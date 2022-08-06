Стадион: Энерга Гданьск
0:1
Конец матча
0'
18' Желтая карточкаТакач Далибор
0:1
22' Гол в свои воротаНалепа Михал
37' Желтая карточкаПетров Кирилл
45' Желтая карточкаШимусик Гжегож
90' Желтая карточкаJacek Podgorski
90' Желтая карточкаНалепа Михал
90' Желтая карточкаМалоча Марио
90'+9
Ход матча
18'
22'
0:1
37'
45'
90'
90'
90'
29
Штек
Давид
25
Налепа
Михал
23
Малоча
Марио
20
Конрадо
23
Adrian
Danek
66
Milos
Trojak
95
Зебич
Марио
- Основной состав
- Вратарь
-
29 Штек ДавидЗащитник
-
25 Налепа МихалЗащитник
-
23 Малоча МариоЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 КонрадоПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
-
-
11 Dominik Pila
-
Главный тренер: Tomasz Kaczmarek
- Основной состав
- Вратарь
-
23 Adrian DanekЗащитник
-
66 Milos TrojakЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
95 Зебич МариоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
10 Кильб ЯцекПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Ойжиньски Лешек
История личных встреч
Лехия Гданьск
Корона Кельце
12 матчей
58.3%
41.7%
7 побед 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
58.3%
41.7%
7 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
33.3%
50%
16.7%
4 победы 6 ничьих 0 побед
11 матчей
9.1%
90.9%
0 побед 1 ничья 10 побед
Первый тайм
54.5%
45.5%
0 побед 6 ничьих 5 побед
Второй тайм
45.5%
54.5%
0 побед 5 ничьих 8 побед
23 матча
30.4%
26.1%
43.5%
7 побед 6 ничьих 10 побед
Первый тайм
30.4%
47.8%
21.8%
7 побед 11 ничьих 5 побед
Второй тайм
17.4%
47.8%
34.8%
4 победы 11 ничьих 8 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Лехия Гданьск
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Пайшау Флавиу
|1
|0.33
|Гаёс Мацей
|1
|0.33
|Зволински Лукаш
|1
|0.33
|Петшак Рафаль
|0
|0
|Кристерс Тоберс
|0
|0
Корона Кельце
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Bartosz Spiaczka
|2
|0.5
|Jakub Lukowski
|2
|0.5
|Зарандия Лука
|0
|0
|Adrian Danek
|0
|0
|Зебич Марио
|0
|0
Карточки
Лехия Гданьск
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Налепа Михал
|3
|0
|Малоча Марио
|1
|0
|Клеменс Кристиан
|1
|0
|Бухалик Михал
|1
|0
|Гаёс Мацей
|1
|0
|Конрадо
|1
|0
|Кубицки Ярослав
|1
|0
Корона Кельце
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Петров Кирилл
|2
|0
|Jacek Podgorski
|2
|0
|Шимусик Гжегож
|2
|0
|Балич Саша
|1
|0
|Bartosz Spiaczka
|1
|0
|Дея Адам
|1
|0
|Такач Далибор
|1
|0
|Севежински Оскар
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
1
1
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Забито
3
4
2 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
1
33%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
2
50%
76-90
Пропущено
5
2
2 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
1
20%
1
50%
61-75
2
40%
0
0%
76-90
Забито
4
5
3 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 2
1 Не забивали 1
1
25%
0
0%
1-15
1
25%
2
40%
16-30
1
25%
1
20%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
2
40%
76-90
Пропущено
5
4
2 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 4
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
1
20%
1
25%
61-75
2
40%
1
25%
76-90
Результаты последних матчей
Лехия Гданьск
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Видзев Лодзь - Лехия Гданьск 2:3 Лехия Гданьск - Рапид Вена 1:2 Рапид Вена - Лехия Гданьск 0:0 Висла Плоцк - Лехия Гданьск 3:0
Академия Пандев - Лехия Гданьск 1:2 Лехия Гданьск - Стежица 2:1 Лехия Гданьск - Академия Пандев 4:1 Радомьяк Радом - Лехия Гданьск 1:2 Висла Плоцк - Лехия Гданьск 3:6 Ракув - Лехия Гданьск 3:0 Лехия Гданьск - Погонь Щецин 0:0 Лехия Гданьск - Сталь Мелец 3:2 Заглембе Любин - Лехия Гданьск 2:2 Лехия Гданьск - Варта Познань 2:0 Гурник Забже - Лехия Гданьск 1:3 Лехия Гданьск - Брук-Бет Термалица 2:0 Легия - Лехия Гданьск 2:1 Лехия Гданьск - Гурник Ленчна 2:0 Пяст - Лехия Гданьск 1:0 Лехия Гданьск - Висла Краков 1:1
Корона Кельце
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Корона Кельце - Шлёнск 3:1 Краковия - Корона Кельце 2:0 Корона Кельце - Заря 1:4 Корона Кельце - Легия 1:1
Корона Кельце - Висла Плоцк 0:2 Сталь Мелец - Корона Кельце 2:0 Корона Кельце - СКРА Ченстохова 0:1 Корона Кельце - Хробры 3:2 Корона Кельце - Одра Ополе 3:0 Тыхы - Корона Кельце 1:1 Корона Кельце - ГКС Катовице 1:2 Одра Ополе - Корона Кельце 3:1 Корона Кельце - Гурник Польковице 2:1 Видзев Лодзь - Корона Кельце 1:2 Корона Кельце - Арка Гдыня 1:2 Хробры - Корона Кельце 1:1 Корона Кельце - Заглембе Сосновец 2:1 Корона Кельце - Подбескидзе 2:1 Сандецья - Корона Кельце 2:2 Медзь - Корона Кельце 1:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Висла Плоцк
|3
|3
|0
|0
|10 - 1
|9
|2.
|Краковия
|4
|3
|0
|1
|7 - 2
|9
|3.
|Сталь Мелец
|4
|2
|1
|1
|7 - 4
|7
|4.
|Легия
|4
|2
|1
|1
|5 - 4
|7
|5.
|Корона Кельце
|4
|2
|1
|1
|5 - 4
|7
|6.
|Ракув
|2
|2
|0
|0
|4 - 2
|6
|7.
|Погонь Щецин
|3
|2
|0
|1
|4 - 3
|6
|8.
|Ягеллония
|1:0
|4
|2
|0
|2
|3 - 3
|6
|9.
|Шлёнск
|3
|1
|1
|1
|3 - 4
|4
|10.
|Заглембе Любин
|3
|1
|1
|1
|1 - 2
|4
|11.
|Гурник Забже
|2
|1
|0
|1
|3 - 2
|3
|12.
|Лехия Гданьск
|3
|1
|0
|2
|3 - 6
|3
|13.
|Видзев Лодзь
|3
|1
|0
|2
|5 - 5
|3
|14.
|Варта Познань
|3
|1
|0
|2
|2 - 6
|3
|15.
|Радомьяк Радом
|0:1
|4
|0
|2
|2
|2 - 6
|2
|16.
|Медзь
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|17.
|Лех
|2
|0
|0
|2
|1 - 5
|0
|18.
|Пяст
|3
|0
|0
|3
|0 - 5
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Краковия
|2
|2
|0
|0
|5 - 0
|6
|2.
|Легия
|2
|2
|0
|0
|4 - 0
|6
|3.
|Ракув
|2
|2
|0
|0
|4 - 2
|6
|4.
|Погонь Щецин
|2
|2
|0
|0
|3 - 1
|6
|5.
|Ягеллония
|1:0
|3
|2
|0
|1
|3 - 2
|6
|6.
|Сталь Мелец
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|7.
|Корона Кельце
|2
|1
|1
|0
|4 - 2
|4
|8.
|Висла Плоцк
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|9.
|Шлёнск
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|10.
|Заглембе Любин
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|11.
|Радомьяк Радом
|0:1
|2
|0
|1
|1
|1 - 4
|1
|12.
|Лехия Гданьск
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|13.
|Видзев Лодзь
|1
|0
|0
|1
|2 - 3
|0
|14.
|Варта Познань
|1
|0
|0
|1
|0 - 4
|0
|15.
|Медзь
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|16.
|Пяст
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|17.
|Гурник Забже
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|18.
|Лех
|2
|0
|0
|2
|1 - 5
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Висла Плоцк
|2
|2
|0
|0
|7 - 1
|6
|2.
|Сталь Мелец
|2
|1
|0
|1
|4 - 3
|3
|3.
|Краковия
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|4.
|Гурник Забже
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|5.
|Видзев Лодзь
|2
|1
|0
|1
|3 - 2
|3
|6.
|Варта Познань
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|7.
|Корона Кельце
|2
|1
|0
|1
|1 - 2
|3
|8.
|Заглембе Любин
|2
|1
|0
|1
|1 - 2
|3
|9.
|Лехия Гданьск
|2
|1
|0
|1
|3 - 5
|3
|10.
|Медзь
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|11.
|Радомьяк Радом
|0:1
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|12.
|Шлёнск
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|13.
|Легия
|2
|0
|1
|1
|1 - 4
|1
|14.
|Ракув
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|Лех
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|16.
|Погонь Щецин
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|17.
|Ягеллония
|1:0
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|18.
|Пяст
|2
|0
|0
|2
|0 - 4
|0
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