Стадион: Олимпийский (Лондон)
0:1
Первый тайм: 45+'
Ход матча
36'
0:1
Статистика матча
-
0 Голы 1
-
1 Удары по воротам 2
-
0 Удары в створ 1
-
1 Угловые 1
-
1 Офсайды 1
-
3 Нарушения правил 3
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
1 Замены 0
-
16 Владение мячом, % 84
Владение мячом
28
Соучек
Томаш
41
Райс
Деклан
47
Фоден
Фил
10
Грилиш
Джек
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
28 Соучек ТомашПолузащитник
-
41 Райс ДекланПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
12 Даунс ФлиннПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Мойес Дэвид
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Не уточняется
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
47 Фоден ФилНападающий
- Нападающий
-
10 Грилиш ДжекНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
80 Палмер КоулНападающий
- Нападающий
-
26 Марез РиядНападающий
-
82 Rico Lewis
-
Главный тренер: Гвардиола Хосеп
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
История личных встреч
Вест Хэм
Манчестер Сити
10 матчей
40%
60%
4 победы 6 ничьих 0 побед
Первый тайм
50%
60%
5 побед 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
10%
60%
30%
1 победа 6 ничьих 0 побед
25 матчей
4%
96%
0 побед 1 ничья 24 победы
Первый тайм
20%
80%
0 побед 5 ничьих 19 побед
Второй тайм
28%
72%
0 побед 7 ничьих 21 победа
35 матчей
11.4%
20%
68.6%
4 победы 7 ничьих 24 победы
Первый тайм
14.3%
31.4%
54.3%
5 побед 11 ничьих 19 побед
Второй тайм
2.9%
37.1%
60%
1 победа 13 ничьих 21 победа
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Вест Хэм
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
Манчестер Сити
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Холанн Эрлинг
|1 (1)
|1
Карточки
Результаты последних матчей
Вест Хэм
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Ланс - Вест Хэм 0:0 Лутон Таун - Вест Хэм 1:1 Рейнджерс - Вест Хэм 3:1 Рединг - Вест Хэм 1:1
Ипсвич - Вест Хэм 1:2 Борэм Вуд - Вест Хэм 1:1 Серветт - Вест Хэм 0:2 Брайтон - Вест Хэм 3:1 Вест Хэм - Манчестер Сити 2:2 Норвич - Вест Хэм 0:4 Айнтрахт Фр - Вест Хэм 1:0 Вест Хэм - Арсенал 1:2 Вест Хэм - Айнтрахт Фр 1:2 Челси - Вест Хэм 1:0 Вест Хэм - Бёрнли 1:1 Лион - Вест Хэм 0:3 Брентфорд - Вест Хэм 2:0 Вест Хэм - Лион 1:1 Вест Хэм - Эвертон 2:1 Тоттенхэм - Вест Хэм 3:1
Манчестер Сити
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Ливерпуль - Манчестер Сити 3:1 Бавария - Манчестер Сити 0:1 Манчестер Сити - Америка Мехико 2:1 Манчестер Сити - Астон Вилла 3:2
Вест Хэм - Манчестер Сити 2:2 Вулверхэмптон - Манчестер Сити 1:5 Манчестер Сити - Ньюкасл 5:0 Реал Мадрид - Манчестер Сити 3:1 Лидс - Манчестер Сити 0:4 Манчестер Сити - Реал Мадрид 4:3 Манчестер Сити - Уотфорд 5:1 Манчестер Сити - Брайтон 3:0 Манчестер Сити - Ливерпуль 2:3 Атлетико М - Манчестер Сити 0:0 Манчестер Сити - Ливерпуль 2:2 Манчестер Сити - Атлетико М 1:0 Бёрнли - Манчестер Сити 0:2 Саутгемптон - Манчестер Сити 1:4 Кристал Пэлас - Манчестер Сити 0:0 Манчестер Сити - Спортинг Л 0:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Тоттенхэм
|1
|1
|0
|0
|4 - 1
|3
|2.
|Борнмут
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|3.
|Арсенал
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|4.
|Ньюкасл
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|5.
|Манчестер Сити
|1:0
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|6.
|Брайтон
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|7.
|Челси
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|8.
|Лидс
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|9.
|Брентфорд
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|10.
|Ливерпуль
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|11.
|Лестер
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|12.
|Фулхэм
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|13.
|Манчестер Юнайтед
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|14.
|Эвертон
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|15.
|Вулверхэмптон
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|16.
|Вест Хэм
|0:1
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|17.
|Астон Вилла
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|18.
|Ноттингем Форест
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|19.
|Кристал Пэлас
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|20.
|Саутгемптон
|1
|0
|0
|1
|1 - 4
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Тоттенхэм
|1
|1
|0
|0
|4 - 1
|3
|2.
|Ньюкасл
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|3.
|Борнмут
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|4.
|Лидс
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|5.
|Фулхэм
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|6.
|Лестер
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|7.
|Астон Вилла
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|Ливерпуль
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|Брентфорд
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|Ноттингем Форест
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Челси
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|Брайтон
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|Манчестер Сити
|1:0
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|Арсенал
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|Вулверхэмптон
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|16.
|Саутгемптон
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|17.
|Эвертон
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|18.
|Манчестер Юнайтед
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|19.
|Вест Хэм
|0:1
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|20.
|Кристал Пэлас
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Арсенал
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|2.
|Манчестер Сити
|1:0
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|3.
|Брайтон
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|4.
|Челси
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|5.
|Брентфорд
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|6.
|Ливерпуль
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|7.
|Лестер
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|Ньюкасл
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|Лидс
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|Борнмут
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Тоттенхэм
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|Манчестер Юнайтед
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|Эвертон
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|Вест Хэм
|0:1
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|Кристал Пэлас
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|16.
|Фулхэм
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|17.
|Вулверхэмптон
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|18.
|Астон Вилла
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|19.
|Ноттингем Форест
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|20.
|Саутгемптон
|1
|0
|0
|1
|1 - 4
|0
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
- — Вылет в Чемпионшип
Прогнозы на матч Вест Хэм 0:1 Манчестер Сити
Исход игры
Вест Хэм
3.7% (5)
Ничья
8.2% (11)
Манчестер Сити
88.1% (118)
Тотал 2.5
Больше
78.45% (91)
Меньше
21.55% (25)
Обе команды забьют
Да
80.17% (93)
Нет
19.83% (23)
Популярный счёт
1:2 Манчестер Сити
35.8% (48)
1:3 Манчестер Сити
23.9% (32)
0:2 Манчестер Сити
12.7% (17)
1:1 Ничья
3% (4)
2:2 Ничья
2.2% (3)
0:3 Манчестер Сити
1.5% (2)
2:4 Манчестер Сити
1.5% (2)
1:4 Манчестер Сити
1.5% (2)
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