Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Обе команды очень стараются создать что-то креативное в атаке.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Первый тайм

49' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

47' Черны Вацлав оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

47' НЕК Неймеген вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

46' Смал Гийс из команды Твенте своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

46' Шоне Лассе наказан за толчок Христос Цолис

45' Твенте вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

44' Твенте вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

44' Удар от ворот произведет Твенте

44' Оооо... вот это был удар! Маркеш Педру должен был забить с этой позиции.

44' Таннан Уссама создает голевую возможность для своего партнера по команде.

43' Твенте вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

43' Удар от ворот произведет Твенте

43' Матч возобновлен

43' Ох, нехорошо это выглядит. Плегесуэло Хулио получил травму и медбригада забирает его с поля.

42' Плегесуэло Хулио на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

42' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

42' Эль-Каруани Суфьян оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

41' Шоне Лассе навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

41' Таннан Уссама пробует нанести удар издали, но Ларс Уннерсталль держит все под контролем

40' Твенте вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

40' Уннерсталл Ларс взял и забрал мяч на выходе

40' Маркес Иван нанес удар головой, но Ларс Уннерсталль спокойно отбил мяч.

38' НЕК Неймеген вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

37' НЕК Неймеген вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

36' НЕК Неймеген вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

36' Таннан Уссама выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

33' Смал Гийс оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

32' Твенте вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

32' НЕК Неймеген вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

31' Твенте вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

30' Зерруки Рамиз навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

28' Твенте вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

27' Удар от ворот произведет Твенте

27' Таннан Уссама не смог попасть в створ ударом издали

25' Твенте вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

24' Твенте вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

23' Твенте вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

23' Твенте вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

22' НЕК Неймеген вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

21' НЕК Неймеген вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

21' Пропер Дирк выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

21' Твенте вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

20' Черны Вацлав решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно

18' Матч возобновится спорным мячом

17' Ох, нехорошо это выглядит. Зерруки Рамиз получил травму и медбригада забирает его с поля.

17' Зерруки Рамиз на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

17' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

16' Шоне Лассе навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

16' Таннан Уссама создает голевую возможность для своего партнера по команде.

15' НЕК Неймеген вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

15' Твенте вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

14' НЕК Неймеген вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

14' НЕК Неймеген вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

12' Христос Цолис ошибается в защите.

11' Шоне Лассе выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

11' Плегесуэло Хулио выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

8' Твенте вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

8' Твенте вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

7' НЕК Неймеген вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

6' Ван Рой Барт выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

6' Удар от ворот произведет Твенте

4' НЕК Неймеген вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

4' НЕК Неймеген вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

4' НЕК Неймеген вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

1' Удар от ворот произведет Твенте

1' НЕК Неймеген вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Идеальный солнечный день для футбола