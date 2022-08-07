Стадион: Guldfaageln Arena
Ход матча
Статистика матча
-
2 Удары по воротам 3
-
1 Удары в створ 0
-
1 Угловые 2
-
1 Офсайды 0
-
3 Нарушения правил 7
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
64 Владение мячом, % 36
39
Саетра
Ларс
20
Берг
Оливер
14
Шамун
Ноа
27
Papa
Diouf1
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
39 Саетра ЛарсЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Берг ОливерПолузащитник
-
14 Шамун НоаНападающий
-
27 Papa Diouf1Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Рюдстрём Хенрик
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
34 Ринг ЭрикЗащитник
-
25 Оума ЭрикЗащитник
-
17 Тиль ВенсанПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Гвидетти ЙонНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
18 Ахмед АмарПолузащитник
-
26 Айяри ЯсинПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Гжелак Бартош
История личных встреч
Кальмар
АИК
15 матчей
66.7%
33.3%
10 побед 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
33.3%
53.3%
13.4%
5 побед 8 ничьих 0 побед
Второй тайм
66.7%
60%
10 побед 9 ничьих 0 побед
17 матчей
17.6%
82.4%
0 побед 3 ничьи 14 побед
Первый тайм
47.1%
52.9%
0 побед 8 ничьих 11 побед
Второй тайм
23.5%
76.5%
0 побед 4 ничьи 9 побед
32 матча
31.3%
25%
43.7%
10 побед 8 ничьих 14 побед
Первый тайм
15.6%
50%
34.4%
5 побед 16 ничьих 11 побед
Второй тайм
31.3%
40.6%
28.1%
10 побед 13 ничьих 9 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Кальмар
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Берг Оливер
|4
|0.24
|Саетра Ларс
|3
|0.18
|Олафссон Давид-Кристьян
|2
|0.12
|Шамун Ноа
|2
|0.12
|Скрабб Симон
|1
|0.06
|Янссон Исак
|1
|0.06
|Ромариньо Перейра
|1
|0.06
|Нетабай Нахом Гирмай
|1
|0.06
|Густафссон Карл
|1
|0.06
|Линдаль Аксель
|0
|0
|Нанаси Себастьян
|0
|0
АИК
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бауи Набиль
|4
|0.24
|Ларссон Себастьян
|4 (4)
|0.24
|Ларссон Джордан
|3
|0.18
|Стефанелли Николас
|3
|0.18
|Милошевич Александер
|2
|0.12
|Оума Эрик
|1
|0.06
|Гвидетти Йон
|1
|0.06
|Айяри Ясин
|1
|0.06
|Люстиг Микаэль
|1
|0.06
|Мбунга-Кимпиока Бенджамин
|1
|0.06
|Ахмед Амар
|1
|0.06
|Хуссейн Билаль
|0
|0
|Бьорнстрем Аксель
|0
|0
|Ринг Эрик
|0
|0
Карточки
Кальмар
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Скрабб Симон
|3
|0
|Нетабай Нахом Гирмай
|3
|0
|Ромариньо Перейра
|2
|0
|Бергквист Дуг
|2
|0
|Саетра Ларс
|2
|0
|Олафссон Давид-Кристьян
|2
|0
|Густафссон Карл
|2
|0
|Фридрих Рикардо
|2
|0
|Шёстедт Расмус
|1
|0
|Дженсен Кевин
|1
|0
|Янссон Исак
|1
|0
|Бакман Виктор
|1
|0
АИК
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ларссон Себастьян
|5
|0
|Милошевич Александер
|5
|0
|Оума Эрик
|4
|0
|Папаяннопулос Сотирис
|3
|0
|Хуссейн Билаль
|3
|0
|Бьорнстрем Аксель
|3
|0
|Нордфельдт Кристоффер
|2
|0
|Айяри Ясин
|2
|0
|Люстиг Микаэль
|1
|0
|Бауи Набиль
|1
|0
|Гвидетти Йон
|1
|0
|Яношевич Будимир
|1
|0
|Эльбузеди Закари
|1
|0
|Сисей Йеспер
|1
|0
|Атола Генри
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
9
15
5 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 10
5 Забивали первыми 4
9 Не забивали 9
2
22%
1
7%
1-15
0
0%
3
20%
16-30
3
33%
1
7%
31-45
1
11%
3
20%
46-60
1
11%
5
33%
61-75
2
22%
2
13%
76-90
Пропущено
4
16
3 В 1-м тайме 9
1 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 4
3 Не пропускали 7
2
50%
4
25%
1-15
0
0%
1
6%
16-30
1
25%
4
25%
31-45
0
0%
4
25%
46-60
0
0%
2
13%
61-75
1
25%
1
6%
76-90
Забито
7
8
4 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 5
12 Не забивали 9
1
14%
1
13%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
3
43%
4
50%
31-45
2
29%
0
0%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
1
14%
1
13%
76-90
Пропущено
12
4
6 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 0
6 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 3
2
17%
0
0%
1-15
1
8%
2
50%
16-30
3
25%
2
50%
31-45
1
8%
0
0%
46-60
2
17%
0
0%
61-75
3
25%
0
0%
76-90
Забито
16
23
9 В 1-м тайме 11
7 Во 2-м тайме 12
7 Забивали первыми 9
5 Не забивали 2
3
19%
2
9%
1-15
0
0%
4
17%
16-30
6
38%
5
22%
31-45
3
19%
3
13%
46-60
1
6%
6
26%
61-75
3
19%
3
13%
76-90
Пропущено
16
20
9 В 1-м тайме 13
7 Во 2-м тайме 7
9 Пропускали первыми 7
10 Не пропускали 10
4
25%
4
20%
1-15
1
6%
3
15%
16-30
4
25%
6
30%
31-45
1
6%
4
20%
46-60
2
13%
2
10%
61-75
4
25%
1
5%
76-90
Результаты последних матчей
Кальмар
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Дегерфорс - Кальмар 2:1 Кальмар - Эльфсборг 1:0 АИК - Кальмар 1:0 Кальмар - Сириус 1:1
Хельсинборг - Кальмар 1:1 Кальмар - Вернаму 1:0 Форвертс Штайр - Кальмар 0:3 Мьельбю - Кальмар 1:1 Кальмар - Юргорден 1:0 Хеккен - Кальмар 3:1 Кальмар - Хаммарбю 2:0 Гётеборг - Кальмар 1:2 Кальмар - Норрчёпинг 1:2 Сундсвалль - Кальмар 1:0 Кальмар - Дегерфорс 2:0 Варберг БоИС - Кальмар 0:3 Кальмар - Мальмё 0:1 Кальмар - Вернаму 3:0 Мьельбю - Кальмар 3:1 Кальмар - Юргорден 0:2
АИК
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
АИК - Шкендия 1:1 АИК - Ворскла 2:0 Вернаму - АИК 2:3 Ворскла - АИК 3:2
АИК - Кальмар 1:0 Эльфсборг - АИК 2:2 АИК - Мьельбю 0:1 Дегерфорс - АИК 1:1 АИК - Эребру 3:2 Мольде - АИК 2:1 Хельсинборг - АИК 1:2 АИК - Сириус 2:2 Хаммарбю - АИК 3:3 АИК - Мальмё 2:0 АИК - Гётеборг 1:0 Сундсвалль - АИК 0:2 АИК - Юргорден 1:0 АИК - Варберг БоИС 1:0 Мальмё - АИК 3:0 АИК - Норрчёпинг 1:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Юргорден
|16
|10
|3
|3
|35 - 11
|33
|2.
|Хаммарбю
|1:0
|17
|10
|3
|4
|32 - 13
|33
|3.
|Хеккен
|16
|9
|5
|2
|37 - 25
|32
|4.
|АИК
|0:0
|17
|9
|5
|3
|24 - 19
|32
|5.
|Мальмё
|1:1
|17
|9
|4
|4
|23 - 14
|31
|6.
|Гётеборг
|16
|8
|3
|5
|20 - 15
|27
|7.
|Мьельбю
|16
|7
|5
|4
|17 - 14
|26
|8.
|Кальмар
|0:0
|17
|7
|4
|6
|18 - 14
|25
|9.
|Сириус
|1:1
|17
|6
|4
|7
|19 - 25
|22
|10.
|Эльфсборг
|16
|5
|6
|5
|30 - 23
|21
|11.
|Норрчёпинг
|17
|5
|4
|8
|18 - 21
|19
|12.
|Варберг БоИС
|16
|5
|3
|8
|14 - 26
|18
|13.
|Вернаму
|16
|4
|4
|8
|16 - 26
|16
|14.
|Дегерфорс
|17
|3
|2
|12
|13 - 34
|11
|15.
|Хельсинборг
|16
|2
|4
|10
|12 - 23
|10
|16.
|Сундсвалль
|0:1
|17
|3
|1
|13
|16 - 41
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Юргорден
|8
|7
|1
|0
|25 - 4
|22
|2.
|Хаммарбю
|1:0
|10
|6
|3
|1
|20 - 8
|21
|3.
|Мальмё
|1:1
|8
|6
|1
|1
|16 - 5
|19
|4.
|АИК
|0:0
|8
|6
|1
|1
|9 - 3
|19
|5.
|Кальмар
|0:0
|9
|5
|2
|2
|9 - 4
|17
|6.
|Мьельбю
|8
|4
|3
|1
|12 - 7
|15
|7.
|Эльфсборг
|8
|4
|3
|1
|20 - 12
|15
|8.
|Гётеборг
|8
|4
|3
|1
|12 - 6
|15
|9.
|Хеккен
|7
|4
|1
|2
|16 - 12
|13
|10.
|Сириус
|1:1
|8
|4
|1
|3
|9 - 8
|13
|11.
|Варберг БоИС
|8
|3
|2
|3
|7 - 9
|11
|12.
|Норрчёпинг
|9
|3
|2
|4
|12 - 10
|11
|13.
|Сундсвалль
|0:1
|9
|3
|0
|6
|12 - 24
|9
|14.
|Вернаму
|7
|2
|3
|2
|7 - 6
|9
|15.
|Дегерфорс
|8
|2
|2
|4
|7 - 15
|8
|16.
|Хельсинборг
|9
|2
|2
|5
|6 - 12
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Хеккен
|9
|5
|4
|0
|21 - 13
|19
|2.
|АИК
|0:0
|9
|3
|4
|2
|15 - 16
|13
|3.
|Хаммарбю
|1:0
|7
|4
|0
|3
|12 - 5
|12
|4.
|Мальмё
|1:1
|9
|3
|3
|3
|7 - 9
|12
|5.
|Гётеборг
|8
|4
|0
|4
|8 - 9
|12
|6.
|Мьельбю
|8
|3
|2
|3
|5 - 7
|11
|7.
|Юргорден
|8
|3
|2
|3
|10 - 7
|11
|8.
|Сириус
|1:1
|9
|2
|3
|4
|10 - 17
|9
|9.
|Норрчёпинг
|8
|2
|2
|4
|6 - 11
|8
|10.
|Кальмар
|0:0
|8
|2
|2
|4
|9 - 10
|8
|11.
|Варберг БоИС
|8
|2
|1
|5
|7 - 17
|7
|12.
|Вернаму
|9
|2
|1
|6
|9 - 20
|7
|13.
|Эльфсборг
|8
|1
|3
|4
|10 - 11
|6
|14.
|Дегерфорс
|9
|1
|0
|8
|6 - 19
|3
|15.
|Хельсинборг
|7
|0
|2
|5
|6 - 11
|2
|16.
|Сундсвалль
|0:1
|8
|0
|1
|7
|4 - 17
|1
- — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Аллсвенскан
- — Вылет в Суперэттан