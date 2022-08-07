  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Швейцария
  4. Суперлига 2022-2023

Швейцария: Суперлига

2022-2023

Стадион: Зрители: 13619
Цюрих
0:3
Конец матча
Сьон
0'
12' Желтая карточка
Гргич Анто
33' Желтая карточка
Ньонто Вильфред
49' Желтая карточка
Крюезиу Мирлинд
0:1
57' Гол
Итаитинга
0:2
64' Гол
Итаитинга
0:3
68' Гол
Стожилкович Филип
87' Желтая карточка
Сельнес Оле
90'+3
25
Бреше
Янник
4
Омерагич
Бечир
31
Крюезиу
Мирлинд
6
Алити
Фидан
17
Конде
Шейк
19
Боранияшевич
Никола
18
Афдияй
Донис
7
Красничи
Бледиан
3
Герреро
Адрия
22
Ньонто
Вильфред
15
Тосин
Айегун
1
Линднер
Хайнц
19
Лаванши
Нума
97
Кавар
Димитри
39
Nathanael
Saintini
8
Бальтазар
20
Араз
Муса
14
Гргич
Анто
22
Поа
Денис
76
Итаитинга
17
Стожилкович
Филип
33
Буа
Кевин
Цюрих
3-1-4-2
Сьон
4-3-3

История личных встреч

Цюрих
Сьон

30 матчей

76.7%
23.3%
23 победы 7 ничьих 0 побед

Первый тайм

63.3%
46.7%
19 побед 14 ничьих 0 побед

Второй тайм

56.7%
40%
3.3%
17 побед 12 ничьих 0 побед

27 матчей

48.1%
51.9%
0 побед 13 ничьих 14 побед

Первый тайм

51.9%
48.1%
0 побед 14 ничьих 10 побед

Второй тайм

51.9%
48.1%
0 побед 14 ничьих 14 побед

57 матчей

40.4%
35.1%
24.5%
23 победы 20 ничьих 14 побед

Первый тайм

33.3%
49.1%
17.6%
19 побед 28 ничьих 10 побед

Второй тайм

29.8%
45.6%
24.6%
17 побед 26 ничьих 14 побед

История матчей

С
5:1
С
1:1
С
0:1
С
6:2
С
2:2
С
1:1
С
0:0
С
2:2
С
0:2
С
1:1
С
4:2
С
3:1
С
1:0
С
1:0
С
1:2
С
1:2
С
3:3
С
1:1
С
1:1
С
2:0
С
2:2
К
0:3
С
0:1
С
1:0
С
3:1
С
1:2
SC
0:1
С
0:1
С
1:3
С
4:1
С
1:0
С
1:0
С
4:1
С
0:0
С
4:2
С
3:1
С
2:2
С
1:0
С
2:1
С
0:1
С
1:1
С
1:0
С
0:2
С
2:0
С
1:1
С
1:1
ТМС
0:2
С
2:0
С
1:1
С
1:1
С
3:3
С
2:2
С
0:1
С
1:0
С
3:3
С
2:1
С
4:1

Бомбардиры внутри турнира

Цюрих
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сьон
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Итаитинга 2 0.5
Стожилкович Филип 1 0.25
Кавар Димитри 1 0.25
Шмид Йоэль 1 0.25
Лаванши Нума 0 0
Гргич Анто 0 0
Буа Кевин 0 0
Поа Денис 0 0

Карточки

Цюрих
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ньонто Вильфред 2 0
Джемаили Блерим 1 0
Гогия Акакий 1 0
Сельнес Оле 1 0
Костадинович Живко 1 0
Боранияшевич Никола 1 0
Ронер Фабиан 1 0
Камбери Линдрит 1 0
Крюезиу Мирлинд 1 0
Сьон
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Линднер Хайнц 1 0
Лаванши Нума 1 0
Гргич Анто 1 0
Кавар Димитри 1 0
Бальтазар 1 0
Стожилкович Филип 1 0
Nathanael Saintini 1 0

Голы по времени матча

Забито

0
5
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 5
0 Забивали первыми 1
4 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
40%
46-60
0
0%
2
40%
61-75
0
0%
1
20%
76-90

Пропущено

3
3
0 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
2
67%
1
33%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Забито

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
4 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

6
3
2 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
2
67%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
3
50%
1
33%
76-90

Забито

0
5
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 5
0 Забивали первыми 1
4 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
40%
46-60
0
0%
2
40%
61-75
0
0%
1
20%
76-90

Пропущено

9
6
2 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 2
0
0%
2
33%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
1
11%
1
17%
31-45
1
11%
0
0%
46-60
3
33%
1
17%
61-75
3
33%
2
33%
76-90

Результаты последних матчей

Цюрих
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Линфилд - Цюрих 0:2 Санкт-Галлен - Цюрих 2:0 Цюрих - Карабах 2:2 Цюрих - Люцерн 0:0
Карабах - Цюрих 3:2 Янг Бойз - Цюрих 4:0 Штуттгарт - Цюрих 3:2 Цюрих - Виктория Кёльн 3:1 Цюрих - Виль 3:2 Цюрих - Баден 11:0 Тальвиль - Цюрих 0:7 Цюрих - Люцерн 2:3 Лугано - Цюрих 2:1 Цюрих - Лозанна-Спорт 2:2 Санкт-Галлен - Цюрих 1:2 Базель - Цюрих 0:2 Цюрих - Сьон 5:1 Цюрих - Янг Бойз 2:1 Серветт - Цюрих 1:0 Цюрих - Грасcхоппер 1:1
Сьон
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Сьон - Серветт 0:0 Сьон - Янг Бойз 0:3 Лугано - Сьон 2:3 Сьон - Страсбург 1:2
Сьон - Динамо Киев 0:1 Ивердон - Сьон 1:2 Сьон - Серветт 1:2 Сьон - Серветт 3:3 Лозанна-Спорт - Сьон 1:2 Сьон - Люцерн 1:3 Грасcхоппер - Сьон 0:1 Сьон - Янг Бойз 1:2 Цюрих - Сьон 5:1 Сьон - Базель 0:0 Лугано - Сьон 1:3 Сьон - Санкт-Галлен 0:3 Серветт - Сьон 2:1 Сьон - Лугано 0:3 Санкт-Галлен - Сьон 1:1 Сьон - Лозанна-Спорт 1:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Янг Бойз 0:0 4 2 2 0 8 - 1 8
2. Серветт 4 2 2 0 3 - 1 8
3. Грасcхоппер 3 2 1 0 6 - 4 7
4. Сьон 4 2 1 1 6 - 5 7
5. Санкт-Галлен 4 2 0 2 6 - 4 6
6. Люцерн 2:1 2 1 1 0 2 - 1 4
7. Лугано 1:2 4 1 0 3 8 - 8 3
8. Базель 0:0 3 0 3 0 2 - 2 3
9. Винтертур 4 0 1 3 2 - 8 1
10. Цюрих 4 0 1 3 0 - 9 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Грасcхоппер 2 2 0 0 5 - 3 6
2. Серветт 2 2 0 0 2 - 0 6
3. Санкт-Галлен 2 2 0 0 4 - 0 6
4. Янг Бойз 0:0 2 1 1 0 5 - 1 4
5. Базель 0:0 2 0 2 0 1 - 1 2
6. Винтертур 2 0 1 1 2 - 5 1
7. Сьон 2 0 1 1 0 - 3 1
8. Цюрих 2 0 1 1 0 - 3 1
9. Люцерн 2:1 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Лугано 1:2 2 0 0 2 3 - 5 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Сьон 2 2 0 0 6 - 2 6
2. Янг Бойз 0:0 2 1 1 0 3 - 0 4
3. Люцерн 2:1 2 1 1 0 2 - 1 4
4. Лугано 1:2 2 1 0 1 5 - 3 3
5. Серветт 2 0 2 0 1 - 1 2
6. Базель 0:0 1 0 1 0 1 - 1 1
7. Грасcхоппер 1 0 1 0 1 - 1 1
8. Санкт-Галлен 2 0 0 2 2 - 4 0
9. Винтертур 2 0 0 2 0 - 3 0
10. Цюрих 2 0 0 2 0 - 6 0
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в 2-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Вылет в Челлендж Лигу
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • 49'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Желтая карточка
      33'
      Ньонто Вильфред получил желтую карточку от судьи
    • Желтая карточка
      12'
      Гргич Анто получил желтую карточку от судьи
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    Где смотреть матч Цюрих 0:3 Сьон онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

    Видеотрансляция

    Фонбет

    Winline + Бесплатная ставка 2000 рублей

    БетСити

    Парибет



    Бонусы букмекеров

    Букмекеры

    1 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (4) Обзор Играть
    Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
    Акции
    Фрибет 2000р
    Регистрируйся в Фонбет и используй фрибет 2000р

     
    Супер-кэшбэк от Winline!
    Новая программа кэшбэка ! Получай до 20 000 рублей в месяц!


    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     