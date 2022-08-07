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Германия: Бундеслига 2

2022-2023

Стадион: Зрители: 19511
Магдебург
1:2
Конец матча
Хольштайн Киль
0'
0:1
18' Гол
Коменда Марко
29' Желтая карточка
Порат Финн
33' Желтая карточка
Арп Янн-Фите
34' Желтая карточка
Лоуренс Джеймс
1:1
43' Гол
Jason Ceka
57' Вторая желтая карточка
Лоуренс Джеймс
1:2
59' Пенальти
Пихлер Бенедикт
67' Желтая карточка
Какуталуа Малкольм
80' Желтая карточка
Шульц Марвин
84' Желтая карточка
Райманн Доминик
90' Желтая карточка
Мюлинг Александер
90'+6
1
Райманн
Доминик
25
Гнака
Силас
5
Лоуренс
Джеймс
22
Зехельманн
Тим
19
Leon
Bell
13
Connor
Krempicki
16
Andreas
Mueller
29
Конде
Амара
10
Jason
Ceka
8
Квартенг
Мориц-Брони
23
Атик
Бариш
21
Дене
Томас
25
Шульц
Марвин
4
Эррас
Патрик
3
Коменда
Марко
16
Зандер
Филипп
23
Корб
Юлиан
8
Мюлинг
Александер
27
Порат
Финн
14
Скрибски
Стивен
20
Арп
Янн-Фите
9
Пихлер
Бенедикт
Магдебург
4-3-3
Хольштайн Киль
3-1-4-2

История личных встреч

Магдебург
Хольштайн Киль

2 матча

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Первый тайм

150%
0 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
100%
1 победа 2 ничьи 0 побед

6 матчей

50%
50%
0 побед 3 ничьи 3 победы

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 1 победа

Второй тайм

50%
50%
0 побед 3 ничьи 2 победы

8 матчей

12.5%
50%
37.5%
1 победа 4 ничьи 3 победы

Первый тайм

87.5%
12.5%
0 побед 7 ничьих 1 победа

Второй тайм

12.5%
62.5%
25%
1 победа 5 ничьих 2 победы

История матчей

Б2
1:1
Б2
2:1
Б3
1:1
Б3
1:0
Б3
0:1
Б3
0:0
РЛС
1:1
РЛС
0:1

Бомбардиры внутри турнира

Магдебург
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Jason Ceka 1 0.33
Квартенг Мориц-Брони 1 0.33
Атик Бариш 1 0.33
Connor Krempicki 1 0.33
Andreas Mueller 1 0.33
Конде Амара 0 0
Хольштайн Киль
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Резе Фабиан 2 0.67
Беккер Тимо 1 0.33
Коменда Марко 1 0.33
Пихлер Бенедикт 1 (1) 0.33
Мюлинг Александер 1 (1) 0.33
Арп Янн-Фите 0 0

Карточки

Магдебург
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лоуренс Джеймс 1 1
Какуталуа Малкольм 1 0
Connor Krempicki 1 0
Райманн Доминик 1 0
Эль-Ханкури Мохамед 1 0
Зехельманн Тим 1 0
Andreas Mueller 1 0
Хольштайн Киль
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Порат Финн 2 0
Корб Юлиан 1 0
Шульц Марвин 1 0
Арп Янн-Фите 1 0
Зандер Филипп 1 0
Мюлинг Александер 1 0

Голы по времени матча

Забито

2
4
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 2
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
50%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
1
50%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Пропущено

4
3
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
1
33%
31-45
2
50%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Забито

3
2
3 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 0
2 Не забивали 2
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
67%
0
0%
31-45
0
0%
2
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
2
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
100%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

5
6
4 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 2
0 Не забивали 0
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
2
33%
16-30
3
60%
0
0%
31-45
1
20%
3
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
17%
76-90

Пропущено

6
5
2 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
1
17%
2
40%
31-45
2
33%
1
20%
46-60
2
33%
1
20%
61-75
0
0%
1
20%
76-90

Результаты последних матчей

Магдебург
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Магдебург - Айнтрахт Фр 0:4 Карлсруэ - Магдебург 2:3 Магдебург - Фортуна 1:2 Магдебург - Камбюр 4:2
Магдебург - Унион Берлин 1:4 Магдебург - Виктория Берлин 2:1 Оснабрюк - Магдебург 1:5 Магдебург - Мюнхен-1860 4:0 Айнтрахт Бр - Магдебург 2:1 Магдебург - Цвиккау 3:0 Ферль - Магдебург 4:5 Магдебург - Виктория Кёльн 4:2 Виктория Берлин - Магдебург 2:1 Магдебург - Меппен 0:0 Тюркюджю Атаспор - Магдебург 2:1 Магдебург - Галлешер 1:1 Вюрцбург Кикерс - Магдебург 2:4 Магдебург - Боруссия-2 Д 2:0 Кайзерслаутерн - Магдебург 2:2 Магдебург - Веен Висбаден 3:1
Хольштайн Киль
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Вальдхоф - Хольштайн Киль 0:0 Хольштайн Киль - Кайзерслаутерн 2:2 Гройтер Фюрт - Хольштайн Киль 2:2 Хольштайн Киль - Силькеборг 3:2
Хольштайн Киль - Вольфсбергер 1:0 Хольштайн Киль - Карабах 2:2 Хольштайн Киль - Санкт-Паули 2:0 Зандхаузен - Хольштайн Киль 3:1 Хольштайн Киль - Нюрнберг 3:0 Вердер - Хольштайн Киль 2:3 Хольштайн Киль - Хайденхайм 1:1 Динамо Дрезден - Хольштайн Киль 0:0 Хольштайн Киль - Гамбург 1:0 Дармштадт - Хольштайн Киль 3:1 Хольштайн Киль - Ингольштадт 1:0 Ганза - Хольштайн Киль 3:2 Хольштайн Киль - Падерборн 3:4 Ганновер 96 - Хольштайн Киль 2:0 Хольштайн Киль - Карлсруэ 0:2 Эрцгебирге Ауэ - Хольштайн Киль 2:3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ян 3 2 1 0 5 - 0 7
2. Кайзерслаутерн 3 2 1 0 6 - 4 7
3. Падерборн 3 2 0 1 10 - 4 6
4. Гамбург 3 2 0 1 3 - 1 6
5. Хайденхайм 3 2 0 1 4 - 1 6
6. Зандхаузен 3 2 0 1 4 - 3 6
7. Фортуна 3 2 0 1 4 - 3 6
8. Ганза 3 2 0 1 3 - 2 6
9. Дармштадт 3 2 0 1 3 - 3 6
10. Хольштайн Киль 3 1 2 0 6 - 5 5
11. Нюрнберг 3 1 1 1 4 - 3 4
12. Санкт-Паули 3 1 1 1 6 - 6 4
13. Магдебург 3 1 0 2 5 - 6 3
14. Гройтер Фюрт 3 0 2 1 3 - 5 2
15. Ганновер 96 3 0 1 2 5 - 8 1
16. Карлсруэ 3 0 1 2 3 - 9 1
17. Арминия 3 0 0 3 2 - 7 0
18. Айнтрахт Бр 3 0 0 3 0 - 6 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Падерборн 2 2 0 0 9 - 2 6
2. Зандхаузен 2 2 0 0 3 - 1 6
3. Кайзерслаутерн 2 2 0 0 4 - 2 6
4. Ян 2 1 1 0 2 - 0 4
5. Хайденхайм 1 1 0 0 3 - 0 3
6. Нюрнберг 1 1 0 0 2 - 0 3
7. Санкт-Паули 1 1 0 0 3 - 2 3
8. Дармштадт 1 1 0 0 2 - 1 3
9. Фортуна 1 1 0 0 2 - 1 3
10. Ганза 2 1 0 1 2 - 2 3
11. Гамбург 2 1 0 1 1 - 1 3
12. Гройтер Фюрт 2 0 2 0 3 - 3 2
13. Хольштайн Киль 1 0 1 0 2 - 2 1
14. Ганновер 96 1 0 1 0 2 - 2 1
15. Магдебург 2 0 0 2 2 - 4 0
16. Карлсруэ 1 0 0 1 2 - 3 0
17. Арминия 1 0 0 1 0 - 3 0
18. Айнтрахт Бр 2 0 0 2 0 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Хольштайн Киль 2 1 1 0 4 - 3 4
2. Ян 1 1 0 0 3 - 0 3
3. Гамбург 1 1 0 0 2 - 0 3
4. Фортуна 2 1 0 1 2 - 2 3
5. Магдебург 1 1 0 0 3 - 2 3
6. Хайденхайм 2 1 0 1 1 - 1 3
7. Ганза 1 1 0 0 1 - 0 3
8. Дармштадт 2 1 0 1 1 - 2 3
9. Кайзерслаутерн 1 0 1 0 2 - 2 1
10. Санкт-Паули 2 0 1 1 3 - 4 1
11. Нюрнберг 2 0 1 1 2 - 3 1
12. Карлсруэ 2 0 1 1 1 - 6 1
13. Зандхаузен 1 0 0 1 1 - 2 0
14. Падерборн 1 0 0 1 1 - 2 0
15. Гройтер Фюрт 1 0 0 1 0 - 2 0
16. Айнтрахт Бр 1 0 0 1 0 - 3 0
17. Арминия 2 0 0 2 2 - 4 0
18. Ганновер 96 2 0 0 2 3 - 6 0
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 57'
      Jamie Lawrence получает вторую желтую карточку. Удаление.
    • Второй тайм начался
      46'
      Второй тайм начался
    • Первый тайм
    • 47'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Описание гола
      43'
      Г О О О О Л - Jason Ceka бьет в цель!
    • Желтая карточка
      34'
      Jamie Lawrence получил желтую карточку от судьи
    • Желтая карточка
      33'
      Арп Янн-Фите получил желтую карточку от судьи
    • Желтая карточка
      29'
      Порат Финн получил желтую карточку от судьи
    • Описание гола
      18'
      Г О О О О Л - Коменда Марко бьет в цель!
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
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