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  4. Эредивизие 2022-2023

Голландия: Эредивизие

2022-2023

Стадион: Зрители: 9671
Камбюр
0:2
Конец матча
Эксельсиор
0'
0:1
10' Гол
Азаркан Маруан
0:2
45' Гол
Бас Юлиан
48' Желтая карточка
Шмидт Доке
48' Желтая карточка
Дриауех Каухайб
68' Желтая карточка
Хореман Сибе
90'+5

Ход матча

10'
0:1
Азаркан Маруан
(Дриауех Каухайб)
45'
0:2
Бас Юлиан
46'
Remco Balk
Паулиссен Митчелл
 
48'
Шмидт Доке
 
48'
 
Дриауех Каухайб
58'
Бергсма Леон
Floris Smand
 
58'
Самбисса Давид
Milan Smit
 
65'
 
Аюб Яссин
Гаудмейн Кензо
65'
 
Сеймор Серано
Азаркан Маруан
65'
 
Raphael Eyongo
Хархаух Реда
68'
 
Хореман Сибе
70'
Tom Boere
Шмидт Доке
 
77'
Брей Майкл
Якобс Ями
 
80'
 
Маркело Натангело
Бас Юлиан
88'
 
Донкор Джеки
Дриауех Каухайб

Статистика матча

  • 0 Голы 2
  • 14 Удары по воротам 1
  • 10 Удары в створ 4
  • 10 Угловые 2
  • 2 Офсайды 1
  • 10 Нарушения правил 3
  • 1 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 72 Владение мячом, % 28

Владение мячом

1
Виржиния
Жоау
5
Шмидт
Доке
15
Тол
Марко
33
Floris
Smand
16
Бангура
Алекс
8
Якобс
Ями
6
Худемакерс
Меес
20
Маулун
Робин
39
Milan
Smit
28
Робертс
Улдрикис
10
Паулиссен
Митчелл
1
Ван
Гассел
Стейн
2
Хореман
Сибе
16
Ньивпорт
Свен
4
Эль-Яакуби
Редуан
28
Чу-А-Он
Натан
10
Азаркан
Маруан
6
Эйгенрам
Йосуа
33
Бас
Юлиан
14
Дриауех
Каухайб
9
Хархаух
Реда
8
Гаудмейн
Кензо
Камбюр
4-3-3
Эксельсиор
4-4-2

История личных встреч

Камбюр
Эксельсиор

9 матчей

77.8%
22.2%
3.5527136788005E-15%
7 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

55.6%
55.6%
5 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

77.8%
22.2%
3.5527136788005E-15%
7 побед 2 ничьи 0 побед

6 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы

Первый тайм

16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 4 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 3 ничьи 3 победы

15 матчей

46.7%
26.7%
26.6%
7 побед 4 ничьи 4 победы

Первый тайм

33.3%
40%
26.7%
5 побед 6 ничьих 4 победы

Второй тайм

46.7%
33.3%
20%
7 побед 5 ничьих 3 победы

История матчей

ПД
7:2
ПД
0:1
ПД
1:3
ПД
4:0
Э
0:2
Э
1:4
Э
1:1
Э
1:1
ПД
0:2
ПД
3:2
ВД(GD
3:0
ВД(GD
1:2
ВД(GD
1:1
ВД(GD
0:0
К
1:2

Бомбардиры внутри турнира

Камбюр
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Эксельсиор
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Азаркан Маруан 1 1
Бас Юлиан 1 1
Дриауех Каухайб 0 0

Карточки

Камбюр
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Шмидт Доке 1 0
Эксельсиор
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хореман Сибе 1 0
Дриауех Каухайб 1 0

Голы по времени матча

Забито

0
2
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
0
2 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

0
2
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
0
2 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Камбюр
(20 матчей)
15%
25%
60%
3 победы 5 ничьих 12 поражений
Ваалвейк - Камбюр 1:1 ПЕК Зволле - Камбюр 3:1 Камбюр - Телстар 2:1 Магдебург - Камбюр 4:2
Камбюр - Меппен 2:2 Гронинген - Камбюр 2:3 Камбюр - Виллем II 1:1 Камбюр - Ваалвейк 1:1 Херенвен - Камбюр 3:3 Камбюр - ПСВ 1:2 Витесс - Камбюр 1:0 Камбюр - НЕК Неймеген 1:2 Гоу Эхед Иглс - Камбюр 3:0 Камбюр - Аякс 2:3 Твенте - Камбюр 1:0 Камбюр - Фортуна Ситтард 2:1 Фейеноорд - Камбюр 3:1 Камбюр - ПЕК Зволле 3:4 Утрехт - Камбюр 3:2 Камбюр - Хераклес 0:1
Эксельсиор
(20 матчей)
40%
40%
20%
8 побед 8 ничьих 4 поражения
Херенвен - Эксельсиор 3:1 Хераклес - Эксельсиор 2:1 Эксельсиор - Дордрехт 3:2 НАК Бреда - Эксельсиор 1:1
АДО Ден Хааг - Эксельсиор 4:4 Эксельсиор - АДО Ден Хааг 1:1 Хераклес - Эксельсиор 1:3 Эксельсиор - Хераклес 3:0 Рода - Эксельсиор 0:2 Эксельсиор - Рода 2:2 Эксельсиор - НАК Бреда 2:2 ВВВ-Венло - Эксельсиор 2:2 Эксельсиор - АЗ-2 Алкмаар 3:3 Маастрихт - Эксельсиор 1:1 Эксельсиор - Телстар 1:4 Алмере Сити - Эксельсиор 3:0 Эксельсиор - Хелмонд Спорт 3:0 Осс - Эксельсиор 1:1 Волендам - Эксельсиор 2:5 Эксельсиор - Ден Босх 4:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСВ 3:0 1 1 0 0 3 - 0 3
2. Эксельсиор 1 1 0 0 2 - 0 3
3. Аякс 1 1 0 0 3 - 2 3
4. Утрехт 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
5. Ваалвейк 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
6. Спарта Роттердам 1 0 1 0 0 - 0 1
7. Херенвен 1 0 1 0 0 - 0 1
8. Гоу Эхед Иглс 0 0 0 0 0 - 0 0
9. АЗ Алкмаар 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Твенте 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Витесс 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Фейеноорд 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Волендам 0 0 0 0 0 - 0 0
14. Гронинген 0 0 0 0 0 - 0 0
15. НЕК Неймеген 0 0 0 0 0 - 0 0
16. Фортуна Ситтард 1 0 0 1 2 - 3 0
17. Камбюр 1 0 0 1 0 - 2 0
18. Эммен 0:3 1 0 0 1 0 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСВ 3:0 1 1 0 0 3 - 0 3
2. Ваалвейк 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
3. Херенвен 1 0 1 0 0 - 0 1
4. Аякс 0 0 0 0 0 - 0 0
5. Утрехт 0:0 0 0 0 0 0 - 0 0
6. Спарта Роттердам 0 0 0 0 0 - 0 0
7. Гоу Эхед Иглс 0 0 0 0 0 - 0 0
8. АЗ Алкмаар 0 0 0 0 0 - 0 0
9. Эксельсиор 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Твенте 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Фейеноорд 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Волендам 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Гронинген 0 0 0 0 0 - 0 0
14. НЕК Неймеген 0 0 0 0 0 - 0 0
15. Витесс 0 0 0 0 0 - 0 0
16. Эммен 0:3 0 0 0 0 0 - 0 0
17. Фортуна Ситтард 1 0 0 1 2 - 3 0
18. Камбюр 1 0 0 1 0 - 2 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Эксельсиор 1 1 0 0 2 - 0 3
2. Аякс 1 1 0 0 3 - 2 3
3. Утрехт 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
4. Спарта Роттердам 1 0 1 0 0 - 0 1
5. Твенте 0 0 0 0 0 - 0 0
6. Ваалвейк 0:0 0 0 0 0 0 - 0 0
7. Херенвен 0 0 0 0 0 - 0 0
8. Гоу Эхед Иглс 0 0 0 0 0 - 0 0
9. АЗ Алкмаар 0 0 0 0 0 - 0 0
10. ПСВ 3:0 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Фейеноорд 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Волендам 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Гронинген 0 0 0 0 0 - 0 0
14. НЕК Неймеген 0 0 0 0 0 - 0 0
15. Фортуна Ситтард 0 0 0 0 0 - 0 0
16. Камбюр 0 0 0 0 0 - 0 0
17. Витесс 0 0 0 0 0 - 0 0
18. Эммен 0:3 1 0 0 1 0 - 3 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в плей-офф за право попасть в квалификацию Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Эредивизие
  • — Вылет в Первый дивизион
  • Второй тайм
  • 95'
    Сегодняшная посещаемость составляет 9671 болельщиков
  • 95'
    Ван Гассел Стейн из команды Эксельсиор сыграл отлично и претендует на звание лучшего игрока матча
  • 95'
    Камбюр владели мячом большую часть игры, но все равно проиграли.
  • Свисток
    95'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 95'
    Контроль мяча: Камбюр: 72%, Эксельсиор: 28%.
  • Угловой
    94'
    Самбисса Давид навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
  • 94'
    Redouan El Yaakoubi выиграл воздушное противоборство у Робертс Улдрикис.
  • 94'
    Redouan El Yaakoubi из команды Эксельсиор перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
  • 94'
    Ньивпорт Свен из команды Эксельсиор перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
  • 94'
    Камбюр пытается что-то создать.
  • 94'
    Камбюр контролирует мяч.
  • 93'
    Камбюр пытается что-то создать.
  • 93'
    Камбюр контролирует мяч.
  • 93'
    Маулун Робин пробует нанести удар издали, но Stijn van Gassel держит все под контролем
  • 93'
    Робертс Улдрикис создает голевую возможность для своего партнера по команде.
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    • 93'
      Бангура Алекс из команды Камбюр своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 93'
      Камбюр пытается что-то создать.
    • 92'
      Камбюр пытается что-то создать.
    • 92'
      Redouan El Yaakoubi из команды Эксельсиор перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 92'
      Nathan Tjoe-A-On выиграл воздушное противоборство у Самбисса Давид.
    • 91'
      Камбюр контролирует мяч.
    • 91'
      Тол Марко ослабляет давление, выбив мяч.
    • 91'
      Донкор Джеки создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 91'
      Эксельсиор начинает контратаку
    • 91'
      Брей Майкл выиграл воздушное противоборство у Nathan Tjoe-A-On.
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Cambuur Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Где смотреть матч Камбюр 0:2 Эксельсиор онлайн

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