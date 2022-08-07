Стадион: Наддеруд Зрители: 3466
Ход матча
53'
61'
71'
16
Gift
Orban
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Gift OrbanНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
-
13 Ланге ТорПолузащитник
-
22 Вогт ПедерПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Eirik Kjoenoe
- Основной состав
- Вратарь
-
13 Кроне СвеннЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
11 Финне БорНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
27 Хове РунарЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Хорнеланд Эйрик
История личных встреч
Стабек
Бранн
11 матчей
63.6%
36.4%
7 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
63.6%
54.5%
7 побед 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
81.8%
45.5%
9 побед 5 ничьих 0 побед
15 матчей
33.3%
66.7%
0 побед 5 ничьих 10 побед
Первый тайм
40%
60%
0 побед 6 ничьих 7 побед
Второй тайм
13.3%
86.7%
0 побед 2 ничьи 10 побед
26 матчей
26.9%
34.6%
38.5%
7 побед 9 ничьих 10 побед
Первый тайм
26.9%
46.2%
26.9%
7 побед 12 ничьих 7 побед
Второй тайм
34.6%
26.9%
38.5%
9 побед 7 ничьих 10 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Стабек
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Gift Orban
|9
|0.47
|Геэльмуйден Херман
|6 (3)
|0.32
|Хансен Корнелиус
|5
|0.26
|Эдвардсен Оливер
|4
|0.21
|Крогстад Фредрик
|4
|0.21
|Оттесен Стурла
|3
|0.16
|Аземи Фитим
|2
|0.11
|Педерсен Каспер
|1
|0.05
|Вангберг Симен
|1
|0.05
|Костадинов Калоян
|0
|0
|Несс Николай
|0
|0
|Ланге Тор
|0
|0
|Вернерссон Виктор
|0
|0
|Эдвардс Кертис
|0
|0
Бранн
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Расмуссен Матиас
|10
|0.53
|Финне Бор
|10
|0.53
|Кастро Никлас
|6
|0.32
|Сконес Каспер
|5
|0.26
|Селанн-Хеггебе Эуне
|5 (1)
|0.26
|Нильсен Сиверт
|3 (1)
|0.16
|Бломберг Оле-Дидрик
|3
|0.16
|Йенсен Вассберг Никлас
|3
|0.16
|Хорн Майер
|2
|0.11
|Frederik Boersting
|2
|0.11
|Моберг Вегар
|2
|0.11
|Кроне Свенн
|1
|0.05
|Сковгор Андреас
|1
|0.05
|Кнудсен Фредрик
|1
|0.05
|Кристиансен Рубен
|0
|0
|Мёллер Вольфе Давид
|0
|0
Карточки
Стабек
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Эдвардс Кертис
|3
|1
|Оттесен Стурла
|3
|1
|Вангберг Симен
|2
|0
|Ланге Тор
|2
|0
|Крогстад Фредрик
|2
|0
|Пигнатель-Енссен Николас
|2
|0
|Gift Orban
|2
|0
|Несс Николай
|1
|0
|Вернерссон Виктор
|1
|0
|Костадинов Калоян
|1
|0
|Вогт Педер
|1
|0
Бранн
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Расмуссен Матиас
|2
|1
|Нильсен Сиверт
|3
|0
|Кристиансен Рубен
|2
|0
|Frederik Boersting
|2
|0
|Дингеланд Матиас
|1
|0
|Кроне Свенн
|1
|0
|Кнудсен Фредрик
|1
|0
|Сковгор Андреас
|1
|0
|Селанн-Хеггебе Эуне
|1
|0
|Мёллер Вольфе Давид
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
11
32
5 В 1-м тайме 12
6 Во 2-м тайме 20
4 Забивали первыми 6
13 Не забивали 9
0
0%
3
9%
1-15
4
36%
5
16%
16-30
1
9%
4
13%
31-45
2
18%
5
16%
46-60
2
18%
5
16%
61-75
2
18%
10
31%
76-90
Пропущено
8
8
3 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 7
1
13%
1
13%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
2
25%
3
38%
31-45
1
13%
3
38%
46-60
3
38%
0
0%
61-75
1
13%
0
0%
76-90
Забито
25
23
9 В 1-м тайме 7
16 Во 2-м тайме 16
6 Забивали первыми 7
11 Не забивали 10
2
8%
4
17%
1-15
3
12%
0
0%
16-30
4
16%
3
13%
31-45
2
8%
4
17%
46-60
6
24%
2
9%
61-75
8
32%
10
43%
76-90
Пропущено
10
3
5 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 3
1
10%
0
0%
1-15
4
40%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
3
30%
1
33%
46-60
1
10%
0
0%
61-75
1
10%
1
33%
76-90
Забито
36
55
14 В 1-м тайме 19
22 Во 2-м тайме 36
10 Забивали первыми 13
5 Не забивали 0
2
6%
7
13%
1-15
7
19%
5
9%
16-30
5
14%
7
13%
31-45
4
11%
9
16%
46-60
8
22%
7
13%
61-75
10
28%
20
36%
76-90
Пропущено
18
11
8 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 5
5 Пропускали первыми 6
10 Не пропускали 10
2
11%
1
9%
1-15
4
22%
1
9%
16-30
2
11%
4
36%
31-45
4
22%
4
36%
46-60
4
22%
0
0%
61-75
2
11%
1
9%
76-90
Результаты последних матчей
Стабек
(20 матчей)
55%
35%
10%
11 побед 7 ничьих 2 поражения
Фредрикстад - Стабек 2:4 Стабек - Скейд 2:0 Согндаль - Стабек 4:3 Стабек - КФУМ 2:2
Бранн - Стабек 1:1 Стабек - Стйордалс Блинк 4:2 Мьёндален - Стабек 2:4 Йёвик-Люн - Стабек 0:7 Стабек - Фредрикстад 0:0 Нутодден - Стабек 1:3 Старт - Стабек 0:0 Стабек - Конгсвингер 1:0 Брюне - Стабек 0:0 Рёуфосс - Стабек 0:4 Люн - Стабек 2:3 Стабек - Гроруд 1:1 Ранхейм - Стабек 0:1 Стабек - Санднес 0:1 Осане - Стабек 0:4 Стабек - Согндаль 0:0
Бранн
(20 матчей)
90%
10%
18 побед 2 ничьи 0 поражений
Бранн - Старт 1:0 Брюне - Бранн 1:5 Бранн - Конгсвингер 3:0 Рёуфосс - Бранн 0:5
Бранн - Стабек 1:1 Старт - Бранн 0:2 Бранн - Брюне 2:1 Бранн - Фредрикстад 6:0 Гроруд - Бранн 0:2 Ос ТФ - Бранн 1:6 Стйордалс Блинк - Бранн 1:2 Хёугесунн - Бранн 0:2 Бранн - Мьёндален 7:0 Конгсвингер - Бранн 1:3 Бранн - Фредрикстад 3:0 Восс - Бранн 0:7 Бранн - Санднес 3:0 КФУМ - Бранн 1:5 Бранн - Согндаль 1:1 Скейд - Бранн 2:3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бранн
|19
|16
|3
|0
|55 - 11
|51
|2.
|Санднес
|18
|11
|2
|5
|37 - 26
|35
|3.
|Стабек
|19
|9
|7
|3
|35 - 19
|34
|4.
|Ранхейм
|18
|10
|4
|4
|34 - 26
|34
|5.
|КФУМ
|19
|9
|5
|5
|35 - 30
|32
|6.
|Рёуфосс
|19
|8
|7
|4
|29 - 29
|31
|7.
|Согндаль
|19
|8
|5
|6
|34 - 35
|29
|8.
|Мьёндален
|18
|8
|3
|7
|22 - 26
|27
|9.
|Старт
|18
|7
|5
|6
|27 - 18
|26
|10.
|Конгсвингер
|18
|6
|5
|7
|24 - 24
|23
|11.
|Фредрикстад
|18
|5
|6
|7
|24 - 27
|21
|12.
|Осане
|18
|4
|7
|7
|23 - 39
|19
|13.
|Брюне
|18
|4
|4
|10
|19 - 28
|16
|14.
|Скейд
|18
|3
|1
|14
|21 - 38
|10
|15.
|Стйордалс Блинк
|19
|2
|4
|13
|18 - 40
|10
|16.
|Гроруд
|18
|0
|6
|12
|19 - 40
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бранн
|9
|6
|3
|0
|22 - 4
|21
|2.
|Согндаль
|10
|6
|1
|3
|20 - 13
|19
|3.
|Конгсвингер
|9
|5
|3
|1
|20 - 11
|18
|4.
|Ранхейм
|9
|5
|2
|2
|20 - 15
|17
|5.
|Мьёндален
|10
|5
|2
|3
|14 - 12
|17
|6.
|Рёуфосс
|10
|4
|4
|2
|11 - 15
|16
|7.
|Санднес
|9
|5
|1
|3
|24 - 16
|16
|8.
|Стабек
|9
|3
|4
|2
|11 - 8
|13
|9.
|Старт
|9
|3
|3
|3
|13 - 11
|12
|10.
|КФУМ
|9
|3
|3
|3
|14 - 15
|12
|11.
|Фредрикстад
|9
|3
|3
|3
|13 - 15
|12
|12.
|Осане
|9
|3
|2
|4
|12 - 21
|11
|13.
|Скейд
|10
|3
|1
|6
|17 - 19
|10
|14.
|Брюне
|9
|2
|3
|4
|8 - 13
|9
|15.
|Стйордалс Блинк
|9
|1
|0
|8
|6 - 18
|3
|16.
|Гроруд
|8
|0
|2
|6
|7 - 18
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бранн
|10
|10
|0
|0
|33 - 7
|30
|2.
|Стабек
|10
|6
|3
|1
|24 - 11
|21
|3.
|КФУМ
|10
|6
|2
|2
|21 - 15
|20
|4.
|Санднес
|9
|6
|1
|2
|13 - 10
|19
|5.
|Ранхейм
|9
|5
|2
|2
|14 - 11
|17
|6.
|Рёуфосс
|9
|4
|3
|2
|18 - 14
|15
|7.
|Старт
|9
|4
|2
|3
|14 - 7
|14
|8.
|Согндаль
|9
|2
|4
|3
|14 - 22
|10
|9.
|Мьёндален
|8
|3
|1
|4
|8 - 14
|10
|10.
|Фредрикстад
|9
|2
|3
|4
|11 - 12
|9
|11.
|Осане
|9
|1
|5
|3
|11 - 18
|8
|12.
|Брюне
|9
|2
|1
|6
|11 - 15
|7
|13.
|Стйордалс Блинк
|10
|1
|4
|5
|12 - 22
|7
|14.
|Конгсвингер
|9
|1
|2
|6
|4 - 13
|5
|15.
|Гроруд
|10
|0
|4
|6
|12 - 22
|4
|16.
|Скейд
|8
|0
|0
|8
|4 - 19
|0
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