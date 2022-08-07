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Голландия: Эредивизие

2022-2023

Стадион: Зрители: 18648
Гронинген
2:1
Перерыв
Волендам
0'
1:0
2' Гол
Нгонж Сириль
2:0
34' Гол
Ларсен Йорген
2:1
38' Гол
Ван Мигем Дарил

Ход матча

2'
Нгонж Сириль
1:0
34'
Ларсен Йорген
(Нгонж Сириль)
2:0
38'
2:1
Ван Мигем Дарил
(Мёркин Дерри)
40'
 
Верман Хенк
Эль-Кадири Ибрахим

Статистика матча

  • 2 Голы 1
  • 3 Удары по воротам 2
  • 2 Удары в створ 1
  • 2 Угловые 1
  • 3 Офсайды 1
  • 4 Нарушения правил 3
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 1
  • 52 Владение мячом, % 48

Владение мячом

Лучшие коэффициенты
Гронинген
Ничья
Волендам
1.88
6.19
5.60
Все Коэффициенты
20
Веррипс
Михаэл
21
Касанвирджо
Нерайшо
5
Те
Вирик
Мик
12
Балкер
Радинио
18
Дубвик
Исак
4
Пелюпесси
Йоей
6
Дуарте
Ларос
22
Лундквист
Рамон-Паскаль
27
Нгонж
Сириль
9
Ларсен
Йорген
7
Суслов
Томаш
1
Филип
Станкович
3
Плат
Брайан
4
Мирани
Деймон
23
Billy
van
Duijl
5
Мёркин
Дерри
6
Бенамар
Бенаисса
19
Антонуччи
Франческо
8
Эйтинг
Карел
7
Ван
Мигем
Дарил
21
Мюрен
Роберт
34
Эль-Кадири
Ибрахим
Гронинген
4-3-3
Волендам
4-3-3

История личных встреч

Гронинген
Волендам

7 матчей

100%
7 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

85.7%
14.3%
6 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

85.7%
14.3%
6 побед 1 ничья 0 побед

7 матчей

100%
7 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

85.7%
14.3%
6 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

85.7%
14.3%
6 побед 1 ничья 0 побед

История матчей

ТМС
0:2
К
3:0
ММ(
4:0
ТМС
3:0
ТМС
2:1
ПЛ
0:1
ПЛ
5:0

Бомбардиры внутри турнира

Гронинген
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Нгонж Сириль 1 1
Ларсен Йорген 1 1
Волендам
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ван Мигем Дарил 1 1
Мёркин Дерри 0 0

Карточки

Результаты последних матчей

Гронинген
(20 матчей)
45%
10%
45%
9 побед 2 ничьи 9 поражений
Гронинген - Осасуна 2:1 Velocitas - Гронинген 0:9 Лоне - Гронинген 1:3 Гронинген - Эммен 2:1
Оснабрюк - Гронинген 1:2 Ганновер 96 - Гронинген 3:0 Гронинген - ПАОК 2:1 Гронинген - Камбюр 2:3 Твенте - Гронинген 3:0 Гронинген - Спарта Роттердам 1:2 Ваалвейк - Гронинген 3:1 Гронинген - Хераклес 0:1 Херенвен - Гронинген 3:1 Гронинген - Аякс 1:3 Утрехт - Гронинген 1:3 Гронинген - НЕК Неймеген 4:3 Фейеноорд - Гронинген 1:1 Гронинген - Виллем II 1:0 ПЕК Зволле - Гронинген 1:1 Гронинген - Фортуна Ситтард 0:1
Волендам
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Панатинаикос - Волендам 2:1 Волендам - АЕК 1:2 НАК Бреда - Волендам 0:0 Волендам - Генк 3:2
Волендам - Эйндховен 2:2 Дордрехт - Волендам 3:2 Ден Босх - Волендам 1:2 Волендам - Аякс-2 3:1 Волендам - Де Графсхап 3:1 ПСВ-2 - Волендам 2:2 Волендам - Осс 1:2 АДО Ден Хааг - Волендам 1:1 Эммен - Волендам 4:1 Волендам - Эксельсиор 2:5 ВВВ-Венло - Волендам 0:0 Волендам - Хелмонд Спорт 4:1 Волендам - АЗ-2 Алкмаар 2:1 Рода - Волендам 1:1 Волендам - Утрехт-2 2:0 Маастрихт - Волендам 0:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСВ 1 1 0 0 4 - 1 3
2. Эксельсиор 1 1 0 0 2 - 0 3
3. Гронинген 2:1 1 1 0 0 2 - 1 3
4. Аякс 1 1 0 0 3 - 2 3
5. Утрехт 1 0 1 0 2 - 2 1
6. Ваалвейк 1 0 1 0 2 - 2 1
7. Спарта Роттердам 1 0 1 0 0 - 0 1
8. Херенвен 1 0 1 0 0 - 0 1
9. Гоу Эхед Иглс 0 0 0 0 0 - 0 0
10. АЗ Алкмаар 0 0 0 0 0 - 0 0
11. НЕК Неймеген 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Витесс 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Фейеноорд 0 0 0 0 0 - 0 0
14. Твенте 0 0 0 0 0 - 0 0
15. Волендам 1:2 1 0 0 1 1 - 2 0
16. Фортуна Ситтард 1 0 0 1 2 - 3 0
17. Камбюр 1 0 0 1 0 - 2 0
18. Эммен 1 0 0 1 1 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСВ 1 1 0 0 4 - 1 3
2. Гронинген 2:1 1 1 0 0 2 - 1 3
3. Ваалвейк 1 0 1 0 2 - 2 1
4. Херенвен 1 0 1 0 0 - 0 1
5. Аякс 0 0 0 0 0 - 0 0
6. Утрехт 0 0 0 0 0 - 0 0
7. Спарта Роттердам 0 0 0 0 0 - 0 0
8. Гоу Эхед Иглс 0 0 0 0 0 - 0 0
9. Эксельсиор 0 0 0 0 0 - 0 0
10. АЗ Алкмаар 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Витесс 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Фейеноорд 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Твенте 0 0 0 0 0 - 0 0
14. Волендам 1:2 0 0 0 0 0 - 0 0
15. НЕК Неймеген 0 0 0 0 0 - 0 0
16. Эммен 0 0 0 0 0 - 0 0
17. Фортуна Ситтард 1 0 0 1 2 - 3 0
18. Камбюр 1 0 0 1 0 - 2 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Эксельсиор 1 1 0 0 2 - 0 3
2. Аякс 1 1 0 0 3 - 2 3
3. Утрехт 1 0 1 0 2 - 2 1
4. Спарта Роттердам 1 0 1 0 0 - 0 1
5. АЗ Алкмаар 0 0 0 0 0 - 0 0
6. Гронинген 2:1 0 0 0 0 0 - 0 0
7. Ваалвейк 0 0 0 0 0 - 0 0
8. Херенвен 0 0 0 0 0 - 0 0
9. Гоу Эхед Иглс 0 0 0 0 0 - 0 0
10. ПСВ 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Витесс 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Фейеноорд 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Твенте 0 0 0 0 0 - 0 0
14. Фортуна Ситтард 0 0 0 0 0 - 0 0
15. Камбюр 0 0 0 0 0 - 0 0
16. НЕК Неймеген 0 0 0 0 0 - 0 0
17. Волендам 1:2 1 0 0 1 1 - 2 0
18. Эммен 1 0 0 1 1 - 4 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в плей-офф за право попасть в квалификацию Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Эредивизие
  • — Вылет в Первый дивизион
  • Второй тайм
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался
  • 46'
    Сегодняшная посещаемость составляет 18648 болельщиков
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • 47'
    Контроль мяча: Гронинген: 52%, Волендам: 48%.
  • 47'
    Команда Гронинген имеет минимальное преимущество на конец первого тайма.
  • 46'
    Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)
  • 46'
    Контроль мяча: Гронинген: 52%, Волендам: 48%.
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 43'
      Удар от ворот произведет Гронинген
    • 43'
      Ван Мигем Дарил не смог попасть в створ ударом издали
    • 43'
      Мюрен Роберт создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 42'
      Плат Брайан из команды Волендам своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 42'
      Гронинген контролирует мяч.
    • 41'
      Волендам вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • 40'
      Тактическая замена. Ibrahim El Kadiri уходит с поля и его заменяет Верман Хенк
    • 40'
      Забив гол, Волендам сокращает отставание в счете. Смогут ли сделать еще что-то?
    • 40'
      Веррипс Михаэл взял и забрал мяч на выходе
    • 40'
      Ibrahim El Kadiri сделал ключевой пас для гола!
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Euroborg. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Лучшие коэффициенты
    Гронинген
    Ничья
    Волендам
    1.88
    6.19
    5.60
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