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  4. Премьер-лига 2022-2023

Англия: Премьер-лига

2022-2023

Стадион:
Вест Хэм
0:1
Первый тайм: 45+'
Манчестер Сити
0'
0:1
36' Пенальти
Холанн Эрлинг

Ход матча

29'
Ареола Альфонс
Фабьянски Лукаш
 
36'
0:1
Холанн Эрлинг

Статистика матча

  • 0 Голы 1
  • 1 Удары по воротам 2
  • 0 Удары в створ 1
  • 1 Угловые 1
  • 1 Офсайды 1
  • 3 Нарушения правил 3
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 1 Замены 0
  • 16 Владение мячом, % 84

Владение мячом

Прогнозы 134
Вест Хэм 3.7% (5)
X 8.2% (11)
Манчестер Сити 88.1% (118)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Вест Хэм
Ничья
Манчестер Сити
8.99
5.55
5.25
Все Коэффициенты
Новости
1
Фабьянски
Лукаш
5
Цоуфал
Владимир
2
Джонсон
Бен
4
Зума
Курт
3
Крессуэлл
Аарон
28
Соучек
Томаш
41
Райс
Деклан
20
Боуэн
Джаррод
10
Лансини
Мануэль
8
Форнальс
Пабло
9
Антонио
Майкл
31
Эдерсон
Мораес
2
Уокер
Кайл
3
Диаш
Рубен
6
Аке
Натан
7
Канселу
Жоау
17
Де
Брёйне
Кевин
16
Родри
Эрнандес
8
Гюндоган
Илкай
47
Фоден
Фил
9
Холанн
Эрлинг
10
Грилиш
Джек
Вест Хэм
4-2-3-1
Манчестер Сити
4-3-3

История личных встреч

Вест Хэм
Манчестер Сити

10 матчей

40%
60%
4 победы 6 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
60%
5 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

10%
60%
30%
1 победа 6 ничьих 0 побед

25 матчей

4%
96%
0 побед 1 ничья 24 победы

Первый тайм

20%
80%
0 побед 5 ничьих 19 побед

Второй тайм

28%
72%
0 побед 7 ничьих 21 победа

35 матчей

11.4%
20%
68.6%
4 победы 7 ничьих 24 победы

Первый тайм

14.3%
31.4%
54.3%
5 побед 11 ничьих 19 побед

Второй тайм

2.9%
37.1%
60%
1 победа 13 ничьих 21 победа

История матчей

ПЛ
2:2
ПЛ
2:1
КЛ
0:0
ПЛ
2:1
ПЛ
1:1
ПЛ
2:0
ПЛ
0:5
ПЛ
4:1
ПЛ
1:0
ПЛ
0:4
ПЛ
1:4
ПЛ
2:1
ТМК
0:3
ПЛ
0:4
К
0:5
ПЛ
3:1
ПЛ
2:2
ПЛ
1:2
ПЛ
2:0
ПЛ
2:1
ПЛ
2:0
КЛ
0:3
КЛ
6:0
ПЛ
1:3
ПЛ
2:1
ПЛ
0:0
ПЛ
2:1
ПЛ
1:3
ПЛ
1:1
ПЛ
3:1
ПЛ
1:0
ПЛ
3:0
ПЛ
1:1
К
1:0
К
0:0

Бомбардиры внутри турнира

Вест Хэм
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Манчестер Сити
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Холанн Эрлинг 1 (1) 1

Карточки

Результаты последних матчей

Вест Хэм
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Ланс - Вест Хэм 0:0 Лутон Таун - Вест Хэм 1:1 Рейнджерс - Вест Хэм 3:1 Рединг - Вест Хэм 1:1
Ипсвич - Вест Хэм 1:2 Борэм Вуд - Вест Хэм 1:1 Серветт - Вест Хэм 0:2 Брайтон - Вест Хэм 3:1 Вест Хэм - Манчестер Сити 2:2 Норвич - Вест Хэм 0:4 Айнтрахт Фр - Вест Хэм 1:0 Вест Хэм - Арсенал 1:2 Вест Хэм - Айнтрахт Фр 1:2 Челси - Вест Хэм 1:0 Вест Хэм - Бёрнли 1:1 Лион - Вест Хэм 0:3 Брентфорд - Вест Хэм 2:0 Вест Хэм - Лион 1:1 Вест Хэм - Эвертон 2:1 Тоттенхэм - Вест Хэм 3:1
Манчестер Сити
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Ливерпуль - Манчестер Сити 3:1 Бавария - Манчестер Сити 0:1 Манчестер Сити - Америка Мехико 2:1 Манчестер Сити - Астон Вилла 3:2
Вест Хэм - Манчестер Сити 2:2 Вулверхэмптон - Манчестер Сити 1:5 Манчестер Сити - Ньюкасл 5:0 Реал Мадрид - Манчестер Сити 3:1 Лидс - Манчестер Сити 0:4 Манчестер Сити - Реал Мадрид 4:3 Манчестер Сити - Уотфорд 5:1 Манчестер Сити - Брайтон 3:0 Манчестер Сити - Ливерпуль 2:3 Атлетико М - Манчестер Сити 0:0 Манчестер Сити - Ливерпуль 2:2 Манчестер Сити - Атлетико М 1:0 Бёрнли - Манчестер Сити 0:2 Саутгемптон - Манчестер Сити 1:4 Кристал Пэлас - Манчестер Сити 0:0 Манчестер Сити - Спортинг Л 0:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Тоттенхэм 1 1 0 0 4 - 1 3
2. Борнмут 1 1 0 0 2 - 0 3
3. Арсенал 1 1 0 0 2 - 0 3
4. Ньюкасл 1 1 0 0 2 - 0 3
5. Манчестер Сити 1:0 1 1 0 0 1 - 0 3
6. Брайтон 1 1 0 0 2 - 1 3
7. Челси 1 1 0 0 1 - 0 3
8. Лидс 1 1 0 0 2 - 1 3
9. Брентфорд 1 0 1 0 2 - 2 1
10. Ливерпуль 1 0 1 0 2 - 2 1
11. Лестер 1 0 1 0 2 - 2 1
12. Фулхэм 1 0 1 0 2 - 2 1
13. Манчестер Юнайтед 1 0 0 1 1 - 2 0
14. Эвертон 1 0 0 1 0 - 1 0
15. Вулверхэмптон 1 0 0 1 1 - 2 0
16. Вест Хэм 0:1 1 0 0 1 0 - 1 0
17. Астон Вилла 1 0 0 1 0 - 2 0
18. Ноттингем Форест 1 0 0 1 0 - 2 0
19. Кристал Пэлас 1 0 0 1 0 - 2 0
20. Саутгемптон 1 0 0 1 1 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Тоттенхэм 1 1 0 0 4 - 1 3
2. Ньюкасл 1 1 0 0 2 - 0 3
3. Борнмут 1 1 0 0 2 - 0 3
4. Лидс 1 1 0 0 2 - 1 3
5. Фулхэм 1 0 1 0 2 - 2 1
6. Лестер 1 0 1 0 2 - 2 1
7. Астон Вилла 0 0 0 0 0 - 0 0
8. Ливерпуль 0 0 0 0 0 - 0 0
9. Брентфорд 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Ноттингем Форест 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Челси 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Брайтон 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Манчестер Сити 1:0 0 0 0 0 0 - 0 0
14. Арсенал 0 0 0 0 0 - 0 0
15. Вулверхэмптон 0 0 0 0 0 - 0 0
16. Саутгемптон 0 0 0 0 0 - 0 0
17. Эвертон 1 0 0 1 0 - 1 0
18. Манчестер Юнайтед 1 0 0 1 1 - 2 0
19. Вест Хэм 0:1 1 0 0 1 0 - 1 0
20. Кристал Пэлас 1 0 0 1 0 - 2 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Арсенал 1 1 0 0 2 - 0 3
2. Манчестер Сити 1:0 1 1 0 0 1 - 0 3
3. Брайтон 1 1 0 0 2 - 1 3
4. Челси 1 1 0 0 1 - 0 3
5. Брентфорд 1 0 1 0 2 - 2 1
6. Ливерпуль 1 0 1 0 2 - 2 1
7. Лестер 0 0 0 0 0 - 0 0
8. Ньюкасл 0 0 0 0 0 - 0 0
9. Лидс 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Борнмут 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Тоттенхэм 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Манчестер Юнайтед 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Эвертон 0 0 0 0 0 - 0 0
14. Вест Хэм 0:1 0 0 0 0 0 - 0 0
15. Кристал Пэлас 0 0 0 0 0 - 0 0
16. Фулхэм 0 0 0 0 0 - 0 0
17. Вулверхэмптон 1 0 0 1 1 - 2 0
18. Астон Вилла 1 0 0 1 0 - 2 0
19. Ноттингем Форест 1 0 0 1 0 - 2 0
20. Саутгемптон 1 0 0 1 1 - 4 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Вылет в Чемпионшип
  • Первый тайм
  • Дополнительное время
    45'
    4 минуты добавляет Майкл Оливер к основному времени первого тайма.
  • 43'
    Боуэн получает мяч на правом фланге атаки, но Аке классно отработал один в один, организовав удар от ворот.
  • 42'
    Де Брёйне от лицевой линии простреливает к линии штрафной, куда партнеры добраться не успели. В следующей атаки "Сити" Канселу издали пальнул мимо створа.
  • 40'
    Вертикальный заброс на Форнальса получается у хозяев неудачным, Эдерсон сопровождает мяч за лицевую линию.
  • 39'
    Фоден на правом фланге получает мяч, обыгрывает соперника и с правой подает в штрафную - защитники "Вест Хэма" справляются.
  • 38'
    Неудачный удар со штрафного исполняет Гюндоган, попадая точнехонько в "стенку".
  • Фол, нарушение
    37'
    Фоден получает по ногам в единоборстве с Райсом, отложенный свисток от арбитра и штрафной почти в 30 метрах от ворот Ареола.
  • Пенальти
    36'
    ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! 0:1! ЭРЛИНГ ХОЛАНН!
    Есть первый гол норвежца в АПЛ! Холанн уверенно реализует пенальти, разводя мяч и вратаря по разным углам!
  • Пенальти!
    35'
    Пенальти в ворота "Вест Хэма"! Гюндоган катит мяч в штрафную на Холанна, тот прокидывает снаряд мимо вратаря и оказывается на газоне после контакта с Ареола!
  • 34'
    Интересно, что по xG "Вест Хэм" пока впереди - 0,19 против 0,17, момент у Антонио был самым острым.
  • 33'
    Уокер включился по правому полуфлангу, откликнувшись на проникающий пас партнера, однако Ареола на выходе мяч забирает.
  • 32'
    Продолжает "Сити" плести кружева на чужой половине, однако 100-процентных голевых моментов, несмотря на 84% владения, гости пока не создали.
  • Травма, повреждение
    30'
    Теперь лежит на газоне Антонио, снова есть работа у врачей "Вест Хэма".
  • 29'
    Канселу на левом фланге атаки изящно обыграл Цоуфала и навесил на дальнюю штангу, где партнеров не оказалось.
  • Замена
    28'
    Вынужденная замена вратаря у хозяев, Лукаш Фабьянски покидает поле, а место в воротах занимает Альфонс Ареола.
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    • Офсайд
      27'
      Гюндоган после передачи Холанда врывается в штрафную с левого и простреливает на Де Брёйне, который поражает цель, однако в момент передачи на Илкая был зафиксирован офсайд.
    • 25'
      Возобновляется игра на Олимпийском стадионе в Лондоне, Фабьянски продолжает испытывать болевые ощущения, но остается в игре.
    • Судья
      23'
      +31 сегодня в Лондоне, потому арбитр отправляет команды попить водички.
    • Травма, повреждение
      22'
      Фабьянски после навеса Де Брёйне с левого фланга играет кулаком на выходе и получает повреждение в столкновении с Холандом.
    • 21'
      Фоден с правого края штрафной исполняет подачу к линии вратарской, Холанд опередил защитника, однако дотянуться до мяча не сумел.
    • 19'
      Грилиш с левого угла штрафной мягко забрасывает в штрафную, но "Вест Хэм" отбивается, как и с последующим забросом в исполнении Де Брёйне.
    • Угловой
      18'
      Первый угловой у чужих ворот исполняют футболисты "Манчестер Сити", однако мяч прилетает в руки Фабьянски.
    • 16'
      Треть первого тайма позади, большое территориальное преимущество "Сити", но самый острый момент пока придумали хозяева поля.
    • 15'
      Де Брёйне достает мяч на правом фланге атаки, откуда исполняет подачу в штрафную - Фабьянски выловил снаряд на выходе.
    • 14'
      Канселу протащил мяч добрых 60 метров со смещением в центр, дальше Де Брёйне получил мяч и пробил с линии штрафной - снаряд прокатился левее створа.
    • Травма, повреждение
      12'
      Грилиш получил повреждение после жесткого подката одного из лондонцев, арбитр при этом нарушения правил не зафиксировал, а Джек сумел подняться без помощи врачей.
    • 11'
      Фоден достал до мяча у правого углового флага, однако дальше англичанина остановили защитники.
    • 10'
      82 процента игрового времени мячом владеет "Манчестер Сити" на старте матча, глубоко в оборону садится "Вест Хэм" в эти минуты.
    • 9'
      Де Брёйне отмечается попыткой дальнего удара из центральной зоны, однако мяч попадает в игрока "Вест Хэма".
    • 8'
      Забирает "Сити" мяч под свой контроль после непростых первых минут, начинается привычная история для "горожан" и Пепа Гвардиолы.
    • 7'
      Грилиш входит в штрафную с левого края после передачи Гюндогана и исполняет невысокий навес к линии вратарской, где Джонсон играет в падении головой.
    • 5'
      Грилиш с левого фланга исполняет прострел во вратарскую хозяев поля, однако Фабьянски укрощает мяч.
    • Травма, повреждение
      4'
      Помощь врачей требуется Эдерсону, который получил по лицу в одном из единоборств при угловом, непростое начало сезона для бразильца и всего "Ман Сити".
    • Опасный момент
      3'
      Угловой в исполнении "Вест Хэма" получился опасным, но гости всё-таки отбились, вторым темпом Антонио после навеса с левого фланга головой пробивает чуть выше перекладины!
    • 2'
      Первый момент создают лондонцы, Антонио после прострела с фланга подставляет ногу, но мяч цепляет защитника и проходит мимо створа.
    • Первый тайм начался
      1'
      Матч начался, поехали!
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на London Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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    Прогнозы на матч Вест Хэм 0:1 Манчестер Сити

    Исход игры
    Вест Хэм
    3.7% (5)
    Ничья
    8.2% (11)
    Манчестер Сити
    88.1% (118)
    Тотал 2.5
    Больше
    78.45% (91)
    Меньше
    21.55% (25)
    Обе команды забьют
    Да
    80.17% (93)
    Нет
    19.83% (23)
    Популярный счёт
    1:2 Манчестер Сити
    35.8% (48)
    1:3 Манчестер Сити
    23.9% (32)
    0:2 Манчестер Сити
    12.7% (17)
    1:1 Ничья
    3% (4)
    2:2 Ничья
    2.2% (3)
    0:3 Манчестер Сити
    1.5% (2)
    2:4 Манчестер Сити
    1.5% (2)
    1:4 Манчестер Сити
    1.5% (2)
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    Вест Хэм
    Манчестер Сити
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