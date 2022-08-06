Стадион: Мандемейкерс
0'
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
0 Удары по воротам 1
-
0 Удары в створ 0
-
0 Угловые 2
-
0 Офсайды 0
-
0 Нарушения правил 2
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
45 Владение мячом, % 55
Владение мячом
23
Гаари
Жюрьен
29
Крамер
Михил
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
23 Гаари ЖюрьенЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
29 Крамер МихилНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
21 Перейра ЖоэлВратарь
- Защитник
-
22 Бакари СаидЗащитник
-
34 Ваутерс ЛуукЗащитник
- Полузащитник
-
12 Мёлдер ХансПолузащитник
- Полузащитник
-
35 Фелида КевинПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
17 Кёйперс РойНападающий
-
Главный тренер: Joseph Oosting
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
24 Виргевер НикЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
10 Бут ТейлорЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
11 Махи МимаунПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
28 Дост БасНападающий
-
29 Силла МуссаНападающий
-
Главный тренер: Фрэзер Хенк
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Ваалвейк
Утрехт
5 матчей
80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
40%
40%
20%
2 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
120%
40%
6 побед 2 ничьи 0 побед
10 матчей
10%
90%
0 побед 1 ничья 9 побед
Первый тайм
20%
80%
0 побед 2 ничьи 9 побед
Второй тайм
10%
90%
0 побед 1 ничья 6 побед
15 матчей
26.7%
13.3%
60%
4 победы 2 ничьи 9 побед
Первый тайм
13.3%
26.7%
60%
2 победы 4 ничьи 9 побед
Второй тайм
40%
20%
40%
6 побед 3 ничьи 6 побед
История матчей
Результаты последних матчей
Ваалвейк
(20 матчей)
25%
40%
35%
5 побед 8 ничьих 7 поражений
Ваалвейк - Камбюр 1:1 Боруссия М - Ваалвейк 1:1 Дортмунд-2 - Ваалвейк 1:1 НЕК Неймеген - Ваалвейк 3:1
Ваалвейк - Осс 5:3 АЗ Алкмаар - Ваалвейк 1:3 Ваалвейк - Хераклес 2:0 Камбюр - Ваалвейк 1:1 Ваалвейк - Гронинген 3:1 Ваалвейк - ПЕК Зволле 0:2 ПСВ - Ваалвейк 2:0 Ваалвейк - Утрехт 1:1 Фейеноорд - Ваалвейк 3:3 Витесс - Ваалвейк 1:2 Ваалвейк - Херенвен 0:0 Аякс - Ваалвейк 3:2 Ваалвейк - Твенте 1:2 НЕК Неймеген - Ваалвейк 1:1 Ваалвейк - Фейеноорд 0:2 Ваалвейк - АЗ Алкмаар 0:4
Утрехт
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Утрехт - Шахтёр Донецк 2:2 АЕК - Утрехт 1:0 Утрехт - ОФИ 4:0 Кортрейк - Утрехт 2:1
Брюгге - Утрехт 4:2 Херенвен - Утрехт 0:1 Генк - Утрехт 2:1 Утрехт - Куинз Парк 2:4 Витесс - Утрехт 3:0 Утрехт - Витесс 3:1 Виллем II - Утрехт 3:0 Утрехт - АЗ Алкмаар 2:2 ПЕК Зволле - Утрехт 1:1 Утрехт - НЕК Неймеген 1:0 Фейеноорд - Утрехт 2:1 Гоу Эхед Иглс - Утрехт 0:3 Утрехт - Фортуна Ситтард 1:1 Ваалвейк - Утрехт 1:1 Утрехт - Гронинген 1:3 Утрехт - ПСВ 0:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСВ
|3:0
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|2.
|Эксельсиор
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|3.
|Аякс
|1
|1
|0
|0
|3 - 2
|3
|4.
|Утрехт
|0:0
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|5.
|Ваалвейк
|0:0
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|6.
|Спарта Роттердам
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|7.
|Херенвен
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|8.
|Гоу Эхед Иглс
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|АЗ Алкмаар
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|Твенте
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Витесс
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|Фейеноорд
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|Волендам
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|Гронинген
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|НЕК Неймеген
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|16.
|Фортуна Ситтард
|1
|0
|0
|1
|2 - 3
|0
|17.
|Камбюр
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|18.
|Эммен
|0:3
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСВ
|3:0
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|2.
|Ваалвейк
|0:0
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|3.
|Херенвен
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|4.
|Аякс
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|5.
|Утрехт
|0:0
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|6.
|Спарта Роттердам
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|7.
|Гоу Эхед Иглс
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|АЗ Алкмаар
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|Эксельсиор
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|Твенте
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Фейеноорд
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|Волендам
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|Гронинген
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|НЕК Неймеген
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|Витесс
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|16.
|Эммен
|0:3
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|17.
|Фортуна Ситтард
|1
|0
|0
|1
|2 - 3
|0
|18.
|Камбюр
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Эксельсиор
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|2.
|Аякс
|1
|1
|0
|0
|3 - 2
|3
|3.
|Утрехт
|0:0
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|4.
|Спарта Роттердам
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|5.
|Твенте
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|6.
|Ваалвейк
|0:0
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|7.
|Херенвен
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|Гоу Эхед Иглс
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|АЗ Алкмаар
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|ПСВ
|3:0
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Фейеноорд
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|Волендам
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|Гронинген
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|НЕК Неймеген
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|Фортуна Ситтард
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|16.
|Камбюр
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|17.
|Витесс
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|18.
|Эммен
|0:3
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в плей-офф за право попасть в квалификацию Лиги конференций
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Эредивизие
- — Вылет в Первый дивизион