Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Второй тайм начался

Игра остановлена. Игроки толкают друг друга и ссорятся, рефери должен предпринять что-нибудь.

Кензо Гудмийн создает голевую возможность для своего партнера по команде.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Хорошую попытку сделал Ремко Балк. Удар в створ, но вратарь начеку

Redouan El Yaakoubi выиграл воздушное противоборство у Ремко Балк.

Игра остановлена. Игроки толкают друг друга и ссорятся, рефери должен предпринять что-нибудь.

Ремко Балк пробует нанести удар издали, но Stijn van Gassel держит все под контролем

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

Первый тайм

48' Команда Эксельсиор играла лучше в этом тайме.

48' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

46' Эксельсиор вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)

45' ГОЛ ЗАСЧИТАН! - После просмотра видео, судья решил, что гол Эксельсиор будет все-таки засчитан.

45' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет просмотр VAR, решается судьба гола.

45' Г О О О О Л - Бас Юлиан первый реагирует на отскок и посылает его в ворота левой ногой!

44' Виржиния Жоау плохо исполнил, что привело к голу для соперника.

44' Хореман Сибе пробует нанести удар издали, но Жоао Вирджиния держит все под контролем

44' Эксельсиор идет вперед с потенциально опасной атакой.

44' Кензо Гудмийн создает голевую возможность для своего партнера по команде.

43' Удар от ворот произведет Эксельсиор

43' Маулун Робин из команды Камбюр наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел чуууть мимо ворот. К сожалению, мимо!

43' Худемакерс Меес создает голевую возможность для своего партнера по команде.

42' Камбюр вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

41' Удар от ворот произведет Эксельсиор

41' Якобс Ями из команды Камбюр наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.

40' Эйгенрам Йосуа навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

40' Матч прошел в медленном темпе, никто из соперников не владел инициативой

40' Бас Юлиан создает голевую возможность для своего партнера по команде.

39' Эксельсиор вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

37' Удар от ворот произведет Эксельсиор

37' Redouan El Yaakoubi успешно блокирует удар.

37' Маулун Робин из команды Камбюр своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

37' Nathan Tjoe-A-On из команды Эксельсиор перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

36' Redouan El Yaakoubi ослабляет давление, выбив мяч.

36' Паулиссен Митчелл создает голевую возможность для своего партнера по команде.

33' Удар от ворот произведет Эксельсиор

33' Худемакерс Меес из команды Камбюр наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.

33' Кензо Гудмийн из команды Эксельсиор в офсайде

33' Бангура Алекс создает голевую возможность для своего партнера по команде.

31' Эксельсиор вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

30' Матч прошел в медленном темпе, никто из соперников не владел инициативой

30' Маулун Робин из команды Камбюр своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

29' Камбюр вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

29' Эксельсиор вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

27' Маулун Робин навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

26' Удар от ворот произведет Эксельсиор

26' Якобс Ями оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

26' Бангура Алекс из команды Камбюр своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

25' Камбюр вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

25' Камбюр вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

24' Матч прошел в медленном темпе, никто из соперников не владел инициативой

23' Удар от ворот произведет Эксельсиор

23' Redouan El Yaakoubi успешно блокирует удар.

23' Redouan El Yaakoubi ослабляет давление, выбив мяч.

21' Эксельсиор вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

20' Игра в одни ворота сейчас. Камбюр доминирует и владеет мячом

20' Удар от ворот произведет Эксельсиор

19' Худемакерс Меес из команды Камбюр наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.

19' Якобс Ями создает голевую возможность для своего партнера по команде.

19' Камбюр вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

18' Эксельсиор вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

18' Nathan Tjoe-A-On выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

17' Эксельсиор вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

16' Удар от ворот произведет Эксельсиор

13' Хорошую попытку сделал Паулиссен Митчелл . Удар в створ, но вратарь начеку

13' Худемакерс Меес создает голевую возможность для своего партнера по команде.

12' Эксельсиор вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

11' Команда Эксельсиор забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?

10' Г О О О О Л - Азаркан Маруан забивает с левой ноги!

10' Дриауех Каухайб создает голевую возможность для своего партнера по команде.

10' Азаркан Маруан создает голевую возможность для своего партнера по команде.

10' Худемакерс Меес навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

9' Камбюр вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

6' Камбюр вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

6' Эксельсиор вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

5' Эксельсиор вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

5' Эксельсиор вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

5' Эксельсиор вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

4' Redouan El Yaakoubi из команды Эксельсиор перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

4' Redouan El Yaakoubi из команды Эксельсиор перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

3' Виржиния Жоау взял и забрал мяч на выходе

2' Эксельсиор вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

2' Эксельсиор вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

1' Камбюр вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

1' Эксельсиор вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

1' Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть

1' Идеальный солнечный день для футбола

1' Эксельсиор начинает с центра поля