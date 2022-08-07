Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

96' Гронинген вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

96' Гронинген вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

95' Волендам вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

95' Гронинген вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

95' Дуарте Ларос навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

94' Филип Станкович делает важнейший сейв!

94' Дуарте Ларос бьет со штрафного в створ, но Филип Станкович держит все под контролем

94' Матч возобновлен

93' Плат Брайан на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

92' Дуарте Ларос на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

92' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

91' Удар от ворот произведет Гронинген

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [7] минут(а)

90' Оооо... вот это был удар! Ларсен Йорген должен был забить с этой позиции.

90' Хорошую попытку сделал Ларсен Йорген . Удар в створ, но вратарь начеку

90' Оратмангун Рагнар из команды Гронинген своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

88' Хорошую попытку сделал Оратмангун Рагнар . Удар в створ, но вратарь начеку

88' Касанвирджо Нерайшо создает голевую возможность для своего партнера по команде.

87' Удар от ворот произведет Волендам

85' Матч возобновлен

84' Ох, нехорошо это выглядит. Бенамар Бенаисса получил травму и медбригада забирает его с поля.

83' Бенамар Бенаисса получил желтую карточку от судьи

83' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

81' Мёркин Дерри выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

81' Гронинген вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

80' Волендам вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

80' Удар от ворот произведет Волендам

79' Гронинген вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

79' Волендам вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

79' Тактическая замена. Франческо Антонуччи уходит с поля и его заменяет Gaetano Oristanio

78' Ирандуст Далехо создает голевую возможность для своего партнера по команде.

77' Удар от ворот произведет Волендам

77' Удар от ворот произведет Волендам

76' Дуарте Ларос не смог попасть в створ ударом издали

76' Паулос Абрахам из команды Гронинген своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

75' Матч возобновлен

75' Ох, нехорошо это выглядит. Бенамар Бенаисса получил травму и медбригада забирает его с поля.

75' Бенамар Бенаисса на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

74' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

74' Бенамар Бенаисса выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

73' Гронинген вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

72' Те Вирик Мик выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

72' Мёркин Дерри выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

71' Гронинген вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

70' Команда Волендам сравняла счет! Игра продолжается!

69' ГОЛ! После пересмотра ситуации судья изменил первоначальное решение и засчитал гол команды Волендам

69' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет просмотр VAR, решается судьба гола.

68' Мюрен Роберт создает голевую возможность для своего партнера по команде.

67' Матч возобновлен

66' Тактическая замена. Томаш Суслов уходит с поля и его заменяет Паулос Абрахам

65' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

65' Филип Станкович из команды Волендам перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

64' Матч возобновлен

64' Ох, нехорошо это выглядит. Нгонж Сириль получил травму и медбригада забирает его с поля.

63' Филип Станкович на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

62' Нгонж Сириль на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

62' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

62' Филип Станкович из команды Волендам перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

61' Томаш Суслов нанес удар, но тот был заблокирован.

60' Волендам вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

60' Матч возобновится спорным мячом

59' Игра останавливается на короткое время, так как мяч был задет судьей

59' Волендам вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

57' Удар от ворот произведет Волендам

57' Томаш Суслов из команды Гронинген подал угловой справа.

56' Хорошую попытку сделал Нгонж Сириль . Удар в створ, но вратарь начеку

56' Лундквист Рамон-Паскаль создает голевую возможность для своего партнера по команде.

56' Гронинген вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

55' Бенамар Бенаисса навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

54' Удар от ворот произведет Гронинген

53' Ван Мигем Дарил навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

53' Оооо... вот это был удар! Ван Мигем Дарил должен был забить с этой позиции.

52' Удар от ворот произведет Волендам

52' Нгонж Сириль навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

50' Гронинген вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

50' Гронинген вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

50' Томаш Суслов из команды Гронинген подал угловой справа.

48' Удар от ворот произведет Гронинген

47' Волендам вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

47' Волендам вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

47' Плат Брайан из команды Волендам своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

47' Удар от ворот произведет Волендам

46' Дуарте Ларос не смог попасть в створ ударом издали

46' Филип Станкович из команды Волендам перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

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