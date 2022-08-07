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  4. Суперэттан 2022

Швеция: Суперэттан

2022
Эстерсунд
0:0
Первый тайм: 20'
Ландскруна
0'
Лучшие коэффициенты
Эстерсунд
Ничья
Ландскруна
2.69
3.44
3.40
Все Коэффициенты
30
Andrew
Mills1
12
Kristian
Sirum
Novak
5
Kevin
Jablinski
18
Miroslav
Mazur
28
Аджумани
Янник
13
Фрицсон
Людвиг
8
Брэндон
Эрик
2
Вейлид
Сесар
11
Бельман
Хенрик
26
Chovanie
Amatkarijo
10
Sadmir
Zekovic
1
Каддура
Амр
16
Jesper
Strid
12
Йонссон
Мелкер
2
Рапп
Йохан
20
Camil
Jebara
18
Оттоссон
Филип
15
Эгнелль
Адам
5
Edvin
Dahlqvist
10
Хейер
Мелкер
9
Олссон
Линус
11
Ousmane
Diawara
Эстерсунд
4-2-3-1
Ландскруна
3-4-3

История личных встреч

Эстерсунд
Ландскруна

4 матча

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

75%
25%
3 победы 0 ничьих 0 побед

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 2 победы

6 матчей

50%
33.3%
16.7%
3 победы 2 ничьи 1 победа

Первый тайм

33.3%
50%
16.7%
2 победы 3 ничьи 1 победа

Второй тайм

50%
16.7%
33.3%
3 победы 1 ничья 2 победы

История матчей

С
1:1
К
0:3
С
0:1
С
3:2
С
4:0
С
2:2

Бомбардиры внутри турнира

Эстерсунд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хёрберг Феликс 1 0.06
Фрицсон Людвиг 1 0.06
Chovanie Amatkarijo 1 0.06
Вейлид Сесар 1 0.06
Бельман Хенрик 1 0.06
Jordan Attah Kadiri 1 0.06
Досис Николаос 1 0.06
Штольт Малкольм 1 0.06
Брэндон Эрик 1 0.06
Аджумани Янник 1 0.06
Кроон Симон 0 0
Miroslav Mazur 0 0
Карлссон Грач Себастьян 0 0
Ландскруна
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Олссон Линус 5 0.28
Перссон Эрик 4 0.22
Эгнелль Адам 4 0.22
Ousmane Diawara 4 0.22
Оттоссон Филип 1 0.06
Рапп Йохан 1 0.06
Хейер Мелкер 1 0.06
Viktor Ekblom 1 0.06
Jesper Strid 1 0.06
Бликст Якоб 0 0
Ткач Александр 0 0
Линнер Альбин 0 0
Дзабич Робин 0 0
Camil Jebara 0 0

Карточки

Эстерсунд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хёрберг Феликс 5 0
Фрицсон Людвиг 4 0
Kevin Jablinski 4 0
Исса Камал 3 0
Вейлид Сесар 3 0
Бельман Хенрик 3 0
Jordan Attah Kadiri 3 0
Карлссон Грач Себастьян 3 0
Kristian Sirum Novak 1 1
Кроон Симон 2 0
Andre Oesterholm 2 0
Chovanie Amatkarijo 2 0
Mansour Sinyan 2 0
Досис Николаос 2 0
Ziad Ghanoum 0 1
Менса Самуэль 1 0
Сивертсен Эрленд 1 0
Кейта Али II 1 0
Miroslav Mazur 1 0
Andrew Mills1 1 0
Брэндон Эрик 1 0
Сабастин Уче 1 0
Peter Amoran 1 0
Ландскруна
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хейер Мелкер 4 1
Erik Hedenquist 4 1
Оттоссон Филип 3 1
Philip Andersson I 4 0
Каддура Амр 2 0
Ткач Александр 2 0
Бликст Якоб 2 0
Перссон Эрик 2 0
Эгнелль Адам 2 0
Ousmane Diawara 2 0
Дзабич Робин 2 0
Camil Jebara 2 0
Edvin Dahlqvist 1 0
Линнер Альбин 1 0
Вихльстранд Виктор 1 0
Йонссон Мелкер 1 0
Jesper Strid 1 0

Голы по времени матча

Забито

5
10
1 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 3
13 Не забивали 11
0
0%
2
20%
1-15
0
0%
1
10%
16-30
1
20%
1
10%
31-45
2
40%
2
20%
46-60
1
20%
3
30%
61-75
1
20%
1
10%
76-90

Пропущено

12
13
3 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 7
2
17%
2
15%
1-15
0
0%
3
23%
16-30
1
8%
1
8%
31-45
2
17%
1
8%
46-60
2
17%
1
8%
61-75
5
42%
5
38%
76-90

Забито

6
13
2 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 3
12 Не забивали 10
1
17%
1
8%
1-15
0
0%
3
23%
16-30
1
17%
3
23%
31-45
2
33%
2
15%
46-60
1
17%
2
15%
61-75
1
17%
2
15%
76-90

Пропущено

17
13
5 В 1-м тайме 5
12 Во 2-м тайме 8
8 Пропускали первыми 5
10 Не пропускали 8
2
12%
0
0%
1-15
3
18%
4
31%
16-30
0
0%
1
8%
31-45
4
24%
1
8%
46-60
4
24%
1
8%
61-75
4
24%
6
46%
76-90

Забито

11
23
3 В 1-м тайме 11
8 Во 2-м тайме 12
4 Забивали первыми 6
8 Не забивали 4
1
9%
3
13%
1-15
0
0%
4
17%
16-30
2
18%
4
17%
31-45
4
36%
4
17%
46-60
2
18%
5
22%
61-75
2
18%
3
13%
76-90

Пропущено

29
26
8 В 1-м тайме 11
21 Во 2-м тайме 15
12 Пропускали первыми 10
15 Не пропускали 15
4
14%
2
8%
1-15
3
10%
7
27%
16-30
1
3%
2
8%
31-45
6
21%
2
8%
46-60
6
21%
2
8%
61-75
9
31%
11
42%
76-90

Результаты последних матчей

Эстерсунд
(20 матчей)
5%
40%
55%
1 победа 8 ничьих 11 поражений
Браге - Эстерсунд 1:0 Эстерсунд - Йёнчёпинг 1:1 Ландскруна - Эстерсунд 1:1 Эстерсунд - Эстер 1:1
Йёнчёпинг - Эстерсунд 1:0 Эстерсунд - Утсиктенс 0:3 Норрбю - Эстерсунд 2:0 Сирианска Эскильстуна - Эстерсунд 4:1 Эстерсунд - Эргрюте 0:0 Броммапойкарна - Эстерсунд 4:1 Эстерсунд - Браге 1:3 Эребру - Эстерсунд 1:0 Хальмстад - Эстерсунд 2:0 Эстерсунд - Далкурд 1:0 Треллеборг - Эстерсунд 1:1 Вестерос - Эстерсунд 1:1 Эстерсунд - Сковде АИК 2:3 Эстерсунд - Сундсвалль 1:1 Сундсвалль - Эстерсунд 1:1 Эстерсунд - Дегерфорс 0:1
Ландскруна
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Ландскруна - Сковде АИК 0:1 Хальмстад - Ландскруна 2:1 Ландскруна - Эстерсунд 1:1 Вестерос - Ландскруна 3:0
Ландскруна - Хальмстад 2:1 Далкурд - Ландскруна 0:1 Ландскруна - Эребру 2:1 Треллеборг - Ландскруна 1:1 Ландскруна - Браге 1:1 Утсиктенс - Ландскруна 2:2 Ландскруна - Броммапойкарна 3:3 Йёнчёпинг - Ландскруна 2:4 Норрбю - Ландскруна 0:0 Ландскруна - Эргрюте 3:2 Сирианска Эскильстуна - Ландскруна 2:0 Сковде АИК - Ландскруна 2:0 Ландскруна - Эстер 1:3 Ландскруна - Варберг БоИС 1:0 Ландскруна - Норрбю 1:3 Мьельбю - Ландскруна 1:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Хальмстад 17 12 2 3 38 - 16 38
2. Браге 17 9 5 3 31 - 16 32
3. Сковде АИК 17 8 5 4 24 - 21 29
4. Эстер 17 8 5 4 30 - 22 29
5. Броммапойкарна 17 8 5 4 38 - 27 29
6. Треллеборг 17 8 4 5 27 - 27 28
7. Сирианска Эскильстуна 17 8 3 6 35 - 27 27
8. Утсиктенс 17 7 3 7 27 - 25 24
9. Эребру 17 7 2 8 19 - 22 23
10. Ландскруна 0:0 18 5 7 6 22 - 27 22
11. Норрбю 17 5 3 9 17 - 26 18
12. Вестерос 17 4 6 7 23 - 30 18
13. Далкурд 17 5 3 9 15 - 26 18
14. Йёнчёпинг 17 4 4 9 24 - 32 16
15. Эргрюте 17 2 8 7 22 - 30 14
16. Эстерсунд 0:0 18 1 7 10 11 - 29 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Броммапойкарна 9 7 2 0 27 - 11 23
2. Сирианска Эскильстуна 9 6 1 2 21 - 11 19
3. Хальмстад 8 6 0 2 17 - 7 18
4. Браге 9 5 2 2 16 - 7 17
5. Эребру 9 5 1 3 12 - 11 16
6. Треллеборг 9 4 3 2 13 - 12 15
7. Эстер 8 4 1 3 15 - 13 13
8. Сковде АИК 8 3 3 2 9 - 8 12
9. Ландскруна 0:0 8 3 3 2 13 - 13 12
10. Утсиктенс 8 3 3 2 13 - 10 12
11. Норрбю 9 3 3 3 8 - 9 12
12. Далкурд 9 4 0 5 11 - 13 12
13. Йёнчёпинг 9 3 1 5 16 - 17 10
14. Вестерос 8 2 4 2 13 - 14 10
15. Эргрюте 9 1 5 3 12 - 14 8
16. Эстерсунд 0:0 8 1 4 3 6 - 11 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Хальмстад 9 6 2 1 21 - 9 20
2. Сковде АИК 9 5 2 2 15 - 13 17
3. Эстер 9 4 4 1 15 - 9 16
4. Браге 8 4 3 1 15 - 9 15
5. Треллеборг 8 4 1 3 14 - 15 13
6. Утсиктенс 9 4 0 5 14 - 15 12
7. Ландскруна 0:0 10 2 4 4 9 - 14 10
8. Сирианска Эскильстуна 8 2 2 4 14 - 16 8
9. Вестерос 9 2 2 5 10 - 16 8
10. Эребру 8 2 1 5 7 - 11 7
11. Броммапойкарна 8 1 3 4 11 - 16 6
12. Норрбю 8 2 0 6 9 - 17 6
13. Далкурд 8 1 3 4 4 - 13 6
14. Эргрюте 8 1 3 4 10 - 16 6
15. Йёнчёпинг 8 1 3 4 8 - 15 6
16. Эстерсунд 0:0 10 0 3 7 5 - 18 3
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    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Эстерсунд
Ничья
Ландскруна
2.69
3.44
3.40
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