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Англия: Премьер-лига

2022-2023

Стадион:
Эвертон
 
Позже
Челси
Прогнозы 133
Эвертон 4.5% (6)
X 16.5% (22)
Челси 78.9% (105)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Эвертон
Ничья
Челси
7.00
4.25
4.15
Все Коэффициенты
Новости
1
Пикфорд
Джордан
13
Мина
Йерри
22
Годфри
Бен
2
Тарковски
Джеймс
3
Паттерсон
Нэйтан
19
Миколенко
Виталий
16
Дукуре
Абдулай
17
Айуоби
Алекс
10
Гордон
Энтони
7
Макнил
Дуайт
11
Грэй
Демарай
16
Менди
Эдуар
28
Аспиликуэта
Сесар
6
Силва
Тьяго
26
Кулибали
Калиду
24
Джеймс
Рис
II
21
Чилуэлл
Бен
7
Канте
Н'Голо
5
Жоржиньо
II
19
Маунт
Мэйсон
17
Стерлинг
Рахим
29
Хаверц
Кай
Эвертон
3-4-2-1
Челси
3-4-2-1

История личных встреч

Эвертон
Челси

14 матчей

78.6%
21.4%
7.105427357601E-15%
11 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

35.7%
78.6%
5 побед 11 ничьих 0 побед

Второй тайм

64.3%
50%
9 побед 7 ничьих 0 побед

24 матча

29.2%
70.8%
0 побед 7 ничьих 17 побед

Первый тайм

45.8%
54.2%
0 побед 11 ничьих 11 побед

Второй тайм

45.8%
54.2%
0 побед 11 ничьих 11 побед

38 матчей

28.9%
26.3%
44.8%
11 побед 10 ничьих 17 побед

Первый тайм

13.2%
57.9%
28.9%
5 побед 22 ничьи 11 побед

Второй тайм

23.7%
47.4%
28.9%
9 побед 18 ничьих 11 побед

История матчей

ПЛ
1:0
ПЛ
1:1
ПЛ
2:0
ПЛ
1:0
ПЛ
4:0
ПЛ
3:1
ПЛ
2:0
ПЛ
0:0
ПЛ
0:0
КЛ
2:1
ПЛ
2:0
ПЛ
0:3
ПЛ
5:0
К
2:0
ПЛ
3:3
ПЛ
3:1
ПЛ
1:0
ПЛ
3:6
ПЛ
1:0
ПЛ
1:0
ПЛ
2:1
ПЛ
1:2
ПЛ
2:0
КC
1:2
ПЛ
3:1
ПЛ
1:0
К
1:1
К
1:1
ПЛ
1:1
ПЛ
2:1
ПЛ
3:3
К
2:1
ПЛ
0:0
ПЛ
0:0
ПЛ
0:1
КC
0:1
КC
2:1
ПЛ
1:1

Результаты последних матчей

Эвертон
(20 матчей)
40%
10%
50%
8 побед 2 ничьи 10 поражений
Эвертон - Динамо Киев 3:0 Блэкпул - Эвертон 2:4 Миннесота Юнайтед - Эвертон 4:0 Арсенал - Эвертон 2:0
Арсенал - Эвертон 5:1 Эвертон - Кристал Пэлас 3:2 Эвертон - Брентфорд 2:3 Уотфорд - Эвертон 0:0 Лестер - Эвертон 1:2 Эвертон - Челси 1:0 Ливерпуль - Эвертон 2:0 Эвертон - Лестер 1:1 Эвертон - Манчестер Юнайтед 1:0 Бёрнли - Эвертон 3:2 Вест Хэм - Эвертон 2:1 Кристал Пэлас - Эвертон 4:0 Эвертон - Ньюкасл 1:0 Эвертон - Вулверхэмптон 0:1 Тоттенхэм - Эвертон 5:0 Эвертон - Борэм Вуд 2:0
Челси
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Удинезе - Челси 0:2 Удинезе - Челси 1:3 Арсенал - Челси 4:0 Шарлотт - Челси 2:1
Америка Мехико - Челси 1:2 Челси - Уотфорд 2:1 Челси - Лестер 1:1 Челси - Ливерпуль 0:0 Лидс - Челси 0:3 Челси - Вулверхэмптон 2:2 Эвертон - Челси 1:0 Манчестер Юнайтед - Челси 1:1 Челси - Вест Хэм 1:0 Челси - Арсенал 2:4 Челси - Кристал Пэлас 2:0 Реал Мадрид - Челси 2:3 Саутгемптон - Челси 0:6 Челси - Реал Мадрид 1:3 Челси - Брентфорд 1:4 Мидлсбро - Челси 0:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Тоттенхэм 1 1 0 0 4 - 1 3
2. Борнмут 1 1 0 0 2 - 0 3
3. Арсенал 1 1 0 0 2 - 0 3
4. Ньюкасл 1 1 0 0 2 - 0 3
5. Лидс 1 1 0 0 2 - 1 3
6. Ливерпуль 1 0 1 0 2 - 2 1
7. Фулхэм 1 0 1 0 2 - 2 1
8. Брентфорд 0 0 0 0 0 - 0 0
9. Лестер 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Манчестер Сити 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Вест Хэм 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Брайтон 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Челси 0 0 0 0 0 - 0 0
14. Эвертон 0 0 0 0 0 - 0 0
15. Манчестер Юнайтед 0 0 0 0 0 - 0 0
16. Вулверхэмптон 1 0 0 1 1 - 2 0
17. Астон Вилла 1 0 0 1 0 - 2 0
18. Ноттингем Форест 1 0 0 1 0 - 2 0
19. Кристал Пэлас 1 0 0 1 0 - 2 0
20. Саутгемптон 1 0 0 1 1 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Тоттенхэм 1 1 0 0 4 - 1 3
2. Ньюкасл 1 1 0 0 2 - 0 3
3. Борнмут 1 1 0 0 2 - 0 3
4. Лидс 1 1 0 0 2 - 1 3
5. Фулхэм 1 0 1 0 2 - 2 1
6. Арсенал 0 0 0 0 0 - 0 0
7. Ливерпуль 0 0 0 0 0 - 0 0
8. Брентфорд 0 0 0 0 0 - 0 0
9. Лестер 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Манчестер Сити 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Вест Хэм 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Челси 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Эвертон 0 0 0 0 0 - 0 0
14. Манчестер Юнайтед 0 0 0 0 0 - 0 0
15. Вулверхэмптон 0 0 0 0 0 - 0 0
16. Астон Вилла 0 0 0 0 0 - 0 0
17. Ноттингем Форест 0 0 0 0 0 - 0 0
18. Брайтон 0 0 0 0 0 - 0 0
19. Саутгемптон 0 0 0 0 0 - 0 0
20. Кристал Пэлас 1 0 0 1 0 - 2 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Арсенал 1 1 0 0 2 - 0 3
2. Ливерпуль 1 0 1 0 2 - 2 1
3. Вест Хэм 0 0 0 0 0 - 0 0
4. Ньюкасл 0 0 0 0 0 - 0 0
5. Лидс 0 0 0 0 0 - 0 0
6. Фулхэм 0 0 0 0 0 - 0 0
7. Брентфорд 0 0 0 0 0 - 0 0
8. Лестер 0 0 0 0 0 - 0 0
9. Манчестер Сити 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Борнмут 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Тоттенхэм 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Челси 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Эвертон 0 0 0 0 0 - 0 0
14. Манчестер Юнайтед 0 0 0 0 0 - 0 0
15. Кристал Пэлас 0 0 0 0 0 - 0 0
16. Брайтон 0 0 0 0 0 - 0 0
17. Вулверхэмптон 1 0 0 1 1 - 2 0
18. Астон Вилла 1 0 0 1 0 - 2 0
19. Ноттингем Форест 1 0 0 1 0 - 2 0
20. Саутгемптон 1 0 0 1 1 - 4 0
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  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Вылет в Чемпионшип
  • До матча
  • Рады приветствовать всех любителей футбола! Вашему вниманию предлагается прямая текстовая трансляция матча "Эвертон" - "Челси", которую проведу я - Кирилл Дудник. 
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Эвертон - Челси от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 6 августа 2022, осталось 20 минут.

    Главный судья: Поусон Крейг

    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

Прогнозы 133
Эвертон 4.5% (6)
X 16.5% (22)
Челси 78.9% (105)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Эвертон
Ничья
Челси
7.00
4.25
4.15
Все Коэффициенты
Новости
Где смотреть матч Эвертон - Челси онлайн

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Прогнозы на матч Эвертон - Челси

Исход игры
Эвертон
4.5% (6)
Ничья
16.7% (22)
Челси
78.8% (104)
Тотал 2.5
Больше
60.17% (71)
Меньше
39.83% (47)
Обе команды забьют
Да
75.42% (89)
Нет
24.58% (29)
Популярный счёт
1:2 Челси
44.7% (59)
1:1 Ничья
15.2% (20)
0:1 Челси
12.9% (17)
0:2 Челси
6.1% (8)
1:3 Челси
4.5% (6)
1:0 Эвертон
1.5% (2)
0:3 Челси
1.5% (2)
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