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Англия: Премьер-лига

2022-2023

Стадион:
Манчестер Юнайтед
 
Позже
Брайтон
Прогнозы 46
Манчестер Юнайтед 95.7% (44)
X 2.2% (1)
Брайтон 2.2% (1)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Манчестер Юнайтед
Ничья
Брайтон
1.65
5.85
6.00
Все Коэффициенты
Новости

История личных встреч

Манчестер Юнайтед
Брайтон

9 матчей

100%
9 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

55.6%
22.2%
22.2%
5 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

88.9%
11.1%
8 побед 1 ничья 0 побед

3 матча

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 3 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

12 матчей

75%
25%
9 побед 0 ничьих 3 победы

Первый тайм

41.7%
33.3%
25%
5 побед 4 ничьи 3 победы

Второй тайм

66.7%
8.3%
25%
8 побед 1 ничья 3 победы

История матчей

ПЛ
4:0
ПЛ
2:0
ПЛ
2:1
КЛ
0:3
ПЛ
2:3
ПЛ
0:3
ПЛ
3:1
ПЛ
2:1
ПЛ
3:2
ПЛ
1:0
К
2:0
ПЛ
1:0

Результаты последних матчей

Манчестер Юнайтед
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Манчестер Юнайтед - Райо Вальекано 1:1 Манчестер Юнайтед - Атлетико М 0:1 Манчестер Юнайтед - Астон Вилла 2:2 Манчестер Юнайтед - Кристал Пэлас 3:1
Мельбурн Виктори - Манчестер Юнайтед 1:4 Манчестер Юнайтед - Ливерпуль 4:0 Кристал Пэлас - Манчестер Юнайтед 1:0 Брайтон - Манчестер Юнайтед 4:0 Манчестер Юнайтед - Брентфорд 3:0 Манчестер Юнайтед - Челси 1:1 Арсенал - Манчестер Юнайтед 3:1 Ливерпуль - Манчестер Юнайтед 4:0 Манчестер Юнайтед - Норвич 3:2 Эвертон - Манчестер Юнайтед 1:0 Манчестер Юнайтед - Лестер 1:1 Манчестер Юнайтед - Атлетико М 0:1 Манчестер Юнайтед - Тоттенхэм 3:2 Манчестер Сити - Манчестер Юнайтед 4:1 Манчестер Юнайтед - Уотфорд 0:0 Атлетико М - Манчестер Юнайтед 1:1
Брайтон
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Брайтон - Эспаньол 5:1 Брайтон - Брентфорд 0:1 Рединг - Брайтон 1:2 Эшторил - Брайтон 1:4
Брайтон - Роял Юнион 0:0 Брайтон - Вест Хэм 3:1 Лидс - Брайтон 1:1 Брайтон - Манчестер Юнайтед 4:0 Вулверхэмптон - Брайтон 0:3 Брайтон - Саутгемптон 2:2 Манчестер Сити - Брайтон 3:0 Тоттенхэм - Брайтон 0:1 Арсенал - Брайтон 1:2 Брайтон - Норвич 0:0 Брайтон - Тоттенхэм 0:2 Брайтон - Ливерпуль 0:2 Ньюкасл - Брайтон 2:1 Брайтон - Астон Вилла 0:2 Брайтон - Бёрнли 0:3 Манчестер Юнайтед - Брайтон 2:0
Команда И В Н П Г О
1. Кристал Пэлас 0 0 0 0 0 - 0 0
2. Вест Хэм 0 0 0 0 0 - 0 0
3. Манчестер Сити 0 0 0 0 0 - 0 0
4. Брайтон 0 0 0 0 0 - 0 0
5. Манчестер Юнайтед 0 0 0 0 0 - 0 0
6. Эвертон 0 0 0 0 0 - 0 0
7. Челси 0 0 0 0 0 - 0 0
8. Ньюкасл 0 0 0 0 0 - 0 0
9. Ноттингем Форест 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Лестер 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Борнмут 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Саутгемптон 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Тоттенхэм 0 0 0 0 0 - 0 0
14. Вулверхэмптон 0 0 0 0 0 - 0 0
15. Лидс 0 0 0 0 0 - 0 0
16. Фулхэм 0 0 0 0 0 - 0 0
17. Ливерпуль 0 0 0 0 0 - 0 0
18. Арсенал 0 0 0 0 0 - 0 0
19. Астон Вилла 0 0 0 0 0 - 0 0
20. Брентфорд 0 0 0 0 0 - 0 0
Команда И В Н П Г О
1. Брентфорд 0 0 0 0 0 - 0 0
2. Манчестер Сити 0 0 0 0 0 - 0 0
3. Брайтон 0 0 0 0 0 - 0 0
4. Манчестер Юнайтед 0 0 0 0 0 - 0 0
5. Эвертон 0 0 0 0 0 - 0 0
6. Челси 0 0 0 0 0 - 0 0
7. Ньюкасл 0 0 0 0 0 - 0 0
8. Ноттингем Форест 0 0 0 0 0 - 0 0
9. Лестер 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Вест Хэм 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Борнмут 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Тоттенхэм 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Вулверхэмптон 0 0 0 0 0 - 0 0
14. Лидс 0 0 0 0 0 - 0 0
15. Фулхэм 0 0 0 0 0 - 0 0
16. Ливерпуль 0 0 0 0 0 - 0 0
17. Арсенал 0 0 0 0 0 - 0 0
18. Астон Вилла 0 0 0 0 0 - 0 0
19. Саутгемптон 0 0 0 0 0 - 0 0
20. Кристал Пэлас 0 0 0 0 0 - 0 0
Команда И В Н П Г О
1. Брентфорд 0 0 0 0 0 - 0 0
2. Манчестер Сити 0 0 0 0 0 - 0 0
3. Брайтон 0 0 0 0 0 - 0 0
4. Манчестер Юнайтед 0 0 0 0 0 - 0 0
5. Эвертон 0 0 0 0 0 - 0 0
6. Челси 0 0 0 0 0 - 0 0
7. Ньюкасл 0 0 0 0 0 - 0 0
8. Ноттингем Форест 0 0 0 0 0 - 0 0
9. Лестер 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Вест Хэм 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Борнмут 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Тоттенхэм 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Вулверхэмптон 0 0 0 0 0 - 0 0
14. Лидс 0 0 0 0 0 - 0 0
15. Фулхэм 0 0 0 0 0 - 0 0
16. Ливерпуль 0 0 0 0 0 - 0 0
17. Арсенал 0 0 0 0 0 - 0 0
18. Астон Вилла 0 0 0 0 0 - 0 0
19. Саутгемптон 0 0 0 0 0 - 0 0
20. Кристал Пэлас 0 0 0 0 0 - 0 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Вылет в Чемпионшип
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Манчестер Юнайтед - Брайтон от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 7 августа 2022, осталось 2 дня 5 часов 34 минуты.

    Главный судья: Тирни Пол

    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

    • Прогнозы 46
    Манчестер Юнайтед 95.7% (44)
    X 2.2% (1)
    Брайтон 2.2% (1)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Манчестер Юнайтед
    Ничья
    Брайтон
    1.65
    5.85
    6.00
    Все Коэффициенты
    Новости
    Где смотреть матч Манчестер Юнайтед - Брайтон онлайн

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    Прогнозы на матч Манчестер Юнайтед - Брайтон

    Исход игры
    Манчестер Юнайтед
    95.8% (46)
    Ничья
    2.1% (1)
    Брайтон
    2.1% (1)
    Тотал 2.5
    Больше
    62.5% (25)
    Меньше
    37.5% (15)
    Обе команды забьют
    Да
    60% (24)
    Нет
    40% (16)
    Популярный счёт
    2:1 Манчестер Юнайтед
    29.2% (14)
    2:0 Манчестер Юнайтед
    29.2% (14)
    3:1 Манчестер Юнайтед
    14.6% (7)
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    Манчестер Юнайтед
    Брайтон
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