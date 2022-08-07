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  4. Эредивизие 2022-2023

Голландия: Эредивизие

2022-2023

Стадион:
Витесс
2:4
Второй тайм: 68'
Фейеноорд
0'
1:0
19' Гол
Манхуф Миллион
1:1
31' Гол
Волемарк Патрик
37' Желтая карточка
Тронстад Сондре
40' Желтая карточка
Ферру
1:2
41' Гол
Перейра Данило
45' Желтая карточка
Шиманьски Себастиан
2:2
56' Гол
Фредериксен Николай
2:3
61' Гол
Дилросун Джавайро
2:4
66' Гол
Перейра Данило

Ход матча

19'
Манхуф Миллион
(Виттек Максимилиан)
1:0
31'
1:1
Волемарк Патрик
(Шиманьски Себастиан)
37'
Тронстад Сондре
 
40'
Ферру
 
41'
1:2
Перейра Данило
(Шиманьски Себастиан)
45'
 
Шиманьски Себастиан
56'
Фредериксен Николай
(Манхуф Миллион)
2:2
57'
Санкох Мохамед
Домджони Тони
 
61'
2:3
Дилросун Джавайро
(Тимбер Квинтен)
65'
 
Волемарк Патрик
Шиманьски Себастиан
65'
 
Тоорнстра Йенс
Идрисси Уссама
66'
2:4
Перейра Данило

Статистика матча

  • 2 Голы 4
  • 4 Удары по воротам 4
  • 3 Удары в створ 5
  • 4 Угловые 4
  • 2 Офсайды 2
  • 9 Нарушения правил 9
  • 2 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 1 Замены 2
  • 50 Владение мячом, % 50

Владение мячом

Лучшие коэффициенты
Витесс
Ничья
Фейеноорд
4.03
5.29
3.70
Все Коэффициенты
Новости
24
Хауэн
Йерун
5
Ферру
20
Мёленстен
Мелле
13
Корнелисс
Энцо
2
Аркус
Карлан
32
Виттек
Максимилиан
42
Манхуф
Миллион
22
Домджони
Тони
8
Тронстад
Сондре
21
Беро
Матуш
11
Фредериксен
Николай
1
Бейло
Юстин
3
Гертрейда
Лютсхарел
18
Траунер
Гернот
6
Расмуссен
Якоб
2
Педерсен
Маркус
Гольмгрен
8
Эурснес
Фредрик
27
Тимбер
Квинтен
23
Волемарк
Патрик
17
Шиманьски
Себастиан
11
Дилросун
Джавайро
9
Перейра
Данило
II
Витесс
5-4-1
Фейеноорд
4-2-3-1

История личных встреч

Витесс
Фейеноорд

13 матчей

53.8%
46.2%
7 побед 6 ничьих 0 побед

Первый тайм

23.1%
69.2%
7.7%
3 победы 9 ничьих 0 побед

Второй тайм

84.6%
46.2%
11 побед 6 ничьих 0 побед

17 матчей

17.6%
82.4%
0 побед 3 ничьи 14 побед

Первый тайм

29.4%
70.6%
0 побед 5 ничьих 13 побед

Второй тайм

23.5%
76.5%
0 побед 4 ничьи 9 побед

30 матчей

23.3%
30%
46.7%
7 побед 9 ничьих 14 побед

Первый тайм

10%
46.7%
43.3%
3 победы 14 ничьих 13 побед

Второй тайм

36.7%
33.3%
30%
11 побед 10 ничьих 9 побед

История матчей

Э
0:1
Э
2:1
Э
0:0
Э
1:0
Э
0:0
Э
1:1
Э
2:1
Э
3:1
Э
1:0
С
1:1
Э
0:2
К
2:0
Э
3:1
Э
0:2
Э
2:0
Э
1:4
Э
0:0
Э
1:1
Э
1:2
Э
2:0
Э
1:0
Э
3:1
Э
0:4
Э
1:1
Э
4:0
Э
2:1
Э
0:0
ПЛ
2:2
ПЛ
1:1
ПЛ
1:0

Бомбардиры внутри турнира

Витесс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Манхуф Миллион 1 1
Фредериксен Николай 1 1
Виттек Максимилиан 0 0
Фейеноорд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дилросун Джавайро 1 1
Перейра Данило II 1 1
Волемарк Патрик 1 1
Шиманьски Себастиан 0 0

Карточки

Витесс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ферру 1 0
Тронстад Сондре 1 0
Фейеноорд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Шиманьски Себастиан 1 0

Результаты последних матчей

Витесс
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Витесс - Атромитос 1:2 Витесс - ОФИ 1:2 Витесс - ВВВ-Венло 2:2 Остенде - Витесс 2:0
Витесс - Маккаби Хайфа 1:0 Вестерло - Витесс 0:0 АЗ Алкмаар - Витесс 6:1 Витесс - АЗ Алкмаар 2:1 Витесс - Утрехт 3:0 Витесс - ЮСФА 2:0 Утрехт - Витесс 3:1 Салитас - Витесс 1:0 Витесс - Аякс 2:2 Фортуна Ситтард - Витесс 1:2 Витесс - Ройял Бобо-Диуласо 1:0 Витесс - Херенвен 1:2 Кадиого - Витесс 2:1 Гоу Эхед Иглс - Витесс 1:2 Витесс - Расинг Бобо-Диулассо 0:1 Виллем II - Витесс 1:0
Фейеноорд
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Фейеноорд - Осасуна 1:2 Фейеноорд - НАК Бреда 6:1 Фейеноорд - Лион 0:2 Фейеноорд - Роял Юнион 0:4
Ред Булл Зальцбург - Фейеноорд 1:2 Фейеноорд - Копенгаген 0:7 Рома - Фейеноорд 1:0 Фейеноорд - Твенте 1:2 Гоу Эхед Иглс - Фейеноорд 0:1 Фейеноорд - ПСВ 2:2 Марсель - Фейеноорд 0:0 Фортуна Ситтард - Фейеноорд 1:3 Фейеноорд - Марсель 3:2 Фейеноорд - Утрехт 2:1 Славия Прага - Фейеноорд 1:3 Хераклес - Фейеноорд 1:4 Фейеноорд - Славия Прага 3:3 Фейеноорд - Виллем II 2:0 Фейеноорд - Ваалвейк 3:3 Аякс - Фейеноорд 3:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСВ 1 1 0 0 4 - 1 3
2. Эксельсиор 1 1 0 0 2 - 0 3
3. Фейеноорд 4:2 1 1 0 0 4 - 2 3
4. Аякс 1 1 0 0 3 - 2 3
5. НЕК Неймеген 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
6. Твенте 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
7. Волендам 1 0 1 0 2 - 2 1
8. Гронинген 1 0 1 0 2 - 2 1
9. Утрехт 1 0 1 0 2 - 2 1
10. Ваалвейк 1 0 1 0 2 - 2 1
11. Херенвен 1 0 1 0 0 - 0 1
12. Спарта Роттердам 1 0 1 0 0 - 0 1
13. Гоу Эхед Иглс 0 0 0 0 0 - 0 0
14. АЗ Алкмаар 0 0 0 0 0 - 0 0
15. Фортуна Ситтард 1 0 0 1 2 - 3 0
16. Витесс 2:4 1 0 0 1 2 - 4 0
17. Камбюр 1 0 0 1 0 - 2 0
18. Эммен 1 0 0 1 1 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСВ 1 1 0 0 4 - 1 3
2. НЕК Неймеген 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
3. Гронинген 1 0 1 0 2 - 2 1
4. Херенвен 1 0 1 0 0 - 0 1
5. Ваалвейк 1 0 1 0 2 - 2 1
6. Гоу Эхед Иглс 0 0 0 0 0 - 0 0
7. Спарта Роттердам 0 0 0 0 0 - 0 0
8. Эксельсиор 0 0 0 0 0 - 0 0
9. Утрехт 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Волендам 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Твенте 0:0 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Аякс 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Фейеноорд 4:2 0 0 0 0 0 - 0 0
14. АЗ Алкмаар 0 0 0 0 0 - 0 0
15. Эммен 0 0 0 0 0 - 0 0
16. Фортуна Ситтард 1 0 0 1 2 - 3 0
17. Витесс 2:4 1 0 0 1 2 - 4 0
18. Камбюр 1 0 0 1 0 - 2 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Фейеноорд 4:2 1 1 0 0 4 - 2 3
2. Эксельсиор 1 1 0 0 2 - 0 3
3. Аякс 1 1 0 0 3 - 2 3
4. Твенте 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
5. Волендам 1 0 1 0 2 - 2 1
6. Спарта Роттердам 1 0 1 0 0 - 0 1
7. Утрехт 1 0 1 0 2 - 2 1
8. Ваалвейк 0 0 0 0 0 - 0 0
9. Гронинген 0 0 0 0 0 - 0 0
10. НЕК Неймеген 0:0 0 0 0 0 0 - 0 0
11. ПСВ 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Гоу Эхед Иглс 0 0 0 0 0 - 0 0
13. АЗ Алкмаар 0 0 0 0 0 - 0 0
14. Фортуна Ситтард 0 0 0 0 0 - 0 0
15. Витесс 2:4 0 0 0 0 0 - 0 0
16. Камбюр 0 0 0 0 0 - 0 0
17. Херенвен 0 0 0 0 0 - 0 0
18. Эммен 1 0 0 1 1 - 4 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
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    • 60'
      Траунер Гернот ослабляет давление, выбив мяч.
    • 60'
      Тимбер Квинтен ошибается в защите.
    • 59'
      Фейеноорд вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • 59'
      Витесс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
    • 58'
      Фейеноорд вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • 58'
      Команда Витесс сравняла счет! Игра продолжается!
    • 57'
      Тактическая замена. Домджони Тони уходит с поля и его заменяет Мохамед Санкох
    • 57'
      ГОЛ! После пересмотра ситуации судья изменил первоначальное решение и засчитал гол команды Витесс!
    • Описание гола
      56'
      VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет просмотр VAR, решается судьба гола.
    • 56'
      Манхуф Миллион сделал результативную передачу.
    • Описание гола
      56'
      Г О О О О Л - Фредериксен Николай забивает с левой ноги!
    • 56'
      Витесс идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 55'
      Контроль мяча: Витесс: 51%, Фейеноорд: 49%.
    • 55'
      Бейло Юстин из команды Фейеноорд перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 55'
      Корнелисс Энцо выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 55'
      Бейло Юстин из команды Фейеноорд перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 54'
      Фейеноорд вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
    • 54'
      Витесс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
    • 53'
      Удар от ворот произведет Фейеноорд
    • 53'
      Виттек Максимилиан не смог попасть в створ ударом издали
    • 53'
      Эурснес Фредрик ослабляет давление, выбив мяч.
    • 53'
      Дилросун Джавайро ослабляет давление, выбив мяч.
    • 53'
      Хауэн Йерун из команды Витесс перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • Угловой
      52'
      Шиманьски Себастиан навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 52'
      Корнелисс Энцо ослабляет давление, выбив мяч.
    • 52'
      Patrik Waalemark из команды Фейеноорд своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 52'
      Фейеноорд начинает контратаку
    • 51'
      Гертрейда Лютсхарел из команды Фейеноорд перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 51'
      Траунер Гернот из команды Фейеноорд перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • Травма, повреждение
      51'
      Ферру возвращается на поле.
    • 51'
      Витесс пытается что-то создать.
    • 50'
      Контроль мяча: Витесс: 51%, Фейеноорд: 49%.
    • 50'
      Матч возобновлен
    • Травма, повреждение
      50'
      Ох, нехорошо это выглядит. Ферру получил травму и медбригада забирает его с поля.
    • Травма, повреждение
      49'
      Ферру на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
    • 49'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 49'
      Бейло Юстин взял и забрал мяч на выходе
    • 49'
      Тронстад Сондре из команды Витесс своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • Угловой
      49'
      Беро Матуш навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 48'
      Хорошую попытку сделал Манхуф Миллион. Удар в створ, но вратарь начеку
    • 48'
      Аркус Карлан из команды Витесс своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 48'
      Перейра Данило II выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 48'
      Расмуссен Якоб из команды Фейеноорд перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 48'
      Витесс контролирует мяч.
    • 47'
      Тимбер Квинтен выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 47'
      Витесс контролирует мяч.
    • 46'
      Хауэн Йерун из команды Витесс перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 46'
      Patrik Waalemark выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 46'
      Витесс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • Второй тайм начался
      46'
      Второй тайм начался
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Gelredome. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Лучшие коэффициенты
    Витесс
    Ничья
    Фейеноорд
    4.03
    5.29
    3.70
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    Фейеноорд
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