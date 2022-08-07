Стадион: Sandefjord Arena
1:0
Первый тайм: 18'
Ход матча
Статистика матча
-
0 Удары по воротам 2
-
1 Удары в створ 0
-
1 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
0 Нарушения правил 0
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
60 Владение мячом, % 40
12
Кето
Хуго
15
Jesper
Taaje
21
Фло
Фредрик
- Основной состав
-
12 Кето ХугоВратарь
- Защитник
- Защитник
-
15 Jesper TaajeЗащитник
-
21 Фло ФредрикЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
19 Ордагич АмерПолузащитник
-
-
-
-
Главный тренер: Andreas Tegstroem
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
24 Траоре МаиНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Bjarte Lunde Aarsheim
История личных встреч
Саннефьёрд
Викинг
7 матчей
71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
42.9%
28.6%
28.5%
3 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
71.4%
14.3%
14.3%
5 побед 1 ничья 0 побед
7 матчей
28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед
Первый тайм
85.7%
14.3%
0 побед 6 ничьих 3 победы
Второй тайм
28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 6 побед
14 матчей
35.7%
28.6%
35.7%
5 побед 4 ничьи 5 побед
Первый тайм
21.4%
57.1%
21.5%
3 победы 8 ничьих 3 победы
Второй тайм
35.7%
21.4%
42.9%
5 побед 3 ничьи 6 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Саннефьёрд
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Офкир Мохамед
|10
|0.59
|Тветер Александер Рууд
|6
|0.35
|Вега Дейвер
|2
|0.12
|Ньенету Франклин
|2
|0.12
|Хокенстад Матс
|2
|0.12
|Айер Кинин
|2
|0.12
|Янсен Квинт
|1
|0.06
|Куртович Виллиам
|1
|0.06
|Jesper Taaje
|1
|0.06
|Маркманруд Ларс
|1
|0.06
|Ian Smeulers
|0
|0
|Рисан Сандер
|0
|0
|Нильссон Александер II
|0
|0
Викинг
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бериша Ветон
|8 (3)
|0.44
|Себулонсен Себастьян
|4
|0.22
|Трипич Златко
|3
|0.17
|Кабран Кевин
|2
|0.11
|Сандберг Никлас
|2 (1)
|0.11
|Лёкберг Кристоффер
|2
|0.11
|Траоре Маи
|1
|0.06
|Танген Харальд
|1
|0.06
|Сольбаккен Маркус
|1
|0.06
|Веватне Вильяр
|1
|0.06
|Брекало Давид
|1
|0.06
|Daniel Seland Karlsbakk
|1
|0.06
|Фридйонссон Самуэль
|1 (1)
|0.06
|Бьёрсхоль Сондре
|0
|0
Карточки
Саннефьёрд
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Куртович Виллиам
|3
|0
|Jesper Taaje
|3
|0
|Нильссон Александер II
|3
|0
|Сингх Хармет
|2
|0
|Ian Smeulers
|2
|0
|Маркманруд Ларс
|2
|0
|Хокенстад Матс
|1
|0
|Офкир Мохамед
|1
|0
|Вега Дейвер
|1
|0
|Айер Кинин
|1
|0
|Гуссиос Сиверт
|1
|0
|Рисан Сандер
|1
|0
|Ньенету Франклин
|1
|0
|Эгели Ветле Валле
|1
|0
Викинг
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Фридйонссон Самуэль
|4
|0
|Сольбаккен Маркус
|4
|0
|Сандберг Никлас
|3
|0
|Брекало Давид
|3
|0
|Бьёрсхоль Сондре
|3
|0
|Паттинама Шейн
|3
|0
|Стенснесс Джанни
|3
|0
|Трипич Златко
|1
|1
|Викстёль Рольф
|2
|0
|Танген Харальд
|2
|0
|Лёкберг Кристоффер
|0
|1
|Веватне Вильяр
|1
|0
|Гуннарссон Патрик
|1
|0
|Себулонсен Себастьян
|1
|0
|Daniel Seland Karlsbakk
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
14
13
8 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 8
6 Забивали первыми 4
9 Не забивали 10
4
29%
2
15%
1-15
1
7%
2
15%
16-30
3
21%
1
8%
31-45
1
7%
0
0%
46-60
3
21%
4
31%
61-75
2
14%
4
31%
76-90
Пропущено
13
18
5 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 10
1 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 7
1
8%
2
11%
1-15
0
0%
4
22%
16-30
4
31%
2
11%
31-45
5
38%
4
22%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
23%
6
33%
76-90
Забито
16
16
8 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 11
3 Забивали первыми 5
10 Не забивали 10
2
13%
1
6%
1-15
3
19%
2
13%
16-30
3
19%
2
13%
31-45
1
6%
2
13%
46-60
5
31%
4
25%
61-75
2
13%
5
31%
76-90
Пропущено
16
6
7 В 1-м тайме 2
9 Во 2-м тайме 4
6 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 4
4
25%
0
0%
1-15
1
6%
2
33%
16-30
2
13%
0
0%
31-45
4
25%
1
17%
46-60
3
19%
3
50%
61-75
2
13%
0
0%
76-90
Забито
30
29
16 В 1-м тайме 10
14 Во 2-м тайме 19
9 Забивали первыми 9
3 Не забивали 3
6
20%
3
10%
1-15
4
13%
4
14%
16-30
6
20%
3
10%
31-45
2
7%
2
7%
46-60
8
27%
8
28%
61-75
4
13%
9
31%
76-90
Пропущено
29
24
12 В 1-м тайме 10
17 Во 2-м тайме 14
7 Пропускали первыми 7
13 Не пропускали 11
5
17%
2
8%
1-15
1
3%
6
25%
16-30
6
21%
2
8%
31-45
9
31%
5
21%
46-60
3
10%
3
13%
61-75
5
17%
6
25%
76-90
Результаты последних матчей
Саннефьёрд
(20 матчей)
45%
10%
45%
9 побед 2 ничьи 9 поражений
Тромсё - Саннефьёрд 3:0 Саннефьёрд - Кристиансунд 2:0 Саннефьёрд - Мольде 2:3 Дьерв - Саннефьёрд 1:2
Саннефьёрд - Олесунн 2:2 Сарпсборг-08 - Саннефьёрд 4:3 Бьясен - Саннефьёрд 1:2 Саннефьёрд - Тромсё 2:2 Флинт - Саннефьёрд 1:5 Викинг - Саннефьёрд 1:2 Одд - Саннефьёрд 0:1 Саннефьёрд - Лиллестрём 1:4 Русенборг - Саннефьёрд 3:0 Саннефьёрд - Волеренга 1:3 Халсен - Саннефьёрд 1:4 Стрёмсгодсет - Саннефьёрд 0:5 Хам-Кам - Саннефьёрд 3:0 Саннефьёрд - Будё-Глимт 1:2 Хёугесунн - Саннефьёрд 1:3 Одд - Саннефьёрд 2:0
Викинг
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Викинг - Слайго Роверс 5:1 Викинг - Спарта Прага 2:1 Волеренга - Викинг 4:2 Спарта Прага - Викинг 0:0
Викинг - Кристиансунд 2:1 Лиллестрём - Викинг 0:1 Викинг - Русенборг 1:1 Хёугесунн - Викинг 4:2 Вард Хёугесунн - Викинг 1:2 Викинг - Саннефьёрд 1:2 Стрёмсгодсет - Викинг 3:2 Викинг - Хам-Кам 1:1 Тромсё - Викинг 1:1 Rosseland - Викинг 1:6 Викинг - Дьерв 3:0 Викинг - Стрёмсгодсет 0:0 Мольде - Викинг 3:4 Викинг - Хёугесунн 5:1 Викинг - Будё-Глимт 2:0 Будё-Глимт - Викинг 2:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мольде
|0:2
|18
|12
|3
|3
|35 - 17
|39
|2.
|Лиллестрём
|0:0
|17
|11
|4
|2
|31 - 14
|37
|3.
|Будё-Глимт
|17
|10
|4
|3
|44 - 19
|34
|4.
|Русенборг
|17
|8
|7
|2
|31 - 20
|31
|5.
|Викинг
|0:1
|18
|8
|4
|6
|30 - 24
|28
|6.
|Волеренга
|16
|7
|2
|7
|25 - 26
|23
|7.
|Саннефьёрд
|1:0
|17
|7
|2
|8
|28 - 32
|23
|8.
|Стрёмсгодсет
|0:0
|17
|6
|5
|6
|21 - 25
|23
|9.
|Олесунн
|16
|5
|6
|5
|18 - 21
|21
|10.
|Сарпсборг-08
|0:0
|17
|6
|2
|9
|30 - 28
|20
|11.
|Одд
|18
|6
|2
|10
|19 - 33
|20
|12.
|Хёугесунн
|1:0
|17
|5
|4
|8
|25 - 28
|19
|13.
|Тромсё
|0:0
|16
|3
|9
|4
|20 - 27
|18
|14.
|Хам-Кам
|17
|3
|9
|5
|20 - 21
|18
|15.
|Дьерв
|0:1
|17
|3
|2
|12
|12 - 36
|11
|16.
|Кристиансунд
|2:0
|17
|2
|3
|12
|14 - 32
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мольде
|0:2
|10
|7
|1
|2
|23 - 10
|22
|2.
|Русенборг
|8
|6
|2
|0
|18 - 7
|20
|3.
|Лиллестрём
|0:0
|8
|6
|1
|1
|13 - 2
|19
|4.
|Будё-Глимт
|9
|5
|4
|0
|29 - 8
|19
|5.
|Викинг
|0:1
|9
|5
|3
|1
|16 - 6
|18
|6.
|Стрёмсгодсет
|0:0
|9
|4
|3
|2
|14 - 13
|15
|7.
|Хёугесунн
|1:0
|9
|4
|2
|3
|15 - 14
|14
|8.
|Волеренга
|7
|4
|1
|2
|11 - 9
|13
|9.
|Тромсё
|0:0
|7
|3
|3
|1
|12 - 10
|12
|10.
|Олесунн
|8
|3
|3
|2
|9 - 9
|12
|11.
|Хам-Кам
|9
|2
|4
|3
|10 - 10
|10
|12.
|Сарпсборг-08
|0:0
|9
|3
|1
|5
|13 - 13
|10
|13.
|Дьерв
|0:1
|9
|3
|1
|5
|8 - 16
|10
|14.
|Одд
|9
|3
|0
|6
|13 - 18
|9
|15.
|Саннефьёрд
|1:0
|8
|2
|2
|4
|12 - 16
|8
|16.
|Кристиансунд
|2:0
|8
|1
|3
|4
|10 - 16
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лиллестрём
|0:0
|9
|5
|3
|1
|18 - 12
|18
|2.
|Мольде
|0:2
|8
|5
|2
|1
|12 - 7
|17
|3.
|Будё-Глимт
|8
|5
|0
|3
|15 - 11
|15
|4.
|Саннефьёрд
|1:0
|9
|5
|0
|4
|16 - 16
|15
|5.
|Русенборг
|9
|2
|5
|2
|13 - 13
|11
|6.
|Одд
|9
|3
|2
|4
|6 - 15
|11
|7.
|Волеренга
|9
|3
|1
|5
|14 - 17
|10
|8.
|Викинг
|0:1
|9
|3
|1
|5
|14 - 18
|10
|9.
|Сарпсборг-08
|0:0
|8
|3
|1
|4
|17 - 15
|10
|10.
|Олесунн
|8
|2
|3
|3
|9 - 12
|9
|11.
|Хам-Кам
|8
|1
|5
|2
|10 - 11
|8
|12.
|Стрёмсгодсет
|0:0
|8
|2
|2
|4
|7 - 12
|8
|13.
|Тромсё
|0:0
|9
|0
|6
|3
|8 - 17
|6
|14.
|Хёугесунн
|1:0
|8
|1
|2
|5
|10 - 14
|5
|15.
|Кристиансунд
|2:0
|9
|1
|0
|8
|4 - 16
|3
|16.
|Дьерв
|0:1
|8
|0
|1
|7
|4 - 20
|1
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