Стадион: Камбюр Зрители: 9671
0:2
Конец матча
0'
0:1
10' ГолАзаркан Маруан
0:2
45' ГолБас Юлиан
48' Желтая карточкаШмидт Доке
48' Желтая карточкаДриауех Каухайб
68' Желтая карточкаХореман Сибе
90'+5
Ход матча
10'
45'
0:2
48'
48'
68'
70'
77'
Статистика матча
-
0 Голы 2
-
14 Удары по воротам 1
-
10 Удары в створ 4
-
10 Угловые 2
-
2 Офсайды 1
-
10 Нарушения правил 3
-
1 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
72 Владение мячом, % 28
Владение мячом
15
Тол
Марко
33
Floris
Smand
20
Маулун
Робин
39
Milan
Smit
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
15 Тол МаркоЗащитник
-
33 Floris SmandЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Маулун РобинПолузащитник
-
39 Milan SmitНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
12 Руйтер РобинВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
14 Брей МайклНападающий
- Нападающий
-
19 Хендрикс СэмНападающий
-
27 Sekou Sylla
-
30 Remco Balk
-
Главный тренер: Де Йонг Хенк
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
33 Бас ЮлианПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
21 Аюб ЯссинПолузащитник
-
11 Донкор ДжекиНападающий
-
-
-
Главный тренер: Дейкхёйзен Маринюс
- Травмы и дисквалификации
- Дисквалифицирован
- Под вопросом
История личных встреч
Камбюр
Эксельсиор
9 матчей
77.8%
22.2%
3.5527136788005E-15%
7 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
55.6%
55.6%
5 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
77.8%
22.2%
3.5527136788005E-15%
7 побед 2 ничьи 0 побед
6 матчей
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы
Первый тайм
16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 4 победы
Второй тайм
50%
50%
0 побед 3 ничьи 3 победы
15 матчей
46.7%
26.7%
26.6%
7 побед 4 ничьи 4 победы
Первый тайм
33.3%
40%
26.7%
5 побед 6 ничьих 4 победы
Второй тайм
46.7%
33.3%
20%
7 побед 5 ничьих 3 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Камбюр
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
Эксельсиор
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Азаркан Маруан
|1
|1
|Бас Юлиан
|1
|1
|Дриауех Каухайб
|0
|0
Карточки
Камбюр
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Шмидт Доке
|1
|0
Эксельсиор
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Хореман Сибе
|1
|0
|Дриауех Каухайб
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
0
2
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
2
0
2 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
0
2
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
2
0
2 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Камбюр
(20 матчей)
15%
25%
60%
3 победы 5 ничьих 12 поражений
Ваалвейк - Камбюр 1:1 ПЕК Зволле - Камбюр 3:1 Камбюр - Телстар 2:1 Магдебург - Камбюр 4:2
Камбюр - Меппен 2:2 Гронинген - Камбюр 2:3 Камбюр - Виллем II 1:1 Камбюр - Ваалвейк 1:1 Херенвен - Камбюр 3:3 Камбюр - ПСВ 1:2 Витесс - Камбюр 1:0 Камбюр - НЕК Неймеген 1:2 Гоу Эхед Иглс - Камбюр 3:0 Камбюр - Аякс 2:3 Твенте - Камбюр 1:0 Камбюр - Фортуна Ситтард 2:1 Фейеноорд - Камбюр 3:1 Камбюр - ПЕК Зволле 3:4 Утрехт - Камбюр 3:2 Камбюр - Хераклес 0:1
Эксельсиор
(20 матчей)
40%
40%
20%
8 побед 8 ничьих 4 поражения
Херенвен - Эксельсиор 3:1 Хераклес - Эксельсиор 2:1 Эксельсиор - Дордрехт 3:2 НАК Бреда - Эксельсиор 1:1
АДО Ден Хааг - Эксельсиор 4:4 Эксельсиор - АДО Ден Хааг 1:1 Хераклес - Эксельсиор 1:3 Эксельсиор - Хераклес 3:0 Рода - Эксельсиор 0:2 Эксельсиор - Рода 2:2 Эксельсиор - НАК Бреда 2:2 ВВВ-Венло - Эксельсиор 2:2 Эксельсиор - АЗ-2 Алкмаар 3:3 Маастрихт - Эксельсиор 1:1 Эксельсиор - Телстар 1:4 Алмере Сити - Эксельсиор 3:0 Эксельсиор - Хелмонд Спорт 3:0 Осс - Эксельсиор 1:1 Волендам - Эксельсиор 2:5 Эксельсиор - Ден Босх 4:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСВ
|3:0
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|2.
|Эксельсиор
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|3.
|Аякс
|1
|1
|0
|0
|3 - 2
|3
|4.
|Утрехт
|0:0
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|5.
|Ваалвейк
|0:0
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|6.
|Спарта Роттердам
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|7.
|Херенвен
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|8.
|Гоу Эхед Иглс
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|АЗ Алкмаар
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|Твенте
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Витесс
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|Фейеноорд
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|Волендам
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|Гронинген
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|НЕК Неймеген
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|16.
|Фортуна Ситтард
|1
|0
|0
|1
|2 - 3
|0
|17.
|Камбюр
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|18.
|Эммен
|0:3
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСВ
|3:0
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|2.
|Ваалвейк
|0:0
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|3.
|Херенвен
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|4.
|Аякс
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|5.
|Утрехт
|0:0
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|6.
|Спарта Роттердам
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|7.
|Гоу Эхед Иглс
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|АЗ Алкмаар
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|Эксельсиор
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|Твенте
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Фейеноорд
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|Волендам
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|Гронинген
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|НЕК Неймеген
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|Витесс
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|16.
|Эммен
|0:3
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|17.
|Фортуна Ситтард
|1
|0
|0
|1
|2 - 3
|0
|18.
|Камбюр
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Эксельсиор
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|2.
|Аякс
|1
|1
|0
|0
|3 - 2
|3
|3.
|Утрехт
|0:0
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|4.
|Спарта Роттердам
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|5.
|Твенте
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|6.
|Ваалвейк
|0:0
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|7.
|Херенвен
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|Гоу Эхед Иглс
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|АЗ Алкмаар
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|ПСВ
|3:0
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Фейеноорд
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|Волендам
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|Гронинген
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|НЕК Неймеген
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|Фортуна Ситтард
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|16.
|Камбюр
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|17.
|Витесс
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|18.
|Эммен
|0:3
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
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