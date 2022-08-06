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Голландия: Эредивизие

2022-2023

Стадион:
Ваалвейк
0:0
Первый тайм: 7'
Утрехт
0'

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 1
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 2
  • 0 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 2
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 45 Владение мячом, % 55

Владение мячом

Лучшие коэффициенты
Ваалвейк
Ничья
Утрехт
3.88
3.92
3.80
Все Коэффициенты
Новости
1
Вассен
Этьенн
4
Адевойе
Шоун
24
Ван
ден
Бёйс
Дарио
23
Гаари
Жюрьен
2
Леливелд
Юлиан
5
Лутонда
Тьерри
8
Вруг
Патрик
33
Yassin
Oukili
11
Бель-Хассани
Иллиас
20
Данеелс
Леннерд
29
Крамер
Михил
1
Баркас
Василис
33
Ван
дер
Хорн
Майк
24
Виргевер
Ник
17
Модибо
Саньян
5
Тер
Авест
Хидде
8
Брауэрс
Люк
10
Бут
Тейлор
15
Ван
дер
Кюст
Джевенсио
26
Бауссайд
Отман
9
Дувикас
Анастасиос
7
Редан
Дайшон
Ваалвейк
5-3-2
Утрехт
3-2-3-2

История личных встреч

Ваалвейк
Утрехт

5 матчей

80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

40%
40%
20%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

120%
40%
6 побед 2 ничьи 0 побед

10 матчей

10%
90%
0 побед 1 ничья 9 побед

Первый тайм

20%
80%
0 побед 2 ничьи 9 побед

Второй тайм

10%
90%
0 побед 1 ничья 6 побед

15 матчей

26.7%
13.3%
60%
4 победы 2 ничьи 9 побед

Первый тайм

13.3%
26.7%
60%
2 победы 4 ничьи 9 побед

Второй тайм

40%
20%
40%
6 побед 3 ничьи 6 побед

История матчей

Э
1:1
Э
2:2
Э
1:2
Э
3:1
Э
2:1
Э
0:1
ТМК
4:0
Э
5:2
Э
2:1
Э
1:0
Э
4:0
Э
0:2
Э
3:0
Э
2:0
Э
0:1

Результаты последних матчей

Ваалвейк
(20 матчей)
25%
40%
35%
5 побед 8 ничьих 7 поражений
Ваалвейк - Камбюр 1:1 Боруссия М - Ваалвейк 1:1 Дортмунд-2 - Ваалвейк 1:1 НЕК Неймеген - Ваалвейк 3:1
Ваалвейк - Осс 5:3 АЗ Алкмаар - Ваалвейк 1:3 Ваалвейк - Хераклес 2:0 Камбюр - Ваалвейк 1:1 Ваалвейк - Гронинген 3:1 Ваалвейк - ПЕК Зволле 0:2 ПСВ - Ваалвейк 2:0 Ваалвейк - Утрехт 1:1 Фейеноорд - Ваалвейк 3:3 Витесс - Ваалвейк 1:2 Ваалвейк - Херенвен 0:0 Аякс - Ваалвейк 3:2 Ваалвейк - Твенте 1:2 НЕК Неймеген - Ваалвейк 1:1 Ваалвейк - Фейеноорд 0:2 Ваалвейк - АЗ Алкмаар 0:4
Утрехт
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Утрехт - Шахтёр Донецк 2:2 АЕК - Утрехт 1:0 Утрехт - ОФИ 4:0 Кортрейк - Утрехт 2:1
Брюгге - Утрехт 4:2 Херенвен - Утрехт 0:1 Генк - Утрехт 2:1 Утрехт - Куинз Парк 2:4 Витесс - Утрехт 3:0 Утрехт - Витесс 3:1 Виллем II - Утрехт 3:0 Утрехт - АЗ Алкмаар 2:2 ПЕК Зволле - Утрехт 1:1 Утрехт - НЕК Неймеген 1:0 Фейеноорд - Утрехт 2:1 Гоу Эхед Иглс - Утрехт 0:3 Утрехт - Фортуна Ситтард 1:1 Ваалвейк - Утрехт 1:1 Утрехт - Гронинген 1:3 Утрехт - ПСВ 0:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСВ 3:0 1 1 0 0 3 - 0 3
2. Эксельсиор 1 1 0 0 2 - 0 3
3. Аякс 1 1 0 0 3 - 2 3
4. Утрехт 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
5. Ваалвейк 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
6. Спарта Роттердам 1 0 1 0 0 - 0 1
7. Херенвен 1 0 1 0 0 - 0 1
8. Гоу Эхед Иглс 0 0 0 0 0 - 0 0
9. АЗ Алкмаар 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Твенте 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Витесс 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Фейеноорд 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Волендам 0 0 0 0 0 - 0 0
14. Гронинген 0 0 0 0 0 - 0 0
15. НЕК Неймеген 0 0 0 0 0 - 0 0
16. Фортуна Ситтард 1 0 0 1 2 - 3 0
17. Камбюр 1 0 0 1 0 - 2 0
18. Эммен 0:3 1 0 0 1 0 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСВ 3:0 1 1 0 0 3 - 0 3
2. Ваалвейк 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
3. Херенвен 1 0 1 0 0 - 0 1
4. Аякс 0 0 0 0 0 - 0 0
5. Утрехт 0:0 0 0 0 0 0 - 0 0
6. Спарта Роттердам 0 0 0 0 0 - 0 0
7. Гоу Эхед Иглс 0 0 0 0 0 - 0 0
8. АЗ Алкмаар 0 0 0 0 0 - 0 0
9. Эксельсиор 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Твенте 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Фейеноорд 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Волендам 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Гронинген 0 0 0 0 0 - 0 0
14. НЕК Неймеген 0 0 0 0 0 - 0 0
15. Витесс 0 0 0 0 0 - 0 0
16. Эммен 0:3 0 0 0 0 0 - 0 0
17. Фортуна Ситтард 1 0 0 1 2 - 3 0
18. Камбюр 1 0 0 1 0 - 2 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Эксельсиор 1 1 0 0 2 - 0 3
2. Аякс 1 1 0 0 3 - 2 3
3. Утрехт 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
4. Спарта Роттердам 1 0 1 0 0 - 0 1
5. Твенте 0 0 0 0 0 - 0 0
6. Ваалвейк 0:0 0 0 0 0 0 - 0 0
7. Херенвен 0 0 0 0 0 - 0 0
8. Гоу Эхед Иглс 0 0 0 0 0 - 0 0
9. АЗ Алкмаар 0 0 0 0 0 - 0 0
10. ПСВ 3:0 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Фейеноорд 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Волендам 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Гронинген 0 0 0 0 0 - 0 0
14. НЕК Неймеген 0 0 0 0 0 - 0 0
15. Фортуна Ситтард 0 0 0 0 0 - 0 0
16. Камбюр 0 0 0 0 0 - 0 0
17. Витесс 0 0 0 0 0 - 0 0
18. Эммен 0:3 1 0 0 1 0 - 3 0
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    • Угловой
      3'
      Бут Тейлор навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • Угловой
      2'
      Бут Тейлор навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 2'
      Модибо Саньян из команды Утрехт перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 2'
      Утрехт идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 1'
      Ван ден Бёйс Дарио ослабляет давление, выбив мяч.
    • 1'
      Дувикас Анастасиос создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 1'
      Утрехт вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • 1'
      Утрехт вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • 1'
      Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
    • 1'
      Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
    • 1'
      Ваалвейк начинает с центра поля
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Mandemakers Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Лучшие коэффициенты
    Ваалвейк
    Ничья
    Утрехт
    3.88
    3.92
    3.80
    Все Коэффициенты
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