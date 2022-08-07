Стадион: Теле2 Арена
3:0
Конец матча
0'
1:0
1' ГолСаиди Абдельрахман
2:0
71' ГолБериша Ветон
89' Желтая карточкаЛундстрём Роберт
3:0
89' Гол в свои воротаForrest Lasso
90'+4
Ход матча
1'
71'
89'
89'
3:0
Статистика матча
-
9 Удары по воротам 4
-
11 Удары в створ 1
-
14 Угловые 2
-
3 Офсайды 1
-
6 Нарушения правил 7
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
67 Владение мячом, % 33
13
Фенгер
Мадс
20
Бесара
Нахир
14
Пичках
Пайя
30
Корона
Джо
11
Юлятупа
Саку
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
13 Фенгер МадсЗащитник
- Защитник
-
20 Бесара НахирПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
24 Довин ОливерВратарь
-
15 Вагич ПавлеЗащитник
- Защитник
-
17 Конча ДавидНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Marti Cifuentes
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
14 Пичках ПайяПолузащитник
-
30 Корона ДжоПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Юлятупа СакуПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
Главный тренер: Brian Clarhaut
История личных встреч
Хаммарбю
Сундсвалль
14 матчей
71.4%
28.6%
10 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
57.1%
35.7%
7.2%
8 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
57.1%
28.6%
14.3%
8 побед 4 ничьи 0 побед
9 матчей
33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 6 побед
Первый тайм
44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 6 побед
Второй тайм
55.6%
44.4%
0 побед 5 ничьих 6 побед
23 матча
43.5%
30.4%
26.1%
10 побед 7 ничьих 6 побед
Первый тайм
34.8%
39.1%
26.1%
8 побед 9 ничьих 6 побед
Второй тайм
34.8%
39.1%
26.1%
8 побед 9 ничьих 6 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Хаммарбю
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Людвигсон Густав
|8
|0.47
|Бесара Нахир
|7 (1)
|0.41
|Williot Swedberg
|5
|0.29
|Боянич Дарьян
|2
|0.12
|Сельмани Астрит
|2 (1)
|0.12
|Куртулус Эдвин
|2
|0.12
|Джазе Моханад
|1
|0.06
|Bjoern Paulsen
|1
|0.06
|Бериша Ветон
|1
|0.06
|Травалли Бубакарр
|1
|0.06
|Лахдо Майкель
|1
|0.06
|Сандберг Симон
|0
|0
|Нильссон Джоэл
|0
|0
|Садику Лорет
|0
|0
|Колландер Деннис
|0
|0
Сундсвалль
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Энгблум Понтус
|5 (1)
|0.29
|Юлятупа Саку
|4
|0.24
|Дамус Роналдо
|3
|0.18
|Стенссон Даниэль
|2
|0.12
|Блумквист Александр
|1
|0.06
|Андерссон Эрик
|1
|0.06
|Силфвер Понтус
|0
|0
|Олссон Деннис
|0
|0
|Forrest Lasso
|0
|0
|Ludvig Naavik
|0
|0
Карточки
Хаммарбю
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Куртулус Эдвин
|4
|0
|Фенгер Мадс
|3
|0
|Садику Лорет
|3
|0
|Джазе Моханад
|3
|0
|Андерсен Йеппе
|2
|0
|Боянич Дарьян
|2
|0
|Сандберг Симон
|2
|0
|Williot Swedberg
|2
|0
|Bjoern Paulsen
|1
|0
|Пинас Шакилль
|1
|0
|Нильссон Джоэл
|1
|0
|Довин Оливер
|1
|0
|Лахдо Майкель
|1
|0
|Alper Demirol
|1
|0
Сундсвалль
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Корона Джо
|4
|1
|Андерссон Эрик
|3
|0
|Стенссон Даниэль
|3
|0
|Лундстрём Роберт
|3
|0
|Олссон Деннис
|2
|0
|Forrest Lasso
|2
|0
|Ludvig Naavik
|2
|0
|Энгблум Понтус
|1
|0
|Силфвер Понтус
|1
|0
|Дамус Роналдо
|1
|0
|Пичках Пайя
|1
|0
|Эрикссон Антон
|1
|0
|Карстрем Йеспер
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
21
5
8 В 1-м тайме 2
13 Во 2-м тайме 3
6 Забивали первыми 1
8 Не забивали 12
2
10%
0
0%
1-15
1
5%
1
20%
16-30
5
24%
1
20%
31-45
2
10%
1
20%
46-60
6
29%
0
0%
61-75
5
24%
2
40%
76-90
Пропущено
9
18
1 В 1-м тайме 10
8 Во 2-м тайме 8
3 Пропускали первыми 7
5 Не пропускали 8
1
11%
4
22%
1-15
0
0%
3
17%
16-30
0
0%
3
17%
31-45
1
11%
1
6%
46-60
2
22%
2
11%
61-75
5
56%
5
28%
76-90
Забито
12
12
8 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 4
13 Не забивали 9
1
8%
4
33%
1-15
5
42%
0
0%
16-30
2
17%
1
8%
31-45
1
8%
2
17%
46-60
1
8%
2
17%
61-75
2
17%
3
25%
76-90
Пропущено
5
24
3 В 1-м тайме 13
2 Во 2-м тайме 11
3 Пропускали первыми 5
4 Не пропускали 7
1
20%
6
25%
1-15
0
0%
5
21%
16-30
2
40%
2
8%
31-45
1
20%
2
8%
46-60
1
20%
3
13%
61-75
0
0%
6
25%
76-90
Забито
33
17
16 В 1-м тайме 7
17 Во 2-м тайме 10
10 Забивали первыми 5
4 Не забивали 4
3
9%
4
24%
1-15
6
18%
1
6%
16-30
7
21%
2
12%
31-45
3
9%
3
18%
46-60
7
21%
2
12%
61-75
7
21%
5
29%
29%
76-90
Пропущено
14
42
4 В 1-м тайме 23
10 Во 2-м тайме 19
6 Пропускали первыми 12
9 Не пропускали 15
2
14%
10
24%
1-15
0
0%
8
19%
16-30
2
14%
5
12%
31-45
2
14%
3
7%
46-60
3
21%
5
12%
61-75
5
36%
11
26%
76-90
Результаты последних матчей
Хаммарбю
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Хаммарбю - Вернаму 1:2 Варберг БоИС - Хаммарбю 0:3 Миллуолл - Хаммарбю 0:0 Хаммарбю - Эльфсборг 3:0
Хаммарбю - Гётеборг 3:0 Юргорден - Хаммарбю 1:0 Хаммарбю - Хеккен 2:2 Эстер - Хаммарбю 1:2 Йёнчёпинг - Хаммарбю 0:0 Вернаму - Хаммарбю 1:0 Хаммарбю - Мальмё 0:0 Хаммарбю - Норрчёпинг 3:0 Хаммарбю - АИК 3:3 Кальмар - Хаммарбю 2:0 Хаммарбю - Мальмё 0:0 Сириус - Хаммарбю 0:3 Дегерфорс - Хаммарбю 0:1 Хаммарбю - Мьельбю 2:0 Сундсвалль - Хаммарбю 1:5 Хаммарбю - Хельсинборг 2:1
Сундсвалль
(20 матчей)
20%
10%
70%
4 победы 2 ничьи 14 поражений
Сундсвалль - Варберг БоИС 1:3 Хельсинборг - Сундсвалль 1:0 Сундсвалль - Хеккен 1:5 Вернаму - Сундсвалль 1:1
Сундсвалль - Мальмё 2:1 Сундсвалль - Юргорден 2:5 Сирианска Эскильстуна - Сундсвалль 2:0 Гётеборг - Сундсвалль 2:0 Сундсвалль - Мьельбю 2:0 Норрчёпинг - Сундсвалль 5:1 Сундсвалль - Дегерфорс 2:3 Сундсвалль - АИК 0:2 Эльфсборг - Сундсвалль 3:1 Сундсвалль - Кальмар 1:0 Варберг БоИС - Сундсвалль 2:0 Сундсвалль - Хаммарбю 1:5 Сириус - Сундсвалль 2:1 Эстерсунд - Сундсвалль 1:1 Сундсвалль - Далкурд 2:0 Сундсвалль - Сириус 1:4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Хеккен
|17
|10
|5
|2
|42 - 25
|35
|2.
|Юргорден
|17
|10
|4
|3
|35 - 11
|34
|3.
|Хаммарбю
|17
|10
|3
|4
|34 - 13
|33
|4.
|АИК
|17
|9
|4
|4
|24 - 20
|31
|5.
|Мальмё
|17
|9
|3
|5
|23 - 15
|30
|6.
|Гётеборг
|17
|9
|3
|5
|24 - 15
|30
|7.
|Кальмар
|17
|8
|3
|6
|19 - 14
|27
|8.
|Мьельбю
|17
|7
|6
|4
|18 - 15
|27
|9.
|Сириус
|17
|7
|3
|7
|20 - 25
|24
|10.
|Эльфсборг
|17
|5
|7
|5
|31 - 24
|22
|11.
|Норрчёпинг
|17
|5
|4
|8
|18 - 21
|19
|12.
|Варберг БоИС
|17
|5
|3
|9
|14 - 30
|18
|13.
|Вернаму
|17
|4
|5
|8
|16 - 26
|17
|14.
|Дегерфорс
|17
|3
|2
|12
|13 - 34
|11
|15.
|Хельсинборг
|17
|2
|4
|11
|12 - 28
|10
|16.
|Сундсвалль
|17
|3
|1
|13
|16 - 43
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Юргорден
|8
|7
|1
|0
|25 - 4
|22
|2.
|Хаммарбю
|10
|6
|3
|1
|22 - 8
|21
|3.
|Мальмё
|8
|6
|1
|1
|16 - 5
|19
|4.
|АИК
|8
|6
|1
|1
|9 - 3
|19
|5.
|Кальмар
|9
|6
|1
|2
|10 - 4
|19
|6.
|Хеккен
|8
|5
|1
|2
|21 - 12
|16
|7.
|Мьельбю
|9
|4
|4
|1
|13 - 8
|16
|8.
|Гётеборг
|8
|4
|3
|1
|12 - 6
|15
|9.
|Сириус
|8
|5
|0
|3
|10 - 8
|15
|10.
|Эльфсборг
|8
|4
|3
|1
|20 - 12
|15
|11.
|Варберг БоИС
|9
|3
|2
|4
|7 - 13
|11
|12.
|Норрчёпинг
|9
|3
|2
|4
|12 - 10
|11
|13.
|Вернаму
|8
|2
|4
|2
|7 - 6
|10
|14.
|Сундсвалль
|9
|3
|0
|6
|12 - 24
|9
|15.
|Дегерфорс
|8
|2
|2
|4
|7 - 15
|8
|16.
|Хельсинборг
|9
|2
|2
|5
|6 - 12
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Хеккен
|9
|5
|4
|0
|21 - 13
|19
|2.
|Гётеборг
|9
|5
|0
|4
|12 - 9
|15
|3.
|АИК
|9
|3
|3
|3
|15 - 17
|12
|4.
|Юргорден
|9
|3
|3
|3
|10 - 7
|12
|5.
|Хаммарбю
|7
|4
|0
|3
|12 - 5
|12
|6.
|Мальмё
|9
|3
|2
|4
|7 - 10
|11
|7.
|Мьельбю
|8
|3
|2
|3
|5 - 7
|11
|8.
|Сириус
|9
|2
|3
|4
|10 - 17
|9
|9.
|Норрчёпинг
|8
|2
|2
|4
|6 - 11
|8
|10.
|Кальмар
|8
|2
|2
|4
|9 - 10
|8
|11.
|Эльфсборг
|9
|1
|4
|4
|11 - 12
|7
|12.
|Варберг БоИС
|8
|2
|1
|5
|7 - 17
|7
|13.
|Вернаму
|9
|2
|1
|6
|9 - 20
|7
|14.
|Дегерфорс
|9
|1
|0
|8
|6 - 19
|3
|15.
|Хельсинборг
|8
|0
|2
|6
|6 - 16
|2
|16.
|Сундсвалль
|8
|0
|1
|7
|4 - 19
|1
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