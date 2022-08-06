Стадион: Стад де Женев
0'
8' Желтая карточкаКонья Тимоте
11' Желтая карточкаБуэсс Роман
38' Желтая карточкаРодригес Франсиско
75' Желтая карточкаГельми Рой
80' Желтая карточкаGranit Lekaj
1:0
81' ПенальтиФлюке Патрик
82' Желтая карточкаSamir Ramizi
85' Желтая карточкаКамбери Флориан
86' Желтая карточкаФрик Джереми
90'+5
Ход матча
8'
11'
75'
80'
81'
1:0
82'
85'
86'
Статистика матча
-
2 Удары по воротам 5
-
6 Удары в створ 0
-
6 Угловые 4
-
3 Офсайды 0
-
5 Нарушения правил 12
-
2 Жёлтые карточки 6
-
0 Красные карточки 0
-
56 Владение мячом, % 44
32
Фрик
Джереми
33
Вуйоз
Николя
4
Руй
Стив
19
Севрен
Йоан
28
Дулин
Давид
15
Валь
Тео
25
Шмид
Янник
77
Абедини
Эрис
- Основной состав
-
32 Фрик ДжеремиВратарь
- Защитник
-
33 Вуйоз НиколяЗащитник
-
4 Руй СтивЗащитник
-
19 Севрен ЙоанЗащитник
- Полузащитник
-
28 Дулин ДавидПолузащитник
-
15 Валь ТеоПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
26 Бауэр МорицЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
20 Theo Magnin
-
30 Samba Diba
-
-
Главный тренер: Гейгер Ален
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
25 Шмид ЯнникЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
77 Абедини ЭрисПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
36 Пукай ЙозефВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
16 Арнольд РемоПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Bruno Berner
История личных встреч
Серветт
Винтертур
18 матчей
61.1%
38.9%
11 побед 7 ничьих 0 побед
Первый тайм
38.9%
50%
11.1%
7 побед 9 ничьих 0 побед
Второй тайм
61.1%
38.9%
11 побед 7 ничьих 0 побед
10 матчей
40%
60%
0 побед 4 ничьи 6 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 5 ничьих 7 побед
Второй тайм
40%
60%
0 побед 4 ничьи 6 побед
28 матчей
39.3%
39.3%
21.4%
11 побед 11 ничьих 6 побед
Первый тайм
25%
50%
25%
7 побед 14 ничьих 7 побед
Второй тайм
39.3%
39.3%
21.4%
11 побед 11 ничьих 6 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Серветт
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Роделен Ронни
|1
|0.25
|Валь Тео
|1
|0.25
|Флюке Патрик
|1 (1)
|0.25
|Стеванович Мирослав
|0
|0
|Бедья Крис
|0
|0
Винтертур
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Буэсс Роман
|1
|0.25
|Samir Ramizi
|1
|0.25
Карточки
Серветт
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Конья Тимоте
|2
|0
|Клиши Гаэль
|1
|0
|Фрик Джереми
|1
|0
|Дулин Давид
|1
|0
|Бедья Крис
|1
|0
|Оберлин Димитри
|1
|0
|Севрен Йоан
|1
|0
|Антунес Алексис
|1
|0
|Вуйоз Николя
|1
|0
Винтертур
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Samir Ramizi
|3
|0
|Диаби Сулейман
|2
|0
|Granit Lekaj
|2
|0
|Michael Goncalves
|2
|0
|Родригес Франсиско III
|2
|0
|Буэсс Роман
|1
|0
|Thibault Corbaz
|1
|0
|Камбери Флориан
|1
|0
|Гельми Рой
|1
|0
|Абедини Эрис
|1
|0
|Samuel Ballet
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 0
2 Не забивали 4
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Пропущено
0
3
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 2
0 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Забито
1
2
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 2
3 Не забивали 2
0
0%
2
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90
Пропущено
1
5
1 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
40%
16-30
1
100%
1
20%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
0
0%
1
20%
76-90
Забито
3
2
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 2
1 Не забивали 2
1
33%
2
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
67%
0
0%
76-90
Пропущено
1
8
1 В 1-м тайме 5
0 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
3
38%
16-30
1
100%
2
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
0
0%
2
25%
76-90
Результаты последних матчей
Серветт
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Сьон - Серветт 0:0 Базель - Серветт 1:1 Серветт - Санкт-Галлен 1:0 Серветт - Вест Хэм 0:2
Анси - Серветт 1:0 Нёвшатель Ксамакс - Серветт 1:5 Лозанна Уши - Серветт 1:2 Сьон - Серветт 1:2 Сьон - Серветт 3:3 Серветт - Базель 0:0 Серветт - Лугано 2:2 Люцерн - Серветт 4:0 Серветт - Санкт-Галлен 0:2 Янг Бойз - Серветт 3:1 Серветт - Грасcхоппер 0:1 Серветт - Цюрих 1:0 Лозанна-Спорт - Серветт 4:1 Серветт - Сьон 2:1 Базель - Серветт 2:0 Грасcхоппер - Серветт 2:4
Винтертур
(20 матчей)
40%
40%
20%
8 побед 8 ничьих 4 поражения
Винтертур - Лугано 1:4 Санкт-Галлен - Винтертур 2:0 Винтертур - Базель 1:1 Винтертур - Брюль 3:0
Альтах - Винтертур 1:1 Винтертур - Шаффхаузен 3:0 Вадуц - Винтертур 1:1 Люцерн - Винтертур 2:1 Кринс - Винтертур 0:5 Винтертур - Нёвшатель Ксамакс 3:1 Виль - Винтертур 1:1 Винтертур - Тун 2:2 Винтертур - Шаффхаузен 1:1 Ивердон - Винтертур 2:2 Винтертур - Вадуц 4:2 Арау - Винтертур 0:3 Винтертур - Стад Лозанна-Уши 2:1 Нёвшатель Ксамакс - Винтертур 0:0 Винтертур - Арау 4:2 Стад Лозанна-Уши - Винтертур 3:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Санкт-Галлен
|2:1
|4
|3
|0
|1
|6 - 2
|9
|2.
|Серветт
|4
|2
|2
|0
|3 - 1
|8
|3.
|Янг Бойз
|3
|2
|1
|0
|8 - 1
|7
|4.
|Грасcхоппер
|1:2
|3
|1
|1
|1
|4 - 4
|4
|5.
|Сьон
|3
|1
|1
|1
|3 - 5
|4
|6.
|Лугано
|3
|1
|0
|2
|7 - 6
|3
|7.
|Базель
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
|8.
|Люцерн
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|9.
|Цюрих
|3
|0
|1
|2
|0 - 6
|1
|10.
|Винтертур
|4
|0
|1
|3
|2 - 8
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Санкт-Галлен
|2:1
|2
|2
|0
|0
|4 - 0
|6
|2.
|Серветт
|2
|2
|0
|0
|2 - 0
|6
|3.
|Янг Бойз
|2
|1
|1
|0
|5 - 1
|4
|4.
|Грасcхоппер
|1:2
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|5.
|Цюрих
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|6.
|Базель
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|7.
|Винтертур
|2
|0
|1
|1
|2 - 5
|1
|8.
|Сьон
|2
|0
|1
|1
|0 - 3
|1
|9.
|Люцерн
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|Лугано
|1
|0
|0
|1
|2 - 3
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Янг Бойз
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|2.
|Сьон
|1
|1
|0
|0
|3 - 2
|3
|3.
|Лугано
|2
|1
|0
|1
|5 - 3
|3
|4.
|Санкт-Галлен
|2:1
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|5.
|Серветт
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|6.
|Люцерн
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|7.
|Грасcхоппер
|1:2
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|8.
|Базель
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|9.
|Винтертур
|2
|0
|0
|2
|0 - 3
|0
|10.
|Цюрих
|2
|0
|0
|2
|0 - 6
|0
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