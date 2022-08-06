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Словакия: Суперлига

2022-2023

Стадион:
Дукла Банска-Бистрица
2:3
Конец матча
Ружомберок
0'
1:0
3' Гол
Депетрис Давид
2:0
37' Гол
Lubomir Willweber
63' Желтая карточка
Масло Ян
68' Желтая карточка
Загуменски Тимотей
2:1
73' Гол в свои ворота
Пишоя Марьян
75' Желтая карточка
Lubos Kupcik
2:2
76' Пенальти
Масло Ян
2:3
86' Гол
Marko Kelemen
86' Желтая карточка
Marko Kelemen
89' Желтая карточка
Branislav Luptak
90'+5
22
Грушка
Матуш
21
Lukas
Migala
12
Lubos
Kupcik
19
Patrik
Prikryl
44
Загуменски
Тимотей
27
Славик
Адриан
10
Branislav
Luptak
23
Фашко
Михал
41
Lubomir
Willweber
17
Robert
Polievka
18
Депетрис
Давид
34
Фрюхвальд
Томаш
19
Фабиш
Лукаш
3
Масло
Ян
2
Мойжиш
Александр
28
Селески
Александер
4
Лютеран
Оливер
6
Лихи
Филип
7
Ракыта
Якуб
17
Тучны
Адам
9
Регали
Мартин
15
Герец
Штефан
Дукла Банска-Бистрица
4-5-1
Ружомберок
4-2-3-1

История личных встреч

Дукла Банска-Бистрица
Ружомберок

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

200%
0 побед 2 ничьи 0 побед

5 матчей

20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы

Первый тайм

80%
20%
0 побед 4 ничьи 1 победа

Второй тайм

20%
80%
0 побед 1 ничья 3 победы

6 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы

Первый тайм

83.3%
16.7%
0 побед 5 ничьих 1 победа

Второй тайм

50%
50%
0 побед 3 ничьи 3 победы

История матчей

С
1:2
С
1:1
С
3:2
С
0:0
С
1:0
С
2:0

Бомбардиры внутри турнира

Дукла Банска-Бистрица
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Депетрис Давид 3 (1) 0.75
Robert Polievka 1 0.25
Lubomir Willweber 1 0.25
Рихтарех Давид 0 0
Lukas Migala 0 0
Ружомберок
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Регали Мартин 2 0.5
Масло Ян 2 (2) 0.5
Мадленяк Матей 1 0.25
Marko Kelemen 1 0.25
Фабиш Лукаш 0 0

Карточки

Дукла Банска-Бистрица
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Загуменски Тимотей 2 0
Lubos Kupcik 2 0
Депетрис Давид 1 0
Мазань Петер 1 0
Branislav Luptak 1 0
Фашко Михал 1 0
Lubomir Willweber 1 0
Славик Адриан 1 0
Adam Hanes 1 0
Ружомберок
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мойжиш Александр 2 0
Marko Kelemen 2 0
Масло Ян 1 0
Регали Мартин 1 0
Фабиш Лукаш 1 0
Лихи Филип 1 0

Голы по времени матча

Забито

3
4
2 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
3 Не забивали 2
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
1
33%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
2
50%
76-90

Пропущено

2
3
0 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
2
100%
0
0%
76-90

Забито

3
2
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
2 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
2
67%
0
0%
76-90

Пропущено

7
2
2 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
2
29%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
2
29%
0
0%
46-60
2
29%
0
0%
61-75
1
14%
1
50%
76-90

Забито

6
6
3 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
1
17%
0
0%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
2
33%
2
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
17%
1
17%
61-75
2
33%
2
33%
76-90

Пропущено

9
5
2 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 2
0
0%
1
20%
1-15
2
22%
0
0%
16-30
0
0%
2
40%
31-45
2
22%
0
0%
46-60
2
22%
1
20%
61-75
3
33%
1
20%
76-90

Результаты последних матчей

Дукла Банска-Бистрица
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Жилина - Дукла Банска-Бистрица 4:1 Спартак Трнава - Дукла Банска-Бистрица 1:2 Земплин - Дукла Банска-Бистрица 2:0 Рогожник - Дукла Банска-Бистрица 1:3
Дукла Банска-Бистрица - ФК Гуменне 3:0 Слован-2 Братислава - Дукла Банска-Бистрица 2:2 Дукла Банска-Бистрица - Партизан Бардеёв 3:1 Жилина-2 - Дукла Банска-Бистрица 0:1 Дукла Банска-Бистрица - Петржалка 3:1 Дукла Банска-Бистрица - Дубница 1:0 Славой Требишов - Дукла Банска-Бистрица 1:1 Комарно - Дукла Банска-Бистрица 2:1 Дукла Банска-Бистрица - Пухов 4:1 СТК-1914 Саморин - Дукла Банска-Бистрица 0:1 Дукла Банска-Бистрица - Кошице-2 3:1 Железярне Подбрезова - Дукла Банска-Бистрица 2:0 Дукла Банска-Бистрица - Рогожник 4:1 Дукла Банска-Бистрица - Наместово 4:2 Дукла Банска-Бистрица - Скалица 0:0 ФК Гуменне - Дукла Банска-Бистрица 1:1
Ружомберок
(20 матчей)
45%
35%
20%
9 побед 7 ничьих 4 поражения
Татран Липтовски-Микулаш - Ружомберок 0:0 Рига - Ружомберок 2:1 Ружомберок - Железярне Подбрезова 2:2 Ружомберок - Рига 0:3
Скалица - Ружомберок 0:2 Кауно Жальгирис - Ружомберок 0:0 Ружомберок - Кауно Жальгирис 2:0 Ружомберок - ГКС Катовице 0:2 Ружомберок - Середь 3:1 ДАК - Ружомберок 2:3 Ружомберок - Жилина 3:0 Спартак Трнава - Ружомберок 0:0 Ружомберок - Слован Братислава 0:0 Середь - Ружомберок 1:3 Жилина - Ружомберок 0:2 Ружомберок - Спартак Трнава 0:0 Слован Братислава - Ружомберок 1:1 Ружомберок - ДАК 4:1 Ружомберок - Слован Братислава 0:2 Ружомберок - Погронье 1:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ружомберок 4 2 2 0 7 - 4 8
2. ДАК 3 2 1 0 6 - 2 7
3. Слован Братислава 3 2 0 1 9 - 4 6
4. Жилина 3 1 2 0 5 - 2 5
5. Железярне Подбрезова 3 1 2 0 5 - 4 5
6. Спартак Трнава 3 1 1 1 4 - 3 4
7. Скалица 3 1 1 1 4 - 4 4
8. Тренчин 4 1 1 2 3 - 7 4
9. Земплин 4 1 1 2 6 - 8 4
10. Дукла Банска-Бистрица 4 1 0 3 5 - 10 3
11. Татран Липтовски-Микулаш 4 0 3 1 3 - 4 3
12. Злате Моравце 4 0 2 2 3 - 8 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Слован Братислава 2 2 0 0 8 - 2 6
2. ДАК 2 2 0 0 5 - 1 6
3. Жилина 2 1 1 0 5 - 2 4
4. Тренчин 2 1 1 0 3 - 1 4
5. Спартак Трнава 3 1 1 1 4 - 3 4
6. Земплин 1 1 0 0 2 - 0 3
7. Железярне Подбрезова 1 1 0 0 2 - 1 3
8. Скалица 2 1 0 1 2 - 2 3
9. Татран Липтовски-Микулаш 2 0 2 0 1 - 1 2
10. Злате Моравце 2 0 2 0 3 - 3 2
11. Ружомберок 1 0 1 0 2 - 2 1
12. Дукла Банска-Бистрица 1 0 0 1 2 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ружомберок 3 2 1 0 5 - 2 7
2. Дукла Банска-Бистрица 3 1 0 2 3 - 7 3
3. Железярне Подбрезова 2 0 2 0 3 - 3 2
4. Скалица 1 0 1 0 2 - 2 1
5. ДАК 1 0 1 0 1 - 1 1
6. Жилина 1 0 1 0 0 - 0 1
7. Земплин 3 0 1 2 4 - 8 1
8. Татран Липтовски-Микулаш 2 0 1 1 2 - 3 1
9. Спартак Трнава 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Слован Братислава 1 0 0 1 1 - 2 0
11. Злате Моравце 2 0 0 2 0 - 5 0
12. Тренчин 2 0 0 2 0 - 6 0
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    • Первый тайм
    • 47'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Описание гола
      37'
      Г О О О О Л - Lubomir Willweber бьет в цель!
    • Описание гола
      3'
      Г О О О О Л - Депетрис Давид бьет в цель!
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
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