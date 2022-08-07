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Германия: Бундеслига 2

2022-2023

Стадион: Зрители: 16731
Айнтрахт Бр
0:1
Конец матча
Дармштадт
0'
20' Желтая карточка
Ферай Иммануэль
45' Желтая карточка
Шнелльхардт Фабиан
0:0
49' Не забитый пенальти
Титц Филлип
57' Желтая карточка
Ману Брайдон
76' Желтая карточка
Холланд Фабиан
0:1
86' Гол
Вильхельмссон Оскар
90'+5
Айнтрахт Брауншвейг - Дармштадт....
16
Фейзич
Ясмин
26
Маркс
Ян-Хендрик
30
Берендт
Бриан
2
Шульц
Михаэль
27
Киевски
Нико
10
Ферай
Иммануэль
6
Хеннинг
Брайан
4
Николау
Яннис
21
Эндо
Кейта
37
Кауфманн
Фабио
20
Лаубербах
Лион
1
Шуэн
Марсель
4
Циммерман
Кристоф
23
Гьясула
Клаус
20
Мюллер
Янник
26
Бадер
Маттиас
32
Холланд
Фабиан
11
Кемпе
Тобиас
8
Шнелльхардт
Фабиан
6
Мелем
Марвин
7
Ману
Брайдон
9
Титц
Филлип
Айнтрахт Бр
4-4-2
Дармштадт
3-4-1-2

История личных встреч

Айнтрахт Бр
Дармштадт

3 матча

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

66.7%
66.7%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

3 матча

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

6 матчей

16.7%
50%
33.3%
1 победа 3 ничьи 2 победы

Первый тайм

33.3%
50%
16.7%
2 победы 3 ничьи 1 победа

Второй тайм

16.7%
50%
33.3%
1 победа 3 ничьи 2 победы

История матчей

Б2
1:1
Б2
4:0
Б2
1:1
Б2
2:2
Б2
1:0
Б2
2:0

Бомбардиры внутри турнира

Айнтрахт Бр
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дармштадт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мелем Марвин 1 0.33
Ману Брайдон 1 0.33
Вильхельмссон Оскар 1 0.33
Гьясула Клаус 0 0

Карточки

Айнтрахт Бр
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ферай Иммануэль 1 0
Дармштадт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Пфайффер Патрик 1 1
Холланд Фабиан 2 0
Шнелльхардт Фабиан 1 0
Гьясула Клаус 1 0
Мюллер Янник 1 0
Титц Филлип 1 0
Ману Брайдон 1 0

Голы по времени матча

Забито

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
3 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Пропущено

3
2
0 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
1
50%
61-75
2
67%
0
0%
76-90

Забито

1
2
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
1
100%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
1
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Забито

1
3
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 2
2 Не забивали 1
1
100%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Пропущено

5
3
0 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
40%
1
33%
61-75
3
60%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Айнтрахт Бр
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Айнтрахт Бр - Герта 4:4 Хайденхайм - Айнтрахт Бр 3:0 Айнтрахт Бр - Гамбург 0:2 Рот-Вайсс Эссен - Айнтрахт Бр 2:2
Айнтрахт Бр - Унион Берлин 1:0 Айнтрахт Бр - Эсперанж 0:1 Айнтрахт Бр - Фрайбург-2 1:0 Айнтрахт Бр - Виктория Кёльн 0:1 Меппен - Айнтрахт Бр 3:2 Айнтрахт Бр - Магдебург 2:1 Айнтрахт Бр - Вюрцбург Кикерс 1:0 Веен Висбаден - Айнтрахт Бр 0:1 Айнтрахт Бр - Хафельзе 3:2 Оснабрюк - Айнтрахт Бр 1:1 Боруссия-2 Д - Айнтрахт Бр 0:1 Айнтрахт Бр - Саарбрюккен 0:2 Вальдхоф - Айнтрахт Бр 0:3 Айнтрахт Бр - Дуйсбург 2:1 Виктория Берлин - Айнтрахт Бр 0:6 Айнтрахт Бр - Фрайбург-2 1:1
Дармштадт
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Ингольштадт - Дармштадт 0:3 Дармштадт - Зандхаузен 2:1 Ян - Дармштадт 2:0 Дармштадт - Байройт 4:1
Дармштадт - Эльвeрсберг 1:1 Виктория Грисхайм - Дармштадт 0:8 Дармштадт - Падерборн 3:0 Фортуна - Дармштадт 2:1 Дармштадт - Эрцгебирге Ауэ 6:0 Санкт-Паули - Дармштадт 1:2 Дармштадт - Шальке 04 2:5 Нюрнберг - Дармштадт 3:1 Дармштадт - Хольштайн Киль 3:1 Вердер - Дармштадт 1:0 Дармштадт - Зандхаузен 1:1 Дармштадт - Хайденхайм 3:2 Динамо Дрезден - Дармштадт 0:1 Дармштадт - Ганза 1:1 Ганновер 96 - Дармштадт 2:2 Дармштадт - Гамбург 0:5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ян 3 2 1 0 5 - 0 7
2. Кайзерслаутерн 3 2 1 0 6 - 4 7
3. Падерборн 3 2 0 1 10 - 4 6
4. Гамбург 3 2 0 1 3 - 1 6
5. Хайденхайм 3 2 0 1 4 - 1 6
6. Зандхаузен 3 2 0 1 4 - 3 6
7. Фортуна 3 2 0 1 4 - 3 6
8. Ганза 3 2 0 1 3 - 2 6
9. Дармштадт 3 2 0 1 3 - 3 6
10. Хольштайн Киль 3 1 2 0 6 - 5 5
11. Нюрнберг 3 1 1 1 4 - 3 4
12. Санкт-Паули 3 1 1 1 6 - 6 4
13. Магдебург 3 1 0 2 5 - 6 3
14. Гройтер Фюрт 3 0 2 1 3 - 5 2
15. Ганновер 96 3 0 1 2 5 - 8 1
16. Карлсруэ 3 0 1 2 3 - 9 1
17. Арминия 3 0 0 3 2 - 7 0
18. Айнтрахт Бр 3 0 0 3 0 - 6 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Падерборн 2 2 0 0 9 - 2 6
2. Зандхаузен 2 2 0 0 3 - 1 6
3. Кайзерслаутерн 2 2 0 0 4 - 2 6
4. Ян 2 1 1 0 2 - 0 4
5. Хайденхайм 1 1 0 0 3 - 0 3
6. Нюрнберг 1 1 0 0 2 - 0 3
7. Санкт-Паули 1 1 0 0 3 - 2 3
8. Дармштадт 1 1 0 0 2 - 1 3
9. Фортуна 1 1 0 0 2 - 1 3
10. Ганза 2 1 0 1 2 - 2 3
11. Гамбург 2 1 0 1 1 - 1 3
12. Гройтер Фюрт 2 0 2 0 3 - 3 2
13. Хольштайн Киль 1 0 1 0 2 - 2 1
14. Ганновер 96 1 0 1 0 2 - 2 1
15. Магдебург 2 0 0 2 2 - 4 0
16. Карлсруэ 1 0 0 1 2 - 3 0
17. Арминия 1 0 0 1 0 - 3 0
18. Айнтрахт Бр 2 0 0 2 0 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Хольштайн Киль 2 1 1 0 4 - 3 4
2. Ян 1 1 0 0 3 - 0 3
3. Гамбург 1 1 0 0 2 - 0 3
4. Фортуна 2 1 0 1 2 - 2 3
5. Магдебург 1 1 0 0 3 - 2 3
6. Хайденхайм 2 1 0 1 1 - 1 3
7. Ганза 1 1 0 0 1 - 0 3
8. Дармштадт 2 1 0 1 1 - 2 3
9. Кайзерслаутерн 1 0 1 0 2 - 2 1
10. Санкт-Паули 2 0 1 1 3 - 4 1
11. Нюрнберг 2 0 1 1 2 - 3 1
12. Карлсруэ 2 0 1 1 1 - 6 1
13. Зандхаузен 1 0 0 1 1 - 2 0
14. Падерборн 1 0 0 1 1 - 2 0
15. Гройтер Фюрт 1 0 0 1 0 - 2 0
16. Айнтрахт Бр 1 0 0 1 0 - 3 0
17. Арминия 2 0 0 2 2 - 4 0
18. Ганновер 96 2 0 0 2 3 - 6 0
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    • Второй тайм начался
      46'
      Второй тайм начался
    • Первый тайм
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Желтая карточка
      45'
      Шнелльхардт Фабиан получил желтую карточку от судьи
    • Желтая карточка
      20'
      Иммануэль Ферай получил желтую карточку от судьи
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    Где смотреть матч Айнтрахт Бр 0:1 Дармштадт онлайн

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