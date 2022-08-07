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  4. Премьер-лига 2022-2023

Англия: Премьер-лига

2022-2023

Стадион:
Манчестер Юнайтед
0:2
Перерыв
Брайтон
0'
25' Желтая карточка
Мактоминай Скотт
0:1
30' Гол
Гросс Паскаль
0:2
39' Гол
Гросс Паскаль
45' Желтая карточка
Мартинес Лисандро

Ход матча

25'
Мактоминай Скотт
 
30'
0:1
Гросс Паскаль
(Уэлбек Данни)
39'
0:2
Гросс Паскаль
45'
Мартинес Лисандро
 

Статистика матча

  • 0 Голы 2
  • 2 Удары по воротам 4
  • 2 Удары в створ 3
  • 0 Угловые 1
  • 1 Офсайды 1
  • 4 Нарушения правил 6
  • 2 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 61 Владение мячом, % 39

Владение мячом

Прогнозы 172
Манчестер Юнайтед 93.6% (161)
X 4.1% (7)
Брайтон 2.3% (4)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Манчестер Юнайтед
Ничья
Брайтон
11.25
6.16
6.00
Все Коэффициенты
Новости
1
Де
Хеа
Давид
20
Далот
Диогу
5
Магуайр
Гарри
6
Мартинес
Лисандро
23
Шоу
Люк
39
Мактоминай
Скотт
17
Фред
Сантос
25
Санчо
Джедон
8
Фернандеш
Бруну
10
Рэшфорд
Маркус
14
Эриксен
Кристиан
1
Санчес
Роберт
34
Вельтман
Йоел
5
Данк
Льюис
4
Уэбстер
Адам
7
Марч
Соломон
11
Троссар
Леандро
10
Макаллистер
Алексис
25
Кайседо
Мойсес
13
Гросс
Паскаль
14
Лаллана
Адам
18
Уэлбек
Данни
Манчестер Юнайтед
4-2-3-1
Брайтон
3-4-2-1

История личных встреч

Манчестер Юнайтед
Брайтон

9 матчей

100%
9 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

55.6%
22.2%
22.2%
5 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

88.9%
11.1%
8 побед 1 ничья 0 побед

3 матча

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 3 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

12 матчей

75%
25%
9 побед 0 ничьих 3 победы

Первый тайм

41.7%
33.3%
25%
5 побед 4 ничьи 3 победы

Второй тайм

66.7%
8.3%
25%
8 побед 1 ничья 3 победы

История матчей

ПЛ
4:0
ПЛ
2:0
ПЛ
2:1
КЛ
0:3
ПЛ
2:3
ПЛ
0:3
ПЛ
3:1
ПЛ
2:1
ПЛ
3:2
ПЛ
1:0
К
2:0
ПЛ
1:0

Бомбардиры внутри турнира

Манчестер Юнайтед
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Брайтон
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гросс Паскаль 1 1
Уэлбек Данни 0 0

Карточки

Манчестер Юнайтед
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мактоминай Скотт 1 0
Брайтон
Игрок Желтая карточка Красная карточка

Результаты последних матчей

Манчестер Юнайтед
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Манчестер Юнайтед - Райо Вальекано 1:1 Манчестер Юнайтед - Атлетико М 0:1 Манчестер Юнайтед - Астон Вилла 2:2 Манчестер Юнайтед - Кристал Пэлас 3:1
Мельбурн Виктори - Манчестер Юнайтед 1:4 Манчестер Юнайтед - Ливерпуль 4:0 Кристал Пэлас - Манчестер Юнайтед 1:0 Брайтон - Манчестер Юнайтед 4:0 Манчестер Юнайтед - Брентфорд 3:0 Манчестер Юнайтед - Челси 1:1 Арсенал - Манчестер Юнайтед 3:1 Ливерпуль - Манчестер Юнайтед 4:0 Манчестер Юнайтед - Норвич 3:2 Эвертон - Манчестер Юнайтед 1:0 Манчестер Юнайтед - Лестер 1:1 Манчестер Юнайтед - Атлетико М 0:1 Манчестер Юнайтед - Тоттенхэм 3:2 Манчестер Сити - Манчестер Юнайтед 4:1 Манчестер Юнайтед - Уотфорд 0:0 Атлетико М - Манчестер Юнайтед 1:1
Брайтон
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Брайтон - Эспаньол 5:1 Брайтон - Брентфорд 0:1 Рединг - Брайтон 1:2 Эшторил - Брайтон 1:4
Брайтон - Роял Юнион 0:0 Брайтон - Вест Хэм 3:1 Лидс - Брайтон 1:1 Брайтон - Манчестер Юнайтед 4:0 Вулверхэмптон - Брайтон 0:3 Брайтон - Саутгемптон 2:2 Манчестер Сити - Брайтон 3:0 Тоттенхэм - Брайтон 0:1 Арсенал - Брайтон 1:2 Брайтон - Норвич 0:0 Брайтон - Тоттенхэм 0:2 Брайтон - Ливерпуль 0:2 Ньюкасл - Брайтон 2:1 Брайтон - Астон Вилла 0:2 Брайтон - Бёрнли 0:3 Манчестер Юнайтед - Брайтон 2:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Тоттенхэм 1 1 0 0 4 - 1 3
2. Ньюкасл 1 1 0 0 2 - 0 3
3. Борнмут 1 1 0 0 2 - 0 3
4. Арсенал 1 1 0 0 2 - 0 3
5. Брайтон 2:0 1 1 0 0 2 - 0 3
6. Лестер 1:0 1 1 0 0 1 - 0 3
7. Челси 1 1 0 0 1 - 0 3
8. Лидс 1 1 0 0 2 - 1 3
9. Ливерпуль 1 0 1 0 2 - 2 1
10. Фулхэм 1 0 1 0 2 - 2 1
11. Манчестер Сити 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Вест Хэм 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Брентфорд 0:1 1 0 0 1 0 - 1 0
14. Эвертон 1 0 0 1 0 - 1 0
15. Вулверхэмптон 1 0 0 1 1 - 2 0
16. Манчестер Юнайтед 0:2 1 0 0 1 0 - 2 0
17. Астон Вилла 1 0 0 1 0 - 2 0
18. Ноттингем Форест 1 0 0 1 0 - 2 0
19. Кристал Пэлас 1 0 0 1 0 - 2 0
20. Саутгемптон 1 0 0 1 1 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Тоттенхэм 1 1 0 0 4 - 1 3
2. Борнмут 1 1 0 0 2 - 0 3
3. Ньюкасл 1 1 0 0 2 - 0 3
4. Лестер 1:0 1 1 0 0 1 - 0 3
5. Лидс 1 1 0 0 2 - 1 3
6. Фулхэм 1 0 1 0 2 - 2 1
7. Арсенал 0 0 0 0 0 - 0 0
8. Брайтон 2:0 0 0 0 0 0 - 0 0
9. Челси 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Ливерпуль 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Манчестер Сити 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Брентфорд 0:1 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Вулверхэмптон 0 0 0 0 0 - 0 0
14. Астон Вилла 0 0 0 0 0 - 0 0
15. Ноттингем Форест 0 0 0 0 0 - 0 0
16. Вест Хэм 0 0 0 0 0 - 0 0
17. Саутгемптон 0 0 0 0 0 - 0 0
18. Эвертон 1 0 0 1 0 - 1 0
19. Манчестер Юнайтед 0:2 1 0 0 1 0 - 2 0
20. Кристал Пэлас 1 0 0 1 0 - 2 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Арсенал 1 1 0 0 2 - 0 3
2. Брайтон 2:0 1 1 0 0 2 - 0 3
3. Челси 1 1 0 0 1 - 0 3
4. Ливерпуль 1 0 1 0 2 - 2 1
5. Манчестер Сити 0 0 0 0 0 - 0 0
6. Борнмут 0 0 0 0 0 - 0 0
7. Лестер 1:0 0 0 0 0 0 - 0 0
8. Лидс 0 0 0 0 0 - 0 0
9. Фулхэм 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Ньюкасл 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Тоттенхэм 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Эвертон 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Манчестер Юнайтед 0:2 0 0 0 0 0 - 0 0
14. Кристал Пэлас 0 0 0 0 0 - 0 0
15. Вест Хэм 0 0 0 0 0 - 0 0
16. Брентфорд 0:1 1 0 0 1 0 - 1 0
17. Вулверхэмптон 1 0 0 1 1 - 2 0
18. Астон Вилла 1 0 0 1 0 - 2 0
19. Ноттингем Форест 1 0 0 1 0 - 2 0
20. Саутгемптон 1 0 0 1 1 - 4 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Вылет в Чемпионшип
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  • Первый тайм
  • Перерыв
    Первый тайм окончен! "Манчестер Юнайтед" "горит" в родных стенах со счётом 0:2.
  • Желтая карточка
    45'
    Лисандро Мартинес получил жёлтую карточку за срыв перспективной атаки гостей. Защитник манкунианцев активно помогал себе в борьбе руками.
  • 45'
    Далот с правого фланга подал в штрафную площадку точно на Эриксена, который красиво пытался выполнить скидку под удар партнёру по команде пяткой, но игровой снаряд был перехвачен защитниками "Брайтона".
  • Дополнительное время
    45'
    2 минуты компенсировано.
  • 44'
    Молча наблюдает за игрой от кромки поля Эрик тен Хаг. Грэм Поттер же присел в своё кресло, немного расслабившись. К разминающемуся Роналду за кромкой поля сейчас присоединился и ван де Бек.
  • 43'
    Продолжается борьба в середине поля, причём из большинства единоборств победителями выходят брайтонцы на протяжении всего первого тайма.
  • 42'
    Главный тренер "Манчестер Юнайтед" словно услышал меня, дав команду Роналду приступать к разогреву. Видимо, португалец появится на поле сразу после перерыва.
  • 41'
    Нервничающий Криштиану Роналду начал грызть ногти. По идее, Эрику тен Хагу пора бы уже отправлять португальского голеадора на разминку.
  • 2 гола - дубль!
    40'
    ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! 0:2!!! Паскаль Гросс!!!
    Вот это да! Очень тяжёлая ситуация для манкунианцев. Марч с правого фланга ворвался в штрафную площадку, коварно пробил низом по воротам - де Хеа парировал мяч, но первым на подборе оказался Гросс, который снова расстреливал практически пустые ворота.
  • Опасный момент
    39'
    После прострела с правого фланга в борьбе с защитником из пределов штрафной площади сумел пробить Уэлбек, но неточно получилось.
  • 38'
    Мактоминай нарушил правила в центральной зоне. Нужно быть ему осторожным, иначе "Ман Юнайтед" ещё и в численном меньшинстве останется.
  • 37'
    На лице Эрика тен Хага, разумеется, можно заметить гримасу недовольства. Матч явно развивается не по его сценарию, так что нужно задуматься над правильными словами, которые необходимо будет донести до футболистов в раздевалке.
  • 36'
    Хозяева поля перешли в позиционную атаку, но продолжаются многочисленные поперечные передачи. Фред в итоге решил пробить издали, но запустил мяч высоко на трибуны.
  • 35'
    Однако манкунианцы остаются сонными после пропущенного гола, чем пользуется "Брайтон" продолжая сохранять мяч под контролем.
  • 34'
    Криштиану Роналду со скамейки запасных пытается заводить своих партнёров по команде. Португалец пытается заставить игроков приложить все усилия, чтобы сравнять хотя бы счёт до свистка на перерыв.
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    • Видеоповтор
      33'
      Судьи на VAR взяли паузу, чтобы подробно рассмотреть голевой эпизод. На грани офсайда был в момент паса в штрафную площадку Уэлбек, но всё же было определено, что взятие ворот было законным.
    • Описание гола
      32'
      ГО-О-О-О-О-О-ОЛ!!! 0:1!!! Паскаль Гросс!!!
      Передача на левый край штрафной площади прошла на Уэлбека, который приблизился к лицевой линии и прострелил на дальнюю штангу, где без какой-либо опеки был Гросс, которому оставалось не промахнуться по пустым воротам.
    • 31'
      Подача углового с правого фланга последовала в центр штрафной площади, где в гуще игроков выше всех выпрыгнул Данк, но не попал он в ворота.
    • Угловой
      30'
      Макаллистер с подбора с дальней дистанции наносил мощный удар по воротам хозяев поля, но Эриксен успел подставить ногу, благодаря чему мяч рикошетом полетел на угловой.
    • Травма, повреждение
      29'
      Кайседо сумел подняться после оказания помощи. Прихрамывает немного парень, но мы будем надеяться, что он разбегается и забудет о боли в самое ближайшее время.
    • Травма, повреждение
      28'
      Получил повреждение один из игроков "Брайтона" в предыдущем эпизоде, поэтому ему потребовалось оказать медицинскую помощь. Другие футболисты, пользуясь ситуацией, отправились на водопой.
    • Желтая карточка
      27'
      Мактоминай стал лауреатом первой жёлтой карточки в этом матче. Грубо он сыграл против соперника на чужой половине поля, за что и был наказан.
    • 26'
      Быструю контратаку сейчас манкунианцы провели, в ходе которой пас прошёл на левый край штрафной площади на Эриксена, но датчанин долго обрабатывал игровой снаряд, после чего уже в борьбе с защитником нанёс совсем слабый удар по воротам.
    • 25'
      Стоит ответить, что жарковато в Манчестере, как и на большей части Евразии. Это также накладывает своей негативный отпечаток, влияющий на темп матча.
    • 24'
      Роберт Санчас долго готовился к вводу мяча в игру ударом от ворот, из-за чего его освистали некоторые болельщики на трибунах.
    • 23'
      Половина тайма позади. Один по-настоящему опасный момент в матче мы пока увидели, когда из выгодной ситуации промахнулся Фернандеш. В остальном же матч проходит весьма уныло.
    • Фол, нарушение
      22'
      Попытались гости запрессинговать на правом фланге атаки Шоу, но опытный защитник умело поставил корпус, заработав на себе штрафной удар.
    • 21'
      Левым флангом свою атаку провели брайтонцы, откуда следовала подача от Кайседо в центр штрафной площади, откуда из сложного положения головой пробивал Уэлбек - получилось несильно и неточно.
    • 20'
      Наконец, провели первую минут за десять атаку на ворота соперника "красные дьяволы". От правого угла штрафной площади Бруну Фернандеш выполнял навес на дальнюю штангу, но на него никто из партнёров по команде не поспел.
    • 19'
      Сэр Алекс Фергюсон, разумеется, пребывает в ВИП-ложе "Олд Траффорда". Обеспокоенный у него вид, учитывая слабую игру местной команды.
    • 18'
      Де Хеа долго возился с мячом в своей штрафной площади, из-за чего его чуть не обокрали, но вратарь всё-таки успел выбить мяч в аут. Полевые игроки "Ман Юнайтед" стоят на месте, поэтому вратарю не было куда отдать пас.
    • 17'
      Манкунианцы всё ещё передвигаются в пешем темпе, не слишком протестуя против того, что в последние минуты "Брайтон" стабильно держит мяч у себя под контролем.
    • Опасный момент
      16'
      Хороший проникающий пас на правый край штрафной площади на Уэлбека, но нападающий неудачно наступил на мяч, из-за чего с трудом удержал равновесие, позволив одному из защитников выбить мяч в аут.
    • 15'
      Уэлбек из-за пределов штрафной площади решил мощно пробить по воротам "МЮ", но читалось это действие, поэтому Магуайр принял выстрел на себя.
    • 14'
      Темп игры пока что не напоминает тот, который приходит в голову при упоминании Английской премьер-лиги. Но всё-таки надо делать скидку на то, что это всего лишь первый тур.
    • 13'
      Брайтонцы теперь принялись пасоваться на своей половине поля. Хозяева изображают видимость командного прессинга, но никакой агрессии при этом они не проявляют.
    • 12'
      Букмекеры перед матчем видели "Манчестер Юнайтед" достаточно большим фаворитом этого поединка. Многие эксперты также отмечали, что ждут победы от "красных дьяволов". Но голевой феерией пока что здесь совсем не пахнет.
    • 11'
      Подолгу хозяева поля продолжают пасоваться поперёк поля в средней зоне, всё ещё не стремясь включать свои максимальные скорости, надеясь на ошибку соперника в позиционной защите.
    • 10'
      Грэм Поттер старается сохранять спокойствие и излучать уверенность у кромки поля. Эрик тен Хаг также достаточно спокоен на исходе первой десятиминутки поединка.
    • 9'
      Солнечная погода в Манчестере. Достаточно высоко располагается светило, но всё-таки против солнечных лучей приходится играть "Брайтону", что создаёт для гостей дополнительные сложности.
    • Опасный момент
      8'
      ОПАСНО! После прострела с правого фланга Фернандешу никто не мешал пробивал с 13 метров, но португальский полузащитник пальнул на силу над перекладиной.
    • Офсайд
      7'
      В ответной атаке "красных дьяволов" события также разворачивались левым флангом и дело тоже закончилось свистком главного арбитра, но здесь был зафиксирован офсайд у Фернандеша.
    • Фол, нарушение
      6'
      Левым флангом "Брайтон" развивал свою атаку, но она не получилась острой и мяч был потерян. В попытке соорудить встречный отбор был зафиксирован фол против Магуайра.
    • 5'
      Криштиану Роналду остался на скамейке запасных. Пропустил он большую часть подготовительного периода "Ман Юнайтед", из-за чего пока не в оптимальных функциональных кондициях. Но мало сомнений, что во втором тайме он на поле появится, как бы не развивалась эта встреча.
    • 4'
      Манкунианцы пока что достаточно прагматично действуют, спокойно присматриваясь к сопернику. Не настроена команда Эрика тен Хага на ударный старт.
    • 3'
      Практически заполнены трибуны стадиона "Олд Траффорд". Можно заметить проблески пустых мест, но народ продолжает подтягиваться. Должен быть аншлаг по итогу.
    • Опасный момент
      2'
      Первую атаку гости провели, в ходе которой Троссар вошёл на левый край штрафной площади и на силу пробивал с острого угла, но сумел только поразить сетку ворот с внешней стороны.
    • Первый тайм начался
      1'
      Матч начался! Брайтонцы первыми разыграли мяч с центра поля. Поехали!
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    Прогнозы на матч Манчестер Юнайтед 0:2 Брайтон

    Исход игры
    Манчестер Юнайтед
    93.6% (161)
    Ничья
    4.1% (7)
    Брайтон
    2.3% (4)
    Тотал 2.5
    Больше
    61.86% (73)
    Меньше
    38.14% (45)
    Обе команды забьют
    Да
    57.63% (68)
    Нет
    42.37% (50)
    Популярный счёт
    2:1 Манчестер Юнайтед
    25.6% (44)
    2:0 Манчестер Юнайтед
    19.2% (33)
    3:1 Манчестер Юнайтед
    11.6% (20)
    1:0 Манчестер Юнайтед
    5.8% (10)
    3:0 Манчестер Юнайтед
    2.9% (5)
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    Манчестер Юнайтед
    Брайтон
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