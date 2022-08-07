Фоден получает по ногам в единоборстве с Райсом, отложенный свисток от арбитра и штрафной почти в 30 метрах от ворот Ареола.

Неудачный удар со штрафного исполняет Гюндоган, попадая точнехонько в "стенку".

Фоден на правом фланге получает мяч, обыгрывает соперника и с правой подает в штрафную - защитники "Вест Хэма" справляются.

Вертикальный заброс на Форнальса получается у хозяев неудачным, Эдерсон сопровождает мяч за лицевую линию.

Де Брёйне от лицевой линии простреливает к линии штрафной, куда партнеры добраться не успели. В следующей атаки "Сити" Канселу издали пальнул мимо створа.

Боуэн получает мяч на правом фланге атаки, но Аке классно отработал один в один, организовав удар от ворот.

4 минуты добавляет Майкл Оливер к основному времени первого тайма.

Вынужденная замена вратаря у хозяев, Лукаш Фабьянски покидает поле, а место в воротах занимает Альфонс Ареола.

Канселу на левом фланге атаки изящно обыграл Цоуфала и навесил на дальнюю штангу, где партнеров не оказалось.

Теперь лежит на газоне Антонио, снова есть работа у врачей "Вест Хэма".

Продолжает "Сити" плести кружева на чужой половине, однако 100-процентных голевых моментов, несмотря на 84% владения, гости пока не создали.

Уокер включился по правому полуфлангу, откликнувшись на проникающий пас партнера, однако Ареола на выходе мяч забирает.

Интересно, что по xG "Вест Хэм" пока впереди - 0,19 против 0,17, момент у Антонио был самым острым.

Пенальти в ворота "Вест Хэма"! Гюндоган катит мяч в штрафную на Холанна, тот прокидывает снаряд мимо вратаря и оказывается на газоне после контакта с Ареола!

ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! 0:1! ЭРЛИНГ ХОЛАНН! Есть первый гол норвежца в АПЛ! Холанн уверенно реализует пенальти, разводя мяч и вратаря по разным углам!

Канселу протащил мяч добрых 60 метров со смещением в центр, дальше Де Брёйне получил мяч и пробил с линии штрафной - снаряд прокатился левее створа.

Де Брёйне достает мяч на правом фланге атаки, откуда исполняет подачу в штрафную - Фабьянски выловил снаряд на выходе.

Треть первого тайма позади, большое территориальное преимущество "Сити", но самый острый момент пока придумали хозяева поля.

Первый угловой у чужих ворот исполняют футболисты "Манчестер Сити", однако мяч прилетает в руки Фабьянски.

Грилиш с левого угла штрафной мягко забрасывает в штрафную, но "Вест Хэм" отбивается, как и с последующим забросом в исполнении Де Брёйне.

Фоден с правого края штрафной исполняет подачу к линии вратарской, Холанд опередил защитника, однако дотянуться до мяча не сумел.

Фабьянски после навеса Де Брёйне с левого фланга играет кулаком на выходе и получает повреждение в столкновении с Холандом.

+31 сегодня в Лондоне, потому арбитр отправляет команды попить водички.

Возобновляется игра на Олимпийском стадионе в Лондоне, Фабьянски продолжает испытывать болевые ощущения, но остается в игре.

Гюндоган после передачи Холанда врывается в штрафную с левого и простреливает на Де Брёйне, который поражает цель, однако в момент передачи на Илкая был зафиксирован офсайд.

12' Грилиш получил повреждение после жесткого подката одного из лондонцев, арбитр при этом нарушения правил не зафиксировал, а Джек сумел подняться без помощи врачей.

11' Фоден достал до мяча у правого углового флага, однако дальше англичанина остановили защитники.

10' 82 процента игрового времени мячом владеет "Манчестер Сити" на старте матча, глубоко в оборону садится "Вест Хэм" в эти минуты.

9' Де Брёйне отмечается попыткой дальнего удара из центральной зоны, однако мяч попадает в игрока "Вест Хэма".

8' Забирает "Сити" мяч под свой контроль после непростых первых минут, начинается привычная история для "горожан" и Пепа Гвардиолы.

7' Грилиш входит в штрафную с левого края после передачи Гюндогана и исполняет невысокий навес к линии вратарской, где Джонсон играет в падении головой.

5' Грилиш с левого фланга исполняет прострел во вратарскую хозяев поля, однако Фабьянски укрощает мяч.

4' Помощь врачей требуется Эдерсону, который получил по лицу в одном из единоборств при угловом, непростое начало сезона для бразильца и всего "Ман Сити".

3' Угловой в исполнении "Вест Хэма" получился опасным, но гости всё-таки отбились, вторым темпом Антонио после навеса с левого фланга головой пробивает чуть выше перекладины!

2' Первый момент создают лондонцы, Антонио после прострела с фланга подставляет ногу, но мяч цепляет защитника и проходит мимо створа.