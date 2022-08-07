Стадион: Летцигрунд Зрители: 13619
0'
12' Желтая карточкаГргич Анто
33' Желтая карточкаНьонто Вильфред
49' Желтая карточкаКрюезиу Мирлинд
0:1
57' ГолИтаитинга
0:2
64' ГолИтаитинга
0:3
68' ГолСтожилкович Филип
87' Желтая карточкаСельнес Оле
90'+3
Ход матча
12'
33'
49'
57'
0:1
64'
0:2
68'
0:3
77'
87'
90'
Статистика матча
-
5 Удары по воротам 3
-
5 Удары в створ 6
-
10 Угловые 3
-
1 Офсайды 2
-
10 Нарушения правил 14
-
3 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
53 Владение мячом, % 47
25
Бреше
Янник
17
Конде
Шейк
18
Афдияй
Донис
15
Тосин
Айегун
19
Лаванши
Нума
20
Араз
Муса
14
Гргич
Анто
22
Поа
Денис
76
Итаитинга
33
Буа
Кевин
- Основной состав
-
25 Бреше ЯнникВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
17 Конде ШейкПолузащитник
- Полузащитник
-
18 Афдияй ДонисПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
15 Тосин АйегунНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
28 Метс КарольЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
16 Хорншу МаркПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
23 Ронер ФабианНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Фода Франко
- Основной состав
- Вратарь
-
19 Лаванши НумаЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
20 Араз МусаПолузащитник
-
14 Гргич АнтоПолузащитник
-
22 Поа ДенисПолузащитник
-
76 ИтаитингаНападающий
- Нападающий
-
33 Буа КевинНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
13 Сио ЖованниНападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Трамедзани Паоло
История личных встреч
Цюрих
Сьон
30 матчей
76.7%
23.3%
23 победы 7 ничьих 0 побед
Первый тайм
63.3%
46.7%
19 побед 14 ничьих 0 побед
Второй тайм
56.7%
40%
3.3%
17 побед 12 ничьих 0 побед
27 матчей
48.1%
51.9%
0 побед 13 ничьих 14 побед
Первый тайм
51.9%
48.1%
0 побед 14 ничьих 10 побед
Второй тайм
51.9%
48.1%
0 побед 14 ничьих 14 побед
57 матчей
40.4%
35.1%
24.5%
23 победы 20 ничьих 14 побед
Первый тайм
33.3%
49.1%
17.6%
19 побед 28 ничьих 10 побед
Второй тайм
29.8%
45.6%
24.6%
17 побед 26 ничьих 14 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Цюрих
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
Сьон
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Итаитинга
|2
|0.5
|Стожилкович Филип
|1
|0.25
|Кавар Димитри
|1
|0.25
|Шмид Йоэль
|1
|0.25
|Лаванши Нума
|0
|0
|Гргич Анто
|0
|0
|Буа Кевин
|0
|0
|Поа Денис
|0
|0
Карточки
Цюрих
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ньонто Вильфред
|2
|0
|Джемаили Блерим
|1
|0
|Гогия Акакий
|1
|0
|Сельнес Оле
|1
|0
|Костадинович Живко
|1
|0
|Боранияшевич Никола
|1
|0
|Ронер Фабиан
|1
|0
|Камбери Линдрит
|1
|0
|Крюезиу Мирлинд
|1
|0
Сьон
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Линднер Хайнц
|1
|0
|Лаванши Нума
|1
|0
|Гргич Анто
|1
|0
|Кавар Димитри
|1
|0
|Бальтазар
|1
|0
|Стожилкович Филип
|1
|0
|Nathanael Saintini
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
0
5
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 5
0 Забивали первыми 1
4 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
40%
46-60
0
0%
2
40%
61-75
0
0%
1
20%
76-90
Пропущено
3
3
0 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
2
67%
1
33%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Забито
0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
4 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
6
3
2 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
2
67%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
3
50%
1
33%
76-90
Забито
0
5
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 5
0 Забивали первыми 1
4 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
40%
46-60
0
0%
2
40%
61-75
0
0%
1
20%
76-90
Пропущено
9
6
2 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 2
0
0%
2
33%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
1
11%
1
17%
31-45
1
11%
0
0%
46-60
3
33%
1
17%
61-75
3
33%
2
33%
76-90
Результаты последних матчей
Цюрих
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Линфилд - Цюрих 0:2 Санкт-Галлен - Цюрих 2:0 Цюрих - Карабах 2:2 Цюрих - Люцерн 0:0
Карабах - Цюрих 3:2 Янг Бойз - Цюрих 4:0 Штуттгарт - Цюрих 3:2 Цюрих - Виктория Кёльн 3:1 Цюрих - Виль 3:2 Цюрих - Баден 11:0 Тальвиль - Цюрих 0:7 Цюрих - Люцерн 2:3 Лугано - Цюрих 2:1 Цюрих - Лозанна-Спорт 2:2 Санкт-Галлен - Цюрих 1:2 Базель - Цюрих 0:2 Цюрих - Сьон 5:1 Цюрих - Янг Бойз 2:1 Серветт - Цюрих 1:0 Цюрих - Грасcхоппер 1:1
Сьон
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Сьон - Серветт 0:0 Сьон - Янг Бойз 0:3 Лугано - Сьон 2:3 Сьон - Страсбург 1:2
Сьон - Динамо Киев 0:1 Ивердон - Сьон 1:2 Сьон - Серветт 1:2 Сьон - Серветт 3:3 Лозанна-Спорт - Сьон 1:2 Сьон - Люцерн 1:3 Грасcхоппер - Сьон 0:1 Сьон - Янг Бойз 1:2 Цюрих - Сьон 5:1 Сьон - Базель 0:0 Лугано - Сьон 1:3 Сьон - Санкт-Галлен 0:3 Серветт - Сьон 2:1 Сьон - Лугано 0:3 Санкт-Галлен - Сьон 1:1 Сьон - Лозанна-Спорт 1:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Янг Бойз
|0:0
|4
|2
|2
|0
|8 - 1
|8
|2.
|Серветт
|4
|2
|2
|0
|3 - 1
|8
|3.
|Грасcхоппер
|3
|2
|1
|0
|6 - 4
|7
|4.
|Сьон
|4
|2
|1
|1
|6 - 5
|7
|5.
|Санкт-Галлен
|4
|2
|0
|2
|6 - 4
|6
|6.
|Люцерн
|2:1
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|7.
|Лугано
|1:2
|4
|1
|0
|3
|8 - 8
|3
|8.
|Базель
|0:0
|3
|0
|3
|0
|2 - 2
|3
|9.
|Винтертур
|4
|0
|1
|3
|2 - 8
|1
|10.
|Цюрих
|4
|0
|1
|3
|0 - 9
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Грасcхоппер
|2
|2
|0
|0
|5 - 3
|6
|2.
|Серветт
|2
|2
|0
|0
|2 - 0
|6
|3.
|Санкт-Галлен
|2
|2
|0
|0
|4 - 0
|6
|4.
|Янг Бойз
|0:0
|2
|1
|1
|0
|5 - 1
|4
|5.
|Базель
|0:0
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|6.
|Винтертур
|2
|0
|1
|1
|2 - 5
|1
|7.
|Сьон
|2
|0
|1
|1
|0 - 3
|1
|8.
|Цюрих
|2
|0
|1
|1
|0 - 3
|1
|9.
|Люцерн
|2:1
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|Лугано
|1:2
|2
|0
|0
|2
|3 - 5
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Сьон
|2
|2
|0
|0
|6 - 2
|6
|2.
|Янг Бойз
|0:0
|2
|1
|1
|0
|3 - 0
|4
|3.
|Люцерн
|2:1
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|4.
|Лугано
|1:2
|2
|1
|0
|1
|5 - 3
|3
|5.
|Серветт
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|6.
|Базель
|0:0
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|7.
|Грасcхоппер
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|8.
|Санкт-Галлен
|2
|0
|0
|2
|2 - 4
|0
|9.
|Винтертур
|2
|0
|0
|2
|0 - 3
|0
|10.
|Цюрих
|2
|0
|0
|2
|0 - 6
|0
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