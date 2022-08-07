Стадион: Хуагесунд
Ход матча
3'
1:0
Статистика матча
-
6 Удары по воротам 0
-
1 Удары в створ 0
-
2 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
4 Нарушения правил 3
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
74 Владение мячом, % 26
27
Санде
Мадс
99
Нжи
Билал
25
Ндур
Алиун
17
Диалло
Амаду
15
Бренден
Эрик
58
Симсир
Араль
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
27 Санде МадсПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
99 Нжи БилалПолузащитник
-
25 Ндур АлиунНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
32 Стопл ФрэнкВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
17 Гонг ХилариНападающий
-
-
-
Главный тренер: Йостейн Гриндхауг
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Диалло АмадуПолузащитник
- Полузащитник
-
15 Бренден ЭрикПолузащитник
-
58 Симсир АральНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
19 Iman Mafi
-
-
Главный тренер: Arne Sandstoe
История личных встреч
Хёугесунн
Дьерв
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Хёугесунн
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ндур Алиун
|8 (1)
|0.47
|Санде Мадс
|4
|0.24
|Содерлунд Александер
|3 (1)
|0.18
|Нжи Билал
|3
|0.18
|Christos Zafeiris
|2
|0.12
|Теркильдсен Петер
|2
|0.12
|Реесе Сёрен
|2
|0.12
|Гонг Хилари
|1
|0.06
|Педерсен Торе
|0
|0
|Вальстад Николас
|0
|0
|Крюгор Кевин Мартин
|0
|0
Дьерв
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Шрётер Феликс
|4
|0.24
|Симсир Араль
|2
|0.12
|Фуртадо Уиллис
|2 (1)
|0.12
|Бренден Эрик
|1
|0.06
|Mathias Haarup
|1
|0.06
|Угланн Микаэль
|1
|0.06
|Диалло Амаду
|1
|0.06
|Вихманн Матиас
|0
|0
|Хустад Эрленд
|0
|0
Карточки
Хёугесунн
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Содерлунд Александер
|4
|0
|Санде Мадс
|4
|0
|Эскесен Юлиус
|4
|0
|Сельвик Эгиль
|2
|0
|Самуэльсен Мартин
|2
|0
|Вальстад Николас
|2
|0
|Ндур Алиун
|2
|0
|Теркильдсен Петер
|2
|0
|Christos Zafeiris
|2
|0
|Педерсен Торе
|1
|0
|Реесе Сёрен
|1
|0
|Нжи Билал
|1
|0
|Torje Naustdal
|1
|0
|Anders Baertelsen
|1
|0
Дьерв
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Фуртадо Уиллис
|4
|0
|Хустад Эрленд
|2
|1
|John Olav Norheim
|3
|0
|Бренден Эрик
|3
|0
|Фернандес Леандро II
|1
|1
|Kristian Sirum Novak
|2
|0
|Torje Wichne
|2
|0
|Угланн Микаэль
|2
|0
|Кольскоген Оле
|2
|0
|Симсир Араль
|2
|0
|Вихманн Матиас
|1
|0
|Erik Sandberg
|1
|0
|Диалло Амаду
|1
|0
|Thomas Ness2
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
14
5
6 В 1-м тайме 1
8 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 3
9 Не забивали 12
2
14%
0
0%
1-15
1
7%
1
20%
16-30
3
21%
0
0%
31-45
3
21%
0
0%
46-60
2
14%
3
60%
61-75
3
21%
1
20%
76-90
Пропущено
14
18
11 В 1-м тайме 8
3 Во 2-м тайме 10
6 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 6
3
21%
2
11%
1-15
4
29%
1
6%
16-30
4
29%
5
28%
31-45
0
0%
2
11%
46-60
1
7%
3
17%
61-75
2
14%
5
28%
76-90
Забито
11
9
7 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 5
11 Не забивали 9
2
18%
0
0%
1-15
3
27%
3
33%
16-30
2
18%
0
0%
31-45
3
27%
2
22%
46-60
1
9%
2
22%
61-75
0
0%
2
22%
76-90
Пропущено
13
15
5 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 6
2
15%
2
13%
1-15
1
8%
2
13%
16-30
2
15%
4
27%
31-45
3
23%
2
13%
46-60
0
0%
1
7%
61-75
5
38%
4
27%
76-90
Забито
25
14
13 В 1-м тайме 4
12 Во 2-м тайме 10
6 Забивали первыми 8
4 Не забивали 5
4
16%
0
0%
1-15
4
16%
4
29%
16-30
5
20%
0
0%
31-45
6
24%
2
14%
46-60
3
12%
5
36%
61-75
3
12%
3
21%
76-90
Пропущено
27
33
16 В 1-м тайме 16
11 Во 2-м тайме 17
10 Пропускали первыми 8
14 Не пропускали 12
5
19%
4
12%
1-15
5
19%
3
9%
16-30
6
22%
9
27%
31-45
3
11%
4
12%
46-60
1
4%
4
12%
61-75
7
26%
9
27%
76-90
Результаты последних матчей
Хёугесунн
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Хёугесунн - Сарпсборг-08 3:1 Мольде - Хёугесунн 1:0 Хёугесунн - Хам-Кам 1:1 Дьерв - Хёугесунн 1:0
Сутра - Хёугесунн 0:1 Хёугесунн - Викинг 4:2 Фанна - Хёугесунн 0:1 Тромсё - Хёугесунн 1:1 Хёугесунн - Бранн 0:2 Хёугесунн - Олесунн 2:2 Русенборг - Хёугесунн 3:3 Хёугесунн - Будё-Глимт 1:4 Дьерв 1919 - Хёугесунн 1:3 Одд - Хёугесунн 0:4 Хёугесунн - Кристиансунд 2:0 Викинг - Хёугесунн 5:1 Лиллестрём - Хёугесунн 1:0 Хёугесунн - Стрёмсгодсет 0:1 Волеренга - Хёугесунн 2:1 Хёугесунн - Саннефьёрд 1:3
Дьерв
(20 матчей)
25%
10%
65%
5 побед 2 ничьи 13 поражений
Дьерв - Волеренга 2:5 Будё-Глимт - Дьерв 5:0 Дьерв - Саннефьёрд 1:2 Русенборг - Дьерв 3:2
Мольде - Дьерв 1:1 Дьерв - Хёугесунн 1:0 Фрам Ларвик - Дьерв 1:2 Дьерв - Хам-Кам 1:2 Дьерв - Тромсё 1:5 Дьерв - Сарпсборг-08 0:5 Олесунн - Дьерв 2:1 Дьерв - Одд 0:1 Экспресс - Дьерв 0:7 Викинг - Дьерв 3:0 Дьерв - Тромсё 1:1 Волеренга - Дьерв 1:0 Дьерв - Кристиансунд 1:0 Лиллестрём - Дьерв 4:0 Дьерв - Стрёмсгодсет 1:0 Дьерв - Линенсе 1:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мольде
|0:2
|18
|12
|3
|3
|35 - 17
|39
|2.
|Лиллестрём
|0:0
|17
|11
|4
|2
|31 - 14
|37
|3.
|Будё-Глимт
|17
|10
|4
|3
|44 - 19
|34
|4.
|Русенборг
|17
|8
|7
|2
|31 - 20
|31
|5.
|Викинг
|0:1
|18
|8
|4
|6
|30 - 24
|28
|6.
|Волеренга
|16
|7
|2
|7
|25 - 26
|23
|7.
|Саннефьёрд
|1:0
|17
|7
|2
|8
|28 - 32
|23
|8.
|Стрёмсгодсет
|0:0
|17
|6
|5
|6
|21 - 25
|23
|9.
|Олесунн
|16
|5
|6
|5
|18 - 21
|21
|10.
|Сарпсборг-08
|0:0
|17
|6
|2
|9
|30 - 28
|20
|11.
|Одд
|18
|6
|2
|10
|19 - 33
|20
|12.
|Хёугесунн
|1:0
|17
|5
|4
|8
|25 - 28
|19
|13.
|Тромсё
|0:0
|16
|3
|9
|4
|20 - 27
|18
|14.
|Хам-Кам
|17
|3
|9
|5
|20 - 21
|18
|15.
|Дьерв
|0:1
|17
|3
|2
|12
|12 - 36
|11
|16.
|Кристиансунд
|2:0
|17
|2
|3
|12
|14 - 32
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мольде
|0:2
|10
|7
|1
|2
|23 - 10
|22
|2.
|Русенборг
|8
|6
|2
|0
|18 - 7
|20
|3.
|Лиллестрём
|0:0
|8
|6
|1
|1
|13 - 2
|19
|4.
|Будё-Глимт
|9
|5
|4
|0
|29 - 8
|19
|5.
|Викинг
|0:1
|9
|5
|3
|1
|16 - 6
|18
|6.
|Стрёмсгодсет
|0:0
|9
|4
|3
|2
|14 - 13
|15
|7.
|Хёугесунн
|1:0
|9
|4
|2
|3
|15 - 14
|14
|8.
|Волеренга
|7
|4
|1
|2
|11 - 9
|13
|9.
|Тромсё
|0:0
|7
|3
|3
|1
|12 - 10
|12
|10.
|Олесунн
|8
|3
|3
|2
|9 - 9
|12
|11.
|Хам-Кам
|9
|2
|4
|3
|10 - 10
|10
|12.
|Сарпсборг-08
|0:0
|9
|3
|1
|5
|13 - 13
|10
|13.
|Дьерв
|0:1
|9
|3
|1
|5
|8 - 16
|10
|14.
|Одд
|9
|3
|0
|6
|13 - 18
|9
|15.
|Саннефьёрд
|1:0
|8
|2
|2
|4
|12 - 16
|8
|16.
|Кристиансунд
|2:0
|8
|1
|3
|4
|10 - 16
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лиллестрём
|0:0
|9
|5
|3
|1
|18 - 12
|18
|2.
|Мольде
|0:2
|8
|5
|2
|1
|12 - 7
|17
|3.
|Будё-Глимт
|8
|5
|0
|3
|15 - 11
|15
|4.
|Саннефьёрд
|1:0
|9
|5
|0
|4
|16 - 16
|15
|5.
|Русенборг
|9
|2
|5
|2
|13 - 13
|11
|6.
|Одд
|9
|3
|2
|4
|6 - 15
|11
|7.
|Волеренга
|9
|3
|1
|5
|14 - 17
|10
|8.
|Викинг
|0:1
|9
|3
|1
|5
|14 - 18
|10
|9.
|Сарпсборг-08
|0:0
|8
|3
|1
|4
|17 - 15
|10
|10.
|Олесунн
|8
|2
|3
|3
|9 - 12
|9
|11.
|Хам-Кам
|8
|1
|5
|2
|10 - 11
|8
|12.
|Стрёмсгодсет
|0:0
|8
|2
|2
|4
|7 - 12
|8
|13.
|Тромсё
|0:0
|9
|0
|6
|3
|8 - 17
|6
|14.
|Хёугесунн
|1:0
|8
|1
|2
|5
|10 - 14
|5
|15.
|Кристиансунд
|2:0
|9
|1
|0
|8
|4 - 16
|3
|16.
|Дьерв
|0:1
|8
|0
|1
|7
|4 - 20
|1
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