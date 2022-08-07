Patrik Waalemark выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Первый тайм

48' Команда Фейеноорд имеет минимальное преимущество на конец первого тайма.

48' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

48' Бейло Юстин взял и забрал мяч на выходе

47' Шиманьски Себастиан - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

46' Ферру выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

45' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

43' Матч возобновлен

43' ГОЛ ЗАСЧИТАН! - После просмотра видео, судья решил, что гол Фейеноорд будет все-таки засчитан.

42' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет просмотр VAR, решается судьба гола.

41' Шиманьски Себастиан из команды Фейеноорд своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

40' Ферру совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

40' Судья сигнализирует, что Ферру из команды Витесс поставил подножку. Пострадал Patrik Waalemark

38' Удар от ворот произведет Витесс

38' Patrik Waalemark из команды Фейеноорд своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

38' Patrik Waalemark из команды Фейеноорд разыграл угловой с левого угла.

37' Тронстад Сондре - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

37' Дилросун Джавайро пробил со штрафного прямо в стенку

36' Тимбер Квинтен выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

36' Ферру выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

35' Фейеноорд вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

35' Перейра Данило II нанес удар головой, но Джерон Хоувен спокойно отбил мяч.

34' Фейеноорд вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

33' Витесс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

32' Витесс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

32' Команда Фейеноорд сравняла счет! Игра продолжается!

31' Г О О О О Л - Patrik Waalemark забивает с левой ноги!

31' Фейеноорд вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

30' Фейеноорд вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

30' Матч возобновлен

29' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

29' Беро Матуш навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

27' Витесс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

25' Удар от ворот произведет Витесс

24' Шиманьски Себастиан оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

24' Педерсен Маркус Гольмгрен создает голевую возможность для своего партнера по команде.

24' Эурснес Фредрик из команды Фейеноорд своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

23' Фейеноорд вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

23' Тронстад Сондре выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

22' Корнелисс Энцо выиграл воздушное противоборство у Patrik Waalemark.

22' Матч возобновлен

22' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

21' Фейеноорд вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

20' Команда Витесс забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?

19' Г О О О О Л - Манхуф Миллион забивает с правой ноги!

19' Виттек Максимилиан создает голевую возможность для своего партнера по команде.

19' Витесс идет вперед с потенциально опасной атакой.

19' Удар от ворот произведет Витесс

18' ПЕРЕКЛАДИНА! Удар издали прямо в перекладину нанес Patrik Waalemark!

18' Patrik Waalemark из команды Фейеноорд разыграл угловой с правого угла.

18' ШТАНГА! Так было близко к голу - Дилросун Джавайро нанес удар в каркас ворот!

18' Тимбер Квинтен создает голевую возможность для своего партнера по команде.

17' Фейеноорд вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

17' Фейеноорд вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

16' Фейеноорд вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

16' Матч возобновлен

16' Ох, нехорошо это выглядит. Шиманьски Себастиан получил травму и медбригада забирает его с поля.

16' Шиманьски Себастиан на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

16' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

15' Удар от ворот произведет Витесс

14' Тронстад Сондре выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

13' Фейеноорд вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

13' Удар от ворот произведет Фейеноорд

13' Беро Матуш из команды Витесс своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

11' Удар от ворот произведет Фейеноорд

11' Фредериксен Николай из команды Витесс наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.

9' Фейеноорд вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

9' Витесс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

8' Витесс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

8' Patrik Waalemark из команды Фейеноорд в офсайде

8' Тимбер Квинтен из команды Фейеноорд своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

7' Беро Матуш выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

7' Фейеноорд вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

6' Фейеноорд вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

6' Матч возобновлен

6' Ох, нехорошо это выглядит. Беро Матуш получил травму и медбригада забирает его с поля.

6' Беро Матуш на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

5' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

4' Тронстад Сондре выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

4' Беро Матуш навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

3' Ферру из команды Витесс наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел чуууть мимо ворот. К сожалению, мимо!

3' Витесс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

2' Фейеноорд вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

1' Фейеноорд вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Идеальный солнечный день для футбола

1' Витесс начинает с центра поля