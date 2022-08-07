Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Уильям Бовинг не смог попасть в створ ударом издали

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

89' Биэл Пеп навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

88' Квистгарден Матиас получил желтую карточку от судьи

87' Брондбю вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

87' Брондбю вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

86' Удар от ворот произведет Копенгаген

86' Тактическая замена. Риверос Блас уходит с поля и его заменяет Фредерик Алвес Ибсен

85' Брондбю вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

85' Биэл Пеп из команды Копенгаген сыграл отлично и претендует на звание лучшего игрока матча

85' Копенгаген вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

84' Брондбю вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

84' Брондбю вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

84' Матч возобновлен

84' Сегодняшная посещаемость составляет 32630 болельщиков

83' Капитан команды вынужден передать свою повязку, так как покидает поле.

83' Тактическая замена. Харальдссон Хакон-Арнар уходит с поля и его заменяет Уильям Бовинг

83' Фальк Расмус на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

82' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

82' Хочолава Давид выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

82' Хочолава Давид выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

80' Каппис Кристиан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

78' Брондбю вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

78' Хочолава Давид выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

76' Хеггхейм Хенрик получил желтую карточку от судьи

76' Копенгаген вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

76' Тактическая замена. Sebastian Soeraas Sebulonsen уходит с поля и его заменяет Рустед Сигурд

75' Зека Карлос выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

75' Радошевич Йосип выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

74' Хорошую попытку сделал Дивкович Марко . Удар в створ, но вратарь начеку

74' Каппис Кристиан создает голевую возможность для своего партнера по команде.

73' Зека Карлос выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

72' Матч возобновлен

72' Ох, нехорошо это выглядит. Дикс Кевин получил травму и медбригада забирает его с поля.

72' Ох, нехорошо это выглядит. Риверос Блас получил травму и медбригада забирает его с поля.

72' Риверос Блас на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

72' Дикс Кевин на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

71' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

71' Зека Карлос выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

70' Брондбю вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

69' Копенгаген вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

69' Матч возобновится спорным мячом

69' Матч возобновлен

68' Ох, нехорошо это выглядит. Дивкович Марко получил травму и медбригада забирает его с поля.

68' Дивкович Марко на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

67' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

66' Брондбю вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

66' Брондбю вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

64' Г О О О О Л - Биэл Пеп первый реагирует на отскок и посылает его в ворота правой ногой!

64' Классон Виктор создает голевую возможность для своего партнера по команде.

63' Удар от ворот произведет Копенгаген

63' Оооо... вот это был удар! Дивкович Марко должен был забить с этой позиции.

63' Дивкович Марко из команды Брондбю наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел чуууть мимо ворот. К сожалению, мимо!

63' Каппис Кристиан создает голевую возможность для своего партнера по команде.

63' Вавро Денис выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

62' Радошевич Йосип выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

62' Удар от ворот произведет Брондбю

62' Копенгаген вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

61' Брондбю вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

60' Матч возобновится спорным мячом

60' Матч возобновлен

60' Ох, нехорошо это выглядит. Дарами Мохаммед получил травму и медбригада забирает его с поля.

59' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

59' Sebastian Soeraas Sebulonsen создает голевую возможность для своего партнера по команде.

59' Хедлунд Симон из команды Брондбю своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

58' Удар от ворот произведет Брондбю

58' Кристансен Виктор из команды Копенгаген своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

57' Копенгаген вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

57' Копенгаген вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

56' Брондбю вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

56' Копенгаген вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

56' Sebastian Soeraas Sebulonsen ослабляет давление, выбив мяч.

56' Копенгаген вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

55' Брондбю вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

55' Копенгаген вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

54' Биэл Пеп навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

53' Удар от ворот произведет Брондбю

53' Хочолава Давид оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

52' Биэл Пеп навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

52' Биэл Пеп создает голевую возможность для своего партнера по команде.

52' Оооо... вот это был удар! Харальдссон Хакон-Арнар должен был забить с этой позиции.

51' Лерагер Лукас создает голевую возможность для своего партнера по команде.

51' Копенгаген вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

50' Удар от ворот произведет Брондбю

49' Вавро Денис на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

49' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

48' Брондбю вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

47' Брондбю вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

47' Белл Джо пробует нанести удар издали, но Карл-Юхан Юнссон держит все под контролем

47' Брондбю вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

47' Брондбю вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

47' Копенгаген вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

46' Дикс Кевин создает голевую возможность для своего партнера по команде.

46' Копенгаген вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

46' Идет дождь, трудные условия для игроков.