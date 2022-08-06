Стадион: Гудисон Парк
13
Мина
Йерри
22
Годфри
Бен
17
Айуоби
Алекс
11
Грэй
Демарай
16
Менди
Эдуар
21
Чилуэлл
Бен
19
Маунт
Мэйсон
29
Хаверц
Кай
- Основной состав
- Вратарь
-
13 Мина ЙерриЗащитник
-
22 Годфри БенЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
17 Айуоби АлексПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Грэй ДемарайНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Алли ДелеНападающий
-
-
-
Главный тренер: Лэмпард Фрэнк
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
-
16 Менди ЭдуарВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
24 Джеймс РисЗащитник
-
21 Чилуэлл БенЗащитник
- Полузащитник
-
5 ЖоржиньоПолузащитник
-
19 Маунт МэйсонПолузащитник
- Полузащитник
-
29 Хаверц КайНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
14 Чалоба ТревоЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Зиеш ХакимПолузащитник
-
18 Броя АрмандоНападающий
-
Главный тренер: Тухель Томас
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Под вопросом
История личных встреч
Эвертон
Челси
14 матчей
78.6%
21.4%
7.105427357601E-15%
11 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
35.7%
78.6%
5 побед 11 ничьих 0 побед
Второй тайм
64.3%
50%
9 побед 7 ничьих 0 побед
24 матча
29.2%
70.8%
0 побед 7 ничьих 17 побед
Первый тайм
45.8%
54.2%
0 побед 11 ничьих 11 побед
Второй тайм
45.8%
54.2%
0 побед 11 ничьих 11 побед
38 матчей
28.9%
26.3%
44.8%
11 побед 10 ничьих 17 побед
Первый тайм
13.2%
57.9%
28.9%
5 побед 22 ничьи 11 побед
Второй тайм
23.7%
47.4%
28.9%
9 побед 18 ничьих 11 побед
История матчей
Результаты последних матчей
Эвертон
(20 матчей)
40%
10%
50%
8 побед 2 ничьи 10 поражений
Эвертон - Динамо Киев 3:0 Блэкпул - Эвертон 2:4 Миннесота Юнайтед - Эвертон 4:0 Арсенал - Эвертон 2:0
Арсенал - Эвертон 5:1 Эвертон - Кристал Пэлас 3:2 Эвертон - Брентфорд 2:3 Уотфорд - Эвертон 0:0 Лестер - Эвертон 1:2 Эвертон - Челси 1:0 Ливерпуль - Эвертон 2:0 Эвертон - Лестер 1:1 Эвертон - Манчестер Юнайтед 1:0 Бёрнли - Эвертон 3:2 Вест Хэм - Эвертон 2:1 Кристал Пэлас - Эвертон 4:0 Эвертон - Ньюкасл 1:0 Эвертон - Вулверхэмптон 0:1 Тоттенхэм - Эвертон 5:0 Эвертон - Борэм Вуд 2:0
Челси
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Удинезе - Челси 0:2 Удинезе - Челси 1:3 Арсенал - Челси 4:0 Шарлотт - Челси 2:1
Америка Мехико - Челси 1:2 Челси - Уотфорд 2:1 Челси - Лестер 1:1 Челси - Ливерпуль 0:0 Лидс - Челси 0:3 Челси - Вулверхэмптон 2:2 Эвертон - Челси 1:0 Манчестер Юнайтед - Челси 1:1 Челси - Вест Хэм 1:0 Челси - Арсенал 2:4 Челси - Кристал Пэлас 2:0 Реал Мадрид - Челси 2:3 Саутгемптон - Челси 0:6 Челси - Реал Мадрид 1:3 Челси - Брентфорд 1:4 Мидлсбро - Челси 0:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Тоттенхэм
|1
|1
|0
|0
|4 - 1
|3
|2.
|Борнмут
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|3.
|Арсенал
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|4.
|Ньюкасл
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|5.
|Лидс
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|6.
|Ливерпуль
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|7.
|Фулхэм
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|8.
|Брентфорд
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|Лестер
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|Манчестер Сити
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Вест Хэм
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|Брайтон
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|Челси
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|Эвертон
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|Манчестер Юнайтед
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|16.
|Вулверхэмптон
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|17.
|Астон Вилла
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|18.
|Ноттингем Форест
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|19.
|Кристал Пэлас
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|20.
|Саутгемптон
|1
|0
|0
|1
|1 - 4
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Тоттенхэм
|1
|1
|0
|0
|4 - 1
|3
|2.
|Ньюкасл
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|3.
|Борнмут
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|4.
|Лидс
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|5.
|Фулхэм
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|6.
|Арсенал
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|7.
|Ливерпуль
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|Брентфорд
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|Лестер
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|Манчестер Сити
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Вест Хэм
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|Челси
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|Эвертон
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|Манчестер Юнайтед
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|Вулверхэмптон
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|16.
|Астон Вилла
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|17.
|Ноттингем Форест
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|18.
|Брайтон
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|19.
|Саутгемптон
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|20.
|Кристал Пэлас
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Арсенал
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|2.
|Ливерпуль
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|3.
|Вест Хэм
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|Ньюкасл
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|5.
|Лидс
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|6.
|Фулхэм
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|7.
|Брентфорд
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|Лестер
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|Манчестер Сити
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|Борнмут
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Тоттенхэм
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|Челси
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|Эвертон
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|Манчестер Юнайтед
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|Кристал Пэлас
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|16.
|Брайтон
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|17.
|Вулверхэмптон
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|18.
|Астон Вилла
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|19.
|Ноттингем Форест
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|20.
|Саутгемптон
|1
|0
|0
|1
|1 - 4
|0
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
- — Вылет в Чемпионшип
Прогнозы на матч Эвертон - Челси
Исход игры
Эвертон
4.5% (6)
Ничья
16.7% (22)
Челси
78.8% (104)
Тотал 2.5
Больше
60.17% (71)
Меньше
39.83% (47)
Обе команды забьют
Да
75.42% (89)
Нет
24.58% (29)
Популярный счёт
1:2 Челси
44.7% (59)
1:1 Ничья
15.2% (20)
0:1 Челси
12.9% (17)
0:2 Челси
6.1% (8)
1:3 Челси
4.5% (6)
1:0 Эвертон
1.5% (2)
0:3 Челси
1.5% (2)
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