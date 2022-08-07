Стадион: Айнтрахт (Брауншвейг) Зрители: 16731
0:1
Конец матча
0'
20' Желтая карточкаФерай Иммануэль
45' Желтая карточкаШнелльхардт Фабиан
0:0
49' Не забитый пенальтиТитц Филлип
57' Желтая карточкаМану Брайдон
76' Желтая карточкаХолланд Фабиан
0:1
86' ГолВильхельмссон Оскар
90'+5
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Ход матча
20'
49'
0:0
57'
76'
86'
Статистика матча
-
5 Удары по воротам 18
-
3 Удары в створ 5
-
2 Угловые 5
-
1 Офсайды 6
-
15 Нарушения правил 12
-
1 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
45 Владение мячом, % 55
16
Фейзич
Ясмин
27
Киевски
Нико
21
Эндо
Кейта
20
Мюллер
Янник
11
Кемпе
Тобиас
- Основной состав
-
16 Фейзич ЯсминВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
27 Киевски НикоЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Эндо КейтаПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
19 Донкор АнтонЗащитник
-
23 Виб ДанилоЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
39 Краусе РобинПолузащитник
-
11 Ихорст ЛукНападающий
-
14 Уджа ЭнтониНападающий
-
-
Главный тренер: Michael Schiele
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
20 Мюллер ЯнникЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
11 Кемпе ТобиасПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
21 Кролл СтивВратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
19 Карич ЭмирПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Либеркнехт Торстен
История личных встреч
Айнтрахт Бр
Дармштадт
3 матча
33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
66.7%
66.7%
2 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед
3 матча
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 1 победа
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
6 матчей
16.7%
50%
33.3%
1 победа 3 ничьи 2 победы
Первый тайм
33.3%
50%
16.7%
2 победы 3 ничьи 1 победа
Второй тайм
16.7%
50%
33.3%
1 победа 3 ничьи 2 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Айнтрахт Бр
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
Дармштадт
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мелем Марвин
|1
|0.33
|Ману Брайдон
|1
|0.33
|Вильхельмссон Оскар
|1
|0.33
|Гьясула Клаус
|0
|0
Карточки
Айнтрахт Бр
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ферай Иммануэль
|1
|0
Дармштадт
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Пфайффер Патрик
|1
|1
|Холланд Фабиан
|2
|0
|Шнелльхардт Фабиан
|1
|0
|Гьясула Клаус
|1
|0
|Мюллер Янник
|1
|0
|Титц Филлип
|1
|0
|Ману Брайдон
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
3 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90
Пропущено
3
2
0 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
1
50%
61-75
2
67%
0
0%
76-90
Забито
1
2
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
1
100%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
2
1
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Забито
1
3
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 2
2 Не забивали 1
1
100%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Пропущено
5
3
0 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
40%
1
33%
61-75
3
60%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Айнтрахт Бр
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Айнтрахт Бр - Герта 4:4 Хайденхайм - Айнтрахт Бр 3:0 Айнтрахт Бр - Гамбург 0:2 Рот-Вайсс Эссен - Айнтрахт Бр 2:2
Айнтрахт Бр - Унион Берлин 1:0 Айнтрахт Бр - Эсперанж 0:1 Айнтрахт Бр - Фрайбург-2 1:0 Айнтрахт Бр - Виктория Кёльн 0:1 Меппен - Айнтрахт Бр 3:2 Айнтрахт Бр - Магдебург 2:1 Айнтрахт Бр - Вюрцбург Кикерс 1:0 Веен Висбаден - Айнтрахт Бр 0:1 Айнтрахт Бр - Хафельзе 3:2 Оснабрюк - Айнтрахт Бр 1:1 Боруссия-2 Д - Айнтрахт Бр 0:1 Айнтрахт Бр - Саарбрюккен 0:2 Вальдхоф - Айнтрахт Бр 0:3 Айнтрахт Бр - Дуйсбург 2:1 Виктория Берлин - Айнтрахт Бр 0:6 Айнтрахт Бр - Фрайбург-2 1:1
Дармштадт
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Ингольштадт - Дармштадт 0:3 Дармштадт - Зандхаузен 2:1 Ян - Дармштадт 2:0 Дармштадт - Байройт 4:1
Дармштадт - Эльвeрсберг 1:1 Виктория Грисхайм - Дармштадт 0:8 Дармштадт - Падерборн 3:0 Фортуна - Дармштадт 2:1 Дармштадт - Эрцгебирге Ауэ 6:0 Санкт-Паули - Дармштадт 1:2 Дармштадт - Шальке 04 2:5 Нюрнберг - Дармштадт 3:1 Дармштадт - Хольштайн Киль 3:1 Вердер - Дармштадт 1:0 Дармштадт - Зандхаузен 1:1 Дармштадт - Хайденхайм 3:2 Динамо Дрезден - Дармштадт 0:1 Дармштадт - Ганза 1:1 Ганновер 96 - Дармштадт 2:2 Дармштадт - Гамбург 0:5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ян
|3
|2
|1
|0
|5 - 0
|7
|2.
|Кайзерслаутерн
|3
|2
|1
|0
|6 - 4
|7
|3.
|Падерборн
|3
|2
|0
|1
|10 - 4
|6
|4.
|Гамбург
|3
|2
|0
|1
|3 - 1
|6
|5.
|Хайденхайм
|3
|2
|0
|1
|4 - 1
|6
|6.
|Зандхаузен
|3
|2
|0
|1
|4 - 3
|6
|7.
|Фортуна
|3
|2
|0
|1
|4 - 3
|6
|8.
|Ганза
|3
|2
|0
|1
|3 - 2
|6
|9.
|Дармштадт
|3
|2
|0
|1
|3 - 3
|6
|10.
|Хольштайн Киль
|3
|1
|2
|0
|6 - 5
|5
|11.
|Нюрнберг
|3
|1
|1
|1
|4 - 3
|4
|12.
|Санкт-Паули
|3
|1
|1
|1
|6 - 6
|4
|13.
|Магдебург
|3
|1
|0
|2
|5 - 6
|3
|14.
|Гройтер Фюрт
|3
|0
|2
|1
|3 - 5
|2
|15.
|Ганновер 96
|3
|0
|1
|2
|5 - 8
|1
|16.
|Карлсруэ
|3
|0
|1
|2
|3 - 9
|1
|17.
|Арминия
|3
|0
|0
|3
|2 - 7
|0
|18.
|Айнтрахт Бр
|3
|0
|0
|3
|0 - 6
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Падерборн
|2
|2
|0
|0
|9 - 2
|6
|2.
|Зандхаузен
|2
|2
|0
|0
|3 - 1
|6
|3.
|Кайзерслаутерн
|2
|2
|0
|0
|4 - 2
|6
|4.
|Ян
|2
|1
|1
|0
|2 - 0
|4
|5.
|Хайденхайм
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|6.
|Нюрнберг
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|7.
|Санкт-Паули
|1
|1
|0
|0
|3 - 2
|3
|8.
|Дармштадт
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|9.
|Фортуна
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|10.
|Ганза
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|11.
|Гамбург
|2
|1
|0
|1
|1 - 1
|3
|12.
|Гройтер Фюрт
|2
|0
|2
|0
|3 - 3
|2
|13.
|Хольштайн Киль
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|14.
|Ганновер 96
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|15.
|Магдебург
|2
|0
|0
|2
|2 - 4
|0
|16.
|Карлсруэ
|1
|0
|0
|1
|2 - 3
|0
|17.
|Арминия
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
|18.
|Айнтрахт Бр
|2
|0
|0
|2
|0 - 3
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Хольштайн Киль
|2
|1
|1
|0
|4 - 3
|4
|2.
|Ян
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|3.
|Гамбург
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|4.
|Фортуна
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|5.
|Магдебург
|1
|1
|0
|0
|3 - 2
|3
|6.
|Хайденхайм
|2
|1
|0
|1
|1 - 1
|3
|7.
|Ганза
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|8.
|Дармштадт
|2
|1
|0
|1
|1 - 2
|3
|9.
|Кайзерслаутерн
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|10.
|Санкт-Паули
|2
|0
|1
|1
|3 - 4
|1
|11.
|Нюрнберг
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|12.
|Карлсруэ
|2
|0
|1
|1
|1 - 6
|1
|13.
|Зандхаузен
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|14.
|Падерборн
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|15.
|Гройтер Фюрт
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|16.
|Айнтрахт Бр
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
|17.
|Арминия
|2
|0
|0
|2
|2 - 4
|0
|18.
|Ганновер 96
|2
|0
|0
|2
|3 - 6
|0
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