Стадион: Евроборг Зрители: 18648
Ход матча
2'
1:0
34'
2:0
38'
2:1
Статистика матча
-
2 Голы 1
-
3 Удары по воротам 2
-
2 Удары в створ 1
-
2 Угловые 1
-
3 Офсайды 1
-
4 Нарушения правил 3
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 1
-
52 Владение мячом, % 48
Владение мячом
18
Дубвик
Исак
27
Нгонж
Сириль
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
18 Дубвик ИсакЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Нгонж СирильНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
25 Де Бур ЯнВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
15 Каллей ЯхьяПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Вормут Франк
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
21 Мюрен РобертНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
22 Лауэрс БарриВратарь
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
12 Givairo Read
-
16 Imran Nazih
-
Главный тренер: Wim Jonk
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Гронинген
Волендам
7 матчей
100%
7 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
85.7%
14.3%
6 побед 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
85.7%
14.3%
6 побед 1 ничья 0 побед
7 матчей
100%
7 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
85.7%
14.3%
6 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
85.7%
14.3%
6 побед 1 ничья 0 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Гронинген
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Нгонж Сириль
|1
|1
|Ларсен Йорген
|1
|1
Волендам
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ван Мигем Дарил
|1
|1
|Мёркин Дерри
|0
|0
Карточки
Результаты последних матчей
Гронинген
(20 матчей)
45%
10%
45%
9 побед 2 ничьи 9 поражений
Гронинген - Осасуна 2:1 Velocitas - Гронинген 0:9 Лоне - Гронинген 1:3 Гронинген - Эммен 2:1
Оснабрюк - Гронинген 1:2 Ганновер 96 - Гронинген 3:0 Гронинген - ПАОК 2:1 Гронинген - Камбюр 2:3 Твенте - Гронинген 3:0 Гронинген - Спарта Роттердам 1:2 Ваалвейк - Гронинген 3:1 Гронинген - Хераклес 0:1 Херенвен - Гронинген 3:1 Гронинген - Аякс 1:3 Утрехт - Гронинген 1:3 Гронинген - НЕК Неймеген 4:3 Фейеноорд - Гронинген 1:1 Гронинген - Виллем II 1:0 ПЕК Зволле - Гронинген 1:1 Гронинген - Фортуна Ситтард 0:1
Волендам
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Панатинаикос - Волендам 2:1 Волендам - АЕК 1:2 НАК Бреда - Волендам 0:0 Волендам - Генк 3:2
Волендам - Эйндховен 2:2 Дордрехт - Волендам 3:2 Ден Босх - Волендам 1:2 Волендам - Аякс-2 3:1 Волендам - Де Графсхап 3:1 ПСВ-2 - Волендам 2:2 Волендам - Осс 1:2 АДО Ден Хааг - Волендам 1:1 Эммен - Волендам 4:1 Волендам - Эксельсиор 2:5 ВВВ-Венло - Волендам 0:0 Волендам - Хелмонд Спорт 4:1 Волендам - АЗ-2 Алкмаар 2:1 Рода - Волендам 1:1 Волендам - Утрехт-2 2:0 Маастрихт - Волендам 0:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСВ
|1
|1
|0
|0
|4 - 1
|3
|2.
|Эксельсиор
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|3.
|Гронинген
|2:1
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|4.
|Аякс
|1
|1
|0
|0
|3 - 2
|3
|5.
|Утрехт
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|6.
|Ваалвейк
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|7.
|Спарта Роттердам
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|8.
|Херенвен
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|9.
|Гоу Эхед Иглс
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|АЗ Алкмаар
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|НЕК Неймеген
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|Витесс
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|Фейеноорд
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|Твенте
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|Волендам
|1:2
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|16.
|Фортуна Ситтард
|1
|0
|0
|1
|2 - 3
|0
|17.
|Камбюр
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|18.
|Эммен
|1
|0
|0
|1
|1 - 4
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСВ
|1
|1
|0
|0
|4 - 1
|3
|2.
|Гронинген
|2:1
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|3.
|Ваалвейк
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|4.
|Херенвен
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|5.
|Аякс
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|6.
|Утрехт
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|7.
|Спарта Роттердам
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|Гоу Эхед Иглс
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|Эксельсиор
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|АЗ Алкмаар
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Витесс
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|Фейеноорд
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|Твенте
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|Волендам
|1:2
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|НЕК Неймеген
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|16.
|Эммен
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|17.
|Фортуна Ситтард
|1
|0
|0
|1
|2 - 3
|0
|18.
|Камбюр
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Эксельсиор
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|2.
|Аякс
|1
|1
|0
|0
|3 - 2
|3
|3.
|Утрехт
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|4.
|Спарта Роттердам
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|5.
|АЗ Алкмаар
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|6.
|Гронинген
|2:1
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|7.
|Ваалвейк
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|Херенвен
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|Гоу Эхед Иглс
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|ПСВ
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Витесс
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|Фейеноорд
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|Твенте
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|Фортуна Ситтард
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|Камбюр
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|16.
|НЕК Неймеген
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|17.
|Волендам
|1:2
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|18.
|Эммен
|1
|0
|0
|1
|1 - 4
|0
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в плей-офф за право попасть в квалификацию Лиги конференций
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Эредивизие
- — Вылет в Первый дивизион