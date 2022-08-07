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  4. Аллсвенскан 2022

Швеция: Аллсвенскан

2022

Стадион:
Кальмар
0:0
Перерыв
АИК
0'
43' Желтая карточка
Ларссон Себастьян

Ход матча

43'
 
Ларссон Себастьян

Статистика матча

  • 2 Удары по воротам 3
  • 1 Удары в створ 0
  • 1 Угловые 2
  • 1 Офсайды 0
  • 3 Нарушения правил 7
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 64 Владение мячом, % 36
Лучшие коэффициенты
Кальмар
Ничья
АИК
2.90
3.24
3.66
Все Коэффициенты
1
Фридрих
Рикардо
2
Линдаль
Аксель
39
Саетра
Ларс
6
Шёстедт
Расмус
3
Олафссон
Давид-Кристьян
29
Ромариньо
Перейра
12
Нанаси
Себастьян
17
Густафссон
Карл
20
Берг
Оливер
14
Шамун
Ноа
27
Papa
Diouf1
15
Нордфельдт
Кристоффер
29
Коллинс
Шичендже
4
Папаяннопулос
Сотирис
12
Бьорнстрем
Аксель
34
Ринг
Эрик
25
Оума
Эрик
17
Тиль
Венсан
7
Ларссон
Себастьян
8
Хуссейн
Билаль
11
Гвидетти
Йон
9
Стефанелли
Николас
Кальмар
4-1-2-1-2
АИК
3-5-2

История личных встреч

Кальмар
АИК

15 матчей

66.7%
33.3%
10 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

33.3%
53.3%
13.4%
5 побед 8 ничьих 0 побед

Второй тайм

66.7%
60%
10 побед 9 ничьих 0 побед

17 матчей

17.6%
82.4%
0 побед 3 ничьи 14 побед

Первый тайм

47.1%
52.9%
0 побед 8 ничьих 11 побед

Второй тайм

23.5%
76.5%
0 побед 4 ничьи 9 побед

32 матча

31.3%
25%
43.7%
10 побед 8 ничьих 14 побед

Первый тайм

15.6%
50%
34.4%
5 побед 16 ничьих 11 побед

Второй тайм

31.3%
40.6%
28.1%
10 побед 13 ничьих 9 побед

История матчей

А
1:0
А
1:1
А
2:0
А
0:1
А
0:0
К
3:1
А
1:2
А
0:1
А
0:1
А
1:0
А
0:1
А
0:1
А
3:1
А
1:1
А
2:1
А
0:0
А
1:1
А
3:0
А
0:0
А
2:1
А
1:2
А
1:2
ТМС
0:2
А
2:1
А
1:0
А
0:1
А
0:3
А
1:1
А
0:1
А
3:2
А
0:0
А
2:0

Бомбардиры внутри турнира

Кальмар
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Берг Оливер 4 0.24
Саетра Ларс 3 0.18
Олафссон Давид-Кристьян 2 0.12
Шамун Ноа 2 0.12
Скрабб Симон 1 0.06
Янссон Исак 1 0.06
Ромариньо Перейра 1 0.06
Нетабай Нахом Гирмай 1 0.06
Густафссон Карл 1 0.06
Линдаль Аксель 0 0
Нанаси Себастьян 0 0
АИК
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бауи Набиль 4 0.24
Ларссон Себастьян 4 (4) 0.24
Ларссон Джордан 3 0.18
Стефанелли Николас 3 0.18
Милошевич Александер 2 0.12
Оума Эрик 1 0.06
Гвидетти Йон 1 0.06
Айяри Ясин 1 0.06
Люстиг Микаэль 1 0.06
Мбунга-Кимпиока Бенджамин 1 0.06
Ахмед Амар 1 0.06
Хуссейн Билаль 0 0
Бьорнстрем Аксель 0 0
Ринг Эрик 0 0

Карточки

Кальмар
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Скрабб Симон 3 0
Нетабай Нахом Гирмай 3 0
Ромариньо Перейра 2 0
Бергквист Дуг 2 0
Саетра Ларс 2 0
Олафссон Давид-Кристьян 2 0
Густафссон Карл 2 0
Фридрих Рикардо 2 0
Шёстедт Расмус 1 0
Дженсен Кевин 1 0
Янссон Исак 1 0
Бакман Виктор 1 0
АИК
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ларссон Себастьян 5 0
Милошевич Александер 5 0
Оума Эрик 4 0
Папаяннопулос Сотирис 3 0
Хуссейн Билаль 3 0
Бьорнстрем Аксель 3 0
Нордфельдт Кристоффер 2 0
Айяри Ясин 2 0
Люстиг Микаэль 1 0
Бауи Набиль 1 0
Гвидетти Йон 1 0
Яношевич Будимир 1 0
Эльбузеди Закари 1 0
Сисей Йеспер 1 0
Атола Генри 1 0

Голы по времени матча

Забито

9
15
5 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 10
5 Забивали первыми 4
9 Не забивали 9
2
22%
1
7%
1-15
0
0%
3
20%
16-30
3
33%
1
7%
31-45
1
11%
3
20%
46-60
1
11%
5
33%
61-75
2
22%
2
13%
76-90

Пропущено

4
16
3 В 1-м тайме 9
1 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 4
3 Не пропускали 7
2
50%
4
25%
1-15
0
0%
1
6%
16-30
1
25%
4
25%
31-45
0
0%
4
25%
46-60
0
0%
2
13%
61-75
1
25%
1
6%
76-90

Забито

7
8
4 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 5
12 Не забивали 9
1
14%
1
13%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
3
43%
4
50%
31-45
2
29%
0
0%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
1
14%
1
13%
76-90

Пропущено

12
4
6 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 0
6 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 3
2
17%
0
0%
1-15
1
8%
2
50%
16-30
3
25%
2
50%
31-45
1
8%
0
0%
46-60
2
17%
0
0%
61-75
3
25%
0
0%
76-90

Забито

16
23
9 В 1-м тайме 11
7 Во 2-м тайме 12
7 Забивали первыми 9
5 Не забивали 2
3
19%
2
9%
1-15
0
0%
4
17%
16-30
6
38%
5
22%
31-45
3
19%
3
13%
46-60
1
6%
6
26%
61-75
3
19%
3
13%
76-90

Пропущено

16
20
9 В 1-м тайме 13
7 Во 2-м тайме 7
9 Пропускали первыми 7
10 Не пропускали 10
4
25%
4
20%
1-15
1
6%
3
15%
16-30
4
25%
6
30%
31-45
1
6%
4
20%
46-60
2
13%
2
10%
61-75
4
25%
1
5%
76-90

Результаты последних матчей

Кальмар
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Дегерфорс - Кальмар 2:1 Кальмар - Эльфсборг 1:0 АИК - Кальмар 1:0 Кальмар - Сириус 1:1
Хельсинборг - Кальмар 1:1 Кальмар - Вернаму 1:0 Форвертс Штайр - Кальмар 0:3 Мьельбю - Кальмар 1:1 Кальмар - Юргорден 1:0 Хеккен - Кальмар 3:1 Кальмар - Хаммарбю 2:0 Гётеборг - Кальмар 1:2 Кальмар - Норрчёпинг 1:2 Сундсвалль - Кальмар 1:0 Кальмар - Дегерфорс 2:0 Варберг БоИС - Кальмар 0:3 Кальмар - Мальмё 0:1 Кальмар - Вернаму 3:0 Мьельбю - Кальмар 3:1 Кальмар - Юргорден 0:2
АИК
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
АИК - Шкендия 1:1 АИК - Ворскла 2:0 Вернаму - АИК 2:3 Ворскла - АИК 3:2
АИК - Кальмар 1:0 Эльфсборг - АИК 2:2 АИК - Мьельбю 0:1 Дегерфорс - АИК 1:1 АИК - Эребру 3:2 Мольде - АИК 2:1 Хельсинборг - АИК 1:2 АИК - Сириус 2:2 Хаммарбю - АИК 3:3 АИК - Мальмё 2:0 АИК - Гётеборг 1:0 Сундсвалль - АИК 0:2 АИК - Юргорден 1:0 АИК - Варберг БоИС 1:0 Мальмё - АИК 3:0 АИК - Норрчёпинг 1:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Юргорден 16 10 3 3 35 - 11 33
2. Хаммарбю 1:0 17 10 3 4 32 - 13 33
3. Хеккен 16 9 5 2 37 - 25 32
4. АИК 0:0 17 9 5 3 24 - 19 32
5. Мальмё 1:1 17 9 4 4 23 - 14 31
6. Гётеборг 16 8 3 5 20 - 15 27
7. Мьельбю 16 7 5 4 17 - 14 26
8. Кальмар 0:0 17 7 4 6 18 - 14 25
9. Сириус 1:1 17 6 4 7 19 - 25 22
10. Эльфсборг 16 5 6 5 30 - 23 21
11. Норрчёпинг 17 5 4 8 18 - 21 19
12. Варберг БоИС 16 5 3 8 14 - 26 18
13. Вернаму 16 4 4 8 16 - 26 16
14. Дегерфорс 17 3 2 12 13 - 34 11
15. Хельсинборг 16 2 4 10 12 - 23 10
16. Сундсвалль 0:1 17 3 1 13 16 - 41 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Юргорден 8 7 1 0 25 - 4 22
2. Хаммарбю 1:0 10 6 3 1 20 - 8 21
3. Мальмё 1:1 8 6 1 1 16 - 5 19
4. АИК 0:0 8 6 1 1 9 - 3 19
5. Кальмар 0:0 9 5 2 2 9 - 4 17
6. Мьельбю 8 4 3 1 12 - 7 15
7. Эльфсборг 8 4 3 1 20 - 12 15
8. Гётеборг 8 4 3 1 12 - 6 15
9. Хеккен 7 4 1 2 16 - 12 13
10. Сириус 1:1 8 4 1 3 9 - 8 13
11. Варберг БоИС 8 3 2 3 7 - 9 11
12. Норрчёпинг 9 3 2 4 12 - 10 11
13. Сундсвалль 0:1 9 3 0 6 12 - 24 9
14. Вернаму 7 2 3 2 7 - 6 9
15. Дегерфорс 8 2 2 4 7 - 15 8
16. Хельсинборг 9 2 2 5 6 - 12 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Хеккен 9 5 4 0 21 - 13 19
2. АИК 0:0 9 3 4 2 15 - 16 13
3. Хаммарбю 1:0 7 4 0 3 12 - 5 12
4. Мальмё 1:1 9 3 3 3 7 - 9 12
5. Гётеборг 8 4 0 4 8 - 9 12
6. Мьельбю 8 3 2 3 5 - 7 11
7. Юргорден 8 3 2 3 10 - 7 11
8. Сириус 1:1 9 2 3 4 10 - 17 9
9. Норрчёпинг 8 2 2 4 6 - 11 8
10. Кальмар 0:0 8 2 2 4 9 - 10 8
11. Варберг БоИС 8 2 1 5 7 - 17 7
12. Вернаму 9 2 1 6 9 - 20 7
13. Эльфсборг 8 1 3 4 10 - 11 6
14. Дегерфорс 9 1 0 8 6 - 19 3
15. Хельсинборг 7 0 2 5 6 - 11 2
16. Сундсвалль 0:1 8 0 1 7 4 - 17 1
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  • Первый тайм
  • 48'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    43'
    Ларссон Себастьян получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    32'
    Г О О О О Л - [player1] бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Кальмар
Ничья
АИК
2.90
3.24
3.66
Все Коэффициенты
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Кальмар
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