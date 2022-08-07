Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Первый тайм

47' Обе команды достойно сыграли в первом тайме

47' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

46' АЗ Алкмаар вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

46' АЗ Алкмаар вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)

45' Эдвардсен Оливер навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

45' Кюйперс Бас нанес удар головой, но Хобие Верхулст спокойно отбил мяч.

44' Рейндерс Тиджани пробует нанести удар издали, но Джеффри де Ланге держит все под контролем

42' Дейл Матс выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

41' АЗ Алкмаар вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

41' Верхюлст Хоби взял и забрал мяч на выходе

40' Линторст Эверт выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

39' Эдвардсен Оливер навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

38' Milos Kerkez из команды АЗ Алкмаар перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

37' Гоу Эхед Иглс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

37' Milos Kerkez выиграл воздушное противоборство у Лидберг Исак

37' Де Вит Дани нанес удар головой, но Джеффри де Ланге спокойно отбил мяч.

36' АЗ Алкмаар идет вперед с потенциально опасной атакой.

36' Рейндерс Тиджани навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

35' АЗ Алкмаар вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

34' Ван Бредероде Мирон выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

34' Milos Kerkez создает голевую возможность для своего партнера по команде.

33' АЗ Алкмаар вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

32' Рейндерс Тиджани навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

30' АЗ Алкмаар вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

29' АЗ Алкмаар вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

29' Верхюлст Хоби взял и забрал мяч на выходе

28' АЗ Алкмаар вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

28' АЗ Алкмаар вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

26' Гоу Эхед Иглс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

25' АЗ Алкмаар вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

24' АЗ Алкмаар вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

23' АЗ Алкмаар вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

22' АЗ Алкмаар вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

21' АЗ Алкмаар вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

21' АЗ Алкмаар вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

20' Матч возобновлен

19' Ох, нехорошо это выглядит. Класи Йорди получил травму и медбригада забирает его с поля.

18' Класи Йорди на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

18' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

16' Гоу Эхед Иглс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

15' Верхюлст Хоби взял и забрал мяч на выходе

13' Гоу Эхед Иглс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

12' Гоу Эхед Иглс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

10' Рейндерс Тиджани не смог попасть в створ ударом издали

8' АЗ Алкмаар вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

7' Виллюмссон Виллюм наказан за толчок Milos Kerkez

6' Штоккерс Финн пробил со штрафного прямо в стенку

3' АЗ Алкмаар вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

3' АЗ Алкмаар вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

2' Ван Бредероде Мирон выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

2' Хацидиакос Пантелис выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

1' Гоу Эхед Иглс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

1' Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть

1' Идеальный солнечный день для футбола