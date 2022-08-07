Стадион: Санкт-Якоб Парк Зрители: 26547
0'
16' Желтая карточкаБургер Ваутер
27' Желтая карточкаНсаме Жан-Пьер
63' Желтая карточкаХитц Mapвин
90' Желтая карточкаНдой Дан
90'+6
Ход матча
16'
27'
63'
90'
Статистика матча
-
3 Удары по воротам 5
-
7 Удары в створ 5
-
6 Угловые 8
-
2 Офсайды 2
-
7 Нарушения правил 11
-
3 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
46 Владение мячом, % 54
22
Лопес
Серхио
15
Адамс
Касим
21
Пельмар
Анди
27
Ндой
Дан
17
Зачири
Анди
27
Lewin
Blum
13
Али
Мохамед
23
Бенито
Лорис
20
Ниассе
Шейх
10
Нгамале
Муми
32
Ридер
Фабиан
15
Элиа
Мешак
- Основной состав
- Вратарь
-
22 Лопес СерхиоЗащитник
- Защитник
-
15 Адамс КасимЗащитник
-
21 Пельмар АндиЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Ндой ДанПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Зачири АндиНападающий
- Запасные игроки
-
13 Сальви МиркоВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
19 Малес ДарианПолузащитник
-
24 Туши ТицианНападающий
-
11 Салаи АдамНападающий
-
-
Главный тренер: Alexander Frei
- Основной состав
- Вратарь
-
27 Lewin BlumЗащитник
-
13 Али МохамедЗащитник
- Защитник
-
23 Бенито ЛорисЗащитник
-
20 Ниассе ШейхПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Нгамале МумиПолузащитник
-
32 Ридер ФабианПолузащитник
-
15 Элиа МешакНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
25 Лефор ЖорданЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
11 Иттен СедрикНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Вики Рафаэль
История личных встреч
Базель
Янг Бойз
29 матчей
75.9%
24.1%
22 победы 7 ничьих 0 побед
Первый тайм
69%
34.5%
20 побед 10 ничьих 0 побед
Второй тайм
72.4%
34.5%
21 победа 10 ничьих 0 побед
33 матча
27.3%
72.7%
0 побед 9 ничьих 24 победы
Первый тайм
42.4%
57.6%
0 побед 14 ничьих 18 побед
Второй тайм
27.3%
72.7%
0 побед 9 ничьих 22 победы
62 матча
35.5%
25.8%
38.7%
22 победы 16 ничьих 24 победы
Первый тайм
32.3%
38.7%
29%
20 побед 24 ничьи 18 побед
Второй тайм
33.9%
30.6%
35.5%
21 победа 19 ничьих 22 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Базель
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бургер Ваутер
|1
|0.33
|Ндой Дан
|1
|0.33
|Zeki Amdouni
|0
|0
Янг Бойз
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Канга Вилфрид
|3
|0.75
|Иттен Седрик
|1
|0.25
|Ридер Фабиан
|1
|0.25
|Фасснахт Кристиан
|1
|0.25
|Нсаме Жан-Пьер
|1
|0.25
|Нгамале Муми
|1
|0.25
|Гарсия Улиссес
|0
|0
|Ниассе Шейх
|0
|0
Карточки
Базель
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ндой Дан
|3
|0
|Бургер Ваутер
|2
|0
|Фрай Фабиан
|1
|0
|Хитц Mapвин
|1
|0
|Адамс Касим
|1
|0
|Миллар Лиам
|1
|0
|Джига Нассер
|1
|0
Янг Бойз
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Нсаме Жан-Пьер
|2
|0
|Сьерро Венсан
|1
|0
|Гарсия Улиссес
|1
|0
|Зесигер Седрик
|1
|0
|Элиа Мешак
|1
|0
|Канга Вилфрид
|1
|0
|Ниассе Шейх
|1
|0
|Lewin Blum
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
1
3
1 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 3
0
0%
2
67%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Пропущено
1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90
Забито
1
5
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 4
0 Забивали первыми 2
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
1
20%
61-75
0
0%
3
60%
76-90
Пропущено
1
1
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
2
8
1 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 3
1 Не забивали 1
0
0%
2
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
1
13%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
1
13%
61-75
0
0%
4
50%
76-90
Пропущено
2
1
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Базель
(20 матчей)
30%
50%
20%
6 побед 10 ничьих 4 поражения
Брондбю - Базель 1:0 Крузейдерс - Базель 1:1 Базель - Серветт 1:1 Базель - Крузейдерс 2:0
Винтертур - Базель 1:1 Базель - Нёвшатель Ксамакс 1:1 Базель - Гамбург 1:5 Базель - Ботошани 3:1 Базель - Гройтер Фюрт 3:2 Базель - Нёвшатель Ксамакс 3:0 Базель - Лугано 2:1 Серветт - Базель 0:0 Базель - Грасcхоппер 1:1 Лозанна-Спорт - Базель 0:0 Базель - Динамо Киев 2:3 Базель - Цюрих 0:2 Базель - Люцерн 3:0 Сьон - Базель 0:0 Санкт-Галлен - Базель 2:2 Базель - Янг Бойз 2:2
Янг Бойз
(20 матчей)
55%
35%
10%
11 побед 7 ничьих 2 поражения
КуПС - Янг Бойз 0:2 Янг Бойз - Грасcхоппер 1:1 Янг Бойз - Лиепая 3:0 Сьон - Янг Бойз 0:3
Лиепая - Янг Бойз 0:1 Янг Бойз - Цюрих 4:0 Янг Бойз - Гройтер Фюрт 1:1 Янг Бойз - Шаффхаузен 7:0 Янг Бойз - Динамо Киев 0:0 Янг Бойз - Лозанна Уши 2:2 Янг Бойз - Нёвшатель Ксамакс 2:1 Янг Бойз - Грасcхоппер 3:0 Люцерн - Янг Бойз 2:2 Янг Бойз - Санкт-Галлен 4:1 Лугано - Янг Бойз 3:1 Сьон - Янг Бойз 1:2 Янг Бойз - Серветт 3:1 Цюрих - Янг Бойз 2:1 Янг Бойз - Лозанна-Спорт 2:2 Базель - Янг Бойз 2:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Янг Бойз
|4
|2
|2
|0
|8 - 1
|8
|2.
|Серветт
|4
|2
|2
|0
|3 - 1
|8
|3.
|Грасcхоппер
|3
|2
|1
|0
|6 - 4
|7
|4.
|Сьон
|4
|2
|1
|1
|6 - 5
|7
|5.
|Санкт-Галлен
|4
|2
|0
|2
|6 - 4
|6
|6.
|Люцерн
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|7.
|Лугано
|4
|1
|0
|3
|8 - 8
|3
|8.
|Базель
|3
|0
|3
|0
|2 - 2
|3
|9.
|Винтертур
|4
|0
|1
|3
|2 - 8
|1
|10.
|Цюрих
|4
|0
|1
|3
|0 - 9
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Грасcхоппер
|2
|2
|0
|0
|5 - 3
|6
|2.
|Серветт
|2
|2
|0
|0
|2 - 0
|6
|3.
|Санкт-Галлен
|2
|2
|0
|0
|4 - 0
|6
|4.
|Янг Бойз
|2
|1
|1
|0
|5 - 1
|4
|5.
|Базель
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|6.
|Винтертур
|2
|0
|1
|1
|2 - 5
|1
|7.
|Сьон
|2
|0
|1
|1
|0 - 3
|1
|8.
|Цюрих
|2
|0
|1
|1
|0 - 3
|1
|9.
|Люцерн
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|Лугано
|2
|0
|0
|2
|3 - 5
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Сьон
|2
|2
|0
|0
|6 - 2
|6
|2.
|Янг Бойз
|2
|1
|1
|0
|3 - 0
|4
|3.
|Люцерн
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|4.
|Лугано
|2
|1
|0
|1
|5 - 3
|3
|5.
|Серветт
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|6.
|Базель
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|7.
|Грасcхоппер
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|8.
|Санкт-Галлен
|2
|0
|0
|2
|2 - 4
|0
|9.
|Винтертур
|2
|0
|0
|2
|0 - 3
|0
|10.
|Цюрих
|2
|0
|0
|2
|0 - 6
|0
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