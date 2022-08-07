Стадион: Мариенлист
0:0
Первый тайм: 19'
0'
Статистика матча
-
1 Удары по воротам 1
-
0 Удары в створ 0
-
1 Угловые 0
-
2 Офсайды 1
-
0 Нарушения правил 0
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
54 Владение мячом, % 46
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
40 Сетра МортенВратарь
- Защитник
-
18 Боаэн ЭрнестЗащитник
- Защитник
- Нападающий
-
84 Энерсен ОлеНападающий
-
-
Главный тренер: Haakon Wibe-Lund
- Основной состав
- Вратарь
-
32 Вишне ЭйрикЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
29 Торп ВикторПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Менди ЛоранПолузащитник
-
40 Leander Oy
-
74 Aridon Racaj
-
Главный тренер: Биллборн Стефан
История личных встреч
Стрёмсгодсет
Сарпсборг-08
12 матчей
66.7%
33.3%
8 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
83.3%
41.7%
10 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
58.3%
33.3%
8.4%
7 побед 4 ничьи 0 побед
10 матчей
30%
70%
0 побед 3 ничьи 7 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 5 ничьих 2 победы
Второй тайм
30%
70%
0 побед 3 ничьи 8 побед
22 матча
36.4%
31.8%
31.8%
8 побед 7 ничьих 7 побед
Первый тайм
45.5%
45.5%
9%
10 побед 10 ничьих 2 победы
Второй тайм
31.8%
31.8%
36.4%
7 побед 7 ничьих 8 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Стрёмсгодсет
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хове Йохан
|6
|0.35
|Сальвесен Ларс-Йорген
|5
|0.29
|Ипалибо Джек
|3
|0.18
|Фрайдей Фред
|2
|0.12
|Стенгель Херман
|1 (1)
|0.06
|Вильсвик Ларс-Кристофер
|1
|0.06
|Энерсен Оле
|1
|0.06
|Токстад Кристоффер
|1
|0.06
|Валсвик Густав
|0
|0
|Стеневик Халлдор
|0
|0
Сарпсборг-08
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Майгор Миккел
|6
|0.35
|Молинс Гильермо
|5
|0.29
|Хейнтс Тобиас
|5
|0.29
|Салетрос Антон
|4 (3)
|0.24
|Солтведт Йоахим
|3
|0.18
|Линнсет Йонатан
|2
|0.12
|Эдегор Магнар
|1
|0.06
|Упсет Кристиан
|1
|0.06
|Мартинссон-Нгуали Серж
|1
|0.06
|Сколевик Стеффен
|1
|0.06
|Утвик Бьорн
|0
|0
|Martin Hoeyland
|0
|0
Карточки
Стрёмсгодсет
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Вильсвик Ларс-Кристофер
|4
|0
|Стеневик Халлдор
|3
|0
|Грогард Томас
|2
|0
|Красники Крешник
|2
|0
|Токстад Кристоффер
|1
|0
|Валсвик Густав
|1
|0
|Стенгель Херман
|1
|0
|Ресхольт-Мюра Вильяр
|1
|0
|Сальвесен Ларс-Йорген
|1
|0
|Гулликсен Тобиас
|1
|0
Сарпсборг-08
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Хорн Йорген
|4
|1
|Скиппер Антон
|3
|1
|Салетрос Антон
|2
|1
|Солтведт Йоахим
|3
|0
|Хальворсен Уле Йорген
|2
|0
|Мартинссон-Нгуали Серж
|2
|0
|Майгор Миккел
|2
|0
|Утвик Бьорн
|2
|0
|Мухаммед Рашад
|2
|0
|Видтун-Нильсен Симен
|0
|1
|Молинс Гильермо
|1
|0
|Эдегор Магнар
|1
|0
|Линнсет Йонатан
|1
|0
|Сколевик Стеффен
|1
|0
|Martin Hoeyland
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
13
16
7 В 1-м тайме 10
6 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 5
10 Не забивали 10
0
0%
3
19%
1-15
2
15%
3
19%
16-30
5
38%
4
25%
31-45
4
31%
3
19%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
15%
3
19%
76-90
Пропущено
14
16
4 В 1-м тайме 8
10 Во 2-м тайме 8
2 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 6
2
14%
1
6%
1-15
0
0%
3
19%
16-30
2
14%
4
25%
31-45
2
14%
1
6%
46-60
6
43%
4
25%
61-75
2
14%
3
19%
76-90
Забито
7
13
4 В 1-м тайме 8
3 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 5
12 Не забивали 10
0
0%
3
23%
1-15
1
14%
2
15%
16-30
3
43%
3
23%
31-45
0
0%
1
8%
46-60
1
14%
3
23%
61-75
2
29%
1
8%
76-90
Пропущено
12
13
7 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 8
5 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 8
3
25%
0
0%
1-15
2
17%
2
15%
16-30
2
17%
3
23%
31-45
1
8%
1
8%
46-60
2
17%
3
23%
61-75
2
17%
4
31%
76-90
Забито
20
29
11 В 1-м тайме 18
9 Во 2-м тайме 11
7 Забивали первыми 10
6 Не забивали 4
0
0%
6
21%
1-15
3
15%
5
17%
16-30
8
40%
7
24%
31-45
4
20%
4
14%
46-60
1
5%
3
10%
61-75
4
20%
4
14%
76-90
Пропущено
26
29
11 В 1-м тайме 13
15 Во 2-м тайме 16
7 Пропускали первыми 6
11 Не пропускали 14
5
19%
1
3%
1-15
2
8%
5
17%
16-30
4
15%
7
24%
31-45
3
12%
2
7%
46-60
8
31%
7
24%
61-75
4
15%
7
24%
76-90
Результаты последних матчей
Стрёмсгодсет
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Мольде - Стрёмсгодсет 3:0 Стрёмсгодсет - Хам-Кам 1:1 Стрёмсгодсет - Одд 0:0 Олесунн - Стрёмсгодсет 1:0
Стрёмсгодсет - Лиллестрём 3:0 Йёвик-Люн - Стрёмсгодсет 3:2 Сарпсборг-08 - Стрёмсгодсет 5:1 Стрёмсгодсет - Викинг 3:2 Будё-Глимт - Стрёмсгодсет 2:2 Стрёмсгодсет - Волеренга 3:2 Хёнефосс - Стрёмсгодсет 0:4 Кристиансунд - Стрёмсгодсет 0:3 Викинг - Стрёмсгодсет 0:0 Стрёмсгодсет - Русенборг 3:0 Стрёмсгодсет - Саннефьёрд 0:5 Хёугесунн - Стрёмсгодсет 0:1 Стрёмсгодсет - Мольде 1:3 Мольде - Стрёмсгодсет 3:0 Дьерв - Стрёмсгодсет 1:0 Стрёмсгодсет - Хам-Кам 1:2
Сарпсборг-08
(20 матчей)
35%
10%
55%
7 побед 2 ничьи 11 поражений
Сарпсборг-08 - Лиллестрём 0:2 Хёугесунн - Сарпсборг-08 3:1 Сарпсборг-08 - Волеренга 0:1 Будё-Глимт - Сарпсборг-08 4:1
Сарпсборг-08 - Саннефьёрд 4:3 Хам-Кам - Сарпсборг-08 3:2 Мосс - Сарпсборг-08 1:0 Сарпсборг-08 - Стрёмсгодсет 5:1 Сарпсборг-08 - Хеккен 1:4 Дьерв - Сарпсборг-08 0:5 Сарпсборг-08 - Мольде 1:2 Сарпсборг-08 - Олесунн 1:2 Эстсиден - Сарпсборг-08 0:7 Лиллестрём - Сарпсборг-08 1:0 Сарпсборг-08 - Одд 1:0 Тромсё - Сарпсборг-08 2:5 Сарпсборг-08 - Русенборг 1:1 Кристиансунд - Сарпсборг-08 2:3 Сарпсборг-08 - Викинг 0:1 Сарпсборг-08 - Лиллестрём 2:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мольде
|0:2
|18
|12
|3
|3
|35 - 17
|39
|2.
|Лиллестрём
|0:0
|17
|11
|4
|2
|31 - 14
|37
|3.
|Будё-Глимт
|17
|10
|4
|3
|44 - 19
|34
|4.
|Русенборг
|17
|8
|7
|2
|31 - 20
|31
|5.
|Викинг
|0:1
|18
|8
|4
|6
|30 - 24
|28
|6.
|Волеренга
|16
|7
|2
|7
|25 - 26
|23
|7.
|Саннефьёрд
|1:0
|17
|7
|2
|8
|28 - 32
|23
|8.
|Стрёмсгодсет
|0:0
|17
|6
|5
|6
|21 - 25
|23
|9.
|Олесунн
|16
|5
|6
|5
|18 - 21
|21
|10.
|Сарпсборг-08
|0:0
|17
|6
|2
|9
|30 - 28
|20
|11.
|Одд
|18
|6
|2
|10
|19 - 33
|20
|12.
|Хёугесунн
|1:0
|17
|5
|4
|8
|25 - 28
|19
|13.
|Тромсё
|0:0
|16
|3
|9
|4
|20 - 27
|18
|14.
|Хам-Кам
|17
|3
|9
|5
|20 - 21
|18
|15.
|Дьерв
|0:1
|17
|3
|2
|12
|12 - 36
|11
|16.
|Кристиансунд
|2:0
|17
|2
|3
|12
|14 - 32
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мольде
|0:2
|10
|7
|1
|2
|23 - 10
|22
|2.
|Русенборг
|8
|6
|2
|0
|18 - 7
|20
|3.
|Лиллестрём
|0:0
|8
|6
|1
|1
|13 - 2
|19
|4.
|Будё-Глимт
|9
|5
|4
|0
|29 - 8
|19
|5.
|Викинг
|0:1
|9
|5
|3
|1
|16 - 6
|18
|6.
|Стрёмсгодсет
|0:0
|9
|4
|3
|2
|14 - 13
|15
|7.
|Хёугесунн
|1:0
|9
|4
|2
|3
|15 - 14
|14
|8.
|Волеренга
|7
|4
|1
|2
|11 - 9
|13
|9.
|Тромсё
|0:0
|7
|3
|3
|1
|12 - 10
|12
|10.
|Олесунн
|8
|3
|3
|2
|9 - 9
|12
|11.
|Хам-Кам
|9
|2
|4
|3
|10 - 10
|10
|12.
|Сарпсборг-08
|0:0
|9
|3
|1
|5
|13 - 13
|10
|13.
|Дьерв
|0:1
|9
|3
|1
|5
|8 - 16
|10
|14.
|Одд
|9
|3
|0
|6
|13 - 18
|9
|15.
|Саннефьёрд
|1:0
|8
|2
|2
|4
|12 - 16
|8
|16.
|Кристиансунд
|2:0
|8
|1
|3
|4
|10 - 16
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лиллестрём
|0:0
|9
|5
|3
|1
|18 - 12
|18
|2.
|Мольде
|0:2
|8
|5
|2
|1
|12 - 7
|17
|3.
|Будё-Глимт
|8
|5
|0
|3
|15 - 11
|15
|4.
|Саннефьёрд
|1:0
|9
|5
|0
|4
|16 - 16
|15
|5.
|Русенборг
|9
|2
|5
|2
|13 - 13
|11
|6.
|Одд
|9
|3
|2
|4
|6 - 15
|11
|7.
|Волеренга
|9
|3
|1
|5
|14 - 17
|10
|8.
|Викинг
|0:1
|9
|3
|1
|5
|14 - 18
|10
|9.
|Сарпсборг-08
|0:0
|8
|3
|1
|4
|17 - 15
|10
|10.
|Олесунн
|8
|2
|3
|3
|9 - 12
|9
|11.
|Хам-Кам
|8
|1
|5
|2
|10 - 11
|8
|12.
|Стрёмсгодсет
|0:0
|8
|2
|2
|4
|7 - 12
|8
|13.
|Тромсё
|0:0
|9
|0
|6
|3
|8 - 17
|6
|14.
|Хёугесунн
|1:0
|8
|1
|2
|5
|10 - 14
|5
|15.
|Кристиансунд
|2:0
|9
|1
|0
|8
|4 - 16
|3
|16.
|Дьерв
|0:1
|8
|0
|1
|7
|4 - 20
|1
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