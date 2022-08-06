  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Швейцария
  4. Суперлига 2022-2023

Швейцария: Суперлига

2022-2023

Стадион:
Грасcхоппер
3:2
Конец матча
Санкт-Галлен
0'
0:1
5' Гол
Латте Лат Эммануэль
0:2
12' Гол
Шуберт Фабиан
15' Желтая карточка
Болла Бендегуз
16' Желтая карточка
Matej Maglica
1:2
20' Гол
Francis Momoh
34' Желтая карточка
Christian Witzig
2:2
45' Гол
Нденге Тсии-Виллиам
46' Желтая карточка
Латте Лат Эммануэль
3:2
69' Гол
Нденге Тсии-Виллиам
85' Желтая карточка
Марграйттер Георг
90' Желтая карточка
Пушич Петар
90' Красная карточка
Ати-Зиги Лоуренс
90'+9
1
Морейра
Андре
41
Лоосли
Ноа
33
Марграйттер
Георг
15
Секо
Аюму
7
Нденге
Тсии-Виллиам
77
Болла
Бендегуз
40
Кавабэ
Хаяо
6
Абраши
Амир
31
Dominik
Schmid2
27
Дадашов
Ренат
22
Francis
Momoh
1
Ати-Зиги
Лоуренс
30
Patrick
Sutter
6
Стильхарт
Базиль
5
Matej
Maglica
19
Гиндо
Дауда
16
Гёртлер
Лукас
8
Кинтилья
Хорди
37
Christian
Witzig
7
Шуберт
Фабиан
11
Фон
Моос
Юлиан
22
Латте
Лат
Эммануэль
Грасcхоппер
3-1-4-2
Санкт-Галлен
4-3-1-2

История личных встреч

Грасcхоппер
Санкт-Галлен

24 матча

91.7%
8.3%
22 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

75%
41.7%
18 побед 10 ничьих 0 побед

Второй тайм

70.8%
29.2%
3.5527136788005E-15%
17 побед 7 ничьих 0 побед

22 матча

22.7%
77.3%
0 побед 5 ничьих 17 побед

Первый тайм

36.4%
63.6%
0 побед 8 ничьих 10 побед

Второй тайм

31.8%
68.2%
0 побед 7 ничьих 15 побед

46 матчей

47.8%
15.2%
37%
22 победы 7 ничьих 17 побед

Первый тайм

39.1%
39.1%
21.8%
18 побед 18 ничьих 10 побед

Второй тайм

37%
30.4%
32.6%
17 побед 14 ничьих 15 побед

История матчей

С
3:2
С
2:0
С
0:4
С
5:2
К
1:2
С
0:1
С
0:0
С
2:1
С
2:1
С
1:2
С
2:1
С
3:1
С
2:0
С
4:1
С
3:1
С
2:2
С
2:1
С
2:0
С
2:0
С
1:1
С
0:2
С
2:0
С
1:1
С
1:1
С
3:0
С
3:0
С
2:0
С
1:5
С
0:1
С
0:2
С
1:2
С
3:1
С
1:0
С
1:1
ТМС
2:2
С
1:3
С
1:4
С
2:0
С
1:2
С
0:1
С
2:1
С
1:0
С
1:3
ТМС
0:1
С
0:2
С
2:3

Бомбардиры внутри турнира

Грасcхоппер
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кавабэ Хаяо 2 0.67
Нденге Тсии-Виллиам 2 0.67
Дадашов Ренат 1 0.33
Francis Momoh 1 0.33
Giotto Morandi 0 0
Болла Бендегуз 0 0
Санкт-Галлен
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Шуберт Фабиан 3 0.75
Фон Моос Юлиан 2 0.5
Латте Лат Эммануэль 1 0.25
Patrick Sutter 0 0
Гёртлер Лукас 0 0
Гиндо Дауда 0 0

Карточки

Грасcхоппер
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дадашов Ренат 2 0
Марграйттер Георг 1 0
Морейра Андре 1 0
Пушич Петар 1 0
Секо Аюму 1 0
Болла Бендегуз 1 0
Giotto Morandi 1 0
Санкт-Галлен
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Matej Maglica 3 0
Гёртлер Лукас 1 1
Латте Лат Эммануэль 2 0
Ати-Зиги Лоуренс 0 1
Шмидт Исаак 0 1
Шуберт Фабиан 1 0
Christian Witzig 1 0

Голы по времени матча

Забито

5
2
3 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 3
1
20%
2
100%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

3
4
2 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
2
67%
1
25%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Забито

1
4
0 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 2
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
50%
16-30
0
0%
2
50%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

6
6
3 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 3
0 Не забивали 1
1
17%
2
33%
1-15
1
17%
2
33%
16-30
1
17%
2
33%
31-45
2
33%
0
0%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

4
4
3 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
2
50%
1
25%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
1
25%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Грасcхоппер
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Янг Бойз - Грасcхоппер 1:1 Грасcхоппер - Лугано 2:1 Веен Висбаден - Грасcхоппер 2:3 Кёльн - Грасcхоппер 1:1
Ивердон - Грасcхоппер 2:0 Грасcхоппер - Шаффхаузен 1:5 Янг Бойз - Грасcхоппер 3:0 Грасcхоппер - Санкт-Галлен 3:2 Базель - Грасcхоппер 1:1 Грасcхоппер - Сьон 0:1 Лугано - Грасcхоппер 1:1 Грасcхоппер - Лозанна-Спорт 3:1 Серветт - Грасcхоппер 0:1 Грасcхоппер - Люцерн 2:2 Цюрих - Грасcхоппер 1:1 Грасcхоппер - Арау 1:1 Грасcхоппер - Базель 2:4 Люцерн - Грасcхоппер 1:0 Грасcхоппер - Серветт 2:4 Грасcхоппер - Лугано 1:2
Санкт-Галлен
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Санкт-Галлен - Цюрих 2:0 Санкт-Галлен - Винтертур 2:0 Санкт-Галлен - Валенсия 0:2 Серветт - Санкт-Галлен 1:0
Санкт-Галлен - Фрайбург 3:4 Аустрия Лустенау - Санкт-Галлен 0:4 Монако - Санкт-Галлен 1:1 Тун - Санкт-Галлен 3:3 FC Urnaesch - Санкт-Галлен 0:25 Санкт-Галлен - Лозанна-Спорт 4:0 Грасcхоппер - Санкт-Галлен 3:2 Лугано - Санкт-Галлен 4:1 Янг Бойз - Санкт-Галлен 4:1 Санкт-Галлен - Цюрих 1:2 Серветт - Санкт-Галлен 0:2 Санкт-Галлен - Лугано 3:0 Ивердон - Санкт-Галлен 0:2 Люцерн - Санкт-Галлен 3:2 Санкт-Галлен - Базель 2:2 Сьон - Санкт-Галлен 0:3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Серветт 4 2 2 0 3 - 1 8
2. Янг Бойз 3 2 1 0 8 - 1 7
3. Грасcхоппер 3 2 1 0 6 - 4 7
4. Санкт-Галлен 4 2 0 2 6 - 4 6
5. Сьон 3 1 1 1 3 - 5 4
6. Лугано 3 1 0 2 7 - 6 3
7. Базель 2 0 2 0 2 - 2 2
8. Люцерн 1 0 1 0 0 - 0 1
9. Цюрих 3 0 1 2 0 - 6 1
10. Винтертур 4 0 1 3 2 - 8 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Грасcхоппер 2 2 0 0 5 - 3 6
2. Серветт 2 2 0 0 2 - 0 6
3. Санкт-Галлен 2 2 0 0 4 - 0 6
4. Янг Бойз 2 1 1 0 5 - 1 4
5. Цюрих 1 0 1 0 0 - 0 1
6. Базель 1 0 1 0 1 - 1 1
7. Винтертур 2 0 1 1 2 - 5 1
8. Сьон 2 0 1 1 0 - 3 1
9. Люцерн 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Лугано 1 0 0 1 2 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Янг Бойз 1 1 0 0 3 - 0 3
2. Сьон 1 1 0 0 3 - 2 3
3. Лугано 2 1 0 1 5 - 3 3
4. Серветт 2 0 2 0 1 - 1 2
5. Люцерн 1 0 1 0 0 - 0 1
6. Базель 1 0 1 0 1 - 1 1
7. Грасcхоппер 1 0 1 0 1 - 1 1
8. Санкт-Галлен 2 0 0 2 2 - 4 0
9. Винтертур 2 0 0 2 0 - 3 0
10. Цюрих 2 0 0 2 0 - 6 0
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в 2-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Вылет в Челлендж Лигу
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Второй тайм начался
      46'
      Второй тайм начался
    Где смотреть матч Грасcхоппер 3:2 Санкт-Галлен онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

    Видеотрансляция

    Фонбет

    Winline + Бесплатная ставка 2000 рублей

    БетСити

    Парибет



    Бонусы букмекеров

    Букмекеры

    1 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (4) Обзор Играть
    Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
    Акции
    Фрибет 2000р
    Регистрируйся в Фонбет и используй фрибет 2000р

     
    Супер-кэшбэк от Winline!
    Новая программа кэшбэка ! Получай до 20 000 рублей в месяц!


    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     