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Дания: Суперлига Дании

2022-2023

Стадион: Зрители: 32630
Копенгаген
4:1
Конец матча
Брондбю
0'
1:0
13' Гол
Хочолава Давид
1:1
19' Гол
Каппис Кристиан
2:1
33' Гол
Биэл Пеп
43' Желтая карточка
Шиембе Кевин
43' Желтая карточка
Лерагер Лукас
3:1
45' Гол
Биэл Пеп
4:1
64' Гол
Биэл Пеп
76' Желтая карточка
Хеггхейм Хенрик
88' Желтая карточка
Квистгарден Матиас
90' Желтая карточка
Зека Карлос
90'+6
21
Йонссон
Карл-Йохан
2
Дикс
Кевин
3
Вавро
Денис
5
Хочолава
Давид
34
Кристансен
Виктор
33
Фальк
Расмус
12
Лерагер
Лукас
30
Харальдссон
Хакон-Арнар
7
Классон
Виктор
15
Дарами
Мохаммед
16
Биэл
Пеп
1
Хермансен
Мадс
2
Себулонсен
Себастьян
3
Хеггхейм
Хенрик
18
Шиембе
Кевин
15
Риверос
Блас
22
Радошевич
Йосип
6
Белл
Джо
23
Каппис
Кристиан
25
Слимане
Анис
24
Дивкович
Марко
27
Хедлунд
Симон
Копенгаген
4-2-3-1
Брондбю
4-1-2-1-2

История личных встреч

Копенгаген
Брондбю

34 матча

79.4%
20.6%
27 побед 7 ничьих 0 побед

Первый тайм

52.9%
38.2%
8.9%
18 побед 13 ничьих 0 побед

Второй тайм

70.6%
29.4%
7.105427357601E-15%
24 победы 10 ничьих 0 побед

21 матч

33.3%
66.7%
0 побед 7 ничьих 14 побед

Первый тайм

71.4%
28.6%
0 побед 15 ничьих 9 побед

Второй тайм

42.9%
57.1%
0 побед 9 ничьих 12 побед

55 матчей

49.1%
25.5%
25.4%
27 побед 14 ничьих 14 побед

Первый тайм

32.7%
50.9%
16.4%
18 побед 28 ничьих 9 побед

Второй тайм

43.6%
34.5%
21.9%
24 победы 19 ничьих 12 побед

История матчей

СДЧГ
1:1
СДЧГ
2:0
СД
2:1
СД
4:2
СДЧГ
2:1
СДЧГ
1:3
СД
2:1
СД
1:2
СД
0:0
СД
1:1
СД
2:1
СД
3:1
СДЧГ
3:2
СДЧГ
1:2
СД
0:1
СД
3:1
СД
1:1
СД
2:1
К
0:1
СД
0:1
СД
1:0
К
3:1
СД
1:0
СД
0:1
СД
0:0
СД
1:1
К
0:1
СД
2:0
К
1:1
СД
0:0
СД
1:0
СД
0:0
СД
3:1
СД
1:0
СД
1:1
СД
1:3
СД
3:2
СД
0:0
К
1:0
СД
1:0
СД
1:1
СЛ
3:1
СЛ
2:1
К
0:3
СЛ
1:2
СЛ
1:1
СЛ
3:1
СЛ
2:0
СЛ
0:2
СЛ
2:0
СЛ
1:1
СЛ
4:0
СЛ
0:1
СЛ
1:0
СЛ
2:1

Бомбардиры внутри турнира

Копенгаген
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Биэл Пеп 4 1
Классон Виктор 3 0.75
Хочолава Давид 1 0.25
Йоханнессон Исак-Бергманн 1 0.25
Фальк Расмус 0 0
Вавро Денис 0 0
Дикс Кевин 0 0
Харальдссон Хакон-Арнар 0 0
Брондбю
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Каппис Кристиан 1 0.25
Слимане Анис 1 0.25
Радошевич Йосип 1 (1) 0.25
Дивкович Марко 0 0

Карточки

Копенгаген
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Зека Карлос 1 0
Бойлесен Николай 1 0
Лерагер Лукас 1 0
Вавро Денис 1 0
Йоханнессон Исак-Бергманн 1 0
Харальдссон Хакон-Арнар 1 0
Стаменич Марко 1 0
Кристансен Виктор 1 0
Elias Jelert Kristensen 1 0
Брондбю
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Квистгарден Матиас 2 0
Хедлунд Симон 1 0
Радошевич Йосип 1 0
Шиембе Кевин 1 0
Белл Джо 1 0
Слимане Анис 1 0
Хеггхейм Хенрик 1 0
Салех Юсеф 1 0

Голы по времени матча

Забито

4
1
3 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
3 Не забивали 3
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
2
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
6
1 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
0
0%
2
33%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
2
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
1
17%
61-75
0
0%
1
17%
76-90

Забито

5
2
2 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
2
40%
0
0%
61-75
1
20%
1
50%
76-90

Пропущено

5
3
2 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
1
33%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
0
0%
2
67%
61-75
2
40%
0
0%
76-90

Забито

9
3
5 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
2
22%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
3
33%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
3
33%
0
0%
61-75
1
11%
1
33%
76-90

Пропущено

7
9
3 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 3
0
0%
3
33%
1-15
2
29%
0
0%
16-30
1
14%
2
22%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
1
14%
3
33%
61-75
2
29%
1
11%
76-90

Результаты последних матчей

Копенгаген
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Виборг - Копенгаген 4:2 Ольборг - Копенгаген 1:3 Копенгаген - Хорсенс 0:1 Брюгге - Копенгаген 2:4
Фейеноорд - Копенгаген 0:7 Копенгаген - Силькеборг 0:2 Копенгаген - Ольборг 3:0 Раннерс - Копенгаген 0:2 Копенгаген - Силькеборг 2:1 Брондбю - Копенгаген 1:1 Митьюлланд - Копенгаген 0:0 Копенгаген - Раннерс 0:1 Копенгаген - Брондбю 2:0 Силькеборг - Копенгаген 3:1 Копенгаген - Митьюлланд 1:0 Ольборг - Копенгаген 0:1 Копенгаген - Нордшелланн 1:0 Копенгаген - ПСВ 0:4 Митьюлланд - Копенгаген 0:1 ПСВ - Копенгаген 4:4
Брондбю
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Брондбю - Базель 1:0 Силькеборг - Брондбю 2:0 Брондбю - Погонь Щецин 4:0 Брондбю - Нордшелланн 1:3
Погонь Щецин - Брондбю 1:1 Брондбю - Орхус 1:0 Брондбю - Фремад Амагер 2:0 Ганза - Брондбю 3:1 Брондбю - Люнгбю 1:0 Брондбю - Орхус 1:2 Брондбю - Видовре 1:1 Брондбю - Силькеборг 2:1 Ольборг - Брондбю 1:3 Митьюлланд - Брондбю 2:2 Брондбю - Копенгаген 1:1 Раннерс - Брондбю 2:1 Брондбю - Митьюлланд 1:3 Копенгаген - Брондбю 2:0 Брондбю - Ольборг 0:1 Силькеборг - Брондбю 3:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нордшелланн 4 4 0 0 8 - 2 12
2. Силькеборг 3 2 1 0 7 - 3 7
3. Орхус 1:0 4 2 1 1 4 - 2 7
4. Хорсенс 4 2 1 1 2 - 1 7
5. Виборг 4 2 0 2 7 - 7 6
6. Копенгаген 4 2 0 2 9 - 7 6
7. Раннерс 4 1 3 0 4 - 3 6
8. Митьюлланд 4 1 2 1 10 - 8 5
9. Брондбю 4 1 0 3 3 - 9 3
10. Люнгбю 4 0 2 2 6 - 8 2
11. Ольборг 3 0 1 2 2 - 5 1
12. Оденсе 0:1 4 0 1 3 3 - 10 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нордшелланн 2 2 0 0 3 - 1 6
2. Виборг 2 2 0 0 6 - 3 6
3. Орхус 1:0 2 1 1 0 3 - 1 4
4. Раннерс 2 1 1 0 3 - 2 4
5. Силькеборг 1 1 0 0 2 - 0 3
6. Хорсенс 1 1 0 0 1 - 0 3
7. Копенгаген 2 1 0 1 4 - 2 3
8. Брондбю 2 1 0 1 2 - 3 3
9. Люнгбю 2 0 2 0 5 - 5 2
10. Митьюлланд 2 0 1 1 2 - 4 1
11. Ольборг 2 0 1 1 1 - 3 1
12. Оденсе 0:1 3 0 0 3 1 - 8 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нордшелланн 2 2 0 0 5 - 1 6
2. Силькеборг 2 1 1 0 5 - 3 4
3. Митьюлланд 2 1 1 0 8 - 4 4
4. Хорсенс 3 1 1 1 1 - 1 4
5. Копенгаген 2 1 0 1 5 - 5 3
6. Орхус 1:0 2 1 0 1 1 - 1 3
7. Раннерс 2 0 2 0 1 - 1 2
8. Оденсе 0:1 1 0 1 0 2 - 2 1
9. Люнгбю 2 0 0 2 1 - 3 0
10. Виборг 2 0 0 2 1 - 4 0
11. Ольборг 1 0 0 1 1 - 2 0
12. Брондбю 2 0 0 2 1 - 6 0
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 92'
      Классон Виктор выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 91'
      Шиембе Кевин ослабляет давление, выбив мяч.
    • 91'
      Копенгаген вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • 91'
      Контроль мяча: Копенгаген: 50%, Брондбю: 50%.
    • 91'
      Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)
    • 90'
      Удар от ворот произведет Брондбю
    • 90'
      Уильям Бовинг не смог попасть в створ ударом издали
    • 90'
      Радошевич Йосип из команды Брондбю перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • Угловой
      90'
      Биэл Пеп навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 89'
      Хеггхейм Хенрик из команды Брондбю перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
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