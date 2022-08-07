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Голландия: Эредивизие

2022-2023

Стадион: Зрители: 14416
Витесс
2:5
Конец матча
Фейеноорд
0'
1:0
19' Гол
Манхуф Миллион
1:1
31' Гол
Волемарк Патрик
37' Желтая карточка
Тронстад Сондре
40' Желтая карточка
Ферру
1:2
41' Гол
Перейра Данило
45' Желтая карточка
Шиманьски Себастиан
2:2
56' Гол
Фредериксен Николай
2:3
61' Гол
Дилросун Джавайро
2:4
66' Гол
Перейра Данило
2:5
69' Гол
Гертрейда Лютсхарел
90'+4

Ход матча

19'
Манхуф Миллион
(Виттек Максимилиан)
1:0
31'
1:1
Волемарк Патрик
(Шиманьски Себастиан)
37'
Тронстад Сондре
 
40'
Ферру
 
41'
1:2
Перейра Данило
(Шиманьски Себастиан)
45'
 
Шиманьски Себастиан
56'
Фредериксен Николай
(Манхуф Миллион)
2:2
58'
Санкох Мохамед
Домджони Тони
 
61'
2:3
Дилросун Джавайро
(Тимбер Квинтен)
65'
 
Волемарк Патрик
Шиманьски Себастиан
65'
 
Тоорнстра Йенс
Идрисси Уссама
66'
2:4
Перейра Данило
69'
2:5
Гертрейда Лютсхарел
(Тоорнстра Йенс)
73'
 
Джаханбакш Алиреза
Дилросун Джавайро
78'
Бёйтинк Томас
Фредериксен Николай
 
78'
Уйсман Дан
Манхуф Миллион
 
79'
Фламинго Райан
Ферру
 
84'
 
Бассетт Коул
Тимбер Квинтен
84'
 
Науйокс Ноа
Перейра Данило
87'
Япи Ромарик
Аркус Карлан
 

Статистика матча

  • 2 Голы 5
  • 5 Удары по воротам 5
  • 3 Удары в створ 9
  • 5 Угловые 6
  • 3 Офсайды 3
  • 9 Нарушения правил 14
  • 2 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 48 Владение мячом, % 52

Владение мячом

Новости матча
Новости
24
Хауэн
Йерун
5
Ферру
20
Мёленстен
Мелле
13
Корнелисс
Энцо
2
Аркус
Карлан
32
Виттек
Максимилиан
42
Манхуф
Миллион
22
Домджони
Тони
8
Тронстад
Сондре
21
Беро
Матуш
11
Фредериксен
Николай
1
Бейло
Юстин
3
Гертрейда
Лютсхарел
18
Траунер
Гернот
6
Расмуссен
Якоб
2
Педерсен
Маркус
Гольмгрен
8
Эурснес
Фредрик
27
Тимбер
Квинтен
23
Волемарк
Патрик
17
Шиманьски
Себастиан
11
Дилросун
Джавайро
9
Перейра
Данило
II
Витесс
5-4-1
Фейеноорд
4-2-3-1

История личных встреч

Витесс
Фейеноорд

13 матчей

53.8%
46.2%
7 побед 6 ничьих 0 побед

Первый тайм

23.1%
69.2%
7.7%
3 победы 9 ничьих 0 побед

Второй тайм

84.6%
46.2%
11 побед 6 ничьих 0 побед

17 матчей

17.6%
82.4%
0 побед 3 ничьи 14 побед

Первый тайм

29.4%
70.6%
0 побед 5 ничьих 13 побед

Второй тайм

23.5%
76.5%
0 побед 4 ничьи 9 побед

30 матчей

23.3%
30%
46.7%
7 побед 9 ничьих 14 побед

Первый тайм

10%
46.7%
43.3%
3 победы 14 ничьих 13 побед

Второй тайм

36.7%
33.3%
30%
11 побед 10 ничьих 9 побед

История матчей

Э
0:1
Э
2:1
Э
0:0
Э
1:0
Э
0:0
Э
1:1
Э
2:1
Э
3:1
Э
1:0
С
1:1
Э
0:2
К
2:0
Э
3:1
Э
0:2
Э
2:0
Э
1:4
Э
0:0
Э
1:1
Э
1:2
Э
2:0
Э
1:0
Э
3:1
Э
0:4
Э
1:1
Э
4:0
Э
2:1
Э
0:0
ПЛ
2:2
ПЛ
1:1
ПЛ
1:0

Бомбардиры внутри турнира

Витесс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Манхуф Миллион 1 1
Фредериксен Николай 1 1
Виттек Максимилиан 0 0
Фейеноорд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Перейра Данило II 2 2
Дилросун Джавайро 1 1
Гертрейда Лютсхарел 1 1
Волемарк Патрик 1 1
Шиманьски Себастиан 0 0
Тоорнстра Йенс 0 0
Тимбер Квинтен 0 0

Карточки

Витесс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ферру 1 0
Тронстад Сондре 1 0
Фейеноорд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Шиманьски Себастиан 1 0

Голы по времени матча

Забито

2
5
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
2
40%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
3
60%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

5
2
2 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
2
40%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
3
60%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

2
5
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
2
40%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
3
60%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

5
2
2 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
2
40%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
3
60%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Витесс
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Витесс - Атромитос 1:2 Витесс - ОФИ 1:2 Витесс - ВВВ-Венло 2:2 Остенде - Витесс 2:0
Витесс - Маккаби Хайфа 1:0 Вестерло - Витесс 0:0 АЗ Алкмаар - Витесс 6:1 Витесс - АЗ Алкмаар 2:1 Витесс - Утрехт 3:0 Витесс - ЮСФА 2:0 Утрехт - Витесс 3:1 Салитас - Витесс 1:0 Витесс - Аякс 2:2 Фортуна Ситтард - Витесс 1:2 Витесс - Ройял Бобо-Диуласо 1:0 Витесс - Херенвен 1:2 Кадиого - Витесс 2:1 Гоу Эхед Иглс - Витесс 1:2 Витесс - Расинг Бобо-Диулассо 0:1 Виллем II - Витесс 1:0
Фейеноорд
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Фейеноорд - Осасуна 1:2 Фейеноорд - НАК Бреда 6:1 Фейеноорд - Лион 0:2 Фейеноорд - Роял Юнион 0:4
Ред Булл Зальцбург - Фейеноорд 1:2 Фейеноорд - Копенгаген 0:7 Рома - Фейеноорд 1:0 Фейеноорд - Твенте 1:2 Гоу Эхед Иглс - Фейеноорд 0:1 Фейеноорд - ПСВ 2:2 Марсель - Фейеноорд 0:0 Фортуна Ситтард - Фейеноорд 1:3 Фейеноорд - Марсель 3:2 Фейеноорд - Утрехт 2:1 Славия Прага - Фейеноорд 1:3 Хераклес - Фейеноорд 1:4 Фейеноорд - Славия Прага 3:3 Фейеноорд - Виллем II 2:0 Фейеноорд - Ваалвейк 3:3 Аякс - Фейеноорд 3:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Фейеноорд 1 1 0 0 5 - 2 3
2. ПСВ 1 1 0 0 4 - 1 3
3. АЗ Алкмаар 1 1 0 0 2 - 0 3
4. Эксельсиор 1 1 0 0 2 - 0 3
5. Твенте 1 1 0 0 1 - 0 3
6. Аякс 1 1 0 0 3 - 2 3
7. Волендам 1 0 1 0 2 - 2 1
8. Гронинген 1 0 1 0 2 - 2 1
9. Утрехт 1 0 1 0 2 - 2 1
10. Ваалвейк 1 0 1 0 2 - 2 1
11. Спарта Роттердам 1 0 1 0 0 - 0 1
12. Херенвен 1 0 1 0 0 - 0 1
13. НЕК Неймеген 1 0 0 1 0 - 1 0
14. Фортуна Ситтард 1 0 0 1 2 - 3 0
15. Гоу Эхед Иглс 1 0 0 1 0 - 2 0
16. Камбюр 1 0 0 1 0 - 2 0
17. Витесс 1 0 0 1 2 - 5 0
18. Эммен 1 0 0 1 1 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСВ 1 1 0 0 4 - 1 3
2. АЗ Алкмаар 1 1 0 0 2 - 0 3
3. Ваалвейк 1 0 1 0 2 - 2 1
4. Херенвен 1 0 1 0 0 - 0 1
5. Гронинген 1 0 1 0 2 - 2 1
6. Эксельсиор 0 0 0 0 0 - 0 0
7. Твенте 0 0 0 0 0 - 0 0
8. Аякс 0 0 0 0 0 - 0 0
9. Волендам 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Утрехт 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Эммен 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Гоу Эхед Иглс 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Спарта Роттердам 0 0 0 0 0 - 0 0
14. Фейеноорд 0 0 0 0 0 - 0 0
15. НЕК Неймеген 1 0 0 1 0 - 1 0
16. Фортуна Ситтард 1 0 0 1 2 - 3 0
17. Камбюр 1 0 0 1 0 - 2 0
18. Витесс 1 0 0 1 2 - 5 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Фейеноорд 1 1 0 0 5 - 2 3
2. Эксельсиор 1 1 0 0 2 - 0 3
3. Твенте 1 1 0 0 1 - 0 3
4. Аякс 1 1 0 0 3 - 2 3
5. Волендам 1 0 1 0 2 - 2 1
6. Спарта Роттердам 1 0 1 0 0 - 0 1
7. Утрехт 1 0 1 0 2 - 2 1
8. АЗ Алкмаар 0 0 0 0 0 - 0 0
9. Гронинген 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Ваалвейк 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Херенвен 0 0 0 0 0 - 0 0
12. НЕК Неймеген 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Фортуна Ситтард 0 0 0 0 0 - 0 0
14. Камбюр 0 0 0 0 0 - 0 0
15. Витесс 0 0 0 0 0 - 0 0
16. ПСВ 0 0 0 0 0 - 0 0
17. Гоу Эхед Иглс 1 0 0 1 0 - 2 0
18. Эммен 1 0 0 1 1 - 4 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в плей-офф за право попасть в квалификацию Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Эредивизие
  • — Вылет в Первый дивизион
Новости матча
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 91'
      Корнелисс Энцо выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 91'
      Хауэн Йерун из команды Витесс перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 91'
      Фейеноорд пытается что-то создать.
    • 90'
      Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)
    • 90'
      Контроль мяча: Витесс: 50%, Фейеноорд: 50%.
    • 90'
      Фейеноорд контролирует мяч.
    • 90'
      Бейло Юстин из команды Фейеноорд перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 89'
      Матч возобновлен
    • 89'
      Игра останавливается на короткое время, так как мяч был задет судьей
    • 89'
      Ryan Flamingo выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
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