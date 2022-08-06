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  4. Эредивизие 2022-2023

Голландия: Эредивизие

2022-2023

Стадион:
ПСВ
4:1
Конец матча
Эммен
0'
1:0
18' Гол
Бакайоко Жоан
25' Желтая карточка
Веендорп Кезиа
2:0
26' Гол в свои ворота
Кифтенбелд Майкел
3:0
38' Гол
Гакпо Коди
4:0
54' Гол
Гакпо Коди
4:1
63' Гол
Ромени Оле
90'+3

Ход матча

18'
Бакайоко Жоан
(Симонс Хави)
1:0
25'
 
Веендорп Кезиа
26'
Кифтенбелд Майкел
2:0
38'
Гакпо Коди
(Обиспо Армандо)
3:0
46'
Оппегорд Фредрик
Макс Филипп
 
46'
Ледесма Ричард
Верман Йоэй
 
54'
Гакпо Коди
(Де Йонг Люк)
4:0
59'
Сайбари Исмаэль
Гакпо Коди
 
59'
Рамальо Андре
Обиспо Армандо
 
63'
4:1
Ромени Оле
(Бернаду Лукас)
63'
 
Ассехнун Джасин-Амин
Живкович Рицхайро
79'
 
Fernando Pacheco2
Бернаду Лукас
86'
 
Туфики Аззеддин
Ромени Оле
90'
Савио III
Де Йонг Люк
 

Статистика матча

  • 4 Голы 1
  • 3 Удары по воротам 4
  • 6 Удары в створ 2
  • 3 Угловые 6
  • 1 Офсайды 0
  • 6 Нарушения правил 12
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 3
  • 62 Владение мячом, % 38

Владение мячом

Новости матча
1
Бенитес
Вальтер
2
Хувер
Ки-Джана
3
Тезе
Джордан
4
Обиспо
Армандо
31
Макс
Филипп
15
Гутьеррес
Эрик
23
Верман
Йоэй
27
Бакайоко
Жоан
7
Симонс
Хави
11
Гакпо
Коди
9
Де
Йонг
Люк
1
Элсхлягель
Эрик
2
Веендорп
Кезиа
5
Араухо
Мигель
4
Велдмате
Йерун
3
Хардевельд
Джефф
20
Влак
Яри
6
Кифтенбелд
Майкел
7
Rui
Mendes
8
Бернаду
Лукас
77
Ромени
Оле
9
Живкович
Рицхайро
ПСВ
4-2-3-1
Эммен
4-2-3-1

История личных встреч

ПСВ
Эммен

3 матча

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

133.3%
4 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

3 матча

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

6 матчей

50%
33.3%
16.7%
3 победы 2 ничьи 1 победа

Первый тайм

66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

33.3%
16.7%
50%
2 победы 1 ничья 3 победы

История матчей

ТМК
0:1
Э
0:2
Э
2:1
Э
1:1
Э
2:2
Э
6:0

Бомбардиры внутри турнира

ПСВ
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гакпо Коди 2 2
Бакайоко Жоан 1 1
Де Йонг Люк 0 0
Обиспо Армандо 0 0
Симонс Хави 0 0
Эммен
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ромени Оле 1 1
Бернаду Лукас 0 0

Карточки

ПСВ
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Эммен
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Веендорп Кезиа 1 0

Голы по времени матча

Забито

3
2
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
1
50%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
3
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
1
33%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

3
2
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
1
50%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
3
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
1
33%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

ПСВ
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Монако - ПСВ 1:1 Аякс - ПСВ 3:5 ПСВ - Бетис 2:1 ПСВ - Эйндховен 5:0
ПСВ - Вильярреал 1:2 Арминия - ПСВ 4:0 ПСВ - Серкль Брюгге 2:2 ПСВ - Лоне 6:0 ПЕК Зволле - ПСВ 1:2 ПСВ - НЕК Неймеген 3:2 Фейеноорд - ПСВ 2:2 ПСВ - Виллем II 4:2 Камбюр - ПСВ 1:2 ПСВ - Аякс 2:1 ПСВ - Лестер 1:2 ПСВ - Ваалвейк 2:0 Лестер - ПСВ 0:0 Твенте - ПСВ 3:3 ПСВ - Фортуна Ситтард 5:0 Копенгаген - ПСВ 0:4
Эммен
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Спарта Роттердам - Эммен 3:1 Де Графсхап - Эммен 3:2 Гронинген - Эммен 2:1 Эммен - ПЕК Зволле 0:0
Хогезанд - Эммен 0:11 Эммен - Эммен 0:1 Эммен - АДО Ден Хааг 3:0 Эйндховен - Эммен 1:0 Эммен - Рода 2:0 Дордрехт - Эммен 0:1 Эммен - АЗ-2 Алкмаар 3:0 Де Графсхап - Эммен 1:1 Эммен - Телстар 2:1 ВВВ-Венло - Эммен 0:2 Эммен - Волендам 4:1 Эммен - Утрехт-2 2:0 ПСВ-2 - Эммен 1:3 Эммен - Хелмонд Спорт 1:2 Эммен - Аякс-2 2:1 Алмере Сити - Эммен 0:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСВ 1 1 0 0 4 - 1 3
2. Эксельсиор 1 1 0 0 2 - 0 3
3. Аякс 1 1 0 0 3 - 2 3
4. Утрехт 1 0 1 0 2 - 2 1
5. Ваалвейк 1 0 1 0 2 - 2 1
6. Спарта Роттердам 1 0 1 0 0 - 0 1
7. Херенвен 1 0 1 0 0 - 0 1
8. Гоу Эхед Иглс 0 0 0 0 0 - 0 0
9. АЗ Алкмаар 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Твенте 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Витесс 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Фейеноорд 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Волендам 0 0 0 0 0 - 0 0
14. Гронинген 0 0 0 0 0 - 0 0
15. НЕК Неймеген 0 0 0 0 0 - 0 0
16. Фортуна Ситтард 1 0 0 1 2 - 3 0
17. Камбюр 1 0 0 1 0 - 2 0
18. Эммен 1 0 0 1 1 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСВ 1 1 0 0 4 - 1 3
2. Ваалвейк 1 0 1 0 2 - 2 1
3. Херенвен 1 0 1 0 0 - 0 1
4. Аякс 0 0 0 0 0 - 0 0
5. Утрехт 0 0 0 0 0 - 0 0
6. Спарта Роттердам 0 0 0 0 0 - 0 0
7. Гоу Эхед Иглс 0 0 0 0 0 - 0 0
8. АЗ Алкмаар 0 0 0 0 0 - 0 0
9. Эксельсиор 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Твенте 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Фейеноорд 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Волендам 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Гронинген 0 0 0 0 0 - 0 0
14. НЕК Неймеген 0 0 0 0 0 - 0 0
15. Витесс 0 0 0 0 0 - 0 0
16. Эммен 0 0 0 0 0 - 0 0
17. Фортуна Ситтард 1 0 0 1 2 - 3 0
18. Камбюр 1 0 0 1 0 - 2 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Эксельсиор 1 1 0 0 2 - 0 3
2. Аякс 1 1 0 0 3 - 2 3
3. Утрехт 1 0 1 0 2 - 2 1
4. Спарта Роттердам 1 0 1 0 0 - 0 1
5. Твенте 0 0 0 0 0 - 0 0
6. Ваалвейк 0 0 0 0 0 - 0 0
7. Херенвен 0 0 0 0 0 - 0 0
8. Гоу Эхед Иглс 0 0 0 0 0 - 0 0
9. АЗ Алкмаар 0 0 0 0 0 - 0 0
10. ПСВ 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Фейеноорд 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Волендам 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Гронинген 0 0 0 0 0 - 0 0
14. НЕК Неймеген 0 0 0 0 0 - 0 0
15. Фортуна Ситтард 0 0 0 0 0 - 0 0
16. Камбюр 0 0 0 0 0 - 0 0
17. Витесс 0 0 0 0 0 - 0 0
18. Эммен 1 0 0 1 1 - 4 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в плей-офф за право попасть в квалификацию Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Эредивизие
  • — Вылет в Первый дивизион
Новости матча
  • Второй тайм
  • 93'
    Гакпо Коди из команды ПСВ сыграл отлично и претендует на звание лучшего игрока матча
  • 93'
    ПСВ заслуженно побеждает в отличном матче
  • Свисток
    93'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 93'
    Контроль мяча: ПСВ: 62%, Эммен: 38%.
  • 93'
    Бенитес Вальтер из команды ПСВ перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
  • Угловой
    93'
    Туфики Аззеддин навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
  • 92'
    Оппегорд Фредрик из команды ПСВ перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
  • 92'
    Ассехнун Джасин-Амин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
  • 92'
    Удар от ворот произведет ПСВ
  • 92'
    Эммен вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 92'
    Капитан команды вынужден передать свою повязку, так как покидает поле.
  • 91'
    Тактическая замена. Де Йонг Люк уходит с поля и его заменяет Савио
  • 91'
    Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)
  • 91'
    ПСВ пытается что-то создать.
  • 90'
    Контроль мяча: ПСВ: 62%, Эммен: 38%.
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 89'
      Бенитес Вальтер из команды ПСВ перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 89'
      Оппегорд Фредрик из команды ПСВ перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 88'
      Эммен контролирует мяч.
    • 88'
      Эммен вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • 87'
      Удар от ворот произведет Эммен
    • 87'
      Бакайоко Жоан оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
    • 87'
      Де Йонг Люк создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 87'
      ПСВ пытается что-то создать.
    • 86'
      Удар от ворот произведет Эммен
    • 86'
      Тактическая замена. Ромени Оле уходит с поля и его заменяет Туфики Аззеддин
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Philips Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Где смотреть матч ПСВ 4:1 Эммен онлайн

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