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  4. Аллсвенскан 2022

Швеция: Аллсвенскан

2022

Стадион: Зрители: 3342
Мьельбю
1:1
Конец матча
Эльфсборг
0'
1:0
5' Гол
Silas Nwankwo
9' Желтая карточка
Странд Симон
36' Желтая карточка
Кричак Иван
90' Желтая карточка
Штоль Адам
1:1
90' Гол
Michael Baidoo
90'+4

Ход матча

5'
Silas Nwankwo
(Штоль Адам)
1:0
9'
 
Странд Симон
36'
Кричак Иван
 
68'
 
Бернхардссон Александер
Альм Расмус
68'
 
Лав Джек Купер
Седерберг Ноа
70'
Йоханссон Херман
Перссон Ноа
 
70'
Бергстрем Якоб
Моро Мамудо
 
77'
 
Ондрейка Якоб
Оккельс Йеппе
77'
 
Oscar Aga
Гудьонсен Свейнн
82'
Рашиди Херади
Silas Nwankwo
 
82'
Лёфквист Дэвид
Халити Йетмир
 
90'
Штоль Адам
 
90'
Адольфссон Йеспер
Otto Rosengren
 
90'
1:1
Michael Baidoo
(Ондрейка Якоб)

Статистика матча

  • 4 Удары по воротам 7
  • 6 Удары в створ 4
  • 7 Угловые 7
  • 1 Офсайды 1
  • 6 Нарушения правил 14
  • 2 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 42 Владение мячом, % 58
35
Бролин
Самуэль
4
Эйле
Ноа
17
Грасия
Карлос
15
Кричак
Иван
11
Штоль
Адам
26
Перссон
Ноа
25
Otto
Rosengren
22
Густавссон
Йеспер
5
Халити
Йетмир
10
Моро
Мамудо
31
Silas
Nwankwo
30
Вальдимарссон
Хакон-Рабн
20
Странд
Симон
5
Мауду
8
Хольмен
Себастьян
23
Хульт
Никлас
26
Emmanuel
Boateng2
13
Michael
Baidoo
28
Седерберг
Ноа
19
Оккельс
Йеппе
11
Гудьонсен
Свейнн
21
Альм
Расмус
Мьельбю
3-5-2
Эльфсборг
4-3-3

История личных встреч

Мьельбю
Эльфсборг

6 матчей

83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

66.7%
16.7%
16.6%
4 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

66.7%
50%
4 победы 3 ничьи 0 побед

9 матчей

22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 7 побед

Первый тайм

44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 6 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 5 побед

15 матчей

33.3%
20%
46.7%
5 побед 3 ничьи 7 побед

Первый тайм

26.7%
33.3%
40%
4 победы 5 ничьих 6 побед

Второй тайм

26.7%
40%
33.3%
4 победы 6 ничьих 5 побед

История матчей

А
0:2
А
4:0
А
1:0
А
2:2
А
0:5
А
1:0
А
3:1
А
2:2
А
2:1
А
2:3
А
0:0
А
2:1
А
4:0
А
2:0
А
2:0

Бомбардиры внутри турнира

Мьельбю
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Silas Nwankwo 7 0.41
Моро Мамудо 2 0.12
Густафссон Виктор 2 0.12
Лёфквист Дэвид 2 (1) 0.12
Густавссон Йеспер 1 0.06
Кричак Иван 1 0.06
Йоханссон Херман 1 0.06
Грасия Карлос 1 0.06
Перссон Ноа 1 0.06
Видесхейм-Пауль Расмус 0 0
Штоль Адам 0 0
Аль-Аммари Амир 0 0
Эйле Ноа 0 0
Otto Rosengren 0 0
Эльфсборг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Альм Расмус 6 0.35
Ольссон Симон 4 0.24
Гудьонсен Свейнн 4 0.24
Ондрейка Якоб 2 0.12
Занден Оливер 2 0.12
Ларссон Йохан 2 0.12
Фрик Пер 2 0.12
Бернхардссон Александер 2 0.12
Оккельс Йеппе 1 0.06
Michael Baidoo 1 0.06
Мауду 1 0.06
Хенрикссон Густав 1 0.06
Седерберг Ноа 1 0.06
Вяйсянен Лео 0 0
Emmanuel Boateng2 0 0

Карточки

Мьельбю
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кричак Иван 5 0
Йоханссон Херман 4 0
Лёфквист Дэвид 3 0
Халити Йетмир 3 0
Magnus Woerts 3 0
Густафссон Виктор 3 0
Otto Rosengren 3 0
Густавссон Йеспер 2 0
Штоль Адам 2 0
Мёрфельт Альбин 2 0
Грасия Карлос 2 0
Рашиди Херади 1 0
Видесхейм-Пауль Расмус 1 0
Аль-Аммари Амир 1 0
Моро Мамудо 1 0
Эйле Ноа 1 0
Перссон Ноа 1 0
Эльфсборг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Рёмер Андре 6 0
Emmanuel Boateng2 5 0
Фрик Пер 3 0
Ольссон Симон 3 0
Странд Симон 3 0
Гудьонсен Свейнн 3 0
Бернхардссон Александер 3 0
Вяйсянен Лео 2 0
Лагербильке Густав 2 0
Хенрикссон Густав 2 0
Седерберг Ноа 2 0
Альм Расмус 1 0
Занден Оливер 1 0

Голы по времени матча

Забито

14
11
5 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 4
5 Забивали первыми 3
8 Не забивали 12
1
7%
4
36%
1-15
2
14%
1
9%
16-30
2
14%
2
18%
31-45
0
0%
1
9%
46-60
3
21%
1
9%
61-75
6
43%
2
18%
76-90

Пропущено

7
12
2 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 6
6 Не пропускали 8
1
14%
2
17%
1-15
1
14%
1
8%
16-30
0
0%
4
33%
31-45
1
14%
2
17%
46-60
1
14%
2
17%
61-75
3
43%
1
8%
76-90

Забито

5
19
1 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 12
3 Забивали первыми 3
13 Не забивали 11
0
0%
2
11%
1-15
0
0%
2
11%
16-30
1
20%
3
16%
31-45
2
40%
3
16%
46-60
2
40%
2
11%
61-75
0
0%
7
37%
76-90

Пропущено

7
13
3 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 7
0
0%
2
15%
1-15
0
0%
1
8%
16-30
3
43%
3
23%
31-45
1
14%
3
23%
46-60
1
14%
2
15%
61-75
2
29%
2
15%
76-90

Забито

19
30
6 В 1-м тайме 14
13 Во 2-м тайме 16
8 Забивали первыми 6
4 Не забивали 6
1
5%
6
20%
1-15
2
11%
3
10%
16-30
3
16%
5
17%
31-45
2
11%
4
13%
46-60
5
26%
3
10%
61-75
6
32%
9
30%
76-90

Пропущено

14
25
5 В 1-м тайме 13
9 Во 2-м тайме 12
8 Пропускали первыми 10
10 Не пропускали 15
1
7%
4
16%
1-15
1
7%
2
8%
16-30
3
21%
7
28%
31-45
2
14%
5
20%
46-60
2
14%
4
16%
61-75
5
36%
3
12%
76-90

Результаты последних матчей

Мьельбю
(20 матчей)
40%
40%
20%
8 побед 8 ничьих 4 поражения
Сириус - Мьельбю 0:1 Мьельбю - Дегерфорс 2:1 Гётеборг - Мьельбю 1:1 Мьельбю - Хеккен 1:2
АИК - Мьельбю 0:1 Мьельбю - Норрчёпинг 1:1 Мьельбю - Кальмар 1:1 Сундсвалль - Мьельбю 2:0 Мьельбю - Вернаму 1:1 Мальмё - Мьельбю 2:0 Мьельбю - Хельсинборг 2:1 Варберг БоИС - Мьельбю 0:0 Мьельбю - Сириус 3:0 Хаммарбю - Мьельбю 2:0 Мьельбю - Юргорден 1:0 Эльфсборг - Мьельбю 0:2 Мьельбю - Треллеборг 1:1 Мьельбю - Кальмар 3:1 Гётеборг - Мьельбю 2:2 Мьельбю - Ландскруна 1:1
Эльфсборг
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Эльфсборг - Хеккен 4:4 Эльфсборг - Мольде 1:2 Кальмар - Эльфсборг 1:0 Мольде - Эльфсборг 4:1
Хаммарбю - Эльфсборг 3:0 Эльфсборг - АИК 2:2 Хеккен - Эльфсборг 1:1 Эльфсборг - Варберг БоИС 4:1 Эльфсборг - Хельсинборг 1:0 Норрчёпинг - Эльфсборг 2:2 Эльфсборг - Гётеборг 3:1 Сириус - Эльфсборг 2:0 Эльфсборг - Юргорден 0:0 Дегерфорс - Эльфсборг 0:6 Эльфсборг - Сундсвалль 3:1 Хельсинборг - Эльфсборг 1:0 Эльфсборг - Вернаму 4:1 Мальмё - Эльфсборг 1:1 Эльфсборг - Мьельбю 0:2 Хальмстад - Эльфсборг 0:4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Юргорден 17 10 4 3 35 - 11 34
2. Хаммарбю 17 10 3 4 34 - 13 33
3. Хеккен 16 9 5 2 37 - 25 32
4. АИК 17 9 4 4 24 - 20 31
5. Мальмё 17 9 3 5 23 - 15 30
6. Кальмар 17 8 3 6 19 - 14 27
7. Мьельбю 17 7 6 4 18 - 15 27
8. Гётеборг 16 8 3 5 20 - 15 27
9. Сириус 17 7 3 7 20 - 25 24
10. Эльфсборг 17 5 7 5 31 - 24 22
11. Норрчёпинг 17 5 4 8 18 - 21 19
12. Варберг БоИС 16 5 3 8 14 - 26 18
13. Вернаму 17 4 5 8 16 - 26 17
14. Дегерфорс 17 3 2 12 13 - 34 11
15. Хельсинборг 16 2 4 10 12 - 23 10
16. Сундсвалль 17 3 1 13 16 - 43 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Юргорден 8 7 1 0 25 - 4 22
2. Хаммарбю 10 6 3 1 22 - 8 21
3. Мальмё 8 6 1 1 16 - 5 19
4. АИК 8 6 1 1 9 - 3 19
5. Кальмар 9 6 1 2 10 - 4 19
6. Мьельбю 9 4 4 1 13 - 8 16
7. Эльфсборг 8 4 3 1 20 - 12 15
8. Гётеборг 8 4 3 1 12 - 6 15
9. Сириус 8 5 0 3 10 - 8 15
10. Хеккен 7 4 1 2 16 - 12 13
11. Варберг БоИС 8 3 2 3 7 - 9 11
12. Норрчёпинг 9 3 2 4 12 - 10 11
13. Вернаму 8 2 4 2 7 - 6 10
14. Сундсвалль 9 3 0 6 12 - 24 9
15. Дегерфорс 8 2 2 4 7 - 15 8
16. Хельсинборг 9 2 2 5 6 - 12 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Хеккен 9 5 4 0 21 - 13 19
2. АИК 9 3 3 3 15 - 17 12
3. Юргорден 9 3 3 3 10 - 7 12
4. Хаммарбю 7 4 0 3 12 - 5 12
5. Гётеборг 8 4 0 4 8 - 9 12
6. Мальмё 9 3 2 4 7 - 10 11
7. Мьельбю 8 3 2 3 5 - 7 11
8. Сириус 9 2 3 4 10 - 17 9
9. Норрчёпинг 8 2 2 4 6 - 11 8
10. Кальмар 8 2 2 4 9 - 10 8
11. Эльфсборг 9 1 4 4 11 - 12 7
12. Варберг БоИС 8 2 1 5 7 - 17 7
13. Вернаму 9 2 1 6 9 - 20 7
14. Дегерфорс 9 1 0 8 6 - 19 3
15. Хельсинборг 7 0 2 5 6 - 11 2
16. Сундсвалль 8 0 1 7 4 - 19 1
  • — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Аллсвенскан
  • — Вылет в Суперэттан
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    36'
    Кричак Иван получил желтую карточку от судьи
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    • Желтая карточка
      9'
      Странд Симон получил желтую карточку от судьи
    • Описание гола
      5'
      Г О О О О Л - Silas Nwankwo бьет в цель!
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    Где смотреть матч Мьельбю 1:1 Эльфсборг онлайн

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