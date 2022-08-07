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Швейцария: Суперлига

2022-2023

Стадион: Зрители: 3060
Лугано
1:2
Конец матча
Люцерн
0'
0:1
32' Гол
Дорн Пиус
45' Желтая карточка
Целар Жан
45' Желтая карточка
Мюллер Мариус
47' Желтая карточка
Эмини Лорик
0:1
50' Не забитый пенальти
Целар Жан
74' Желтая карточка
Симани Денис
1:1
75' Гол
Циглер Рето
1:2
84' Гол
Белоко Стефан
90' Желтая карточка
Фрыдек Мартин
90'+4
1
Саипи
Амир
8
Дуррер
Адриан
15
Май
Ларс-Лукас
3
Циглер
Рето
34
Allan
Arigoni
17
Валенсуэла
Мильтон
29
Махмуд
Хадж
14
Саббатини
Хонатан
20
Думбия
Усман
10
Боттани
Маттиа
9
Целар
Жан
1
Мюллер
Мариус
2
Дрэгер
Мохамед
46
Бурч
Марко
5
Симани
Денис
13
Фрыдек
Мартин
18
Белоко
Стефан
31
Эмини
Лорик
20
Дорн
Пиус
16
Кадак
Якуб
21
Абубакар-Анкра
Асума
19
Ардаис
Хоакин
Лугано
3-5-1-1
Люцерн
4-2-3-1

История личных встреч

Лугано
Люцерн

16 матчей

87.5%
12.5%
14 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

93.8%
43.8%
15 побед 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

37.5%
50%
12.5%
6 побед 8 ничьих 0 побед

18 матчей

22.2%
77.8%
0 побед 4 ничьи 14 побед

Первый тайм

22.2%
77.8%
0 побед 4 ничьи 8 побед

Второй тайм

16.7%
83.3%
0 побед 3 ничьи 17 побед

34 матча

41.2%
17.6%
41.2%
14 побед 6 ничьих 14 побед

Первый тайм

44.1%
32.4%
23.5%
15 побед 11 ничьих 8 побед

Второй тайм

17.6%
32.4%
50%
6 побед 11 ничьих 17 побед

История матчей

К
2:2
С
2:2
С
2:1
С
3:1
С
2:3
С
1:2
К
1:2
С
2:3
С
1:1
С
2:1
С
3:3
С
2:0
С
1:2
С
1:1
С
1:0
С
0:3
С
1:4
С
4:2
С
2:0
С
1:2
С
1:0
С
1:0
С
0:1
С
0:2
С
2:1
С
1:2
С
1:1
С
2:1
К
1:2
С
2:2
С
0:1
ТМК
3:1
ПО
5:0
ПО
1:0

Бомбардиры внутри турнира

Лугано
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Целар Жан 3 (2) 0.75
Боттани Маттиа 1 0.25
Циглер Рето 1 0.25
Саббатини Хонатан 1 0.25
Хайле-Селассие Марен 1 0.25
Де Кейрос Ноа 1 0.25
Маю Хишам 0 0
Люцерн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Белоко Стефан 1 0.5
Дорн Пиус 1 0.5
Ташар Варол 0 0

Карточки

Лугано
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дапрела Фабио 0 1
Целар Жан 1 0
Allan Arigoni 1 0
Люцерн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Яшари Ардон 1 1
Мюллер Мариус 2 0
Симани Денис 1 0
Фрыдек Мартин 1 0
Белоко Стефан 1 0
Эмини Лорик 1 0

Голы по времени матча

Забито

4
2
1 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
50%
0
0%
61-75
1
25%
1
50%
76-90

Пропущено

4
1
1 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
2
50%
0
0%
76-90

Забито

5
0
3 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
2
40%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
40%
0
0%
76-90

Пропущено

3
0
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 0
2
67%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

9
2
4 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
2
22%
0
0%
16-30
2
22%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
22%
0
0%
61-75
3
33%
1
50%
76-90

Пропущено

7
1
3 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 0
4 Не пропускали 1
2
29%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
2
29%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
2
29%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Лугано
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Лугано - Хапоэль Беэр-Шева 0:2 Винтертур - Лугано 1:4 Грасcхоппер - Лугано 2:1 Лугано - Сьон 2:3
Лугано - Интер Милан 1:4 Лугано - Рапперсвиль-Йона 2:0 Лугано - Ингольштадт 0:1 Кайзерслаутерн - Лугано 3:4 Лугано - Коллина д'Оро 10:0 Базель - Лугано 2:1 Лугано - Цюрих 2:1 Лугано - Санкт-Галлен 4:1 Серветт - Лугано 2:2 Лугано - Янг Бойз 3:1 Лугано - Грасcхоппер 1:1 Санкт-Галлен - Лугано 3:0 Лугано - Люцерн 2:2 Лозанна-Спорт - Лугано 4:1 Лугано - Сьон 1:3 Люцерн - Лугано 2:2
Люцерн
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Цюрих - Люцерн 0:0 Люцерн - Динамо Киев 1:2 Люцерн - Вадуц 4:1 Альтах - Люцерн 0:1
Люцерн - Винтертур 2:1 Люцерн - Шаффхаузен 2:0 Шаффхаузен - Люцерн 2:2 Цюрих - Люцерн 2:3 Люцерн - Янг Бойз 2:2 Сьон - Люцерн 1:3 Люцерн - Серветт 4:0 Люцерн - Лозанна-Спорт 3:0 Базель - Люцерн 3:0 Лугано - Люцерн 2:2 Люцерн - Санкт-Галлен 3:2 Грасcхоппер - Люцерн 2:2 Люцерн - Лугано 2:2 Люцерн - Шаффхаузен 4:1 Санкт-Галлен - Люцерн 3:2 Люцерн - Грасcхоппер 1:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Янг Бойз 4 2 2 0 8 - 1 8
2. Серветт 4 2 2 0 3 - 1 8
3. Грасcхоппер 3 2 1 0 6 - 4 7
4. Сьон 4 2 1 1 6 - 5 7
5. Санкт-Галлен 4 2 0 2 6 - 4 6
6. Люцерн 2 1 1 0 2 - 1 4
7. Лугано 4 1 0 3 8 - 8 3
8. Базель 3 0 3 0 2 - 2 3
9. Винтертур 4 0 1 3 2 - 8 1
10. Цюрих 4 0 1 3 0 - 9 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Грасcхоппер 2 2 0 0 5 - 3 6
2. Серветт 2 2 0 0 2 - 0 6
3. Санкт-Галлен 2 2 0 0 4 - 0 6
4. Янг Бойз 2 1 1 0 5 - 1 4
5. Базель 2 0 2 0 1 - 1 2
6. Винтертур 2 0 1 1 2 - 5 1
7. Сьон 2 0 1 1 0 - 3 1
8. Цюрих 2 0 1 1 0 - 3 1
9. Люцерн 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Лугано 2 0 0 2 3 - 5 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Сьон 2 2 0 0 6 - 2 6
2. Янг Бойз 2 1 1 0 3 - 0 4
3. Люцерн 2 1 1 0 2 - 1 4
4. Лугано 2 1 0 1 5 - 3 3
5. Серветт 2 0 2 0 1 - 1 2
6. Базель 1 0 1 0 1 - 1 1
7. Грасcхоппер 1 0 1 0 1 - 1 1
8. Санкт-Галлен 2 0 0 2 2 - 4 0
9. Винтертур 2 0 0 2 0 - 3 0
10. Цюрих 2 0 0 2 0 - 6 0
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      46'
      Мюллер Мариус получил желтую карточку от судьи
    • Желтая карточка
      46'
      Целар Жан получил желтую карточку от судьи
    • Описание гола
      32'
      Г О О О О Л - Дорн Пиус бьет в цель!
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
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