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Швейцария: Суперлига

2022-2023

Стадион: Зрители: 26547
Базель
0:0
Конец матча
Янг Бойз
0'
16' Желтая карточка
Бургер Ваутер
27' Желтая карточка
Нсаме Жан-Пьер
63' Желтая карточка
Хитц Mapвин
90' Желтая карточка
Ндой Дан
90'+6

Ход матча

16'
Бургер Ваутер
 
27'
 
Нсаме Жан-Пьер
31'
 
Лефор Жордан
Бенито Лорис
61'
 
Иттен Седрик
Нсаме Жан-Пьер
61'
 
Янкевиц Александр
Lewin Blum
63'
Хитц Mapвин
 
75'
Салаи Адам
Зачири Анди
 
85'
Sayfallah Ltaief
Миллар Лиам
 
90'
 
Монтейро Джоэл
Элиа Мешак
90'
 
Ррудхани Донат
Нгамале Муми
90'
Ндой Дан
 

Статистика матча

  • 3 Удары по воротам 5
  • 7 Удары в створ 5
  • 6 Угловые 8
  • 2 Офсайды 2
  • 7 Нарушения правил 11
  • 3 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 46 Владение мячом, % 54
1
Хитц
Mapвин
22
Лопес
Серхио
4
Комас
Арнау
15
Адамс
Касим
21
Пельмар
Анди
23
Бургер
Ваутер
8
Диуф
Энди
27
Ндой
Дан
9
Zeki
Amdouni
7
Миллар
Лиам
17
Зачири
Анди
26
Фон
Балльмоос
Давид
27
Lewin
Blum
13
Али
Мохамед
5
Зесигер
Седрик
23
Бенито
Лорис
20
Ниассе
Шейх
8
Сьерро
Венсан
10
Нгамале
Муми
32
Ридер
Фабиан
15
Элиа
Мешак
18
Нсаме
Жан-Пьер
Базель
4-2-3-1
Янг Бойз
4-1-2-1-2

История личных встреч

Базель
Янг Бойз

29 матчей

75.9%
24.1%
22 победы 7 ничьих 0 побед

Первый тайм

69%
34.5%
20 побед 10 ничьих 0 побед

Второй тайм

72.4%
34.5%
21 победа 10 ничьих 0 побед

33 матча

27.3%
72.7%
0 побед 9 ничьих 24 победы

Первый тайм

42.4%
57.6%
0 побед 14 ничьих 18 побед

Второй тайм

27.3%
72.7%
0 побед 9 ничьих 22 победы

62 матча

35.5%
25.8%
38.7%
22 победы 16 ничьих 24 победы

Первый тайм

32.3%
38.7%
29%
20 побед 24 ничьи 18 побед

Второй тайм

33.9%
30.6%
35.5%
21 победа 19 ничьих 22 победы

История матчей

С
2:2
С
3:1
С
1:1
С
1:1
С
2:0
С
1:1
С
0:2
С
2:1
К
1:2
С
3:2
С
2:0
С
3:0
С
1:1
С
3:1
С
2:2
С
1:3
С
7:1
С
5:1
С
2:2
К
2:0
С
1:1
С
2:0
С
2:1
С
1:1
С
3:1
С
3:0
С
2:3
С
2:0
С
1:0
С
4:3
С
0:0
С
4:2
С
0:1
С
3:1
С
3:1
С
3:2
С
2:2
С
2:1
С
0:1
С
3:0
С
2:0
С
1:1
С
1:2
С
2:2
С
1:0
С
1:1
С
2:1
С
3:3
С
3:1
С
2:2
С
0:2
С
4:0
С
2:0
С
1:2
С
0:3
К
0:0
С
3:2
С
1:2
С
1:2
С
2:0
С
2:0
С
4:0

Бомбардиры внутри турнира

Базель
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бургер Ваутер 1 0.33
Ндой Дан 1 0.33
Zeki Amdouni 0 0
Янг Бойз
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Канга Вилфрид 3 0.75
Иттен Седрик 1 0.25
Ридер Фабиан 1 0.25
Фасснахт Кристиан 1 0.25
Нсаме Жан-Пьер 1 0.25
Нгамале Муми 1 0.25
Гарсия Улиссес 0 0
Ниассе Шейх 0 0

Карточки

Базель
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ндой Дан 3 0
Бургер Ваутер 2 0
Фрай Фабиан 1 0
Хитц Mapвин 1 0
Адамс Касим 1 0
Миллар Лиам 1 0
Джига Нассер 1 0
Янг Бойз
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Нсаме Жан-Пьер 2 0
Сьерро Венсан 1 0
Гарсия Улиссес 1 0
Зесигер Седрик 1 0
Элиа Мешак 1 0
Канга Вилфрид 1 0
Ниассе Шейх 1 0
Lewin Blum 1 0

Голы по времени матча

Забито

1
3
1 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 3
0
0%
2
67%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Пропущено

1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Забито

1
5
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 4
0 Забивали первыми 2
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
1
20%
61-75
0
0%
3
60%
76-90

Пропущено

1
1
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

2
8
1 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 3
1 Не забивали 1
0
0%
2
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
1
13%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
1
13%
61-75
0
0%
4
50%
76-90

Пропущено

2
1
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Базель
(20 матчей)
30%
50%
20%
6 побед 10 ничьих 4 поражения
Брондбю - Базель 1:0 Крузейдерс - Базель 1:1 Базель - Серветт 1:1 Базель - Крузейдерс 2:0
Винтертур - Базель 1:1 Базель - Нёвшатель Ксамакс 1:1 Базель - Гамбург 1:5 Базель - Ботошани 3:1 Базель - Гройтер Фюрт 3:2 Базель - Нёвшатель Ксамакс 3:0 Базель - Лугано 2:1 Серветт - Базель 0:0 Базель - Грасcхоппер 1:1 Лозанна-Спорт - Базель 0:0 Базель - Динамо Киев 2:3 Базель - Цюрих 0:2 Базель - Люцерн 3:0 Сьон - Базель 0:0 Санкт-Галлен - Базель 2:2 Базель - Янг Бойз 2:2
Янг Бойз
(20 матчей)
55%
35%
10%
11 побед 7 ничьих 2 поражения
КуПС - Янг Бойз 0:2 Янг Бойз - Грасcхоппер 1:1 Янг Бойз - Лиепая 3:0 Сьон - Янг Бойз 0:3
Лиепая - Янг Бойз 0:1 Янг Бойз - Цюрих 4:0 Янг Бойз - Гройтер Фюрт 1:1 Янг Бойз - Шаффхаузен 7:0 Янг Бойз - Динамо Киев 0:0 Янг Бойз - Лозанна Уши 2:2 Янг Бойз - Нёвшатель Ксамакс 2:1 Янг Бойз - Грасcхоппер 3:0 Люцерн - Янг Бойз 2:2 Янг Бойз - Санкт-Галлен 4:1 Лугано - Янг Бойз 3:1 Сьон - Янг Бойз 1:2 Янг Бойз - Серветт 3:1 Цюрих - Янг Бойз 2:1 Янг Бойз - Лозанна-Спорт 2:2 Базель - Янг Бойз 2:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Янг Бойз 4 2 2 0 8 - 1 8
2. Серветт 4 2 2 0 3 - 1 8
3. Грасcхоппер 3 2 1 0 6 - 4 7
4. Сьон 4 2 1 1 6 - 5 7
5. Санкт-Галлен 4 2 0 2 6 - 4 6
6. Люцерн 2 1 1 0 2 - 1 4
7. Лугано 4 1 0 3 8 - 8 3
8. Базель 3 0 3 0 2 - 2 3
9. Винтертур 4 0 1 3 2 - 8 1
10. Цюрих 4 0 1 3 0 - 9 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Грасcхоппер 2 2 0 0 5 - 3 6
2. Серветт 2 2 0 0 2 - 0 6
3. Санкт-Галлен 2 2 0 0 4 - 0 6
4. Янг Бойз 2 1 1 0 5 - 1 4
5. Базель 2 0 2 0 1 - 1 2
6. Винтертур 2 0 1 1 2 - 5 1
7. Сьон 2 0 1 1 0 - 3 1
8. Цюрих 2 0 1 1 0 - 3 1
9. Люцерн 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Лугано 2 0 0 2 3 - 5 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Сьон 2 2 0 0 6 - 2 6
2. Янг Бойз 2 1 1 0 3 - 0 4
3. Люцерн 2 1 1 0 2 - 1 4
4. Лугано 2 1 0 1 5 - 3 3
5. Серветт 2 0 2 0 1 - 1 2
6. Базель 1 0 1 0 1 - 1 1
7. Грасcхоппер 1 0 1 0 1 - 1 1
8. Санкт-Галлен 2 0 0 2 2 - 4 0
9. Винтертур 2 0 0 2 0 - 3 0
10. Цюрих 2 0 0 2 0 - 6 0
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