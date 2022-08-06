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  4. Эредивизие 2022-2023

Голландия: Эредивизие

2022-2023

Стадион:
Ваалвейк
2:2
Конец матча
Утрехт
0'
1:0
15' Гол
Ван ден Бёйс Дарио
2:0
45' Гол
Бель-Хассани Иллиас
2:1
52' Гол
Дост Бас
79' Желтая карточка
Yassin Oukili
2:2
85' Гол
Дост Бас
90'+6

Ход матча

15'
Ван ден Бёйс Дарио
(Крамер Михил)
1:0
45'
Бель-Хассани Иллиас
(Лутонда Тьерри)
2:0
46'
 
Дост Бас
Бут Тейлор
46'
 
Боздоган Джан
Дувикас Анастасиос
52'
2:1
Дост Бас
61'
Анита Вурнон
Бель-Хассани Иллиас
 
61'
Ваутерс Луук
Лутонда Тьерри
 
62'
 
Ван дер Марел Марк
Ван дер Хорн Майк
67'
Лобете Хулен
Данеелс Леннерд
 
67'
 
Махи Мимаун
Ван дер Кюст Джевенсио
77'
 
Силла Мусса
Редан Дайшон
79'
Yassin Oukili
 
85'
2:2
Дост Бас
(Брауэрс Люк)

Статистика матча

  • 2 Голы 2
  • 3 Удары по воротам 7
  • 3 Удары в створ 3
  • 3 Угловые 7
  • 1 Офсайды 0
  • 8 Нарушения правил 10
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 5
  • 38 Владение мячом, % 62

Владение мячом

Новости
1
Вассен
Этьенн
4
Адевойе
Шоун
24
Ван
ден
Бёйс
Дарио
23
Гаари
Жюрьен
2
Леливелд
Юлиан
5
Лутонда
Тьерри
8
Вруг
Патрик
33
Yassin
Oukili
11
Бель-Хассани
Иллиас
20
Данеелс
Леннерд
29
Крамер
Михил
1
Баркас
Василис
33
Ван
дер
Хорн
Майк
24
Виргевер
Ник
17
Модибо
Саньян
5
Тер
Авест
Хидде
8
Брауэрс
Люк
10
Бут
Тейлор
15
Ван
дер
Кюст
Джевенсио
26
Бауссайд
Отман
9
Дувикас
Анастасиос
7
Редан
Дайшон
Ваалвейк
5-3-2
Утрехт
3-2-3-2

История личных встреч

Ваалвейк
Утрехт

5 матчей

80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

40%
40%
20%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

120%
40%
6 побед 2 ничьи 0 побед

10 матчей

10%
90%
0 побед 1 ничья 9 побед

Первый тайм

20%
80%
0 побед 2 ничьи 9 побед

Второй тайм

10%
90%
0 побед 1 ничья 6 побед

15 матчей

26.7%
13.3%
60%
4 победы 2 ничьи 9 побед

Первый тайм

13.3%
26.7%
60%
2 победы 4 ничьи 9 побед

Второй тайм

40%
20%
40%
6 побед 3 ничьи 6 побед

История матчей

Э
1:1
Э
2:2
Э
1:2
Э
3:1
Э
2:1
Э
0:1
ТМК
4:0
Э
5:2
Э
2:1
Э
1:0
Э
4:0
Э
0:2
Э
3:0
Э
2:0
Э
0:1

Бомбардиры внутри турнира

Ваалвейк
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ван ден Бёйс Дарио 1 1
Бель-Хассани Иллиас 1 1
Крамер Михил 0 0
Лутонда Тьерри 0 0
Утрехт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дост Бас 2 2
Брауэрс Люк 0 0

Карточки

Ваалвейк
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Yassin Oukili 1 0
Утрехт
Игрок Желтая карточка Красная карточка

Голы по времени матча

Забито

2
2
2 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Пропущено

2
2
0 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Забито

2
2
2 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Пропущено

2
2
0 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Ваалвейк
(20 матчей)
25%
40%
35%
5 побед 8 ничьих 7 поражений
Ваалвейк - Камбюр 1:1 Боруссия М - Ваалвейк 1:1 Дортмунд-2 - Ваалвейк 1:1 НЕК Неймеген - Ваалвейк 3:1
Ваалвейк - Осс 5:3 АЗ Алкмаар - Ваалвейк 1:3 Ваалвейк - Хераклес 2:0 Камбюр - Ваалвейк 1:1 Ваалвейк - Гронинген 3:1 Ваалвейк - ПЕК Зволле 0:2 ПСВ - Ваалвейк 2:0 Ваалвейк - Утрехт 1:1 Фейеноорд - Ваалвейк 3:3 Витесс - Ваалвейк 1:2 Ваалвейк - Херенвен 0:0 Аякс - Ваалвейк 3:2 Ваалвейк - Твенте 1:2 НЕК Неймеген - Ваалвейк 1:1 Ваалвейк - Фейеноорд 0:2 Ваалвейк - АЗ Алкмаар 0:4
Утрехт
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Утрехт - Шахтёр Донецк 2:2 АЕК - Утрехт 1:0 Утрехт - ОФИ 4:0 Кортрейк - Утрехт 2:1
Брюгге - Утрехт 4:2 Херенвен - Утрехт 0:1 Генк - Утрехт 2:1 Утрехт - Куинз Парк 2:4 Витесс - Утрехт 3:0 Утрехт - Витесс 3:1 Виллем II - Утрехт 3:0 Утрехт - АЗ Алкмаар 2:2 ПЕК Зволле - Утрехт 1:1 Утрехт - НЕК Неймеген 1:0 Фейеноорд - Утрехт 2:1 Гоу Эхед Иглс - Утрехт 0:3 Утрехт - Фортуна Ситтард 1:1 Ваалвейк - Утрехт 1:1 Утрехт - Гронинген 1:3 Утрехт - ПСВ 0:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСВ 1 1 0 0 4 - 1 3
2. Эксельсиор 1 1 0 0 2 - 0 3
3. Аякс 1 1 0 0 3 - 2 3
4. Утрехт 1 0 1 0 2 - 2 1
5. Ваалвейк 1 0 1 0 2 - 2 1
6. Спарта Роттердам 1 0 1 0 0 - 0 1
7. Херенвен 1 0 1 0 0 - 0 1
8. Гоу Эхед Иглс 0 0 0 0 0 - 0 0
9. АЗ Алкмаар 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Твенте 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Витесс 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Фейеноорд 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Волендам 0 0 0 0 0 - 0 0
14. Гронинген 0 0 0 0 0 - 0 0
15. НЕК Неймеген 0 0 0 0 0 - 0 0
16. Фортуна Ситтард 1 0 0 1 2 - 3 0
17. Камбюр 1 0 0 1 0 - 2 0
18. Эммен 1 0 0 1 1 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСВ 1 1 0 0 4 - 1 3
2. Ваалвейк 1 0 1 0 2 - 2 1
3. Херенвен 1 0 1 0 0 - 0 1
4. Аякс 0 0 0 0 0 - 0 0
5. Утрехт 0 0 0 0 0 - 0 0
6. Спарта Роттердам 0 0 0 0 0 - 0 0
7. Гоу Эхед Иглс 0 0 0 0 0 - 0 0
8. АЗ Алкмаар 0 0 0 0 0 - 0 0
9. Эксельсиор 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Твенте 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Фейеноорд 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Волендам 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Гронинген 0 0 0 0 0 - 0 0
14. НЕК Неймеген 0 0 0 0 0 - 0 0
15. Витесс 0 0 0 0 0 - 0 0
16. Эммен 0 0 0 0 0 - 0 0
17. Фортуна Ситтард 1 0 0 1 2 - 3 0
18. Камбюр 1 0 0 1 0 - 2 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Эксельсиор 1 1 0 0 2 - 0 3
2. Аякс 1 1 0 0 3 - 2 3
3. Утрехт 1 0 1 0 2 - 2 1
4. Спарта Роттердам 1 0 1 0 0 - 0 1
5. Твенте 0 0 0 0 0 - 0 0
6. Ваалвейк 0 0 0 0 0 - 0 0
7. Херенвен 0 0 0 0 0 - 0 0
8. Гоу Эхед Иглс 0 0 0 0 0 - 0 0
9. АЗ Алкмаар 0 0 0 0 0 - 0 0
10. ПСВ 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Фейеноорд 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Волендам 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Гронинген 0 0 0 0 0 - 0 0
14. НЕК Неймеген 0 0 0 0 0 - 0 0
15. Фортуна Ситтард 0 0 0 0 0 - 0 0
16. Камбюр 0 0 0 0 0 - 0 0
17. Витесс 0 0 0 0 0 - 0 0
18. Эммен 1 0 0 1 1 - 4 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в плей-офф за право попасть в квалификацию Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Эредивизие
  • — Вылет в Первый дивизион
  • Второй тайм
  • 96'
    Дост Бас из команды Утрехт сыграл отлично и претендует на звание лучшего игрока матча
  • 96'
    Было много шансов в этой игре, но ни одна из команд не смогла забить решающий гол
  • Свисток
    96'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 96'
    Контроль мяча: Ваалвейк: 38%, Утрехт: 62%.
  • 95'
    Ваалвейк идет вперед с потенциально опасной атакой.
  • 95'
    Контроль мяча: Ваалвейк: 38%, Утрехт: 62%.
  • 95'
    Удар от ворот произведет Ваалвейк
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    • 93'
      Удар от ворот произведет Ваалвейк
    • 93'
      Дост Бас из команды Утрехт наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел чуууть мимо ворот. К сожалению, мимо!
    • 92'
      Адевойе Шоун ослабляет давление, выбив мяч.
    • 92'
      Бауссайд Отман из команды Утрехт своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 92'
      Гаари Жюрьен из команды Ваалвейк перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 91'
      Утрехт пытается что-то создать.
    • 91'
      Баркас Василис взял и забрал мяч на выходе
    • 91'
      Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)
    • 91'
      Ваалвейк пытается что-то создать.
    • 90'
      Вассен Этьенн взял и забрал мяч на выходе
    • 90'
      Утрехт идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • Офсайд
      90'
      Лобете Хулен из команды Ваалвейк в офсайде
    • 90'
      Яссин Оукили пробует нанести удар издали, но Василиос Баркас держит все под контролем
    • 90'
      Ваалвейк идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 90'
      Контроль мяча: Ваалвейк: 37%, Утрехт: 63%.
    • 89'
      Утрехт пытается что-то создать.
    • 89'
      Утрехт контролирует мяч.
    • 88'
      Ваалвейк контролирует мяч.
    • 88'
      Удар от ворот произведет Утрехт
    • 88'
      Вруг Патрик из команды Ваалвейк не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот
    • 87'
      Леливелд Юлиан из команды Ваалвейк своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 87'
      Ваалвейк идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • Фол, нарушение
      87'
      Судья сигнализирует, что Модибо Саньян из команды Утрехт поставил подножку. Пострадал Крамер Михил
    • 86'
      Утрехт контролирует мяч.
    • 85'
      Брауэрс Люк сделал ключевой пас для гола!
    • 85'
      Забив гол, Утрехт сокращает отставание в счете. Смогут ли сделать еще что-то?
    • 85'
      Контроль мяча: Ваалвейк: 36%, Утрехт: 64%.
    • 85'
      Брауэрс Люк сделал результативную передачу.
    • Описание гола
      85'
      Г О О О О О О Л - Дост Бас из команды Утрехт с близкого расстояния головой расстреливает ворота.
    • 85'
      Брауэрс Люк из команды Утрехт своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 85'
      Утрехт вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • 84'
      Утрехт вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • 84'
      Утрехт контролирует мяч.
    • 83'
      Гаари Жюрьен из команды Ваалвейк перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 83'
      Утрехт пытается что-то создать.
    • 82'
      Ван ден Бёйс Дарио ослабляет давление, выбив мяч.
    • 82'
      Утрехт вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • 81'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 81'
      Утрехт вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • Угловой
      81'
      Боздоган Джан навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 81'
      Яссин Оукили из команды Ваалвейк перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 80'
      Матч возобновлен
    • Травма, повреждение
      80'
      Махи Мимаун на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
    • 80'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 80'
      Контроль мяча: Ваалвейк: 37%, Утрехт: 63%.
    • Желтая карточка
      79'
      Яссин Оукили совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение
    • Фол, нарушение
      79'
      Судья свистит. Яссин Оукили атаковал сзади соперника. Это Махи Мимаун заработал своей команде штрафной
    • 79'
      Утрехт пытается что-то создать.
    • 79'
      Ваалвейк идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 79'
      Утрехт вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • 78'
      Утрехт вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • 78'
      Утрехт пытается что-то создать.
    • 77'
      Удар от ворот произведет Ваалвейк
    • 77'
      Тактическая замена. Редан Дайшон уходит с поля и его заменяет Силла Мусса
    • 76'
      Бауссайд Отман из команды Утрехт своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 75'
      Ваалвейк идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 75'
      Контроль мяча: Ваалвейк: 38%, Утрехт: 62%.
    • 75'
      Удар от ворот произведет Ваалвейк
    • 75'
      Шанс! Дост Бас из команды Утрехт пробил головой, но мимо
    • 75'
      Бауссайд Отман из команды Утрехт своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 74'
      Утрехт контролирует мяч.
    • 74'
      Удар от ворот произведет Утрехт
    • 74'
      Утрехт вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
    • 73'
      Утрехт вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
    • 73'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 72'
      Ваалвейк идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 71'
      Удар от ворот произведет Утрехт
    • 71'
      Адевойе Шоун нанес удар чуть мимо. Близко!
    • 71'
      Ван ден Бёйс Дарио создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • Фол, нарушение
      71'
      Судья сигнализирует, что Ван дер Марел Марк из команды Утрехт поставил подножку. Пострадал Лобете Хулен
    • 70'
      Ван дер Марел Марк выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 70'
      Ваалвейк идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 70'
      Контроль мяча: Ваалвейк: 38%, Утрехт: 62%.
    • 69'
      Утрехт вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • 68'
      Утрехт контролирует мяч.
    • Фол, нарушение
      68'
      Судья сигнализирует, что Ван дер Марел Марк из команды Утрехт поставил подножку. Пострадал Лобете Хулен
    • 68'
      Гаари Жюрьен из команды Ваалвейк перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 67'
      Утрехт вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • 67'
      Тактическая замена. Джевенсио ван дер Куст уходит с поля и его заменяет Махи Мимаун
    • 67'
      Данеелс Леннерд получил травму и заменен. Лобете Хулен выходит на поле.
    • 66'
      Утрехт контролирует мяч.
    • Травма, повреждение
      66'
      Данеелс Леннерд возвращается на поле.
    • 65'
      Ваалвейк вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • 65'
      Матч возобновлен
    • 65'
      Контроль мяча: Ваалвейк: 40%, Утрехт: 60%.
    • Травма, повреждение
      65'
      Ох, нехорошо это выглядит. Данеелс Леннерд получил травму и медбригада забирает его с поля.
    • Травма, повреждение
      64'
      Данеелс Леннерд на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
    • 64'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 63'
      Утрехт идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 63'
      Ваалвейк контролирует мяч.
    • 62'
      Ваалвейк вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • 62'
      Матч возобновлен
    • 62'
      Ван дер Хорн Майк получил травму и заменен. Ван дер Марел Марк выходит на поле.
    • 61'
      Тактическая замена. Лутонда Тьерри уходит с поля и его заменяет Ваутерс Луук
    • 61'
      Тактическая замена. Бель-Хассани Иллиас уходит с поля и его заменяет Анита Вурнон
    • Травма, повреждение
      60'
      Брауэрс Люк на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
    • 60'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 60'
      Контроль мяча: Ваалвейк: 40%, Утрехт: 60%.
    • 60'
      Яссин Оукили нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 59'
      Ваалвейк начинает контратаку
    • 59'
      Утрехт вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
    • 58'
      Лутонда Тьерри ослабляет давление, выбив мяч.
    • 58'
      Ван дер Хорн Майк из команды Утрехт своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 58'
      Утрехт контролирует мяч.
    • 57'
      Удар от ворот произведет Ваалвейк
    • 56'
      Утрехт контролирует мяч.
    • 56'
      Удар от ворот произведет Ваалвейк
    • Фол, нарушение
      55'
      Судья сигнализирует, что Яссин Оукили из команды Ваалвейк поставил подножку. Пострадал Боздоган Джан
    • 55'
      Контроль мяча: Ваалвейк: 40%, Утрехт: 60%.
    • 54'
      Редан Дайшон выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 54'
      Утрехт вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • 54'
      Лутонда Тьерри ослабляет давление, выбив мяч.
    • 54'
      Утрехт идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 53'
      ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.
    • Описание гола
      53'
      VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет просмотр VAR, решается судьба гола.
    • Описание гола
      52'
      Г О О О О Л - Дост Бас первый реагирует на отскок и посылает его в ворота правой ногой!
    • 52'
      Бауссайд Отман пробует нанести удар издали, но Этьен Вассен держит все под контролем
    • 52'
      Боздоган Джан создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 52'
      Утрехт идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 52'
      Удар от ворот произведет Утрехт
    • 52'
      Крамер Михил нанес удар чуть мимо. Близко!
    • 51'
      Данеелс Леннерд создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 51'
      Ваалвейк идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 51'
      Утрехт вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • 50'
      Утрехт идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 50'
      Ваалвейк вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
    • 50'
      Контроль мяча: Ваалвейк: 41%, Утрехт: 59%.
    • 50'
      Матч возобновлен
    • 49'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 49'
      Удар от ворот произведет Ваалвейк
    • 49'
      Модибо Саньян из команды Утрехт наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.
    • 49'
      Утрехт вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • 49'
      Лутонда Тьерри ослабляет давление, выбив мяч.
    • 48'
      Утрехт идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 48'
      Ваалвейк вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • 47'
      Виргевер Ник ослабляет давление, выбив мяч.
    • 47'
      Ваалвейк идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 47'
      Утрехт вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
    • 46'
      Ваалвейк вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
    • 46'
      Тактическая замена. Дувикас Анастасиос уходит с поля и его заменяет Боздоган Джан
    • 46'
      Тактическая замена. Бут Тейлор уходит с поля и его заменяет Дост Бас
    • Второй тайм начался
      46'
      Второй тайм начался
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Mandemakers Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Новости
    Где смотреть матч Ваалвейк 2:2 Утрехт онлайн

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