Стадион: АФАС
1:0
Второй тайм: 73'
Ход матча
70'
72'
Статистика матча
-
1 Голы 0
-
6 Удары по воротам 3
-
7 Удары в створ 1
-
7 Угловые 2
-
3 Офсайды 0
-
6 Нарушения правил 7
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
2 Замены 1
-
68 Владение мячом, % 32
Владение мячом
31
Бёкема
Сэм
18
Эвьен
Хэкон
10
Де
Вит
Дани
25
Амофа
Джамал
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
31 Бёкема СэмЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Эвьен ХэконПолузащитник
-
10 Де Вит ДаниПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Бараси ЮсуфНападающий
-
19 Дёйн ЙеллеНападающий
- Нападающий
-
34 Mees de Wit
-
Главный тренер: Pascal Jansen
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Не уточняется
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
25 Амофа ДжамалЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
22 Малдер ЭрвинВратарь
-
16 Янсен СвенВратарь
- Защитник
-
26 Баккер ЮстинЗащитник
- Нападающий
-
-
28 Pim Saathof
-
-
Главный тренер: Хаке Рене
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
История личных встреч
АЗ Алкмаар
Гоу Эхед Иглс
7 матчей
85.7%
14.3%
6 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
85.7%
14.3%
6 побед 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
85.7%
14.3%
6 побед 0 ничьих 0 побед
2 матча
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 2 победы
Второй тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 2 победы
9 матчей
66.7%
11.1%
22.2%
6 побед 1 ничья 2 победы
Первый тайм
66.7%
11.1%
22.2%
6 побед 1 ничья 2 победы
Второй тайм
66.7%
11.1%
22.2%
6 побед 1 ничья 2 победы
История матчей
Результаты последних матчей
АЗ Алкмаар
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Данди Юнайтед - АЗ Алкмаар 1:0 Тузла Сити - АЗ Алкмаар 0:4 АЗ Алкмаар - Болонья 1:0 АЗ Алкмаар - Тузла Сити 1:0
Вестерло - АЗ Алкмаар 0:1 Олимпиакос - АЗ Алкмаар 1:0 АЗ Алкмаар - ПАОК 2:2 АЗ Алкмаар - ПЕК Зволле 3:1 АЗ Алкмаар - Витесс 6:1 Витесс - АЗ Алкмаар 2:1 АЗ Алкмаар - Херенвен 2:0 Херенвен - АЗ Алкмаар 3:2 АЗ Алкмаар - Ваалвейк 1:3 Утрехт - АЗ Алкмаар 2:2 АЗ Алкмаар - Аякс 2:2 Спарта Роттердам - АЗ Алкмаар 1:1 АЗ Алкмаар - Херенвен 2:1 ПЕК Зволле - АЗ Алкмаар 2:1 АЗ Алкмаар - Витесс 3:1 Виллем II - АЗ Алкмаар 2:2
Гоу Эхед Иглс
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Гоу Эхед Иглс - ОФИ 4:1 Гоу Эхед Иглс - Утрехт-2 0:2 Гоу Эхед Иглс - Рода 2:0 Хелмонд - Гоу Эхед Иглс 1:1
Ольденбург - Гоу Эхед Иглс 1:1 Гоу Эхед Иглс - Локомотив Загреб 2:0 Гоу Эхед Иглс - ПАОК 0:4 Terwolde - Гоу Эхед Иглс 1:15 Херенвен - Гоу Эхед Иглс 3:1 Гоу Эхед Иглс - Фейеноорд 0:1 НЕК Неймеген - Гоу Эхед Иглс 1:0 Гоу Эхед Иглс - Витесс 1:2 Фортуна Ситтард - Гоу Эхед Иглс 1:0 Гоу Эхед Иглс - Утрехт 0:3 Гоу Эхед Иглс - Виллем II 4:0 ПЕК Зволле - Гоу Эхед Иглс 0:1 Гоу Эхед Иглс - Камбюр 3:0 Спарта Роттердам - Гоу Эхед Иглс 1:0 Гоу Эхед Иглс - Утрехт 1:1 Гоу Эхед Иглс - ПСВ 1:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Фейеноорд
|1
|1
|0
|0
|5 - 2
|3
|2.
|ПСВ
|1
|1
|0
|0
|4 - 1
|3
|3.
|Эксельсиор
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|4.
|АЗ Алкмаар
|1:0
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|5.
|Твенте
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|6.
|Аякс
|1
|1
|0
|0
|3 - 2
|3
|7.
|Волендам
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|8.
|Гронинген
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|9.
|Утрехт
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|10.
|Ваалвейк
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|11.
|Спарта Роттердам
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|12.
|Херенвен
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|13.
|Гоу Эхед Иглс
|0:1
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|14.
|НЕК Неймеген
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|15.
|Фортуна Ситтард
|1
|0
|0
|1
|2 - 3
|0
|16.
|Камбюр
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|17.
|Витесс
|1
|0
|0
|1
|2 - 5
|0
|18.
|Эммен
|1
|0
|0
|1
|1 - 4
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСВ
|1
|1
|0
|0
|4 - 1
|3
|2.
|АЗ Алкмаар
|1:0
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|3.
|Ваалвейк
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|4.
|Херенвен
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|5.
|Гронинген
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|6.
|Эксельсиор
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|7.
|Твенте
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|Аякс
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|Волендам
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|Утрехт
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Эммен
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|Гоу Эхед Иглс
|0:1
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|Спарта Роттердам
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|Фейеноорд
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|НЕК Неймеген
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|16.
|Фортуна Ситтард
|1
|0
|0
|1
|2 - 3
|0
|17.
|Камбюр
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|18.
|Витесс
|1
|0
|0
|1
|2 - 5
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Фейеноорд
|1
|1
|0
|0
|5 - 2
|3
|2.
|Эксельсиор
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|3.
|Твенте
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|4.
|Аякс
|1
|1
|0
|0
|3 - 2
|3
|5.
|Волендам
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|6.
|Спарта Роттердам
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|7.
|Утрехт
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|8.
|Гронинген
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|АЗ Алкмаар
|1:0
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|Ваалвейк
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Херенвен
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|НЕК Неймеген
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|Фортуна Ситтард
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|Камбюр
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|Витесс
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|16.
|ПСВ
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|17.
|Гоу Эхед Иглс
|0:1
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|18.
|Эммен
|1
|0
|0
|1
|1 - 4
|0
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в плей-офф за право попасть в квалификацию Лиги конференций
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Эредивизие
- — Вылет в Первый дивизион