Стадион: Страндваллен
Ход матча
5'
1:0
9'
36'
Статистика матча
-
1 Удары по воротам 4
-
2 Удары в створ 1
-
4 Угловые 2
-
1 Офсайды 0
-
4 Нарушения правил 8
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
50 Владение мячом, % 50
4
Эйле
Ноа
15
Кричак
Иван
11
Штоль
Адам
26
Перссон
Ноа
10
Моро
Мамудо
20
Странд
Симон
5
Мауду
23
Хульт
Никлас
21
Альм
Расмус
- Основной состав
- Вратарь
-
4 Эйле НоаЗащитник
- Защитник
-
15 Кричак ИванЗащитник
-
11 Штоль АдамЗащитник
-
26 Перссон НоаЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Моро МамудоНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Andreas Braennstroem
- Основной состав
- Вратарь
-
20 Странд СимонЗащитник
-
5 МаудуЗащитник
- Защитник
-
23 Хульт НикласЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
21 Альм РасмусНападающий
- Запасные игроки
-
31 Роннинг ТимВратарь
-
15 Вяйсянен ЛеоЗащитник
-
18 Касем АхмедПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
14 Oscar Aga
-
Главный тренер: Jimmy Thelin
История личных встреч
Мьельбю
Эльфсборг
6 матчей
83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
66.7%
16.7%
16.6%
4 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
66.7%
50%
4 победы 3 ничьи 0 побед
9 матчей
22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 7 побед
Первый тайм
44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 6 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 5 побед
15 матчей
33.3%
20%
46.7%
5 побед 3 ничьи 7 побед
Первый тайм
26.7%
33.3%
40%
4 победы 5 ничьих 6 побед
Второй тайм
26.7%
40%
33.3%
4 победы 6 ничьих 5 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Мьельбю
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Silas Nwankwo
|7
|0.41
|Моро Мамудо
|2
|0.12
|Густафссон Виктор
|2
|0.12
|Лёфквист Дэвид
|2 (1)
|0.12
|Густавссон Йеспер
|1
|0.06
|Кричак Иван
|1
|0.06
|Йоханссон Херман
|1
|0.06
|Грасия Карлос
|1
|0.06
|Перссон Ноа
|1
|0.06
|Видесхейм-Пауль Расмус
|0
|0
|Otto Rosengren
|0
|0
|Аль-Аммари Амир
|0
|0
|Эйле Ноа
|0
|0
Эльфсборг
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Альм Расмус
|6
|0.35
|Ольссон Симон
|4
|0.24
|Гудьонсен Свейнн
|4
|0.24
|Ондрейка Якоб
|2
|0.12
|Занден Оливер
|2
|0.12
|Ларссон Йохан
|2
|0.12
|Фрик Пер
|2
|0.12
|Бернхардссон Александер
|2
|0.12
|Оккельс Йеппе
|1
|0.06
|Мауду
|1
|0.06
|Хенрикссон Густав
|1
|0.06
|Седерберг Ноа
|1
|0.06
|Вяйсянен Лео
|0
|0
|Michael Baidoo
|0
|0
|Emmanuel Boateng2
|0
|0
Карточки
Мьельбю
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кричак Иван
|5
|0
|Йоханссон Херман
|4
|0
|Лёфквист Дэвид
|3
|0
|Халити Йетмир
|3
|0
|Magnus Woerts
|3
|0
|Густафссон Виктор
|3
|0
|Otto Rosengren
|3
|0
|Густавссон Йеспер
|2
|0
|Мёрфельт Альбин
|2
|0
|Грасия Карлос
|2
|0
|Рашиди Херади
|1
|0
|Видесхейм-Пауль Расмус
|1
|0
|Штоль Адам
|1
|0
|Аль-Аммари Амир
|1
|0
|Моро Мамудо
|1
|0
|Эйле Ноа
|1
|0
|Перссон Ноа
|1
|0
Эльфсборг
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Рёмер Андре
|6
|0
|Emmanuel Boateng2
|5
|0
|Фрик Пер
|3
|0
|Ольссон Симон
|3
|0
|Странд Симон
|3
|0
|Гудьонсен Свейнн
|3
|0
|Бернхардссон Александер
|3
|0
|Вяйсянен Лео
|2
|0
|Лагербильке Густав
|2
|0
|Хенрикссон Густав
|2
|0
|Седерберг Ноа
|2
|0
|Альм Расмус
|1
|0
|Занден Оливер
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
13
10
4 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 3
8 Не забивали 12
0
0%
4
40%
1-15
2
15%
1
10%
16-30
2
15%
2
20%
31-45
0
0%
1
10%
46-60
3
23%
1
10%
61-75
6
46%
1
10%
76-90
Пропущено
6
11
2 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 7
1
17%
1
9%
1-15
1
17%
1
9%
16-30
0
0%
4
36%
31-45
1
17%
2
18%
46-60
1
17%
2
18%
61-75
2
33%
1
9%
76-90
Забито
5
19
1 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 12
3 Забивали первыми 3
12 Не забивали 10
0
0%
2
11%
1-15
0
0%
2
11%
16-30
1
20%
3
16%
31-45
2
40%
3
16%
46-60
2
40%
2
11%
61-75
0
0%
7
37%
76-90
Пропущено
7
13
3 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 7
0
0%
2
15%
1-15
0
0%
1
8%
16-30
3
43%
3
23%
31-45
1
14%
3
23%
46-60
1
14%
2
15%
61-75
2
29%
2
15%
76-90
Забито
18
29
5 В 1-м тайме 14
13 Во 2-м тайме 15
7 Забивали первыми 6
4 Не забивали 6
0
0%
6
21%
1-15
2
11%
3
10%
16-30
3
17%
5
17%
31-45
2
11%
4
14%
46-60
5
28%
3
10%
61-75
6
33%
8
28%
76-90
Пропущено
13
24
5 В 1-м тайме 12
8 Во 2-м тайме 12
8 Пропускали первыми 9
9 Не пропускали 14
1
8%
3
13%
1-15
1
8%
2
8%
16-30
3
23%
7
29%
29%
31-45
2
15%
5
21%
46-60
2
15%
4
17%
61-75
4
31%
3
13%
76-90
Результаты последних матчей
Мьельбю
(20 матчей)
40%
40%
20%
8 побед 8 ничьих 4 поражения
Сириус - Мьельбю 0:1 Мьельбю - Дегерфорс 2:1 Гётеборг - Мьельбю 1:1 Мьельбю - Хеккен 1:2
АИК - Мьельбю 0:1 Мьельбю - Норрчёпинг 1:1 Мьельбю - Кальмар 1:1 Сундсвалль - Мьельбю 2:0 Мьельбю - Вернаму 1:1 Мальмё - Мьельбю 2:0 Мьельбю - Хельсинборг 2:1 Варберг БоИС - Мьельбю 0:0 Мьельбю - Сириус 3:0 Хаммарбю - Мьельбю 2:0 Мьельбю - Юргорден 1:0 Эльфсборг - Мьельбю 0:2 Мьельбю - Треллеборг 1:1 Мьельбю - Кальмар 3:1 Гётеборг - Мьельбю 2:2 Мьельбю - Ландскруна 1:1
Эльфсборг
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Эльфсборг - Хеккен 4:4 Эльфсборг - Мольде 1:2 Кальмар - Эльфсборг 1:0 Мольде - Эльфсборг 4:1
Хаммарбю - Эльфсборг 3:0 Эльфсборг - АИК 2:2 Хеккен - Эльфсборг 1:1 Эльфсборг - Варберг БоИС 4:1 Эльфсборг - Хельсинборг 1:0 Норрчёпинг - Эльфсборг 2:2 Эльфсборг - Гётеборг 3:1 Сириус - Эльфсборг 2:0 Эльфсборг - Юргорден 0:0 Дегерфорс - Эльфсборг 0:6 Эльфсборг - Сундсвалль 3:1 Хельсинборг - Эльфсборг 1:0 Эльфсборг - Вернаму 4:1 Мальмё - Эльфсборг 1:1 Эльфсборг - Мьельбю 0:2 Хальмстад - Эльфсборг 0:4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Юргорден
|0:0
|17
|10
|4
|3
|35 - 11
|34
|2.
|Хаммарбю
|17
|10
|3
|4
|34 - 13
|33
|3.
|Хеккен
|16
|9
|5
|2
|37 - 25
|32
|4.
|АИК
|17
|9
|4
|4
|24 - 20
|31
|5.
|Мальмё
|17
|9
|3
|5
|23 - 15
|30
|6.
|Мьельбю
|1:0
|17
|8
|5
|4
|18 - 14
|29
|7.
|Кальмар
|17
|8
|3
|6
|19 - 14
|27
|8.
|Гётеборг
|16
|8
|3
|5
|20 - 15
|27
|9.
|Сириус
|17
|7
|3
|7
|20 - 25
|24
|10.
|Эльфсборг
|0:1
|17
|5
|6
|6
|30 - 24
|21
|11.
|Норрчёпинг
|17
|5
|4
|8
|18 - 21
|19
|12.
|Варберг БоИС
|16
|5
|3
|8
|14 - 26
|18
|13.
|Вернаму
|0:0
|17
|4
|5
|8
|16 - 26
|17
|14.
|Дегерфорс
|17
|3
|2
|12
|13 - 34
|11
|15.
|Хельсинборг
|16
|2
|4
|10
|12 - 23
|10
|16.
|Сундсвалль
|17
|3
|1
|13
|16 - 43
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Юргорден
|0:0
|8
|7
|1
|0
|25 - 4
|22
|2.
|Хаммарбю
|10
|6
|3
|1
|22 - 8
|21
|3.
|Мальмё
|8
|6
|1
|1
|16 - 5
|19
|4.
|АИК
|8
|6
|1
|1
|9 - 3
|19
|5.
|Кальмар
|9
|6
|1
|2
|10 - 4
|19
|6.
|Мьельбю
|1:0
|9
|5
|3
|1
|13 - 7
|18
|7.
|Эльфсборг
|0:1
|8
|4
|3
|1
|20 - 12
|15
|8.
|Гётеборг
|8
|4
|3
|1
|12 - 6
|15
|9.
|Сириус
|8
|5
|0
|3
|10 - 8
|15
|10.
|Хеккен
|7
|4
|1
|2
|16 - 12
|13
|11.
|Варберг БоИС
|8
|3
|2
|3
|7 - 9
|11
|12.
|Норрчёпинг
|9
|3
|2
|4
|12 - 10
|11
|13.
|Вернаму
|0:0
|8
|2
|4
|2
|7 - 6
|10
|14.
|Сундсвалль
|9
|3
|0
|6
|12 - 24
|9
|15.
|Дегерфорс
|8
|2
|2
|4
|7 - 15
|8
|16.
|Хельсинборг
|9
|2
|2
|5
|6 - 12
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Хеккен
|9
|5
|4
|0
|21 - 13
|19
|2.
|АИК
|9
|3
|3
|3
|15 - 17
|12
|3.
|Юргорден
|0:0
|9
|3
|3
|3
|10 - 7
|12
|4.
|Хаммарбю
|7
|4
|0
|3
|12 - 5
|12
|5.
|Гётеборг
|8
|4
|0
|4
|8 - 9
|12
|6.
|Мальмё
|9
|3
|2
|4
|7 - 10
|11
|7.
|Мьельбю
|1:0
|8
|3
|2
|3
|5 - 7
|11
|8.
|Сириус
|9
|2
|3
|4
|10 - 17
|9
|9.
|Норрчёпинг
|8
|2
|2
|4
|6 - 11
|8
|10.
|Кальмар
|8
|2
|2
|4
|9 - 10
|8
|11.
|Варберг БоИС
|8
|2
|1
|5
|7 - 17
|7
|12.
|Вернаму
|0:0
|9
|2
|1
|6
|9 - 20
|7
|13.
|Эльфсборг
|0:1
|9
|1
|3
|5
|10 - 12
|6
|14.
|Дегерфорс
|9
|1
|0
|8
|6 - 19
|3
|15.
|Хельсинборг
|7
|0
|2
|5
|6 - 11
|2
|16.
|Сундсвалль
|8
|0
|1
|7
|4 - 19
|1
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