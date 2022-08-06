Стадион: Филипс
0'
1:0
18' ГолБакайоко Жоан
25' Желтая карточкаВеендорп Кезиа
2:0
26' Гол в свои воротаКифтенбелд Майкел
3:0
38' ГолГакпо Коди
4:0
54' ГолГакпо Коди
4:1
63' ГолРомени Оле
90'+3
Ход матча
18'
1:0
25'
26'
38'
3:0
54'
4:0
63'
4:1
90'
Статистика матча
-
4 Голы 1
-
3 Удары по воротам 4
-
6 Удары в створ 2
-
3 Угловые 6
-
1 Офсайды 0
-
6 Нарушения правил 12
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 3
-
62 Владение мячом, % 38
Владение мячом
31
Макс
Филипп
23
Верман
Йоэй
11
Гакпо
Коди
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
31 Макс ФилиппЗащитник
- Полузащитник
-
23 Верман ЙоэйПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Гакпо КодиПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
16 Дроммел ЙоэлВратарь
-
24 Ватерман БойВратарь
- Защитник
- Защитник
-
29 Мвене ФилиппЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Тиль ГусПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
33 Савио IIIНападающий
-
Главный тренер: Ван Нистелрой Руд
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
20 Влак ЯриПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
77 Ромени ОлеПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
13 Хейлен МайклЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
19 Шолте БенПолузащитник
- Нападающий
-
26 Max Wolfs
-
16 Wouter Sibon
-
-
-
-
-
Главный тренер: Люккин Дик
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
ПСВ
Эммен
3 матча
100%
3 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
133.3%
4 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
3 матча
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
6 матчей
50%
33.3%
16.7%
3 победы 2 ничьи 1 победа
Первый тайм
66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
33.3%
16.7%
50%
2 победы 1 ничья 3 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
ПСВ
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гакпо Коди
|2
|2
|Бакайоко Жоан
|1
|1
|Де Йонг Люк
|0
|0
|Обиспо Армандо
|0
|0
|Симонс Хави
|0
|0
Эммен
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ромени Оле
|1
|1
|Бернаду Лукас
|0
|0
Карточки
ПСВ
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
Эммен
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Веендорп Кезиа
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
3
2
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
1
50%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
2
3
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
1
33%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
3
2
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
1
50%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
2
3
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
1
33%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
ПСВ
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Монако - ПСВ 1:1 Аякс - ПСВ 3:5 ПСВ - Бетис 2:1 ПСВ - Эйндховен 5:0
ПСВ - Вильярреал 1:2 Арминия - ПСВ 4:0 ПСВ - Серкль Брюгге 2:2 ПСВ - Лоне 6:0 ПЕК Зволле - ПСВ 1:2 ПСВ - НЕК Неймеген 3:2 Фейеноорд - ПСВ 2:2 ПСВ - Виллем II 4:2 Камбюр - ПСВ 1:2 ПСВ - Аякс 2:1 ПСВ - Лестер 1:2 ПСВ - Ваалвейк 2:0 Лестер - ПСВ 0:0 Твенте - ПСВ 3:3 ПСВ - Фортуна Ситтард 5:0 Копенгаген - ПСВ 0:4
Эммен
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Спарта Роттердам - Эммен 3:1 Де Графсхап - Эммен 3:2 Гронинген - Эммен 2:1 Эммен - ПЕК Зволле 0:0
Хогезанд - Эммен 0:11 Эммен - Эммен 0:1 Эммен - АДО Ден Хааг 3:0 Эйндховен - Эммен 1:0 Эммен - Рода 2:0 Дордрехт - Эммен 0:1 Эммен - АЗ-2 Алкмаар 3:0 Де Графсхап - Эммен 1:1 Эммен - Телстар 2:1 ВВВ-Венло - Эммен 0:2 Эммен - Волендам 4:1 Эммен - Утрехт-2 2:0 ПСВ-2 - Эммен 1:3 Эммен - Хелмонд Спорт 1:2 Эммен - Аякс-2 2:1 Алмере Сити - Эммен 0:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСВ
|1
|1
|0
|0
|4 - 1
|3
|2.
|Эксельсиор
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|3.
|Аякс
|1
|1
|0
|0
|3 - 2
|3
|4.
|Утрехт
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|5.
|Ваалвейк
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|6.
|Спарта Роттердам
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|7.
|Херенвен
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|8.
|Гоу Эхед Иглс
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|АЗ Алкмаар
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|Твенте
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Витесс
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|Фейеноорд
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|Волендам
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|Гронинген
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|НЕК Неймеген
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|16.
|Фортуна Ситтард
|1
|0
|0
|1
|2 - 3
|0
|17.
|Камбюр
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|18.
|Эммен
|1
|0
|0
|1
|1 - 4
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСВ
|1
|1
|0
|0
|4 - 1
|3
|2.
|Ваалвейк
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|3.
|Херенвен
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|4.
|Аякс
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|5.
|Утрехт
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|6.
|Спарта Роттердам
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|7.
|Гоу Эхед Иглс
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|АЗ Алкмаар
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|Эксельсиор
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|Твенте
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Фейеноорд
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|Волендам
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|Гронинген
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|НЕК Неймеген
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|Витесс
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|16.
|Эммен
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|17.
|Фортуна Ситтард
|1
|0
|0
|1
|2 - 3
|0
|18.
|Камбюр
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Эксельсиор
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|2.
|Аякс
|1
|1
|0
|0
|3 - 2
|3
|3.
|Утрехт
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|4.
|Спарта Роттердам
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|5.
|Твенте
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|6.
|Ваалвейк
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|7.
|Херенвен
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|Гоу Эхед Иглс
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|АЗ Алкмаар
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|ПСВ
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Фейеноорд
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|Волендам
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|Гронинген
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|НЕК Неймеген
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|Фортуна Ситтард
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|16.
|Камбюр
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|17.
|Витесс
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|18.
|Эммен
|1
|0
|0
|1
|1 - 4
|0
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