)
|0.75
|Санчез Джорди
|2
|0.5
|Нунеш Фабиу
|0
|0
|Dominik Kun
|0
|0
|Ernest Terpilowski
|0
|0
Карточки
Шлёнск
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ольсен Патрик
|2
|0
|Гретарссон Даниэль
|1
|0
|Экспозито Эрик
|1
|0
|Ястржембски Деннис
|1
|0
|Самец-Талар Пётр
|1
|0
Видзев Лодзь
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Dominik Kun
|2
|0
|Хансен Кристоффер
|1
|0
|Санчез Джорди
|1
|0
|Жиро Матеуш
|1
|0
|Шеху Юлиан
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
2
3
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 2
3 Не забивали 2
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Пропущено
1
2
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
1
2
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 0
3 Не забивали 3
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
3
3
2 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
1
33%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
1
33%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
1
33%
76-90
Забито
3
5
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 2
2 Не забивали 1
1
33%
1
20%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
67%
0
0%
46-60
0
0%
2
40%
61-75
0
0%
1
20%
76-90
Пропущено
4
5
3 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
1
20%
1-15
2
50%
0
0%
16-30
1
25%
2
40%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
1
25%
1
20%
76-90
Результаты последних матчей
Шлёнск
(20 матчей)
25%
45%
30%
5 побед 9 ничьих 6 поражений
Корона Кельце - Шлёнск 3:1 Шлёнск - Погонь Щецин 2:1 Заглембе Любин - Шлёнск 0:0 Горица - Шлёнск 1:1
Залаэгерсег - Шлёнск 2:3 Радомлье - Шлёнск 1:2 Раднички Ниш - Шлёнск 1:3 Чукарички - Шлёнск 1:0 Шлёнск - Гурник Забже 3:4 Сталь Мелец - Шлёнск 1:1 Шлёнск - Погонь Щецин 1:1 Ягеллония - Шлёнск 1:1 Шлёнск - Брук-Бет Термалица 0:4 Шлёнск - Висла Краков 1:1 Ракув - Шлёнск 1:1 Шлёнск - Лех 0:1 Висла Плоцк - Шлёнск 1:2 Шлёнск - Радомьяк Радом 0:0 Легия - Шлёнск 1:0 Шлёнск - Заглембе Любин 0:0
Видзев Лодзь
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Видзев Лодзь - Лехия Гданьск 2:3 Ягеллония - Видзев Лодзь 0:2 Погонь Щецин - Видзев Лодзь 2:1 Видзев Лодзь - Сталь Жешув 6:2
Видзев Лодзь - Пуща Неполомице 1:0 Видзев Лодзь - Сандецья 1:3 Видзев Лодзь - Тыхы 1:1 Видзев Лодзь - Подбескидзе 2:1 Медзь - Видзев Лодзь 1:0 Видзев Лодзь - ЦВКС Ресовия 1:4 ЛКС Лодзь - Видзев Лодзь 0:1 Видзев Лодзь - Корона Кельце 1:2 ГКС Ястшембе - Видзев Лодзь 0:2 Видзев Лодзь - Пуща Неполомице 1:0 СКРА Ченстохова - Видзев Лодзь 2:2 ГКС Катовице - Видзев Лодзь 0:2 Видзев Лодзь - Тыхы 2:1 Видзев Лодзь - Одра Ополе 0:1 Гурник Польковице - Видзев Лодзь 0:0 Стомиль Ольштын - Видзев Лодзь 0:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Висла Плоцк
|3
|3
|0
|0
|10 - 1
|9
|2.
|Краковия
|4
|3
|0
|1
|7 - 2
|9
|3.
|Сталь Мелец
|4
|2
|1
|1
|7 - 4
|7
|4.
|Легия
|4
|2
|1
|1
|5 - 4
|7
|5.
|Корона Кельце
|4
|2
|1
|1
|5 - 4
|7
|6.
|Ракув
|2
|2
|0
|0
|4 - 2
|6
|7.
|Погонь Щецин
|3
|2
|0
|1
|4 - 3
|6
|8.
|Шлёнск
|4
|1
|2
|1
|3 - 4
|5
|9.
|Радомьяк Радом
|4
|1
|2
|1
|4 - 6
|5
|10.
|Заглембе Любин
|3
|1
|1
|1
|1 - 2
|4
|11.
|Видзев Лодзь
|4
|1
|1
|2
|5 - 5
|4
|12.
|Гурник Забже
|2
|1
|0
|1
|3 - 2
|3
|13.
|Лехия Гданьск
|3
|1
|0
|2
|3 - 6
|3
|14.
|Варта Познань
|3
|1
|0
|2
|2 - 6
|3
|15.
|Ягеллония
|4
|1
|0
|3
|3 - 5
|3
|16.
|Медзь
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|17.
|Лех
|2
|0
|0
|2
|1 - 5
|0
|18.
|Пяст
|3
|0
|0
|3
|0 - 5
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Краковия
|2
|2
|0
|0
|5 - 0
|6
|2.
|Легия
|2
|2
|0
|0
|4 - 0
|6
|3.
|Ракув
|2
|2
|0
|0
|4 - 2
|6
|4.
|Погонь Щецин
|2
|2
|0
|0
|3 - 1
|6
|5.
|Сталь Мелец
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|6.
|Корона Кельце
|2
|1
|1
|0
|4 - 2
|4
|7.
|Шлёнск
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|8.
|Висла Плоцк
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|9.
|Ягеллония
|3
|1
|0
|2
|3 - 4
|3
|10.
|Заглембе Любин
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|11.
|Радомьяк Радом
|2
|0
|1
|1
|1 - 4
|1
|12.
|Лехия Гданьск
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|13.
|Видзев Лодзь
|1
|0
|0
|1
|2 - 3
|0
|14.
|Гурник Забже
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|15.
|Варта Познань
|1
|0
|0
|1
|0 - 4
|0
|16.
|Медзь
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|17.
|Пяст
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|18.
|Лех
|2
|0
|0
|2
|1 - 5
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Висла Плоцк
|2
|2
|0
|0
|7 - 1
|6
|2.
|Радомьяк Радом
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|3.
|Видзев Лодзь
|3
|1
|1
|1
|3 - 2
|4
|4.
|Сталь Мелец
|2
|1
|0
|1
|4 - 3
|3
|5.
|Варта Познань
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|6.
|Краковия
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|7.
|Гурник Забже
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|8.
|Корона Кельце
|2
|1
|0
|1
|1 - 2
|3
|9.
|Заглембе Любин
|2
|1
|0
|1
|1 - 2
|3
|10.
|Лехия Гданьск
|2
|1
|0
|1
|3 - 5
|3
|11.
|Медзь
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|12.
|Шлёнск
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|13.
|Легия
|2
|0
|1
|1
|1 - 4
|1
|14.
|Ракув
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|Лех
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|16.
|Погонь Щецин
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|17.
|Ягеллония
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|18.
|Пяст
|2
|0
|0
|2
|0 - 4
|0
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