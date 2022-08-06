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Словакия: Суперлига

2022-2023

Стадион:
Дукла Банска-Бистрица
1:0
Первый тайм: 8'
Ружомберок
0'
1:0
3' Гол
Депетрис Давид

Ход матча

3'
Депетрис Давид
(Lukas Migala)
1:0
Лучшие коэффициенты
Дукла Банска-Бистрица
Ничья
Ружомберок
3.90
3.60
2.14
Все Коэффициенты
22
Грушка
Матуш
21
Lukas
Migala
19
Patrik
Prikryl
12
Lubos
Kupcik
44
Загуменски
Тимотей
10
Branislav
Luptak
41
Lubomir
Willweber
27
Славик
Адриан
23
Фашко
Михал
17
Robert
Polievka
18
Депетрис
Давид
34
Фрюхвальд
Томаш
19
Фабиш
Лукаш
3
Масло
Ян
2
Мойжиш
Александр
28
Селески
Александер
6
Лихи
Филип
4
Лютеран
Оливер
17
Тучны
Адам
7
Ракыта
Якуб
9
Регали
Мартин
15
Герец
Штефан
Дукла Банска-Бистрица
4-2-3-1
Ружомберок
4-2-3-1

История личных встреч

Дукла Банска-Бистрица
Ружомберок

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

200%
0 побед 2 ничьи 0 побед

5 матчей

20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы

Первый тайм

80%
20%
0 побед 4 ничьи 1 победа

Второй тайм

20%
80%
0 побед 1 ничья 3 победы

6 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы

Первый тайм

83.3%
16.7%
0 побед 5 ничьих 1 победа

Второй тайм

50%
50%
0 побед 3 ничьи 3 победы

История матчей

С
1:2
С
1:1
С
3:2
С
0:0
С
1:0
С
2:0

Бомбардиры внутри турнира

Дукла Банска-Бистрица
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Депетрис Давид 3 (1) 0.75
Robert Polievka 1 0.25
Рихтарех Давид 0 0
Lukas Migala 0 0
Ружомберок
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Регали Мартин 2 0.5
Мадленяк Матей 1 0.25
Масло Ян 1 (1) 0.25
Фабиш Лукаш 0 0

Карточки

Дукла Банска-Бистрица
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Депетрис Давид 1 0
Мазань Петер 1 0
Загуменски Тимотей 1 0
Фашко Михал 1 0
Lubos Kupcik 1 0
Lubomir Willweber 1 0
Славик Адриан 1 0
Adam Hanes 1 0
Ружомберок
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мойжиш Александр 2 0
Регали Мартин 1 0
Фабиш Лукаш 1 0
Marko Kelemen 1 0
Лихи Филип 1 0

Голы по времени матча

Забито

0
2
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
3 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

3
2
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
2
67%
0
0%
76-90

Пропущено

7
2
2 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
2
29%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
2
29%
0
0%
46-60
2
29%
0
0%
61-75
1
14%
1
50%
76-90

Забито

3
4
1 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
1
33%
2
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
2
67%
0
0%
76-90

Пропущено

7
2
2 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
2
29%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
2
29%
0
0%
46-60
2
29%
0
0%
61-75
1
14%
1
50%
76-90

Результаты последних матчей

Дукла Банска-Бистрица
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Жилина - Дукла Банска-Бистрица 4:1 Спартак Трнава - Дукла Банска-Бистрица 1:2 Земплин - Дукла Банска-Бистрица 2:0 Рогожник - Дукла Банска-Бистрица 1:3
Дукла Банска-Бистрица - ФК Гуменне 3:0 Слован-2 Братислава - Дукла Банска-Бистрица 2:2 Дукла Банска-Бистрица - Партизан Бардеёв 3:1 Жилина-2 - Дукла Банска-Бистрица 0:1 Дукла Банска-Бистрица - Петржалка 3:1 Дукла Банска-Бистрица - Дубница 1:0 Славой Требишов - Дукла Банска-Бистрица 1:1 Комарно - Дукла Банска-Бистрица 2:1 Дукла Банска-Бистрица - Пухов 4:1 СТК-1914 Саморин - Дукла Банска-Бистрица 0:1 Дукла Банска-Бистрица - Кошице-2 3:1 Железярне Подбрезова - Дукла Банска-Бистрица 2:0 Дукла Банска-Бистрица - Рогожник 4:1 Дукла Банска-Бистрица - Наместово 4:2 Дукла Банска-Бистрица - Скалица 0:0 ФК Гуменне - Дукла Банска-Бистрица 1:1
Ружомберок
(20 матчей)
45%
35%
20%
9 побед 7 ничьих 4 поражения
Татран Липтовски-Микулаш - Ружомберок 0:0 Рига - Ружомберок 2:1 Ружомберок - Железярне Подбрезова 2:2 Ружомберок - Рига 0:3
Скалица - Ружомберок 0:2 Кауно Жальгирис - Ружомберок 0:0 Ружомберок - Кауно Жальгирис 2:0 Ружомберок - ГКС Катовице 0:2 Ружомберок - Середь 3:1 ДАК - Ружомберок 2:3 Ружомберок - Жилина 3:0 Спартак Трнава - Ружомберок 0:0 Ружомберок - Слован Братислава 0:0 Середь - Ружомберок 1:3 Жилина - Ружомберок 0:2 Ружомберок - Спартак Трнава 0:0 Слован Братислава - Ружомберок 1:1 Ружомберок - ДАК 4:1 Ружомберок - Слован Братислава 0:2 Ружомберок - Погронье 1:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ДАК 3 2 1 0 6 - 2 7
2. Слован Братислава 3 2 0 1 9 - 4 6
3. Дукла Банска-Бистрица 1:0 4 2 0 2 4 - 7 6
4. Жилина 3 1 2 0 5 - 2 5
5. Железярне Подбрезова 3 1 2 0 5 - 4 5
6. Ружомберок 0:1 4 1 2 1 4 - 3 5
7. Спартак Трнава 3 1 1 1 4 - 3 4
8. Скалица 3 1 1 1 4 - 4 4
9. Тренчин 4 1 1 2 3 - 7 4
10. Земплин 4 1 1 2 6 - 8 4
11. Татран Липтовски-Микулаш 0:0 4 0 3 1 2 - 3 3
12. Злате Моравце 0:0 4 0 2 2 2 - 7 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Слован Братислава 2 2 0 0 8 - 2 6
2. ДАК 2 2 0 0 5 - 1 6
3. Жилина 2 1 1 0 5 - 2 4
4. Тренчин 2 1 1 0 3 - 1 4
5. Спартак Трнава 3 1 1 1 4 - 3 4
6. Земплин 1 1 0 0 2 - 0 3
7. Железярне Подбрезова 1 1 0 0 2 - 1 3
8. Дукла Банска-Бистрица 1:0 1 1 0 0 1 - 0 3
9. Скалица 2 1 0 1 2 - 2 3
10. Злате Моравце 0:0 2 0 2 0 2 - 2 2
11. Татран Липтовски-Микулаш 0:0 2 0 2 0 1 - 1 2
12. Ружомберок 0:1 1 0 1 0 2 - 2 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ружомберок 0:1 3 1 1 1 2 - 1 4
2. Дукла Банска-Бистрица 1:0 3 1 0 2 3 - 7 3
3. Железярне Подбрезова 2 0 2 0 3 - 3 2
4. Скалица 1 0 1 0 2 - 2 1
5. ДАК 1 0 1 0 1 - 1 1
6. Жилина 1 0 1 0 0 - 0 1
7. Земплин 3 0 1 2 4 - 8 1
8. Татран Липтовски-Микулаш 0:0 2 0 1 1 1 - 2 1
9. Спартак Трнава 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Слован Братислава 1 0 0 1 1 - 2 0
11. Злате Моравце 0:0 2 0 0 2 0 - 5 0
12. Тренчин 2 0 0 2 0 - 6 0
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу аутсайдеров
  • Первый тайм
  • Описание гола
    3'
    Г О О О О Л - Депетрис Давид бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Дукла Банска-Бистрица
Ничья
Ружомберок
3.90
3.60
2.14
Все Коэффициенты
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Дукла Банска-Бистрица
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