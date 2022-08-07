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Швеция: Аллсвенскан

2022

Стадион:
Кальмар
1:0
Конец матча
АИК
0'
43' Желтая карточка
Ларссон Себастьян
1:0
54' Пенальти
Берг Оливер
78' Желтая карточка
Коллинс Шичендже
78' Желтая карточка
Гвидетти Йон
90' Желтая карточка
Сахпекидис Филип
90'+6

Ход матча

43'
 
Ларссон Себастьян
54'
Берг Оливер
1:0
55'
 
Айяри Ясин
Хуссейн Билаль
55'
 
Мендес Юсафат
Ринг Эрик
62'
 
Ахмед Амар
Бьорнстрем Аксель
77'
Сахпекидис Филип
Papa Diouf1
 
78'
 
Коллинс Шичендже
78'
 
Гвидетти Йон
79'
 
Люстиг Микаэль
Коллинс Шичендже
79'
 
Эльбузеди Закари
Тиль Венсан
86'
Стенмарк Йохан
Шамун Ноа
 
90'
Исраэльссон Эрик
Нанаси Себастьян
 
90'
Сахпекидис Филип
 

Статистика матча

  • 5 Удары по воротам 12
  • 3 Удары в створ 3
  • 6 Угловые 4
  • 1 Офсайды 1
  • 8 Нарушения правил 16
  • 1 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 57 Владение мячом, % 43
1
Фридрих
Рикардо
2
Линдаль
Аксель
39
Саетра
Ларс
6
Шёстедт
Расмус
3
Олафссон
Давид-Кристьян
29
Ромариньо
Перейра
12
Нанаси
Себастьян
17
Густафссон
Карл
20
Берг
Оливер
14
Шамун
Ноа
27
Papa
Diouf1
15
Нордфельдт
Кристоффер
29
Коллинс
Шичендже
4
Папаяннопулос
Сотирис
12
Бьорнстрем
Аксель
34
Ринг
Эрик
25
Оума
Эрик
17
Тиль
Венсан
7
Ларссон
Себастьян
8
Хуссейн
Билаль
11
Гвидетти
Йон
9
Стефанелли
Николас
Кальмар
4-1-2-1-2
АИК
3-5-2

История личных встреч

Кальмар
АИК

15 матчей

66.7%
33.3%
10 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

33.3%
53.3%
13.4%
5 побед 8 ничьих 0 побед

Второй тайм

66.7%
60%
10 побед 9 ничьих 0 побед

17 матчей

17.6%
82.4%
0 побед 3 ничьи 14 побед

Первый тайм

47.1%
52.9%
0 побед 8 ничьих 11 побед

Второй тайм

23.5%
76.5%
0 побед 4 ничьи 9 побед

32 матча

31.3%
25%
43.7%
10 побед 8 ничьих 14 побед

Первый тайм

15.6%
50%
34.4%
5 побед 16 ничьих 11 побед

Второй тайм

31.3%
40.6%
28.1%
10 побед 13 ничьих 9 побед

История матчей

А
1:0
А
1:1
А
2:0
А
0:1
А
0:0
К
3:1
А
1:2
А
0:1
А
0:1
А
1:0
А
0:1
А
0:1
А
3:1
А
1:1
А
2:1
А
0:0
А
1:1
А
3:0
А
0:0
А
2:1
А
1:2
А
1:2
ТМС
0:2
А
2:1
А
1:0
А
0:1
А
0:3
А
1:1
А
0:1
А
3:2
А
0:0
А
2:0

Бомбардиры внутри турнира

Кальмар
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Берг Оливер 5 (1) 0.29
Саетра Ларс 3 0.18
Олафссон Давид-Кристьян 2 0.12
Шамун Ноа 2 0.12
Скрабб Симон 1 0.06
Янссон Исак 1 0.06
Ромариньо Перейра 1 0.06
Нетабай Нахом Гирмай 1 0.06
Густафссон Карл 1 0.06
Линдаль Аксель 0 0
Нанаси Себастьян 0 0
АИК
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бауи Набиль 4 0.24
Ларссон Себастьян 4 (4) 0.24
Ларссон Джордан 3 0.18
Стефанелли Николас 3 0.18
Милошевич Александер 2 0.12
Оума Эрик 1 0.06
Гвидетти Йон 1 0.06
Айяри Ясин 1 0.06
Люстиг Микаэль 1 0.06
Мбунга-Кимпиока Бенджамин 1 0.06
Ахмед Амар 1 0.06
Хуссейн Билаль 0 0
Бьорнстрем Аксель 0 0
Ринг Эрик 0 0

Карточки

Кальмар
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Скрабб Симон 3 0
Нетабай Нахом Гирмай 3 0
Ромариньо Перейра 2 0
Бергквист Дуг 2 0
Саетра Ларс 2 0
Олафссон Давид-Кристьян 2 0
Густафссон Карл 2 0
Фридрих Рикардо 2 0
Сахпекидис Филип 1 0
Шёстедт Расмус 1 0
Дженсен Кевин 1 0
Янссон Исак 1 0
Бакман Виктор 1 0
АИК
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ларссон Себастьян 5 0
Милошевич Александер 5 0
Оума Эрик 4 0
Папаяннопулос Сотирис 3 0
Хуссейн Билаль 3 0
Бьорнстрем Аксель 3 0
Нордфельдт Кристоффер 2 0
Гвидетти Йон 2 0
Айяри Ясин 2 0
Люстиг Микаэль 1 0
Бауи Набиль 1 0
Яношевич Будимир 1 0
Эльбузеди Закари 1 0
Сисей Йеспер 1 0
Атола Генри 1 0
Коллинс Шичендже 1 0

Голы по времени матча

Забито

10
15
5 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 10
6 Забивали первыми 4
9 Не забивали 10
2
20%
1
7%
1-15
0
0%
3
20%
16-30
3
30%
1
7%
31-45
2
20%
3
20%
46-60
1
10%
5
33%
61-75
2
20%
2
13%
76-90

Пропущено

4
17
3 В 1-м тайме 9
1 Во 2-м тайме 8
3 Пропускали первыми 5
3 Не пропускали 8
2
50%
4
24%
1-15
0
0%
1
6%
16-30
1
25%
4
24%
31-45
0
0%
5
29%
29%
46-60
0
0%
2
12%
61-75
1
25%
1
6%
76-90

Забито

7
8
4 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 5
13 Не забивали 10
1
14%
1
13%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
3
43%
4
50%
31-45
2
29%
0
0%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
1
14%
1
13%
76-90

Пропущено

12
4
6 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 0
6 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 3
2
17%
0
0%
1-15
1
8%
2
50%
16-30
3
25%
2
50%
31-45
1
8%
0
0%
46-60
2
17%
0
0%
61-75
3
25%
0
0%
76-90

Забито

17
23
9 В 1-м тайме 11
8 Во 2-м тайме 12
8 Забивали первыми 9
5 Не забивали 3
3
18%
2
9%
1-15
0
0%
4
17%
16-30
6
35%
5
22%
31-45
4
24%
3
13%
46-60
1
6%
6
26%
61-75
3
18%
3
13%
76-90

Пропущено

16
21
9 В 1-м тайме 13
7 Во 2-м тайме 8
9 Пропускали первыми 8
10 Не пропускали 11
4
25%
4
19%
1-15
1
6%
3
14%
16-30
4
25%
6
29%
31-45
1
6%
5
24%
46-60
2
13%
2
10%
61-75
4
25%
1
5%
76-90

Результаты последних матчей

Кальмар
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Дегерфорс - Кальмар 2:1 Кальмар - Эльфсборг 1:0 АИК - Кальмар 1:0 Кальмар - Сириус 1:1
Хельсинборг - Кальмар 1:1 Кальмар - Вернаму 1:0 Форвертс Штайр - Кальмар 0:3 Мьельбю - Кальмар 1:1 Кальмар - Юргорден 1:0 Хеккен - Кальмар 3:1 Кальмар - Хаммарбю 2:0 Гётеборг - Кальмар 1:2 Кальмар - Норрчёпинг 1:2 Сундсвалль - Кальмар 1:0 Кальмар - Дегерфорс 2:0 Варберг БоИС - Кальмар 0:3 Кальмар - Мальмё 0:1 Кальмар - Вернаму 3:0 Мьельбю - Кальмар 3:1 Кальмар - Юргорден 0:2
АИК
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
АИК - Шкендия 1:1 АИК - Ворскла 2:0 Вернаму - АИК 2:3 Ворскла - АИК 3:2
АИК - Кальмар 1:0 Эльфсборг - АИК 2:2 АИК - Мьельбю 0:1 Дегерфорс - АИК 1:1 АИК - Эребру 3:2 Мольде - АИК 2:1 Хельсинборг - АИК 1:2 АИК - Сириус 2:2 Хаммарбю - АИК 3:3 АИК - Мальмё 2:0 АИК - Гётеборг 1:0 Сундсвалль - АИК 0:2 АИК - Юргорден 1:0 АИК - Варберг БоИС 1:0 Мальмё - АИК 3:0 АИК - Норрчёпинг 1:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Юргорден 0:0 17 10 4 3 35 - 11 34
2. Хаммарбю 17 10 3 4 34 - 13 33
3. Хеккен 16 9 5 2 37 - 25 32
4. АИК 17 9 4 4 24 - 20 31
5. Мальмё 17 9 3 5 23 - 15 30
6. Мьельбю 1:0 17 8 5 4 18 - 14 29
7. Кальмар 17 8 3 6 19 - 14 27
8. Гётеборг 16 8 3 5 20 - 15 27
9. Сириус 17 7 3 7 20 - 25 24
10. Эльфсборг 0:1 17 5 6 6 30 - 24 21
11. Норрчёпинг 17 5 4 8 18 - 21 19
12. Варберг БоИС 16 5 3 8 14 - 26 18
13. Вернаму 0:0 17 4 5 8 16 - 26 17
14. Дегерфорс 17 3 2 12 13 - 34 11
15. Хельсинборг 16 2 4 10 12 - 23 10
16. Сундсвалль 17 3 1 13 16 - 43 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Юргорден 0:0 8 7 1 0 25 - 4 22
2. Хаммарбю 10 6 3 1 22 - 8 21
3. Мальмё 8 6 1 1 16 - 5 19
4. АИК 8 6 1 1 9 - 3 19
5. Кальмар 9 6 1 2 10 - 4 19
6. Мьельбю 1:0 9 5 3 1 13 - 7 18
7. Эльфсборг 0:1 8 4 3 1 20 - 12 15
8. Гётеборг 8 4 3 1 12 - 6 15
9. Сириус 8 5 0 3 10 - 8 15
10. Хеккен 7 4 1 2 16 - 12 13
11. Варберг БоИС 8 3 2 3 7 - 9 11
12. Норрчёпинг 9 3 2 4 12 - 10 11
13. Вернаму 0:0 8 2 4 2 7 - 6 10
14. Сундсвалль 9 3 0 6 12 - 24 9
15. Дегерфорс 8 2 2 4 7 - 15 8
16. Хельсинборг 9 2 2 5 6 - 12 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Хеккен 9 5 4 0 21 - 13 19
2. АИК 9 3 3 3 15 - 17 12
3. Юргорден 0:0 9 3 3 3 10 - 7 12
4. Хаммарбю 7 4 0 3 12 - 5 12
5. Гётеборг 8 4 0 4 8 - 9 12
6. Мальмё 9 3 2 4 7 - 10 11
7. Мьельбю 1:0 8 3 2 3 5 - 7 11
8. Сириус 9 2 3 4 10 - 17 9
9. Норрчёпинг 8 2 2 4 6 - 11 8
10. Кальмар 8 2 2 4 9 - 10 8
11. Варберг БоИС 8 2 1 5 7 - 17 7
12. Вернаму 0:0 9 2 1 6 9 - 20 7
13. Эльфсборг 0:1 9 1 3 5 10 - 12 6
14. Дегерфорс 9 1 0 8 6 - 19 3
15. Хельсинборг 7 0 2 5 6 - 11 2
16. Сундсвалль 8 0 1 7 4 - 19 1
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    • Первый тайм
    • 48'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Желтая карточка
      43'
      Ларссон Себастьян получил желтую карточку от судьи
    • Описание гола
      32'
      Г О О О О Л - [player1] бьет в цель!
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