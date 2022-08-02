Стадион: Олд Траффорд
Позже
История личных встреч
Манчестер Юнайтед
Брайтон
9 матчей
100%
9 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
55.6%
22.2%
22.2%
5 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
88.9%
11.1%
8 побед 1 ничья 0 побед
3 матча
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 3 победы
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
12 матчей
75%
25%
9 побед 0 ничьих 3 победы
Первый тайм
41.7%
33.3%
25%
5 побед 4 ничьи 3 победы
Второй тайм
66.7%
8.3%
25%
8 побед 1 ничья 3 победы
История матчей
Результаты последних матчей
Манчестер Юнайтед
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Манчестер Юнайтед - Райо Вальекано 1:1 Манчестер Юнайтед - Атлетико М 0:1 Манчестер Юнайтед - Астон Вилла 2:2 Манчестер Юнайтед - Кристал Пэлас 3:1
Мельбурн Виктори - Манчестер Юнайтед 1:4 Манчестер Юнайтед - Ливерпуль 4:0 Кристал Пэлас - Манчестер Юнайтед 1:0 Брайтон - Манчестер Юнайтед 4:0 Манчестер Юнайтед - Брентфорд 3:0 Манчестер Юнайтед - Челси 1:1 Арсенал - Манчестер Юнайтед 3:1 Ливерпуль - Манчестер Юнайтед 4:0 Манчестер Юнайтед - Норвич 3:2 Эвертон - Манчестер Юнайтед 1:0 Манчестер Юнайтед - Лестер 1:1 Манчестер Юнайтед - Атлетико М 0:1 Манчестер Юнайтед - Тоттенхэм 3:2 Манчестер Сити - Манчестер Юнайтед 4:1 Манчестер Юнайтед - Уотфорд 0:0 Атлетико М - Манчестер Юнайтед 1:1
Брайтон
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Брайтон - Эспаньол 5:1 Брайтон - Брентфорд 0:1 Рединг - Брайтон 1:2 Эшторил - Брайтон 1:4
Брайтон - Роял Юнион 0:0 Брайтон - Вест Хэм 3:1 Лидс - Брайтон 1:1 Брайтон - Манчестер Юнайтед 4:0 Вулверхэмптон - Брайтон 0:3 Брайтон - Саутгемптон 2:2 Манчестер Сити - Брайтон 3:0 Тоттенхэм - Брайтон 0:1 Арсенал - Брайтон 1:2 Брайтон - Норвич 0:0 Брайтон - Тоттенхэм 0:2 Брайтон - Ливерпуль 0:2 Ньюкасл - Брайтон 2:1 Брайтон - Астон Вилла 0:2 Брайтон - Бёрнли 0:3 Манчестер Юнайтед - Брайтон 2:0
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Кристал Пэлас
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|2.
|Вест Хэм
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|3.
|Манчестер Сити
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|Брайтон
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|5.
|Манчестер Юнайтед
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|6.
|Эвертон
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|7.
|Челси
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|Ньюкасл
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|Ноттингем Форест
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|Лестер
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Борнмут
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|Саутгемптон
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|Тоттенхэм
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|Вулверхэмптон
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|Лидс
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|16.
|Фулхэм
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|17.
|Ливерпуль
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|18.
|Арсенал
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|19.
|Астон Вилла
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|20.
|Брентфорд
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Брентфорд
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|2.
|Манчестер Сити
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|3.
|Брайтон
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|Манчестер Юнайтед
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|5.
|Эвертон
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|6.
|Челси
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|7.
|Ньюкасл
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|Ноттингем Форест
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|Лестер
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|Вест Хэм
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Борнмут
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|Тоттенхэм
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|Вулверхэмптон
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|Лидс
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|Фулхэм
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|16.
|Ливерпуль
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|17.
|Арсенал
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|18.
|Астон Вилла
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|19.
|Саутгемптон
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|20.
|Кристал Пэлас
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Брентфорд
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|2.
|Манчестер Сити
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|3.
|Брайтон
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|Манчестер Юнайтед
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|5.
|Эвертон
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|6.
|Челси
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|7.
|Ньюкасл
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|Ноттингем Форест
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|Лестер
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|Вест Хэм
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Борнмут
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|Тоттенхэм
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|Вулверхэмптон
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|Лидс
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|Фулхэм
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|16.
|Ливерпуль
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|17.
|Арсенал
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|18.
|Астон Вилла
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|19.
|Саутгемптон
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|20.
|Кристал Пэлас
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
- — Вылет в Чемпионшип
Прогнозы на матч Манчестер Юнайтед - Брайтон
Исход игры
Манчестер Юнайтед
95.8% (46)
Ничья
2.1% (1)
Брайтон
2.1% (1)
Тотал 2.5
Больше
62.5% (25)
Меньше
37.5% (15)
Обе команды забьют
Да
60% (24)
Нет
40% (16)
Популярный счёт
2:1 Манчестер Юнайтед
29.2% (14)
2:0 Манчестер Юнайтед
29.2% (14)
3:1 Манчестер Юнайтед
14.6% (7)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!