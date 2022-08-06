Стадион: Летцигрунд
3:2
Конец матча
0'
0:1
5' ГолЛатте Лат Эммануэль
0:2
12' ГолШуберт Фабиан
15' Желтая карточкаБолла Бендегуз
16' Желтая карточкаMatej Maglica
1:2
20' ГолFrancis Momoh
34' Желтая карточкаChristian Witzig
2:2
45' ГолНденге Тсии-Виллиам
46' Желтая карточкаЛатте Лат Эммануэль
3:2
69' ГолНденге Тсии-Виллиам
85' Желтая карточкаМарграйттер Георг
90' Желтая карточкаПушич Петар
90' Красная карточкаАти-Зиги Лоуренс
90'+9
Ход матча
5'
12'
0:2
15'
16'
20'
1:2
34'
45'
69'
90'
90'
Статистика матча
-
3 Удары по воротам 3
-
7 Удары в створ 8
-
6 Угловые 9
-
5 Офсайды 3
-
8 Нарушения правил 20
-
3 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 1
-
47 Владение мячом, % 53
41
Лоосли
Ноа
15
Секо
Аюму
40
Кавабэ
Хаяо
- Основной состав
- Вратарь
-
41 Лоосли НоаЗащитник
- Защитник
-
15 Секо АюмуЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
40 Кавабэ ХаяоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
-
4 Ли ЛэйЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Пушич ПетарПолузащитник
- Полузащитник
-
-
Главный тренер: Контини Джорджо
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
19 Гиндо ДаудаЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Peter Zeidler
История личных встреч
Грасcхоппер
Санкт-Галлен
24 матча
91.7%
8.3%
22 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
75%
41.7%
18 побед 10 ничьих 0 побед
Второй тайм
70.8%
29.2%
3.5527136788005E-15%
17 побед 7 ничьих 0 побед
22 матча
22.7%
77.3%
0 побед 5 ничьих 17 побед
Первый тайм
36.4%
63.6%
0 побед 8 ничьих 10 побед
Второй тайм
31.8%
68.2%
0 побед 7 ничьих 15 побед
46 матчей
47.8%
15.2%
37%
22 победы 7 ничьих 17 побед
Первый тайм
39.1%
39.1%
21.8%
18 побед 18 ничьих 10 побед
Второй тайм
37%
30.4%
32.6%
17 побед 14 ничьих 15 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Грасcхоппер
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кавабэ Хаяо
|2
|0.67
|Нденге Тсии-Виллиам
|2
|0.67
|Дадашов Ренат
|1
|0.33
|Francis Momoh
|1
|0.33
|Giotto Morandi
|0
|0
|Болла Бендегуз
|0
|0
Санкт-Галлен
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Шуберт Фабиан
|3
|0.75
|Фон Моос Юлиан
|2
|0.5
|Латте Лат Эммануэль
|1
|0.25
|Patrick Sutter
|0
|0
|Гёртлер Лукас
|0
|0
|Гиндо Дауда
|0
|0
Карточки
Грасcхоппер
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дадашов Ренат
|2
|0
|Марграйттер Георг
|1
|0
|Морейра Андре
|1
|0
|Пушич Петар
|1
|0
|Секо Аюму
|1
|0
|Болла Бендегуз
|1
|0
|Giotto Morandi
|1
|0
Санкт-Галлен
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Matej Maglica
|3
|0
|Гёртлер Лукас
|1
|1
|Латте Лат Эммануэль
|2
|0
|Ати-Зиги Лоуренс
|0
|1
|Шмидт Исаак
|0
|1
|Шуберт Фабиан
|1
|0
|Christian Witzig
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
5
2
3 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 3
1
20%
2
100%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
3
4
2 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
2
67%
1
25%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Забито
1
4
0 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 2
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
50%
16-30
0
0%
2
50%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
6
6
3 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 3
0 Не забивали 1
1
17%
2
33%
1-15
1
17%
2
33%
16-30
1
17%
2
33%
31-45
2
33%
0
0%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
4
4
3 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
2
50%
1
25%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
1
25%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
1
25%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Грасcхоппер
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Янг Бойз - Грасcхоппер 1:1 Грасcхоппер - Лугано 2:1 Веен Висбаден - Грасcхоппер 2:3 Кёльн - Грасcхоппер 1:1
Ивердон - Грасcхоппер 2:0 Грасcхоппер - Шаффхаузен 1:5 Янг Бойз - Грасcхоппер 3:0 Грасcхоппер - Санкт-Галлен 3:2 Базель - Грасcхоппер 1:1 Грасcхоппер - Сьон 0:1 Лугано - Грасcхоппер 1:1 Грасcхоппер - Лозанна-Спорт 3:1 Серветт - Грасcхоппер 0:1 Грасcхоппер - Люцерн 2:2 Цюрих - Грасcхоппер 1:1 Грасcхоппер - Арау 1:1 Грасcхоппер - Базель 2:4 Люцерн - Грасcхоппер 1:0 Грасcхоппер - Серветт 2:4 Грасcхоппер - Лугано 1:2
Санкт-Галлен
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Санкт-Галлен - Цюрих 2:0 Санкт-Галлен - Винтертур 2:0 Санкт-Галлен - Валенсия 0:2 Серветт - Санкт-Галлен 1:0
Санкт-Галлен - Фрайбург 3:4 Аустрия Лустенау - Санкт-Галлен 0:4 Монако - Санкт-Галлен 1:1 Тун - Санкт-Галлен 3:3 FC Urnaesch - Санкт-Галлен 0:25 Санкт-Галлен - Лозанна-Спорт 4:0 Грасcхоппер - Санкт-Галлен 3:2 Лугано - Санкт-Галлен 4:1 Янг Бойз - Санкт-Галлен 4:1 Санкт-Галлен - Цюрих 1:2 Серветт - Санкт-Галлен 0:2 Санкт-Галлен - Лугано 3:0 Ивердон - Санкт-Галлен 0:2 Люцерн - Санкт-Галлен 3:2 Санкт-Галлен - Базель 2:2 Сьон - Санкт-Галлен 0:3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Серветт
|4
|2
|2
|0
|3 - 1
|8
|2.
|Янг Бойз
|3
|2
|1
|0
|8 - 1
|7
|3.
|Грасcхоппер
|3
|2
|1
|0
|6 - 4
|7
|4.
|Санкт-Галлен
|4
|2
|0
|2
|6 - 4
|6
|5.
|Сьон
|3
|1
|1
|1
|3 - 5
|4
|6.
|Лугано
|3
|1
|0
|2
|7 - 6
|3
|7.
|Базель
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
|8.
|Люцерн
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|9.
|Цюрих
|3
|0
|1
|2
|0 - 6
|1
|10.
|Винтертур
|4
|0
|1
|3
|2 - 8
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Грасcхоппер
|2
|2
|0
|0
|5 - 3
|6
|2.
|Серветт
|2
|2
|0
|0
|2 - 0
|6
|3.
|Санкт-Галлен
|2
|2
|0
|0
|4 - 0
|6
|4.
|Янг Бойз
|2
|1
|1
|0
|5 - 1
|4
|5.
|Цюрих
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|6.
|Базель
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|7.
|Винтертур
|2
|0
|1
|1
|2 - 5
|1
|8.
|Сьон
|2
|0
|1
|1
|0 - 3
|1
|9.
|Люцерн
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|Лугано
|1
|0
|0
|1
|2 - 3
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Янг Бойз
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|2.
|Сьон
|1
|1
|0
|0
|3 - 2
|3
|3.
|Лугано
|2
|1
|0
|1
|5 - 3
|3
|4.
|Серветт
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|5.
|Люцерн
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|6.
|Базель
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|7.
|Грасcхоппер
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|8.
|Санкт-Галлен
|2
|0
|0
|2
|2 - 4
|0
|9.
|Винтертур
|2
|0
|0
|2
|0 - 3
|0
|10.
|Цюрих
|2
|0
|0
|2
|0 - 6
|0
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