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  4. Эредивизие 2022-2023

Голландия: Эредивизие

2022-2023

Стадион: Зрители: 12256
НЕК Неймеген
0:1
Конец матча
Твенте
0'
50' Желтая карточка
Садилек Михал
53' Желтая карточка
Дуэлунд Миккель
0:1
90' Гол
Стейн Сем
90'+7

Ход матча

46'
 
Стейн Сем
Влап Михел
50'
 
Садилек Михал
53'
Дуэлунд Миккель
 
69'
 
Клеонизе Денильо
Цолис Христос
69'
 
Мисиджан Вирджил
Черны Вацлав
70'
Вердонк Калвин
Дуэлунд Миккель
 
76'
Бронкхорст Илиас
Маркеш Педру
 
81'
 
Ван Волфсвинкель Рикки
Manfred Ugalde
81'
 
Mees Hilgers
Проппер Робин
88'
Бальдюрссон Андри-Фаннар
Тавшан Элаис
 
88'
Ibrahim Cissoko
Пропер Дирк
 
90'
0:1
Стейн Сем
(Бренет Джошуа)

Статистика матча

  • 0 Голы 1
  • 5 Удары по воротам 6
  • 4 Удары в створ 2
  • 6 Угловые 9
  • 2 Офсайды 0
  • 9 Нарушения правил 9
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 5
  • 40 Владение мячом, % 60

Владение мячом

1
Брандерхорст
Маттейс
28
Ван
Рой
Барт
4
Маркес
Иван
5
Крамер
Йорис
16
Эль-Каруани
Суфьян
71
Пропер
Дирк
20
Шоне
Лассе
7
Тавшан
Элаис
14
Таннан
Уссама
10
Дуэлунд
Миккель
9
Маркеш
Педру
1
Уннерсталл
Ларс
20
Бренет
Джошуа
3
Проппер
Робин
4
Плегесуэло
Хулио
5
Смал
Гийс
8
Зерруки
Рамиз
23
Садилек
Михал
18
Влап
Михел
19
Цолис
Христос
27
Manfred
Ugalde
7
Черны
Вацлав
НЕК Неймеген
4-2-3-1
Твенте
4-2-1-3

История личных встреч

НЕК Неймеген
Твенте

7 матчей

71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

28.6%
85.7%
2 победы 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

114.3%
28.6%
8 побед 2 ничьи 0 побед

14 матчей

21.4%
78.6%
0 побед 3 ничьи 11 побед

Первый тайм

28.6%
71.4%
0 побед 4 ничьи 9 побед

Второй тайм

14.3%
85.7%
0 побед 2 ничьи 9 побед

21 матч

23.8%
23.8%
52.4%
5 побед 5 ничьих 11 побед

Первый тайм

9.5%
47.6%
42.9%
2 победы 10 ничьих 9 побед

Второй тайм

38.1%
19%
42.9%
8 побед 4 ничьи 9 побед

История матчей

Э
0:2
Э
1:2
ПД
4:0
ПД
2:0
Э
3:0
Э
3:2
Э
2:0
Э
1:0
Э
2:5
Э
2:2
Э
5:2
Э
1:3
Э
3:1
Э
2:0
Э
1:1
Э
2:4
Э
2:1
Э
3:4
ПЛ
1:1
ПЛ
1:1
ПЛ
2:2

Бомбардиры внутри турнира

НЕК Неймеген
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Твенте
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Стейн Сем 1 1
Бренет Джошуа 0 0

Карточки

НЕК Неймеген
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дуэлунд Миккель 1 0
Твенте
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Садилек Михал 1 0

Голы по времени матча

Забито

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Пропущено

1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Забито

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Пропущено

1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

НЕК Неймеген
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Хераклес - НЕК Неймеген 1:3 Кёльн - НЕК Неймеген 5:0 НЕК Неймеген - Бохольт 4:0 НЕК Неймеген - Ваалвейк 3:1
ДИО '30 Друтен - НЕК Неймеген 0:7 НЕК Неймеген - Фортуна Ситтард 0:1 ПСВ - НЕК Неймеген 3:2 НЕК Неймеген - Гоу Эхед Иглс 1:0 Утрехт - НЕК Неймеген 1:0 НЕК Неймеген - Аякс 0:1 НЕК Неймеген - Твенте 0:2 Камбюр - НЕК Неймеген 1:2 НЕК Неймеген - Спарта Роттердам 0:0 Гронинген - НЕК Неймеген 4:3 НЕК Неймеген - АЗ Алкмаар 1:3 Витесс - НЕК Неймеген 4:1 НЕК Неймеген - Ваалвейк 1:1 Херенвен - НЕК Неймеген 0:1 НЕК Неймеген - Гоу Эхед Иглс 0:2 ПЕК Зволле - НЕК Неймеген 1:1
Твенте
(20 матчей)
70%
15%
15%
14 побед 3 ничьи 3 поражения
Чукарички - Твенте 1:3 Твенте - Болонья 4:1 Твенте - Шальке 04 3:1 Фортуна - Твенте 1:5
Твенте - Нордшелланн 1:0 Фейеноорд - Твенте 1:2 Твенте - Гронинген 3:0 Твенте - Фортуна Ситтард 1:2 Хераклес - Твенте 1:1 Твенте - Спарта Роттердам 2:0 НЕК Неймеген - Твенте 0:2 Твенте - ПСВ 3:3 Фортуна - Твенте 4:0 Твенте - ПЕК Зволле 1:0 АЗ Алкмаар - Твенте 0:1 Твенте - Камбюр 1:0 Ваалвейк - Твенте 1:2 Твенте - Гоу Эхед Иглс 2:2 Аякс - Твенте 5:0 Твенте - Витесс 3:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Фейеноорд 1 1 0 0 5 - 2 3
2. ПСВ 1 1 0 0 4 - 1 3
3. Эксельсиор 1 1 0 0 2 - 0 3
4. АЗ Алкмаар 1:0 1 1 0 0 1 - 0 3
5. Твенте 1 1 0 0 1 - 0 3
6. Аякс 1 1 0 0 3 - 2 3
7. Волендам 1 0 1 0 2 - 2 1
8. Гронинген 1 0 1 0 2 - 2 1
9. Утрехт 1 0 1 0 2 - 2 1
10. Ваалвейк 1 0 1 0 2 - 2 1
11. Спарта Роттердам 1 0 1 0 0 - 0 1
12. Херенвен 1 0 1 0 0 - 0 1
13. Гоу Эхед Иглс 0:1 1 0 0 1 0 - 1 0
14. НЕК Неймеген 1 0 0 1 0 - 1 0
15. Фортуна Ситтард 1 0 0 1 2 - 3 0
16. Камбюр 1 0 0 1 0 - 2 0
17. Витесс 1 0 0 1 2 - 5 0
18. Эммен 1 0 0 1 1 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСВ 1 1 0 0 4 - 1 3
2. АЗ Алкмаар 1:0 1 1 0 0 1 - 0 3
3. Ваалвейк 1 0 1 0 2 - 2 1
4. Херенвен 1 0 1 0 0 - 0 1
5. Гронинген 1 0 1 0 2 - 2 1
6. Эксельсиор 0 0 0 0 0 - 0 0
7. Твенте 0 0 0 0 0 - 0 0
8. Аякс 0 0 0 0 0 - 0 0
9. Волендам 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Утрехт 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Эммен 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Гоу Эхед Иглс 0:1 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Спарта Роттердам 0 0 0 0 0 - 0 0
14. Фейеноорд 0 0 0 0 0 - 0 0
15. НЕК Неймеген 1 0 0 1 0 - 1 0
16. Фортуна Ситтард 1 0 0 1 2 - 3 0
17. Камбюр 1 0 0 1 0 - 2 0
18. Витесс 1 0 0 1 2 - 5 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Фейеноорд 1 1 0 0 5 - 2 3
2. Эксельсиор 1 1 0 0 2 - 0 3
3. Твенте 1 1 0 0 1 - 0 3
4. Аякс 1 1 0 0 3 - 2 3
5. Волендам 1 0 1 0 2 - 2 1
6. Спарта Роттердам 1 0 1 0 0 - 0 1
7. Утрехт 1 0 1 0 2 - 2 1
8. Гронинген 0 0 0 0 0 - 0 0
9. АЗ Алкмаар 1:0 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Ваалвейк 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Херенвен 0 0 0 0 0 - 0 0
12. НЕК Неймеген 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Фортуна Ситтард 0 0 0 0 0 - 0 0
14. Камбюр 0 0 0 0 0 - 0 0
15. Витесс 0 0 0 0 0 - 0 0
16. ПСВ 0 0 0 0 0 - 0 0
17. Гоу Эхед Иглс 0:1 1 0 0 1 0 - 1 0
18. Эммен 1 0 0 1 1 - 4 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в плей-офф за право попасть в квалификацию Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Эредивизие
  • — Вылет в Первый дивизион
  • Второй тайм
  • Свисток
    97'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 97'
    Сегодняшная посещаемость составляет 12256 болельщиков
  • 96'
    Хорошую попытку сделал Мисиджан Вирджил. Удар в створ, но вратарь начеку
  • 96'
    Твенте вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 96'
    Твенте вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 95'
    Контроль мяча: НЕК Неймеген: 40%, Твенте: 60%.
  • Травма, повреждение
    95'
    Зерруки Рамиз возвращается на поле.
  • 95'
    Хорошую попытку сделал Вердонк Калвин. Удар в створ, но вратарь начеку
  • 95'
    Шоне Лассе создает голевую возможность для своего партнера по команде.
  • 94'
    Плегесуэло Хулио из команды Твенте перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
  • Угловой
    94'
    Таннан Уссама навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
  • 94'
    Матч возобновлен
  • Травма, повреждение
    94'
    Ох, нехорошо это выглядит. Зерруки Рамиз получил травму и медбригада забирает его с поля.
  • Травма, повреждение
    94'
    Зерруки Рамиз на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
  • 93'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • Бонусы букмекеров
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    • 93'
      Зерруки Рамиз из команды Твенте перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 93'
      НЕК Неймеген вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • 93'
      Эль-Каруани Суфьян выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 93'
      Садилек Михал из команды Твенте перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • Угловой
      93'
      Шоне Лассе навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 92'
      Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)
    • 92'
      Стейн Сем сделал ключевой пас для гола!
    • 91'
      Бренет Джошуа сделал результативную передачу.
    • Описание гола
      91'
      Г О О О О Л - Стейн Сем забивает с правой ноги!
    • 91'
      НЕК Неймеген идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadion De Goffert. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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