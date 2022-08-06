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Польша: Экстракласса

2022-2023

Стадион:
Лехия Гданьск
0:1
Конец матча
Корона Кельце
0'
18' Желтая карточка
Такач Далибор
0:1
22' Гол в свои ворота
Налепа Михал
37' Желтая карточка
Петров Кирилл
45' Желтая карточка
Шимусик Гжегож
90' Желтая карточка
Jacek Podgorski
90' Желтая карточка
Налепа Михал
90' Желтая карточка
Малоча Марио
90'+9
1
Бухалик
Михал
29
Штек
Давид
25
Налепа
Михал
23
Малоча
Марио
2
Петшак
Рафаль
17
Клеменс
Кристиан
7
Гаёс
Мацей
4
Кристерс
Тоберс
20
Конрадо
9
Зволински
Лукаш
28
Пайшау
Флавиу
1
Форенц
Конрад
23
Adrian
Danek
66
Milos
Trojak
90
Петров
Кирилл
3
Корраль
Роберто
95
Зебич
Марио
9
Фронччак
Адам
20
Шпаковски
Марчин
8
Такач
Далибор
7
Jakub
Lukowski
18
Bartosz
Spiaczka
Лехия Гданьск
4-4-2
Корона Кельце
4-1-4-1

История личных встреч

Лехия Гданьск
Корона Кельце

12 матчей

58.3%
41.7%
7 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

58.3%
41.7%
7 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

33.3%
50%
16.7%
4 победы 6 ничьих 0 побед

11 матчей

9.1%
90.9%
0 побед 1 ничья 10 побед

Первый тайм

54.5%
45.5%
0 побед 6 ничьих 5 побед

Второй тайм

45.5%
54.5%
0 побед 5 ничьих 8 побед

23 матча

30.4%
26.1%
43.5%
7 побед 6 ничьих 10 побед

Первый тайм

30.4%
47.8%
21.8%
7 побед 11 ничьих 5 побед

Второй тайм

17.4%
47.8%
34.8%
4 победы 11 ничьих 8 побед

История матчей

Э
1:2
Э
2:0
Э
0:0
Э
2:0
Э
1:0
Э
0:5
ЭГА
0:0
Э
2:0
Э
3:2
Э
4:2
Э
0:0
Э
3:2
Э
1:2
Э
1:0
Э
2:2
Э
3:2
Э
0:1
Э
0:0
Э
1:0
Э
2:3
Э
0:1
Э
1:0
Э
1:1

Бомбардиры внутри турнира

Лехия Гданьск
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Пайшау Флавиу 1 0.33
Гаёс Мацей 1 0.33
Зволински Лукаш 1 0.33
Петшак Рафаль 0 0
Кристерс Тоберс 0 0
Корона Кельце
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Bartosz Spiaczka 2 0.5
Jakub Lukowski 2 0.5
Зарандия Лука 0 0
Adrian Danek 0 0
Зебич Марио 0 0

Карточки

Лехия Гданьск
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Налепа Михал 3 0
Малоча Марио 1 0
Клеменс Кристиан 1 0
Бухалик Михал 1 0
Гаёс Мацей 1 0
Конрадо 1 0
Кубицки Ярослав 1 0
Корона Кельце
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Петров Кирилл 2 0
Jacek Podgorski 2 0
Шимусик Гжегож 2 0
Балич Саша 1 0
Bartosz Spiaczka 1 0
Дея Адам 1 0
Такач Далибор 1 0
Севежински Оскар 1 0

Голы по времени матча

Забито

1
1
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Забито

3
4
2 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
1
33%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
2
50%
76-90

Пропущено

5
2
2 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
1
20%
1
50%
61-75
2
40%
0
0%
76-90

Забито

4
5
3 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 2
1 Не забивали 1
1
25%
0
0%
1-15
1
25%
2
40%
16-30
1
25%
1
20%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
2
40%
76-90

Пропущено

5
4
2 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 4
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
1
20%
1
25%
61-75
2
40%
1
25%
76-90

Результаты последних матчей

Лехия Гданьск
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Видзев Лодзь - Лехия Гданьск 2:3 Лехия Гданьск - Рапид Вена 1:2 Рапид Вена - Лехия Гданьск 0:0 Висла Плоцк - Лехия Гданьск 3:0
Академия Пандев - Лехия Гданьск 1:2 Лехия Гданьск - Стежица 2:1 Лехия Гданьск - Академия Пандев 4:1 Радомьяк Радом - Лехия Гданьск 1:2 Висла Плоцк - Лехия Гданьск 3:6 Ракув - Лехия Гданьск 3:0 Лехия Гданьск - Погонь Щецин 0:0 Лехия Гданьск - Сталь Мелец 3:2 Заглембе Любин - Лехия Гданьск 2:2 Лехия Гданьск - Варта Познань 2:0 Гурник Забже - Лехия Гданьск 1:3 Лехия Гданьск - Брук-Бет Термалица 2:0 Легия - Лехия Гданьск 2:1 Лехия Гданьск - Гурник Ленчна 2:0 Пяст - Лехия Гданьск 1:0 Лехия Гданьск - Висла Краков 1:1
Корона Кельце
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Корона Кельце - Шлёнск 3:1 Краковия - Корона Кельце 2:0 Корона Кельце - Заря 1:4 Корона Кельце - Легия 1:1
Корона Кельце - Висла Плоцк 0:2 Сталь Мелец - Корона Кельце 2:0 Корона Кельце - СКРА Ченстохова 0:1 Корона Кельце - Хробры 3:2 Корона Кельце - Одра Ополе 3:0 Тыхы - Корона Кельце 1:1 Корона Кельце - ГКС Катовице 1:2 Одра Ополе - Корона Кельце 3:1 Корона Кельце - Гурник Польковице 2:1 Видзев Лодзь - Корона Кельце 1:2 Корона Кельце - Арка Гдыня 1:2 Хробры - Корона Кельце 1:1 Корона Кельце - Заглембе Сосновец 2:1 Корона Кельце - Подбескидзе 2:1 Сандецья - Корона Кельце 2:2 Медзь - Корона Кельце 1:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Висла Плоцк 3 3 0 0 10 - 1 9
2. Краковия 4 3 0 1 7 - 2 9
3. Сталь Мелец 4 2 1 1 7 - 4 7
4. Легия 4 2 1 1 5 - 4 7
5. Корона Кельце 4 2 1 1 5 - 4 7
6. Ракув 2 2 0 0 4 - 2 6
7. Погонь Щецин 3 2 0 1 4 - 3 6
8. Ягеллония 1:0 4 2 0 2 3 - 3 6
9. Шлёнск 3 1 1 1 3 - 4 4
10. Заглембе Любин 3 1 1 1 1 - 2 4
11. Гурник Забже 2 1 0 1 3 - 2 3
12. Лехия Гданьск 3 1 0 2 3 - 6 3
13. Видзев Лодзь 3 1 0 2 5 - 5 3
14. Варта Познань 3 1 0 2 2 - 6 3
15. Радомьяк Радом 0:1 4 0 2 2 2 - 6 2
16. Медзь 2 0 1 1 2 - 3 1
17. Лех 2 0 0 2 1 - 5 0
18. Пяст 3 0 0 3 0 - 5 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Краковия 2 2 0 0 5 - 0 6
2. Легия 2 2 0 0 4 - 0 6
3. Ракув 2 2 0 0 4 - 2 6
4. Погонь Щецин 2 2 0 0 3 - 1 6
5. Ягеллония 1:0 3 2 0 1 3 - 2 6
6. Сталь Мелец 2 1 1 0 3 - 1 4
7. Корона Кельце 2 1 1 0 4 - 2 4
8. Висла Плоцк 1 1 0 0 3 - 0 3
9. Шлёнск 1 1 0 0 2 - 1 3
10. Заглембе Любин 1 0 1 0 0 - 0 1
11. Радомьяк Радом 0:1 2 0 1 1 1 - 4 1
12. Лехия Гданьск 1 0 0 1 0 - 1 0
13. Видзев Лодзь 1 0 0 1 2 - 3 0
14. Варта Познань 1 0 0 1 0 - 4 0
15. Медзь 1 0 0 1 1 - 2 0
16. Пяст 1 0 0 1 0 - 1 0
17. Гурник Забже 1 0 0 1 0 - 2 0
18. Лех 2 0 0 2 1 - 5 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Висла Плоцк 2 2 0 0 7 - 1 6
2. Сталь Мелец 2 1 0 1 4 - 3 3
3. Краковия 2 1 0 1 2 - 2 3
4. Гурник Забже 1 1 0 0 3 - 0 3
5. Видзев Лодзь 2 1 0 1 3 - 2 3
6. Варта Познань 2 1 0 1 2 - 2 3
7. Корона Кельце 2 1 0 1 1 - 2 3
8. Заглембе Любин 2 1 0 1 1 - 2 3
9. Лехия Гданьск 2 1 0 1 3 - 5 3
10. Медзь 1 0 1 0 1 - 1 1
11. Радомьяк Радом 0:1 2 0 1 1 1 - 2 1
12. Шлёнск 2 0 1 1 1 - 3 1
13. Легия 2 0 1 1 1 - 4 1
14. Ракув 0 0 0 0 0 - 0 0
15. Лех 0 0 0 0 0 - 0 0
16. Погонь Щецин 1 0 0 1 1 - 2 0
17. Ягеллония 1:0 1 0 0 1 0 - 1 0
18. Пяст 2 0 0 2 0 - 4 0
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