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Польша: Экстракласса

2022-2023

Стадион: Зрители: 15145
Шлёнск
0:0
Конец матча
Видзев Лодзь
0'
18' Желтая карточка
Гретарссон Даниэль
0:0
39' Не забитый пенальти
Павловски Бартоломей
90' Желтая карточка
Ольсен Патрик
90'+5
1
Шромник
Михал
19
Янасик
Патрик
34
Поправа
Конрад
6
Гретарссон
Даниэль
23
Гарсия
Виктор
III
8
Ольсен
Патрик
17
Шварц
Петр
24
Самец-Талар
Пётр
10
Кинтана
Кайе
11
Ястржембски
Деннис
9
Экспозито
Эрик
26
Равас
Генрих
95
Стемпиньски
Мариуш
3
Чорбаджийски
Божидар
4
Жиро
Матеуш
8
Данеляк
Кароль
6
Шеху
Юлиан
25
Ганоушек
Марек
92
Нунеш
Фабиу
13
Ernest
Terpilowski
9
Санчез
Джорди
19
Павловски
Бартоломей
Шлёнск
4-2-3-1
Видзев Лодзь
3-4-3

История личных встреч

Шлёнск
Видзев Лодзь

5 матчей

80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

20%
60%
20%
1 победа 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

80%
40%
4 победы 2 ничьи 0 побед

6 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы

Первый тайм

100%
0 побед 6 ничьих 1 победа

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 3 победы

11 матчей

36.4%
27.3%
36.3%
4 победы 3 ничьи 4 победы

Первый тайм

9.1%
81.8%
9.1%
1 победа 9 ничьих 1 победа

Второй тайм

36.4%
36.4%
27.2%
4 победы 4 ничьи 3 победы

История матчей

К
2:0
КП
1:2
Э
1:0
Э
0:0
Э
3:1
Э
2:1
Э
2:1
Э
2:2
Э
1:2
Э
2:2
Э
5:2

Бомбардиры внутри турнира

Шлёнск
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гретарссон Даниэль 1 0.25
Замора Джон 1 0.25
Ястржембски Деннис 1 0.25
Шварц Петр 0 0
Гарсия Виктор III 0 0
Экспозито Эрик 0 0
Видзев Лодзь
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Павловски Бартоломей 3 (1) 0.75
Санчез Джорди 2 0.5
Нунеш Фабиу 0 0
Dominik Kun 0 0
Ernest Terpilowski 0 0

Карточки

Шлёнск
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ольсен Патрик 2 0
Гретарссон Даниэль 1 0
Экспозито Эрик 1 0
Ястржембски Деннис 1 0
Самец-Талар Пётр 1 0
Видзев Лодзь
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Dominik Kun 2 0
Хансен Кристоффер 1 0
Санчез Джорди 1 0
Жиро Матеуш 1 0
Шеху Юлиан 1 0

Голы по времени матча

Забито

2
3
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 2
3 Не забивали 2
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Пропущено

1
2
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

1
2
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 0
3 Не забивали 3
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

3
3
2 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
1
33%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
1
33%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
1
33%
76-90

Забито

3
5
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 2
2 Не забивали 1
1
33%
1
20%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
67%
0
0%
46-60
0
0%
2
40%
61-75
0
0%
1
20%
76-90

Пропущено

4
5
3 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
1
20%
1-15
2
50%
0
0%
16-30
1
25%
2
40%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
1
25%
1
20%
76-90

Результаты последних матчей

Шлёнск
(20 матчей)
25%
45%
30%
5 побед 9 ничьих 6 поражений
Корона Кельце - Шлёнск 3:1 Шлёнск - Погонь Щецин 2:1 Заглембе Любин - Шлёнск 0:0 Горица - Шлёнск 1:1
Залаэгерсег - Шлёнск 2:3 Радомлье - Шлёнск 1:2 Раднички Ниш - Шлёнск 1:3 Чукарички - Шлёнск 1:0 Шлёнск - Гурник Забже 3:4 Сталь Мелец - Шлёнск 1:1 Шлёнск - Погонь Щецин 1:1 Ягеллония - Шлёнск 1:1 Шлёнск - Брук-Бет Термалица 0:4 Шлёнск - Висла Краков 1:1 Ракув - Шлёнск 1:1 Шлёнск - Лех 0:1 Висла Плоцк - Шлёнск 1:2 Шлёнск - Радомьяк Радом 0:0 Легия - Шлёнск 1:0 Шлёнск - Заглембе Любин 0:0
Видзев Лодзь
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Видзев Лодзь - Лехия Гданьск 2:3 Ягеллония - Видзев Лодзь 0:2 Погонь Щецин - Видзев Лодзь 2:1 Видзев Лодзь - Сталь Жешув 6:2
Видзев Лодзь - Пуща Неполомице 1:0 Видзев Лодзь - Сандецья 1:3 Видзев Лодзь - Тыхы 1:1 Видзев Лодзь - Подбескидзе 2:1 Медзь - Видзев Лодзь 1:0 Видзев Лодзь - ЦВКС Ресовия 1:4 ЛКС Лодзь - Видзев Лодзь 0:1 Видзев Лодзь - Корона Кельце 1:2 ГКС Ястшембе - Видзев Лодзь 0:2 Видзев Лодзь - Пуща Неполомице 1:0 СКРА Ченстохова - Видзев Лодзь 2:2 ГКС Катовице - Видзев Лодзь 0:2 Видзев Лодзь - Тыхы 2:1 Видзев Лодзь - Одра Ополе 0:1 Гурник Польковице - Видзев Лодзь 0:0 Стомиль Ольштын - Видзев Лодзь 0:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Висла Плоцк 3 3 0 0 10 - 1 9
2. Краковия 4 3 0 1 7 - 2 9
3. Сталь Мелец 4 2 1 1 7 - 4 7
4. Легия 4 2 1 1 5 - 4 7
5. Корона Кельце 4 2 1 1 5 - 4 7
6. Ракув 2 2 0 0 4 - 2 6
7. Погонь Щецин 3 2 0 1 4 - 3 6
8. Шлёнск 4 1 2 1 3 - 4 5
9. Радомьяк Радом 4 1 2 1 4 - 6 5
10. Заглембе Любин 3 1 1 1 1 - 2 4
11. Видзев Лодзь 4 1 1 2 5 - 5 4
12. Гурник Забже 2 1 0 1 3 - 2 3
13. Лехия Гданьск 3 1 0 2 3 - 6 3
14. Варта Познань 3 1 0 2 2 - 6 3
15. Ягеллония 4 1 0 3 3 - 5 3
16. Медзь 2 0 1 1 2 - 3 1
17. Лех 2 0 0 2 1 - 5 0
18. Пяст 3 0 0 3 0 - 5 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Краковия 2 2 0 0 5 - 0 6
2. Легия 2 2 0 0 4 - 0 6
3. Ракув 2 2 0 0 4 - 2 6
4. Погонь Щецин 2 2 0 0 3 - 1 6
5. Сталь Мелец 2 1 1 0 3 - 1 4
6. Корона Кельце 2 1 1 0 4 - 2 4
7. Шлёнск 2 1 1 0 2 - 1 4
8. Висла Плоцк 1 1 0 0 3 - 0 3
9. Ягеллония 3 1 0 2 3 - 4 3
10. Заглембе Любин 1 0 1 0 0 - 0 1
11. Радомьяк Радом 2 0 1 1 1 - 4 1
12. Лехия Гданьск 1 0 0 1 0 - 1 0
13. Видзев Лодзь 1 0 0 1 2 - 3 0
14. Гурник Забже 1 0 0 1 0 - 2 0
15. Варта Познань 1 0 0 1 0 - 4 0
16. Медзь 1 0 0 1 1 - 2 0
17. Пяст 1 0 0 1 0 - 1 0
18. Лех 2 0 0 2 1 - 5 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Висла Плоцк 2 2 0 0 7 - 1 6
2. Радомьяк Радом 2 1 1 0 3 - 2 4
3. Видзев Лодзь 3 1 1 1 3 - 2 4
4. Сталь Мелец 2 1 0 1 4 - 3 3
5. Варта Познань 2 1 0 1 2 - 2 3
6. Краковия 2 1 0 1 2 - 2 3
7. Гурник Забже 1 1 0 0 3 - 0 3
8. Корона Кельце 2 1 0 1 1 - 2 3
9. Заглембе Любин 2 1 0 1 1 - 2 3
10. Лехия Гданьск 2 1 0 1 3 - 5 3
11. Медзь 1 0 1 0 1 - 1 1
12. Шлёнск 2 0 1 1 1 - 3 1
13. Легия 2 0 1 1 1 - 4 1
14. Ракув 0 0 0 0 0 - 0 0
15. Лех 0 0 0 0 0 - 0 0
16. Погонь Щецин 1 0 0 1 1 - 2 0
17. Ягеллония 1 0 0 1 0 - 1 0
18. Пяст 2 0 0 2 0 - 4 0
  • — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Вылет в Первую лигу
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    39'
    ОН ПРОМАЗАЛ - Павловски Бартоломей пробил пенальти, но не смог забить!
  • Желтая карточка
    18'
    Гретарссон Даниэль получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
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