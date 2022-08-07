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Норвегия: Типпелиген

2022

Стадион:
Хёугесунн
1:0
Первый тайм: 18'
Дьерв
0'
1:0
3' Гол
Нжи Билал
17' Желтая карточка
Содерлунд Александер

Ход матча

3'
Нжи Билал
(Ндур Алиун)
1:0
17'
Содерлунд Александер
 

Статистика матча

  • 6 Удары по воротам 0
  • 1 Удары в створ 0
  • 2 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 4 Нарушения правил 3
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 74 Владение мячом, % 26
Лучшие коэффициенты
Хёугесунн
Ничья
Дьерв
7.60
5.20
7.10
Все Коэффициенты
1
Сельвик
Эгиль
7
Теркильдсен
Петер
4
Anders
Baertelsen
5
Реесе
Сёрен
3
Вальстад
Николас
27
Санде
Мадс
8
Крюгор
Кевин
Мартин
10
Christos
Zafeiris
99
Нжи
Билал
25
Ндур
Алиун
16
Содерлунд
Александер
20
Oeystein
Oevretveit
2
Torje
Wichne
4
Мбумбуни
Дилан
14
Кольскоген
Оле
27
Mathias
Haarup
6
Вихманн
Матиас
16
John
Olav
Norheim
17
Диалло
Амаду
10
Фернандес
Леандро
II
15
Бренден
Эрик
58
Симсир
Араль
Хёугесунн
4-4-2
Дьерв
4-2-3-1

История личных встреч

Хёугесунн
Дьерв

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

История матчей

Т
1:0

Бомбардиры внутри турнира

Хёугесунн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ндур Алиун 8 (1) 0.47
Санде Мадс 4 0.24
Содерлунд Александер 3 (1) 0.18
Нжи Билал 3 0.18
Christos Zafeiris 2 0.12
Теркильдсен Петер 2 0.12
Реесе Сёрен 2 0.12
Гонг Хилари 1 0.06
Педерсен Торе 0 0
Вальстад Николас 0 0
Крюгор Кевин Мартин 0 0
Дьерв
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Шрётер Феликс 4 0.24
Симсир Араль 2 0.12
Фуртадо Уиллис 2 (1) 0.12
Бренден Эрик 1 0.06
Mathias Haarup 1 0.06
Угланн Микаэль 1 0.06
Диалло Амаду 1 0.06
Вихманн Матиас 0 0
Хустад Эрленд 0 0

Карточки

Хёугесунн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Содерлунд Александер 4 0
Санде Мадс 4 0
Эскесен Юлиус 4 0
Сельвик Эгиль 2 0
Самуэльсен Мартин 2 0
Вальстад Николас 2 0
Ндур Алиун 2 0
Теркильдсен Петер 2 0
Christos Zafeiris 2 0
Педерсен Торе 1 0
Реесе Сёрен 1 0
Нжи Билал 1 0
Torje Naustdal 1 0
Anders Baertelsen 1 0
Дьерв
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фуртадо Уиллис 4 0
Хустад Эрленд 2 1
John Olav Norheim 3 0
Бренден Эрик 3 0
Фернандес Леандро II 1 1
Kristian Sirum Novak 2 0
Torje Wichne 2 0
Угланн Микаэль 2 0
Кольскоген Оле 2 0
Симсир Араль 2 0
Вихманн Матиас 1 0
Erik Sandberg 1 0
Диалло Амаду 1 0
Thomas Ness2 1 0

Голы по времени матча

Забито

14
5
6 В 1-м тайме 1
8 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 3
9 Не забивали 12
2
14%
0
0%
1-15
1
7%
1
20%
16-30
3
21%
0
0%
31-45
3
21%
0
0%
46-60
2
14%
3
60%
61-75
3
21%
1
20%
76-90

Пропущено

14
18
11 В 1-м тайме 8
3 Во 2-м тайме 10
6 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 6
3
21%
2
11%
1-15
4
29%
1
6%
16-30
4
29%
5
28%
31-45
0
0%
2
11%
46-60
1
7%
3
17%
61-75
2
14%
5
28%
76-90

Забито

11
9
7 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 5
11 Не забивали 9
2
18%
0
0%
1-15
3
27%
3
33%
16-30
2
18%
0
0%
31-45
3
27%
2
22%
46-60
1
9%
2
22%
61-75
0
0%
2
22%
76-90

Пропущено

13
15
5 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 6
2
15%
2
13%
1-15
1
8%
2
13%
16-30
2
15%
4
27%
31-45
3
23%
2
13%
46-60
0
0%
1
7%
61-75
5
38%
4
27%
76-90

Забито

25
14
13 В 1-м тайме 4
12 Во 2-м тайме 10
6 Забивали первыми 8
4 Не забивали 5
4
16%
0
0%
1-15
4
16%
4
29%
16-30
5
20%
0
0%
31-45
6
24%
2
14%
46-60
3
12%
5
36%
61-75
3
12%
3
21%
76-90

Пропущено

27
33
16 В 1-м тайме 16
11 Во 2-м тайме 17
10 Пропускали первыми 8
14 Не пропускали 12
5
19%
4
12%
1-15
5
19%
3
9%
16-30
6
22%
9
27%
31-45
3
11%
4
12%
46-60
1
4%
4
12%
61-75
7
26%
9
27%
76-90

Результаты последних матчей

Хёугесунн
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Хёугесунн - Сарпсборг-08 3:1 Мольде - Хёугесунн 1:0 Хёугесунн - Хам-Кам 1:1 Дьерв - Хёугесунн 1:0
Сутра - Хёугесунн 0:1 Хёугесунн - Викинг 4:2 Фанна - Хёугесунн 0:1 Тромсё - Хёугесунн 1:1 Хёугесунн - Бранн 0:2 Хёугесунн - Олесунн 2:2 Русенборг - Хёугесунн 3:3 Хёугесунн - Будё-Глимт 1:4 Дьерв 1919 - Хёугесунн 1:3 Одд - Хёугесунн 0:4 Хёугесунн - Кристиансунд 2:0 Викинг - Хёугесунн 5:1 Лиллестрём - Хёугесунн 1:0 Хёугесунн - Стрёмсгодсет 0:1 Волеренга - Хёугесунн 2:1 Хёугесунн - Саннефьёрд 1:3
Дьерв
(20 матчей)
25%
10%
65%
5 побед 2 ничьи 13 поражений
Дьерв - Волеренга 2:5 Будё-Глимт - Дьерв 5:0 Дьерв - Саннефьёрд 1:2 Русенборг - Дьерв 3:2
Мольде - Дьерв 1:1 Дьерв - Хёугесунн 1:0 Фрам Ларвик - Дьерв 1:2 Дьерв - Хам-Кам 1:2 Дьерв - Тромсё 1:5 Дьерв - Сарпсборг-08 0:5 Олесунн - Дьерв 2:1 Дьерв - Одд 0:1 Экспресс - Дьерв 0:7 Викинг - Дьерв 3:0 Дьерв - Тромсё 1:1 Волеренга - Дьерв 1:0 Дьерв - Кристиансунд 1:0 Лиллестрём - Дьерв 4:0 Дьерв - Стрёмсгодсет 1:0 Дьерв - Линенсе 1:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мольде 0:2 18 12 3 3 35 - 17 39
2. Лиллестрём 0:0 17 11 4 2 31 - 14 37
3. Будё-Глимт 17 10 4 3 44 - 19 34
4. Русенборг 17 8 7 2 31 - 20 31
5. Викинг 0:1 18 8 4 6 30 - 24 28
6. Волеренга 16 7 2 7 25 - 26 23
7. Саннефьёрд 1:0 17 7 2 8 28 - 32 23
8. Стрёмсгодсет 0:0 17 6 5 6 21 - 25 23
9. Олесунн 16 5 6 5 18 - 21 21
10. Сарпсборг-08 0:0 17 6 2 9 30 - 28 20
11. Одд 18 6 2 10 19 - 33 20
12. Хёугесунн 1:0 17 5 4 8 25 - 28 19
13. Тромсё 0:0 16 3 9 4 20 - 27 18
14. Хам-Кам 17 3 9 5 20 - 21 18
15. Дьерв 0:1 17 3 2 12 12 - 36 11
16. Кристиансунд 2:0 17 2 3 12 14 - 32 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мольде 0:2 10 7 1 2 23 - 10 22
2. Русенборг 8 6 2 0 18 - 7 20
3. Лиллестрём 0:0 8 6 1 1 13 - 2 19
4. Будё-Глимт 9 5 4 0 29 - 8 19
5. Викинг 0:1 9 5 3 1 16 - 6 18
6. Стрёмсгодсет 0:0 9 4 3 2 14 - 13 15
7. Хёугесунн 1:0 9 4 2 3 15 - 14 14
8. Волеренга 7 4 1 2 11 - 9 13
9. Тромсё 0:0 7 3 3 1 12 - 10 12
10. Олесунн 8 3 3 2 9 - 9 12
11. Хам-Кам 9 2 4 3 10 - 10 10
12. Сарпсборг-08 0:0 9 3 1 5 13 - 13 10
13. Дьерв 0:1 9 3 1 5 8 - 16 10
14. Одд 9 3 0 6 13 - 18 9
15. Саннефьёрд 1:0 8 2 2 4 12 - 16 8
16. Кристиансунд 2:0 8 1 3 4 10 - 16 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лиллестрём 0:0 9 5 3 1 18 - 12 18
2. Мольде 0:2 8 5 2 1 12 - 7 17
3. Будё-Глимт 8 5 0 3 15 - 11 15
4. Саннефьёрд 1:0 9 5 0 4 16 - 16 15
5. Русенборг 9 2 5 2 13 - 13 11
6. Одд 9 3 2 4 6 - 15 11
7. Волеренга 9 3 1 5 14 - 17 10
8. Викинг 0:1 9 3 1 5 14 - 18 10
9. Сарпсборг-08 0:0 8 3 1 4 17 - 15 10
10. Олесунн 8 2 3 3 9 - 12 9
11. Хам-Кам 8 1 5 2 10 - 11 8
12. Стрёмсгодсет 0:0 8 2 2 4 7 - 12 8
13. Тромсё 0:0 9 0 6 3 8 - 17 6
14. Хёугесунн 1:0 8 1 2 5 10 - 14 5
15. Кристиансунд 2:0 9 1 0 8 4 - 16 3
16. Дьерв 0:1 8 0 1 7 4 - 20 1
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  • Первый тайм
  • Описание гола
    3'
    Г О О О О Л - Нжи Билал бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Хёугесунн
Ничья
Дьерв
7.60
5.20
7.10
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Хёугесунн 1:0 Дьерв онлайн

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