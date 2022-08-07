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Голландия: Эредивизие

2022-2023

Стадион:
АЗ Алкмаар
1:0
Второй тайм: 73'
Гоу Эхед Иглс
0'
1:0
70' Гол
Павлидис Вангелис
72' Желтая карточка
Адеканье Бобби

Ход матча

62'
Mees de Wit
Керкез Милош
 
62'
Витри Аслак Фонн
Хацидиакос Пантелис
 
66'
 
Адеканье Бобби
Эдвардсен Оливер
70'
Павлидис Вангелис
(Витри Аслак Фонн)
1:0
72'
 
Адеканье Бобби

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 6 Удары по воротам 3
  • 7 Удары в створ 1
  • 7 Угловые 2
  • 3 Офсайды 0
  • 6 Нарушения правил 7
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 2 Замены 1
  • 68 Владение мячом, % 32

Владение мячом

Лучшие коэффициенты
АЗ Алкмаар
Ничья
Гоу Эхед Иглс
1.72
5.00
9.89
Все Коэффициенты
12
Верхюлст
Хоби
3
Хацидиакос
Пантелис
31
Бёкема
Сэм
4
Инди
Мартинс
5
Керкез
Милош
6
Рейндерс
Тиджани
8
Класи
Йорди
18
Эвьен
Хэкон
10
Де
Вит
Дани
33
Ван
Бредероде
Мирон
9
Павлидис
Вангелис
1
Де
Ланге
Жеффри
2
Дейл
Матс
25
Амофа
Джамал
4
Фонтан
Хосе
5
Кюйперс
Бас
18
Виллюмссон
Виллюм
21
Льянсана
Энрик
8
Линторст
Эверт
23
Эдвардсен
Оливер
9
Лидберг
Исак
27
Штоккерс
Финн
АЗ Алкмаар
4-2-3-1
Гоу Эхед Иглс
4-4-2

История личных встреч

АЗ Алкмаар
Гоу Эхед Иглс

7 матчей

85.7%
14.3%
6 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

85.7%
14.3%
6 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

85.7%
14.3%
6 побед 0 ничьих 0 побед

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 2 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 2 победы

9 матчей

66.7%
11.1%
22.2%
6 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

66.7%
11.1%
22.2%
6 побед 1 ничья 2 победы

Второй тайм

66.7%
11.1%
22.2%
6 побед 1 ничья 2 победы

История матчей

Э
1:4
Э
5:0
Э
1:3
Э
2:2
Э
0:2
Э
2:0
Э
2:1
Э
3:0
ТМС
3:0

Результаты последних матчей

АЗ Алкмаар
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Данди Юнайтед - АЗ Алкмаар 1:0 Тузла Сити - АЗ Алкмаар 0:4 АЗ Алкмаар - Болонья 1:0 АЗ Алкмаар - Тузла Сити 1:0
Вестерло - АЗ Алкмаар 0:1 Олимпиакос - АЗ Алкмаар 1:0 АЗ Алкмаар - ПАОК 2:2 АЗ Алкмаар - ПЕК Зволле 3:1 АЗ Алкмаар - Витесс 6:1 Витесс - АЗ Алкмаар 2:1 АЗ Алкмаар - Херенвен 2:0 Херенвен - АЗ Алкмаар 3:2 АЗ Алкмаар - Ваалвейк 1:3 Утрехт - АЗ Алкмаар 2:2 АЗ Алкмаар - Аякс 2:2 Спарта Роттердам - АЗ Алкмаар 1:1 АЗ Алкмаар - Херенвен 2:1 ПЕК Зволле - АЗ Алкмаар 2:1 АЗ Алкмаар - Витесс 3:1 Виллем II - АЗ Алкмаар 2:2
Гоу Эхед Иглс
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Гоу Эхед Иглс - ОФИ 4:1 Гоу Эхед Иглс - Утрехт-2 0:2 Гоу Эхед Иглс - Рода 2:0 Хелмонд - Гоу Эхед Иглс 1:1
Ольденбург - Гоу Эхед Иглс 1:1 Гоу Эхед Иглс - Локомотив Загреб 2:0 Гоу Эхед Иглс - ПАОК 0:4 Terwolde - Гоу Эхед Иглс 1:15 Херенвен - Гоу Эхед Иглс 3:1 Гоу Эхед Иглс - Фейеноорд 0:1 НЕК Неймеген - Гоу Эхед Иглс 1:0 Гоу Эхед Иглс - Витесс 1:2 Фортуна Ситтард - Гоу Эхед Иглс 1:0 Гоу Эхед Иглс - Утрехт 0:3 Гоу Эхед Иглс - Виллем II 4:0 ПЕК Зволле - Гоу Эхед Иглс 0:1 Гоу Эхед Иглс - Камбюр 3:0 Спарта Роттердам - Гоу Эхед Иглс 1:0 Гоу Эхед Иглс - Утрехт 1:1 Гоу Эхед Иглс - ПСВ 1:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Фейеноорд 1 1 0 0 5 - 2 3
2. ПСВ 1 1 0 0 4 - 1 3
3. Эксельсиор 1 1 0 0 2 - 0 3
4. АЗ Алкмаар 1:0 1 1 0 0 1 - 0 3
5. Твенте 1 1 0 0 1 - 0 3
6. Аякс 1 1 0 0 3 - 2 3
7. Волендам 1 0 1 0 2 - 2 1
8. Гронинген 1 0 1 0 2 - 2 1
9. Утрехт 1 0 1 0 2 - 2 1
10. Ваалвейк 1 0 1 0 2 - 2 1
11. Спарта Роттердам 1 0 1 0 0 - 0 1
12. Херенвен 1 0 1 0 0 - 0 1
13. Гоу Эхед Иглс 0:1 1 0 0 1 0 - 1 0
14. НЕК Неймеген 1 0 0 1 0 - 1 0
15. Фортуна Ситтард 1 0 0 1 2 - 3 0
16. Камбюр 1 0 0 1 0 - 2 0
17. Витесс 1 0 0 1 2 - 5 0
18. Эммен 1 0 0 1 1 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСВ 1 1 0 0 4 - 1 3
2. АЗ Алкмаар 1:0 1 1 0 0 1 - 0 3
3. Ваалвейк 1 0 1 0 2 - 2 1
4. Херенвен 1 0 1 0 0 - 0 1
5. Гронинген 1 0 1 0 2 - 2 1
6. Эксельсиор 0 0 0 0 0 - 0 0
7. Твенте 0 0 0 0 0 - 0 0
8. Аякс 0 0 0 0 0 - 0 0
9. Волендам 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Утрехт 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Эммен 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Гоу Эхед Иглс 0:1 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Спарта Роттердам 0 0 0 0 0 - 0 0
14. Фейеноорд 0 0 0 0 0 - 0 0
15. НЕК Неймеген 1 0 0 1 0 - 1 0
16. Фортуна Ситтард 1 0 0 1 2 - 3 0
17. Камбюр 1 0 0 1 0 - 2 0
18. Витесс 1 0 0 1 2 - 5 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Фейеноорд 1 1 0 0 5 - 2 3
2. Эксельсиор 1 1 0 0 2 - 0 3
3. Твенте 1 1 0 0 1 - 0 3
4. Аякс 1 1 0 0 3 - 2 3
5. Волендам 1 0 1 0 2 - 2 1
6. Спарта Роттердам 1 0 1 0 0 - 0 1
7. Утрехт 1 0 1 0 2 - 2 1
8. Гронинген 0 0 0 0 0 - 0 0
9. АЗ Алкмаар 1:0 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Ваалвейк 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Херенвен 0 0 0 0 0 - 0 0
12. НЕК Неймеген 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Фортуна Ситтард 0 0 0 0 0 - 0 0
14. Камбюр 0 0 0 0 0 - 0 0
15. Витесс 0 0 0 0 0 - 0 0
16. ПСВ 0 0 0 0 0 - 0 0
17. Гоу Эхед Иглс 0:1 1 0 0 1 0 - 1 0
18. Эммен 1 0 0 1 1 - 4 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в плей-офф за право попасть в квалификацию Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Эредивизие
  • — Вылет в Первый дивизион
  • Второй тайм
  • Травма, повреждение
    74'
    Ох, нехорошо это выглядит. Виллюмссон Виллюм получил травму и медбригада забирает его с поля.
  • Травма, повреждение
    74'
    Виллюмссон Виллюм на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
  • 74'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • 73'
    АЗ Алкмаар вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 73'
    Льянсана Энрик ослабляет давление, выбив мяч.
  • 73'
    АЗ Алкмаар начинает контратаку
  • 73'
    Кюйперс Бас из команды Гоу Эхед Иглс своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
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    Лучшие коэффициенты
    АЗ Алкмаар
    Ничья
    Гоу Эхед Иглс
    1.72
    5.00
    9.89
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