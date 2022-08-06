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Швейцария: Суперлига

2022-2023

Стадион:
Серветт
1:0
Конец матча
Винтертур
0'
8' Желтая карточка
Конья Тимоте
11' Желтая карточка
Буэсс Роман
38' Желтая карточка
Родригес Франсиско
75' Желтая карточка
Гельми Рой
80' Желтая карточка
Granit Lekaj
1:0
81' Пенальти
Флюке Патрик
82' Желтая карточка
Samir Ramizi
85' Желтая карточка
Камбери Флориан
86' Желтая карточка
Фрик Джереми
90'+5

Ход матча

8'
Конья Тимоте
 
11'
 
Буэсс Роман
38'
 
Родригес Франсиско
46'
 
Шеттин Тобиас
Шмид Янник
61'
Фофана Бубакар
Роделен Ронни
 
61'
Антунес Алексис
Валь Тео
 
63'
 
Thibault Corbaz
Ди Джусто Маттео
71'
 
Манзамби Нефтали
Буэсс Роман
75'
 
Гельми Рой
80'
 
Granit Lekaj
81'
Флюке Патрик
1:0
82'
 
Samir Ramizi
84'
 
Камбери Флориан
Родригес Франсиско
84'
 
Samuel Ballet
Диаби Сулейман
85'
 
Камбери Флориан
86'
Фрик Джереми
 
90'
Samba Diba
Стеванович Мирослав
 
90'
Бауэр Мориц
Флюке Патрик
 

Статистика матча

  • 2 Удары по воротам 5
  • 6 Удары в створ 0
  • 6 Угловые 4
  • 3 Офсайды 0
  • 5 Нарушения правил 12
  • 2 Жёлтые карточки 6
  • 0 Красные карточки 0
  • 56 Владение мячом, % 44
32
Фрик
Джереми
2
Диалло
Мусса
33
Вуйоз
Николя
4
Руй
Стив
19
Севрен
Йоан
8
Конья
Тимоте
28
Дулин
Давид
15
Валь
Тео
9
Стеванович
Мирослав
23
Роделен
Ронни
7
Флюке
Патрик
1
Фаюлу
Тимоти
5
Гельми
Рой
25
Шмид
Янник
4
Granit
Lekaj
19
Adrian
Gantenbein
18
Диаби
Сулейман
8
Samir
Ramizi
77
Абедини
Эрис
10
Ди
Джусто
Маттео
44
Родригес
Франсиско
III
9
Буэсс
Роман
Серветт
4-3-3
Винтертур
5-4-1

История личных встреч

Серветт
Винтертур

18 матчей

61.1%
38.9%
11 побед 7 ничьих 0 побед

Первый тайм

38.9%
50%
11.1%
7 побед 9 ничьих 0 побед

Второй тайм

61.1%
38.9%
11 побед 7 ничьих 0 побед

10 матчей

40%
60%
0 побед 4 ничьи 6 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 5 ничьих 7 побед

Второй тайм

40%
60%
0 побед 4 ничьи 6 побед

28 матчей

39.3%
39.3%
21.4%
11 побед 11 ничьих 6 побед

Первый тайм

25%
50%
25%
7 побед 14 ничьих 7 побед

Второй тайм

39.3%
39.3%
21.4%
11 побед 11 ничьих 6 побед

История матчей

ЧЛ
2:3
ЧЛ
5:2
ЧЛ
1:3
ЧЛ
2:0
ЧЛ
4:2
ЧЛ
1:1
ЧЛ
1:1
ЧЛ
0:2
ЧЛ
2:3
ЧЛ
1:4
ЧЛ
1:1
ЧЛ
3:2
ЧЛ
4:0
ЧЛ
2:1
ЧЛ
4:2
ЧЛ
0:0
ЧЛ
1:2
ЧЛ
0:0
ЧЛ
1:0
ЧЛ
1:1
ЧЛ
3:3
ЧЛ
3:1
ЧЛ
2:1
ЧЛ
0:0
ЧЛ
0:0
ЧЛ
1:0
ЧЛ
1:1
ЧЛ
2:2

Бомбардиры внутри турнира

Серветт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Роделен Ронни 1 0.25
Валь Тео 1 0.25
Флюке Патрик 1 (1) 0.25
Стеванович Мирослав 0 0
Бедья Крис 0 0
Винтертур
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Буэсс Роман 1 0.25
Samir Ramizi 1 0.25

Карточки

Серветт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Конья Тимоте 2 0
Клиши Гаэль 1 0
Фрик Джереми 1 0
Дулин Давид 1 0
Бедья Крис 1 0
Оберлин Димитри 1 0
Севрен Йоан 1 0
Антунес Алексис 1 0
Вуйоз Николя 1 0
Винтертур
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Samir Ramizi 3 0
Диаби Сулейман 2 0
Granit Lekaj 2 0
Michael Goncalves 2 0
Родригес Франсиско III 2 0
Буэсс Роман 1 0
Thibault Corbaz 1 0
Камбери Флориан 1 0
Гельми Рой 1 0
Абедини Эрис 1 0
Samuel Ballet 1 0

Голы по времени матча

Забито

2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 0
2 Не забивали 4
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Пропущено

0
3
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 2
0 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Забито

1
2
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 2
3 Не забивали 2
0
0%
2
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Пропущено

1
5
1 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
40%
16-30
1
100%
1
20%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
0
0%
1
20%
76-90

Забито

3
2
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 2
1 Не забивали 2
1
33%
2
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
67%
0
0%
76-90

Пропущено

1
8
1 В 1-м тайме 5
0 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
3
38%
16-30
1
100%
2
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
0
0%
2
25%
76-90

Результаты последних матчей

Серветт
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Сьон - Серветт 0:0 Базель - Серветт 1:1 Серветт - Санкт-Галлен 1:0 Серветт - Вест Хэм 0:2
Анси - Серветт 1:0 Нёвшатель Ксамакс - Серветт 1:5 Лозанна Уши - Серветт 1:2 Сьон - Серветт 1:2 Сьон - Серветт 3:3 Серветт - Базель 0:0 Серветт - Лугано 2:2 Люцерн - Серветт 4:0 Серветт - Санкт-Галлен 0:2 Янг Бойз - Серветт 3:1 Серветт - Грасcхоппер 0:1 Серветт - Цюрих 1:0 Лозанна-Спорт - Серветт 4:1 Серветт - Сьон 2:1 Базель - Серветт 2:0 Грасcхоппер - Серветт 2:4
Винтертур
(20 матчей)
40%
40%
20%
8 побед 8 ничьих 4 поражения
Винтертур - Лугано 1:4 Санкт-Галлен - Винтертур 2:0 Винтертур - Базель 1:1 Винтертур - Брюль 3:0
Альтах - Винтертур 1:1 Винтертур - Шаффхаузен 3:0 Вадуц - Винтертур 1:1 Люцерн - Винтертур 2:1 Кринс - Винтертур 0:5 Винтертур - Нёвшатель Ксамакс 3:1 Виль - Винтертур 1:1 Винтертур - Тун 2:2 Винтертур - Шаффхаузен 1:1 Ивердон - Винтертур 2:2 Винтертур - Вадуц 4:2 Арау - Винтертур 0:3 Винтертур - Стад Лозанна-Уши 2:1 Нёвшатель Ксамакс - Винтертур 0:0 Винтертур - Арау 4:2 Стад Лозанна-Уши - Винтертур 3:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Санкт-Галлен 2:1 4 3 0 1 6 - 2 9
2. Серветт 4 2 2 0 3 - 1 8
3. Янг Бойз 3 2 1 0 8 - 1 7
4. Грасcхоппер 1:2 3 1 1 1 4 - 4 4
5. Сьон 3 1 1 1 3 - 5 4
6. Лугано 3 1 0 2 7 - 6 3
7. Базель 2 0 2 0 2 - 2 2
8. Люцерн 1 0 1 0 0 - 0 1
9. Цюрих 3 0 1 2 0 - 6 1
10. Винтертур 4 0 1 3 2 - 8 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Санкт-Галлен 2:1 2 2 0 0 4 - 0 6
2. Серветт 2 2 0 0 2 - 0 6
3. Янг Бойз 2 1 1 0 5 - 1 4
4. Грасcхоппер 1:2 2 1 0 1 3 - 3 3
5. Цюрих 1 0 1 0 0 - 0 1
6. Базель 1 0 1 0 1 - 1 1
7. Винтертур 2 0 1 1 2 - 5 1
8. Сьон 2 0 1 1 0 - 3 1
9. Люцерн 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Лугано 1 0 0 1 2 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Янг Бойз 1 1 0 0 3 - 0 3
2. Сьон 1 1 0 0 3 - 2 3
3. Лугано 2 1 0 1 5 - 3 3
4. Санкт-Галлен 2:1 2 1 0 1 2 - 2 3
5. Серветт 2 0 2 0 1 - 1 2
6. Люцерн 1 0 1 0 0 - 0 1
7. Грасcхоппер 1:2 1 0 1 0 1 - 1 1
8. Базель 1 0 1 0 1 - 1 1
9. Винтертур 2 0 0 2 0 - 3 0
10. Цюрих 2 0 0 2 0 - 6 0
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    • 50'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Желтая карточка
      38'
      Родригес Франсиско III получил желтую карточку от судьи
    • Желтая карточка
      11'
      Буэсс Роман получил желтую карточку от судьи
    • Желтая карточка
      8'
      Конья Тимоте получил желтую карточку от судьи
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
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