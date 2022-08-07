Стадион: Олд Траффорд
0:2
Перерыв
0'
25' Желтая карточкаМактоминай Скотт
0:1
30' ГолГросс Паскаль
0:2
39' ГолГросс Паскаль
45' Желтая карточкаМартинес Лисандро
Ход матча
25'
30'
0:1
39'
0:2
Статистика матча
-
0 Голы 2
-
2 Удары по воротам 4
-
2 Удары в створ 3
-
0 Угловые 1
-
1 Офсайды 1
-
4 Нарушения правил 6
-
2 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
61 Владение мячом, % 39
Владение мячом
20
Далот
Диогу
23
Шоу
Люк
17
Фред
Сантос
25
Санчо
Джедон
14
Лаллана
Адам
18
Уэлбек
Данни
- Основной состав
- Вратарь
-
20 Далот ДиогуЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
23 Шоу ЛюкЗащитник
- Полузащитник
-
17 Фред СантосПолузащитник
-
25 Санчо ДжедонПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
22 Хитон ТомВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Тен Хаг Эрик
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Не уточняется
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Лаллана АдамПолузащитник
-
18 Уэлбек ДанниНападающий
- Запасные игроки
-
23 Стил ДжейсонВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Митома КаоруПолузащитник
-
21 Deniz UndavНападающий
-
9 Мопе НилНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Поттер Грэм
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
История личных встреч
Манчестер Юнайтед
Брайтон
9 матчей
100%
9 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
55.6%
22.2%
22.2%
5 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
88.9%
11.1%
8 побед 1 ничья 0 побед
3 матча
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 3 победы
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
12 матчей
75%
25%
9 побед 0 ничьих 3 победы
Первый тайм
41.7%
33.3%
25%
5 побед 4 ничьи 3 победы
Второй тайм
66.7%
8.3%
25%
8 побед 1 ничья 3 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Манчестер Юнайтед
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
Брайтон
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гросс Паскаль
|1
|1
|Уэлбек Данни
|0
|0
Карточки
Манчестер Юнайтед
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мактоминай Скотт
|1
|0
Брайтон
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
Результаты последних матчей
Манчестер Юнайтед
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Манчестер Юнайтед - Райо Вальекано 1:1 Манчестер Юнайтед - Атлетико М 0:1 Манчестер Юнайтед - Астон Вилла 2:2 Манчестер Юнайтед - Кристал Пэлас 3:1
Мельбурн Виктори - Манчестер Юнайтед 1:4 Манчестер Юнайтед - Ливерпуль 4:0 Кристал Пэлас - Манчестер Юнайтед 1:0 Брайтон - Манчестер Юнайтед 4:0 Манчестер Юнайтед - Брентфорд 3:0 Манчестер Юнайтед - Челси 1:1 Арсенал - Манчестер Юнайтед 3:1 Ливерпуль - Манчестер Юнайтед 4:0 Манчестер Юнайтед - Норвич 3:2 Эвертон - Манчестер Юнайтед 1:0 Манчестер Юнайтед - Лестер 1:1 Манчестер Юнайтед - Атлетико М 0:1 Манчестер Юнайтед - Тоттенхэм 3:2 Манчестер Сити - Манчестер Юнайтед 4:1 Манчестер Юнайтед - Уотфорд 0:0 Атлетико М - Манчестер Юнайтед 1:1
Брайтон
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Брайтон - Эспаньол 5:1 Брайтон - Брентфорд 0:1 Рединг - Брайтон 1:2 Эшторил - Брайтон 1:4
Брайтон - Роял Юнион 0:0 Брайтон - Вест Хэм 3:1 Лидс - Брайтон 1:1 Брайтон - Манчестер Юнайтед 4:0 Вулверхэмптон - Брайтон 0:3 Брайтон - Саутгемптон 2:2 Манчестер Сити - Брайтон 3:0 Тоттенхэм - Брайтон 0:1 Арсенал - Брайтон 1:2 Брайтон - Норвич 0:0 Брайтон - Тоттенхэм 0:2 Брайтон - Ливерпуль 0:2 Ньюкасл - Брайтон 2:1 Брайтон - Астон Вилла 0:2 Брайтон - Бёрнли 0:3 Манчестер Юнайтед - Брайтон 2:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Тоттенхэм
|1
|1
|0
|0
|4 - 1
|3
|2.
|Ньюкасл
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|3.
|Борнмут
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|4.
|Арсенал
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|5.
|Брайтон
|2:0
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|6.
|Лестер
|1:0
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|7.
|Челси
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|8.
|Лидс
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|9.
|Ливерпуль
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|10.
|Фулхэм
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|11.
|Манчестер Сити
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|Вест Хэм
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|Брентфорд
|0:1
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|14.
|Эвертон
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|15.
|Вулверхэмптон
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|16.
|Манчестер Юнайтед
|0:2
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|17.
|Астон Вилла
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|18.
|Ноттингем Форест
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|19.
|Кристал Пэлас
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|20.
|Саутгемптон
|1
|0
|0
|1
|1 - 4
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Тоттенхэм
|1
|1
|0
|0
|4 - 1
|3
|2.
|Борнмут
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|3.
|Ньюкасл
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|4.
|Лестер
|1:0
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|5.
|Лидс
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|6.
|Фулхэм
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|7.
|Арсенал
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|Брайтон
|2:0
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|Челси
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|Ливерпуль
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Манчестер Сити
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|Брентфорд
|0:1
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|Вулверхэмптон
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|Астон Вилла
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|Ноттингем Форест
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|16.
|Вест Хэм
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|17.
|Саутгемптон
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|18.
|Эвертон
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|19.
|Манчестер Юнайтед
|0:2
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|20.
|Кристал Пэлас
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Арсенал
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|2.
|Брайтон
|2:0
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|3.
|Челси
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|4.
|Ливерпуль
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|5.
|Манчестер Сити
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|6.
|Борнмут
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|7.
|Лестер
|1:0
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|Лидс
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|Фулхэм
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|Ньюкасл
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Тоттенхэм
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|Эвертон
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|Манчестер Юнайтед
|0:2
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|Кристал Пэлас
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|Вест Хэм
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|16.
|Брентфорд
|0:1
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|17.
|Вулверхэмптон
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|18.
|Астон Вилла
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|19.
|Ноттингем Форест
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|20.
|Саутгемптон
|1
|0
|0
|1
|1 - 4
|0
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Бесплатные ставки (фрибеты)
Прогнозы на матч Манчестер Юнайтед 0:2 Брайтон
Исход игры
Манчестер Юнайтед
93.6% (161)
Ничья
4.1% (7)
Брайтон
2.3% (4)
Тотал 2.5
Больше
61.86% (73)
Меньше
38.14% (45)
Обе команды забьют
Да
57.63% (68)
Нет
42.37% (50)
Популярный счёт
2:1 Манчестер Юнайтед
25.6% (44)
2:0 Манчестер Юнайтед
19.2% (33)
3:1 Манчестер Юнайтед
11.6% (20)
1:0 Манчестер Юнайтед
5.8% (10)
3:0 Манчестер Юнайтед
2.9% (5)
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