Главный тренер "Манчестер Юнайтед" словно услышал меня, дав команду Роналду приступать к разогреву. Видимо, португалец появится на поле сразу после перерыва.

Продолжается борьба в середине поля, причём из большинства единоборств победителями выходят брайтонцы на протяжении всего первого тайма.

Молча наблюдает за игрой от кромки поля Эрик тен Хаг. Грэм Поттер же присел в своё кресло, немного расслабившись. К разминающемуся Роналду за кромкой поля сейчас присоединился и ван де Бек.

Далот с правого фланга подал в штрафную площадку точно на Эриксена, который красиво пытался выполнить скидку под удар партнёру по команде пяткой, но игровой снаряд был перехвачен защитниками "Брайтона".

Лисандро Мартинес получил жёлтую карточку за срыв перспективной атаки гостей. Защитник манкунианцев активно помогал себе в борьбе руками.

Первый тайм окончен! "Манчестер Юнайтед" "горит" в родных стенах со счётом 0:2.

Криштиану Роналду со скамейки запасных пытается заводить своих партнёров по команде. Португалец пытается заставить игроков приложить все усилия, чтобы сравнять хотя бы счёт до свистка на перерыв.

Однако манкунианцы остаются сонными после пропущенного гола, чем пользуется "Брайтон" продолжая сохранять мяч под контролем.

Хозяева поля перешли в позиционную атаку, но продолжаются многочисленные поперечные передачи. Фред в итоге решил пробить издали, но запустил мяч высоко на трибуны.

На лице Эрика тен Хага, разумеется, можно заметить гримасу недовольства. Матч явно развивается не по его сценарию, так что нужно задуматься над правильными словами, которые необходимо будет донести до футболистов в раздевалке.

Мактоминай нарушил правила в центральной зоне. Нужно быть ему осторожным, иначе "Ман Юнайтед" ещё и в численном меньшинстве останется.

После прострела с правого фланга в борьбе с защитником из пределов штрафной площади сумел пробить Уэлбек, но неточно получилось.

ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! 0:2!!! Паскаль Гросс!!! Вот это да! Очень тяжёлая ситуация для манкунианцев. Марч с правого фланга ворвался в штрафную площадку, коварно пробил низом по воротам - де Хеа парировал мяч, но первым на подборе оказался Гросс, который снова расстреливал практически пустые ворота.

Нервничающий Криштиану Роналду начал грызть ногти. По идее, Эрику тен Хагу пора бы уже отправлять португальского голеадора на разминку.

Роберт Санчас долго готовился к вводу мяча в игру ударом от ворот, из-за чего его освистали некоторые болельщики на трибунах.

Стоит ответить, что жарковато в Манчестере, как и на большей части Евразии. Это также накладывает своей негативный отпечаток, влияющий на темп матча.

Быструю контратаку сейчас манкунианцы провели, в ходе которой пас прошёл на левый край штрафной площади на Эриксена, но датчанин долго обрабатывал игровой снаряд, после чего уже в борьбе с защитником нанёс совсем слабый удар по воротам.

Мактоминай стал лауреатом первой жёлтой карточки в этом матче. Грубо он сыграл против соперника на чужой половине поля, за что и был наказан.

Получил повреждение один из игроков "Брайтона" в предыдущем эпизоде, поэтому ему потребовалось оказать медицинскую помощь. Другие футболисты, пользуясь ситуацией, отправились на водопой.

Кайседо сумел подняться после оказания помощи. Прихрамывает немного парень, но мы будем надеяться, что он разбегается и забудет о боли в самое ближайшее время.

Макаллистер с подбора с дальней дистанции наносил мощный удар по воротам хозяев поля, но Эриксен успел подставить ногу, благодаря чему мяч рикошетом полетел на угловой.

Подача углового с правого фланга последовала в центр штрафной площади, где в гуще игроков выше всех выпрыгнул Данк, но не попал он в ворота.

ГО-О-О-О-О-О-ОЛ!!! 0:1!!! Паскаль Гросс!!! Передача на левый край штрафной площади прошла на Уэлбека, который приблизился к лицевой линии и прострелил на дальнюю штангу, где без какой-либо опеки был Гросс, которому оставалось не промахнуться по пустым воротам.

Судьи на VAR взяли паузу, чтобы подробно рассмотреть голевой эпизод. На грани офсайда был в момент паса в штрафную площадку Уэлбек, но всё же было определено, что взятие ворот было законным.

23' Половина тайма позади. Один по-настоящему опасный момент в матче мы пока увидели, когда из выгодной ситуации промахнулся Фернандеш. В остальном же матч проходит весьма уныло.

22' Попытались гости запрессинговать на правом фланге атаки Шоу, но опытный защитник умело поставил корпус, заработав на себе штрафной удар.

21' Левым флангом свою атаку провели брайтонцы, откуда следовала подача от Кайседо в центр штрафной площади, откуда из сложного положения головой пробивал Уэлбек - получилось несильно и неточно.

20' Наконец, провели первую минут за десять атаку на ворота соперника "красные дьяволы". От правого угла штрафной площади Бруну Фернандеш выполнял навес на дальнюю штангу, но на него никто из партнёров по команде не поспел.

19' Сэр Алекс Фергюсон, разумеется, пребывает в ВИП-ложе "Олд Траффорда". Обеспокоенный у него вид, учитывая слабую игру местной команды.

18' Де Хеа долго возился с мячом в своей штрафной площади, из-за чего его чуть не обокрали, но вратарь всё-таки успел выбить мяч в аут. Полевые игроки "Ман Юнайтед" стоят на месте, поэтому вратарю не было куда отдать пас.

17' Манкунианцы всё ещё передвигаются в пешем темпе, не слишком протестуя против того, что в последние минуты "Брайтон" стабильно держит мяч у себя под контролем.

16' Хороший проникающий пас на правый край штрафной площади на Уэлбека, но нападающий неудачно наступил на мяч, из-за чего с трудом удержал равновесие, позволив одному из защитников выбить мяч в аут.

15' Уэлбек из-за пределов штрафной площади решил мощно пробить по воротам "МЮ", но читалось это действие, поэтому Магуайр принял выстрел на себя.

14' Темп игры пока что не напоминает тот, который приходит в голову при упоминании Английской премьер-лиги. Но всё-таки надо делать скидку на то, что это всего лишь первый тур.

13' Брайтонцы теперь принялись пасоваться на своей половине поля. Хозяева изображают видимость командного прессинга, но никакой агрессии при этом они не проявляют.

12' Букмекеры перед матчем видели "Манчестер Юнайтед" достаточно большим фаворитом этого поединка. Многие эксперты также отмечали, что ждут победы от "красных дьяволов". Но голевой феерией пока что здесь совсем не пахнет.

11' Подолгу хозяева поля продолжают пасоваться поперёк поля в средней зоне, всё ещё не стремясь включать свои максимальные скорости, надеясь на ошибку соперника в позиционной защите.

10' Грэм Поттер старается сохранять спокойствие и излучать уверенность у кромки поля. Эрик тен Хаг также достаточно спокоен на исходе первой десятиминутки поединка.

9' Солнечная погода в Манчестере. Достаточно высоко располагается светило, но всё-таки против солнечных лучей приходится играть "Брайтону", что создаёт для гостей дополнительные сложности.

8' ОПАСНО! После прострела с правого фланга Фернандешу никто не мешал пробивал с 13 метров, но португальский полузащитник пальнул на силу над перекладиной.

7' В ответной атаке "красных дьяволов" события также разворачивались левым флангом и дело тоже закончилось свистком главного арбитра, но здесь был зафиксирован офсайд у Фернандеша.

6' Левым флангом "Брайтон" развивал свою атаку, но она не получилась острой и мяч был потерян. В попытке соорудить встречный отбор был зафиксирован фол против Магуайра.

5' Криштиану Роналду остался на скамейке запасных. Пропустил он большую часть подготовительного периода "Ман Юнайтед", из-за чего пока не в оптимальных функциональных кондициях. Но мало сомнений, что во втором тайме он на поле появится, как бы не развивалась эта встреча.

4' Манкунианцы пока что достаточно прагматично действуют, спокойно присматриваясь к сопернику. Не настроена команда Эрика тен Хага на ударный старт.

3' Практически заполнены трибуны стадиона "Олд Траффорд". Можно заметить проблески пустых мест, но народ продолжает подтягиваться. Должен быть аншлаг по итогу.

2' Первую атаку гости провели, в ходе которой Троссар вошёл на левый край штрафной площади и на силу пробивал с острого угла, но сумел только поразить сетку ворот с внешней стороны.