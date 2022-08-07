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Швеция: Аллсвенскан

2022

Стадион:
Хаммарбю
3:0
Конец матча
Сундсвалль
0'
1:0
1' Гол
Саиди Абдельрахман
2:0
71' Гол
Бериша Ветон
89' Желтая карточка
Лундстрём Роберт
3:0
89' Гол в свои ворота
Forrest Lasso
90'+4
25
Блажевич
Давор
2
Сандберг
Симон
21
Куртулус
Эдвин
13
Фенгер
Мадс
30
Пинас
Шакилль
20
Бесара
Нахир
8
Андерсен
Йеппе
6
Боянич
Дарьян
16
Людвигсон
Густав
9
Бериша
Ветон
40
Саиди
Абдельрахман
1
Андерссон
Андреас
15
Лундстрём
Роберт
4
Блумквист
Александр
3
Forrest
Lasso
22
Линдквист
Расмус
14
Пичках
Пайя
30
Корона
Джо
23
Ludvig
Naavik
11
Юлятупа
Саку
21
Энгблум
Понтус
12
Дамус
Роналдо
Хаммарбю
4-3-3
Сундсвалль
4-3-1-2

История личных встреч

Хаммарбю
Сундсвалль

14 матчей

71.4%
28.6%
10 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

57.1%
35.7%
7.2%
8 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

57.1%
28.6%
14.3%
8 побед 4 ничьи 0 побед

9 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 6 побед

Первый тайм

44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 6 побед

Второй тайм

55.6%
44.4%
0 побед 5 ничьих 6 побед

23 матча

43.5%
30.4%
26.1%
10 побед 7 ничьих 6 побед

Первый тайм

34.8%
39.1%
26.1%
8 побед 9 ничьих 6 побед

Второй тайм

34.8%
39.1%
26.1%
8 побед 9 ничьих 6 побед

История матчей

А
1:5
К
4:0
А
3:0
А
2:3
А
2:3
А
4:3
А
1:4
ТМК
1:3
А
0:0
А
0:0
А
1:1
А
3:0
А
1:2
С
2:2
С
3:1
С
1:1
С
1:0
С
1:3
С
3:3
С
2:2
С
2:1
А
1:2
А
5:3

Бомбардиры внутри турнира

Хаммарбю
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Людвигсон Густав 8 0.47
Бесара Нахир 7 (1) 0.41
Williot Swedberg 5 0.29
Боянич Дарьян 2 0.12
Сельмани Астрит 2 (1) 0.12
Куртулус Эдвин 2 0.12
Джазе Моханад 1 0.06
Bjoern Paulsen 1 0.06
Бериша Ветон 1 0.06
Травалли Бубакарр 1 0.06
Лахдо Майкель 1 0.06
Сандберг Симон 0 0
Нильссон Джоэл 0 0
Садику Лорет 0 0
Колландер Деннис 0 0
Сундсвалль
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Энгблум Понтус 5 (1) 0.29
Юлятупа Саку 4 0.24
Дамус Роналдо 3 0.18
Стенссон Даниэль 2 0.12
Блумквист Александр 1 0.06
Андерссон Эрик 1 0.06
Силфвер Понтус 0 0
Олссон Деннис 0 0
Forrest Lasso 0 0
Ludvig Naavik 0 0

Карточки

Хаммарбю
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Куртулус Эдвин 4 0
Фенгер Мадс 3 0
Садику Лорет 3 0
Джазе Моханад 3 0
Андерсен Йеппе 2 0
Боянич Дарьян 2 0
Сандберг Симон 2 0
Williot Swedberg 2 0
Bjoern Paulsen 1 0
Пинас Шакилль 1 0
Нильссон Джоэл 1 0
Довин Оливер 1 0
Лахдо Майкель 1 0
Alper Demirol 1 0
Сундсвалль
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Корона Джо 4 1
Андерссон Эрик 3 0
Стенссон Даниэль 3 0
Лундстрём Роберт 3 0
Олссон Деннис 2 0
Forrest Lasso 2 0
Ludvig Naavik 2 0
Энгблум Понтус 1 0
Силфвер Понтус 1 0
Дамус Роналдо 1 0
Пичках Пайя 1 0
Эрикссон Антон 1 0
Карстрем Йеспер 1 0

Голы по времени матча

Забито

21
5
8 В 1-м тайме 2
13 Во 2-м тайме 3
6 Забивали первыми 1
8 Не забивали 12
2
10%
0
0%
1-15
1
5%
1
20%
16-30
5
24%
1
20%
31-45
2
10%
1
20%
46-60
6
29%
0
0%
61-75
5
24%
2
40%
76-90

Пропущено

9
18
1 В 1-м тайме 10
8 Во 2-м тайме 8
3 Пропускали первыми 7
5 Не пропускали 8
1
11%
4
22%
1-15
0
0%
3
17%
16-30
0
0%
3
17%
31-45
1
11%
1
6%
46-60
2
22%
2
11%
61-75
5
56%
5
28%
76-90

Забито

12
12
8 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 4
13 Не забивали 9
1
8%
4
33%
1-15
5
42%
0
0%
16-30
2
17%
1
8%
31-45
1
8%
2
17%
46-60
1
8%
2
17%
61-75
2
17%
3
25%
76-90

Пропущено

5
24
3 В 1-м тайме 13
2 Во 2-м тайме 11
3 Пропускали первыми 5
4 Не пропускали 7
1
20%
6
25%
1-15
0
0%
5
21%
16-30
2
40%
2
8%
31-45
1
20%
2
8%
46-60
1
20%
3
13%
61-75
0
0%
6
25%
76-90

Забито

33
17
16 В 1-м тайме 7
17 Во 2-м тайме 10
10 Забивали первыми 5
4 Не забивали 4
3
9%
4
24%
1-15
6
18%
1
6%
16-30
7
21%
2
12%
31-45
3
9%
3
18%
46-60
7
21%
2
12%
61-75
7
21%
5
29%
29%
76-90

Пропущено

14
42
4 В 1-м тайме 23
10 Во 2-м тайме 19
6 Пропускали первыми 12
9 Не пропускали 15
2
14%
10
24%
1-15
0
0%
8
19%
16-30
2
14%
5
12%
31-45
2
14%
3
7%
46-60
3
21%
5
12%
61-75
5
36%
11
26%
76-90

Результаты последних матчей

Хаммарбю
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Хаммарбю - Вернаму 1:2 Варберг БоИС - Хаммарбю 0:3 Миллуолл - Хаммарбю 0:0 Хаммарбю - Эльфсборг 3:0
Хаммарбю - Гётеборг 3:0 Юргорден - Хаммарбю 1:0 Хаммарбю - Хеккен 2:2 Эстер - Хаммарбю 1:2 Йёнчёпинг - Хаммарбю 0:0 Вернаму - Хаммарбю 1:0 Хаммарбю - Мальмё 0:0 Хаммарбю - Норрчёпинг 3:0 Хаммарбю - АИК 3:3 Кальмар - Хаммарбю 2:0 Хаммарбю - Мальмё 0:0 Сириус - Хаммарбю 0:3 Дегерфорс - Хаммарбю 0:1 Хаммарбю - Мьельбю 2:0 Сундсвалль - Хаммарбю 1:5 Хаммарбю - Хельсинборг 2:1
Сундсвалль
(20 матчей)
20%
10%
70%
4 победы 2 ничьи 14 поражений
Сундсвалль - Варберг БоИС 1:3 Хельсинборг - Сундсвалль 1:0 Сундсвалль - Хеккен 1:5 Вернаму - Сундсвалль 1:1
Сундсвалль - Мальмё 2:1 Сундсвалль - Юргорден 2:5 Сирианска Эскильстуна - Сундсвалль 2:0 Гётеборг - Сундсвалль 2:0 Сундсвалль - Мьельбю 2:0 Норрчёпинг - Сундсвалль 5:1 Сундсвалль - Дегерфорс 2:3 Сундсвалль - АИК 0:2 Эльфсборг - Сундсвалль 3:1 Сундсвалль - Кальмар 1:0 Варберг БоИС - Сундсвалль 2:0 Сундсвалль - Хаммарбю 1:5 Сириус - Сундсвалль 2:1 Эстерсунд - Сундсвалль 1:1 Сундсвалль - Далкурд 2:0 Сундсвалль - Сириус 1:4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Хеккен 17 10 5 2 42 - 25 35
2. Юргорден 17 10 4 3 35 - 11 34
3. Хаммарбю 17 10 3 4 34 - 13 33
4. АИК 17 9 4 4 24 - 20 31
5. Мальмё 17 9 3 5 23 - 15 30
6. Гётеборг 17 9 3 5 24 - 15 30
7. Кальмар 17 8 3 6 19 - 14 27
8. Мьельбю 17 7 6 4 18 - 15 27
9. Сириус 17 7 3 7 20 - 25 24
10. Эльфсборг 17 5 7 5 31 - 24 22
11. Норрчёпинг 17 5 4 8 18 - 21 19
12. Варберг БоИС 17 5 3 9 14 - 30 18
13. Вернаму 17 4 5 8 16 - 26 17
14. Дегерфорс 17 3 2 12 13 - 34 11
15. Хельсинборг 17 2 4 11 12 - 28 10
16. Сундсвалль 17 3 1 13 16 - 43 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Юргорден 8 7 1 0 25 - 4 22
2. Хаммарбю 10 6 3 1 22 - 8 21
3. Мальмё 8 6 1 1 16 - 5 19
4. АИК 8 6 1 1 9 - 3 19
5. Кальмар 9 6 1 2 10 - 4 19
6. Хеккен 8 5 1 2 21 - 12 16
7. Мьельбю 9 4 4 1 13 - 8 16
8. Гётеборг 8 4 3 1 12 - 6 15
9. Сириус 8 5 0 3 10 - 8 15
10. Эльфсборг 8 4 3 1 20 - 12 15
11. Варберг БоИС 9 3 2 4 7 - 13 11
12. Норрчёпинг 9 3 2 4 12 - 10 11
13. Вернаму 8 2 4 2 7 - 6 10
14. Сундсвалль 9 3 0 6 12 - 24 9
15. Дегерфорс 8 2 2 4 7 - 15 8
16. Хельсинборг 9 2 2 5 6 - 12 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Хеккен 9 5 4 0 21 - 13 19
2. Гётеборг 9 5 0 4 12 - 9 15
3. АИК 9 3 3 3 15 - 17 12
4. Юргорден 9 3 3 3 10 - 7 12
5. Хаммарбю 7 4 0 3 12 - 5 12
6. Мальмё 9 3 2 4 7 - 10 11
7. Мьельбю 8 3 2 3 5 - 7 11
8. Сириус 9 2 3 4 10 - 17 9
9. Норрчёпинг 8 2 2 4 6 - 11 8
10. Кальмар 8 2 2 4 9 - 10 8
11. Эльфсборг 9 1 4 4 11 - 12 7
12. Варберг БоИС 8 2 1 5 7 - 17 7
13. Вернаму 9 2 1 6 9 - 20 7
14. Дегерфорс 9 1 0 8 6 - 19 3
15. Хельсинборг 8 0 2 6 6 - 16 2
16. Сундсвалль 8 0 1 7 4 - 19 1
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    • 45'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Описание гола
      1'
      Г О О О О Л - Саиди Абдельрахман бьет в цель!
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