Стадион: Narodny Atleticky Stadion
1:0
Первый тайм: 8'
Ход матча
3'
1:0
22
Грушка
Матуш
21
Lukas
Migala
12
Lubos
Kupcik
23
Фашко
Михал
19
Фабиш
Лукаш
3
Масло
Ян
17
Тучны
Адам
15
Герец
Штефан
- Основной состав
-
22 Грушка МатушВратарь
-
21 Lukas MigalaЗащитник
- Защитник
-
12 Lubos KupcikЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Фашко МихалПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
28 Пишоя МарьянЗащитник
-
77 Мазань ПетерЗащитник
- Нападающий
-
-
16 Adam Hanes
-
Главный тренер: Michal Scasny
- Основной состав
- Вратарь
-
19 Фабиш ЛукашЗащитник
-
3 Масло ЯнЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Тучны АдамПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
15 Герец ШтефанНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
32 Малы МатушЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
63 Моронг АдамПолузащитник
-
-
-
Главный тренер: Стругар Петер
История личных встреч
Дукла Банска-Бистрица
Ружомберок
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
200%
0 побед 2 ничьи 0 побед
5 матчей
20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы
Первый тайм
80%
20%
0 побед 4 ничьи 1 победа
Второй тайм
20%
80%
0 побед 1 ничья 3 победы
6 матчей
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы
Первый тайм
83.3%
16.7%
0 побед 5 ничьих 1 победа
Второй тайм
50%
50%
0 побед 3 ничьи 3 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Дукла Банска-Бистрица
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Депетрис Давид
|3 (1)
|0.75
|Robert Polievka
|1
|0.25
|Рихтарех Давид
|0
|0
|Lukas Migala
|0
|0
Ружомберок
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Регали Мартин
|2
|0.5
|Мадленяк Матей
|1
|0.25
|Масло Ян
|1 (1)
|0.25
|Фабиш Лукаш
|0
|0
Карточки
Дукла Банска-Бистрица
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Депетрис Давид
|1
|0
|Мазань Петер
|1
|0
|Загуменски Тимотей
|1
|0
|Фашко Михал
|1
|0
|Lubos Kupcik
|1
|0
|Lubomir Willweber
|1
|0
|Славик Адриан
|1
|0
|Adam Hanes
|1
|0
Ружомберок
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мойжиш Александр
|2
|0
|Регали Мартин
|1
|0
|Фабиш Лукаш
|1
|0
|Marko Kelemen
|1
|0
|Лихи Филип
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
0
2
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
3 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
3
2
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
2
67%
0
0%
76-90
Пропущено
7
2
2 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
2
29%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
2
29%
0
0%
46-60
2
29%
0
0%
61-75
1
14%
1
50%
76-90
Забито
3
4
1 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
1
33%
2
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
2
67%
0
0%
76-90
Пропущено
7
2
2 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
2
29%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
2
29%
0
0%
46-60
2
29%
0
0%
61-75
1
14%
1
50%
76-90
Результаты последних матчей
Дукла Банска-Бистрица
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Жилина - Дукла Банска-Бистрица 4:1 Спартак Трнава - Дукла Банска-Бистрица 1:2 Земплин - Дукла Банска-Бистрица 2:0 Рогожник - Дукла Банска-Бистрица 1:3
Дукла Банска-Бистрица - ФК Гуменне 3:0 Слован-2 Братислава - Дукла Банска-Бистрица 2:2 Дукла Банска-Бистрица - Партизан Бардеёв 3:1 Жилина-2 - Дукла Банска-Бистрица 0:1 Дукла Банска-Бистрица - Петржалка 3:1 Дукла Банска-Бистрица - Дубница 1:0 Славой Требишов - Дукла Банска-Бистрица 1:1 Комарно - Дукла Банска-Бистрица 2:1 Дукла Банска-Бистрица - Пухов 4:1 СТК-1914 Саморин - Дукла Банска-Бистрица 0:1 Дукла Банска-Бистрица - Кошице-2 3:1 Железярне Подбрезова - Дукла Банска-Бистрица 2:0 Дукла Банска-Бистрица - Рогожник 4:1 Дукла Банска-Бистрица - Наместово 4:2 Дукла Банска-Бистрица - Скалица 0:0 ФК Гуменне - Дукла Банска-Бистрица 1:1
Ружомберок
(20 матчей)
45%
35%
20%
9 побед 7 ничьих 4 поражения
Татран Липтовски-Микулаш - Ружомберок 0:0 Рига - Ружомберок 2:1 Ружомберок - Железярне Подбрезова 2:2 Ружомберок - Рига 0:3
Скалица - Ружомберок 0:2 Кауно Жальгирис - Ружомберок 0:0 Ружомберок - Кауно Жальгирис 2:0 Ружомберок - ГКС Катовице 0:2 Ружомберок - Середь 3:1 ДАК - Ружомберок 2:3 Ружомберок - Жилина 3:0 Спартак Трнава - Ружомберок 0:0 Ружомберок - Слован Братислава 0:0 Середь - Ружомберок 1:3 Жилина - Ружомберок 0:2 Ружомберок - Спартак Трнава 0:0 Слован Братислава - Ружомберок 1:1 Ружомберок - ДАК 4:1 Ружомберок - Слован Братислава 0:2 Ружомберок - Погронье 1:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ДАК
|3
|2
|1
|0
|6 - 2
|7
|2.
|Слован Братислава
|3
|2
|0
|1
|9 - 4
|6
|3.
|Дукла Банска-Бистрица
|1:0
|4
|2
|0
|2
|4 - 7
|6
|4.
|Жилина
|3
|1
|2
|0
|5 - 2
|5
|5.
|Железярне Подбрезова
|3
|1
|2
|0
|5 - 4
|5
|6.
|Ружомберок
|0:1
|4
|1
|2
|1
|4 - 3
|5
|7.
|Спартак Трнава
|3
|1
|1
|1
|4 - 3
|4
|8.
|Скалица
|3
|1
|1
|1
|4 - 4
|4
|9.
|Тренчин
|4
|1
|1
|2
|3 - 7
|4
|10.
|Земплин
|4
|1
|1
|2
|6 - 8
|4
|11.
|Татран Липтовски-Микулаш
|0:0
|4
|0
|3
|1
|2 - 3
|3
|12.
|Злате Моравце
|0:0
|4
|0
|2
|2
|2 - 7
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Слован Братислава
|2
|2
|0
|0
|8 - 2
|6
|2.
|ДАК
|2
|2
|0
|0
|5 - 1
|6
|3.
|Жилина
|2
|1
|1
|0
|5 - 2
|4
|4.
|Тренчин
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|5.
|Спартак Трнава
|3
|1
|1
|1
|4 - 3
|4
|6.
|Земплин
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|7.
|Железярне Подбрезова
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|8.
|Дукла Банска-Бистрица
|1:0
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|9.
|Скалица
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|10.
|Злате Моравце
|0:0
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
|11.
|Татран Липтовски-Микулаш
|0:0
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|12.
|Ружомберок
|0:1
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ружомберок
|0:1
|3
|1
|1
|1
|2 - 1
|4
|2.
|Дукла Банска-Бистрица
|1:0
|3
|1
|0
|2
|3 - 7
|3
|3.
|Железярне Подбрезова
|2
|0
|2
|0
|3 - 3
|2
|4.
|Скалица
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|5.
|ДАК
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|6.
|Жилина
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|7.
|Земплин
|3
|0
|1
|2
|4 - 8
|1
|8.
|Татран Липтовски-Микулаш
|0:0
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|9.
|Спартак Трнава
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|Слован Братислава
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|11.
|Злате Моравце
|0:0
|2
|0
|0
|2
|0 - 5
|0
|12.
|Тренчин
|2
|0
|0
|2
|0 - 6
|0
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