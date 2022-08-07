Стадион: Гелредом Зрители: 14416
0'
1:0
19' ГолМанхуф Миллион
1:1
31' ГолВолемарк Патрик
37' Желтая карточкаТронстад Сондре
40' Желтая карточкаФерру
1:2
41' ГолПерейра Данило
45' Желтая карточкаШиманьски Себастиан
2:2
56' ГолФредериксен Николай
2:3
61' ГолДилросун Джавайро
2:4
66' ГолПерейра Данило
2:5
69' ГолГертрейда Лютсхарел
90'+4
Ход матча
19'
31'
37'
40'
41'
56'
61'
66'
2:4
69'
79'
Статистика матча
-
2 Голы 5
-
5 Удары по воротам 5
-
3 Удары в створ 9
-
5 Угловые 6
-
3 Офсайды 3
-
9 Нарушения правил 14
-
2 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
48 Владение мячом, % 52
Владение мячом
24
Хауэн
Йерун
5
Ферру
21
Беро
Матуш
- Основной состав
-
24 Хауэн ЙерунВратарь
-
5 ФерруЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Беро МатушПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
-
18 Гайек ТомашЗащитник
-
27 Япи РомарикЗащитник
-
23 Уйсман ДанПолузащитник
-
25 Де Регт ГианПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Летш Томас
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
30 Янсен ТейсВратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Бассетт КоулПолузащитник
-
53 Науйокс НоаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Слот Арне
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
История личных встреч
Витесс
Фейеноорд
13 матчей
53.8%
46.2%
7 побед 6 ничьих 0 побед
Первый тайм
23.1%
69.2%
7.7%
3 победы 9 ничьих 0 побед
Второй тайм
84.6%
46.2%
11 побед 6 ничьих 0 побед
17 матчей
17.6%
82.4%
0 побед 3 ничьи 14 побед
Первый тайм
29.4%
70.6%
0 побед 5 ничьих 13 побед
Второй тайм
23.5%
76.5%
0 побед 4 ничьи 9 побед
30 матчей
23.3%
30%
46.7%
7 побед 9 ничьих 14 побед
Первый тайм
10%
46.7%
43.3%
3 победы 14 ничьих 13 побед
Второй тайм
36.7%
33.3%
30%
11 побед 10 ничьих 9 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Витесс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Манхуф Миллион
|1
|1
|Фредериксен Николай
|1
|1
|Виттек Максимилиан
|0
|0
Фейеноорд
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Перейра Данило II
|2
|2
|Дилросун Джавайро
|1
|1
|Гертрейда Лютсхарел
|1
|1
|Волемарк Патрик
|1
|1
|Шиманьски Себастиан
|0
|0
|Тоорнстра Йенс
|0
|0
|Тимбер Квинтен
|0
|0
Карточки
Витесс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ферру
|1
|0
|Тронстад Сондре
|1
|0
Фейеноорд
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Шиманьски Себастиан
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
2
5
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
2
40%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
3
60%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
5
2
2 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
2
40%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
3
60%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
2
5
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
2
40%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
3
60%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
5
2
2 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
2
40%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
3
60%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Витесс
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Витесс - Атромитос 1:2 Витесс - ОФИ 1:2 Витесс - ВВВ-Венло 2:2 Остенде - Витесс 2:0
Витесс - Маккаби Хайфа 1:0 Вестерло - Витесс 0:0 АЗ Алкмаар - Витесс 6:1 Витесс - АЗ Алкмаар 2:1 Витесс - Утрехт 3:0 Витесс - ЮСФА 2:0 Утрехт - Витесс 3:1 Салитас - Витесс 1:0 Витесс - Аякс 2:2 Фортуна Ситтард - Витесс 1:2 Витесс - Ройял Бобо-Диуласо 1:0 Витесс - Херенвен 1:2 Кадиого - Витесс 2:1 Гоу Эхед Иглс - Витесс 1:2 Витесс - Расинг Бобо-Диулассо 0:1 Виллем II - Витесс 1:0
Фейеноорд
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Фейеноорд - Осасуна 1:2 Фейеноорд - НАК Бреда 6:1 Фейеноорд - Лион 0:2 Фейеноорд - Роял Юнион 0:4
Ред Булл Зальцбург - Фейеноорд 1:2 Фейеноорд - Копенгаген 0:7 Рома - Фейеноорд 1:0 Фейеноорд - Твенте 1:2 Гоу Эхед Иглс - Фейеноорд 0:1 Фейеноорд - ПСВ 2:2 Марсель - Фейеноорд 0:0 Фортуна Ситтард - Фейеноорд 1:3 Фейеноорд - Марсель 3:2 Фейеноорд - Утрехт 2:1 Славия Прага - Фейеноорд 1:3 Хераклес - Фейеноорд 1:4 Фейеноорд - Славия Прага 3:3 Фейеноорд - Виллем II 2:0 Фейеноорд - Ваалвейк 3:3 Аякс - Фейеноорд 3:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Фейеноорд
|1
|1
|0
|0
|5 - 2
|3
|2.
|ПСВ
|1
|1
|0
|0
|4 - 1
|3
|3.
|АЗ Алкмаар
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|4.
|Эксельсиор
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|5.
|Твенте
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|6.
|Аякс
|1
|1
|0
|0
|3 - 2
|3
|7.
|Волендам
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|8.
|Гронинген
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|9.
|Утрехт
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|10.
|Ваалвейк
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|11.
|Спарта Роттердам
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|12.
|Херенвен
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|13.
|НЕК Неймеген
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|14.
|Фортуна Ситтард
|1
|0
|0
|1
|2 - 3
|0
|15.
|Гоу Эхед Иглс
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|16.
|Камбюр
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|17.
|Витесс
|1
|0
|0
|1
|2 - 5
|0
|18.
|Эммен
|1
|0
|0
|1
|1 - 4
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСВ
|1
|1
|0
|0
|4 - 1
|3
|2.
|АЗ Алкмаар
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|3.
|Ваалвейк
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|4.
|Херенвен
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|5.
|Гронинген
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|6.
|Эксельсиор
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|7.
|Твенте
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|Аякс
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|Волендам
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|Утрехт
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Эммен
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|Гоу Эхед Иглс
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|Спарта Роттердам
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|Фейеноорд
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|НЕК Неймеген
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|16.
|Фортуна Ситтард
|1
|0
|0
|1
|2 - 3
|0
|17.
|Камбюр
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|18.
|Витесс
|1
|0
|0
|1
|2 - 5
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Фейеноорд
|1
|1
|0
|0
|5 - 2
|3
|2.
|Эксельсиор
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|3.
|Твенте
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|4.
|Аякс
|1
|1
|0
|0
|3 - 2
|3
|5.
|Волендам
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|6.
|Спарта Роттердам
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|7.
|Утрехт
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|8.
|АЗ Алкмаар
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|Гронинген
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|Ваалвейк
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Херенвен
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|НЕК Неймеген
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|Фортуна Ситтард
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|Камбюр
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|Витесс
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|16.
|ПСВ
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|17.
|Гоу Эхед Иглс
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|18.
|Эммен
|1
|0
|0
|1
|1 - 4
|0
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