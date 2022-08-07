Стадион: МДСС-Арена Зрители: 19511
1:2
Конец матча
0'
0:1
18' ГолКоменда Марко
29' Желтая карточкаПорат Финн
33' Желтая карточкаАрп Янн-Фите
34' Желтая карточкаЛоуренс Джеймс
1:1
43' ГолJason Ceka
57' Вторая желтая карточкаЛоуренс Джеймс
1:2
59' ПенальтиПихлер Бенедикт
67' Желтая карточкаКакуталуа Малкольм
80' Желтая карточкаШульц Марвин
84' Желтая карточкаРайманн Доминик
90' Желтая карточкаМюлинг Александер
90'+6
Ход матча
18'
0:1
29'
33'
34'
43'
57'
59'
1:2
80'
82'
84'
Статистика матча
-
6 Удары по воротам 11
-
3 Удары в створ 6
-
3 Угловые 9
-
3 Офсайды 5
-
10 Нарушения правил 15
-
4 Жёлтые карточки 4
-
1 Красные карточки 0
-
56 Владение мячом, % 44
25
Гнака
Силас
19
Leon
Bell
29
Конде
Амара
10
Jason
Ceka
23
Атик
Бариш
21
Дене
Томас
25
Шульц
Марвин
23
Корб
Юлиан
27
Порат
Финн
20
Арп
Янн-Фите
- Основной состав
- Вратарь
-
25 Гнака СиласЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
19 Leon BellЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
29 Конде АмараПолузащитник
-
10 Jason CekaНападающий
- Нападающий
-
23 Атик БаришНападающий
- Запасные игроки
-
28 Босс ТимВратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
15 Беяз ОмерПолузащитник
-
37 Ито ТацуяНападающий
-
17 Leo Scienza
-
-
-
-
Главный тренер: Титц Кристиан
- Основной состав
-
21 Дене ТомасВратарь
-
25 Шульц МарвинЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
23 Корб ЮлианПолузащитник
- Полузащитник
-
27 Порат ФиннПолузащитник
- Полузащитник
-
20 Арп Янн-ФитеНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
24 Валь ХаукеЗащитник
- Полузащитник
-
30 Обуз МарвинПолузащитник
-
31 Бартельс ФинПолузащитник
-
18 Вридт КвазиНападающий
-
26 Lucas Wolf
-
38 Nico Carrera
-
Главный тренер: Marcel Rapp
История личных встреч
Магдебург
Хольштайн Киль
2 матча
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Первый тайм
150%
0 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
100%
1 победа 2 ничьи 0 побед
6 матчей
50%
50%
0 побед 3 ничьи 3 победы
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 1 победа
Второй тайм
50%
50%
0 побед 3 ничьи 2 победы
8 матчей
12.5%
50%
37.5%
1 победа 4 ничьи 3 победы
Первый тайм
87.5%
12.5%
0 побед 7 ничьих 1 победа
Второй тайм
12.5%
62.5%
25%
1 победа 5 ничьих 2 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Магдебург
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Jason Ceka
|1
|0.33
|Квартенг Мориц-Брони
|1
|0.33
|Атик Бариш
|1
|0.33
|Connor Krempicki
|1
|0.33
|Andreas Mueller
|1
|0.33
|Конде Амара
|0
|0
Хольштайн Киль
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Резе Фабиан
|2
|0.67
|Беккер Тимо
|1
|0.33
|Коменда Марко
|1
|0.33
|Пихлер Бенедикт
|1 (1)
|0.33
|Мюлинг Александер
|1 (1)
|0.33
|Арп Янн-Фите
|0
|0
Карточки
Магдебург
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Лоуренс Джеймс
|1
|1
|Какуталуа Малкольм
|1
|0
|Connor Krempicki
|1
|0
|Райманн Доминик
|1
|0
|Эль-Ханкури Мохамед
|1
|0
|Зехельманн Тим
|1
|0
|Andreas Mueller
|1
|0
Хольштайн Киль
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Порат Финн
|2
|0
|Корб Юлиан
|1
|0
|Шульц Марвин
|1
|0
|Арп Янн-Фите
|1
|0
|Зандер Филипп
|1
|0
|Мюлинг Александер
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
2
4
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 2
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
50%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
1
50%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90
Пропущено
4
3
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
1
33%
31-45
2
50%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Забито
3
2
3 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 0
2 Не забивали 2
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
67%
0
0%
31-45
0
0%
2
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
2
2
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
100%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
5
6
4 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 2
0 Не забивали 0
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
2
33%
16-30
3
60%
0
0%
31-45
1
20%
3
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
17%
76-90
Пропущено
6
5
2 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
1
17%
2
40%
31-45
2
33%
1
20%
46-60
2
33%
1
20%
61-75
0
0%
1
20%
76-90
Результаты последних матчей
Магдебург
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Магдебург - Айнтрахт Фр 0:4 Карлсруэ - Магдебург 2:3 Магдебург - Фортуна 1:2 Магдебург - Камбюр 4:2
Магдебург - Унион Берлин 1:4 Магдебург - Виктория Берлин 2:1 Оснабрюк - Магдебург 1:5 Магдебург - Мюнхен-1860 4:0 Айнтрахт Бр - Магдебург 2:1 Магдебург - Цвиккау 3:0 Ферль - Магдебург 4:5 Магдебург - Виктория Кёльн 4:2 Виктория Берлин - Магдебург 2:1 Магдебург - Меппен 0:0 Тюркюджю Атаспор - Магдебург 2:1 Магдебург - Галлешер 1:1 Вюрцбург Кикерс - Магдебург 2:4 Магдебург - Боруссия-2 Д 2:0 Кайзерслаутерн - Магдебург 2:2 Магдебург - Веен Висбаден 3:1
Хольштайн Киль
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Вальдхоф - Хольштайн Киль 0:0 Хольштайн Киль - Кайзерслаутерн 2:2 Гройтер Фюрт - Хольштайн Киль 2:2 Хольштайн Киль - Силькеборг 3:2
Хольштайн Киль - Вольфсбергер 1:0 Хольштайн Киль - Карабах 2:2 Хольштайн Киль - Санкт-Паули 2:0 Зандхаузен - Хольштайн Киль 3:1 Хольштайн Киль - Нюрнберг 3:0 Вердер - Хольштайн Киль 2:3 Хольштайн Киль - Хайденхайм 1:1 Динамо Дрезден - Хольштайн Киль 0:0 Хольштайн Киль - Гамбург 1:0 Дармштадт - Хольштайн Киль 3:1 Хольштайн Киль - Ингольштадт 1:0 Ганза - Хольштайн Киль 3:2 Хольштайн Киль - Падерборн 3:4 Ганновер 96 - Хольштайн Киль 2:0 Хольштайн Киль - Карлсруэ 0:2 Эрцгебирге Ауэ - Хольштайн Киль 2:3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ян
|3
|2
|1
|0
|5 - 0
|7
|2.
|Кайзерслаутерн
|3
|2
|1
|0
|6 - 4
|7
|3.
|Падерборн
|3
|2
|0
|1
|10 - 4
|6
|4.
|Гамбург
|3
|2
|0
|1
|3 - 1
|6
|5.
|Хайденхайм
|3
|2
|0
|1
|4 - 1
|6
|6.
|Зандхаузен
|3
|2
|0
|1
|4 - 3
|6
|7.
|Фортуна
|3
|2
|0
|1
|4 - 3
|6
|8.
|Ганза
|3
|2
|0
|1
|3 - 2
|6
|9.
|Дармштадт
|3
|2
|0
|1
|3 - 3
|6
|10.
|Хольштайн Киль
|3
|1
|2
|0
|6 - 5
|5
|11.
|Нюрнберг
|3
|1
|1
|1
|4 - 3
|4
|12.
|Санкт-Паули
|3
|1
|1
|1
|6 - 6
|4
|13.
|Магдебург
|3
|1
|0
|2
|5 - 6
|3
|14.
|Гройтер Фюрт
|3
|0
|2
|1
|3 - 5
|2
|15.
|Ганновер 96
|3
|0
|1
|2
|5 - 8
|1
|16.
|Карлсруэ
|3
|0
|1
|2
|3 - 9
|1
|17.
|Арминия
|3
|0
|0
|3
|2 - 7
|0
|18.
|Айнтрахт Бр
|3
|0
|0
|3
|0 - 6
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Падерборн
|2
|2
|0
|0
|9 - 2
|6
|2.
|Зандхаузен
|2
|2
|0
|0
|3 - 1
|6
|3.
|Кайзерслаутерн
|2
|2
|0
|0
|4 - 2
|6
|4.
|Ян
|2
|1
|1
|0
|2 - 0
|4
|5.
|Хайденхайм
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|6.
|Нюрнберг
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|7.
|Санкт-Паули
|1
|1
|0
|0
|3 - 2
|3
|8.
|Дармштадт
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|9.
|Фортуна
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|10.
|Ганза
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|11.
|Гамбург
|2
|1
|0
|1
|1 - 1
|3
|12.
|Гройтер Фюрт
|2
|0
|2
|0
|3 - 3
|2
|13.
|Хольштайн Киль
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|14.
|Ганновер 96
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|15.
|Магдебург
|2
|0
|0
|2
|2 - 4
|0
|16.
|Карлсруэ
|1
|0
|0
|1
|2 - 3
|0
|17.
|Арминия
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
|18.
|Айнтрахт Бр
|2
|0
|0
|2
|0 - 3
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Хольштайн Киль
|2
|1
|1
|0
|4 - 3
|4
|2.
|Ян
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|3.
|Гамбург
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|4.
|Фортуна
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|5.
|Магдебург
|1
|1
|0
|0
|3 - 2
|3
|6.
|Хайденхайм
|2
|1
|0
|1
|1 - 1
|3
|7.
|Ганза
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|8.
|Дармштадт
|2
|1
|0
|1
|1 - 2
|3
|9.
|Кайзерслаутерн
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|10.
|Санкт-Паули
|2
|0
|1
|1
|3 - 4
|1
|11.
|Нюрнберг
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|12.
|Карлсруэ
|2
|0
|1
|1
|1 - 6
|1
|13.
|Зандхаузен
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|14.
|Падерборн
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|15.
|Гройтер Фюрт
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|16.
|Айнтрахт Бр
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
|17.
|Арминия
|2
|0
|0
|2
|2 - 4
|0
|18.
|Ганновер 96
|2
|0
|0
|2
|3 - 6
|0
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