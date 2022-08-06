Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Было много шансов в этой игре, но ни одна из команд не смогла забить решающий гол

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

90' Утрехт идет вперед с потенциально опасной атакой.

90' Яссин Оукили пробует нанести удар издали, но Василиос Баркас держит все под контролем

90' Ваалвейк идет вперед с потенциально опасной атакой.

88' Удар от ворот произведет Утрехт

88' Вруг Патрик из команды Ваалвейк не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот

87' Леливелд Юлиан из команды Ваалвейк своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

87' Ваалвейк идет вперед с потенциально опасной атакой.

85' Забив гол, Утрехт сокращает отставание в счете. Смогут ли сделать еще что-то?

85' Г О О О О О О Л - Дост Бас из команды Утрехт с близкого расстояния головой расстреливает ворота.

85' Брауэрс Люк из команды Утрехт своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

85' Утрехт вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

84' Утрехт вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

82' Утрехт вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

81' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

81' Утрехт вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

81' Боздоган Джан навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

81' Яссин Оукили из команды Ваалвейк перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

80' Матч возобновлен

80' Махи Мимаун на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

80' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

79' Яссин Оукили совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

79' Судья свистит. Яссин Оукили атаковал сзади соперника. Это Махи Мимаун заработал своей команде штрафной

79' Ваалвейк идет вперед с потенциально опасной атакой.

79' Утрехт вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

78' Утрехт вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

77' Удар от ворот произведет Ваалвейк

76' Бауссайд Отман из команды Утрехт своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

75' Ваалвейк идет вперед с потенциально опасной атакой.

75' Удар от ворот произведет Ваалвейк

75' Бауссайд Отман из команды Утрехт своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

74' Удар от ворот произведет Утрехт

74' Утрехт вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

73' Утрехт вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

73' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

72' Ваалвейк идет вперед с потенциально опасной атакой.

71' Удар от ворот произведет Утрехт

70' Ваалвейк идет вперед с потенциально опасной атакой.

69' Утрехт вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

67' Утрехт вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

67' Тактическая замена. Джевенсио ван дер Куст уходит с поля и его заменяет Махи Мимаун

65' Ваалвейк вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

65' Матч возобновлен

65' Ох, нехорошо это выглядит. Данеелс Леннерд получил травму и медбригада забирает его с поля.

64' Данеелс Леннерд на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

64' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

63' Утрехт идет вперед с потенциально опасной атакой.

62' Ваалвейк вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

62' Матч возобновлен

60' Брауэрс Люк на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

60' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

60' Яссин Оукили нанес удар, но тот был заблокирован.

59' Утрехт вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

57' Удар от ворот произведет Ваалвейк

56' Удар от ворот произведет Ваалвейк

54' Редан Дайшон выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

54' Утрехт вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

54' Утрехт идет вперед с потенциально опасной атакой.

53' ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.

53' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет просмотр VAR, решается судьба гола.

52' Г О О О О Л - Дост Бас первый реагирует на отскок и посылает его в ворота правой ногой!

52' Бауссайд Отман пробует нанести удар издали, но Этьен Вассен держит все под контролем

52' Боздоган Джан создает голевую возможность для своего партнера по команде.

52' Утрехт идет вперед с потенциально опасной атакой.

52' Удар от ворот произведет Утрехт

51' Данеелс Леннерд создает голевую возможность для своего партнера по команде.

51' Ваалвейк идет вперед с потенциально опасной атакой.

51' Утрехт вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

50' Утрехт идет вперед с потенциально опасной атакой.

50' Ваалвейк вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

50' Матч возобновлен

49' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

49' Удар от ворот произведет Ваалвейк

49' Модибо Саньян из команды Утрехт наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.

49' Утрехт вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

48' Утрехт идет вперед с потенциально опасной атакой.

48' Ваалвейк вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

47' Ваалвейк идет вперед с потенциально опасной атакой.

47' Утрехт вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

46' Ваалвейк вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля