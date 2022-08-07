Второй тайм начался

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Ibrahim El Kadiri сделал ключевой пас для гола!

38' Г О О О О Л - Ван Мигем Дарил забивает с левой ноги!

38' Эйтинг Карел создает голевую возможность для своего партнера по команде.

38' Удар от ворот произведет Волендам

37' Гронинген вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

34' Г О О О О Л - Ларсен Йорген забивает с левой ноги!

34' Нгонж Сириль создает голевую возможность для своего партнера по команде.

34' Нгонж Сириль из команды Гронинген своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

32' Удар от ворот произведет Волендам

28' Удар от ворот произведет Гронинген

27' Дуарте Ларос наказан за толчок Франческо Антонуччи

26' Удар от ворот произведет Волендам

26' Томаш Суслов навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

23' Дубвик Исак выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

23' Волендам вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

22' Гронинген вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

21' Гронинген вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

20' Волендам вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

19' Гронинген вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

19' Томаш Суслов навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

18' Гронинген вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

17' Удар от ворот произведет Волендам

17' Пелюпесси Йоей оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

17' Нгонж Сириль создает голевую возможность для своего партнера по команде.

17' Волендам вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

15' Гронинген вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

12' Бенамар Бенаисса навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

12' Томаш Суслов из команды Гронинген в офсайде

11' Филип Станкович взял и забрал мяч на выходе

11' Волендам вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

10' Гронинген вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

9' Плат Брайан выиграл воздушное противоборство у Томаш Суслов.

9' Гронинген вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

9' Удар от ворот произведет Волендам

9' Оооо... вот это был удар! Ларсен Йорген должен был забить с этой позиции.

9' Ларсен Йорген из команды Гронинген не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот

9' Томаш Суслов создает голевую возможность для своего партнера по команде.

9' Томаш Суслов из команды Гронинген своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

8' Филип Станкович взял и забрал мяч на выходе

7' Удар от ворот произведет Гронинген

7' Волендам вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

6' Волендам вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

5' Гронинген вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

4' Удар от ворот произведет Гронинген

4' Гронинген вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

3' Команда Гронинген забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?

2' Г О О О О Л - Нгонж Сириль из команды Гронинген левой ногой наносит голевой удар из-за пределов штрафной!

2' Волендам вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Идеальный солнечный день для футбола

1' Волендам начинает с центра поля