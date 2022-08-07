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Швеция: Аллсвенскан

2022

Стадион:
Вернаму
0:0
Первый тайм: 45'
Юргорден
0'

Статистика матча

  • 2 Удары по воротам 3
  • 3 Удары в створ 1
  • 4 Угловые 4
  • 3 Офсайды 1
  • 2 Нарушения правил 4
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 50 Владение мячом, % 50
Лучшие коэффициенты
Вернаму
Ничья
Юргорден
5.40
4.20
4.15
Все Коэффициенты
30
Войтехович
Филипп
4
Evaldo
Neto
5
Ларссон
Виктор
25
Эрикссон
Виктор
20
Винст
Фредди
6
Hampus
Naesstroem
8
Кенндал
Уильям
21
Магаши
Абдуссалам
9
Йоханссон
Оскар
14
Антонссон
Маркус
10
Зелькович
Айдин
15
Васютин
Александр
2
Юханссон
Петр
18
Хиен
Исак
33
Даниэльссон
Маркус
8
Андерссон
Элиас
12
Банда
Эммануэль
6
Шуллер
Расмус
7
Эрикссон
Магнус
9
Радетинац
Харис
16
Эдвардсен
Виктор
23
Викхейм
Густав
Вернаму
4-3-3
Юргорден
4-3-3

История личных встреч

Вернаму
Юргорден

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

История матчей

А
5:0

Бомбардиры внутри турнира

Вернаму
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Антонссон Маркус 10 (1) 0.59
Йоханссон Оскар 2 0.12
Магаши Абдуссалам 2 0.12
Оливейра Вендерсон 1 0.06
Виндехолл Чарли 1 0.06
Винст Фредди 0 0
Де Врис Фрэнсис 0 0
Бечирович Эдвин 0 0
Юргорден
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Эдвардсен Виктор 6 0.35
Асоро Йоэль 5 0.29
Банда Эммануэль 4 0.24
Финнделл Хампус 3 0.18
Радетинац Харис 3 0.18
Эрикссон Магнус 2 0.12
Хакшабанович Сеад 2 0.12
Хиен Исак 2 0.12
Викхейм Густав 2 0.12
Экдаль Хьяльмар 2 0.12
Андерссон Элиас 1 0.06
Шуллер Расмус 1 0.06

Карточки

Вернаму
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Evaldo Neto 4 0
Тихи Робин 3 0
Оливейра Вендерсон 3 0
Антонссон Маркус 2 0
Эрикссон Виктор 2 0
Магаши Абдуссалам 2 0
Hampus Naesstroem 2 0
Войтехович Филипп 1 0
Йоханссон Оскар 1 0
Кенндал Уильям 1 0
Ларссон Виктор 1 0
Бечирович Эдвин 1 0
Юргорден
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Юханссон Петр 4 0
Шуллер Расмус 3 0
Финнделл Хампус 3 0
Викхейм Густав 2 0
Эдвардсен Виктор 2 0
Асоро Йоэль 2 0
Экдаль Хьяльмар 2 0
Хиен Исак 2 0
Радетинац Харис 1 0
Бенгтссон Пьер 1 0
Эрикссон Магнус 1 0
Андерссон Элиас 1 0
Банда Эммануэль 1 0

Голы по времени матча

Забито

8
10
3 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 1
11 Не забивали 12
2
25%
1
10%
1-15
0
0%
3
30%
16-30
1
13%
1
10%
31-45
5
63%
2
20%
46-60
0
0%
3
30%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

5
7
2 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 6
3 Не пропускали 6
0
0%
1
14%
1-15
1
20%
1
14%
16-30
1
20%
2
29%
31-45
2
40%
0
0%
46-60
1
20%
1
14%
61-75
0
0%
2
29%
76-90

Забито

9
23
1 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 15
2 Забивали первыми 5
11 Не забивали 8
1
11%
3
13%
1-15
0
0%
2
9%
16-30
0
0%
3
13%
31-45
0
0%
4
17%
46-60
3
33%
6
26%
61-75
5
56%
5
22%
76-90

Пропущено

20
6
7 В 1-м тайме 5
13 Во 2-м тайме 1
7 Пропускали первыми 3
9 Не пропускали 4
2
10%
2
33%
1-15
5
25%
2
33%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
3
15%
0
0%
46-60
5
25%
1
17%
61-75
5
25%
0
0%
76-90

Забито

17
33
4 В 1-м тайме 13
13 Во 2-м тайме 20
5 Забивали первыми 6
6 Не забивали 4
3
18%
4
12%
1-15
0
0%
5
15%
16-30
1
6%
4
12%
31-45
5
29%
29%
6
18%
46-60
3
18%
9
27%
61-75
5
29%
29%
5
15%
76-90

Пропущено

25
13
9 В 1-м тайме 9
16 Во 2-м тайме 4
9 Пропускали первыми 9
12 Не пропускали 10
2
8%
3
23%
1-15
6
24%
3
23%
16-30
1
4%
3
23%
31-45
5
20%
0
0%
46-60
6
24%
2
15%
61-75
5
20%
2
15%
76-90

Результаты последних матчей

Вернаму
(20 матчей)
20%
20%
60%
4 победы 4 ничьи 12 поражений
Хаммарбю - Вернаму 1:2 Вернаму - АИК 2:3 Юргорден - Вернаму 5:0 Вернаму - Сундсвалль 1:1
Варберг БоИС - Вернаму 3:0 Кальмар - Вернаму 1:0 Вернаму - Хальмстад 0:1 Вернаму - Хаммарбю 1:0 Хельсинборг - Вернаму 1:4 Мьельбю - Вернаму 1:1 Вернаму - Хеккен 1:2 Норрчёпинг - Вернаму 2:0 Вернаму - Дегерфорс 2:0 Вернаму - Мальмё 0:0 Эльфсборг - Вернаму 4:1 Вернаму - Сириус 0:0 Гётеборг - Вернаму 2:1 Кальмар - Вернаму 3:0 Треллеборг - Вернаму 2:0 Мальмё - Вернаму 2:0
Юргорден
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
Сепси - Юргорден 1:3 Юргорден - Риека 2:0 Хеккен - Юргорден 1:2 Риека - Юргорден 1:2
Юргорден - Вернаму 5:0 Хельсинборг - Юргорден 0:2 Юргорден - Хаммарбю 1:0 Сундсвалль - Юргорден 2:5 Юргорден - Сириус 3:3 Юргорден - Варберг БоИС 4:0 Кальмар - Юргорден 1:0 Юргорден - Мальмё 4:0 Эльфсборг - Юргорден 0:0 Юргорден - Хельсинборг 2:2 Юргорден - Сириус 4:0 АИК - Юргорден 1:0 Гётеборг - Юргорден 1:1 Юргорден - Норрчёпинг 2:1 Мьельбю - Юргорден 1:0 Юргорден - Дегерфорс 3:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Юргорден 0:0 17 10 4 3 35 - 11 34
2. Хаммарбю 17 10 3 4 34 - 13 33
3. Хеккен 16 9 5 2 37 - 25 32
4. АИК 17 9 4 4 24 - 20 31
5. Мальмё 17 9 3 5 23 - 15 30
6. Мьельбю 1:0 17 8 5 4 18 - 14 29
7. Кальмар 17 8 3 6 19 - 14 27
8. Гётеборг 16 8 3 5 20 - 15 27
9. Сириус 17 7 3 7 20 - 25 24
10. Эльфсборг 0:1 17 5 6 6 30 - 24 21
11. Норрчёпинг 17 5 4 8 18 - 21 19
12. Варберг БоИС 16 5 3 8 14 - 26 18
13. Вернаму 0:0 17 4 5 8 16 - 26 17
14. Дегерфорс 17 3 2 12 13 - 34 11
15. Хельсинборг 16 2 4 10 12 - 23 10
16. Сундсвалль 17 3 1 13 16 - 43 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Юргорден 0:0 8 7 1 0 25 - 4 22
2. Хаммарбю 10 6 3 1 22 - 8 21
3. Мальмё 8 6 1 1 16 - 5 19
4. АИК 8 6 1 1 9 - 3 19
5. Кальмар 9 6 1 2 10 - 4 19
6. Мьельбю 1:0 9 5 3 1 13 - 7 18
7. Эльфсборг 0:1 8 4 3 1 20 - 12 15
8. Гётеборг 8 4 3 1 12 - 6 15
9. Сириус 8 5 0 3 10 - 8 15
10. Хеккен 7 4 1 2 16 - 12 13
11. Варберг БоИС 8 3 2 3 7 - 9 11
12. Норрчёпинг 9 3 2 4 12 - 10 11
13. Вернаму 0:0 8 2 4 2 7 - 6 10
14. Сундсвалль 9 3 0 6 12 - 24 9
15. Дегерфорс 8 2 2 4 7 - 15 8
16. Хельсинборг 9 2 2 5 6 - 12 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Хеккен 9 5 4 0 21 - 13 19
2. АИК 9 3 3 3 15 - 17 12
3. Юргорден 0:0 9 3 3 3 10 - 7 12
4. Хаммарбю 7 4 0 3 12 - 5 12
5. Гётеборг 8 4 0 4 8 - 9 12
6. Мальмё 9 3 2 4 7 - 10 11
7. Мьельбю 1:0 8 3 2 3 5 - 7 11
8. Сириус 9 2 3 4 10 - 17 9
9. Норрчёпинг 8 2 2 4 6 - 11 8
10. Кальмар 8 2 2 4 9 - 10 8
11. Варберг БоИС 8 2 1 5 7 - 17 7
12. Вернаму 0:0 9 2 1 6 9 - 20 7
13. Эльфсборг 0:1 9 1 3 5 10 - 12 6
14. Дегерфорс 9 1 0 8 6 - 19 3
15. Хельсинборг 7 0 2 5 6 - 11 2
16. Сундсвалль 8 0 1 7 4 - 19 1
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  • Первый тайм
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Вернаму
Ничья
Юргорден
5.40
4.20
4.15
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Вернаму 0:0 Юргорден онлайн

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