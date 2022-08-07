Стадион: Гоффертштадион Зрители: 12256
0:1
Конец матча
0'
50' Желтая карточкаСадилек Михал
53' Желтая карточкаДуэлунд Миккель
0:1
90' ГолСтейн Сем
90'+7
Ход матча
46'
50'
53'
90'
0:1
Статистика матча
-
0 Голы 1
-
5 Удары по воротам 6
-
4 Удары в створ 2
-
6 Угловые 9
-
2 Офсайды 0
-
9 Нарушения правил 9
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
4 Замены 5
-
40 Владение мячом, % 60
Владение мячом
28
Ван
Рой
Барт
71
Пропер
Дирк
20
Шоне
Лассе
18
Влап
Михел
- Основной состав
- Вратарь
-
28 Ван Рой БартЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
71 Пропер ДиркПолузащитник
-
20 Шоне ЛассеПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
31 Руфс РобинВратарь
- Защитник
-
30 Гертсен ГюссЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
32 Nils Rossen
-
29 Kas De Wit
-
Главный тренер: Rogier Meijer
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Влап МихелПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
-
21 Кьёлё МатиасПолузащитник
-
14 Стейн СемПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
24 Luca Everink
-
-
38 Max Bruns
-
11 Daan Rots
-
Главный тренер: Янс Рон
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
История личных встреч
НЕК Неймеген
Твенте
7 матчей
71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
28.6%
85.7%
2 победы 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
114.3%
28.6%
8 побед 2 ничьи 0 побед
14 матчей
21.4%
78.6%
0 побед 3 ничьи 11 побед
Первый тайм
28.6%
71.4%
0 побед 4 ничьи 9 побед
Второй тайм
14.3%
85.7%
0 побед 2 ничьи 9 побед
21 матч
23.8%
23.8%
52.4%
5 побед 5 ничьих 11 побед
Первый тайм
9.5%
47.6%
42.9%
2 победы 10 ничьих 9 побед
Второй тайм
38.1%
19%
42.9%
8 побед 4 ничьи 9 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
НЕК Неймеген
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
Твенте
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Стейн Сем
|1
|1
|Бренет Джошуа
|0
|0
Карточки
НЕК Неймеген
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дуэлунд Миккель
|1
|0
Твенте
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Садилек Михал
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90
Пропущено
1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90
Забито
0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90
Пропущено
1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
НЕК Неймеген
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Хераклес - НЕК Неймеген 1:3 Кёльн - НЕК Неймеген 5:0 НЕК Неймеген - Бохольт 4:0 НЕК Неймеген - Ваалвейк 3:1
ДИО '30 Друтен - НЕК Неймеген 0:7 НЕК Неймеген - Фортуна Ситтард 0:1 ПСВ - НЕК Неймеген 3:2 НЕК Неймеген - Гоу Эхед Иглс 1:0 Утрехт - НЕК Неймеген 1:0 НЕК Неймеген - Аякс 0:1 НЕК Неймеген - Твенте 0:2 Камбюр - НЕК Неймеген 1:2 НЕК Неймеген - Спарта Роттердам 0:0 Гронинген - НЕК Неймеген 4:3 НЕК Неймеген - АЗ Алкмаар 1:3 Витесс - НЕК Неймеген 4:1 НЕК Неймеген - Ваалвейк 1:1 Херенвен - НЕК Неймеген 0:1 НЕК Неймеген - Гоу Эхед Иглс 0:2 ПЕК Зволле - НЕК Неймеген 1:1
Твенте
(20 матчей)
70%
15%
15%
14 побед 3 ничьи 3 поражения
Чукарички - Твенте 1:3 Твенте - Болонья 4:1 Твенте - Шальке 04 3:1 Фортуна - Твенте 1:5
Твенте - Нордшелланн 1:0 Фейеноорд - Твенте 1:2 Твенте - Гронинген 3:0 Твенте - Фортуна Ситтард 1:2 Хераклес - Твенте 1:1 Твенте - Спарта Роттердам 2:0 НЕК Неймеген - Твенте 0:2 Твенте - ПСВ 3:3 Фортуна - Твенте 4:0 Твенте - ПЕК Зволле 1:0 АЗ Алкмаар - Твенте 0:1 Твенте - Камбюр 1:0 Ваалвейк - Твенте 1:2 Твенте - Гоу Эхед Иглс 2:2 Аякс - Твенте 5:0 Твенте - Витесс 3:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Фейеноорд
|1
|1
|0
|0
|5 - 2
|3
|2.
|ПСВ
|1
|1
|0
|0
|4 - 1
|3
|3.
|Эксельсиор
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|4.
|АЗ Алкмаар
|1:0
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|5.
|Твенте
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|6.
|Аякс
|1
|1
|0
|0
|3 - 2
|3
|7.
|Волендам
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|8.
|Гронинген
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|9.
|Утрехт
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|10.
|Ваалвейк
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|11.
|Спарта Роттердам
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|12.
|Херенвен
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|13.
|Гоу Эхед Иглс
|0:1
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|14.
|НЕК Неймеген
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|15.
|Фортуна Ситтард
|1
|0
|0
|1
|2 - 3
|0
|16.
|Камбюр
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|17.
|Витесс
|1
|0
|0
|1
|2 - 5
|0
|18.
|Эммен
|1
|0
|0
|1
|1 - 4
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСВ
|1
|1
|0
|0
|4 - 1
|3
|2.
|АЗ Алкмаар
|1:0
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|3.
|Ваалвейк
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|4.
|Херенвен
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|5.
|Гронинген
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|6.
|Эксельсиор
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|7.
|Твенте
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|Аякс
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|Волендам
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|Утрехт
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Эммен
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|Гоу Эхед Иглс
|0:1
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|Спарта Роттердам
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|Фейеноорд
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|НЕК Неймеген
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|16.
|Фортуна Ситтард
|1
|0
|0
|1
|2 - 3
|0
|17.
|Камбюр
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|18.
|Витесс
|1
|0
|0
|1
|2 - 5
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Фейеноорд
|1
|1
|0
|0
|5 - 2
|3
|2.
|Эксельсиор
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|3.
|Твенте
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|4.
|Аякс
|1
|1
|0
|0
|3 - 2
|3
|5.
|Волендам
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|6.
|Спарта Роттердам
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|7.
|Утрехт
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|8.
|Гронинген
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|АЗ Алкмаар
|1:0
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|Ваалвейк
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Херенвен
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|НЕК Неймеген
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|Фортуна Ситтард
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|Камбюр
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|Витесс
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|16.
|ПСВ
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|17.
|Гоу Эхед Иглс
|0:1
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|18.
|Эммен
|1
|0
|0
|1
|1 - 4
|0
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