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  4. Типпелиген 2022

Норвегия: Типпелиген

2022

Стадион:
Стрёмсгодсет
0:0
Первый тайм: 19'
Сарпсборг-08
0'

Статистика матча

  • 1 Удары по воротам 1
  • 0 Удары в створ 0
  • 1 Угловые 0
  • 2 Офсайды 1
  • 0 Нарушения правил 0
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 54 Владение мячом, % 46
Лучшие коэффициенты
Стрёмсгодсет
Ничья
Сарпсборг-08
2.66
4.10
3.00
Все Коэффициенты
1
Ресхольт-Мюра
Вильяр
26
Вильсвик
Ларс-Кристофер
5
Гуннарссон
Никлас
71
Валсвик
Густав
4
Грогард
Томас
8
Хове
Йохан
6
Ипалибо
Джек
10
Стенгель
Херман
7
Стеневик
Халлдор
9
Фрайдей
Фред
17
Гулликсен
Тобиас
1
Видтун-Нильсен
Симен
32
Вишне
Эйрик
4
Утвик
Бьорн
5
Эдегор
Магнар
17
Солтведт
Йоахим
6
Martin
Hoeyland
18
Мартинссон-Нгуали
Серж
29
Торп
Виктор
11
Тибблинг
Симон
41
Хейнтс
Тобиас
8
Молинс
Гильермо
Стрёмсгодсет
4-3-3
Сарпсборг-08
4-2-3-1

История личных встреч

Стрёмсгодсет
Сарпсборг-08

12 матчей

66.7%
33.3%
8 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

83.3%
41.7%
10 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

58.3%
33.3%
8.4%
7 побед 4 ничьи 0 побед

10 матчей

30%
70%
0 побед 3 ничьи 7 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 5 ничьих 2 победы

Второй тайм

30%
70%
0 побед 3 ничьи 8 побед

22 матча

36.4%
31.8%
31.8%
8 побед 7 ничьих 7 побед

Первый тайм

45.5%
45.5%
9%
10 побед 10 ничьих 2 победы

Второй тайм

31.8%
31.8%
36.4%
7 побед 7 ничьих 8 побед

История матчей

Т
5:1
Т
5:0
Т
1:0
Т
0:0
Т
2:3
Т
2:1
Т
2:2
ТМК
4:2
Т
0:1
Т
1:2
ТМК
2:3
Т
0:0
Т
1:1
ТМК
2:1
Т
1:0
Т
4:0
Т
1:6
Т
1:1
Т
0:0
Т
4:1
Т
2:4
Т
1:1

Бомбардиры внутри турнира

Стрёмсгодсет
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хове Йохан 6 0.35
Сальвесен Ларс-Йорген 5 0.29
Ипалибо Джек 3 0.18
Фрайдей Фред 2 0.12
Стенгель Херман 1 (1) 0.06
Вильсвик Ларс-Кристофер 1 0.06
Энерсен Оле 1 0.06
Токстад Кристоффер 1 0.06
Валсвик Густав 0 0
Стеневик Халлдор 0 0
Сарпсборг-08
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Майгор Миккел 6 0.35
Молинс Гильермо 5 0.29
Хейнтс Тобиас 5 0.29
Салетрос Антон 4 (3) 0.24
Солтведт Йоахим 3 0.18
Линнсет Йонатан 2 0.12
Эдегор Магнар 1 0.06
Упсет Кристиан 1 0.06
Мартинссон-Нгуали Серж 1 0.06
Сколевик Стеффен 1 0.06
Утвик Бьорн 0 0
Martin Hoeyland 0 0

Карточки

Стрёмсгодсет
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Вильсвик Ларс-Кристофер 4 0
Стеневик Халлдор 3 0
Грогард Томас 2 0
Красники Крешник 2 0
Токстад Кристоффер 1 0
Валсвик Густав 1 0
Стенгель Херман 1 0
Ресхольт-Мюра Вильяр 1 0
Сальвесен Ларс-Йорген 1 0
Гулликсен Тобиас 1 0
Сарпсборг-08
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хорн Йорген 4 1
Скиппер Антон 3 1
Салетрос Антон 2 1
Солтведт Йоахим 3 0
Хальворсен Уле Йорген 2 0
Мартинссон-Нгуали Серж 2 0
Майгор Миккел 2 0
Утвик Бьорн 2 0
Мухаммед Рашад 2 0
Видтун-Нильсен Симен 0 1
Молинс Гильермо 1 0
Эдегор Магнар 1 0
Линнсет Йонатан 1 0
Сколевик Стеффен 1 0
Martin Hoeyland 1 0

Голы по времени матча

Забито

13
16
7 В 1-м тайме 10
6 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 5
10 Не забивали 10
0
0%
3
19%
1-15
2
15%
3
19%
16-30
5
38%
4
25%
31-45
4
31%
3
19%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
15%
3
19%
76-90

Пропущено

14
16
4 В 1-м тайме 8
10 Во 2-м тайме 8
2 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 6
2
14%
1
6%
1-15
0
0%
3
19%
16-30
2
14%
4
25%
31-45
2
14%
1
6%
46-60
6
43%
4
25%
61-75
2
14%
3
19%
76-90

Забито

7
13
4 В 1-м тайме 8
3 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 5
12 Не забивали 10
0
0%
3
23%
1-15
1
14%
2
15%
16-30
3
43%
3
23%
31-45
0
0%
1
8%
46-60
1
14%
3
23%
61-75
2
29%
1
8%
76-90

Пропущено

12
13
7 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 8
5 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 8
3
25%
0
0%
1-15
2
17%
2
15%
16-30
2
17%
3
23%
31-45
1
8%
1
8%
46-60
2
17%
3
23%
61-75
2
17%
4
31%
76-90

Забито

20
29
11 В 1-м тайме 18
9 Во 2-м тайме 11
7 Забивали первыми 10
6 Не забивали 4
0
0%
6
21%
1-15
3
15%
5
17%
16-30
8
40%
7
24%
31-45
4
20%
4
14%
46-60
1
5%
3
10%
61-75
4
20%
4
14%
76-90

Пропущено

26
29
11 В 1-м тайме 13
15 Во 2-м тайме 16
7 Пропускали первыми 6
11 Не пропускали 14
5
19%
1
3%
1-15
2
8%
5
17%
16-30
4
15%
7
24%
31-45
3
12%
2
7%
46-60
8
31%
7
24%
61-75
4
15%
7
24%
76-90

Результаты последних матчей

Стрёмсгодсет
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Мольде - Стрёмсгодсет 3:0 Стрёмсгодсет - Хам-Кам 1:1 Стрёмсгодсет - Одд 0:0 Олесунн - Стрёмсгодсет 1:0
Стрёмсгодсет - Лиллестрём 3:0 Йёвик-Люн - Стрёмсгодсет 3:2 Сарпсборг-08 - Стрёмсгодсет 5:1 Стрёмсгодсет - Викинг 3:2 Будё-Глимт - Стрёмсгодсет 2:2 Стрёмсгодсет - Волеренга 3:2 Хёнефосс - Стрёмсгодсет 0:4 Кристиансунд - Стрёмсгодсет 0:3 Викинг - Стрёмсгодсет 0:0 Стрёмсгодсет - Русенборг 3:0 Стрёмсгодсет - Саннефьёрд 0:5 Хёугесунн - Стрёмсгодсет 0:1 Стрёмсгодсет - Мольде 1:3 Мольде - Стрёмсгодсет 3:0 Дьерв - Стрёмсгодсет 1:0 Стрёмсгодсет - Хам-Кам 1:2
Сарпсборг-08
(20 матчей)
35%
10%
55%
7 побед 2 ничьи 11 поражений
Сарпсборг-08 - Лиллестрём 0:2 Хёугесунн - Сарпсборг-08 3:1 Сарпсборг-08 - Волеренга 0:1 Будё-Глимт - Сарпсборг-08 4:1
Сарпсборг-08 - Саннефьёрд 4:3 Хам-Кам - Сарпсборг-08 3:2 Мосс - Сарпсборг-08 1:0 Сарпсборг-08 - Стрёмсгодсет 5:1 Сарпсборг-08 - Хеккен 1:4 Дьерв - Сарпсборг-08 0:5 Сарпсборг-08 - Мольде 1:2 Сарпсборг-08 - Олесунн 1:2 Эстсиден - Сарпсборг-08 0:7 Лиллестрём - Сарпсборг-08 1:0 Сарпсборг-08 - Одд 1:0 Тромсё - Сарпсборг-08 2:5 Сарпсборг-08 - Русенборг 1:1 Кристиансунд - Сарпсборг-08 2:3 Сарпсборг-08 - Викинг 0:1 Сарпсборг-08 - Лиллестрём 2:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мольде 0:2 18 12 3 3 35 - 17 39
2. Лиллестрём 0:0 17 11 4 2 31 - 14 37
3. Будё-Глимт 17 10 4 3 44 - 19 34
4. Русенборг 17 8 7 2 31 - 20 31
5. Викинг 0:1 18 8 4 6 30 - 24 28
6. Волеренга 16 7 2 7 25 - 26 23
7. Саннефьёрд 1:0 17 7 2 8 28 - 32 23
8. Стрёмсгодсет 0:0 17 6 5 6 21 - 25 23
9. Олесунн 16 5 6 5 18 - 21 21
10. Сарпсборг-08 0:0 17 6 2 9 30 - 28 20
11. Одд 18 6 2 10 19 - 33 20
12. Хёугесунн 1:0 17 5 4 8 25 - 28 19
13. Тромсё 0:0 16 3 9 4 20 - 27 18
14. Хам-Кам 17 3 9 5 20 - 21 18
15. Дьерв 0:1 17 3 2 12 12 - 36 11
16. Кристиансунд 2:0 17 2 3 12 14 - 32 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мольде 0:2 10 7 1 2 23 - 10 22
2. Русенборг 8 6 2 0 18 - 7 20
3. Лиллестрём 0:0 8 6 1 1 13 - 2 19
4. Будё-Глимт 9 5 4 0 29 - 8 19
5. Викинг 0:1 9 5 3 1 16 - 6 18
6. Стрёмсгодсет 0:0 9 4 3 2 14 - 13 15
7. Хёугесунн 1:0 9 4 2 3 15 - 14 14
8. Волеренга 7 4 1 2 11 - 9 13
9. Тромсё 0:0 7 3 3 1 12 - 10 12
10. Олесунн 8 3 3 2 9 - 9 12
11. Хам-Кам 9 2 4 3 10 - 10 10
12. Сарпсборг-08 0:0 9 3 1 5 13 - 13 10
13. Дьерв 0:1 9 3 1 5 8 - 16 10
14. Одд 9 3 0 6 13 - 18 9
15. Саннефьёрд 1:0 8 2 2 4 12 - 16 8
16. Кристиансунд 2:0 8 1 3 4 10 - 16 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лиллестрём 0:0 9 5 3 1 18 - 12 18
2. Мольде 0:2 8 5 2 1 12 - 7 17
3. Будё-Глимт 8 5 0 3 15 - 11 15
4. Саннефьёрд 1:0 9 5 0 4 16 - 16 15
5. Русенборг 9 2 5 2 13 - 13 11
6. Одд 9 3 2 4 6 - 15 11
7. Волеренга 9 3 1 5 14 - 17 10
8. Викинг 0:1 9 3 1 5 14 - 18 10
9. Сарпсборг-08 0:0 8 3 1 4 17 - 15 10
10. Олесунн 8 2 3 3 9 - 12 9
11. Хам-Кам 8 1 5 2 10 - 11 8
12. Стрёмсгодсет 0:0 8 2 2 4 7 - 12 8
13. Тромсё 0:0 9 0 6 3 8 - 17 6
14. Хёугесунн 1:0 8 1 2 5 10 - 14 5
15. Кристиансунд 2:0 9 1 0 8 4 - 16 3
16. Дьерв 0:1 8 0 1 7 4 - 20 1
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  • Первый тайм
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Стрёмсгодсет
Ничья
Сарпсборг-08
2.66
4.10
3.00
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Стрёмсгодсет 0:0 Сарпсборг-08 онлайн

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Сарпсборг-08
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