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Норвегия: Первый дивизион

2022

Стадион: Зрители: 3466
Стабек
1:2
Конец матча
Бранн
12
Сандберг
Маркус
2
Педерсен
Каспер
4
Вангберг
Симен
3
Несс Николай
15
Оттесен
Стурла
14
Крогстад
Фредрик
19
Вернерссон
Виктор
18
Меткалф
Патрик
8
Эдвардс
Кертис
16
Gift
Orban
10
Геэльмуйден
Херман
1
Дингеланд
Матиас
13
Кроне
Свенн
21
Кристиансен
Рубен
3
Кнудсен
Фредрик
18
Мёллер
Вольфе
Давид
7
Расмуссен
Матиас
19
Нильсен
Сиверт
8
Хорн
Майер
10
Frederik
Boersting
11
Финне
Бор
9
Кастро
Никлас
Стабек
3-5-2
Бранн
4-3-3

История личных встреч

Стабек
Бранн

11 матчей

63.6%
36.4%
7 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

63.6%
54.5%
7 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

81.8%
45.5%
9 побед 5 ничьих 0 побед

15 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 5 ничьих 10 побед

Первый тайм

40%
60%
0 побед 6 ничьих 7 побед

Второй тайм

13.3%
86.7%
0 побед 2 ничьи 10 побед

26 матчей

26.9%
34.6%
38.5%
7 побед 9 ничьих 10 побед

Первый тайм

26.9%
46.2%
26.9%
7 побед 12 ничьих 7 побед

Второй тайм

34.6%
26.9%
38.5%
9 побед 7 ничьих 10 побед

История матчей

ПД
1:1
Т
1:1
Т
2:0
Т
1:1
Т
0:2
Т
2:1
Т
0:1
Т
1:2
Т
3:0
Т
2:0
Т
5:0
Т
1:1
Т
1:0
Т
1:1
Т
1:2
Т
0:4
Т
1:2
ТМС
0:0
Т
1:1
Т
2:1
Т
2:2
Т
2:1
Т
2:1
Т
1:1
Т
1:2
Т
3:0

Бомбардиры внутри турнира

Стабек
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Gift Orban 9 0.47
Геэльмуйден Херман 6 (3) 0.32
Хансен Корнелиус 5 0.26
Эдвардсен Оливер 4 0.21
Крогстад Фредрик 4 0.21
Оттесен Стурла 3 0.16
Аземи Фитим 2 0.11
Педерсен Каспер 1 0.05
Вангберг Симен 1 0.05
Костадинов Калоян 0 0
Несс Николай 0 0
Ланге Тор 0 0
Вернерссон Виктор 0 0
Эдвардс Кертис 0 0
Бранн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Расмуссен Матиас 10 0.53
Финне Бор 10 0.53
Кастро Никлас 6 0.32
Сконес Каспер 5 0.26
Селанн-Хеггебе Эуне 5 (1) 0.26
Нильсен Сиверт 3 (1) 0.16
Бломберг Оле-Дидрик 3 0.16
Йенсен Вассберг Никлас 3 0.16
Хорн Майер 2 0.11
Frederik Boersting 2 0.11
Моберг Вегар 2 0.11
Кроне Свенн 1 0.05
Сковгор Андреас 1 0.05
Кнудсен Фредрик 1 0.05
Кристиансен Рубен 0 0
Мёллер Вольфе Давид 0 0

Карточки

Стабек
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Эдвардс Кертис 3 1
Оттесен Стурла 3 1
Вангберг Симен 2 0
Ланге Тор 2 0
Крогстад Фредрик 2 0
Пигнатель-Енссен Николас 2 0
Gift Orban 2 0
Несс Николай 1 0
Вернерссон Виктор 1 0
Костадинов Калоян 1 0
Вогт Педер 1 0
Бранн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Расмуссен Матиас 2 1
Нильсен Сиверт 3 0
Кристиансен Рубен 2 0
Frederik Boersting 2 0
Дингеланд Матиас 1 0
Кроне Свенн 1 0
Кнудсен Фредрик 1 0
Сковгор Андреас 1 0
Селанн-Хеггебе Эуне 1 0
Мёллер Вольфе Давид 1 0

Голы по времени матча

Забито

11
32
5 В 1-м тайме 12
6 Во 2-м тайме 20
4 Забивали первыми 6
13 Не забивали 9
0
0%
3
9%
1-15
4
36%
5
16%
16-30
1
9%
4
13%
31-45
2
18%
5
16%
46-60
2
18%
5
16%
61-75
2
18%
10
31%
76-90

Пропущено

8
8
3 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 7
1
13%
1
13%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
2
25%
3
38%
31-45
1
13%
3
38%
46-60
3
38%
0
0%
61-75
1
13%
0
0%
76-90

Забито

25
23
9 В 1-м тайме 7
16 Во 2-м тайме 16
6 Забивали первыми 7
11 Не забивали 10
2
8%
4
17%
1-15
3
12%
0
0%
16-30
4
16%
3
13%
31-45
2
8%
4
17%
46-60
6
24%
2
9%
61-75
8
32%
10
43%
76-90

Пропущено

10
3
5 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 3
1
10%
0
0%
1-15
4
40%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
3
30%
1
33%
46-60
1
10%
0
0%
61-75
1
10%
1
33%
76-90

Забито

36
55
14 В 1-м тайме 19
22 Во 2-м тайме 36
10 Забивали первыми 13
5 Не забивали 0
2
6%
7
13%
1-15
7
19%
5
9%
16-30
5
14%
7
13%
31-45
4
11%
9
16%
46-60
8
22%
7
13%
61-75
10
28%
20
36%
76-90

Пропущено

18
11
8 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 5
5 Пропускали первыми 6
10 Не пропускали 10
2
11%
1
9%
1-15
4
22%
1
9%
16-30
2
11%
4
36%
31-45
4
22%
4
36%
46-60
4
22%
0
0%
61-75
2
11%
1
9%
76-90

Результаты последних матчей

Стабек
(20 матчей)
55%
35%
10%
11 побед 7 ничьих 2 поражения
Фредрикстад - Стабек 2:4 Стабек - Скейд 2:0 Согндаль - Стабек 4:3 Стабек - КФУМ 2:2
Бранн - Стабек 1:1 Стабек - Стйордалс Блинк 4:2 Мьёндален - Стабек 2:4 Йёвик-Люн - Стабек 0:7 Стабек - Фредрикстад 0:0 Нутодден - Стабек 1:3 Старт - Стабек 0:0 Стабек - Конгсвингер 1:0 Брюне - Стабек 0:0 Рёуфосс - Стабек 0:4 Люн - Стабек 2:3 Стабек - Гроруд 1:1 Ранхейм - Стабек 0:1 Стабек - Санднес 0:1 Осане - Стабек 0:4 Стабек - Согндаль 0:0
Бранн
(20 матчей)
90%
10%
18 побед 2 ничьи 0 поражений
Бранн - Старт 1:0 Брюне - Бранн 1:5 Бранн - Конгсвингер 3:0 Рёуфосс - Бранн 0:5
Бранн - Стабек 1:1 Старт - Бранн 0:2 Бранн - Брюне 2:1 Бранн - Фредрикстад 6:0 Гроруд - Бранн 0:2 Ос ТФ - Бранн 1:6 Стйордалс Блинк - Бранн 1:2 Хёугесунн - Бранн 0:2 Бранн - Мьёндален 7:0 Конгсвингер - Бранн 1:3 Бранн - Фредрикстад 3:0 Восс - Бранн 0:7 Бранн - Санднес 3:0 КФУМ - Бранн 1:5 Бранн - Согндаль 1:1 Скейд - Бранн 2:3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бранн 19 16 3 0 55 - 11 51
2. Санднес 18 11 2 5 37 - 26 35
3. Стабек 19 9 7 3 35 - 19 34
4. Ранхейм 18 10 4 4 34 - 26 34
5. КФУМ 19 9 5 5 35 - 30 32
6. Рёуфосс 19 8 7 4 29 - 29 31
7. Согндаль 19 8 5 6 34 - 35 29
8. Мьёндален 18 8 3 7 22 - 26 27
9. Старт 18 7 5 6 27 - 18 26
10. Конгсвингер 18 6 5 7 24 - 24 23
11. Фредрикстад 18 5 6 7 24 - 27 21
12. Осане 18 4 7 7 23 - 39 19
13. Брюне 18 4 4 10 19 - 28 16
14. Скейд 18 3 1 14 21 - 38 10
15. Стйордалс Блинк 19 2 4 13 18 - 40 10
16. Гроруд 18 0 6 12 19 - 40 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бранн 9 6 3 0 22 - 4 21
2. Согндаль 10 6 1 3 20 - 13 19
3. Конгсвингер 9 5 3 1 20 - 11 18
4. Ранхейм 9 5 2 2 20 - 15 17
5. Мьёндален 10 5 2 3 14 - 12 17
6. Рёуфосс 10 4 4 2 11 - 15 16
7. Санднес 9 5 1 3 24 - 16 16
8. Стабек 9 3 4 2 11 - 8 13
9. Старт 9 3 3 3 13 - 11 12
10. КФУМ 9 3 3 3 14 - 15 12
11. Фредрикстад 9 3 3 3 13 - 15 12
12. Осане 9 3 2 4 12 - 21 11
13. Скейд 10 3 1 6 17 - 19 10
14. Брюне 9 2 3 4 8 - 13 9
15. Стйордалс Блинк 9 1 0 8 6 - 18 3
16. Гроруд 8 0 2 6 7 - 18 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бранн 10 10 0 0 33 - 7 30
2. Стабек 10 6 3 1 24 - 11 21
3. КФУМ 10 6 2 2 21 - 15 20
4. Санднес 9 6 1 2 13 - 10 19
5. Ранхейм 9 5 2 2 14 - 11 17
6. Рёуфосс 9 4 3 2 18 - 14 15
7. Старт 9 4 2 3 14 - 7 14
8. Согндаль 9 2 4 3 14 - 22 10
9. Мьёндален 8 3 1 4 8 - 14 10
10. Фредрикстад 9 2 3 4 11 - 12 9
11. Осане 9 1 5 3 11 - 18 8
12. Брюне 9 2 1 6 11 - 15 7
13. Стйордалс Блинк 10 1 4 5 12 - 22 7
14. Конгсвингер 9 1 2 6 4 - 13 5
15. Гроруд 10 0 4 6 12 - 22 4
16. Скейд 8 0 0 8 4 - 19 0
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