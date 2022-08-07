Стадион: Корнаредо
0'
0:1
32' ГолДорн Пиус
45' Желтая карточкаЦелар Жан
45' Желтая карточкаМюллер Мариус
48' Желтая карточкаЭмини Лорик
0:1
50' Не забитый пенальтиЦелар Жан
74' Желтая карточкаСимани Денис
1:1
75' ГолЦиглер Рето
1:2
85' ГолБелоко Стефан
Ход матча
32'
0:1
45'
45'
48'
50'
0:1
74'
75'
1:1
85'
1:2
Статистика матча
-
3 Удары по воротам 5
-
3 Удары в створ 4
-
6 Угловые 3
-
1 Офсайды 0
-
7 Нарушения правил 7
-
1 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
49 Владение мячом, % 51
29
Махмуд
Хадж
20
Думбия
Усман
46
Бурч
Марко
31
Эмини
Лорик
20
Дорн
Пиус
16
Кадак
Якуб
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
29 Махмуд ХаджПолузащитник
- Полузащитник
-
20 Думбия УсманПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
23 Срдич ЛеонидЗащитник
-
18 Маю ХишамПолузащитник
-
27 Бабич БорисПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Кроки-Торти Маттиа
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
46 Бурч МаркоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
31 Эмини ЛорикПолузащитник
-
20 Дорн ПиусПолузащитник
-
16 Кадак ЯкубПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
90 Васич ВасоВратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Ташар ВаролПолузащитник
- Нападающий
-
33 Leny Meyer
-
71 Luca Jaquez
-
Главный тренер: Фрик Марио
История личных встреч
Лугано
Люцерн
16 матчей
87.5%
12.5%
14 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
93.8%
43.8%
15 побед 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
37.5%
50%
12.5%
6 побед 8 ничьих 0 побед
18 матчей
22.2%
77.8%
0 побед 4 ничьи 14 побед
Первый тайм
22.2%
77.8%
0 побед 4 ничьи 8 побед
Второй тайм
16.7%
83.3%
0 побед 3 ничьи 17 побед
34 матча
41.2%
17.6%
41.2%
14 побед 6 ничьих 14 побед
Первый тайм
44.1%
32.4%
23.5%
15 побед 11 ничьих 8 побед
Второй тайм
17.6%
32.4%
50%
6 побед 11 ничьих 17 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Лугано
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Целар Жан
|3 (2)
|0.75
|Боттани Маттиа
|1
|0.25
|Циглер Рето
|1
|0.25
|Саббатини Хонатан
|1
|0.25
|Хайле-Селассие Марен
|1
|0.25
|Де Кейрос Ноа
|1
|0.25
|Маю Хишам
|0
|0
Люцерн
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Белоко Стефан
|1
|0.5
|Дорн Пиус
|1
|0.5
|Ташар Варол
|0
|0
Карточки
Лугано
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дапрела Фабио
|0
|1
|Целар Жан
|1
|0
|Allan Arigoni
|1
|0
Люцерн
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Яшари Ардон
|1
|1
|Мюллер Мариус
|2
|0
|Симани Денис
|1
|0
|Белоко Стефан
|1
|0
|Эмини Лорик
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
3
0
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Пропущено
2
0
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Забито
5
0
3 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
2
40%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
40%
0
0%
76-90
Пропущено
3
0
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 0
2
67%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
8
0
4 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
2
25%
0
0%
16-30
2
25%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
3
38%
0
0%
76-90
Пропущено
5
0
2 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 0
2
40%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
40%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
20%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Лугано
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Лугано - Хапоэль Беэр-Шева 0:2 Винтертур - Лугано 1:4 Грасcхоппер - Лугано 2:1 Лугано - Сьон 2:3
Лугано - Интер Милан 1:4 Лугано - Рапперсвиль-Йона 2:0 Лугано - Ингольштадт 0:1 Кайзерслаутерн - Лугано 3:4 Лугано - Коллина д'Оро 10:0 Базель - Лугано 2:1 Лугано - Цюрих 2:1 Лугано - Санкт-Галлен 4:1 Серветт - Лугано 2:2 Лугано - Янг Бойз 3:1 Лугано - Грасcхоппер 1:1 Санкт-Галлен - Лугано 3:0 Лугано - Люцерн 2:2 Лозанна-Спорт - Лугано 4:1 Лугано - Сьон 1:3 Люцерн - Лугано 2:2
Люцерн
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Цюрих - Люцерн 0:0 Люцерн - Динамо Киев 1:2 Люцерн - Вадуц 4:1 Альтах - Люцерн 0:1
Люцерн - Винтертур 2:1 Люцерн - Шаффхаузен 2:0 Шаффхаузен - Люцерн 2:2 Цюрих - Люцерн 2:3 Люцерн - Янг Бойз 2:2 Сьон - Люцерн 1:3 Люцерн - Серветт 4:0 Люцерн - Лозанна-Спорт 3:0 Базель - Люцерн 3:0 Лугано - Люцерн 2:2 Люцерн - Санкт-Галлен 3:2 Грасcхоппер - Люцерн 2:2 Люцерн - Лугано 2:2 Люцерн - Шаффхаузен 4:1 Санкт-Галлен - Люцерн 3:2 Люцерн - Грасcхоппер 1:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Янг Бойз
|0:0
|4
|2
|2
|0
|8 - 1
|8
|2.
|Серветт
|4
|2
|2
|0
|3 - 1
|8
|3.
|Грасcхоппер
|3
|2
|1
|0
|6 - 4
|7
|4.
|Сьон
|4
|2
|1
|1
|6 - 5
|7
|5.
|Санкт-Галлен
|4
|2
|0
|2
|6 - 4
|6
|6.
|Люцерн
|2:1
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|7.
|Лугано
|1:2
|4
|1
|0
|3
|8 - 8
|3
|8.
|Базель
|0:0
|3
|0
|3
|0
|2 - 2
|3
|9.
|Винтертур
|4
|0
|1
|3
|2 - 8
|1
|10.
|Цюрих
|4
|0
|1
|3
|0 - 9
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Грасcхоппер
|2
|2
|0
|0
|5 - 3
|6
|2.
|Серветт
|2
|2
|0
|0
|2 - 0
|6
|3.
|Санкт-Галлен
|2
|2
|0
|0
|4 - 0
|6
|4.
|Янг Бойз
|0:0
|2
|1
|1
|0
|5 - 1
|4
|5.
|Базель
|0:0
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|6.
|Винтертур
|2
|0
|1
|1
|2 - 5
|1
|7.
|Сьон
|2
|0
|1
|1
|0 - 3
|1
|8.
|Цюрих
|2
|0
|1
|1
|0 - 3
|1
|9.
|Люцерн
|2:1
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|Лугано
|1:2
|2
|0
|0
|2
|3 - 5
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Сьон
|2
|2
|0
|0
|6 - 2
|6
|2.
|Янг Бойз
|0:0
|2
|1
|1
|0
|3 - 0
|4
|3.
|Люцерн
|2:1
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|4.
|Лугано
|1:2
|2
|1
|0
|1
|5 - 3
|3
|5.
|Серветт
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|6.
|Базель
|0:0
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|7.
|Грасcхоппер
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|8.
|Санкт-Галлен
|2
|0
|0
|2
|2 - 4
|0
|9.
|Винтертур
|2
|0
|0
|2
|0 - 3
|0
|10.
|Цюрих
|2
|0
|0
|2
|0 - 6
|0
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