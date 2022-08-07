Стадион: Паркен Зрители: 32630
4:1
Конец матча
0'
1:0
13' ГолХочолава Давид
1:1
19' ГолКаппис Кристиан
2:1
33' ГолБиэл Пеп
43' Желтая карточкаШиембе Кевин
43' Желтая карточкаЛерагер Лукас
3:1
45' ГолБиэл Пеп
4:1
64' ГолБиэл Пеп
76' Желтая карточкаХеггхейм Хенрик
88' Желтая карточкаКвистгарден Матиас
90' Желтая карточкаЗека Карлос
90'+6
Ход матча
13'
1:0
19'
33'
2:1
43'
43'
45'
3:1
64'
4:1
76'
90'
Статистика матча
-
4 Голы 1
-
5 Удары по воротам 2
-
5 Удары в створ 3
-
11 Угловые 2
-
0 Офсайды 0
-
7 Нарушения правил 9
-
2 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
4 Замены 5
-
49 Владение мячом, % 51
Владение мячом
33
Фальк
Расмус
16
Биэл
Пеп
18
Шиембе
Кевин
15
Риверос
Блас
6
Белл
Джо
25
Слимане
Анис
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
33 Фальк РасмусПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Биэл ПепНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
10 Зека КарлосПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Торуп Йесс
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
18 Шиембе КевинЗащитник
-
15 Риверос БласЗащитник
- Полузащитник
-
6 Белл ДжоПолузащитник
- Полузащитник
-
25 Слимане АнисПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
29 Бьюр ПетерПолузащитник
- Нападающий
-
38 Салех ЮсефНападающий
-
-
-
Главный тренер: Фредриксен Нильс
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Копенгаген
Брондбю
34 матча
79.4%
20.6%
27 побед 7 ничьих 0 побед
Первый тайм
52.9%
38.2%
8.9%
18 побед 13 ничьих 0 побед
Второй тайм
70.6%
29.4%
7.105427357601E-15%
24 победы 10 ничьих 0 побед
21 матч
33.3%
66.7%
0 побед 7 ничьих 14 побед
Первый тайм
71.4%
28.6%
0 побед 15 ничьих 9 побед
Второй тайм
42.9%
57.1%
0 побед 9 ничьих 12 побед
55 матчей
49.1%
25.5%
25.4%
27 побед 14 ничьих 14 побед
Первый тайм
32.7%
50.9%
16.4%
18 побед 28 ничьих 9 побед
Второй тайм
43.6%
34.5%
21.9%
24 победы 19 ничьих 12 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Копенгаген
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Биэл Пеп
|4
|1
|Классон Виктор
|3
|0.75
|Хочолава Давид
|1
|0.25
|Йоханнессон Исак-Бергманн
|1
|0.25
|Фальк Расмус
|0
|0
|Вавро Денис
|0
|0
|Дикс Кевин
|0
|0
|Харальдссон Хакон-Арнар
|0
|0
Брондбю
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Каппис Кристиан
|1
|0.25
|Слимане Анис
|1
|0.25
|Радошевич Йосип
|1 (1)
|0.25
|Дивкович Марко
|0
|0
Карточки
Копенгаген
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Зека Карлос
|1
|0
|Бойлесен Николай
|1
|0
|Лерагер Лукас
|1
|0
|Вавро Денис
|1
|0
|Йоханнессон Исак-Бергманн
|1
|0
|Харальдссон Хакон-Арнар
|1
|0
|Стаменич Марко
|1
|0
|Кристансен Виктор
|1
|0
|Elias Jelert Kristensen
|1
|0
Брондбю
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Квистгарден Матиас
|2
|0
|Хедлунд Симон
|1
|0
|Радошевич Йосип
|1
|0
|Шиембе Кевин
|1
|0
|Белл Джо
|1
|0
|Слимане Анис
|1
|0
|Хеггхейм Хенрик
|1
|0
|Салех Юсеф
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
4
1
3 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
3 Не забивали 3
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
2
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
2
6
1 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
0
0%
2
33%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
2
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
1
17%
61-75
0
0%
1
17%
76-90
Забито
5
2
2 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
2
40%
0
0%
61-75
1
20%
1
50%
76-90
Пропущено
5
3
2 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
1
33%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
0
0%
2
67%
61-75
2
40%
0
0%
76-90
Забито
9
3
5 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
2
22%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
3
33%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
3
33%
0
0%
61-75
1
11%
1
33%
76-90
Пропущено
7
9
3 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 3
0
0%
3
33%
1-15
2
29%
0
0%
16-30
1
14%
2
22%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
1
14%
3
33%
61-75
2
29%
1
11%
76-90
Результаты последних матчей
Копенгаген
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Виборг - Копенгаген 4:2 Ольборг - Копенгаген 1:3 Копенгаген - Хорсенс 0:1 Брюгге - Копенгаген 2:4
Фейеноорд - Копенгаген 0:7 Копенгаген - Силькеборг 0:2 Копенгаген - Ольборг 3:0 Раннерс - Копенгаген 0:2 Копенгаген - Силькеборг 2:1 Брондбю - Копенгаген 1:1 Митьюлланд - Копенгаген 0:0 Копенгаген - Раннерс 0:1 Копенгаген - Брондбю 2:0 Силькеборг - Копенгаген 3:1 Копенгаген - Митьюлланд 1:0 Ольборг - Копенгаген 0:1 Копенгаген - Нордшелланн 1:0 Копенгаген - ПСВ 0:4 Митьюлланд - Копенгаген 0:1 ПСВ - Копенгаген 4:4
Брондбю
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Брондбю - Базель 1:0 Силькеборг - Брондбю 2:0 Брондбю - Погонь Щецин 4:0 Брондбю - Нордшелланн 1:3
Погонь Щецин - Брондбю 1:1 Брондбю - Орхус 1:0 Брондбю - Фремад Амагер 2:0 Ганза - Брондбю 3:1 Брондбю - Люнгбю 1:0 Брондбю - Орхус 1:2 Брондбю - Видовре 1:1 Брондбю - Силькеборг 2:1 Ольборг - Брондбю 1:3 Митьюлланд - Брондбю 2:2 Брондбю - Копенгаген 1:1 Раннерс - Брондбю 2:1 Брондбю - Митьюлланд 1:3 Копенгаген - Брондбю 2:0 Брондбю - Ольборг 0:1 Силькеборг - Брондбю 3:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нордшелланн
|4
|4
|0
|0
|8 - 2
|12
|2.
|Силькеборг
|3
|2
|1
|0
|7 - 3
|7
|3.
|Орхус
|1:0
|4
|2
|1
|1
|4 - 2
|7
|4.
|Хорсенс
|4
|2
|1
|1
|2 - 1
|7
|5.
|Виборг
|4
|2
|0
|2
|7 - 7
|6
|6.
|Копенгаген
|4
|2
|0
|2
|9 - 7
|6
|7.
|Раннерс
|4
|1
|3
|0
|4 - 3
|6
|8.
|Митьюлланд
|4
|1
|2
|1
|10 - 8
|5
|9.
|Брондбю
|4
|1
|0
|3
|3 - 9
|3
|10.
|Люнгбю
|4
|0
|2
|2
|6 - 8
|2
|11.
|Ольборг
|3
|0
|1
|2
|2 - 5
|1
|12.
|Оденсе
|0:1
|4
|0
|1
|3
|3 - 10
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нордшелланн
|2
|2
|0
|0
|3 - 1
|6
|2.
|Виборг
|2
|2
|0
|0
|6 - 3
|6
|3.
|Орхус
|1:0
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|4.
|Раннерс
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|5.
|Силькеборг
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|6.
|Хорсенс
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|7.
|Копенгаген
|2
|1
|0
|1
|4 - 2
|3
|8.
|Брондбю
|2
|1
|0
|1
|2 - 3
|3
|9.
|Люнгбю
|2
|0
|2
|0
|5 - 5
|2
|10.
|Митьюлланд
|2
|0
|1
|1
|2 - 4
|1
|11.
|Ольборг
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|12.
|Оденсе
|0:1
|3
|0
|0
|3
|1 - 8
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нордшелланн
|2
|2
|0
|0
|5 - 1
|6
|2.
|Силькеборг
|2
|1
|1
|0
|5 - 3
|4
|3.
|Митьюлланд
|2
|1
|1
|0
|8 - 4
|4
|4.
|Хорсенс
|3
|1
|1
|1
|1 - 1
|4
|5.
|Копенгаген
|2
|1
|0
|1
|5 - 5
|3
|6.
|Орхус
|1:0
|2
|1
|0
|1
|1 - 1
|3
|7.
|Раннерс
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|8.
|Оденсе
|0:1
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|9.
|Люнгбю
|2
|0
|0
|2
|1 - 3
|0
|10.
|Виборг
|2
|0
|0
|2
|1 - 4
|0
|11.
|Ольборг
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|12.
|Брондбю
|2
|0
|0
|2
|1 - 6
|0
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