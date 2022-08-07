Стадион: Финнведсваллен
0'
Статистика матча
-
2 Удары по воротам 3
-
3 Удары в створ 1
-
4 Угловые 4
-
3 Офсайды 1
-
2 Нарушения правил 4
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
50 Владение мячом, % 50
20
Винст
Фредди
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
20 Винст ФреддиЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
24 Симба МунгаНападающий
-
-
-
Главный тренер: Kim Hellberg
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
18 Хиен ИсакЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
22 Корник ЛеоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
10 Асоро ЙоэльНападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Бергстранд Ким
История личных встреч
Вернаму
Юргорден
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Вернаму
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Антонссон Маркус
|10 (1)
|0.59
|Йоханссон Оскар
|2
|0.12
|Магаши Абдуссалам
|2
|0.12
|Оливейра Вендерсон
|1
|0.06
|Виндехолл Чарли
|1
|0.06
|Винст Фредди
|0
|0
|Де Врис Фрэнсис
|0
|0
|Бечирович Эдвин
|0
|0
Юргорден
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Эдвардсен Виктор
|6
|0.35
|Асоро Йоэль
|5
|0.29
|Банда Эммануэль
|4
|0.24
|Финнделл Хампус
|3
|0.18
|Радетинац Харис
|3
|0.18
|Эрикссон Магнус
|2
|0.12
|Хакшабанович Сеад
|2
|0.12
|Хиен Исак
|2
|0.12
|Викхейм Густав
|2
|0.12
|Экдаль Хьяльмар
|2
|0.12
|Андерссон Элиас
|1
|0.06
|Шуллер Расмус
|1
|0.06
Карточки
Вернаму
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Evaldo Neto
|4
|0
|Тихи Робин
|3
|0
|Оливейра Вендерсон
|3
|0
|Антонссон Маркус
|2
|0
|Эрикссон Виктор
|2
|0
|Магаши Абдуссалам
|2
|0
|Hampus Naesstroem
|2
|0
|Войтехович Филипп
|1
|0
|Йоханссон Оскар
|1
|0
|Кенндал Уильям
|1
|0
|Ларссон Виктор
|1
|0
|Бечирович Эдвин
|1
|0
Юргорден
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Юханссон Петр
|4
|0
|Шуллер Расмус
|3
|0
|Финнделл Хампус
|3
|0
|Викхейм Густав
|2
|0
|Эдвардсен Виктор
|2
|0
|Асоро Йоэль
|2
|0
|Экдаль Хьяльмар
|2
|0
|Хиен Исак
|2
|0
|Радетинац Харис
|1
|0
|Бенгтссон Пьер
|1
|0
|Эрикссон Магнус
|1
|0
|Андерссон Элиас
|1
|0
|Банда Эммануэль
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
8
10
3 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 1
11 Не забивали 12
2
25%
1
10%
1-15
0
0%
3
30%
16-30
1
13%
1
10%
31-45
5
63%
2
20%
46-60
0
0%
3
30%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
5
7
2 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 6
3 Не пропускали 6
0
0%
1
14%
1-15
1
20%
1
14%
16-30
1
20%
2
29%
31-45
2
40%
0
0%
46-60
1
20%
1
14%
61-75
0
0%
2
29%
76-90
Забито
9
23
1 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 15
2 Забивали первыми 5
11 Не забивали 8
1
11%
3
13%
1-15
0
0%
2
9%
16-30
0
0%
3
13%
31-45
0
0%
4
17%
46-60
3
33%
6
26%
61-75
5
56%
5
22%
76-90
Пропущено
20
6
7 В 1-м тайме 5
13 Во 2-м тайме 1
7 Пропускали первыми 3
9 Не пропускали 4
2
10%
2
33%
1-15
5
25%
2
33%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
3
15%
0
0%
46-60
5
25%
1
17%
61-75
5
25%
0
0%
76-90
Забито
17
33
4 В 1-м тайме 13
13 Во 2-м тайме 20
5 Забивали первыми 6
6 Не забивали 4
3
18%
4
12%
1-15
0
0%
5
15%
16-30
1
6%
4
12%
31-45
5
29%
29%
6
18%
46-60
3
18%
9
27%
61-75
5
29%
29%
5
15%
76-90
Пропущено
25
13
9 В 1-м тайме 9
16 Во 2-м тайме 4
9 Пропускали первыми 9
12 Не пропускали 10
2
8%
3
23%
1-15
6
24%
3
23%
16-30
1
4%
3
23%
31-45
5
20%
0
0%
46-60
6
24%
2
15%
61-75
5
20%
2
15%
76-90
Результаты последних матчей
Вернаму
(20 матчей)
20%
20%
60%
4 победы 4 ничьи 12 поражений
Хаммарбю - Вернаму 1:2 Вернаму - АИК 2:3 Юргорден - Вернаму 5:0 Вернаму - Сундсвалль 1:1
Варберг БоИС - Вернаму 3:0 Кальмар - Вернаму 1:0 Вернаму - Хальмстад 0:1 Вернаму - Хаммарбю 1:0 Хельсинборг - Вернаму 1:4 Мьельбю - Вернаму 1:1 Вернаму - Хеккен 1:2 Норрчёпинг - Вернаму 2:0 Вернаму - Дегерфорс 2:0 Вернаму - Мальмё 0:0 Эльфсборг - Вернаму 4:1 Вернаму - Сириус 0:0 Гётеборг - Вернаму 2:1 Кальмар - Вернаму 3:0 Треллеборг - Вернаму 2:0 Мальмё - Вернаму 2:0
Юргорден
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
Сепси - Юргорден 1:3 Юргорден - Риека 2:0 Хеккен - Юргорден 1:2 Риека - Юргорден 1:2
Юргорден - Вернаму 5:0 Хельсинборг - Юргорден 0:2 Юргорден - Хаммарбю 1:0 Сундсвалль - Юргорден 2:5 Юргорден - Сириус 3:3 Юргорден - Варберг БоИС 4:0 Кальмар - Юргорден 1:0 Юргорден - Мальмё 4:0 Эльфсборг - Юргорден 0:0 Юргорден - Хельсинборг 2:2 Юргорден - Сириус 4:0 АИК - Юргорден 1:0 Гётеборг - Юргорден 1:1 Юргорден - Норрчёпинг 2:1 Мьельбю - Юргорден 1:0 Юргорден - Дегерфорс 3:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Юргорден
|0:0
|17
|10
|4
|3
|35 - 11
|34
|2.
|Хаммарбю
|17
|10
|3
|4
|34 - 13
|33
|3.
|Хеккен
|16
|9
|5
|2
|37 - 25
|32
|4.
|АИК
|17
|9
|4
|4
|24 - 20
|31
|5.
|Мальмё
|17
|9
|3
|5
|23 - 15
|30
|6.
|Мьельбю
|1:0
|17
|8
|5
|4
|18 - 14
|29
|7.
|Кальмар
|17
|8
|3
|6
|19 - 14
|27
|8.
|Гётеборг
|16
|8
|3
|5
|20 - 15
|27
|9.
|Сириус
|17
|7
|3
|7
|20 - 25
|24
|10.
|Эльфсборг
|0:1
|17
|5
|6
|6
|30 - 24
|21
|11.
|Норрчёпинг
|17
|5
|4
|8
|18 - 21
|19
|12.
|Варберг БоИС
|16
|5
|3
|8
|14 - 26
|18
|13.
|Вернаму
|0:0
|17
|4
|5
|8
|16 - 26
|17
|14.
|Дегерфорс
|17
|3
|2
|12
|13 - 34
|11
|15.
|Хельсинборг
|16
|2
|4
|10
|12 - 23
|10
|16.
|Сундсвалль
|17
|3
|1
|13
|16 - 43
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Юргорден
|0:0
|8
|7
|1
|0
|25 - 4
|22
|2.
|Хаммарбю
|10
|6
|3
|1
|22 - 8
|21
|3.
|Мальмё
|8
|6
|1
|1
|16 - 5
|19
|4.
|АИК
|8
|6
|1
|1
|9 - 3
|19
|5.
|Кальмар
|9
|6
|1
|2
|10 - 4
|19
|6.
|Мьельбю
|1:0
|9
|5
|3
|1
|13 - 7
|18
|7.
|Эльфсборг
|0:1
|8
|4
|3
|1
|20 - 12
|15
|8.
|Гётеборг
|8
|4
|3
|1
|12 - 6
|15
|9.
|Сириус
|8
|5
|0
|3
|10 - 8
|15
|10.
|Хеккен
|7
|4
|1
|2
|16 - 12
|13
|11.
|Варберг БоИС
|8
|3
|2
|3
|7 - 9
|11
|12.
|Норрчёпинг
|9
|3
|2
|4
|12 - 10
|11
|13.
|Вернаму
|0:0
|8
|2
|4
|2
|7 - 6
|10
|14.
|Сундсвалль
|9
|3
|0
|6
|12 - 24
|9
|15.
|Дегерфорс
|8
|2
|2
|4
|7 - 15
|8
|16.
|Хельсинборг
|9
|2
|2
|5
|6 - 12
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Хеккен
|9
|5
|4
|0
|21 - 13
|19
|2.
|АИК
|9
|3
|3
|3
|15 - 17
|12
|3.
|Юргорден
|0:0
|9
|3
|3
|3
|10 - 7
|12
|4.
|Хаммарбю
|7
|4
|0
|3
|12 - 5
|12
|5.
|Гётеборг
|8
|4
|0
|4
|8 - 9
|12
|6.
|Мальмё
|9
|3
|2
|4
|7 - 10
|11
|7.
|Мьельбю
|1:0
|8
|3
|2
|3
|5 - 7
|11
|8.
|Сириус
|9
|2
|3
|4
|10 - 17
|9
|9.
|Норрчёпинг
|8
|2
|2
|4
|6 - 11
|8
|10.
|Кальмар
|8
|2
|2
|4
|9 - 10
|8
|11.
|Варберг БоИС
|8
|2
|1
|5
|7 - 17
|7
|12.
|Вернаму
|0:0
|9
|2
|1
|6
|9 - 20
|7
|13.
|Эльфсборг
|0:1
|9
|1
|3
|5
|10 - 12
|6
|14.
|Дегерфорс
|9
|1
|0
|8
|6 - 19
|3
|15.
|Хельсинборг
|7
|0
|2
|5
|6 - 11
|2
|16.
|Сундсвалль
|8
|0
|1
|7
|4 - 19
|1
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