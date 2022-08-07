Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Ryan Flamingo выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

Игра останавливается на короткое время, так как мяч был задет судьей

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

89' Команда Фейеноорд довольна результатом к этому моменту.

87' Фейеноорд вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

87' Фейеноорд вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

87' Тактическая замена. Аркус Карлан уходит с поля и его заменяет Ромарик Япи

85' Витесс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

85' Хорошую попытку сделал Noah Naujoks. Удар в створ, но вратарь начеку

85' Идрисси Уссама создает голевую возможность для своего партнера по команде.

84' Тактическая замена. Перейра Данило II уходит с поля и его заменяет Noah Naujoks

84' Оооо... вот это был удар! Мохамед Санкох должен был забить с этой позиции.

84' Мохамед Санкох оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

84' Даан Хейсман создает голевую возможность для своего партнера по команде.

83' Ryan Flamingo выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

83' Расмуссен Якоб выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

83' Беро Матуш навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

82' Сегодняшная посещаемость составляет 14416 болельщиков

80' Хорошую попытку сделал Эурснес Фредрик . Удар в створ, но вратарь начеку

80' Идрисси Уссама создает голевую возможность для своего партнера по команде.

80' Джаханбакш Алиреза из команды Фейеноорд своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

80' Ryan Flamingo ошибается в защите.

80' Витесс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

79' Удар от ворот произведет Фейеноорд

79' Тактическая замена. Ферру уходит с поля и его заменяет Ryan Flamingo

78' Тактическая замена. Манхуф Миллион уходит с поля и его заменяет Даан Хейсман

77' Тронстад Сондре из команды Витесс своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

76' Расмуссен Якоб выиграл воздушное противоборство у Мохамед Санкох.

75' Ферру из команды Витесс перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

74' Аркус Карлан из команды Витесс своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

73' Хорошую попытку сделал Перейра Данило II . Удар в створ, но вратарь начеку

72' Тоорнстра Йенс из команды Фейеноорд своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

72' Тимбер Квинтен выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

71' Тимбер Квинтен выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

69' Г О О О О Л - Гертрейда Лютсхарел забивает с правой ноги!

69' Фейеноорд вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

68' Беро Матуш выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

66' Хауэн Йерун плохо исполнил, что привело к голу для соперника.

66' Г О О О О О Л - Перейра Данило II из команды Фейеноорд легко справляется с задачей отправить мяч правой ногой в пустые ворота!

65' Витесс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

65' Тактическая замена. Patrik Waalemark уходит с поля и его заменяет Идрисси Уссама

65' Ферру выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

61' Г О О О О Л - Дилросун Джавайро забивает с левой ноги!

59' Фейеноорд вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

59' Витесс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

58' Фейеноорд вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

58' Команда Витесс сравняла счет! Игра продолжается!

58' Тактическая замена. Домджони Тони уходит с поля и его заменяет Мохамед Санкох

57' ГОЛ! После пересмотра ситуации судья изменил первоначальное решение и засчитал гол команды Витесс

56' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет просмотр VAR, решается судьба гола.

56' Г О О О О Л - Фредериксен Николай забивает с левой ноги!

56' Витесс идет вперед с потенциально опасной атакой.

55' Корнелисс Энцо выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

54' Фейеноорд вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

54' Витесс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

53' Удар от ворот произведет Фейеноорд

53' Виттек Максимилиан не смог попасть в створ ударом издали

52' Шиманьски Себастиан навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

52' Patrik Waalemark из команды Фейеноорд своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

50' Матч возобновлен

50' Ох, нехорошо это выглядит. Ферру получил травму и медбригада забирает его с поля.

49' Ферру на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

49' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

49' Бейло Юстин взял и забрал мяч на выходе

49' Тронстад Сондре из команды Витесс своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

49' Беро Матуш навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

48' Хорошую попытку сделал Манхуф Миллион . Удар в створ, но вратарь начеку

48' Аркус Карлан из команды Витесс своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

48' Перейра Данило II выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

47' Тимбер Квинтен выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

46' Patrik Waalemark выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

46' Витесс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля