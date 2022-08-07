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Норвегия: Типпелиген

2022

Стадион:
Хёугесунн
3:1
Конец матча
Дьерв
0'
1:0
3' Гол
Нжи Билал
17' Желтая карточка
Содерлунд Александер
35' Желтая карточка
Мбумбуни Дилан
41' Желтая карточка
Фернандес Леандро
45' Желтая карточка
Реесе Сёрен
53' Желтая карточка
Бренден Эрик
2:0
55' Гол
Вальстад Николас
66' Желтая карточка
Iman Mafi
71' Желтая карточка
Erik Sandberg
76' Желтая карточка
Самуэльсен Мартин
2:1
77' Гол
Шрётер Феликс
3:1
90' Гол
Самуэльсен Мартин
90'+7
1
Сельвик
Эгиль
7
Теркильдсен
Петер
4
Anders
Baertelsen
5
Реесе
Сёрен
3
Вальстад
Николас
27
Санде
Мадс
8
Крюгор
Кевин
Мартин
10
Christos
Zafeiris
99
Нжи
Билал
25
Ндур
Алиун
16
Содерлунд
Александер
20
Oeystein
Oevretveit
2
Torje
Wichne
4
Мбумбуни
Дилан
14
Кольскоген
Оле
27
Mathias
Haarup
6
Вихманн
Матиас
16
John
Olav
Norheim
17
Диалло
Амаду
10
Фернандес
Леандро
II
15
Бренден
Эрик
58
Симсир
Араль
Хёугесунн
4-4-2
Дьерв
4-2-3-1

История личных встреч

Хёугесунн
Дьерв

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

История матчей

Т
1:0

Бомбардиры внутри турнира

Хёугесунн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ндур Алиун 8 (1) 0.47
Санде Мадс 4 0.24
Содерлунд Александер 3 (1) 0.18
Нжи Билал 3 0.18
Christos Zafeiris 2 0.12
Теркильдсен Петер 2 0.12
Реесе Сёрен 2 0.12
Вальстад Николас 1 0.06
Самуэльсен Мартин 1 0.06
Гонг Хилари 1 0.06
Педерсен Торе 0 0
Крюгор Кевин Мартин 0 0
Дьерв
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Шрётер Феликс 5 0.29
Симсир Араль 2 0.12
Фуртадо Уиллис 2 (1) 0.12
Mathias Haarup 1 0.06
Бренден Эрик 1 0.06
Угланн Микаэль 1 0.06
Диалло Амаду 1 0.06
Вихманн Матиас 0 0
Хустад Эрленд 0 0

Карточки

Хёугесунн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Содерлунд Александер 4 0
Санде Мадс 4 0
Эскесен Юлиус 4 0
Самуэльсен Мартин 3 0
Реесе Сёрен 2 0
Сельвик Эгиль 2 0
Вальстад Николас 2 0
Ндур Алиун 2 0
Теркильдсен Петер 2 0
Christos Zafeiris 2 0
Педерсен Торе 1 0
Нжи Билал 1 0
Torje Naustdal 1 0
Anders Baertelsen 1 0
Дьерв
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бренден Эрик 4 0
Фуртадо Уиллис 4 0
Хустад Эрленд 2 1
Фернандес Леандро II 2 1
John Olav Norheim 3 0
Kristian Sirum Novak 2 0
Erik Sandberg 2 0
Torje Wichne 2 0
Угланн Микаэль 2 0
Кольскоген Оле 2 0
Симсир Араль 2 0
Вихманн Матиас 1 0
Мбумбуни Дилан 1 0
Диалло Амаду 1 0
Iman Mafi 1 0
Thomas Ness2 1 0

Голы по времени матча

Забито

17
6
7 В 1-м тайме 1
10 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 3
9 Не забивали 12
3
18%
0
0%
1-15
1
6%
1
17%
16-30
3
18%
0
0%
31-45
4
24%
0
0%
46-60
2
12%
3
50%
61-75
4
24%
2
33%
76-90

Пропущено

15
21
11 В 1-м тайме 9
4 Во 2-м тайме 12
6 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 7
3
20%
3
14%
1-15
4
27%
1
5%
16-30
4
27%
5
24%
31-45
0
0%
3
14%
46-60
1
7%
3
14%
61-75
3
20%
6
29%
76-90

Забито

11
9
7 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 5
12 Не забивали 10
2
18%
0
0%
1-15
3
27%
3
33%
16-30
2
18%
0
0%
31-45
3
27%
2
22%
46-60
1
9%
2
22%
61-75
0
0%
2
22%
76-90

Пропущено

13
15
5 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 6
2
15%
2
13%
1-15
1
8%
2
13%
16-30
2
15%
4
27%
31-45
3
23%
2
13%
46-60
0
0%
1
7%
61-75
5
38%
4
27%
76-90

Забито

28
15
14 В 1-м тайме 4
14 Во 2-м тайме 11
7 Забивали первыми 8
4 Не забивали 5
5
18%
0
0%
1-15
4
14%
4
27%
16-30
5
18%
0
0%
31-45
7
25%
2
13%
46-60
3
11%
5
33%
61-75
4
14%
4
27%
76-90

Пропущено

28
36
16 В 1-м тайме 17
12 Во 2-м тайме 19
10 Пропускали первыми 9
15 Не пропускали 13
5
18%
5
14%
1-15
5
18%
3
8%
16-30
6
21%
9
25%
31-45
3
11%
5
14%
46-60
1
4%
4
11%
61-75
8
29%
10
28%
76-90

Результаты последних матчей

Хёугесунн
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Хёугесунн - Сарпсборг-08 3:1 Мольде - Хёугесунн 1:0 Хёугесунн - Хам-Кам 1:1 Дьерв - Хёугесунн 1:0
Сутра - Хёугесунн 0:1 Хёугесунн - Викинг 4:2 Фанна - Хёугесунн 0:1 Тромсё - Хёугесунн 1:1 Хёугесунн - Бранн 0:2 Хёугесунн - Олесунн 2:2 Русенборг - Хёугесунн 3:3 Хёугесунн - Будё-Глимт 1:4 Дьерв 1919 - Хёугесунн 1:3 Одд - Хёугесунн 0:4 Хёугесунн - Кристиансунд 2:0 Викинг - Хёугесунн 5:1 Лиллестрём - Хёугесунн 1:0 Хёугесунн - Стрёмсгодсет 0:1 Волеренга - Хёугесунн 2:1 Хёугесунн - Саннефьёрд 1:3
Дьерв
(20 матчей)
25%
10%
65%
5 побед 2 ничьи 13 поражений
Дьерв - Волеренга 2:5 Будё-Глимт - Дьерв 5:0 Дьерв - Саннефьёрд 1:2 Русенборг - Дьерв 3:2
Мольде - Дьерв 1:1 Дьерв - Хёугесунн 1:0 Фрам Ларвик - Дьерв 1:2 Дьерв - Хам-Кам 1:2 Дьерв - Тромсё 1:5 Дьерв - Сарпсборг-08 0:5 Олесунн - Дьерв 2:1 Дьерв - Одд 0:1 Экспресс - Дьерв 0:7 Викинг - Дьерв 3:0 Дьерв - Тромсё 1:1 Волеренга - Дьерв 1:0 Дьерв - Кристиансунд 1:0 Лиллестрём - Дьерв 4:0 Дьерв - Стрёмсгодсет 1:0 Дьерв - Линенсе 1:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мольде 18 13 3 2 38 - 17 42
2. Лиллестрём 17 11 4 2 32 - 15 37
3. Будё-Глимт 17 10 4 3 44 - 19 34
4. Русенборг 17 8 7 2 31 - 20 31
5. Викинг 18 8 5 5 32 - 25 29
6. Стрёмсгодсет 17 7 4 6 24 - 26 25
7. Волеренга 0:0 17 7 3 7 25 - 26 24
8. Олесунн 0:0 17 5 7 5 18 - 21 22
9. Саннефьёрд 17 6 3 8 29 - 34 21
10. Одд 18 6 2 10 19 - 33 20
11. Сарпсборг-08 17 6 1 10 31 - 31 19
12. Хёугесунн 17 5 4 8 27 - 29 19
13. Тромсё 16 3 9 4 21 - 28 18
14. Хам-Кам 17 3 9 5 20 - 21 18
15. Дьерв 17 3 2 12 13 - 38 11
16. Кристиансунд 17 1 3 13 14 - 35 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мольде 10 7 1 2 23 - 10 22
2. Русенборг 8 6 2 0 18 - 7 20
3. Лиллестрём 8 6 1 1 14 - 3 19
4. Будё-Глимт 9 5 4 0 29 - 8 19
5. Викинг 9 5 3 1 16 - 6 18
6. Стрёмсгодсет 9 5 2 2 17 - 14 17
7. Волеренга 0:0 8 4 2 2 11 - 9 14
8. Хёугесунн 9 4 2 3 17 - 15 14
9. Тромсё 7 3 3 1 12 - 10 12
10. Олесунн 0:0 8 3 3 2 9 - 9 12
11. Хам-Кам 9 2 4 3 10 - 10 10
12. Сарпсборг-08 9 3 1 5 13 - 13 10
13. Дьерв 9 3 1 5 8 - 16 10
14. Одд 9 3 0 6 13 - 18 9
15. Саннефьёрд 8 1 3 4 13 - 18 6
16. Кристиансунд 8 0 3 5 10 - 19 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мольде 8 6 2 0 15 - 7 20
2. Лиллестрём 9 5 3 1 18 - 12 18
3. Будё-Глимт 8 5 0 3 15 - 11 15
4. Саннефьёрд 9 5 0 4 16 - 16 15
5. Русенборг 9 2 5 2 13 - 13 11
6. Викинг 9 3 2 4 16 - 19 11
7. Одд 9 3 2 4 6 - 15 11
8. Волеренга 0:0 9 3 1 5 14 - 17 10
9. Олесунн 0:0 9 2 4 3 9 - 12 10
10. Сарпсборг-08 8 3 0 5 18 - 18 9
11. Хам-Кам 8 1 5 2 10 - 11 8
12. Стрёмсгодсет 8 2 2 4 7 - 12 8
13. Тромсё 9 0 6 3 9 - 18 6
14. Хёугесунн 8 1 2 5 10 - 14 5
15. Кристиансунд 9 1 0 8 4 - 16 3
16. Дьерв 8 0 1 7 5 - 22 1
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    • Второй тайм начался
      46'
      Второй тайм начался
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