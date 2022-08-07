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  4. Аллсвенскан 2022

Швеция: Аллсвенскан

2022

Стадион:
Мьельбю
1:0
Перерыв
Эльфсборг
0'
1:0
5' Гол
Silas Nwankwo
9' Желтая карточка
Странд Симон
36' Желтая карточка
Кричак Иван

Ход матча

5'
Silas Nwankwo
(Otto Rosengren)
1:0
9'
 
Странд Симон
36'
Кричак Иван
 

Статистика матча

  • 1 Удары по воротам 4
  • 2 Удары в створ 1
  • 4 Угловые 2
  • 1 Офсайды 0
  • 4 Нарушения правил 8
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 50 Владение мячом, % 50
Лучшие коэффициенты
Мьельбю
Ничья
Эльфсборг
3.20
3.93
6.09
Все Коэффициенты
35
Бролин
Самуэль
4
Эйле
Ноа
17
Грасия
Карлос
15
Кричак
Иван
11
Штоль
Адам
26
Перссон
Ноа
25
Otto
Rosengren
22
Густавссон
Йеспер
5
Халити
Йетмир
10
Моро
Мамудо
31
Silas
Nwankwo
30
Вальдимарссон
Хакон-Рабн
20
Странд
Симон
5
Мауду
8
Хольмен
Себастьян
23
Хульт
Никлас
26
Emmanuel
Boateng2
13
Michael
Baidoo
28
Седерберг
Ноа
19
Оккельс
Йеппе
11
Гудьонсен
Свейнн
21
Альм
Расмус
Мьельбю
3-5-2
Эльфсборг
4-3-3

История личных встреч

Мьельбю
Эльфсборг

6 матчей

83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

66.7%
16.7%
16.6%
4 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

66.7%
50%
4 победы 3 ничьи 0 побед

9 матчей

22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 7 побед

Первый тайм

44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 6 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 5 побед

15 матчей

33.3%
20%
46.7%
5 побед 3 ничьи 7 побед

Первый тайм

26.7%
33.3%
40%
4 победы 5 ничьих 6 побед

Второй тайм

26.7%
40%
33.3%
4 победы 6 ничьих 5 побед

История матчей

А
0:2
А
4:0
А
1:0
А
2:2
А
0:5
А
1:0
А
3:1
А
2:2
А
2:1
А
2:3
А
0:0
А
2:1
А
4:0
А
2:0
А
2:0

Бомбардиры внутри турнира

Мьельбю
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Silas Nwankwo 7 0.41
Моро Мамудо 2 0.12
Густафссон Виктор 2 0.12
Лёфквист Дэвид 2 (1) 0.12
Густавссон Йеспер 1 0.06
Кричак Иван 1 0.06
Йоханссон Херман 1 0.06
Грасия Карлос 1 0.06
Перссон Ноа 1 0.06
Видесхейм-Пауль Расмус 0 0
Otto Rosengren 0 0
Аль-Аммари Амир 0 0
Эйле Ноа 0 0
Эльфсборг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Альм Расмус 6 0.35
Ольссон Симон 4 0.24
Гудьонсен Свейнн 4 0.24
Ондрейка Якоб 2 0.12
Занден Оливер 2 0.12
Ларссон Йохан 2 0.12
Фрик Пер 2 0.12
Бернхардссон Александер 2 0.12
Оккельс Йеппе 1 0.06
Мауду 1 0.06
Хенрикссон Густав 1 0.06
Седерберг Ноа 1 0.06
Вяйсянен Лео 0 0
Michael Baidoo 0 0
Emmanuel Boateng2 0 0

Карточки

Мьельбю
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кричак Иван 5 0
Йоханссон Херман 4 0
Лёфквист Дэвид 3 0
Халити Йетмир 3 0
Magnus Woerts 3 0
Густафссон Виктор 3 0
Otto Rosengren 3 0
Густавссон Йеспер 2 0
Мёрфельт Альбин 2 0
Грасия Карлос 2 0
Рашиди Херади 1 0
Видесхейм-Пауль Расмус 1 0
Штоль Адам 1 0
Аль-Аммари Амир 1 0
Моро Мамудо 1 0
Эйле Ноа 1 0
Перссон Ноа 1 0
Эльфсборг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Рёмер Андре 6 0
Emmanuel Boateng2 5 0
Фрик Пер 3 0
Ольссон Симон 3 0
Странд Симон 3 0
Гудьонсен Свейнн 3 0
Бернхардссон Александер 3 0
Вяйсянен Лео 2 0
Лагербильке Густав 2 0
Хенрикссон Густав 2 0
Седерберг Ноа 2 0
Альм Расмус 1 0
Занден Оливер 1 0

Голы по времени матча

Забито

13
10
4 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 3
8 Не забивали 12
0
0%
4
40%
1-15
2
15%
1
10%
16-30
2
15%
2
20%
31-45
0
0%
1
10%
46-60
3
23%
1
10%
61-75
6
46%
1
10%
76-90

Пропущено

6
11
2 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 7
1
17%
1
9%
1-15
1
17%
1
9%
16-30
0
0%
4
36%
31-45
1
17%
2
18%
46-60
1
17%
2
18%
61-75
2
33%
1
9%
76-90

Забито

5
19
1 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 12
3 Забивали первыми 3
12 Не забивали 10
0
0%
2
11%
1-15
0
0%
2
11%
16-30
1
20%
3
16%
31-45
2
40%
3
16%
46-60
2
40%
2
11%
61-75
0
0%
7
37%
76-90

Пропущено

7
13
3 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 7
0
0%
2
15%
1-15
0
0%
1
8%
16-30
3
43%
3
23%
31-45
1
14%
3
23%
46-60
1
14%
2
15%
61-75
2
29%
2
15%
76-90

Забито

18
29
5 В 1-м тайме 14
13 Во 2-м тайме 15
7 Забивали первыми 6
4 Не забивали 6
0
0%
6
21%
1-15
2
11%
3
10%
16-30
3
17%
5
17%
31-45
2
11%
4
14%
46-60
5
28%
3
10%
61-75
6
33%
8
28%
76-90

Пропущено

13
24
5 В 1-м тайме 12
8 Во 2-м тайме 12
8 Пропускали первыми 9
9 Не пропускали 14
1
8%
3
13%
1-15
1
8%
2
8%
16-30
3
23%
7
29%
29%
31-45
2
15%
5
21%
46-60
2
15%
4
17%
61-75
4
31%
3
13%
76-90

Результаты последних матчей

Мьельбю
(20 матчей)
40%
40%
20%
8 побед 8 ничьих 4 поражения
Сириус - Мьельбю 0:1 Мьельбю - Дегерфорс 2:1 Гётеборг - Мьельбю 1:1 Мьельбю - Хеккен 1:2
АИК - Мьельбю 0:1 Мьельбю - Норрчёпинг 1:1 Мьельбю - Кальмар 1:1 Сундсвалль - Мьельбю 2:0 Мьельбю - Вернаму 1:1 Мальмё - Мьельбю 2:0 Мьельбю - Хельсинборг 2:1 Варберг БоИС - Мьельбю 0:0 Мьельбю - Сириус 3:0 Хаммарбю - Мьельбю 2:0 Мьельбю - Юргорден 1:0 Эльфсборг - Мьельбю 0:2 Мьельбю - Треллеборг 1:1 Мьельбю - Кальмар 3:1 Гётеборг - Мьельбю 2:2 Мьельбю - Ландскруна 1:1
Эльфсборг
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Эльфсборг - Хеккен 4:4 Эльфсборг - Мольде 1:2 Кальмар - Эльфсборг 1:0 Мольде - Эльфсборг 4:1
Хаммарбю - Эльфсборг 3:0 Эльфсборг - АИК 2:2 Хеккен - Эльфсборг 1:1 Эльфсборг - Варберг БоИС 4:1 Эльфсборг - Хельсинборг 1:0 Норрчёпинг - Эльфсборг 2:2 Эльфсборг - Гётеборг 3:1 Сириус - Эльфсборг 2:0 Эльфсборг - Юргорден 0:0 Дегерфорс - Эльфсборг 0:6 Эльфсборг - Сундсвалль 3:1 Хельсинборг - Эльфсборг 1:0 Эльфсборг - Вернаму 4:1 Мальмё - Эльфсборг 1:1 Эльфсборг - Мьельбю 0:2 Хальмстад - Эльфсборг 0:4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Юргорден 0:0 17 10 4 3 35 - 11 34
2. Хаммарбю 17 10 3 4 34 - 13 33
3. Хеккен 16 9 5 2 37 - 25 32
4. АИК 17 9 4 4 24 - 20 31
5. Мальмё 17 9 3 5 23 - 15 30
6. Мьельбю 1:0 17 8 5 4 18 - 14 29
7. Кальмар 17 8 3 6 19 - 14 27
8. Гётеборг 16 8 3 5 20 - 15 27
9. Сириус 17 7 3 7 20 - 25 24
10. Эльфсборг 0:1 17 5 6 6 30 - 24 21
11. Норрчёпинг 17 5 4 8 18 - 21 19
12. Варберг БоИС 16 5 3 8 14 - 26 18
13. Вернаму 0:0 17 4 5 8 16 - 26 17
14. Дегерфорс 17 3 2 12 13 - 34 11
15. Хельсинборг 16 2 4 10 12 - 23 10
16. Сундсвалль 17 3 1 13 16 - 43 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Юргорден 0:0 8 7 1 0 25 - 4 22
2. Хаммарбю 10 6 3 1 22 - 8 21
3. Мальмё 8 6 1 1 16 - 5 19
4. АИК 8 6 1 1 9 - 3 19
5. Кальмар 9 6 1 2 10 - 4 19
6. Мьельбю 1:0 9 5 3 1 13 - 7 18
7. Эльфсборг 0:1 8 4 3 1 20 - 12 15
8. Гётеборг 8 4 3 1 12 - 6 15
9. Сириус 8 5 0 3 10 - 8 15
10. Хеккен 7 4 1 2 16 - 12 13
11. Варберг БоИС 8 3 2 3 7 - 9 11
12. Норрчёпинг 9 3 2 4 12 - 10 11
13. Вернаму 0:0 8 2 4 2 7 - 6 10
14. Сундсвалль 9 3 0 6 12 - 24 9
15. Дегерфорс 8 2 2 4 7 - 15 8
16. Хельсинборг 9 2 2 5 6 - 12 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Хеккен 9 5 4 0 21 - 13 19
2. АИК 9 3 3 3 15 - 17 12
3. Юргорден 0:0 9 3 3 3 10 - 7 12
4. Хаммарбю 7 4 0 3 12 - 5 12
5. Гётеборг 8 4 0 4 8 - 9 12
6. Мальмё 9 3 2 4 7 - 10 11
7. Мьельбю 1:0 8 3 2 3 5 - 7 11
8. Сириус 9 2 3 4 10 - 17 9
9. Норрчёпинг 8 2 2 4 6 - 11 8
10. Кальмар 8 2 2 4 9 - 10 8
11. Варберг БоИС 8 2 1 5 7 - 17 7
12. Вернаму 0:0 9 2 1 6 9 - 20 7
13. Эльфсборг 0:1 9 1 3 5 10 - 12 6
14. Дегерфорс 9 1 0 8 6 - 19 3
15. Хельсинборг 7 0 2 5 6 - 11 2
16. Сундсвалль 8 0 1 7 4 - 19 1
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  • Первый тайм
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    36'
    Кричак Иван получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    9'
    Странд Симон получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    5'
    Г О О О О Л - Silas Nwankwo бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Мьельбю
Ничья
Эльфсборг
3.20
3.93
6.09
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Мьельбю 1:0 Эльфсборг онлайн

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